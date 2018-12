Montgomery County

The following information, provided by the Montgomery County Police Department, shows selected offenses reported to police. Crime reports may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation.

REWARDS FOR INFORMATION

Crime Solvers of Montgomery County, a nonprofit organization, pays up to $1,000 for information leading to an arrest and indictment in connection with felonies. Call the 24-hour hotline at 800-673-2777. Callers may remain anonymous.

District 1

Rockville Station

Telephone: 240-773-6070

ASSAULTS

New Hampshire Ave., 7400 block, 3:46 a.m. Dec. 2. Aggravated assault.

ROBBERIES

Hungerford Dr., 500 block, 4 p.m. Nov. 29. Robbery reported.

New Hampshire Ave., 6800 block, 4:58 a.m Nov. 22. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 7400 block, 10:12 p.m. Nov. 30. Theft from building.

Bou Ave., 5700 block, 1:52 p.m. Nov. 29. Theft from building.

Chapman Ave., 2000 block, 7:42 a.m Dec. 1. Burglary, breaking and entering.

Chicago Ave., 7700 block, 12:09 p.m. Dec. 4. Larceny.

Congressional Lane, 200 block, 6:44 p.m. Nov. 28. Theft from building.

Cork Tree Lane, 200 block, 2:43 p.m. Dec. 2. Burglary, breaking and entering.

Dimes Rd., 5700 block, 5:58 p.m. Nov. 29. Burglary, breaking and entering.

Dowgate Ct., 5500 block, 7:05 p.m. Nov. 29. Burglary, breaking and entering.

Frederick Rd., 15100 block, 9:18 a.m Dec. 2. Shoplifting.

Gramercy Blvd., 8000 block, 10:24 a.m Dec. 1. Theft from building.

Gude Dr. E., 600 block, 3:25 p.m. Nov. 26. Burglary, breaking and entering.

Holly Ave., 7200 block, 9:41 a.m Nov. 30. Burglary, breaking and entering.

Hungerford Dr., 600 block, 9:37 a.m. Nov. 28. Purse-snatching.

Hungerford Dr., 700 block, 3:48 p.m. Nov. 29. Shoplifting.

Jefferson St. E., 1700 block, 6:33 p.m. Dec. 3. Shoplifting.

Lewis Ave., 1000 block, 1:55 p.m. Nov. 27. Theft from building.

Maryland Ave., Unit block, 8:54 p.m. Nov. 29. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6800 block, 10:04 p.m. Dec. 2. Theft from motor vehicle.

Oswego Ave., Unit block, 9:45 a.m Nov. 26. Embezzlement.

Philadelphia Ave., 500 block, 10:45 a.m Nov. 24. Theft from motor vehicle.

Piccard Dr., 1300 block, 10:39 a.m Nov. 24. Theft from building.

Piney Branch Rd., 7400 block, 11:25 a.m Nov. 28. Larceny.

Redland Rd., 16100 block, 8:38 p.m. Nov. 23. Theft from motor vehicle.

Rockville Pike, 1800 block, 3:01 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Rockville Pike, 12200 block, 2:21 p.m. Nov. 30. Theft from building.

Seven Locks Rd., 1100 block, 12:10 p.m. Nov. 29. Theft from building.

Taft Ct., Unit block, 10:17 a.m Dec. 2. Theft from building.

Twinbrook Pkwy., 12300 block, 4:01 a.m Dec. 1. Burglary, breaking and entering.

Twinbrook Pkwy., 13000 block, 7:35 p.m. Nov. 29. Burglary, breaking and entering.

University Blvd. E., 1100 block, 5:52 p.m. Dec. 3. Shoplifting.

University Blvd. E., 1300 block, 5:33 p.m. Nov. 27. Larceny.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Maryland Ave., Unit block, 3:28 p.m. Nov. 30. Motor vehicle theft reported.

New Hampshire Ave., 7400 block, 12:50 a.m Nov. 21. Motor vehicle theft reported.

Villisca Terr., 15500 block, 9:34 a.m Dec. 4. Motor vehicle theft reported.

District 2

Bethesda Station

Telephone: 240-773-6700

Rockville Pike, 10500 block, 1:45 a.m Dec. 2. Aggravated assault.

ROBBERY

THEFTS/BREAK-INS

Ambler Dr., 4200 block, 2:20 p.m. Nov. 26. Theft from motor vehicle.

