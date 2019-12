District 1

Rockville Station

Telephone: 240-773-6070

ASSAULTS

Calhoun Pl., 7300 block, 2:55 p.m. Nov. 12. Aggravated assault.

THEFTS/BREAK-INS

First St., 1000 block, 6:41 a.m. Nov. 21. Theft from building.

Bells Ridge Terr., 8500 block, 5:06 p.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Darnestown Rd., 10400 block, 9:22 p.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Dunster Rd., 1500 block, 9:21 p.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Fisher Ave., 19900 block, 8:02 a.m. Nov. 20. Burglary, breaking and entering.

Henslowe Dr., 2300 block, 12:28 a.m. Nov. 20. Larceny.

Jefferson Plaza, 600 block, 2:02 p.m. Nov. 18. Theft from building.

Jefferson St. E., 1700 block, 1:47 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Kimblewick Rd., 1500 block, 2:45 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Lake Potomac Dr., 11600 block, 9:30 p.m. Nov. 21. Burglary, breaking and entering.

Montgomery Ave. W., 1200 block, 9:39 p.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Montrose Rd., 5900 block, 7:49 p.m. Nov. 20. Larceny.

Montrose Rd., 6000 block, 5:22 p.m. Nov. 19. Larceny.

Montrose Rd., 6100 block, 3:48 p.m. Nov. 19. Burglary, breaking and entering.

Mouth of Monocacy Rd., 20700 block, 6:17 p.m. Nov. 12. Theft from motor vehicle.

Rockville Pike, 1500 block, 9:02 p.m. Nov. 15. Shoplifting.

Rockville Pike, 12000 block, 2:03 p.m. Nov. 19. Theft from building.

Rockville Pike, 12100 block, 12:37 p.m. Nov. 15. Larceny.

Seven Locks Rd., 1100 block, 9:48 a.m. Nov. 16. Theft from building.

Seven Locks Rd., 1100 block, 6:37 p.m. Nov. 18. Theft from building.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bells Ridge Terr., 8400 block, 9:49 a.m. Nov. 20. Motor vehicle theft reported.

Frederick Rd., 16200 block, 11:35 p.m. Nov. 16. Motor vehicle theft reported.

Lenmore Ave., 700 block, 12:43 p.m. Nov. 21. Motor vehicle theft reported.

Whites Ferry Rd., 16800 block, 6:48 a.m. Nov. 19. Motor vehicle theft reported.

District 2

Bethesda Station

Telephone: 240-773-6700

THEFTS/BREAK-INS

Barbados Pl., 5900 block, 3:12 p.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Battery Lane, 4800 block, 12:25 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Battery Lane, 4900 block, 8:25 p.m. Nov. 20. Theft from building.

Blaine Dr., 2700 block, 1:10 p.m. Nov. 15. Larceny.

Broad Brook Dr., 4800 block, 10:33 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Colston Dr., 2300 block, 7:30 a.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Colston Dr., 2300 block, 8:15 p.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Democracy Blvd., 7100 block, 12:58 p.m. Nov. 8. Shoplifting.

Derby Ridge Lane, 2000 block, 8:27 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Donnybrook Dr., 8400 block, 4:35 p.m. Nov. 14. Larceny.

Elliott Rd., 5300 block, 5:25 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Glenridge St., 4400 block, 1:50 p.m. Nov. 15. Burglary, breaking and entering.

Grubb Rd., 8200 block, 8:26 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Leland St., 4800 block, 8:51 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Lindale Dr., 9500 block, 8:33 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Melvern Dr., 6000 block, 9:02 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Norfolk Ave., 7900 block, 10:23 p.m. Nov. 18. Theft from building.

Old Georgetown Rd., 11500 block, 7:49 a.m. Nov. 14. Theft from building.

Old Georgetown Rd., 11500 block, 9:42 a.m. Nov. 14. Theft from building.

Old Georgetown Rd., 11500 block, 12:48 p.m. Nov. 14. Theft from building.

Ontario Cir., 5600 block, 9:18 a.m. Nov. 17. Larceny.

Parkhill Terr., 9300 block, 5:21 p.m. Nov. 16. Larceny.

Richland Pl., 2200 block, 1:48 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

River Rd., 9900 block, 11:10 a.m. Nov. 19. Larceny.

Strathmore Ave., 4900 block, 8:43 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Tomlinson Ave., 7600 block, 5:22 p.m. Nov. 20. Larceny.

