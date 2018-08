These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit go to washingtonpost.com/homesales.

ACCOKEEK AREA

April St., 14402-Wilmington Trust National Association to Rosa Nathalie Diaz Cisneros and Victor Alejandro Reyes Reyees, $133,014.

Lusby Ridge Rd., 14413-Department of Veterans Affairs to Angel and Angela Parker, $418,000.

Saint Albans Lane, 1503-Phillip Bishop to Jaime Chavez and Karen Ivone Arroela Chavez, $445,000.

ADELPHI AREA

Chillum Rd., 807-Jonathan Bondzie and Careema Yusue to Douglas Harris Steingberg and Mouhamadou Moustapha Boiro, $525,000.

Merrimac Dr., 1717-James M. and Mary M. Perhach to Juan Ortega Marquez, $299,000.

Riggs Rd., 7952-Arash Jamaleddin to Tosha Carey, $169,000.

Temple St., 7808-Sheila and Ronald Kissoon to Derek R. Sital and Sanita Kissoon, $265,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11232-Integrity Professional Contracting Corp. to Eskinder Afework, $130,000.

Garrett Ave., 4807-Sundar D. Dhanaraj to Boanerge J. Lopez, $340,000.

Howard Ave., 4903-Mark W. Jones to Tadeo M. Argueta and Rubidia N. Villatoro, $310,000.

Sullivan Ct., 12708-TZ 101 Corp. to Jamila L. Negatu, $327,500.

BOWIE AREA

Belair Dr., 2303-Jessica Era to Sean M. Dean, $300,000.

Collingtons Bounty Dr., 4905-Abelardo M. Cabrera Jr. to Nicole R. and Steven W. Yancey, $415,000.

Elon Dr., 11006-Tatiana L. Patterson to Juanita M. Smith, $336,900.

Hillmeade Station Dr., 12703-Erica L. Joyner to Tre Lamar Coe, $310,000.

Keynote Lane, 12506-Sakura Okuri to Nicole E. and James V. Mirra, $289,000.

Lavender Lane, 4116-Valarie M. and Christy D. Ford to Oluwafemi R. Akindipe and Olakotla O. Oyekola, $315,000.

Maureen Lane, 3508-Dylan Thomas and Evelien Josselin to Alan Christopher Elder Jr., $350,000.

Muscoti Way, 4601-Janet L. and John J. Wood to Raashid S. Williams and Brittaney Y. Gordon Williams, $505,000.

Point Way, 11810-Erica Medel Dominguez and Ernesto Medel Solis to Binim Habtemariam, $414,900.

Quick Fox Lane, 12206-Laverne Council Franklin to Gilead U. Konu and Raissa Christete Faith Jacobsen, $447,000.

Rustic Pl., 12305-Christopher and Shanita Cox to Jason Brannon and Shannon E. Hilgar, $340,000.

Spruill Dr., 8405-Carlos A. and Kathleen M. Fernandez to Therone A. George and Ebony D. Coffer, $295,000.

York Lane, 3910-Rosemary Cummings to Adrian Jerome Johnson, Carlos Saavedra Herrera and Isaias Saavedra Tapia, $315,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Alex Ct., 2802-Ricardo A. and Stephanie J. Williams to Yamira E. Solis, $300,000.

Elysian Lane, 16407-Joseph W. Jones to Derrick Hunt and Keira M. Evans, $292,000.

Longleaf Dr., 17006-Reliance Group Corp. to Gerlad L. Anthony and Aynalem N. Demmesse, $560,000.

New Oak Lane, 3011-Aris T. Allen III to Aminthia Wright, $230,000.

Rustling Leaves Terr., 4306-Wells Fargo Bank to Densil Anthony and Janette Renee Neufville, $345,000.

BRANDYWINE AREA

Bryantown Lane, 7507-NVR Inc. to Donte Harrod and Monique Matibag, $581,000.

Duckett Rd., 14101-Christopher M. Chetelat to Doretta Bray, $290,000.

General Lafayette Blvd., 15310-D.R. Horton Inc. to Monica Lashon and Patricia Ann Washington, $327,500.

Grayden Lane, 8111-Willie Lunkins Jr. to Venetia J. Brown, $320,000.

