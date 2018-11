Montgomery County

The following information, provided by the Montgomery County Police Department, shows selected offenses reported to police. Crime reports may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation.

REWARDS FOR INFORMATION

Crime Solvers of Montgomery County, a nonprofit organization, pays up to $1,000 for information leading to an arrest and indictment in connection with felonies. Call the 24-hour hotline at 800-673-2777. Callers may remain anonymous.

District 1

Rockville Station

Telephone: 240-773-6070

ASSAULTS

Autumn Wind Way, 600 block, 8:22 a.m. Nov. 18. Simple assault.

Blandford St., 400 block, 8:59 p.m. Nov. 15. Simple assault.

College Pkwy., 800 block, 11:38 a.m. Nov. 16. Simple assault.

Frederick Ave., 5700 block, 8:49 a.m. Nov. 15. Simple assault.

Higgins Pl., 1100 block, 6:56 p.m. Nov. 19. Aggravated assault.

Jefferson St. E., 1700 block, 7:30 p.m. Nov. 14. Simple assault.

Research Blvd., 2400 block, 9:55 a.m. Nov. 14. Simple assault.

Rockville Pike, 200 block, 11:28 a.m. Nov. 19. Simple assault.

Tuckerman Lane, 8800 block, 7:39 a.m. Nov. 14. Simple assault.

Twinbrook Pkwy., 12900 block, 8:45 p.m. Nov. 18. Simple assault.

Twinbrook Pkwy., 13200 block, 3:36 a.m. Nov. 15. Simple assault.

University Blvd. E., 1100 block, 9:44 p.m. Nov. 16. Aggravated assault.

ROBBERY

Rockville Pike, 1600 block, 11:29 a.m. Nov. 16. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Bou Ave., 5700 block, 6:52 p.m. Nov. 15. Shoplifting.

Braxfield Ct., 12200 block, 3:03 a.m. Nov. 18. Larceny.

Bunnell Ct. N., 11700 block, 9:01 a.m. Nov. 13. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 6900 block, 12:23 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 7600 block, 7:08 p.m. Nov. 9. Larceny.

Cedar Ave., 7200 block, 6:26 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Chase Crossing Cir., 12000 block, 12:26 p.m. Nov. 9. Theft from building.

Elmcroft Blvd., 300 block, 8:19 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Fishers Lane, 5600 block, 10:51 a.m. Nov. 19. Theft from building.

Frederick Rd., 16200 block, 2:48 a.m. Nov. 15. Stolen property.

Gramercy Blvd., 8000 block, 6:34 p.m. Nov. 14. Theft from building.

Gruenther Ave., 1700 block, 3:36 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Hoskinson Rd., 17400 block, 12:21 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Jefferson St. E., 1600 block, 1:54 p.m. Nov. 13. Theft from motor vehicle.

Jefferson St. E., 1700 block, 9:46 p.m. Nov. 16. Larceny.

King Farm Blvd., 700 block, 10:08 a.m. Nov. 14. Larceny.

King Farm Blvd., 700 block, 10:31 a.m. Nov. 14. Larceny.

Maple Ave., 7500 block, 8:14 p.m. Nov. 9. Theft from building.

Mark Lane, 1700 block, 3:24 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Middle Lane E., 200 block, 2:31 p.m. Nov. 13. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 6400 block, 5:03 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Rockville Pike, 800 block, 3:43 p.m. Nov. 19. Larceny.

Rockville Pike, 1600 block, 10:37 a.m. Nov. 18. Theft from building.

Rockville Pike, 12200 block, 2:10 p.m. Nov. 16. Theft from building.

Shady Grove Rd., 14900 block, 10:45 a.m. Nov. 13. Shoplifting.

Takoma Ave., 7600 block, 12:36 p.m. Nov. 13. Larceny.

Takoma Ave., 7600 block, 12:15 p.m. Nov. 20. Purse-snatching.

Upper Rock Cir., Unit block, 9:25 p.m. Nov. 14. Larceny.

Veirs Mill Rd., 2200 block, 3:34 p.m. Nov. 17. Larceny.

Watkins Pond Blvd., 100 block, 9:33 p.m. Nov. 14. Burglary, breaking and entering.