Underwood St., 3600 block, 12:31 p.m. Nov. 19. Larceny.

Underwood St., 3600 block, 10:41 a.m. Nov. 20. Larceny.

Westlake Dr., 10300 block, 10:35 p.m. Nov. 19. Theft from building.

Westlake Terr., 7100 block, 10:53 a.m. Nov. 18. Shoplifting.

Wisconsin Ave., 7800 block, 6:41 p.m. Nov. 19. Theft from building.

Wisconsin Cir., Unit block, 8:29 a.m. Nov. 21. Larceny.

Woodbine St., 3900 block, 10:20 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Woodmont Ave., 7200 block, 12:57 p.m. Nov. 20. Theft from building.

MOTOR VEHICLE THEFTS

16th St., 8600 block, 9:52 a.m. Nov. 21. Motor vehicle theft reported.

East-West Hwy., 4600 block, 12:12 p.m. Nov. 21. Motor vehicle theft reported.

Leland St., 3900 block, 7:10 a.m. Nov. 18. Motor vehicle theft reported.

Luxberry Dr., 10800 block, 6:56 a.m. Nov. 21. Motor vehicle theft reported.

District 3

Silver Spring Station

Telephone: 240-773-6800

ASSAULTS

Colesville Rd., 8600 block, 6:29 p.m. Nov. 2. Aggravated assault.

New Hampshire Ave., 11200 block, 3:04 p.m. Nov. 21. Aggravated assault.

ROBBERIES

Georgia Ave., 8400 block, 8:39 a.m. Nov. 18. Robbery reported.

Hampshire West Ct., 1400 block, 11:28 p.m. Nov. 13. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Third Ave., 9000 block, 9:17 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Blair Rd., 7700 block, 2:38 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Castle Blvd., 13900 block, 4:50 p.m. Nov. 20. Theft from building.

Cherry Hill Rd., 12000 block, 2:36 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Cherry Hill Rd., 12000 block, 5:01 p.m. Nov. 21. Shoplifting.

Columbia Pike, 11200 block, 12:26 a.m. Nov. 21. Burglary, breaking and entering.

Cottrell Terr., 9600 block, 7:52 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Crestmoor Dr., 10300 block, 10:32 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

December Way, 11400 block, 6:04 a.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Dunmoor Dr. S., 10600 block, 5:14 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

East-West Hwy., 1100 block, 9:59 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Eastern Ave., 7800 block, 2:10 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Ellsworth Dr., 800 block, 3:40 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Ellsworth Dr., 900 block, 7:22 p.m. Nov. 13. Theft from building.

Ellsworth Dr., 900 block, 10:41 a.m. Nov. 18. Shoplifting.

Fairridge Dr., 13600 block, 10:46 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Fenton St., 8500 block, 4:14 a.m. Nov. 21. Burglary, breaking and entering.

Georgia Ave., 8400 block, 8:01 a.m. Nov. 18. Shoplifting.

Georgia Ave., 8500 block, 12:56 a.m. Nov. 20. Larceny.

Greenock Rd., 10100 block, 3:06 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Lanier Dr., 2100 block, 2:04 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Luzerne Ave., 2200 block, 7:14 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 10100 block, 7:18 p.m. Nov. 15. Shoplifting.

Newell St., 8000 block, 9:17 p.m. Nov. 13. Theft from motor vehicle.

Old Columbia Pike, 12000 block, 12:29 p.m. Nov. 21. Burglary, breaking and entering.

Old Columbia Pike, 13300 block, 8:17 a.m. Nov. 20. Burglary, breaking and entering.

Old Columbia Pike, 13800 block, 7:14 a.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Old Columbia Pike, 14100 block, 11:23 a.m. Nov. 19. Larceny.

Outlet Dr., 13800 block, 2:16 p.m. Nov. 5. Larceny.

Pershing Dr., 400 block, 6:07 p.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

Piney Branch Rd., 8300 block, 11:38 p.m. Nov. 21. Burglary, breaking and entering.

Quebec Terr., 1000 block, 10:28 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Seminole St., 9500 block, 12:40 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Sonata Way, 700 block, 1:01 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Springwood Dr. S., 1600 block, 4:46 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Sutherland Rd., 9900 block, 3:28 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Venetia Mill Cir., 10700 block, 8:12 a.m. Nov. 17. Theft from motor vehicle.

Wayne Ave., 800 block, 3:06 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Castle Blvd., 13800 block, 8:51 a.m. Nov. 21. Motor vehicle theft reported.