Barbados Pl., 5900 block, 10:27 p.m. Nov. 25. Burglary, breaking and entering.

Bethesda Ave., 4800 block, 5:29 p.m. Nov. 23. Shoplifting.

Bradley Blvd., 6100 block, 1:02 p.m. Nov. 25. Larceny.

Burdette Rd., 8600 block, 6:18 p.m. Nov. 29. Embezzlement.

Chestnut St., 7200 block, 1:19 p.m. Nov. 28. Burglary, breaking and entering.

Chevy Chase Dr., 4700 block, 11:26 a.m Nov. 29. Larceny.

Democracy Blvd., 6700 block, 5:05 p.m. Nov. 26. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 2:08 p.m. Nov. 17. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 5:06 p.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Democracy Blvd., 7100 block, 4:46 p.m. Nov. 23. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 9:35 p.m. Nov. 27. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 4:24 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 7:56 p.m. Nov. 28. Larceny.

Democracy Blvd., 7100 block, 3:25 p.m. Nov. 30. Larceny.

Earlsgate Lane, 11000 block, 8:14 p.m. Nov. 26. Larceny.

Edgemoor Lane, 4800 block, 10:59 a.m Nov. 30. Burglary, breaking and entering.

Elm St., 4900 block, 5:23 p.m. Dec. 2. Shoplifting.

Frederick Ave., 10200 block, 9:21 p.m. Nov. 26. Larceny.

Grosvenor Pl., 10400 block, 12:15 p.m. Nov. 27. Larceny.

Hampden Lane, 4800 block, 5:21 p.m. Nov. 26. Theft from building.

Hampden Lane, 4900 block, 1:17 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Holiday Terr., 7500 block, 3:21 p.m. Nov. 20. Larceny.

Johnson Ave., 5900 block, 3:50 p.m. Dec. 2. Theft from motor vehicle.

Lee St., 3100 block, 12:34 p.m. Nov. 25. Theft from motor vehicle.

Luxmanor Rd., 11200 block, 10:33 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Meredith Ave., 10200 block, 7:46 a.m Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Meredith Ave., 10200 block, 9:14 a.m Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Meredith Ave., 10500 block, 9:10 a.m Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Morgan Dr., 4800 block, 10:14 a.m Dec. 1. Theft from motor vehicle.

Newport Mill Rd., 10800 block, 1:23 p.m. Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Old Georgetown Rd., 7600 block, 2:44 p.m. Dec. 1. Larceny.

Old Georgetown Rd., 10400 block, 3:57 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Old Georgetown Rd., 10400 block, 5:01 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Old Spring Rd., 9600 block, 2:32 p.m. Nov. 23. Theft from motor vehicle.

Park Ave. S., 4400 block, 7:04 p.m. Nov. 25. Larceny.

Parkwood Ct., 10200 block, 7:35 p.m. Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Parkwood Dr., 10200 block, 12:22 p.m. Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Potomac School Dr., 9200 block, 12:54 p.m. Nov. 29. Larceny.

Prose St., 900 block, 9:02 a.m Nov. 30. Larceny.

Radnor Rd., 7400 block, 9:44 a.m Nov. 30. Burglary, breaking and entering.

Renshaw Dr., 9300 block, 6:33 p.m. Nov. 30. Burglary, breaking and entering.

River Rd., 10100 block, 12:13 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Rockville Pike, 11400 block, 4:20 p.m. Nov. 30. Theft from building.

Sonoma Rd., 5900 block, 1:35 p.m. Dec. 2. Theft from motor vehicle.

Sonoma Rd., 6000 block, 4:37 p.m. Dec. 2. Theft from motor vehicle.

Southwick St., 5500 block, 8:19 p.m. Nov. 26. Theft from motor vehicle.

Stanhope Rd. W., 9500 block, 12:51 p.m. Nov. 24. Theft from motor vehicle.

Tomlinson Ave., 8100 block, 9:07 a.m Nov. 27. Burglary, breaking and entering.

University Blvd. W., 3700 block, 3:37 a.m Dec. 1. Shoplifting.

Westbard Ave., 5300 block, 1:59 p.m. Nov. 30. Shoplifting.

Westbard Ave., 5400 block, 12:57 p.m. Dec. 1. Theft from building.

Western Ave., 4800 block, 12:36 p.m. Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Western Ave., 5300 block, 2:20 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Wilson Lane, 6500 block, 10:12 a.m Nov. 28. Theft from building.

