District 1

Rockville Station

Telephone: 240-773-6070

ASSAULTS

Calvert Rd., 100 block, 2:01 p.m. Jan. 26. Aggravated assault.

Redland Rd., 16100 block, 5:28 p.m. Jan. 29. Aggravated assault.

ROBBERIES

King Farm Blvd., 400 block, 2:24 p.m. Jan. 21. Robbery reported.

Upper Rock Cir., Unit block, 8:07 p.m. Jan. 16. Robbery reported.

WEAPONS

Bickford Ave., 500 block, 12:59 p.m. Feb. 11. Weapon law violations.

Great Falls Rd., 600 block, 12:53 p.m. Jan. 22. Weapon law violations.

Newgate Rd., 12600 block, 12:56 p.m. Jan. 27. Weapon law violations.

Newgate Rd., 12600 block, 12:56 p.m. Jan. 27. Weapon law violations.

Wapello Dr., 7200 block, 4:25 p.m. Feb. 9. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Rd., 2000 block, 2:13 p.m. Jan. 25. Theft from building.

Baltimore Rd., 2000 block, 8:50 a.m. Feb. 2. Larceny.

Blandford St., 400 block, 11:26 p.m. Jan. 30. Burglary, breaking and entering.

Bou Ave., 5700 block, 3:42 a.m. Feb. 6. Burglary, breaking and entering.

Bou Ave., 5700 block, 3:54 p.m. Feb. 9. Shoplifting.

Buena Vista Dr., 15800 block, 3:35 a.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Darnestown Rd., 10000 block, 10:43 a.m. Jan. 26. Burglary, breaking and entering.

Derbyshire Rd., 1200 block, 11:25 a.m. Jan. 21. Theft from motor vehicle.

Elmer School Rd., 17200 block, 2:43 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Falls Farm Dr., 8900 block, 10:12 a.m. Jan. 15. Theft from motor vehicle.

Gainsborough Rd., 11300 block, 10:52 a.m. Jan. 28. Theft from building.

Goldsborough Dr., 600 block, 8:18 a.m. Feb. 6. Theft from motor vehicle.

Gramercy Blvd., 8000 block, 11:10 a.m. Feb. 3. Larceny.

Grey Fox Lane, 12500 block, 5:23 p.m. Jan. 26. Larceny.

Helen Heneghan Way, Unit block, 3:39 p.m. Jan. 24. Larceny.

Howard Ave., 300 block, 7:19 a.m. Jan. 31. Burglary, breaking and entering.

Hungerford Dr., 400 block, 10:04 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

Hungerford Dr., 400 block, 10:18 a.m. Jan. 23. Shoplifting.

Hungerford Dr., 400 block, 12:57 p.m. Feb. 2. Shoplifting.

Hungerford Dr., 900 block, 4:12 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Linthicum St., 600 block, 4:42 p.m. Jan. 30. Larceny.

Lorre Dr., 1700 block, 9:43 p.m. Feb. 9. Theft from motor vehicle.

Maryland Ave., Unit block, 9:21 p.m. Jan. 21. Theft from building.

Misty Knoll Dr., 300 block, 9:45 a.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Montrose Rd., 5900 block, 9:23 a.m. Feb. 10. Theft from building.

Moore Rd., 17300 block, 1:10 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Owens St., 700 block, 8:04 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Piccard Dr., 1300 block, 7:04 a.m. Feb. 7. Burglary, breaking and entering.

Preserve Pkwy., Unit block, 11:05 a.m. Jan. 26. Theft from building.

Randolph Rd., 5300 block, 10:56 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Research Blvd., 1400 block, 8:02 p.m. Jan. 28. Larceny.

Rockville Pike, 1000 block, 7:18 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Rockville Pike, 1500 block, 2:02 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Rockville Pike, 1500 block, 5:47 p.m. Jan. 27. Theft from building.

Rockville Pike, 1600 block, 5:03 p.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Rockville Pike, 1600 block, 9:35 p.m. Jan. 30. Shoplifting.

Rockville Pike, 1800 block, 10:10 a.m. Jan. 25. Larceny.

Rockville Pike, 1800 block, 1:30 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Rockville Pike, 12000 block, 10:17 a.m. Jan. 24. Shoplifting.

Rousseau Terr., 12400 block, 7:49 a.m. Jan. 26. Theft from motor vehicle.

Shady Grove Rd., 14900 block, 5:14 p.m. Jan. 24. Theft from building.

Shady Grove Rd., 15000 block, 10:03 a.m. Feb. 11. Theft from building.

Shady Grove Rd., 15200 block, 3:01 a.m. Jan. 23. Burglary, breaking and entering.

Shady Grove Rd., 15200 block, 10:31 a.m. Feb. 11. Burglary, breaking and entering.

Somerville Dr., 15900 block, 11:28 a.m. Feb. 4. Burglary, breaking and entering.

Taft Ct., Unit block, 10:53 a.m. Jan. 25. Theft from motor vehicle.

Traville Gateway Dr., 9700 block, 7:58 p.m. Feb. 9. Theft from building.

Twinbrook Pkwy., 12800 block, 2:24 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 2000 block, 11:33 a.m. Feb. 10. Theft from building.

Waddington Lane, Unit block, 10:23 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Washington St. N., 200 block, 6:41 a.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

Watts Branch Dr., 9700 block, 2 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Willard Rd. W., 17500 block, 12:50 p.m. Jan. 25. Burglary, breaking and entering.

