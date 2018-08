These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ACCOKEEK AREA

Farmington Ct., 15605-Lonnie and Felicia M. Ruffin to Meybe L. Hernandez, $270,000.

Manning Rd. E., 224-Ocean Holdings Corp. to Elizabeth and Leroy Garnette, $315,000.

Singh Ct., 17816-Deutsche Bank and Soundview Home Loan Trust to Fernando Estrada and Eulogio Estrada Palomino, $320,069.

ADELPHI AREA

East West Hwy., 1702-Alvaro Gomez and Manuel Salvador to Silvio J. Masis, Xavier E. Hernandez, Ana Carolina Gutierrez Lopez and Roger M. Gomez, $250,000.

Hughes Rd., 2702-Daniel B. Corkran to Lalcung Lian, $339,750.

Osage St., 2616-Tarekegn Gizaw Abriha to Tillman Robinson, $470,000.

Thurman Ave., 826-Ruby E. Holt to Samiha Holt Hohnson, $300,000.

BELTSVILLE AREA

Beltsville Dr., 12089-Jerry T. Sion and Lesley M. Smith to Jerry T. Sion, $166,000.

Cherry Hill Rd., 11234-Jasmine Williams to Guillermo Rodriguez and Jose A. Villatoro, $120,000.

Green Ash Ct., 3707-Citimortgage Inc. and Olympus Asset Management Inc. to Edemar Lamarques and Erica Murakami, $373,000.

Narrow Trail Terr., 11311-Chiboh Ohiri and Annagrace N. Anaele to Carol A. Oyelakin, $274,900.

Weeping Willow Lane, 10702-Alani S. Taniola to Kikelomo C. Adetayo, $319,000.

BOWIE AREA

Belle Dor Trace, 4607-Terrie L. Jacobs and the Judith A. Griffin to Karen Cassandra Grant Acquah, $538,000.

Cory Dr., 8512-Kristina Marie Herhert and Gerhardt S. Herbert to Luchas and Mosina M. Wright, $380,000.

Flamingo Lane, 12304-Robver Kevin Dunlap to Sailesh Narayan and Shalini Singh, $295,000.

Gallery St., 6209-John Richard Dili and Anika Dill Grant to Joseph A. and Nyemah Clair, $358,000.

Idlewild Dr., 13316-Jeffrey Witthernhagen to Michael Walker Jr. and Sadie Roberts, $327,000.

Kincaid Lane, 12720-John Craig Flickinger to James R. Ricker, $215,000.

Melfa Lane, 3609-Mary Elizabeth Vamn Valkerbaugh to Gloria A. Barnes, $312,500.

Race Track Rd., 7012-Jeris Bowlding to Marvin Gray, $230,500.

Rockingham Lane, 4912-Jeffrey D. Katz and Michael E. Krieg to Lori A. Brock, $286,000.

Shelter Lane, 12408-Dorothy F. and Walter J. Mason to Natasha Swaby Greenword, $250,000.

Steeplechase Dr., 13512-Kwesi and Isha Dampson to Dione Brown, $310,000.

Traymore Lane, 2913-Sidney L. Wheeler and Dale S. Gustavson to Armend and Ajet Doroci, $259,900.

Youngwood Turn, 13533-Stephen P. and Joanne B. Kulig to Ausencio Herrera Martinez and Nieves Herrera, $313,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Apple Green Lane, 2804-Omar Torres to Yamar R. Hamid and Sania Tariq, $418,000.

Emblem Cor., 3925-Latisha M. Roberson Marke and Latisha M. Roberson to La Toya Pierce, $235,000.

Mitchellville Rd., 2368-Charles I. Honesty to Aweis and Barbara A. Hassan, $180,000.

Packer Ct., 1801-Carole E. Battle Gerald to Talisha R. Williams, $278,000.

Peach Walker Dr., 15904-Chris E. and Nina O. Udoji to Jonmark and Alexa Nailor, $305,000.

Pennsbury Way, 16339-Roselind N. Borges By Pass Trust to Adonis S. Phillips and Pascale Ghafari, $225,543.

Pleasant Hill Lane, 841-Martha Ann Bryant and Martha Ann Hawkins to Shaunda J. Fennell and Derreck R. Cobbs, $280,000.

BRANDYWINE AREA

Chadsey Lane, 15627-Kevin J. and Tracy R. Davis to Shonnita C. Lee, $354,000.