Morano Dr., 12404-Stephen A. and Sara Negasi Thomas to Mary E. and Christopher Ronn Falcone, $277,000.

Springfield Rd. S., 14308-Joseph Sylvestor and Cynthia Kelly Moore to Bhaskarnauth Amit Tiwari, $265,501.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Arenas Ct., 36-Alvin L. Smith II to Julue Ernestine Kau, $325,900.

Capitol Heights Blvd., 725-Rosa E. Palmer and Ricardo Eugene Johnson to Emilio Herbas, $115,000.

Clark St., 3910-9806 Campus Drive Corp. to Andrea Ormsby, $230,000.

Dillon Ct., 1325-Megapolis Construction to Andrea Alexis Husbands, $250,000.

Gladstone Way, 5706-James H. and Maria Y. Veney to Michael P. McRae, $212,000.

Malachite Pl., 6915-Alicia P. Stigger to Erica Anderson, $241,000.

Modupeola Way, 6108-Tai and Long Lai to Tai Lai and Ngan T. Nguyen, $230,600.

Nye St., 1408-Nicole A. Bailey and Nicole Wynn to Adan B. Ventura, $220,000.

Pistachio Lane, 4805-Wilmington Trust and MFRA Trust to Nicole B. Whitmore, $225,000.

Rolling Ridge Dr., 6412-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Eric A. Jones, $220,000.

Valley Park Rd., 6802-Nation Star to Lester W. Sieeon and Jeja R. Simeon, $165,132.

Weston Ave., 6600-Daniel E. Wilson to Tawuya Kasto, $305,000.

69th Pl., 302-Samuel Karkenny to Garry D. and Darlinda Sanders, $210,000.

71st Ave., 618-Carlton E. Brooks Sr. to Santos Jonathan Turcios Moreno, $121,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Ct., 1916-Sharon T. Daniel to Juan Angel Avelar, $183,000.

Greenleaf Rd., 7617-Edward S. Cohn and Stepphen N. Goldberg to Fred and Fredy Culebro, $118,000.

Hill Burne Dr., 7501-Federal National Mortgage Association to Darius Hollinshead, $273,965.

Mahogany Dr., 7254-Pro Draft Corp. to Christopher Marshall, $213,000.

Oregon Ave., 1902-Evert O. Calustrio to Carl Trevor and Joy Felicity Sandiford, $282,000.

Pinebrook Rd., 2704-SM Landover Corp. to Mark C. Baker, $329,445.

Vermont Ct., 6712-Scott Construciton Group Corp. to Jalisa S. Tuner and Jeffrey K. Gray Jr., $206,000.

CLINTON AREA

Accolade Ct., 11401-Sandra Falwell to Coretez Andree Carington, $330,000.

Bellefonte Lane, 7909-Daneille and Gail Telewsford to Riki Jones and Eddie S. Lesueur, $335,000.

Briarcliff Dr., 6920-Mary Louise Kucharski and Karen Ann Rawlings to Tenja and Kevin M. Young, $287,000.

Demmy Way, 11307-Federal National Mortgage Association to Timothy Mace, $237,500.

Goosecreek Ct., 10105-Valerie and Phillip Franklin to Richard Singleton, $295,000.

Gwynndale Pl., 5607-David Griffin and Direen E. Butler to Chinedu R. Okeke, $330,000.

Marquis Lane, 8800-J.A. Builders Inc. to Caprice L. Barnes, $357,500.

Plata St., 5316-Bameka Properties Corp. to Kristopher Abdel and Stacey Conley Wakeel, $329,000.

Sumter Ct., 5211-Wayne Murice Bassard and Kenneth Michael Bassard to Winston R. and Joycelyn M. Cummings, $320,000.

Topaz Ct., 8508-Denise A. and Theodore Clanville Polk to Oluwasina and Tolulope Oguntomi, $405,000.

COLLEGE PARK AREA

Marietta Lane, 7609-Dorothy Hollingsworth to Johnny L. Chen, $228,000.

Wichita Ave., 9708-Francisco A. and Bernice Rodriguez to Brendan McAndrew, $275,000.

53rd Ave., 9712-Pedro G. Mendoza to Kimsrong Pen and Minea Poch, $265,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Apothecary St., 3508-Latorya Phelps to Angela S. Hooker, $185,000.

