These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit go to washingtonpost.com/homesales.

ACCOKEEK AREA

Litton Lane, 15903-Sharlene R. Robinson to Charles J. and Denise M. Key, $270,000.

ADELPHI AREA

Amherst Rd., 2217-Manuel De Jesus Reyes to Noe E. Perez, $325,000.

Lackawanna Ct., 2608-Peter Robert Regis and Gwendolyn J. Tomas Regis to Bryon A. Segovia and Santos Molina Escamilla, $370,000.

Ruatan St., 1414-Colline Silvera and Virginia Wylie to Oscar A. Ardon Flores, $255,000.

BELTSVILLE AREA

Horse Soldier Pl., 11408-Ayele General Contractor Corp. to Kevin Wilson and Zuleima E. Contreras, $259,000.

Naples Ave., 4611-Helina S. Lulseged and Shinhnat International Corp. to Yaniv Asayag and Ronit Iytvak, $392,000.

Usange St., 4524-Joseph W. Oravec to Martiza G. Ovando Torres, Martiza G. Bolanos and Norma E. Umana, $296,000.

BOWIE AREA

Big Cedar Lane, 13107-Donald R. and Linda H. Ware to Adrienne L. Alsop, $710,000.

Gold Cup Lane, 8106-Susan J. Robinson to James Lester Barr, $410,000.

Lea Dr., 16420-Jeffrey L. and Licinda W. Callaway to Michael Jon and Emily Jean Stevenson, $520,000.

Marquette Lane, 13031-Paul W. Fohner and Ronald G. Razzano to Robert J. and John R. Mignogna, $183,000.

Rockledge Dr., 12516-Steven R. and Jameela Alter to Daniel M. and Ann Kathrin Roberts, $355,000.

Shafer Lane, 12403-Leif Aamot and Karen Lowman to Robert S. Kurz and Anna H. Helm Kurz, $200,000.

Tarragon Lane, 2901-Ruth Rogofsky to Ajamu M. and Natalia Winter, $330,000.

Willow Creek Rd., 6605-Nathaniel Washington and Regina Carolyn Obey to Paul C. Dimelu and Clementina Ajegwu, $360,000.

Wipkey Ct., 9103-Deutsche Bank to Olufemi A. and Morenike A. Onifade, $450,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Atlantis Dr., 15805-Helena F. and John W. Summer to Marcia E. and Nicole Williamson, $355,000.

Haddon Pl., 2306-Patricia G. Reese and Darivs Foster to Pia R. Foster, $319,900.

Noblewood Lane, 15238-Q&P Realty Corp. to Deborah A. Washington, $339,900.

Peach Walker Dr., 15594-Richard C. Hulkenberg II to Gloria V. Jefferson, $325,000.

Piller Lane, 15817-Huamei Investment Corp. to Joy V. Slowe, $240,000.

BRANDYWINE AREA

Bryantown Lane, 7500-NVR Inc. to Colenthia A. and Eric T. Malloy, $623,295.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Abel Ave., 504-JLG Investments Corp. to Wesley Jacob Daniel, $252,000.

Balboa Ave., 1207-Deutsche Bank to Marcela R. Fleming, $155,000.

Rollins Ave., 1702-James Compher and Charles Dekmpton Crawford to Silver M. Cruz Medrano, $209,000.

Shady Glen Terr., 7436-Seacrest Homes Corp. to Renee Walker, $217,500.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Barlowe Rd., 7637-Samuel and Natalie Simms to Rajendra Persad, $120,000.

Central Hills Terr., 6726-Hongyu Wu to Shereenia Pope, $202,000.

Fire House Rd., 2319-Chandra D. Hampton to Eder M. Ramos and Hellen Robles, $195,000.

Greeley Rd., 7403-Clarence Bell to Bertha G. Sanchez Espinal and Kevin Humberto Espinal, $195,000.

Jurgensen Pl., 540-Babasijibomi and Amanda Moore to Osas D. Aimufua, $325,000.

Markham Lane, 2519-Pamerla Mavnui Dikautiza to Belky L. Amaya, $202,000.

Otis St., 6227-Deutsche Bank to Rafael Hernandez, Diomedis Candelario Hernandez and Anthony Hernandez Candelario, $243,784.

Ray Leonard Rd., 1834-Moseley Corp. to Glenis S. Perez, $185,000.

Sherwood Ct., 1508-David and Louisiana W. Reese to Sean J. Talley, $210,000.

CLINTON AREA

Autumn Way, 8417-Russell L. Alexander Jr. to Araoz Gonzalez and Alvaro G. Zurita Lobo, $314,900.

Brazke Ct., 8718-Triple Property Invesments Corp. to Saronda S. Streeter Robinson, $359,999.

Deegan Ct., 8413-SD Homes Corp. to Nicola Mason, $450,000.