General Lafayette Blvd., 15316-D.R. Horton Inc. to Karina G. Hernandez, $310,650.

Hampton Farm Lane, 13213-Department of Housing and Urban Development to Alexis D. Russell, $350,000.

Steam Mill Farm Dr., 12806-Caruso Bowie 11 Corp. to Stephanie Nicole Davis, $555,990.

BRENTWOOD AREA

Newton St., 4304-Fernando Fuentes to Manuel D. Rodriguez and Kelvin L. Guevara Alvarado, $275,000.

41st Ave., 3600-Jonathan Powell to Elvia and Jose Segovia, $175,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Ashdale Rd., 7900-Residential Value Corp. to Gino S. Gouby, $290,000.

Capitol Heights Blvd., 1117-Yassin O. Ahmed Ahra and Aden Yassia O. Ahmed to Zandra F. and Albert L. Miller, $239,900.

Clovis Ave., 810-Bi Qiong Zheng and Sandy Lu to Toni E. and Jimmy Simmons, $168,000.

Hylton St., 7246-Jas Holdings Corp. to James R. Love Jr., $225,000.

Marlboro Pike., 5234-Jeanne Aeilon to Gusmer Herbas and Maria Grandoes, $142,500.

Mountain Lake Pl., 6815-Sidney and Mary H. Clark to Sherita V. Kennedy, $238,500.

Opus Ave., 706-Maxine Melvin to Warnftt Barnes, $191,000.

Shady Glen Dr., 918-918 Shady Glen Corp. to Charletter E. Ross, $299,900.

Upcot Ct., 1333-Adrian Lainez to Joseph A. and Stephanie A. Salamone, $205,000.

70th Pl., 506-Germaine Thomas to Adam V. Marroquin Vasquez, $250,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Grouse Pl., 7512-Akrami Real Estate Inc. to Mary S. Varias, $222,000.

Hillside Ct., 8902-Anthony Dozier to Antonio R. Brown, $230,000.

Inwood St., 6317-Samnatha M. and John C. McDonald to Ileana Alamo Garay, $330,000.

Paldao Terr., 727-Dolres Dorsainvill to Raven J. Howell, $120,000.

Pinebrook Rd., 2706-SM Landover Corp. to Kimberly A. Johnson, $322,445.

Ryderwood Ct., 1842-Vernon E. Pritchett to Brian McCray, $230,000.

Vermont Ct., 6715-Pro Draft Corp. to Anthony and Fern Jones Newman, $200,000.

CLINTON AREA

Alan Dr., 5911-Gregory N. Ibqitt to Robert J. Angelucci, $199,120.

Carolina Meadow Lane, 12805-Timberlake Thrift Manor Corp. to Flecia L. and Jerrell T. Carter, $551,741.

Green St., 7900-Nancy Ferrufino De Blanco and Jeremias Blanco Molina to Joseph R. Mareci, $260,000.

Helmsley Dr., 9015-Diplomat Property Manager Corp. and Servicing Corp. to Patrice Danielle Richardson and Kevin Roger Smith Jr., $549,000.

Pembroke Dr., 7401-Omid Land Group Corp. to Ashley Lavon Leak, William M. Leak III and Willie T. Hines, $295,000.

Plata St., 5912-Deutsche Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Alberta R. Holden, $281,404.

COLLEGE PARK AREA

Hartwick Rd., 4600-James Earl McFadden and Amelia C. Murdoch to Monia Elizabeth Guevera and Falisa Maria Batesta, $350,000.

Mineola Rd., 5201-Katya Miranda to Isidra A., Claudia Lorena and Jose Eduardo Umana, $320,000.

Quebec St., 5013-Jane H. Acquaye to Michael M. Wasser, $305,000.

Swarthmore Dr., 5801-John S. and Katherine D. Tucker to Heidi W. Baumgartner, $400,000.

51st Ave., 9203-Zotin Khumi and Rualchhina Vangchhia to John L. Vangehhia, $350,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Apothecary St., 3731-Chanel Robinson to Keidra Lazard, $229,999.

Boones Lane, 2415-Volta Corp. to Erica Silas, $260,000.

Gateway Blvd., 6409-Manuel D. Vasquez and Lisa A. De Vasquez to Jesse R. Jones, $232,000.

Keystone Manor Dr., 6708-Richelle Brown to Richelle Saunders and Monica Y. Hodge, $195,000.

