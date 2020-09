Independence St., 4402-Stacy V. and George James Sloan to Christopher Michael and Theresa Marie Demichiei, $427,000.

Pennyroyal Ct., 4901-Luis F. Franco and estate of Lou Whitten to Timothy, Albert and Kathryn V. Hill, $649,000.

Turkey Branch Pkwy., 13110-Sacha and Tara Knies Fraiture to Jose Manuel Portillo Flores and Carlos M. Munoz, $440,000.

AD

BETHESDA AREA

Alta Vista Terr., 9627-C. M. Conlan Contractors and Builders Inc. to Jonathan and Debra Boyd, $1.45 million.

AD

Callander Dr., 6507-Randolph Enterprises Corp. to Peter B. and Julie K. Siegal, $1.81 million.

Democracy Blvd., 7425, No. A-210-Gurdeep S. and Avneet K. Bawa to Saida Niftullayeva and Seymur Humatov, $265,000.

Elliott Rd., 5235-Elizabeth C. and David C. Brooks to Porter Wilkinson and Jeffrey Wall, $1.66 million.

Fort Sumner Dr., 4809-Robert E. and Donna W. Offterdinger to Daniel and Yael Epstein, $1.75 million.

Highland Ave., 4514-Janet F. and Jerald C. Maddox to Amy Ruth Ross, $820,000.

Johnson Ave., 5924-Mayer Gregg Diamond and Elaine Joan Klionsky to Zachary Michael and Ashley Owens Dileo, $1.3 million.

AD

Madaket Rd., 5815-Majid Naderkhani to Michael J. and Della J. Budow, $999,999.

Page Ave., 9506-Natalie A. Albina to Jeffrey R. Sivek and Heather M. Talesnick, $1.7 million.

Spring Lake Dr., 7503, No. D1-Susan D. Ford and Susan M. Dunn to Carols Augusto Aguado, $209,900.

AD

Traymore St., 4523-Rebecca J. Rohrer to Deborah Roos and Arthur Wesley Holtzclaw, $788,000.

Wyngate Dr., 5821-Daniel J. Zinder to Steven P. Hodak and Elodie Ghedin, $1.25 million.

BOYDS AREA

Ethel Rose Way, 13004-Xiaochun S. Yang to Fatime Dia, $610,000.

Little Sierra Ct., 21210-Stephen A. and Amanda M. Cane to Cody B. and Courtney K. Hunt, $640,000.

BURTONSVILLE AREA

McKnew Rd., 14724-Sunny Real Estate Services Corp. to Xin Chen, $315,000.

AD

Thistlewood Terr., 4334-Helen Baldwin to Lakhbir and Kanwaljeet K. Singh, $265,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Collingwood Terr., 13103-Sharlene Monroe and estate of Aileen H. Goggin to W. Irene Woodard, $465,000.

Modrad Way, 13700, No. 8-A-13-Clay A. Detlefsen to Lorinda L. Anthony, $180,000.

Old Stone Rd., 328-Charlotte L. Gadsden to Valentina Edmonds, $475,000.

Randolph Rd. E., 1010-Matthew F. Shannon and estate of Reginald B. Elliott to Ronald, Sheila, Candace and Courtney Campbell, $400,000.

AD

Stravinsky Terr., 13243-Ndidi Agholor and Augustine Otule to Angela Cunningham, $365,000.

Two Farm Dr., 12710-Rachel Ann and Michael James Bouman to Shawn Card, $590,000.

AD

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Lake Dr., 3629-Dale Pendleton and Jason Theodorson to Mayer Gregg Diamond and Elaine Joan Klionsky, $1.6 million.

Greenvale Pkwy. W., 7109-Michael J. Stein to Charles R. Haskell and Giulia C. Suro, $910,000.

Levelle Dr., 9228-Kathleen M. and Thomas J. Sanzaro to Thomas C. and Judith W. Termini, $800,000.

Quincy St., 113-Michael E. and Linda L. Trageser to Sarah Pekkanen and Roger Leroy Aarons, $995,000.

Underwood St., 3705-Christopher S. and Margaret P. Kelly to Richard B. and Jacqueline M. Renz, $1.05 million.