Willowleaf Way, 900 block, 6:55 p.m. Jan. 24. Larceny.

MOTOR VEHICLE THEFT

Elmcroft Blvd., 400 block, 5:56 a.m. Jan. 27. Motor vehicle theft reported.

District 2

Bethesda Station

Telephone: 240-773-6700

ASSAULTS

Frederick Ave., 10200 block, 2:44 p.m. Jan. 25. Aggravated assault.

ROBBERY

Bethesda Metro Ctr., Unit block, 7:30 p.m. Jan. 30. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

16th St., 8600 block, 11:16 a.m. Jan. 26. Theft from motor vehicle.

Abilene Dr., 2700 block, 1:28 p.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Alloway Ct., Unit block, 3:53 a.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Arlington Rd., 7100 block, 12:35 p.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Bentcross Dr., 10000 block, 12:31 p.m. Jan. 23. Larceny.

Bethesda Lane, 7100 block, 3:29 p.m. Jan. 30. Theft from building.

Bradley Blvd., 5000 block, 4:46 a.m. Jan. 26. Shoplifting.

Bradley Blvd., 5000 block, 10:02 p.m. Jan. 29. Shoplifting.

Brennon Lane, 7100 block, 2:45 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Bristol Square Lane, 9800 block, 1:17 p.m. Jan. 24. Larceny.

Brookeway Dr., 5300 block, 9:09 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Brookeway Dr., 5300 block, 2:39 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Cordell Ave., 4800 block, 4:47 p.m. Jan. 22. Larceny.

Cordell Ave., 4900 block, 10:28 a.m. Feb. 10. Burglary, breaking and entering.

Culver St., 9600 block, 5:17 p.m. Jan. 25. Larceny.

Democracy Blvd., 7100 block, 1:29 p.m. Jan. 17. Theft from building.

Democracy Blvd., 7100 block, 6:32 p.m. Jan. 18. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 4:22 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 5:16 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 3:31 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 5:34 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 4:49 p.m. Jan. 26. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 3:57 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 4:01 p.m. Jan. 29. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 4:06 p.m. Jan. 30. Shoplifting.

Democracy Blvd., 7100 block, 3:44 p.m. Feb. 9. Shoplifting.

Denfeld Ave., 3900 block, 10:17 a.m. Jan. 31. Theft from building.

Falls Bridge Lane, 9300 block, 6:24 p.m. Jan. 22. Larceny.

Fleming Ave., 10300 block, 5:14 p.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Grosvenor Pl., 10300 block, 10:09 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Hampden Lane, 4800 block, 7:24 a.m. Jan. 23. Larceny.

Harwick Rd., 5600 block, 6:17 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Irvington Ave., 8500 block, 6:39 a.m. Jan. 23. Burglary, breaking and entering.

Kenwood Forest Lane, 6700 block, 11:52 a.m. Jan. 19. Theft from motor vehicle.

Nebel St., 11800 block, 5:14 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Nicholson Ct., 4900 block, 5:29 p.m. Jan. 25. Larceny.

Nicholson Lane, 5100 block, 8:37 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Ogden Rd., 5600 block, 4:35 p.m. Jan. 26. Theft from motor vehicle.

Ogden Rd., 5600 block, 11:13 a.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Old Georgetown Rd., 8600 block, 10:14 a.m. Jan. 23. Theft from building.

Old Georgetown Rd., 10400 block, 3:11 p.m. Feb. 10. Shoplifting.

Persimmon Tree Rd., 9100 block, 10:50 a.m. Jan. 22. Burglary, breaking and entering.

Pooks Hill Rd., Unit block, 10:24 a.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Raymond St., 3600 block, 6 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

River View Ct., 9900 block, 11:02 p.m. Feb. 4. Burglary, breaking and entering.

River Rd., 5200 block, 2:06 p.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Rockmere Dr., 5700 block, 4:01 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Rockville Pike, 8800 block, 12:19 p.m. Jan. 27. Larceny.

Rockville Pike, 11300 block, 12:37 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

Rockville Pike, 11300 block, 3:10 p.m. Jan. 29. Shoplifting.

Sangamore Rd., 4700 block, 5:17 p.m. Feb. 9. Theft from building.

Sentinel Dr., 4900 block, 7:32 p.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Snowpine Way, 10300 block, 11:12 p.m. Feb. 9. Theft from building.

Spencer Rd., 2700 block, 4:40 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Strathmore Hall St., 10300 block, 12:37 p.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

The Corral Dr., 9700 block, 3:28 p.m. Feb. 11. Theft from motor vehicle.

Washington Ave., 2200 block, 7:22 a.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Waverly St., 7400 block, 11:09 a.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Western Ave., 5200 block, 7:29 p.m. Jan. 26. Theft from motor vehicle.

Westlake Terr., 7100 block, 6:30 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Westlake Terr., 7100 block, 11:24 a.m. Jan. 24. Shoplifting.

Westridge Rd., 5100 block, 6:19 p.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Windsor Lane, 4600 block, 9:03 a.m. Jan. 20. Theft from motor vehicle.

Wisconsin Ave., 5400 block, 5:31 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

Wisconsin Ave., 5500 block, 6:03 p.m. Feb. 1. Shoplifting.

Wisconsin Ave., 6800 block, 7:36 p.m. Jan. 21. Theft from building.