Watkins Pond Blvd., 100 block, 2:35 p.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Watkins Pond Blvd., 100 block, 7:32 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

New Hampshire Ave., 6300 block, 4:12 p.m. Nov. 15. Motor vehicle theft reported.

District 2

Bethesda Station

Telephone: 240-773-6700

ASSAULTS

Grosvenor Pl., 10100 block, 3:06 a.m. Nov. 18. Simple assault.

Park Ave. N., 4600 block, 2:38 a.m. Nov. 17. Simple assault.

Scotland Dr., 7800 block, 1:31 p.m. Nov. 17. Simple assault.

University Blvd. E., 1100 block, 9:44 p.m. Nov. 16. Aggravated assault.

WEAPON

Saul Rd., 3700 block, 10:55 a.m. Nov. 13. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Alta Vista Rd., 5400 block, 1:18 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Andover Rd., 5200 block, 2:17 p.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Arlington Rd., 7100 block, 11:45 a.m. Nov. 17. Shoplifting.

Carey Lane, 1500 block, 12:20 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 6900 block, 12:23 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 7600 block, 7:08 p.m. Nov. 9. Larceny.

Cedar Ave., 7200 block, 6:26 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Connecticut Ave., 6100 block, 12:43 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Cordell Ave., 4700 block, 10:43 p.m. Nov. 18. Larceny.

Cordell Ave., 4800 block, 9:52 a.m. Nov. 15. Theft from building.

Coventry Way, 10000 block, 9:53 a.m. Nov. 13. Theft from motor vehicle.

Democracy Blvd., 7100 block, 5:11 p.m. Nov. 13. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 6 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 5:44 p.m. Nov. 15. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 6:30 p.m. Nov. 15. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 6:19 p.m. Nov. 19. Shoplifting.

East-West Hwy, 1700 block, 10:44 p.m. Nov. 16. Larceny.

Grand Park Ave., 11800 block, 6:22 p.m. Nov. 14. Larceny.

Grosvenor Pl., 10400 block, 7:39 p.m. Nov. 16. Larceny.

Kenilworth Ave., 10800 block, 9:20 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Kenilworth Ave., 10800 block, 10:45 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Maple Ave., 7500 block, 8:14 p.m. Nov. 9. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6400 block, 5:03 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Newport Mill Rd., 11000 block, 4:50 p.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Nicholson Lane, 5100 block, 6:54 p.m. Nov. 12. Larceny.

Oakmont Ave., 5600 block, 9:09 a.m. Nov. 9. Theft from motor vehicle.

Park Ave. N., 4600 block, 3:49 p.m. Nov. 10. Larceny.

Randolph Rd., 5500 block, 7:04 p.m. Nov. 15. Theft from building.

Ross Rd., 2400 block, 1:41 p.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Shaftsbury St., 10700 block, 2:01 p.m. Nov. 12. Larceny.

Shelley Ct., 10700 block, 7:55 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Spruce Tree Ave., 5500 block, 9:45 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Takoma Ave., 7600 block, 12:36 p.m. Nov. 13. Larceny.

Takoma Ave., 7600 block, 12:15 p.m. Nov. 20. Purse-snatching.

Weymouth St., 10700 block, 10:56 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Wisconsin Ave., 6800 block, 12:01 p.m. Nov. 19. Theft from building.

Wisconsin Ave., 7200 block, 2:45 p.m. Nov. 17. Shoplifting.

16th St., 8500 block, 8:03 a.m. Nov. 11. Burglary, breaking and entering.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bradley Blvd., 5000 block, 7:42 a.m. Nov. 14. Motor vehicle theft reported.

Garfield St., 8700 block, 1:08 p.m. Nov. 10. Motor vehicle theft reported.

New Hampshire Ave., 6300 block, 4:12 p.m. Nov. 15. Motor vehicle theft reported.

District 3

Silver Spring Station

Telephone: 240-773-6800

ASSAULTS

Colesville Rd., 10100 block, 3:30 p.m. Nov. 15. Simple assault.

Domer Ave., 500 block, 3:59 p.m. Nov. 16. Simple assault.

Eastern Ave., 7700 block, 10:02 p.m. Nov. 14. Aggravated assault.