CLARKSBURG AREA

Forest Haven Way, 23532, No. 4U-Wendelin C. Donahue and estate of Timothy James Sylvester to Valerie and Katrina A. Etienne, $172,253.

AD

AD

Rainbow Arch Dr., 23217-Brandon C. Adams and Megan E. Adame to Kang Hun Kevin Yi and Eun Jung Yi, $451,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Balboa Dr., 905-American International Relocation SLN to John Joseph and Katharine Hoffmaster Connell, $575,812.

Marine Terr., 119-Vashti A. and Theo Esberry to Geneti A. Gaga, Yimegnushal L. Ayalew and Munteha S. Abdela, $452,000.

DAMASCUS AREA

Largo Ct., 25960-Juan Ru Chen and Siu Man Yeung to Jorge Alberto Benavides Torres, $410,000.

Sunset Dr., 10311-Linda Jordan Clarke and estate of Lawrence E. Perry to Margaret C. Miller and Alexander J. Linke, $347,300.

Woodfield Rd., 25754-Gloria A. Sanchez Martinez to Michael A. Nail and Leslie A. Smith, $305,000.

AD

DERWOOD AREA

Heatherford Ct., 6712-Wayne G. and Pamela G. Burnside to Youngsun Jung, $500,000.

Warbler Lane, 7605-Michael A. and Melissa Poinelli to Yekaterina Koyfman, $515,000.

AD

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Burnt Mills Ave., 210-Thomas D. and Kathleen S. Pace to Anthony Paul and Frances Hartman Cannizzaro, $529,000.

Edgewood Ave., 10228-Thomas Louis and Bevan Elizabeth Bello to James Joseph and Sara Finnegan, $540,000.

Malta Lane, 807-Ezekiel and Kendra K. McMillan to Thomas Nelson and Dinnah Adarayan Kime, $455,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 311-Judith H. Deitz to Diane and Paul Gagne, $174,000.

Worth Ave., 9206-Reuben L. and Julianne Fuchs Musgrave to Raul Godinez Retamoza, $670,000.

AD

GAITHERSBURG AREA

Carriage Walk Cir., 18615-Gloria S. and Frank S. Brewer to Armen Zakharyan, $383,000.

Coriander Dr., 7923, No. 303-Mark Svrcek to Redouan and Marykay Jebroun, $135,000.

Hazelcrest Dr., 17840-Ethelinda A. Balios and Neil A. Balois to Lee W. and Brian G. Kaviar, $475,000.

AD

Pullman Pl., 691-Claud L. and Mirella M. Gingrich to Radhika Patnala, $422,500.

Summit Hall Rd., 539-Virginia R. Cameron to Jesus Antonio Alas, $305,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Athens Pl., 9635-Abdulkadir and Kazim Gumustas to Wei Wei and Mengqing Lei, $540,000.

Bradbury Dr., 12312-Ellen C. Fagan and Joan Ellen Pedersen to Miriam G. and Nicholas E. Sharp, $487,050.

AD

Chestnut Oak Dr., 13120-Mary Ellen York to John Von Ahsen and Farol L. Tomson, $584,900.

Darnestown Rd., 13200-Dorothy L. Downs McGill and Charles Downs to Umesh K. Niroula and Guras Niroula Basnet, $536,000.

Fields Rd., 9826-Giulietta Maruggi and Giovanni D. Auria to Signe Hilton and Nicholas Engle, $575,000.

Gatestone St., 805-Bryan H. and Helen C. Sherman to Matthew Morgan and Carly Anne Bernstein, $940,000.

High Gables Dr., 311, No. 409-Albert and Yacoub Kassis to Melia R. Dickinson, $270,000.

AD

Leaning Oak Mews, 528-Alexander Ian Persoskie and Jing Liu to Jeremy and Casey Rosenthal, $565,000.

Meadow Grass Ct., 5-Donna C. Henshaw to Junaid Burney, $427,500.

Quince Ridge Lane, 15525-Robert P. and Susan A. Mitchell to Nitin and Chelsea Potarazu, $649,900.

Silent Valley Lane, 11621-Ganesh KC and Ruth Li to Damian Quevedo Marquez and Yunicelys Quevedo, $559,000.

Water Oak Dr., 15201-Andrea I. Rodriguez and Robin J. Guthrie to Nooshin Ourahizadeh and Armin Oormazdi, $939,000.