Overdale Pl., 2720-Sharon Sweatt and Beverly Brewer to Kent Torries and Claudette Pope, $244,000.

Wintergreen Ave., 2216-Harry and Geraldine Marshall to Roger J. Wright, $245,000.

FORT WASHINGTON AREA

Aragona Blvd., 1600-Geraldien and Juantia Wright to Ronald H. Shivers, $438,000.

Epping Ave., 7606-George Hockaday Bey to Cesar Jovel, $218,500.

Fort Washington Rd., 11808-Sean K. Happ to Vickie S. Lopez, $279,900.

Grasmere Ct., 8792-Jessica Renae Brown to Yvette D. Morgan, $115,000.

Henson Valley Way, 2402-Arthur and Cynthia L. Moses to Aklilu Shewangiza and Hiwote Solomon, $395,000.

Jeanie Ct., 12800-Quinton P. and Diane E. Hugger to Silvana Sanchez Arteaga and Fotis Sadikaj, $343,000.

Lampton Lane, 12415-Capstone Investments Corp. to Earley and Franchita J. Eborn, $349,000.

Montezuma Dr., 1104-Matthew W. Frank and Lucille Ruth Frank to Natalie Gaston, $290,000.

Old Fort Rd., 10907-Abel Remodeling Corp. to Josue R. Mrquina, Josue Ricardo Mrquina and Cesia J. Alvarez, $224,900.

Palmer St., 9012-Luis Alfanso Castellanso Jr. and Maria M. Mejia to Maria M. Mejia and Patricia D. Diaz Mejia, $229,955.

Potomac Ridge Dr., 405-Tam Do to Timothy S. Johnson Jr., $580,000.

Webster Lane, 7600-Devon and Ashley Krasley to Remberto H. Morales, $235,000.

GLENN DALE AREA

Brookland Rd., 10706-Kristine D. Brown and William M. Savage to Alvaro Eulices Ceron Y, Dora Odilia Ruiz Pantaleon and Maylin S. Ceron De Martinez, $214,000.

Marguerita Ave., 10004-David Wesley and Karie A. Hoffman to Paul Leonard and Ruth Esther Pierson, $327,000.

GREENBELT AREA

Center Dr. S., 5201-NVR Inc. to Breon Dortch and Damaris Dortcch, $524,990.

Hanover Pkwy., 6922-Eskinder Afework and Tsega Demmeke to Joyce A. Watson, $130,000.

Mathew St., 7131-Donald D. and Margaret F. Crimmins to Marc L. and Lindsey M. Lichtman, $400,000.

Settling Pond Lane, 5313-NVR Inc. to Yuhuan Pandit, $468,165.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3821, No. A-3821 301 Corp1 to Gregory Baker, $165,000.

41st Pl., 4910-Bounds Appraisal Services Inc. to Francis D. and Julia M. Dezelski, $490,000.

55th Ave., 5016-Neeknaum Corp. to Griselda Flores Zavala, $290,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Campus Way N., 2515-D.R. Horton Inc. to Norland Van James, Amina Gilbert and Amina Gilbert, $344,990.

Glenarden Pkwy., 9113-D.R. Horton Inc. to Mark A. and Dolvanett Marieta Alexander, $514,990.

Red Oak Lane, 2813-Debra Maynor to Norma E. Rauda and Rosado Pacheco, $187,000.

Smithview Pl., 9510-D.R. Horton Inc. to Michelle J. Jones, $390,000.

Standifer Pl., 2510-D.R. Horton Inc. to Mary M. Ajetnmobi and Olabisi O. Akinkugbe, $499,990.

Trexler Rd., 6841-Olander and Mariefrance Valentine Paul to Luis E. Encarnacion Castillo, Alexida Herasme De Encarnacion and Yanaiki Encarnacion Herasme, $375,000.

Wallace Rd., 9115-Jon Lewis and Gloria C. Lewis to Teresa Perez, $140,000.

99th Pl., 6507-Esther Koomson to Camron Ranje and Noushin Shariati, $218,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Bibury Alley, 15524-Westphalia Row Partners Corp. to Andrea and Coleridge K. Collymore, $445,940.

Burford Lane, 15616-U.S. Home Corp. to Aaron Mychal Richardson and Tierra Shanel Thomas, $411,140.

Campus Way S., 10571-Kelly T. and Gayle Y. Williams to Michael A. Oputa, $170,000.

Chester Grove Rd., 2954-SM Parkside Corp. to Tranise E. Garland, $339,060.