Pershing Dr., 400 block, 6:07 p.m. Nov. 14. Motor vehicle theft reported.

District 4

Wheaton Station

Telephone: 240-773-5500

ASSAULTS

Georgia Ave., 13500 block, 3:42 p.m. Nov. 20. Aggravated assault.

ROBBERY

University Blvd. W., 2900 block, 8:10 p.m. Nov. 15. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Amherst Ave., 11300 block, 3:54 p.m. Nov. 6. Shoplifting.

Autumn Ridge Cir., 1900 block, 12:57 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Cherry Valley Dr., 4600 block, 12:38 p.m. Nov. 16. Larceny.

Chesterfield Rd., 14500 block, 1:30 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Clearfield Rd., 4500 block, 1:06 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Clintwood Dr., 900 block, 6:41 p.m. Nov. 20. Burglary, breaking and entering.

Dalewood Ct., 12300 block, 1:33 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Emory Lane, 15300 block, 6:32 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Evanston St., 13000 block, 9 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Fairweather Ct., 3100 block, 8:14 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Flower Valley Ct., 15000 block, 10:13 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Georgia Ave., 11100 block, 2:19 p.m. Nov. 13. Theft from motor vehicle.

Georgia Ave., 11200 block, 3:47 p.m. Nov. 14. Shoplifting.

Georgia Ave., 11200 block, 9:35 a.m. Nov. 18. Theft from building.

Georgia Ave., 12300 block, 9:49 a.m. Nov. 18. Shoplifting.

Georgia Ave., 22600 block, 9:29 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Grand Pre Rd., 14200 block, 9:35 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Highview Ave., 11500 block, 11:32 a.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Kingtree St., 11700 block, 8:45 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Mason St., 2500 block, 7:22 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

McCall St., 5000 block, 9:33 a.m. Nov. 14. Theft from motor vehicle.

McGee Way, 2900 block, 7:31 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Peppertree Lane, 4100 block, 1:01 a.m. Nov. 22. Theft from motor vehicle.

Prichard Rd., 2000 block, 5:54 p.m. Nov. 20. Larceny.

Rabbit Hollow Pl., 1500 block, 8:41 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Rabbit Hollow Pl., 1500 block, 6:50 p.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Twig Rd., 14400 block, 7:01 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Twig Terr., 1200 block, 10:14 a.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

University Blvd. W., 2900 block, 4:21 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:48 p.m. Nov. 12. Larceny.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 2:10 p.m. Nov. 18. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:18 p.m. Nov. 19. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:24 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:45 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:13 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:44 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 2:59 a.m. Nov. 21. Burglary, breaking and entering.

Veirs Mill Rd., 11200 block, 12:19 p.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Veirs Mill Rd., 11600 block, 9:22 p.m. Nov. 12. Larceny.

Veirs Mill Rd., 12600 block, 11:10 a.m. Nov. 19. Larceny.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Layhill Rd., 12600 block, 10:44 a.m. Nov. 19. Motor vehicle theft reported.

Veirs Mill Rd., 11200 block, 5:24 a.m. Nov. 13. Motor vehicle theft reported.

District 5

Germantown Station

Telephone: 240-773-6200

ASSAULTS

Pinnacle Dr., 12900 block, 10:23 p.m. Nov. 18. Aggravated assault.

ROBBERY

Pinnacle Dr., 12800 block, 5:39 p.m. Nov. 20. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Cedarhurst Way, 20300 block, 8:58 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Cherry Branch Dr., 12300 block, 12:24 p.m. Nov. 19. Larceny.

Cherrywood Pl., 12900 block, 10:56 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Clarksburg Rd., 22700 block, 5:51 p.m. Nov. 18. Shoplifting.

Daventry Way, 13400 block, 11:07 a.m. Nov. 12. Theft from building.

Emerald Way, 12200 block, 3:36 p.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Father Hurley Blvd., 21000 block, 5:35 p.m. Nov. 21. Larceny.

Frederick Rd., 20900 block, 8:12 p.m. Nov. 8. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 8:01 p.m. Nov. 16. Larceny.

Frederick Rd., 20900 block, 10:06 p.m. Nov. 19. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 4:39 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Frederick Rd., 21000 block, 3:24 p.m. Nov. 18. Shoplifting.

Germantown Rd., 19700 block, 6:26 p.m. Nov. 18. Shoplifting.