Wisconsin Ave., 6800 block, 3:40 p.m. Jan. 28. Theft from building.

Wisconsin Ave., 7200 block, 2:12 p.m. Jan. 23. Theft from building.

Wisconsin Ave., 7200 block, 1:10 p.m. Jan. 24. Theft from building.

Woodmont Ave., 7100 block, 3:10 p.m. Jan. 20. Larceny.

Woodmont Ave., 7900 block, 5:28 p.m. Feb. 3. Theft from building.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Butler Rd., 5400 block, 3:31 p.m. Jan. 30. Motor vehicle theft reported.

Bybrook Lane, 7200 block, 7 a.m. Jan. 23. Motor vehicle theft reported.

Edgefield Rd., 4400 block, 7:17 a.m. Jan. 24. Motor vehicle theft reported.

Lyttonsville Rd., 2400 block, 11:07 a.m. Jan. 24. Motor vehicle theft reported.

Thornapple St., 3800 block, 9:10 a.m. Feb. 9. Motor vehicle theft reported.

PROSTITUTION

Rockville Pike, 11800 block, 2 p.m. Jan. 27. Prostitution reported.

District 3

Silver Spring Station

Telephone: 240-773-6800

ASSAULTS

Fidler Lane, 1100 block, 7:37 p.m. Jan. 21. Aggravated assault.

Flower Ave., 7800 block, 7:45 p.m. Jan. 28. Aggravated assault.

Garland Ave., 8600 block, 9 p.m. Feb. 5. Aggravated assault.

Piney Branch Rd., 8500 block, 2:18 p.m. Jan. 26. Aggravated assault.

ROBBERIES

Lockwood Dr., 11300 block, 11:47 p.m. Jan. 22. Robbery reported.

Outlet Dr., 13800 block, 1:33 p.m. Jan. 24. Robbery reported.

Pershing Dr., 400 block, 6:37 p.m. Jan. 23. Robbery reported.

Quebec Terr., 1000 block, 2:33 p.m. Jan. 17. Robbery reported.

WEAPONS

Bonifant St., 900 block, 1:18 p.m. Jan. 18. Weapon law violations.

University Blvd. E., Unit block, 1:28 p.m. Jan. 17. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Arbor Wood Ct., 4200 block, 5:14 p.m. Jan. 21. Theft from motor vehicle.

Barron St., 8000 block, 4:22 p.m. Feb. 9. Larceny.

Blair Mill Rd., 1400 block, 1:20 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

Blair Rd., 7700 block, 12:18 p.m. Jan. 21. Theft from motor vehicle.

Broadbirch Dr., 2200 block, 2:19 p.m. Jan. 20. Burglary, breaking and entering.

Broadbirch Dr., 2300 block, 9:34 a.m. Jan. 14. Shoplifting.

Bronzegate Blvd., 1900 block, 1:54 p.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Cameron St., 8500 block, 4:26 p.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Carroll Ave., 8100 block, 11:34 a.m. Jan. 29. Theft from building.

Castle Blvd., 13800 block, 6:30 a.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Castle Blvd., 14100 block, 5:04 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Cedar St., 8200 block, 11:48 a.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Cherry Hill Rd., 12000 block, 4:52 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Colesville Rd., 8300 block, 8:25 a.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Colesville Rd., 8300 block, 1:41 p.m. Jan. 25. Larceny.

Colesville Rd., 8600 block, 6:21 p.m. Jan. 18. Larceny.

Colesville Rd., 8600 block, 8:15 a.m. Jan. 28. Theft from building.

Colesville Rd., 8800 block, 8:50 a.m. Jan. 25. Theft from building.

East-West Hwy., 1200 block, 12:17 a.m. Jan. 24. Purse-snatching.

Eastern Ave., 7800 block, 8:32 a.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

Eastmoor Dr., Unit block, 8:19 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Ellsworth Dr., 900 block, 6:53 p.m. Jan. 30. Larceny.

Featherwood Dr., 12300 block, 7:16 a.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Fenton St., 8500 block, 5:35 p.m. Feb. 10. Theft from building.

Fenwick Lane, 1300 block, 2:42 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Forest Hill Dr., 2000 block, 2:01 p.m. Jan. 26. Burglary, breaking and entering.

Georgia Ave., 7900 block, 12:19 p.m. Jan. 13. Theft from motor vehicle.

Georgia Ave., 7900 block, 11:59 a.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

Georgia Ave., 8400 block, 10:02 p.m. Jan. 26. Purse-snatching.

Georgia Ave., 9400 block, 7:39 p.m. Jan. 23. Theft from building.

Grace Church Rd., 1900 block, 10:18 a.m. Jan. 29. Burglary, breaking and entering.

Hastings Dr., 9800 block, 12:34 p.m. Jan. 13. Theft from motor vehicle.

Lockwood Dr., 11200 block, 11:01 a.m. Jan. 25. Larceny.

Lockwood Dr., 11300 block, 6:06 a.m. Jan. 17. Shoplifting.

Lockwood Dr., 11400 block, 12:02 p.m. Jan. 12. Shoplifting.

Lowander Lane, 600 block, 8:14 p.m. Feb. 1. Theft from motor vehicle.

Manchester Rd., 8900 block, 2:22 p.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Merrimac Dr., 900 block, 11:41 p.m. Jan. 30. Theft from building.

