ACCOKEEK AREA

Farmington Rd. W., 750-Yuzhi Liu to Linda L. Walker, $272,000.

ADELPHI AREA

Metzerott Rd., 1804, No. 7-Hiep Trung Nguyen to Jasmine Williams, $97,000.

Rutgers St., 3305-Purll Properties Corp. to Colette Sanford, $365,000.

Ninth Ave., 6503-Kamya L. Walker to Erika Bakkar, $415,000.

BELTSVILLE AREA

Greenwood Rd., 4405-Wilmigton Savings Fund Society to Xiwen Shi, $160,000.

Maidenwood Terr., 12809-Suntrust Bank to Felipe Carlos Delgado Gonzalez and Maria Aracely Velasquez, $391,000.

Olympia Ave., 4717-DNJH Corp. to Jose D. Bonilla and Nestor A. Hernandez Pineda, $319,000.

BLADENSBURG AREA

Taylor St., 5436-Monica M. Yabiku and Antonia Valderrama Yabiku to Ruben R. Contreras and Yanira Liamile Martinez, $145,000.

BOWIE AREA

Belle Meade Trce., 13103-William R. and Carrie McLean to Helen C. Harvey and Julia Harvey Moore, $450,000.

Cherrywood Lane, 12809-Alexander Dixon to Leon and Betsy M. White, $335,000.

Declairmonts Field Dr., 4304-NVR Inc. to Jessica M. Finberg and Joseph M. Guerrera, $618,525.

Kittery Lane, 2511-John C. and Kelly S. Danks to Harry Holroyd, $277,500.

Melody Turn, 12405-Deutsche Bank National Trust Co. to Elva M. Bonilla De Rivas and Asiro E. Rivas, $273,044.

Ockford Lane, 4400-Patricia M. Butler and Donald E. Butler to Mareo I. Herrera, $300,000.

Ridgeline Terr., 4709-Deutsch Bank Trust Co. and PHH Mortgage Corp. to Subba Reddy, $151,000.

Rockledge Dr., 12213-Brian R. Ellis to Zeniada B. Araojo, $345,000.

Shetland Lane, 12523-Muinda V. Gueston to Obianuju M. Dnye, $331,500.

Trinity Dr., 3100-Daniel M. Vaughan to Scott D. and Mary I. Vining, $332,700.

Youngwood Turn, 13546-Michael A. Cardella to Kevin M. Britto and Dana Marisse R. Asevero, $305,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Apple Green Lane, 3106-Wells Fargo Bank to Rebecca Josiane Ngo Nwela, $421,000.

Eldbridge Lane, 16604-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Kiara D. Jones, $267,000.

Estonia Dr., 3416-Donald A. Harris to Sunday and Aina Oshokoya, $310,000.

Narrows Lane, 15014-Michael and Claire Rudinski to Jessica and Brandon Yezarski, $359,900.

Pageant Ct., 1504-Don E. and Hope M. Scimonelli to Hendrix P. and Deborah C. Stevens, $355,000.

Penfield Lane, 2103-Bradley R. and Robert Bradley Bence to Christopher Weir, $300,000.

Perrell Lane, 1514-Arthur Planta Jr. to Sanya Aiken, $288,550.

BRANDYWINE AREA

Chaptico Ct., 7002-Michael E. and Rononica R. Martin to Pierre A. and Shameika M. Cottrell, $435,000.

Gilpin Mews Lane, 15601-JPMorgan Chase Bank NA to William Turner, Rhonda Turner and Jose Velasco, $261,500.

Owings Ave., 14516-Cassandra Kevette and Charles Moore to Feiyan Lian, $434,500.

BRENTWOOD AREA

Upshur St., 3507-Five Star Homes Corp. to Jason Lee and Christine Mutindi Litten, $260,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Booker Pl., 810-John H. and Vesma M. Thomas to Carmen A. Sorto Medrano, $199,500.

Carrington Ct., 6309-Mosely Corp. to Harold Green, $199,900.