GERMANTOWN AREA

Bromfield Pl., 17803-Ariel and Daphna Szanto to Sibaprasad and Falguni Bhattacharyya, $765,000.

Cervantes Ave., 14301-Catherine P. and Gary S. Sharpe to Benjamin J. and Lindsey A. Saul, $830,000.

Coachmans Cir., 13906-Spencer Ivan Pines and Stephanie Kathryn Dix to Michael S. Yi and Sukyoung Lee, $564,500.

AD

Demetrias Way, 13407-Xiaopei Wu to Miguel J. Ortiz Garcia Jr., $288,700.

Esmond Terr., 19214-Cheryl L. Bland to Gladys Nwahizu and Daniel Chinwendu Chukwuezi, $309,000.

Kilmarnock Way, 13306, No. 3-L-Scott Uyeunten to John Ward, $195,000.

Manor Stone Dr., 13308-James E. Savitz to Reza Amirkhalili and Martine Bernard, $1.84 million.

Pine Ridge Lane, 18825, No. 17-3-Joanne M. Ward to Dansui Pan and Jianjing Zhang, $241,000.

Quail Woods Dr., 12379-Yazdani and Maliha Syed to Akouete M. Vossah, $292,900.

Swiss Cir., 18200, No. 2-304-Mary Ann and Bakari Sampson to Brian C. Bogorin and Laura Maria Blaga, $195,000.

Whitechurch Cir., 13337-Maura Walsh Arndt and estate of Sharon J. Walsh to Liyala D. Dickens, $249,900.

KENSINGTON AREA

Blueford Rd., 3223-Lee C. England and estate of Stephen J. Chrisman to Lan Kim Le, $407,350.

Denfeld Ave., 3818-Megan J. and Peter C. Schroeder to Erin L. Zellers and John M. Ball, $560,000.

Franklin St., 4603-Diana L. and Gavin P. Riordan to Ryan Daniel and Quinn Hunter, $699,000.

Midvale Rd., 11214-Ian A. and Molly K. Grasso to Charles A. Malespin and Rachel Pollard, $685,000.

Parkwood Dr., 10505-Parkwood Enterprises Corp. to Monica Huang and Robert Holt Jr., $1.23 million.

Torrance Ct., 15-Jennifer Lynn Vassilas to Andrew S. and Katherine S. Wexler, $527,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bush Hill Terr., 9618-Brian J. and Jennifer K. Czarniak to Beverly A. Marroquin Villatoro and Juan Ruben Rondona Del Aguila, $435,000.

Greenberry Dr., 28904-Andrew Lewis and Diane Congdon Jones to Jessica McCormick and Joel Ell, $520,000.

Huntmaster Rd., 9401-Elham Attarpour Modjarrad to Christopher Michael and Tiffany Nicole Brown, $515,000.

Pecan Grove Lane, 24121-Timothy and Linda Wise to Adam J. and Erica O. Van Prooyen, $510,000.

Watkins Rd., 9001-John R. and Cynthia D. Abraham to Jose A. Solano and Luis A. Solano Romero, $435,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bickleton Pl., 20349-Stanley C. Bond Jr. and Ann K. Wiles to Anthony Joseph and Kathryn Marie Blaszczyk, $530,500.

Capehart Dr., 19103-Brian R. and Maria G. Della Rocca to Livett Stanback, $310,000.

Forest View Pl., 9986-Daniel M. and Scheno Ralitera Reilly to Fuwen Zhou and Fengying Li, $229,900.

Keymar Way, 19305-Daniel L. Horn to Yonis Blanco, $243,000.

Nathans Pl., 18659-Lavu Real Corp. and Vijayarani Lavu to Josefina Garcia, $225,000.

Ridgeline Dr., 9941-Adesoji Idowu to Erika G. Segovia De Aparicio and Erika J. Paredes Segovia, $187,000.

Transhire Rd., 19433-Mayra M. Rodriguez Munoz and Mayra Bonilla to Prescila J. Pido and Nicoletta G. Stracuzzi, $229,900.

MULLINIX AREA

Ridge Rd., 28500-William E. and Stacy L. Rouse to Zahid Khan, $442,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Acorn Hollow Lane, 12914-Alexis Ann Fermans and Dilian Alfredo Martinez to Kyle M. and Irina Harding, $520,000.