Needlepine Terr., 12300 block, 8:48 a.m. Jan. 8. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 11100 block, 9:41 p.m. Jan. 13. Theft from building.

New Hampshire Ave., 11100 block, 2:16 a.m. Feb. 10. Burglary, breaking and entering.

New Hampshire Ave., 11200 block, 12:55 p.m. Jan. 17. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 11200 block, 2:55 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 13200 block, 12:50 p.m. Jan. 27. Larceny.

Nolcrest Dr. W., 1000 block, 4:12 p.m. Jan. 23. Burglary, breaking and entering.

Oak Leaf Dr., 11200 block, 11:28 p.m. Feb. 9. Theft from building.

Pershing Dr., 400 block, 6:37 p.m. Jan. 23. Burglary, breaking and entering.

Piney Branch Rd., 8500 block, 9:53 p.m. Jan. 26. Theft from building.

Riley Pl., 9400 block, 12:10 a.m. Feb. 7. Burglary, breaking and entering.

Ripley St., 1100 block, 9:40 p.m. Jan. 21. Larceny.

Roeder Rd., 800 block, 4:09 p.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Rosemere Ave., 900 block, 2:28 p.m. Jan. 23. Larceny.

Ruppert Rd., 1200 block, 4:50 p.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Saddle Creek Dr., 14900 block, 10:56 a.m. Jan. 10. Theft from motor vehicle.

Sandy Spring Rd., 4500 block, 8:26 a.m. Jan. 26. Burglary, breaking and entering.

Sanford Rd., 1600 block, 9:53 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Sanford Rd., 1700 block, 9:18 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Silver Spring Ave., 900 block, 11:35 p.m. Jan. 20. Larceny.

Stewart Lane, 11600 block, 8:16 p.m. Jan. 21. Larceny.

Thayer Ave., 700 block, 3:59 p.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Three Oaks Dr., 9200 block, 11:57 a.m. Jan. 19. Larceny.

Tourmaline Terr., 12900 block, 5:50 a.m. Feb. 6. Theft from motor vehicle.

Two Farm Dr., 12600 block, 4:40 p.m. Jan. 13. Larceny.

University Blvd. W., 300 block, 9:04 a.m. Feb. 5. Theft from motor vehicle.

Wayne Ave., 800 block, 7:35 p.m. Jan. 11. Theft from building.

Wayne Ave., 800 block, 8 p.m. Jan. 14. Theft from motor vehicle.

Wayne Ave., 800 block, 3:36 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

Wayne Ave., 900 block, 2:27 a.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

Wheeler Dr., 10800 block, 1:21 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Burnt Mills Ave., 500 block, 5:43 a.m. Jan. 24. Motor vehicle theft reported.

Cameron St., 8500 block, 8:51 a.m. Jan. 30. Motor vehicle theft reported.

Georgia Ave., 8200 block, 7:47 p.m. Jan. 30. Motor vehicle theft reported.

Schindler Ct., Unit block, 11:22 a.m. Jan. 23. Motor vehicle theft reported.

Sheffield Manor Terr., 3500 block, 9:36 a.m. Jan. 24. Motor vehicle theft reported.

Stirling Rd., 600 block, 2:17 a.m. Jan. 31. Motor vehicle theft reported.

Tech Rd., 12100 block, 12:34 p.m. Jan. 21. Motor vehicle theft reported.

District 4

Wheaton Station

Telephone: 240-773-5500

ASSAULTS

Baltimore Rd., 2500 block, 2:47 p.m. Jan. 21. Aggravated assault.

Georgia Ave., 10800 block, 4:37 a.m. Jan. 28. Aggravated assault.

Georgia Ave., 13500 block, 10:49 p.m. Jan. 30. Aggravated assault.

Georgian Way, 2300 block, 9:36 a.m. Jan. 12. Aggravated assault.

Glenmont Cir., 2300 block, 11 p.m. Jan. 24. Aggravated assault.

Randolph Rd., 4200 block, 11:18 p.m. Feb. 10. Aggravated assault.

Veirs Mill Rd., 11000 block, 11:15 a.m. Jan. 27. Aggravated assault.

ROBBERIES

Amherst Ave., 11300 block, 11:14 a.m. Jan. 24. Robbery reported.

Clay St., 3300 block, 10:34 p.m. Feb. 2. Robbery reported.

Georgia Ave., 11400 block, 2:28 p.m. Feb. 9. Robbery reported.

Georgia Ave., 12000 block, 12:29 p.m. Jan. 20. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Alberti Dr., 1900 block, 11:49 p.m. Jan. 25. Theft from motor vehicle.

Amherst Ave., 10400 block, 9:23 a.m. Feb. 9. Theft from motor vehicle.

Arcola Ave., 1700 block, 7:34 p.m. Jan. 22. Larceny.

Arctic Ave., 13100 block, 12:31 p.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Aspen Hill Rd., 3900 block, 11:06 a.m. Jan. 24. Shoplifting.

Autumn Brook Ave., 1100 block, 7:29 a.m. Jan. 18. Theft from motor vehicle.

Baffin Bay Lane, 4900 block, 1:30 p.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Bluhill Rd., 12900 block, 8:11 p.m. Jan. 29. Burglary, breaking and entering.

Bucknell Dr., 10800 block, 8:31 p.m. Jan. 26. Theft from building.

Byron St., 2800 block, 8:43 a.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Camellia Dr., 12900 block, 3:33 p.m. Jan. 28. Larceny.