Daimler Dr., 182-Premier Property Solutions Corp. to Danielle M. Brown, $170,000.

Drumlea Rd., 7413-HPW Properties Corp. to Shawnicka M. Snipe, $244,000.

Maryland Park Dr., 122-Nashville Peart to Brytani Catherine Sumby, $260,000.

Nova Ave., 919-LZ Investments Corp. to Henry A. and Maxine D. Burns, $228,000.

Prescott Ct., 5618-Tonya R. Miller to Patrick A. Coke, $224,000.

Rugged Lane, 5605-April Street Corp. to Maria Tarrace and Joseph Watkins, $405,000.

Urn St., 4324-Sheena Willis to Dionne Butler Bryant, $240,000.

Walbridge St., 6233-Norman A. Lowe and Jerome S. Cooper to Shaunte Yvette Anum Addo and McCarthy Anum Addo, $490,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Dr., 7921-Folorunso Ijiti to Henry Carmaco Zavala and Natalia Eugenia Fernandez, $180,147.

Gibbs Way, 8323-Shavon Edmonds and Shavon Juanita Morris to Shavon Juanita and Derrick Brandon Morris, $268,138.

Hawthorne St., 5614-Francis Michael and Rosalie S. Collins to Patricia Ann Beedle, $320,000.

Hillside Terr., 316-Lashawn Johnson and Lashawn Barnes to Henriette Djawa, $210,000.

Jutewood Ave., 1511-Ricardo Esparza Lopez to Maria and Milagro Avelar, $240,000.

Parkwood Rd., 6122-Olivia Castillo to Yodit Teamir Rezene, $320,000.

Pinebrook Rd., 2712-SM Landover Corp. to Crystal L. Thornton, $320,000.

Willowwood Ct., 1671-Beverly Pelzer to Braulio Salas, $212,000.

CLINTON AREA

Gwynndale Ct., 9306-Leroy F. and Jacinta B. Mackall to Vanessa Mace, $257,500.

Jervis St., 13008-James L. and Oneeda Gerald to Sean J. Collins and Tianna L. Rhodes, $405,000.

Pinewood Dr., 7805-Alan L. and Carol A. Fredericks to Brandon and Jessica Buton, $213,000.

Pumpkin St., 2811-Malinda Renee Mottenon Thompson and Barry Thompson to Karen Denise Prather Pernin and Lonnie Pernin, $488,000.

Sheila Lane, 7307-Donita F. Scott Cook and Donita F. Scott to Althea Atherley, $182,000.

Sylvia Ct., 5903-Smart Tree Corp. to Maurice T. Boddie and Monica A. Woodson, $323,000.

Woodley Rd., 6404-Cherie W. Brackett to Lorenzo G. Bonilla Sorto and Cintia X. Cruz De Bonilla, $239,950.

COLLEGE PARK AREA

Huron St., 5005-Stephen Griffin Yusko to William and Sheila Humke, $377,000.

Nantucket Rd., 4801-New Coach Corp. to Roman Montagueo, $339,900.

Rhode Island Ave., 6903-Mary C. and Mary Akaras to Matthew L. Doyle, $415,000.

51st Ave., 9513-Jeremy Eugene Prior to Jonathan D. White and Nicola M. Netto White, $410,000.

60th Pl., 8528-Yangqing Zhao to Richard K. and Richard Kurt Brown, $338,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Community Dr., 3532-Housing Initiavtive Partnership Inc. to Erica Baynes, $236,000.

Donnell Pl., 7235, No. A2-Cephas E. and Kitty O. Smith to Michelle Arter Mercado, $41,595.

Hil Mar Cir. S., 6088-Department of Housing and Urban Development to Fonkeng Nkemnkeng, $140,000.

Kirtland Ave., 2704-David H. and Kelley M. Raich to Yassel Feliz Santana and Stavroula Feliz, $186,000.

Newglen Ave., 2613-United Communities Against Poverty Inc. to Denise Johnson, $244,530.

Phelps Ave., 2801-Everette E. and Brenda E. Gilliam to Andrea Ussery, $292,000.