Bel Pre Rd., 3952, No. 7-Emilio M. and Evangeline T. Manalastas to Natalie Syracus, $110,000.

Chesterwood Dr., 3904-Maria E. Huitz to Danielle Dunston, $248,500.

Crisfield Rd., 12917-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Manjeet Kaur and Maykoll Lopez, $253,500.

Eardley Ct., 15004, No. 282C-Paul C. and Alice D. Etter to Dorelle Jean Laffal, $150,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-925-Libra Investments Corp. to Elaine Gardner, $155,000.

Leverton St., 3706-Jose A. and Elsa G. Escobar to Angela Maria Derosa and Maximo Morales, $440,000.

Prince Frederick Way, 15553, No. 113-A-Department of Housing and Urban Development to Alex C. and Thomaseena A. Cox, $370,000.

Tremayne Terr., 3834, No. 21-Stephen N. Forbin and estate of Agnes N. Forbin to Iftazul Bai and Arifa Chowdhury Toma, $290,000.

Westholm Ct., 15027, No. 273-D-Nancy M. Rubin and estate of Patricia L. Downes to Patricia A. Hogue, $275,000.

OLNEY AREA

Bilney Dr., 18100-Lynn Dernar to Thomas A. and Melissa McDonald, $535,000.

Denhigh Cir., 18517-Kit T. and Shui Ching Siu to Jose R. and Sonilda R. Limo, $720,000.

Ohara Pl., 3046-Ida L. Butter to William Gilbreath, $223,000.

Prestwood Dr., 4517-Francis J. and Thomas F. Griffith to Lisa S. and Larry Z. Blassingame, $460,000.

Rose Theatre Cir., 2100-John and Rosemary Gomes to Samson Negash Garedew and Libanos G. Berhe, $775,000.

Wagonwheel Ct., 18025-Timothy J. Garrity to Brian Gilbert and Mary Bridget McNamara, $335,000.

POOLESVILLE AREA

Hempstone Ave., 19116-Sean P. and Christie Conley to Kelly J. and Jeremy B. Kummer, $465,000.

POTOMAC AREA

Buckspark Lane W., 8221-Hongyan Tang to Aaron J. Calhoun and Kourtnie L. Perry Calhoun, $979,000.

Gainsborough Rd., 10903-US Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to John Joseph and Victoria F. Richards, $795,000.

Greenbriar Rd., 12704-Glenn A. and Danielle Rowan Nathan to Navneet Dhaliwal, $1.2 million.

Lamplighter Lane, 10917-Michael H. Stabbe and Marjorie E. Goldman to Filiz and Turgay Yavuz, $903,000.

Raymond Lane, 8212-Eric J. and Amy L. Pelletier to Daniel Phillips and Colleen O. Nell, $760,000.

Trailridge Dr., 11909-Wayne and Sandra Lynn Berson to Aaron J. and Anna B. Sadusky, $1.19 million.

ROCKVILLE AREA

Aintree Dr., 1508-Ciriaco Q. and Norma B. Gonzales to Jun Yin, $726,000.

Bloomingdale Ct., 10-Gita Akhavan Toyserkani and Navid R. Homayouni to Shalini Sethi, $852,000.

Brewer House Rd., 10911-Jean E. Holland to Oliver William and Caroline Carr Stainback, $710,000.

Cork Tree Lane, 212-Frank R. and Linda M. Prautzch to Wiliam Knight Seaman and Betsy M. Seitz, $676,000.

Edmonston Dr. W., 801-Blaise E. and Noelle R. Defazio to William and Priyanka T. Lazarte, $527,000.

Glenmore Terr., 2326-Ching Ming Hsu to Sayeem Muhammad Kazi and Amreen Afroza, $645,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 307-Cheryl A. Stade to Fernando F. Principe and Julia P. Ault, $150,000.

Hurley Ave., 411-Martin L. and Marilyn J. Berger to Ryan Youngho and Anna A. Park, $635,500.

Long Trail Lane, 201-James Pelton and Sanra Liliana Galvis Pelton to Martha M. Goldstein, $1.34 million.