Chesterwood Dr., 3800 block, 10:01 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Connecticut Ave., 14000 block, 7:19 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Dawson Ave., 2700 block, 8:10 p.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Edgemont St., 12100 block, 6:23 p.m. Jan. 28. Larceny.

Ednor Rd., 1700 block, 3:16 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Elm Grove Cir., 1300 block, 12:17 p.m. Jan. 23. Larceny.

Emory Lane, 15000 block, 9:47 a.m. Jan. 12. Burglary, breaking and entering.

Everton St., 3500 block, 9:18 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Ferrara Dr., 3900 block, 4:21 p.m. Jan. 24. Theft from building.

Georgia Ave., 11200 block, 8:11 p.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

Georgia Ave., 11200 block, 11:18 a.m. Jan. 30. Shoplifting.

Georgia Ave., 11300 block, 10:03 a.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Georgia Ave., 12300 block, 2:41 a.m. Jan. 27. Shoplifting.

Georgia Ave., 13800 block, 6:15 p.m. Jan. 15. Larceny.

Georgian Way, 2200 block, 3:33 p.m. Feb. 10. Larceny.

Glenallan Ave., 2300 block, 3:48 p.m. Jan. 25. Burglary, breaking and entering.

Goodhill Rd., 12700 block, 3:22 p.m. Jan. 27. Larceny.

Grandview Ave., 11200 block, 8:36 p.m. Feb. 9. Larceny.

Hathaway Dr., 13000 block, 5:56 p.m. Jan. 22. Burglary, breaking and entering.

Headwaters Dr., 18100 block, 5:36 a.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

International Dr., 3800 block, 8:36 a.m. Jan. 29. Shoplifting.

Iris Ct., Unit block, 9:40 a.m. Feb. 11. Theft from motor vehicle.

Joplin Dr., 4300 block, 3:10 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

Judson Rd., 12200 block, 12:55 p.m. Jan. 25. Theft from motor vehicle.

Justice Rd., 13400 block, 10:03 a.m. Jan. 11. Theft from motor vehicle.

Lamberton Dr., 1300 block, 4:08 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Lear Lane, 14900 block, 2:15 p.m. Jan. 25. Theft from building.

Little Sorrel Way, 2100 block, 7:55 a.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Loree Lane, 13800 block, 8:19 a.m. Feb. 11. Theft from motor vehicle.

Margot Dr., 13000 block, 12:12 p.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Middlevale Lane, 13600 block, 7:40 p.m. Jan. 23. Larceny.

New Hampshire Ave., 15500 block, 12:20 a.m. Jan. 25. Shoplifting.

New Hampshire Ave., 15700 block, 1:35 p.m. Jan. 22. Larceny.

New Hampshire Ave., 16300 block, 8:58 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 20400 block, 7:42 a.m. Jan. 23. Burglary, breaking and entering.

Newton St., 2600 block, 12:04 a.m. Jan. 26. Larceny.

Norbeck Rd., 5500 block, 4:27 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

Old Baltimore Dr., 3600 block, 2:16 p.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Ralph Rd., 3700 block, 8:07 a.m. Jan. 21. Theft from motor vehicle.

Ralph Rd., 3700 block, 7:35 a.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Randolph Rd., 2300 block, 10:42 a.m. Jan. 13. Theft from building.

Rippling Brook Dr., 13200 block, 8:10 a.m. Jan. 22. Theft from building.

Saddlebrook Dr., 12700 block, 6:36 p.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

Sutcliff Terr., 2500 block, 10:58 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Thistlebridge Dr., 15600 block, 10:28 a.m. Jan. 20. Larceny.

University Blvd. W., 1100 block, 3:39 p.m. Jan. 25. Purse-snatching.

University Blvd. W., 1100 block, 10:25 p.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

University Blvd. W., 1100 block, 3:37 p.m. Jan. 29. Larceny.

University Blvd. W., 2900 block, 6:26 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

University Blvd. W., 2900 block, 4:07 p.m. Jan. 30. Shoplifting.

Vandalia Dr., 13500 block, 8:10 a.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:33 p.m. Jan. 13. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:24 p.m. Jan. 16. Larceny.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:25 p.m. Jan. 20. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 12:11 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 8:54 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 12:44 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 2:40 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:48 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 3:33 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 4:44 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:43 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 5:27 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:34 p.m. Jan. 24. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 1:55 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 2:12 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 2:23 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 3:20 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:08 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 3:47 p.m. Jan. 26. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:09 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 7:19 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 8:16 p.m. Jan. 27. Purse-snatching.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 6:16 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 11:45 a.m. Jan. 29. Shoplifting.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 3:17 p.m. Jan. 30. Purse-snatching.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 4:41 p.m. Jan. 31. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 11100 block, 5:19 p.m. Jan. 31. Theft from building.

Veirs Mill Rd., 12200 block, 7:43 p.m. Jan. 30. Burglary, breaking and entering.

Veirs Mill Rd., 12600 block, 10:27 p.m. Jan. 15. Theft from motor vehicle.

Village Center Dr., 18100 block, 8:42 a.m. Jan. 28. Shoplifting.

Village Center Dr., 18300 block, 1:58 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

Wallace Ave., 1900 block, 11:26 a.m. Jan. 19. Embezzlement.