Kingsview Rd., 18900 block, 4:50 p.m. Nov. 21. Larceny.

Mateny Rd., 18600 block, 1:55 p.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

Middlebrook Rd., 11500 block, 8:02 p.m. Nov. 18. Shoplifting.

Pikeview Terr., 12100 block, 12:51 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Prairie View Pl., 13000 block, 9:34 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Scenery Dr., 19500 block, 12:58 p.m. Nov. 17. Larceny.

Seneca Meadows Pkwy., 20600 block, 2:07 p.m. Nov. 19. Shoplifting.

Tate St., 22500 block, 7:23 a.m. Nov. 19. Burglary, breaking and entering.

Well House Ct., 13000 block, 8:37 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

White Saddle Dr., 19600 block, 7:10 a.m. Nov. 19. Embezzlement.

District 6

Gaithersburg Station

Telephone: 240-773-5700

ASSAULTS

Lost Knife Cir., 18400 block, 8:29 p.m. Nov. 21. Aggravated assault.

Rolling Rd., 100 block, 8:10 p.m. Nov. 18. Aggravated assault.

ROBBERIES

Gable Ridge Terr., 9800 block, 5:54 p.m. Nov. 20. Robbery reported.

School Dr., Unit block, 9:04 p.m. Nov. 5. Robbery reported.

WEAPONS

Lost Knife Cir., 18300 block, 1:31 p.m. Nov. 19. Weapon law violations.

Lost Knife Cir., 18300 block, 10:09 p.m. Nov. 19. Weapon law violations.

Prairie Rose Lane, Unit block, 1:34 a.m. Nov. 17. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Brookes Ave., 200 block, 5:31 p.m. Nov. 20. Burglary, breaking and entering.

Cambourne Ct., 8200 block, 3:20 p.m. Nov. 20. Larceny.

Copley Pl., 300 block, 8:32 p.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Coral Reef Dr., 600 block, 11:57 a.m. Nov. 17. Theft from building.

Corporate Blvd., 9300 block, 3:15 p.m. Nov. 19. Theft from building.

Crown Park Ave., 100 block, 11:53 a.m. Nov. 18. Theft from building.

Dellcastle Ct., Unit block, 7:31 a.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Enterprise Way, 19600 block, 8:35 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Enterprise Way, 19600 block, 10:23 a.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Frederick Ave. N., 600 block, 6:06 p.m. Nov. 6. Shoplifting.

Frederick Ave. S., 800 block, 10:48 a.m. Nov. 18. Theft from building.

Goshen Rd., 20000 block, 1:40 p.m. Nov. 17. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 5:55 p.m. Nov. 16. Shoplifting.

Highland Hall Dr., 20600 block, 6:40 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Knoll Mist Lane, 1100 block, 1:46 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Kodella Ct., 18100 block, 9:21 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Maple Leaf Dr., 10000 block, 4:02 a.m. Nov. 21. Theft from motor vehicle.

Muddy Branch Rd., 800 block, 6:48 p.m. Nov. 20. Shoplifting.

Quince Orchard Rd., 600 block, 8:55 a.m. Nov. 14. Theft from building.

Quince Orchard Rd., 600 block, 10:20 p.m. Nov. 18. Theft from building.

Racine Ct., 19200 block, 3:17 p.m. Nov. 18. Theft from motor vehicle.

Russell Ave., 700 block, 6:32 p.m. Nov. 19. Shoplifting.

Russell Ave., 800 block, 3:54 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.

Seneca Ridge Ct., 19200 block, 9 a.m. Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Shady Grove Rd., 15700 block, 5:20 p.m. Nov. 14. Theft from building.

Streamside Pl., 8200 block, 3:30 p.m. Nov. 17. Theft from building.

Teachers Way, 100 block, 10:59 a.m. Nov. 20. Larceny.

Towne Crest Dr., 17600 block, 6:49 p.m. Nov. 20. Theft from motor vehicle.

Winter Park Ct., 18300 block, 10:32 p.m. Nov. 20. Burglary, breaking and entering.

Takoma Park and other areas

ROBBERY

Maple Ave., 7600 block, 7:33 p.m. Nov. 15. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Flower Ave., 7600 block, 11:36 a.m. Nov. 18. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6400 block, 9:19 a.m. Nov. 15. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 7600 block, 6:55 p.m. Nov. 21. Larceny.

Oswego Ave., Unit block, 4:41 p.m. Nov. 16. Theft from motor vehicle.