Ellsworth Dr., 800 block, 10:09 p.m. Nov. 16. Simple assault.

Fairdale Rd., 14300 block, 5:21 p.m. Nov. 19. Simple assault.

Northampton Dr., 900 block, 9:42 p.m. Nov. 13. Aggravated assault.

Oak Leaf Dr., 11200 block, 2:37 p.m. Nov. 17. Simple assault.

Piney Branch Rd., 8500 block, 12:29 p.m. Nov. 9. Simple assault.

Silver Spring Ave., 900 block, 2:02 p.m. Nov. 12. Simple assault.

University Blvd. E., 300 block, 8:15 a.m. Nov. 14. Simple assault.

University Blvd. E., 1100 block, 9:44 p.m. Nov. 16. Aggravated assault.

ROBBERIES

Colesville Rd., 10100 block, 10:10 p.m. Nov. 18. Robbery reported.

Croydon Ct., 100 block, 12:23 a.m. Nov. 16. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

April Lane, 1700 block, 6:04 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Beacon Rd., 600 block, 5:33 p.m. Nov. 14. Burglary, breaking and entering.

Beacon Rd., 700 block, 7:20 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Bender Ct., 4400 block, 3:38 p.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Cahart Pl., 9800 block, 10:41 a.m. Nov. 14. Larceny.

Camley Way, 4400 block, 8:14 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 6900 block, 12:23 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 7600 block, 7:08 p.m. Nov. 9. Larceny.

Cedar Ave., 7200 block, 6:26 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Cherry Hill Rd., 12000 block, 4:47 p.m. Nov. 16. Shoplifting.

Colesville Rd., 8300 block, 9:25 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Colesville Rd., 8600 block, 2:11 p.m. Nov. 16. Shoplifting.

Dunmoor Dr. S., 10600 block, 7:41 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

East-West Hwy., 1200 block, 11:09 p.m. Nov. 8. Theft from motor vehicle.

East-West Hwy., 1200 block, 6:02 p.m. Nov. 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 1200 block, 12:15 p.m. Nov. 12. Shoplifting.

East-West Hwy., 1300 block, 11:33 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

East-West Hwy., 1300 block, 6:31 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Ellsworth Dr., 900 block, 7:58 p.m. Nov. 13. Shoplifting.

Encore Dr., 11400 block, 8:36 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Falkland Lane E., 1500 block, 8:57 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Falkland Lane N., 1500 block, 10:37 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Gateshead Manor Way, 3300 block, 2:40 p.m. Nov. 16. Larceny.

Georgia Ave., 7900 block, 1:17 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Gist Ave., 600 block, 11:12 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Grace Church Rd., 1800 block, 8:04 p.m. Nov. 14. Larceny.

Langley Dr., 800 block, 12:46 p.m. Nov. 12. Burglary, breaking and entering.

Lawndale Dr., 9700 block, 10:15 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Linton St., 9100 block, 5:54 p.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Maple Ave., 7500 block, 8:14 p.m. Nov. 9. Theft from building.

Mount Pisgah Rd., 9700 block, 8:42 a.m. Nov. 15. Burglary, breaking and entering.

National Dr., 3900 block, 10:03 a.m. Nov. 19. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6400 block, 5:03 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 10100 block, 11:31 a.m. Nov. 18. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 11200 block, 2:43 p.m. Nov. 3. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 11200 block, 7:43 p.m. Nov. 13. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 12300 block, 4:15 p.m. Nov. 11. Larceny.

Palmer House Way, 13800 block, 12:55 p.m. Nov. 6. Larceny.

Reading Rd., 8700 block, 2:41 p.m. Nov. 9. Theft from motor vehicle.

Ripley St., 1100 block, 1:16 p.m. Nov. 12. Theft from motor vehicle.

Royalton Rd., 400 block, 4:12 p.m. Nov. 19. Burglary, breaking and entering.

Sligo Ave., 700 block, 8:23 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Spencerville Rd., 2400 block, 11:57 a.m. Nov. 4. Theft from motor vehicle.

Stewart Lane, 11500 block, 3:15 p.m. Nov. 18. Burglary, breaking and entering.