Weller Rd., 2700 block, 9:12 a.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Wendy Lane, 3900 block, 11:44 p.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Whispering Pines Dr., 3100 block, 8:46 p.m. Jan. 25. Theft from building.

Wilberta St., 3800 block, 4:31 p.m. Jan. 24. Theft from building.

Wolf Dr., 500 block, 3:36 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Wolf Dr., 500 block, 3:47 p.m. Jan. 22. Larceny.

Woodcrest Dr., 14200 block, 8:21 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Woodcrest Dr., 14300 block, 7:49 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Woodlark Dr., 13700 block, 7:50 a.m. Jan. 27. Theft from motor vehicle.

Woonsockett Dr., 14600 block, 4:07 p.m. Jan. 26. Larceny.

Yosemite Dr., 5100 block, 8:14 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Amherst Ave., 11400 block, 8:12 p.m. Feb. 3. Motor vehicle theft reported.

Blueridge Ave., 2400 block, 3:33 p.m. Jan. 24. Motor vehicle theft reported.

Georgia Ave., 11300 block, 10:03 a.m. Jan. 27. Motor vehicle theft reported.

Jones Lane, 2400 block, 11:13 a.m. Feb. 2. Motor vehicle theft reported.

Selfridge Rd., 12200 block, 11:17 p.m. Jan. 26. Motor vehicle theft reported.

District 5

Germantown Station

Telephone: 240-773-6200

ASSAULTS

Dunstable Cir., 19900 block, 11:24 a.m. Jan. 31. Aggravated assault.

Frederick Rd., 19700 block, 4:21 p.m. Jan. 29. Aggravated assault.

Woodcutter Cir., 13000 block, 3:21 p.m. Jan. 26. Aggravated assault.

ARSON

Scenery Pl., 11400 block, 5:51 p.m. Jan. 26. Arson reported.

ROBBERIES

Century Blvd., 20000 block, 10:38 p.m. Feb. 10. Robbery reported.

Crystal Rock Dr., 19600 block, 12:34 a.m. Feb. 5. Robbery reported.

Mateny Rd., 18000 block, 5:56 p.m. Feb. 6. Robbery reported.

WEAPONS

Crystal Hill Cir., 20700 block, 9:56 p.m. Jan. 26. Weapon law violations.

Hawkes Rd., 11400 block, 11:52 a.m. Jan. 10. Weapon law violations.

Waring Station Rd., 18800 block, 12:12 p.m. Feb. 5. Weapon law violations.

Wims Rd., 22500 block, 12:50 p.m. Feb. 10. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Bent Willow Cir., 18800 block, 9:01 a.m. Feb. 4. Theft from motor vehicle.

Breezedale Lane, 19400 block, 2:04 p.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Cabin Branch Ave., 22400 block, 12:44 p.m. Feb. 3. Larceny.

Century Blvd., 20100 block, 10:27 a.m. Jan. 27. Theft from building.

Clarksburg Rd., 22700 block, 2:51 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Clarksburg Rd., 22700 block, 3:32 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Clarksburg Rd., 22700 block, 3:59 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Clarksburg Rd., 22700 block, 5:09 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Clarksburg Rd., 22700 block, 6:03 p.m. Feb. 4. Shoplifting.

Clarksburg Rd., 22700 block, 2:22 p.m. Feb. 8. Shoplifting.

Clarksmead Dr., 23600 block, 2:40 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Cloppers Mill Dr., 13200 block, 7:39 p.m. Jan. 25. Burglary, breaking and entering.

Cottage Garden Dr., 18000 block, 10:59 p.m. Jan. 25. Burglary, breaking and entering.

Cypress Spring Rd., 12200 block, 3:46 p.m. Jan. 23. Larceny.

Drumcastle Ct., Unit block, 5:02 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

Dunstable Cir., 19900 block, 8:08 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Esmond Terr., 19200 block, 3:25 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

Frederick Rd., 20900 block, 1:59 p.m. Jan. 18. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 3:06 p.m. Jan. 19. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 3:31 p.m. Jan. 19. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 5:04 p.m. Jan. 19. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 3:36 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 3:53 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 6:01 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 4:43 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 6:45 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 8:19 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 1:03 p.m. Jan. 26. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 1:18 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 6:25 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 11:16 a.m. Jan. 30. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 3:39 p.m. Jan. 30. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 5:02 p.m. Feb. 1. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 3:43 p.m. Feb. 2. Shoplifting.

Frederick Rd., 20900 block, 6:58 p.m. Feb. 9. Shoplifting.

Frederick Rd., 21000 block, 9:24 a.m. Jan. 24. Theft from building.

Grand Elm St., 12800 block, 1:57 p.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Grey Eagle Ct., 12600 block, 8:59 p.m. Feb. 10. Larceny.

Hawks Ridge Terr., 11400 block, 6:14 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

Heather Point Pl., 11400 block, 9:18 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Horseshoe Bend Cir., 12400 block, 4:30 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Horseshoe Bend Cir., 12400 block, 4:59 p.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Ledbury Way, 11400 block, 9:47 a.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Manor Crest Lane, 21900 block, 3:52 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Maryland Manor Ct., 11100 block, 6:46 a.m. Jan. 31. Theft from motor vehicle.

Mateny Rd., 18000 block, 6:36 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

McFarlin Dr., 18800 block, 6:18 p.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Newcut Rd., 22700 block, 7:42 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

Ridge Rd., 26000 block, 8:18 p.m. Jan. 23. Theft from building.