Evelyn Lane, 8302-Jack Edward and Barbara A. Bettis to Elizabeth Nicole and Brandon Lamar Joyner, $226,000.

Paros Dr., 10003-Alu Estate Venture Corp. to Cassandra Bellamy, $300,000.

Plata St., 5704-Sylvia E. Cooper to David H. Holmes, $128,300.

Thrift Rd., 11800-Lanson C. and Constance A. Ross to Gregory T. Dobson and Dawn Wray, $330,000.

COLLEGE PARK AREA

Osage St., 5606-Tawanna L. Williams to Cristobal Benitez, $290,000.

49th Pl., 9028-Karon C. Martin to Jon A. Rolph, $275,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Bank Run Terr., 6929-Daniel E. Wilson to Sontia Foman, $219,900.

Newglen Ave., 2510-Jack G. and Linda J. Bannister to Lornell Lartman, $226,000.

Regency Pkwy., 3513-Deutsche Bank to Anchi and Matt Laster, $151,824.

FORT WASHINGTON AREA

Allentown Rd., 9325-HSBC Bank to Eliott and Cynthia Cantor, $151,000.

Bella Vista Terr., 8300-Darnell and Diane E. Bradley to Matthew E. Washington and Chandini Hemrajani, $580,000.

Fort Washington Rd., 12003-Edgardo R. and Nelia H. Ingacio to Lashonda S. and Kenneth M. Parson, $480,000.

Henson Valley Way, 2410-Carl Lee Peeples to Stephanie Carr, $369,000.

Lancelot Rd., 9304-Monda I. Lambert to Dieter Gonzales Rocha, $334,000.

Monticello Ct., 2107-Caruso Builders Washington Overlook Corp. to Felissa Coleman, $609,138.

Park Terr., 906-Veronica Guzman to Alphones Westley II, $346,000.

Sero Pine Lane, 814-Deborah Williams and Terrencer A. Dixon II to Marie Price Detherage, $454,000.

Taylor Ave., 1727-John E. and Carol Ann Harlow to Joawuin De Jesus Martinez Torrez and Lucian Alexis Martinez Amaya, $290,000.

Washington Overlook Dr., 2207-Anthony L. and Deeana M. Wright to Abel Haile, $397,000.

GREENBELT AREA

Center Dr. N., 5354-NVR Inc. to Heather Percival and Jessica Hope Mitchell, $432,310.

Center Dr. S., 5209-NVR Inc. to William E. Sparrow III, $518,000.

Hanover Pkwy., 7800, No. 264-Linda G. Stanard to Sanjay Pahuja and Catherine Eileen Kelly, $125,000.

Lake Park Dr., 6612-Deborah A. Fowler Washington to Latreara Sutton, $190,000.

Settling Pond Lane, 5303-NVR Inc. to Yizahuo Chen and Xinji Du, $454,220.

HYATTSVILLE AREA

Crittenden St., 5320-5320 Crittende Street Corp. and Pedro Garay to Karen Santos Mata and Luis W. Santos, $250,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Barker Pl., 5507-Unique and Modern Homes Corp. to Luis A. Herrera Mendez, $320,000.

Dorsey Lane, 10165-NCVR Inc. to Wilmon and Kim Fridie, $455,840.

Galaxy View Lane, 10202-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Felicia Biokoro, $538,023.

Groton Ct., 8804-TLC Homes Corp. to Christian Jose Montoya, $340,000.

Polk St., 7912-Jose O. Rubio to Gertrudis Guadalupe Gomez De Martinez and Subino Cruz Navarro, $285,000.

Sheridan Ct., 9104-U.S. Bank to Shakirat Adeola and Kudirat A. Tijani, $264,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Barberry Ct., 22-Mike Rhim to Asia Lawson, $195,000.

Burford Lane, 15618-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Mariah and Larry Fox, $397,000.

Fox Bow Dr., 12900-Lelia C. Watts and Lisa C. Cuthbert to Jerrel L., Mariam S. and Mnique N. Catlett, $190,000.

Garden Gate Lane, 218-Dianne Offett to Valerie J. Ramos, $658,000.

Scotch Hill Dr., 10112-Susan E. Jenkins to Lisa N. Anderson Hawkins and Adarin A. Hawkins Sr., $110,000.

Stanwich Terr., 513-Michael L. Kidd and Tamia M. Newman to Virgil and Stephanie J. Moore, $510,000.

LAUREL AREA

Ashford Blvd., 8012-Assebe E. Derese and Tenaye G. Argaw to John L. Singleton, $300,000.

Domer Ave., 405-John P. Guse and Ann Marie Layden to Irma E. Soto Martinez, $265,000.

Korba Pl., 14009F-Kathryn L. Demas and Kathryn Horty to Alyshia C. Usher, $125,000.

Mayfair Dr., 14517-Aky Enterprises Corp. to Ruena O. and Ferdino Nevonbo, $305,000.