Takoma Ave., 7600 block, 12:36 p.m. Nov. 13. Larceny.

Takoma Ave., 7600 block, 12:15 p.m. Nov. 20. Purse-snatching.

Tech Rd., 11800 block, 7:33 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Tech Rd., 12100 block, 10:09 a.m. Nov. 3. Larceny.

Thayer Ave., 900 block, 9:53 p.m. Nov. 14. Shoplifting.

Thayer Ave., 900 block, 4:42 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Treetop Lane, 1900 block, 1:54 a.m. Nov. 16. Burglary, breaking and entering.

University Blvd. E., 700 block, 11:59 a.m. Nov. 13. Shoplifting.

Van Horn Way, 3600 block, 6:21 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Wayne Ave., 800 block, 11:55 a.m. Nov. 17. Shoplifting.

Wayne Ave., 900 block, 12:54 p.m. Nov. 15. Theft from building.

First Ave., 8700 block, 10:44 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

11th Ave., 8600 block, 7:18 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Broadbirch Dr., 2300 block, 8:41 a.m. Nov. 10. Motor vehicle theft reported.

Georgia Ave., 8200 block, 3:24 p.m. Nov. 13. Motor vehicle theft reported.

Georgia Ave., 8600 block, 5:36 p.m. Nov. 16. Motor vehicle theft reported.

Georgia Ave., 9800 block, 9:14 a.m. Nov. 12. Motor vehicle theft reported.

New Hampshire Ave., 6300 block, 4:12 p.m. Nov. 15. Motor vehicle theft reported.

Sligo Ave., 600 block, 10:52 a.m. Nov. 17. Motor vehicle theft reported.

Venice Dr., 900 block, 12:29 p.m. Oct. 24. Motor vehicle theft reported.

District 4

Wheaton Station

Telephone: 240-773-5500

SEXUAL ASSAULT

Georgia Ave., 11100 block, 7:13 p.m. Nov. 15. A sexual assault was reported.

ASSAULTS

Amesfield Ct., 5500 block, 5:34 a.m. Nov. 10. Simple assault.

Brookeville Rd., 4400 block, 9:25 p.m. Nov. 14. Simple assault.

Carona Dr., 14500 block, 6:37 p.m. Nov. 6. Simple assault.

Dawson Ave., 2900 block, 9:09 p.m. Nov. 8. Simple assault.

Ferrara Dr., 4000 block, 3:38 a.m. Nov. 11. Simple assault.

Garrett Park Rd., 4200 block, 7:53 p.m. Nov. 16. Simple assault.

Georgian Way, 2200 block, 3:56 p.m. Nov. 12. Simple assault.

Headwaters Dr., 18100 block, 9:38 a.m. Nov. 19. Simple assault.

Layhill Rd., 12900 block, 12:11 a.m. Nov. 14. Aggravated assault.

Orebaugh Ave., 11700 block, 7:39 a.m. Nov. 19. Simple assault.

Tynewick Dr., 3900 block, 5:37 p.m. Nov. 16. Simple assault.

University Blvd. W., 900 block, 9:02 a.m. Nov. 16. Simple assault.

University Blvd. E., 1100 block, 9:44 p.m. Nov. 16. Aggravated assault.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 9:33 p.m. Nov. 12. Simple assault.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 5:27 p.m. Nov. 18. Simple assault.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 4:22 p.m. Nov. 19. Aggravated assault.

ROBBERIES

Georgia Ave., 14300 block, 4:57 p.m. Nov. 17. Robbery reported.

Veirs Mill Rd., 12200 block, 11:43 p.m. Nov. 18. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Bel Pre Rd., 3900 block, 9:20 p.m. Nov. 12. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 6900 block, 12:23 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 7600 block, 7:08 p.m. Nov. 9. Larceny.

Cedar Ave., 7200 block, 6:26 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Connecticut Ave., 14000 block, 1:19 p.m. Nov. 17. Shoplifting.

Dartmoor Lane, 3400 block, 8:01 a.m. Nov. 9. Theft from motor vehicle.

Forest Crossing Ct., 18400 block, 10:26 p.m. Nov. 10. Theft from motor vehicle.