Bonny Dr., 8510-Luis A. German to Noe D. Flores Contreras, $260,000.

Gateway Blvd., 6331-Travis D. and Travis D. Mack to Shannon W. Martin, $210,000.

Milltown Ct., 6721-William Plater and Gennie Norman to Lynwood Harvey, $149,900.

Overdale Pl., 2612-Charlette Ross to Cheree Y. Hoyle, $180,000.

Ritchboro Rd., 8742-Carlton H. Nadolney to Kevin Bonas, $175,000.

Starboard Dr., 7201-Triple L. Construction Corp. to Zeta T. Adams, $324,000.

Wildrose Ct., 6801-Wells Fargo Bank to Prosper Osei Wusu, $162,000.

FORT WASHINGTON AREA

Allentown Rd., 7908-Santos Rene Guevara Zelaya and Jose Guevara to Steven Preller, $225,000.

Cooper Dr., 9004-Terry L. Hilmer to Phyllis Harper, $307,000.

Devon Hills Dr., 8682-Jesus M. and Evenglina Diaz to Mayra E. Diaz, $128,000.

Gleneagles Dr., 720-Citibank and U.S. Bank to Byron Stewart, $290,000.

Kisconko Turn, 515-Tyrone D. Evans and Roy Lewis Evans to Bun Kiat Lim and Theresia Christanti, $355,000.

Monroe Ave., 12902-Mosaic Investments Corp. to Adam M. Pond, $264,000.

Outlook Ct., 10405-17 Wood Duck Builders Corp. to Brandi Nicole Bynum, $270,000.

River Bend Rd., 300-Darrell G. and Belinda J. Broosk to Aljunior and Iris J. Murphy, $374,500.

Saratoga Ct., 1630-Akrami Real Estate Inc. to Samantha A. Benjamin Allen, $379,900.

Swan Creek Rd., 504-Ben L. Rogers to Andrew Megehee, $365,000.

Tantallon Dr. W., 712-Pratima Lele to Richard Salas, $222,000.

Webster Lane, 7311-Joan A. Miller and Joan A. Carr to Shamiah Louise Meeks and Kameron Scott Zimmerman, $285,000.

GLENN DALE AREA

Bell Station Rd., 6000-Karis K. Graham and Laura M. Oliphant to Justin A. Rockwell and Angela M. Pazzaglia, $566,000.

GREENBELT AREA

Center Dr. N., 5360-NVR Inc. to Yukuan Song and Jihong Liu, $445,625.

Sable Ct., 5225-Glen and Andrea Brumbach to Fang Mei Lin and Haiyan Xu, $549,900.

HYATTSVILLE AREA

Garfield St., 4505-Lauren Elizabeth and Benjamin Cochran Bone to Joshua Calvin, $423,000.

Oglethorpe St., 4410, No. 518-James D. Sumner to Sylvia Ferrell and Larry Gaither, $197,900.

53rd Ave., 4817-Teresa Argueta and Marvin Odir Perdomo Lopez to Ruth E. Sorto De Madrid, Ana M. Alvardo and Milton Alexander Madrid, $249,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Campus Way N., 2509-D.R. Horton Inc. to Pamela Akers, $358,000.

Crandall Rd., 8907-Karen C. Grant Acquah and Esther L. Grant to Samuel Acquah, $305,000.

Echols Ave., 7913-Larry Gilmore Jr. to Linford and Sheraign Wedderburn, $210,000.

Gladys Ct., 4603-Daniel E. Wilson to Patricia A. Chase and Lawrence Edward Swan Jr., $304,000.

Hubble Dr., 7608-NVR Inc. to Kevin A. Ball, $384,991.

Louise St., 6509-Residential Value Corp. to Frank W. and Elizabeth Ann Hahnenberg, $375,000.

Naval Ave., 6023-Yaqun Li to Julia C. Garcia, $300,000.

Piper Ridge Ct., 9108-Amir L. Ahmad to Amin S. Abdullah, $374,000.

Smithview Pl., 9507-D.R. Horton Inc. to Sade Chase Marshall, $360,000.

Standifer Pl., 2500-D.R. Horton Inc. to Dwayne A. Turner West, $499,990.