Wisconsin Ave., 6800 block, 8:38 a.m Nov. 27. Shoplifting.

Wisconsin Ave., 6900 block, 4:42 p.m. Dec. 2. Shoplifting.

Wisconsin Ave., 7400 block, 5:20 p.m. Nov. 30. Larceny.

Woodmont Ave., 7100 block, 2:45 p.m. Nov. 21. Theft from building.

Woodmont Ave., 7100 block, 12:39 p.m. Nov. 26. Theft from building.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cordell Ave., 4800 block, 8:51 a.m Nov. 28. Motor vehicle theft reported.

Lanier Dr., 8800 block, 7:46 a.m Nov. 30. Motor vehicle theft reported.

Woodmont Ave., 8200 block, 12:09 p.m. Dec. 1. Motor vehicle theft reported.

District 3

Silver Spring Station

Telephone: 240-773-6800

ASSAULTS

Lockwood Dr., 11200 block, 8:11 a.m Nov. 30. Aggravated assault.

New Hampshire Ave., 11200 block, 5:43 p.m. Nov. 29. Aggravated assault.

Tech Rd., 12200 block, 6:09 p.m. Dec. 1. Aggravated assault.

ROBBERIES

Piney Branch Rd., 9300 block, 3:32 a.m Dec. 2. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Broadbirch Dr., 2200 block, 12:09 a.m Nov. 29. Larceny.

Brunett Ave., 9500 block, 3:36 p.m. Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Cameron St., 8600 block, 6:45 p.m. Nov. 25. Theft from building.

Colesville Rd., 8600 block, 10:21 a.m Nov. 20. Burglary, breaking and entering.

Colesville Rd., 8600 block, 8:56 a.m Nov. 29. Burglary, breaking and entering.

Colgate Way, 13600 block, 3:33 a.m Dec. 3. Burglary, breaking and entering.

Columbia Pike, 10700 block, 6:06 p.m. Nov. 28. Theft from building.

Columbia Pike, 10700 block, 8:23 p.m. Nov. 28. Theft from motor vehicle.

East-West Hwy., 1300 block, 3:53 p.m. Nov. 28. Theft from motor vehicle.

East-West Hwy., 1500 block, 2:50 a.m Dec. 3. Larceny.

Fenwick Lane, 1300 block, 10:58 a.m Nov. 28. Theft from building.

Forest Glen Rd., 1500 block, 12:07 a.m Nov. 28. Theft from building.

Gracefield Rd., 3100 block, 3:07 a.m Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Green Forest Dr., 10200 block, 6:55 p.m. Nov. 26. Theft from motor vehicle.

Greencastle Ridge Dr., 3900 block, 8:28 p.m. Nov. 23. Theft from building.

Greencastle Rd., 2900 block, 7:42 a.m Nov. 25. Theft from motor vehicle.

Leafy Ave., 10000 block, 7:01 p.m. Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Luzerne Ave., 2200 block, 11:22 p.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Milestone Dr., 1000 block, 5:23 p.m. Nov. 28. Larceny.

Mount Pisgah Rd., 9700 block, 3:47 p.m. Dec. 1. Burglary, breaking and entering.

New Hampshire Ave., 10200 block, 3:50 p.m. Nov. 30. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 11200 block, 1:03 p.m. Nov. 15. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 11200 block, 3:33 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 11200 block, 7:09 p.m. Dec. 3. Shoplifting.

Oak Leaf Dr., 11100 block, 7:07 a.m Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Oak Leaf Dr., 11200 block, 9:17 p.m. Dec. 3. Larceny.

Ocala St., 9300 block, 8:41 p.m. Nov. 26. Theft from motor vehicle.

Sandy Spring Rd., 4100 block, 11:52 a.m Nov. 21. Theft from building.

Spencerville Rd., 3300 block, 7:16 a.m Nov. 20. Theft from building.

Spring St., 1000 block, 2:10 p.m. Nov. 30. Theft from motor vehicle.

Stepping Stone Way, 14400 block, 2:04 p.m. Nov. 25. Larceny.

University Blvd. W., 100 block, 5:32 p.m. Nov. 30. Theft from motor vehicle.

University Blvd. W., 300 block, 10:04 a.m Nov. 27. Theft from building.