Georgia Ave., 11100 block, 1:55 p.m. Nov. 15. Larceny.

Georgia Ave., 11700 block, 7:11 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Georgia Ave., 12500 block, 12:11 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Glenmont Cir., 2300 block, 11:38 a.m. Nov. 11. Theft from motor vehicle.

Hazelmoor Ct., 14800 block, 2:29 p.m. Nov. 13. Theft from motor vehicle.

Leisure World Blvd. N., 2900 block, 3:56 p.m. Nov. 11. Theft from building.

Loxford Terr., 1100 block, 4:52 p.m. Nov. 13. Larceny.

Maple Ave., 7500 block, 8:14 p.m. Nov. 9. Theft from building.

McMahon Rd., 2000 block, 7:57 a.m. Nov. 16. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6400 block, 5:03 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Norlee Dr., 11100 block, 10:47 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Prince Philip Dr., 18100 block, 3:33 p.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Saddlebrook Dr., 12700 block, 8:01 a.m. Nov. 14. Burglary, breaking and entering.

Shamrock Ridge Rd., 15000 block, 2:21 a.m. Nov. 18. Burglary, breaking and entering.

Smith Village Rd., 1400 block, 3:39 p.m. Nov. 17. Burglary, breaking and entering.

Takoma Ave., 7600 block, 12:36 p.m. Nov. 13. Larceny.

Takoma Ave., 7600 block, 12:15 p.m. Nov. 20. Purse-snatching.

Town Center Dr., 18100 block, 2:01 a.m. Nov. 15. Larceny.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:40 p.m. Nov. 5. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:37 p.m. Nov. 7. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 8 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:03 p.m. Nov. 14. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 10:46 a.m. Nov. 16. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:42 p.m. Nov. 17. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:51 p.m. Nov. 18. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:27 p.m. Nov. 18. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:58 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Westchester Dr., 2000 block, 8:18 a.m. Nov. 12. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

New Hampshire Ave., 6300 block, 4:12 p.m. Nov. 15. Motor vehicle theft reported.

District 5

Germantown Station

Telephone: 240-773-6200

ASSAULTS

Aldenham Ct., 19100 block, 1:07 p.m. Nov. 14. Simple assault.

Century Blvd., 19800 block, 2:19 p.m. Nov. 13. Aggravated assault.

Cherry Bend Ct., Unit block, 9:45 p.m. Nov. 13. Simple assault.

Clarksburg Rd., 22700 block, 6:17 p.m. Nov. 17. Simple assault.

Clearspring Rd., 10000 block, 10:48 p.m. Nov. 12. Simple assault.

Cypress Spring Rd., 12300 block, 11:15 p.m. Nov. 17. Simple assault.

Duck Pond Dr., 12800 block, 6:16 p.m. Nov. 16. Simple assault.

Locustdale Terr., 11400 block, 11:21 p.m. Nov. 16. Simple assault.

Notting Hill Way, 20300 block, 5:35 a.m. Nov. 17. Simple assault.

Pickering Ct., Unit block, 5:52 p.m. Nov. 18. Simple assault.

Pickering Dr., 13000 block, 8:49 p.m. Nov. 16. Simple assault.

Starfire Ct., 12500 block, 1:34 a.m. Nov. 17. Simple assault.

Sweetgum Cir., 19900 block, 12:41 a.m. Nov. 17. Simple assault.

University Blvd. E., 1100 block, 9:44 p.m. Nov. 16. Aggravated assault.

Walnut Cove Cir., 12400 block, 8:21 p.m. Nov. 18. Simple assault.

Watkins Meadow Dr., 20500 block, 8:29 p.m. Nov. 17. Simple assault.

Winding Creek Pl., 18700 block, 11:03 a.m. Nov. 20. Simple assault.

ROBBERY

Observation Ct., Unit block, 4:39 p.m. Nov. 17. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Aberstraw Way, 11500 block, 7:31 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Aberstraw Way, 11500 block, 12:47 p.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Aberstraw Way, 11500 block, 7:39 p.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Aldburg Way, 11500 block, 7:55 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Alderleaf Ct., Unit block, 12:46 p.m. Nov. 9. Theft from motor vehicle.