Ritchie Rd., 2804-Charles and Winette Wilson to Patrick E. Moore, $177,000.

Silverton Ct., 7104-Cheryl L. Remond to Siata Kamarra, $280,000.

FORT WASHINGTON AREA

Battersea Lane, 20-Terry Navorra Evans to Michael P. Kaman, $425,000.

Captain Wendell Pruitt Way, 3309-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Erick P. and Mary Wade Lewis, $429,090.

Dalewood Rd., 3206-Yellow River Corp. to Nicholas Parada, $266,000.

Fawley Ave., 7503-Reginald L. Gibson to Brenton H. Atkins, $220,000.

Hallwood Pl., 12908-Lori Eatmon to Tony L. and Denise J. Whitehead, $417,000.

Hickory Dr., 11809-Michael and Zenaida Galang to Irma Aracely Osorio Moraga, $315,000.

Kelly Rd., 711-4J Investments Corp. to Jose Ivan Ruiz Melendez, Zoila Ramirez and Karina Ramirez, $452,500.

Lenham Dr., 7511-Overland Drive Properties Corp. to Danielle Michelle and Matthew Thomas Sevier, $330,000.

Monticello Ct., 2204-Caruso Builders Washington Overlook Corp. to Artis A. Trapp and Monique P. Crosby Trapp, $618,588.

Old Fort Rd., 12214-Jamie Lee Buker and Joane W. Schisler to Andrea Rodenberg and Tristan Cunningham, $400,000.

Park Lane, 13201-Hillary B. Catlin to Sisay Damena, Meltwork Abuhay and Manyahlishal Abuhay, $249,900.

Swan Harbour Rd., 1310-Paulette C. Pidcock to Andrew and Lorene Joosten, $775,000.

Wood Hollow Terr., 7268-Matawin Ventures Reo 20162 Corp. to Anita Winston, $158,000.

GLENN DALE AREA

Trillium Trail, 6404-Abiodun O. Ogunmola and Ayowunmi Y. Adenle Ogunmola to Osadebamwen Oviasogie, $410,000.

GREENBELT AREA

Center Dr. S., 5203-NVR Inc. to Jacqueline Elaine Risco and Barkaka N. Ekpo, $499,990.

Greenbelt Rd., 8489-Kehinde J. Kumapayi to Oluwatola A. Adeni Awosika, $125,000.

Hanover Pkwy., 6932-Olukayode Ajala to Eduar Suaza Gutierrez, $88,000.

Lake Park Dr., 6622-Adebayo and Adepero Odusanya to Mark Mondy, $190,000.

Megan Lane, 7101-Elizabeth Gish and Steven Matera to Jass and Nadeg Tagne, $399,999.

HYATTSVILLE AREA

Emerson St., 5619-New Funding Resources Corp. to Waisze Cheung, $307,000.

42nd Pl., 5208-John D. and Lillian Rose Henricks to Robert A. and Julia C. Dickson, $475,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Alcona St., 9201-James C. Marshall to Jose F. Alavraganias and Sambrado Villaobos, $255,000.

Campus Way N., 2539-D.R. Horton Inc. to Ryan and Ashlee Durante Stevens, $314,990.

Dorsey Lane, 10167-NVR Inc. to David Carrington, $424,550.

Franklin Ave., 9610-Elmer Monroy Perez and Gustavo Espino to Dilia Del Carmen Andrade Espino and Shannon Yvone Espino, $280,000.

Glenarden Pkwy., 9116-D.R. Horton Inc. to Gail Goddard, $499,990.

Justina Dr., 5902-Wendy A. Ortega Santos to Herberth S. Sandoval Lopez, $305,000.

Martins Terr., 6314-Filippos and Athina Dalamaras to Oscar Castillo Zelaya and Medardo Castillo, $340,000.

Saint Nicholas Way, 2403-D.R. Horton Inc. to John, Gasby and Yetunde Ayoh, $599,990.