Wayne Ave., 900 block, 5:57 p.m. Nov. 25. Theft from building.

Woodland Dr., 8800 block, 10:08 a.m Dec. 2. Burglary, breaking and entering.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Beacon Rd., 500 block, 10:27 a.m Dec. 1. Motor vehicle theft reported.

Friendlywood Rd., 14500 block, 7:33 a.m Nov. 25. Motor vehicle theft reported.

Georgia Ave., 8200 block, 1:42 p.m. Nov. 28. Motor vehicle theft reported.

Milestone Dr., 1000 block, 6:16 p.m. Nov. 30. Motor vehicle theft reported.

New Hampshire Ave., 9200 block, 7:06 a.m Nov. 28. Motor vehicle theft reported.

Quebec Terr., 1000 block, 12:26 p.m. Dec. 1. Motor vehicle theft reported.

Sweet Clover Ct., 2700 block, 10:28 a.m Nov. 27. Motor vehicle theft reported.

Wayne Ave., 900 block, 5:40 p.m. Dec. 1. Motor vehicle theft reported.

District 4

Wheaton Station

Telephone: 240-773-5500

ASSAULTS

Baileys Ct., Unit block, 1:45 a.m Nov. 30. Aggravated assault.

Layhill Rd., 14300 block, 2:05 a.m Dec. 1. Aggravated assault.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7 p.m. Dec. 1. Aggravated assault.

ROBBERIES

Georgia Ave., 14000 block, 3:38 p.m. Dec. 2. Robbery reported.

Randolph Rd., 1900 block, 4:12 p.m. Nov. 29. Robbery reported.

University Blvd. W., 1100 block, 12:29 p.m. Nov. 27. Robbery reported.

WEAPON

Appomattox Ave., 3000 block, 2:19 p.m. Nov. 27. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Amesfield Ct., 5500 block, 11:01 p.m. Nov. 29. Larceny.

Arctic Ave., 13000 block, 10:32 p.m. Nov. 28. Larceny.

Arctic Ave., 13700 block, 5:43 p.m. Nov. 29. Larceny.

Aspen Hill Rd., 3900 block, 11:29 a.m Nov. 24. Shoplifting.

Chiswick Ct., 3400 block, 12:38 p.m. Nov. 23. Theft from building.

Connecticut Ave., 14000 block, 1:38 p.m. Nov. 25. Shoplifting.

Connecticut Ave., 14000 block, 1:14 p.m. Dec. 1. Shoplifting.

Dunsinane Terr., 14500 block, 5:33 a.m Nov. 30. Theft from motor vehicle.

Epping Ct., 12500 block, 12:54 p.m. Nov. 26. Theft from motor vehicle.

Georgia Ave., 11200 block, 1:38 p.m. Nov. 27. Burglary, breaking and entering.

Georgia Ave., 14000 block, 2:01 p.m. Nov. 21. Shoplifting.

Georgia Ave., 14000 block, 4:06 p.m. Nov. 26. Shoplifting.

Georgia Ave., 14100 block, 11:02 p.m. Nov. 22. Larceny.

Glenallan Ave., 2300 block, 3:27 p.m. Nov. 30. Theft from building.

Holdridge Rd., 12600 block, 3:57 p.m. Nov. 24. Theft from motor vehicle.

Holdridge Rd., 12600 block, 12:13 a.m Nov. 30. Burglary, breaking and entering.

Horde St., 10700 block, 7:37 p.m. Nov. 29. Larceny.

McMahon Rd., 1400 block, 2:05 p.m. Nov. 26. Theft from building.

Medway St., 3000 block, 5:57 p.m. Nov. 30. Theft from building.

New Hampshire Ave., 13400 block, 3:58 a.m Dec. 3. Burglary, breaking and entering.

New Hampshire Ave., 15400 block, 10:12 p.m. Nov. 29. Larceny.

Norbeck Rd., 4100 block, 7:39 p.m. Nov. 20. Theft from building.

Randolph Rd., 4000 block, 7:58 p.m. Dec. 1. Larceny.

Randolph Rd., 4200 block, 2:05 a.m Dec. 3. Theft from building.

Shotley Bridge Pl., 17800 block, 5:52 a.m Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Southview Ave., 500 block, 10:31 a.m Nov. 19. Larceny.

Spartan Rd., 3300 block, 9:42 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Tulare Dr., 4100 block, 11:42 a.m Dec. 1. Theft from building.