Ansel Terr., 13400 block, 5:42 p.m. Nov. 18. Larceny.

Apple Harvest Cir., 20400 block, 7:19 p.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Baltusrol Dr., 300 block, 6:49 a.m. Nov. 15. Burglary, breaking and entering.

Bears Den Lane, 12700 block, 9:10 p.m. Nov. 19. Larceny.

Carroll Ave., 6900 block, 12:23 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 7600 block, 7:08 p.m. Nov. 9. Larceny.

Cedar Ave., 7200 block, 6:26 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Clarksburg Rd., 22700 block, 11:32 a.m. Nov. 9. Shoplifting.

Damascus Blvd., 10000 block, 8:31 a.m. Nov. 12. Burglary, breaking and entering.

Frederick Rd., 20000 block, 6:52 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Frederick Rd., 20900 block, 6:19 p.m. Nov. 14. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 6:26 p.m. Nov. 15. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 5:11 p.m. Nov. 16. Larceny.

Frederick Rd., 20900 block, 4:06 p.m. Nov. 17. Shoplifting.

Germantown Rd., 19700 block, 12:48 p.m. Nov. 19. Shoplifting.

Leaman Farm Rd., 18300 block, 5:27 p.m. Nov. 19. Shoplifting.

Maple Ave., 7500 block, 8:14 p.m. Nov. 9. Theft from building.

Middlebrook Rd., 13000 block, 1:32 p.m. Nov. 15. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 6400 block, 5:03 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Newcut Rd., 22900 block, 2:09 p.m. Nov. 13. Larceny.

Newcut Rd., 22900 block, 11:39 a.m. Nov. 14. Larceny.

Pinnacle Dr., 12900 block, 3:53 p.m. Nov. 15. Larceny.

Seneca Meadows Pkwy., 20500 block, 9:13 a.m. Nov. 14. Theft from building.

Seneca Meadows Pkwy., 20600 block, 5:50 p.m. Nov. 16. Shoplifting.

Takoma Ave., 7600 block, 12:36 p.m. Nov. 13. Larceny.

Takoma Ave., 7600 block, 12:15 p.m. Nov. 20. Purse-snatching.

Woodcutter Cir., 12900 block, 9:29 a.m. Nov. 13. Theft from motor vehicle.

Woodfield Rd., 23700 block, 2:11 a.m. Nov. 18. Burglary, breaking and entering.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Briarcliff Terr., 13100 block, 11:22 p.m. Nov. 16. Motor vehicle theft reported.

New Hampshire Ave., 6300 block, 4:12 p.m. Nov. 15. Motor vehicle theft reported.

District 6

Gaithersburg Station

Telephone: 240-773-5700

ASSAULTS

Cross Country Pl., 8800 block, 8:17 a.m. Nov. 18. Simple assault.

Deer Park Rd. W., 800 block, 7:03 a.m. Nov. 14. Simple assault.

Frederick Ave. N., 18700 block, 9:18 p.m. Nov. 9. Simple assault.

Frederick Ave. S., Unit block, 3:35 p.m. Nov. 13. Simple assault.

Girard St., 200 block, 11:41 a.m. Nov. 13. Simple assault.

Harkness Lane, 19100 block, 1:14 a.m. Nov. 16. Simple assault.

Hellingly Pl., 9800 block, 11:42 p.m. Nov. 10. Aggravated assault.

Quince Orchard Blvd., 700 block, 9:07 a.m. Nov. 14. Simple assault.

Quince Orchard Blvd., 700 block, 8:32 a.m. Nov. 20. Simple assault.

Reliant Dr., 18500 block, 1:52 a.m. Nov. 17. Simple assault.

Russell Ave., 800 block, 10:03 a.m. Nov. 9. Simple assault.

Summit Ave. S., 100 block, 8:11 p.m. Nov. 14. Simple assault.

Torrey Pond Pl., 20100 block, 10:32 p.m. Nov. 19. Aggravated assault.

University Blvd. E., 1100 block, 9:44 p.m. Nov. 16. Aggravated assault.

THEFTS/BREAK-INS

Battleridge Pl., 10000 block, 9:05 a.m. Nov. 12. Theft from motor vehicle.