Trexler Rd., 6803-Andrew Arensburger to Ruben A. Ruiz and Marlon A. Fuentes, $319,900.

Worrell Ave., 9431-Delicia R. Donaldson to Henry W. Martimnez, $250,000.

96th Pl., 7007-Aja M. Gooden to Caser A. Albayero and Ana Paula Arevalo, $318,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Ardwick Ardmore Rd., 9505-Taundra Marshall to Ifeanyi Mike and Ifeanyi Onwubalili, $277,000.

Burford Lane, 15614-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Brian Michael Wilson and Ashleigh Amanda McDonald Bing, $399,990.

Castlewood Dr., 908-Wanda Y. Andrews to Jose Humberto Hernandez Cante and Clelia C. Cruz, $272,000.

Kettering Pl., 11309-Federal National Mortgage Association to Diana Nyanzu, $222,700.

Medstead Lane, 2804-NVR Inc.to Christopher J. Williams, $462,075.

Panora Way, 301-Wilmington Savings Fund Society to Michael D. and Sharalne R. Bowman, $685,000.

Radiant Ct., 329-Thomas C. and Meisha A. Goodhue to Mark A. and Theawanda Daniel Ferguson, $550,000.

Town Center Cir., 8951-Tara C. Brown to Dondi M. Brown Jr., $157,000.

Turleygreen Pl., 2215-Frederick Miller and Kizzy Young to Darren E. and Sdeidre L. Pinkett, $395,000.

LAUREL AREA

Bayshore Dr., 7904-Wells Fago Bank to Atodeji Oladipupo Agbebt, $105,050.

Hampstead Way, 14507-Szu Ping Lin and Hsiao Chin Hwang to Margaret Iremiren, $500,000.

Main St., 410-Hirut L. Tsige to Mary Hummel, $140,000.

Ridge View Lane, 14310-NVR JNC to Derrick and Stephanie Toppin, $423,445.

Stanley Pl., 202-Brenda L. McEnderfer to Lionel and Janet Yaceczko, $295,000.

11th St., 209-Jason D. and Dora Elias McAllister to Jessica R. Trotta, $195,000.

MONTPELIER AREA

Pheasant Run Dr., 12209-Dominbgo Del Valle and Maribe Deleon Del Valle to Arturo Villanueva and Sara De Villanueva Gomez, $195,000.

MOUNT RAINIER AREA

Newton St., 3403-Paul B. Russell and Angela Heverling to Rachel Emily Osborn and Jason Pearce Kling, $385,650.

29th St., 4203-Rafael A. Rosales to Christopher L. Magers and Nikki Floyd, $300,000.

NEW CARROLLTON AREA

Emerson Rd., 7757-Jes International Corp. to Akavari Quijada, $300,000.

Farragut St., 7017-Akrami Real Estate Inc. to Edwin Galeas, $225,000.

Mentana St., 5915-Ashley K. and William A. Lewis to Isoken Anita Idahosa, $345,000.

56th Pl., 3504-Christopher and Nnechi Chidueme to Salomon Castro Chinchilla, $255,000.

87th Ave., 5800-Federal National Mortgage Association to Joseph F. Vallario III, $210,000.

OXON HILL AREA

Fair Winds Way, 712, No. 272-Ihmw Potomac Overlook Corp. to Theodore Clanville and Denise Anntoinette Polk, $727,500.

Huron Dr. N., 203-Perry Becker and Jean G. Piquette to Amina Ross, $160,000.

Sachem Dr., 5903-Joyce Graves and Orsery L. Cordice to Tanweer Bashir, $170,000.

RIVERDALE AREA

Sheridan St., 4712-Annette Cuellar and Melisa Weidner to Miguel O. Gamez, $315,000.

Woodberry St., 4712-SM Waterford Estates Corp. to Peter F. Shieh, $504,505.

64th Ave., 5604-Patrica Chicas to Adeline Cardenas Mejia and Juan D. Lainez, $305,000.

SUITLAND AREA

Auth Way, 5568-Lakeisha Nicole Boyle to Jason Gregoire, $288,000.

Clacton Ave., 5109-8 Fortune Homes Corp. to Danyelle and Christopher Jefferson, $175,000.

Forest Grove Dr., 4001-Aziz Property Corp. to Darlene M. Carter, $240,000.