Needle Leaf Dr., 6448-Janet D. Chory to Daniel Wolff and Laura Fox, $654,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1218-Thomas K. Lee to Chris Pyon, $205,351.

Pine Haven Terr., 10617-Charles W. Stansfield and Charlene Rivera to Michael K. and Mila Swartz, $630,000.

Sulky Lane, 6808-William P. and Mary Novajosky to Itshac Ben Dor, $820,000.

Valley Oak Cir., 13639-Muhammad M. and Nida M. Mohiuddin to Yevghenuy V. and Natalie Yun, $830,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Elderberry Terr., 19352-Mary Jane Garrison to Carmen Romero, $246,500.

SILVER SPRING AREA

Bonifant St., 902, No. B-Nathan Sabel to Margaret Moore, $430,000.

Eastern Ave., 7923, No. 202-Jose R. Duenas to Colin Solo Smith, $349,000.

Fidler Lane, 1225-Laura Coward and Sean Coward Egan to Nicholas Allen and Lauren Crisfull Delio, $699,000.

Meadowneck Ct., 10115-Dee Whiford and Noel Joy Pincock to Brandon and Adrienne Weil, $750,000.

Spencer Rd., 2513-Amanda and Patrick Siegfried to Joshua and Jessica Greenberg, $610,000.

Woodside Pkwy., 1015-Joshua R. and Laura B. Klein to Kevin Lee Willison and Robert Gabriel Braganza, $907,000.

TAKOMA PARK AREA

Glenside Dr., 7414-Kamlesh Kumar Sardana to Annelies Echols, $550,000.

Lee Ave., 111, No. 205-Corey J. and Taryn C.W. Null to Cathy Lea Legan, $245,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 104-Lucien B. Koefoed to Melissa Leigh Childress, $220,000.

TWINBROOK AREA

Edmonston Dr., 628-Todd R. and Doda A. Johnson to John and Jenna Koltz, $448,000.

Midway Ave., 13205-RL & EB Smith Family Corp. to Matthew Roger Perkins and Deepa Pahladsingh, $390,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 11016-Rant Properties Corp. to Nicholas Riley and Jacqulyn Mae Kantack, $532,550.

Eaglewood Ct., 12050-Tedros A. Mezgebe and Yewubneh H. Tebletse to Kenneth T. So and Liling Zheng, $376,000.

Gail St., 11614-John and Kerry McManus Wells to Samantha L. Dietle, $426,000.

Haywood Dr., 10401-Daniel and Castina Wingard to Eric and Bryanne Super, $440,000.

Weisman Rd., 2920-Milton David and Blanca N. Melara to Alexandra Phan, $335,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Bill Dorsey Blvd., 2703-Arnold E. Guevara to Adam Christopher and Cristal Iris Nobles, $450,000.

Underwood Ct., 5810-Orlene R. Miller to Matthew Robert and Kathleen Jo Blessing, $475,000.

BRUNSWICK AREA

Orndorff Ct., 1039-Randy L. Dinterman to James Matthew Cullins Jr. and Janine E. Readmond, $150,000.

Village Green Way, 1417-Gabriel P. and Yajaira Murphy to Jeremy Daniel and Echo Elizabeth Morris, $385,202.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Arnoldtown Rd., 1333-Jason A. and Carrie E.J. Bair to Abraham and Sarai Varghese, $419,900.

CLARKSBURG AREA

Regina Terr., 2133-Lavictor Antwain and Dayna Kathleen Lipscomb to Jiri and Melissa Marousek, $925,000.

EMMITSBURG AREA

Heritage Lane, 11-James T. Huber to Ben M. and Alicia D. Nacion, $260,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6451-Cassandra Rodriguez to Anis A. Faruqui and Marcela Beatriz Gauto, $258,000.

Butterfly Lane, 5819-Vicki Diane Snyder and Sheila Lynn Bryner to Arvi Varela and Ruby Ibarra, $284,000.

Cotswold Ct., 554-Lindsay M. Clark to Jose L. Lemus and Sandra C. Flores Diaz, $202,000.

Feagaville Lane, 5510-John and Linda McLaughlin to Harry Cyril Coates III and Jenna Stephen, $350,000.

Himes Ave., 601, No. II-102-Todd A. and Mary L. Shultzaberger to Surinderpaul S. and Neetu Behal, $137,875.