Big Acre Sq., Unit block, 1:16 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Bralan Lane, 100 block, 9:14 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Brassie Pl., 19400 block, 10:13 p.m. Nov. 19. Theft from building.

Capps Ct., Unit block, 1:01 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 6900 block, 12:23 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 7600 block, 7:08 p.m. Nov. 9. Larceny.

Cedar Ave., 7200 block, 6:26 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Center Point Way, 700 block, 10:57 a.m. Nov. 13. Shoplifting.

Chestnut St., Unit block, 4:23 p.m. Nov. 17. Theft from building.

Christopher Ave., 400 block, 10:06 a.m. Nov. 16. Burglary, breaking and entering.

Clopper Rd., 1100 block, 11:51 a.m. Nov. 17. Theft from building.

Coral Reef Dr., 600 block, 10:16 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Coral Reef Dr., 600 block, 2:19 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Coriander Dr., 7900 block, 10:34 p.m. Nov. 18. Larceny.

Diamond Ave. E., 500 block, 5:04 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Framingham Dr., 19600 block, 10:25 a.m. Nov. 17. Larceny.

Frederick Ave. N., 500 block, 3:17 p.m. Nov. 16. Theft from building.

Frederick Ave. N., 500 block, 3:29 p.m. Nov. 16. Shoplifting.

Frederick Ave. N., 500 block, 1:12 p.m. Nov. 17. Shoplifting.

Frederick Ave. N., 600 block, 5:40 p.m. Nov. 15. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 3:38 p.m. Nov. 14. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 2:12 p.m. Nov. 16. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 1:34 p.m. Nov. 17. Theft from building.

Hellingly Pl., 10000 block, 2:06 p.m. Nov. 14. Theft from building.

Kentlands Blvd., 200 block, 9:52 p.m. Oct. 25. Shoplifting.

Lindbergh Dr., 7500 block, 11:10 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Lost Knife Cir., 18400 block, 5:07 p.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Maple Ave., 7500 block, 8:14 p.m. Nov. 9. Theft from building.

Muddy Branch Rd., 800 block, 6:30 p.m. Nov. 13. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6400 block, 5:03 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Park Ave., 200 block, 2:02 p.m. Nov. 15. Larceny.

Quince Orchard Rd., 600 block, 11:57 a.m. Nov. 15. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 1:32 p.m. Nov. 12. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 1:47 p.m. Nov. 13. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 2:58 p.m. Nov. 13. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 4:09 p.m. Nov. 13. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 4:48 p.m. Nov. 14. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 9:47 a.m. Nov. 15. Theft from building.

Saybrooke Oaks Blvd., 600 block, 4:17 p.m. Nov. 16. Theft from building.

Shady Grove Rd., 15000 block, 11:53 a.m. Nov. 15. Theft from building.

Shady Grove Rd., 15700 block, 3:29 p.m. Nov. 14. Shoplifting.

Siesta Key Way, 15200 block, 10:16 a.m. Nov. 14. Burglary, breaking and entering.

Takoma Ave., 7600 block, 12:36 p.m. Nov. 13. Larceny.

Takoma Ave., 7600 block, 12:15 p.m. Nov. 20. Purse-snatching.

West Side Dr., 400 block, 9:44 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

New Hampshire Ave., 6300 block, 4:12 p.m. Nov. 15. Motor vehicle theft reported.

Takoma Park and other areas

ASSAULT

University Blvd. E., 1100 block, 9:44 p.m. Nov. 16. Aggravated assault.

THEFTS/BREAK-INS

Carroll Ave., 6900 block, 12:23 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 7600 block, 7:08 p.m. Nov. 9. Larceny.

Cedar Ave., 7200 block, 6:26 a.m. Nov. 13. Burglary, breaking and entering.

Maple Ave., 7500 block, 8:14 p.m. Nov. 9. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6400 block, 5:03 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Takoma Ave., 7600 block, 12:36 p.m. Nov. 13. Larceny.

Takoma Ave., 7600 block, 12:15 p.m. Nov. 20. Purse-snatching.

MOTOR VEHICLE THEFT

New Hampshire Ave., 6300 block, 4:12 p.m. Nov. 15. Motor vehicle theft reported.