Silver Park Terr., 4043-Virginia A. Pinkney and Virginia A. Mason to Rodney Ashe, $216,200.

TEMPLE HILLS AREA

Center Dr., 5814-101 Geneva Corp. to Delanta L. Harrison Sr., $299,900.

Dixon St., 3502-Unique and Modern Homes Corp. to Kathie Pearson Green, $229,000.

Fisher Rd., 5611-Laurent E. and Brenda L. Pichet to Trovonda L. Howell, $215,000.

Gaither St., 2805-Henrietta Williams to Eric L. and Kimberly N. Grace, $240,000.

Holton Lane, 6001-Wumiti Aierken to Jose David Perezmendez, $207,000.

Linda Lane, 5713-5713 Linda Lane Corp. to Derrico Wylie, $345,000.

Saint Moritz Dr., 6024-Daniel R. Dusty to Latia A. Bedenbaugh, $180,000.

Trude St., 6422-TWZ Properties Inc. to Juan Jose Cordero Segovia and Luis Ernesto Mendez Urias, $289,900.

27th Ave., 3336-Stephanie Littles to Kamela Fleming, $230,200.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Balfour Dr., 6123-Violet Housen and Canute Cameron to Violet Housen, $135,950.

Enquirer St., 6104-NVR Inc. to Norman Bucknor and Kesha Fournillier, $487,585.

Queens Chapel Rd., 5605-Lenore M. Rouse to Jairon A. Lemus Ramos and Maria Alicia Aguilar, $300,000.

43rd Ave., 6504-Ruth and Ryan D. Kelty to Laura J. Dugan and Marian M. Jones, $475,000.

UPPER MARLBORO AREA

Bridle Ridge Rd., 4106-Theophilus E.N. Timity and Tonia K. Timity to Lee and Learay McRae, $476,000.

Brookmeadow Lane, 17318-William Teel to Leslie Ann D. Thomas, $275,000.

Colonel Ashton Pl., 4805-Wayne M. and Debra L. Wyvill to Christian Harley, $269,000.

Dunkirk Dr., 12923-Alexandria L. Mincey to Ngunyi F. and Kikema Patrice Defang, $395,000.

Florin Way, 9095-Mekong Paul to Justin K. Thompson, $258,000.

Freehold Pl., 13004-William G. Seekofrd Jr. and Jennifer P.C. Seekofrd to Glenroy O. Beckford, $340,000.

Governor Sprigg Pl., 14624-David J. and Stella A. Straka to Monica C. Lyons, $215,000.

King Gregory Way, 13906-Vernon Creswell and Denise Felicia Thorne to Wardrecka L. Oxendine, $212,000.

Reverend Dewult Pl., 4505-Charlene O. Talbert to Herold N. and Susana K. Obase, $320,000.

Sandy Forks Lane, 9500-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Douglas E. Farmer Jr. and Isis U. Johnson, $571,578.

Sunningdale Pl., 15603-U.S. Homes Corp. and Lennar Corp. to Liane N. Williams and Andrew M. Ellis, $458,290.

Swindon Terr., 4448-Derrick A. Mallard to Tia Patterson, $260,000.

Twinflower Pl., 7203-Wilmington Savings Fund Society and Christina Trust to Jasmine M. McLeod, $475,900.

Woodstock Dr. E., 12526-Kimberly K. Russell and Kimberly K. Benjamin to Patrick O. Ogbeide Jr., $187,000.

Woodyard Rd., 5632-HWR Corp. to April M. McCoy, $371,370.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Forestgrove Lane, 10409-10409 Forestgrove Corp. to Brittni Maria Hernandez and Shola Desmond Fatusin, $309,900.

Lake Front Ct., 11302-Archiline R. and Thomas J. Tablada to Nicole M. Gardner, $390,000.

Peachtree Ct., 1308-Lee B. and Learay W. McRae to Gregg Steven and Felicia Nanette Gross, $399,999.

Saint Josephs Dr., 2304-Richard D. and Denise Demichele Bailin to Cleo B. Nash and Norman A. Francis, $430,000.

Stillwater Pl., 622-Osei Wusu to Kristen Brown, $295,000.

Sycamore Heights Ct., 1810-HSBC Bank to Carlos Roberts Contreras, $160,000.