Darlenen St., 12630-Tamara A. Spencer and Patricia Spencer Lee to Jason David Winston, $299,900.

Hunterton St., 12102-Master Bevel Jr. and Marie B. Duvall to Nicole Flemous, $290,000.

Joyceton Dr., 10667-Tammie M. Ballard and Tammie M. Myrick to Karina G. Jones, $211,000.

Medstead Lane, 2811-D.R. Horton Inc. to Edythe M. Smith and Jelani Dickerson, $429,990.

Panora Way, 316-Glen Haskins Whitehead to Ike Henry Nwachukwu, $635,000.

Sunningdale Pl., 15607-Homes Corp. and Lennar Corp. to Ronald Fredric Singletary, $399,990.

Taylor St., 9019-Waylon and Kathryn Krush to Ismael A. Gomez and Karla P. Andrade Viera, $269,999.

Trafton Dr., 10722-Onetha A. Diggs to David S. Pinkard, $315,000.

Tyrol Dr., 3640-Louis Mack and Idell R. Vaughn to Daniel De Jesus Leon Camacho and Flor D. Leon Morales, $303,000.

LAUREL AREA

Compton Ave., 406-Nancy E. and Joseph Herron to Santos Villegas, $209,000.

Hardcastle St., 14820-Richard and Amie K. Chang to Tochukwu and Christina Uniguwe, $387,000.

Millbrook Lane, 15654-2020 Investment Group Inc. to Estuardo and Mayra Rodriguez, $255,000.

Ridge View Lane, 14312-NVR Inc. to Laura Steinmetz and Cara Burak, $436,265.

Wheatland Pl., 15010-Daniel Stokes and Bridget Monroe to Diana Penick Wisseh, $270,300.

MONTPELIER AREA

Apache Tears Cir., 12104-Yarisa Almonte to Molly Vogel and Carl Cupid, $305,000.

Cherry Lane, 9262-Mabel K. and Matthew M. Wayne to Belinda B. Young, $180,000.

Ivory Fashion Ct., 12121-Prakash Sankurathri to Andrea N. Darnell, $302,100.

Point Lane N., 12903-Linda S. and Hugh S. Montgomery to Demetrio Carillo, $265,000.

MOUNT RAINIER AREA

Rhode Island Ave., 3705-Jodi M. Naasz and Peter R. Godbout to Roberto A. Navarro and Sylvia L. Cruz Navarro, $450,000.

29th St., 4302-Abigail Helen Herres and Gary Lee Robertson to Julia Meredith and John Winfield Deamond, $330,000.

NEW CARROLLTON AREA

Kaslo Ct., 6402-Steven and Faye Anna Wilson to Zhengja A. Masani, $269,999.

66th Ave., 4820-U.S. Bank and Nationstar Mortgage Corp. to Awadit Ramdat, $162,750.

OXON HILL AREA

Carson Ave., 739-Kce Inc. to Vincent Gutierrez, $227,000.

Huron Dr. S., 108-James Outerbridge and Gloria Moore to Sharlen Sejas and Zulma Funes, $100,000.

Spokane Dr., 5808-Arel Properties Corp. to William Walker, $212,000.

Wilson Bridge Dr., 507, No. 7-Tony M. Woodson and Jacqualine Harvey to Hector J. Martinez, $120,000.

RIVERDALE AREA

Beacon Pl., 6814-George H. and Norma Evadney Campbell to Christopher and Sonia Chambers, $290,000.

Ravenswood Rd., 6005-Jes International Corp. to Eric and Lisa J. So, $333,000.

Sheridan St., 5011-NSP Residential Corp. to Elvis A. and Jannys I. Cruz, $180,025.

43rd St., 6101-Paul B. Essex and John Matthew Essex to Audrey J. Hill, $342,000.

SUITLAND AREA

Auth Way, 5628-Department of Veterans Affairs to Sanaa Ansari and Usman Khan, $223,000.

Clacton Ave., 5144-Mannsfield Inc. to Tanise Bing, $151,000.

Gaylord Dr., 1905-Carol Umans and Robert Dean Weber to William A. Reyes Montenegro and Jilma Reyes, $215,000.

Maple Rd., 4207-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Emilio Herbas, $125,000.

Silver Park Terr., 4075-Otis Lofton and Linda F. Baker to Tiffany N. Tyson, $243,000.

Sunset Lane, 2951-Avion F. and Rennie V. Lewis to Frederick O. Hairston, $211,000.