Jefferson Blvd., 6705-John O’Brien to Fairley F. Nickerson, $267,000.

Macon St., 7101-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Valerie Marie Martin, $288,140.

New Haven Ct., 6357-Terri Ann Summers to Nicholas R. Wilkie, $255,000.

Primus Ct., 569-Gregory C. Dawes to Miguel A. Oliva Garica and Cristina J. Romero Gallo, $248,000.

Rockledge Ct., 5602-Brian and Emma J. Decesare to Amanda P. and Jonathan A. Cornejo, $267,000.

Stone Rd., 5386-Jack E. and Mary G. Shoff to Kevin John and Holly Nicole O’Reilly, $675,000.

Walcott Lane, 6329-Josef A. and Nicole D. Kauzlarich to Nancy Rose Wilkes, $364,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Beverly Ct., 1568-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Matthias A. and Oshene I. May, $270,000.

Caulfield Ct., 2617-Linda Ann Dillon to Lindsay A. Fader, $290,000.

Eden Dr., 1489-Kathy Bromwell Homes Corp. to Elizabeth and Christopher Jacobson, $342,500.

Holden Rd., 1165-William H. Russell and Quynh Giao Lam Nguyen Russell to Jeffrey Ford and Danielle Steen, $395,000.

Kingston Pl., 9551-William S. and Sandra C. Arnoult to William Alden Smith and Melissa Mary Swanson, $354,900.

Manor Ct., 304-David P. Noffsinger and estate of Lois B. Noffsinger Spurrier to Abdul Kareem O. Mohammed and Saubia Majeeb, $175,000.

Maxwell Sq., 43-John and Cynthia Gaughan to Sara E. Schubert, $473,000.

Mill Island Pkwy., 3030, No. 408-Frederick A. and Douglas Allen Wilson to Janette Rickinson, $395,000.

Motter Ave., 837-Thomas A. and Deborah M. Heilman to Stacy L. Reno, $290,000.

Pontiac Ave., 914-Donna Lee Dinsmore to Herson C. Gomez, Maritza V. Gomez and Rodolfo Ernesto Marquez, $285,000.

Springwater Pl., 6133, No. 1400H-Monique Johnson to Paul F. Papali, $197,500.

Second St. W., 313-Douglas E. and Theresa Gardiner to John E. and Sara E. Linnehan, $1 million.

Seventh St. E., 230-Lydia G. Downey to Joshua D. Donofry, $255,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Battery Lane, 2109-Jason R. and Jessica L. Tyler to Stephon Knox, Justine Knox and John Boyd, $415,000.

Buell Dr., 95-Jeffrey N. and Penny R. Donelson to William Guzman, $290,000.

Cedarcrest Lane, 1504-Jessica M. and Michael W. Stone to Melvin R. Mendez and Adela A. Gonzalez, $295,000.

Clifton Rd. N., 6914-Peter J. Ritchey to Jose F. Osorio, $270,000.

Country Run Way, 1822-Mary Ann Garbowski to Chen Xu, $273,000.

Eastbourne Ct., 1030-Jose Pablo Monroy Morales to Michael Andrew and Megan Elizabeth Ogata, $370,000.

Fairfield Dr., 155-Martha R. Rodriguez to Adam and Sweta Zaks, $210,000.

Greenleaf Dr. W., 2240-Llarry J. Shelton and Gabriela A. Balonas to Keith Wyatt Mayo, $435,000.

Lakin Dr., 1112-James E. Lipsman and Irene Shtock to Justin and Charlisa Holmes, $475,000.

Meadowside Dr., 6742-Cynthia B. and Robert E. Miller to Darin Christopher Dean and Angela Marie Weyrick Dean, $481,900.

Poole Jones Rd., 7113-William J. Moriarty to Devin Andrew and Jean Deariso, $439,000.

Shelley Cir., 2509, No. 5-Margaret L. and William C. Smith to Michelle Bakhit Shay, $200,000.

Wainwright Ct., 2129, No. 1B-Amber E. Page to Matthew N. Kloos, $166,000.

GARFIELD AREA

Garfield Rd., 3708-Jordan E. Reitz to Kevin S. and Samantha J. Alexander, $340,000.