University Blvd. W., 1100 block, 2:11 p.m. Nov. 27. Theft from building.

Valleywood Dr., 11900 block, 12:13 p.m. Dec. 3. Burglary, breaking and entering.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:57 p.m. Nov. 25. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:26 p.m. Nov. 25. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 12:53 p.m. Nov. 26. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 10:33 a.m Nov. 27. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 11:14 a.m Nov. 27. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 2:17 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 5:46 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:14 p.m. Nov. 29. Purse-snatching.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:47 p.m. Nov. 30. Purse-snatching.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 11 a.m Dec. 2. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 4:07 p.m. Dec. 3. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 8:54 p.m. Dec. 3. Theft from motor vehicle.

Whispering Pines Ct., 14100 block, 3:19 p.m. Dec. 1. Larceny.

Windmill Lane, 900 block, 2:05 p.m. Dec. 1. Theft from building.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bauer Dr., 14500 block, 7:08 a.m Nov. 29. Motor vehicle theft reported.

Elizabeth St., 4200 block, 4:32 p.m. Nov. 28. Motor vehicle theft reported.

District 5

Germantown Station

Telephone: 240-773-6200

ASSAULTS

Kingsview Rd., 18900 block, 3:56 p.m. Dec. 3. Aggravated assault.

Slidell Rd., 23300 block, 7:54 p.m. Dec. 3. Aggravated assault.

Tapwood Rd., 18300 block, 9:14 p.m. Nov. 26. Aggravated assault.

ROBBERIES

Valley Bend Dr., 11200 block, 10:07 p.m. Nov. 28. Robbery reported.

WEAPON

Frederick Rd., 23000 block, 4:11 p.m. Nov. 28. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Ansel Terr., 13400 block, 2:27 p.m. Nov. 25. Larceny.

Arora Hills Dr., 23200 block, 10:51 a.m Dec. 3. Burglary, breaking and entering.

Bent Willow Cir., 18800 block, 11:42 a.m Nov. 29. Embezzlement.

Clarksburg Rd., 22700 block, 5:49 p.m. Nov. 29. Shoplifting.

Clarksburg Rd., 22700 block, 2:38 p.m. Dec. 1. Shoplifting.

Clarksburg Rd., 22700 block, 6:24 p.m. Dec. 3. Larceny.

Clopper Rd., 13800 block, 11:05 a.m Nov. 21. Larceny.

Cloppers Mill Terr., 18000 block, 8:48 p.m. Nov. 20. Theft from building.

Copper Ridge Rd., 13300 block, 1:34 p.m. Nov. 26. Theft from building.

Crystal Rock Dr., 19500 block, 9:26 a.m Dec. 1. Burglary, breaking and entering.

Crystal Rock Dr., 19600 block, 4:23 p.m. Nov. 29. Burglary, breaking and entering.

Crystal Rock Dr., 19800 block, 2:29 p.m. Nov. 18. Purse-snatching.

Frederick Rd., 20900 block, 1:57 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 3:24 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 4 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 2:13 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 11:52 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 4:36 p.m. Nov. 30. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 2:36 p.m. Dec. 1. Shoplifting.

Kingsview Village Ave., 13400 block, 2:57 p.m. Nov. 24. Theft from building.

Mill Pond Ct., Unit block, 4:13 p.m. Nov. 29. Theft from motor vehicle.

Observation Ct., Unit block, 7:35 a.m Nov. 29. Theft from motor vehicle.

Observation Ct., Unit block, 9:24 a.m Nov. 29. Theft from motor vehicle.

Old Hundred Rd., 23700 block, 9:35 a.m Dec. 3. Burglary, breaking and entering.

Seneca Meadows Pkwy., 20600 block, 1:46 p.m. Nov. 27. Shoplifting.

Shelldrake Cir., 10100 block, 6:35 p.m. Nov. 23. Theft from motor vehicle.

Sweetgum Cir., 20000 block, 10:44 a.m Nov. 30. Theft from building.

Wisteria Dr., 12600 block, 2:17 p.m. Dec. 1. Larceny.

Wisteria Dr., 13000 block, 7:01 p.m. Nov. 29. Shoplifting.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Grey Eagle Ct., 12600 block, 8:18 a.m Dec. 1. Motor vehicle theft reported.