Riffle Ford Rd., 17400 block, 6:13 p.m. Feb. 4. Theft from motor vehicle.

Seneca Meadows Pkwy., 20600 block, 6:02 p.m. Jan. 22. Theft from building.

Seneca Meadows Pkwy., 20600 block, 2:46 p.m. Jan. 30. Shoplifting.

Slidell Rd., 20800 block, 6:38 a.m. Feb. 6. Theft from motor vehicle.

St. Peter Ct., 12200 block, 4:22 p.m. Jan. 28. Larceny.

Staleybridge Rd., 19100 block, 6:44 p.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Steeple Pl., 19000 block, 5:19 a.m. Jan. 28. Burglary, breaking and entering.

Stevenson Dr., 11300 block, 7:48 a.m. Feb. 5. Theft from motor vehicle.

Waters Rd., 19500 block, 9:54 p.m. Feb. 10. Larceny.

Wisteria Dr., 12600 block, 2:44 a.m. Jan. 23. Burglary, breaking and entering.

Wisteria Dr., 13000 block, 10:19 a.m. Jan. 30. Shoplifting.

Wynnfield Dr., 20100 block, 12:37 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Frederick Rd., 20000 block, 8:07 p.m. Jan. 24. Motor vehicle theft reported.

Interstate 270, 5:48 a.m. Jan. 23. Motor vehicle theft reported.

District 6

Gaithersburg Station

Telephone: 240-773-5700

ASSAULTS

Blue Silk Lane, 400 block, 5:15 a.m. Feb. 4. Aggravated assault.

Mattingly Terr., 20000 block, 10:19 p.m. Jan. 31. Aggravated assault.

Muddy Branch Rd., 200 block, 1:25 a.m. Feb. 3. Aggravated assault.

Streamside Dr., 18300 block, 6:54 p.m. Feb. 5. Aggravated assault.

ROBBERIES

Clopper Rd., 900 block, 2:02 a.m. Feb. 3. Robbery reported.

Frederick Ave. N., 500 block, noon Jan. 26. Robbery reported.

WEAPONS

Brassie Pl., 19400 block, 3:49 p.m. Jan. 22. Weapon law violations.

Montgomery Village Ave., 19200 block, 12:31 p.m. Jan. 30. Weapon law violations.

Summit Ave. N., 300 block, 11:34 p.m. Feb. 2. Weapon law violations.

THEFTS/BREAK-INS

Amity Dr., 17300 block, 7:47 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Apple Blossom Way, 100 block, 6:59 a.m. Jan. 30. Burglary, breaking and entering.

Apple Ridge Rd., 10300 block, 2:29 p.m. Jan. 25. Theft from building.

Apple Ridge Rd., 10500 block, 8:26 a.m. Jan. 24. Theft from motor vehicle.

Boardwalk Pl., 200 block, 9:02 p.m. Jan. 23. Theft from building.

Boardwalk Pl., 200 block, 12:09 p.m. Jan. 29. Larceny.

Briardale Ct., Unit block, 1:40 p.m. Jan. 28. Larceny.

Carlsbad Dr., 1300 block, 12:43 p.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Cedar Ave., 200 block, 7:47 p.m. Jan. 18. Theft from building.

Centerway Ct., Unit block, 2:31 p.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Clopper Rd., 700 block, 10:37 a.m. Jan. 25. Theft from motor vehicle.

Copley Pl., 300 block, 5:26 p.m. Jan. 26. Shoplifting.

Crabbs Branch Way, 16800 block, 12:27 p.m. Jan. 29. Shoplifting.

Crooked Pine Ct., 8300 block, 4:39 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Darnestown Rd., 12200 block, 3:45 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

Deer Park Dr. E., 200 block, 12:11 p.m. Feb. 2. Theft from building.

Ellington Blvd., 200 block, 3:25 p.m. Jan. 30. Shoplifting.

Fern Hollow Way, 9400 block, 10:39 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Fertile Meadow Ct., 18000 block, 11:31 a.m. Feb. 10. Theft from motor vehicle.

Flower Hill Way, 18200 block, 10:25 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Flower Hill Way, 18200 block, 12:57 p.m. Jan. 30. Theft from building.

Fountain Green Lane, 200 block, 10:43 a.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Frederick Ave. N., 100 block, 2:08 a.m. Jan. 26. Purse-snatching.

Frederick Ave. N., 100 block, 8:47 a.m. Jan. 28. Larceny.

Frederick Ave. N., 200 block, 2:33 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Frederick Ave. N., 500 block, 6:07 p.m. Jan. 24. Theft from building.

Frederick Ave. N., 500 block, 6:58 p.m. Jan. 25. Theft from building.

Frederick Ave. N., 600 block, 1:18 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

Goshen Rd., 20000 block, 2:44 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Goshen Rd., 20000 block, 8:10 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Goshen Rd., 20000 block, 1:18 p.m. Jan. 25. Larceny.

Grand Corner Ave., Unit block, 1:23 p.m. Jan. 17. Theft from building.

Grand Corner Ave., Unit block, 3:22 p.m. Jan. 20. Theft from building.

Grand Corner Ave., Unit block, 5:06 p.m. Jan. 22. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 4:32 p.m. Jan. 25. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 7:37 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Grand Corner Ave., Unit block, 2:32 p.m. Feb. 9. Theft from building.