Near Thicket Way, 7412-Robert Allen and Margaret Ledeman Phillips to Eileen S. Shepherd, $475,000.

Oxford Dr., 14014-Rosana V. Gilmore and Angel L. Ribulotta to Oluwatoyin Adebona, $306,000.

Ridge View Lane, 14311-NVR Inc. to Clarice Hayslett, $415,820.

11th St., 309-Resi Reo Sub Corp. to Durmus Kantar, $178,984.

MONTPELIER AREA

Point Lane N., 13105-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Eddy Enrique Lopez and Eddy Steven Lopez Ruiz, $325,000.

MOUNT RAINIER AREA

29th St., 4111-Shenandoah Sampson and Jessica Faye Higgins to Kevin S. Patton and Maria Del Carmen Montoya, $405,000.

NEW CARROLLTON AREA

Cooper Lane, 4807-Dougla Amilcar Nanez Villanueva and Oscar Omar Rodriguez to Patricia McKay, $233,000.

Ingalls Ave., 3700-Duane Lee Edgar to Juan R. Gaytan, $250,000.

Monroe St., 5613-Getachew G. Jimma Sr. to Jose Cristino Reyes, $300,000.

Stockton Lane, 6625-Phillip H. and Rebecca L. Herndon to Blanca E. Machado, Santos H. Blanco and Luz F. Pacheco, $310,000.

70th Ave., 3809-Jianjun Qui and Ping Zhu to Gerardo Reyes Mendez and Jessica Yadira Gomez Velsaco, $279,000.

RIVERDALE AREA

Patterson St., 6319-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Angelene E. and John C. Bradshaw, $198,000.

SUITLAND AREA

Beauford Rd., 4712-V&R Investment Corp. to Alejaudro Ordonez, $238,000.

Gaylord Dr., 2211-Cambridge Estates Corp. to Charlotte L. Gayden, $208,600.

Medford Ave., 5412-Tiffany L. Weekes and Tiffany Dale to Sivi Holmes, $260,000.

Silver Park Terr., 4112-Joseph Larue to Carla Durandisse, $259,000.

TEMPLE HILLS AREA

Braddock Rd., 4905-Wilmington Trust to Daniel Jude Wilkinson, $187,877.

Colebrooke Dr., 2013-Appraisal Continent Inc. to Omar S. Hughes, $304,900.

Eliot Pl., 2501-D&G Investmenst Corp. to Letoya Z. Banch, $350,000.

Temple Hill Rd., 5903-Donald V. Bobrow and William L. Terrill to Marcus E. Madden, $200,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Balfour Dr., 6409-Ella Littles Fogle and Ernell Littles Stewart to Ernel Littles Stewart, $232,000.

Chronicle St., 6108-NVR Inc. to Justin and Aja Stefanon, $502,515.

Van Buren St., 4105-Ellen C. and Guydo R. Lehner to Derrek Lucien Niec Williams, $435,000.

UPPER MARLBORO AREA

Ashford Dr., 5002-Helena Jones to Beatrice S. and Joseph Yufenyuy, $400,000.

Chip Shot Lane, 12100-Sharon Diane Johnson to Kenyatta Ingram, $395,000.

Dery Rd., 4405-Hugh Wiggins to Mary Mott, $270,000.

Galena Lane, 10522-NVR Inc. to Charnetta T. Contee, $315,975.

Gold Yarrow Lane, 6408-Deutsche Bank to Wilette Legrant Allen, $585,000.

Keepsake Lane, 10505-Brenda F. Ward to Woody Gary and Kimbery Diane Simmons, $470,000.

Molly Berry Rd., 12401-Isabelta Molansky to Diane Vermillion, $329,000.

Pavillion Ct., 12616-Faith Murrell to Jashawn Stewart, $252,200.

St. Thomas Church Rd., 15306-Bank of New York Mellon and Bank of New York to William Safford, $215,000.

Southmoor Ct., 9305-Verbelle P. Leveland to Eric Contee, $255,000.

Sunningdale Pl., 15628-D.R. Horton Inc. to Ricky A. Marzett II, $399,990.

Sweet Rose Ct., 8812-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. and Dan Ryan Builders Mid Atlantic Inc. to Hodge Wokoma, $337,990.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Albert Dr., 1747-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Tiffany Verne and Aaron Tinch, $287,000.

Barrington Ct., 1836-Michael Horton to Sharisse Y.O. Banion, $320,000.

Dawn Whistle Way, 14106-Collingbrook Development Corp. to David, Chinelo and Chinelo Ijeh, $735,040.

Jodphur Dr., 15415-Home Rescues Corp. to Lionel and Diahann Butler, $468,000.

Wood Laurel Way, 10119-Gary J. Estep Jr. to Maureen Obiageli and Onyebuchi B. Egolum, $325,000.