District 6

Gaithersburg Station

Telephone: 240-773-5700

ASSAULTS

Contour Rd., 18300 block, 4:52 p.m. Dec. 3. Aggravated assault.

Kardwright Ct., 10400 block, 9:07 p.m. Nov. 30. Aggravated assault.

ROBBERIES

Lost Knife Cir., 18300 block, 6:11 p.m. Nov. 28. Robbery reported.

Streamside Dr., 18300 block, 3:18 p.m. Dec. 1. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Bates Ave., 100 block, 7:08 p.m. Nov. 29. Larceny.

Big Acre Sq., Unit block, 10:19 a.m Nov. 29. Theft from motor vehicle.

Boardwalk Pl., 200 block, 7:07 p.m. Nov. 24. Theft from building.

Booth St., Unit block, 1:20 p.m. Nov. 27. Theft from building.

Booth St., Unit block, 11:39 a.m Nov. 29. Burglary, breaking and entering.

Boysenberry Dr., 18500 block, 5:31 p.m. Nov. 28. Theft from building.

Copley Pl., 300 block, 3:20 p.m. Nov. 21. Theft from building.

County Ct., Unit block, 7:48 p.m. Nov. 29. Theft from motor vehicle.

Crabtree Pl., 8000 block, 11:40 a.m Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Curry Ford Lane, 200 block, 6:51 a.m Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Curry Ford Lane, 300 block, 3:54 p.m. Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Flagler Dr., 800 block, 9:01 a.m Nov. 28. Larceny.

Frederick Ave. S., 600 block, 10:18 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Frederick Ave. N., 600 block, 10:03 a.m Dec. 1. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 4:01 p.m. Nov. 29. Shoplifting.

Highland Ave., Unit block, 6:19 p.m. Nov. 25. Larceny.

Hyacinth Ct., Unit block, 6:23 a.m Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Kimberly Grove Rd., 16200 block, 3:17 p.m. Nov. 27. Larceny.

Lindos Ct., 20400 block, 10:30 a.m Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Lost Knife Cir., 18400 block, 6:01 p.m. Dec. 3. Theft from building.

Mainsail Dr., 9800 block, 2:49 a.m Nov. 30. Theft from motor vehicle.

Mainsail Dr., 9800 block, 7:55 a.m Nov. 30. Theft from motor vehicle.

Marathon Terr., 9600 block, 2:09 p.m. Nov. 27. Theft from motor vehicle.

Market St., Unit block, 2:12 p.m. Nov. 17. Shoplifting.

Odend Hal Ave., 100 block, 4:04 p.m. Dec. 3. Theft from building.

Palmtree Dr., 500 block, 11:59 a.m Dec. 2. Theft from motor vehicle.

Perry Pkwy., 600 block, 9:50 a.m Nov. 25. Embezzlement.

Prairie Rose Ct., Unit block, 2:42 a.m Nov. 28. Theft from motor vehicle.

Pueblo Rd., 12200 block, 11:39 a.m Nov. 25. Embezzlement.

Quill Pl., 9400 block, 12:50 p.m. Dec. 4. Theft from motor vehicle.

Quince Orchard Blvd., 700 block, 8:24 a.m Nov. 26. Theft from motor vehicle.

Russell Ave., 700 block, 4:40 p.m. Nov. 25. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 7:07 p.m. Nov. 25. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 2:19 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 7:08 p.m. Nov. 28. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 6:36 p.m. Dec. 1. Theft from building.

Russell Ave., 700 block, 9:23 p.m. Dec. 1. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 9:26 p.m. Dec. 1. Shoplifting.

Russell Ave., 800 block, 4:21 p.m. Nov. 25. Larceny.

Smoothstone Way, 18900 block, 2:47 p.m. Nov. 29. Burglary, breaking and entering.

Summit Ave. N., Unit block, 5:47 p.m. Nov. 24. Larceny.

Watkins Station Cir., 100 block, 8:19 a.m Dec. 4. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cove Ledge Ct., 10200 block, 1:47 p.m. Nov. 26. Motor vehicle theft reported.

Frederick Ave. N., 900 block, 11:16 a.m Nov. 29. Motor vehicle theft reported.

Russell Ave., 800 block, 7:36 p.m. Nov. 28. Motor vehicle theft reported.

Takoma Park and other areas

ASSAULTS

ROBBERY

THEFTS/BREAK-INS

MOTOR VEHICLE THEFT