Harbor Tree Rd., 20200 block, 10:29 a.m. Feb. 8. Theft from motor vehicle.

Hart Rd., 300 block, 8:35 a.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Kildonan Dr., 19600 block, 3:20 p.m. Jan. 19. Theft from motor vehicle.

Lost Knife Rd., 9600 block, 3:42 p.m. Jan. 25. Theft from building.

Melvin St., Unit block, 6:36 p.m. Jan. 16. Theft from building.

Mineral Springs Dr., 7800 block, 9:19 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

Old Mac Donald Rd., 100 block, 9:54 a.m. Jan. 26. Theft from motor vehicle.

Olde Towne Ave., 100 block, 1:53 p.m. Jan. 23. Larceny.

Olde Towne Ave., 100 block, 12:11 a.m. Jan. 29. Shoplifting.

Paradise Ct., 500 block, 2:33 p.m. Jan. 29. Theft from motor vehicle.

Powhatan Ct., 18300 block, 5:57 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

Quince Orchard Blvd., 800 block, 9:46 a.m. Jan. 25. Theft from motor vehicle.

Quince Orchard Blvd., 800 block, 8:58 p.m. Feb. 10. Larceny.

Quince Orchard Rd., 700 block, 6:54 a.m. Feb. 11. Burglary, breaking and entering.

Raven Ave., 500 block, 3:44 p.m. Jan. 30. Theft from motor vehicle.

Rothbury Lane, 20100 block, 3:45 p.m. Feb. 11. Theft from building.

Russell Ave., 400 block, 5:14 p.m. Jan. 24. Theft from building.

Russell Ave., 700 block, 1:23 p.m. Jan. 19. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 6:49 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 4:18 p.m. Jan. 23. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 8:10 p.m. Jan. 24. Larceny.

Russell Ave., 700 block, 9:27 p.m. Jan. 24. Larceny.

Russell Ave., 700 block, 6:26 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 6:48 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Russell Ave., 700 block, 7:04 p.m. Jan. 27. Shoplifting.

Russell Ave., 800 block, 2:27 p.m. Jan. 27. Purse-snatching.

Saybrooke View Dr., 400 block, 6:02 p.m. Jan. 26. Burglary, breaking and entering.

Shady Grove Rd., 15700 block, 12:05 p.m. Jan. 21. Shoplifting.

Shady Grove Rd., 15700 block, 5:20 p.m. Jan. 24. Shoplifting.

Shady Grove Rd., 15700 block, 1:28 p.m. Jan. 29. Shoplifting.

Shady Grove Rd., 15700 block, 4:33 p.m. Feb. 10. Shoplifting.

Sharpstead Lane, Unit block, 4:06 p.m. Feb. 11. Theft from motor vehicle.

Solitaire Ct., Unit block, 7:03 a.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Streamside Pl., 8200 block, 4:12 p.m. Feb. 6. Theft from motor vehicle.

Summit Dr. N., Unit block, 7:37 p.m. Jan. 20. Theft from building.

Topfield Dr., 17700 block, 12:34 p.m. Feb. 7. Theft from motor vehicle.

Washingtonian Blvd., 9800 block, 4:25 p.m. Jan. 28. Shoplifting.

Watkins Mill Rd. W., Unit block, 12:25 p.m. Feb. 8. Burglary, breaking and entering.

West Side Dr., 800 block, 8:12 p.m. Jan. 26. Burglary, breaking and entering.

West Side Dr., 900 block, 7:21 p.m. Jan. 26. Burglary, breaking and entering.

West Side Dr., 1000 block, 2:48 p.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Woodfield Rd., 18400 block, 6:59 p.m. Feb. 6. Larceny.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Belward Campus Dr., 9900 block, 12:22 p.m. Jan. 22. Motor vehicle theft reported.

Frederick Ave. S., 500 block, 1:02 p.m. Jan. 26. Motor vehicle theft reported.

Key West Ave., 9700 block, 12:10 p.m. Feb. 2. Motor vehicle theft reported.

Russell Ave., 700 block, 1:39 p.m. Jan. 21. Motor vehicle theft reported.

Siesta Key Way, 15200 block, 10:01 a.m. Jan. 26. Motor vehicle theft reported.

Takoma Park and other areas

ROBBERY

Flower Ave., 8500 block, 10:33 a.m. Feb. 9. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Carroll Ave., 7500 block, 7:48 p.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Carroll Ave., 7500 block, 9:01 p.m. Jan. 27. Burglary, breaking and entering.

Lee Ave., Unit block, 1:57 p.m. Jan. 28. Theft from building.

New Hampshire Ave., 6500 block, 11:16 a.m. Feb. 11. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 7300 block, 5:35 a.m. Feb. 5. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 7400 block, 2:29 p.m. Jan. 27. Larceny.

New Hampshire Ave., 7400 block, 12:22 p.m. Jan. 28. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 7600 block, 3:37 p.m. Jan. 22. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 7600 block, 10:39 a.m. Jan. 23. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 7600 block, 12:10 p.m. Jan. 24. Larceny.

New Hampshire Ave., 7600 block, 2:40 p.m. Jan. 25. Theft from motor vehicle.

New Hampshire Ave., 7600 block, 12:52 p.m. Feb. 11. Theft from motor vehicle.

University Blvd. E., 1300 block, 4:42 a.m. Jan. 30. Shoplifting.

MOTOR VEHICLE THEFT