White Owl Way, 2323-Janee T. Davis Strachan to Robert C. Marshall Jr., $256,000.

TEMPLE HILLS AREA

Center Dr., 5904-Deutsche Bank and Merrill Lynch Mortgage Investors Trust to Bruce Blum, $178,500.

Middleton Ct., 5904-Oskar Villatoro to Harry R. and Mattie L. Smith, $327,000.

27th Ave., 3508-Leonard J. Williams and Byron L. Huffman to Carl H.R. Hellinger, $143,300.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Adelphi Rd., 7110-Stephen A. Bottalico to Ambar Kumar Lama Bal and Karma Dhundup, $429,900.

Baltimore Ave., 6704-HSBC Bank to Jonathan Scott Hoppe, $225,000.

Enquirer St., 6106-NVR Inc. to Joshua Heffren and Ryan Lachapelle, $490,060.

Rittenhouse St., 2320-Sonia C. Fuentes to Albert J. and Shoikat Francis Gomes, $210,000.

Woodberry St., 2302-Moseley Corp. to Brittany Peterrkin and Tiffani C. Clarke, $280,000.

UPPER MARLBORO AREA

Aquinas Ave., 7102-Sharon K. Starkey to Lakeisha N. Malloy, $282,000.

Brimfield Dr., 5016-MCM Capital Partners and Capital Partners Corp. to Nicolette and Dwight Smartt, $265,000.

Candy Hill Rd., 15500-Jason M. Cannata and Abbey L. Jorstad to William Miles Sr., $475,000.

Croom Acres Dr., 9101-Wilmington Savings Fund Society and Christina Trust to April Richardson, $430,000.

Eastland Cir., 10614-HWR Corp. to Malvin R. Fulton II, $338,190.

Fairhaven Ave., 8821-Tracy B. Folarin to Matthew Miller, $195,000.

Forest Pines Dr., 4611-Calatantic Group Inc. to Timothy Mitchell, $350,990.

Grandhaven Ave., 9308-Smart Tree Corp. to Matthew Cooney and Victoria Keyes, $335,000.

King John Way, 4719-Kwabena K. Adams and Jilliene Mitchell Drayton to Kamran Anwar and Urooj Kamran, $124,900.

Marlborough Terr., 5009-Strategic Business Investments Corp. to Camry N. Torian, $225,000.

Old Marlboro Pike, 11204-Shelah F. Norman and Deborah O’Connor to Michael and Rita Page, $250,000.

Reverend Eversfield Ct., 4321-James I. Brown to Phillip N. and Victoria Oby Ogbunike, $339,000.

Spring Branch Dr., 14129-Patricia H. Grier to Bukola E. and Ademola M. Adeyemi, $260,000.

Sutherland Cir., 4403-Ronnie and Antoinette Gartrell to Jessie and Crystal Morton, $370,000.

Sweet Rose Ct., 8803-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. and Dan Ryan Builders Mid Atlantic Inc. to Tricia I. Caldwell, $362,000.

Thoroughbred Dr., 4316-Toll MD V. Partnership to Lavelle A. Blackwell and Brittany S. Gay, $427,303.

Van Wagner Rd., 14704-Michael A. and Cynthia M. Crutchfield to Curtis S. and Latanya R. Gilliam, $689,900.

Woodyard Cir., 9607-Mark S. Ragland and Patricia Mell to Utokia A. Opgbuokiri, $255,000.

Woodyard Farm Rd., 7709-Aisha Mooney Phillips to Debra W. McAlpine, $475,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Dahlia Dr., 15024-Joseph P. Erculiani to Lance C. Pace and Charlete Dampier, $649,000.

Dunwood Ridge Terr., 3211-Town Capital Corp. to Cachelia Brooks, $565,000.

Kings Heather Dr., 1318-Wells Fargo Bank and By Ocwenloan Servicing Corp. to Abiodun Salisu, $259,500.

Lake Overlook Pl., 11201-Wells Fargo and Wells Fargo Financial Maryland Inc. to Jaqueline B. Gause, $238,999.

Saint Michaels Dr., 749-Reginald A. Ware Jr. to Jhoncy and Maria Leo, $235,000.

Stillwater Pl., 624-Mingo Properties to Erroll D. Brown and Oscar Dipina, $270,000.

Vittoria Ct., 2129-Patricia D. Corbin to Angelique P. Woodson, $350,000.