IJAMSVILLE AREA

Mussetter Rd., 5449-Eddie D. Archuleta and Doris C. Luneski Archuleta to James M. and Karolina A. Clontz, $529,900.

Windsor Rd., 11540-Joann J. Harris and estate of Paige N. Blades to Dennis K. and Lana S. Felder, $320,000.

KNOXVILLE AREA

Maplecrest Dr., 3770-HSBC Bank USA and Fremont Home Loan Trust 2006 to Scoff and Jennifer Avey, $328,650.

MIDDLETOWN AREA

Crone Lane, 10-Ralph R. and Patricia M. Melin to Mark and Matthew M. Stillitano, $370,000.

Jefferson St. S., 219-Arthur W. Robison and Jessica L. Collier to Malwina K. Derr, $350,000.

Quebec School Rd., 2218-William C. and Christy M. Cline to Sean T. McMahon and Sarah E. Pearson, $434,900.

MONROVIA AREA

Fingerboard Rd., 12104-Sidesatchelone Corp. to Matthew J. and Jessica R. Zabrucky, $419,900.

Tinder Box Cir., 4571-Jose M. Lopez Berrios and Maria A. Herrera to Jaime M. Tosh, $380,000.

MULLINIX AREA

Contour Rd., 106-Ximena Mendez to Michael A. Ganassa, $312,000.

Rob Mar Dr., 4405-Robert T. and Laurie E. Dilks to Ryan M. and Allison L. Monahan, $590,000.

MYERSVILLE AREA

Fox Rock Dr., 45-Stephen J. and Susan M. Aleksejus to John Frederick and Allison Sarah Lanham, $402,500.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Burin St., 5810-Thomas Kraft to Steven Ronald Havas, $263,000.

Harvest Terr., 807-Ryan M. and Jessica D. Smith to Marcus and Jennifer Edmondson, $501,500.

Meadowood St., 5742-NVR Inc. to Kimberly Sue Mogard and Matthew Joseph Marley, $270,420.

Rimrock Rd., 6534-Mark Gilliece Jr. to David Paniwozik, $325,000.

Vineyard Ct., 5651-Michael Rogers to Robert C. Henley, $450,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Good Intent Rd., 12249-Aido A. and Gemma N. Manino to Jason Aaron Prieto Rodriguez and Norma O. Rodriguez, $420,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Motters Station Rd., 14126-Brian L. and Jennifer L. O’Neill to James Clayton and Amanda Voggenreiter Ward, $770,000.

THURMONT AREA

Laurel Ave., 107-Raymond and Lisa Walker to Jeffrey Daniel and Michelle Lea Braitman, $280,000.

Rouzer Lane, 111-Brian and Hilliary Woodward to Brandon R. Marshall and Katlyn N. Robertson, $265,000.

Woodland Ave., 817-Paul D. Warthen and estate of David E. Warthen to Hugo R. and Nubia E. Yupe, $275,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9210-Katherine Danish to Eric Peter and Marilina D. Datoc, $525,000.

Buckeystown Pike, 4100-Kimberly J. Cochrane to Katie McGivern, $345,000.

Hendry Terr., 9115-Jingzhe Qiao and Xinrong Zhang to Sara R. Cytron and Helen Derossi, $553,500.

Landon House Lane, 9159-Ron and Marlene Remagen to Franck Lin and Kim N. Nguyen, $410,000.

Royal Crest Cir., 9685-Nicola Clegg to James John and Jamie Eunjin Pak, $450,000.

Tallyn Ridge Dr., 5557-MS Gladhill Farm Corp. to Koyinsola Epemolu and Adenike Fajemisin, $500,590.

WALKERSVILLE AREA

Creek Walk Dr., 228-Joseph W. and Amanda J. Portner to Andrea L. and Harry D. Brown, $449,900.

Georgetown Rd., 12-Donald R. and Mariafe R. Vance to Saul E. Majalca and Ana E. Rodriguez Moreno, $275,000.

Polaris Dr., 107-Paul J. and Amy R. Davio to Dawn Bailey Johnston, $390,000.

WOODSBORO AREA

Clyde Young Rd., 11715-H. Allen and Robin B. Haines to Travis Scott and Duskin Anne Deichl, $305,652.