Smithview Pl., 9521-D.R. Horton Inc. to Donyall D. Dickey, $420,000.

Standifer Pl., 2541-D.R. Horton Inc. to Michael T. Hicks, $400,000.

Trotter Park Lane, 2815-D.R. Horton Inc. to Corey M. Kimes and Natasha D. Loveless, $539,990.

Wellington Pl., 9115-Andre Stringer to Nan Luo, $330,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Bolin Terr., 555-Danielle M. Wooten to Karen Barber and Raymond E. Jefferson, $356,375.

Burford Lane, 15620-US Home Corp. and Lennar Corp. to Sabrina Marie Washington, $396,500.

Fox Bow Dr., 12900-Wilmington Savings Fund Society to Louis Abney, $189,000.

Harry S Truman Dr., 208-Flora Washington to Felecia Hoffman, $173,000.

Joyceton Dr., 10604-Department of Veterans Affairs to Tanya Proctor, $215,000.

Joyceton Terr., 157-Celeste J. and Victor R. Powell to Brian Inge, $245,000.

Lake Pointe Ct., 9704-Jane and Kate Ifabanwo to Leah Jones, $122,000.

Medwick Rd., 14200-Ann C. McDermott to Shawn W. and Tamaam T. Vitale, $296,500.

Prince Pl., 10125-Abiola Akinwumi and Abiola Akinwumi Adepetu to Ruben and Martha Narvarro, $65,000.

Sunningdale Pl., 15609-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Daniel Villao, $430,490.

Teakwood Dr., 9608-Federal National Mortgage Association to Paul Mitchell Maynard, $311,000.

Tree Leaf Ct., 13602-Zenith Investing Corp. to Derrick and Evetta Diree McGuire, $580,000.

Washington Ave., 9107-Walter and Jennifer Williams to Adrian Rios and Fredis O. Sanchez, $275,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct., 7631-Edmund Fudzie to Joy H. Monkon, $205,000.

Bowsprit Lane, 14304-Lakisha C. Brather to Dora D. Cortez, $145,000.

Courtland Pl., 15009-HSBC Bank NA to Subba Reddy, $180,000.

Kalmia Dr., 15103-Sahr E. and Sarah E. Mbayo to Conrad Jerome Carlo Glaudin, $280,000.

Millbrook Lane, 15714-Rain Investment and Trading Corp. to Antonio P. Sales, $260,000.

Ridge View Lane, 14300-NVR Inc. to Adrian J. and Jennifer J. Wilson, $439,990.

Sandy Spring Rd., 7001-John T. Davis to Ara A. Laughlin, $185,000.

MONTPELIER AREA

Balsamwood Dr., 10408-Sonjoy Pereira and Moona Barikdar to Derek I. and Edna C. Amadi, $334,900.

Laurelwalk Dr., 11343-Scott T. Summerford to Markus A. Daniels and Jasmin K. Welborn, $156,000.

Shadetree Lane, 12236-Robert L. and Nancy Lee Ward to Matthew F. Pennybacker and Katina V. Krasnec, $369,900.

NEW CARROLLTON AREA

Jefferson St., 7418-David W. and Margaret A. Meyers to Forchik Ewah and Peter Forchick, $327,000.

Lanham Dr. W., 5105-Araceli Lima Romualdo to Bertin Ramirez Mendez, $263,000.

Powhatan St., 8512-Kay C. Divincenzo to Taurino Reyes Beltran and Martha Ester Martinez, $295,000.

67th Ave., 4809-Pinehills Properties Corp. to Jose Alberto Gonzalez Hernandez, $241,000.

75th Ave., 4221-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Xi and Xiu Qin Chen, $203,000.

87th Ave., 6233-Isoken A. and Samuel O. Idahosa to Bin Bin Liu and Guang Zhi Zhao, $205,000.

OXON HILL AREA

Claudia Dr., 7810-Jesus M. Rivera to Zaheer Iqbal, $260,309.

Ironton Dr., 1810-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Jeronimo S. Nunes, $299,900.

RIVERDALE AREA

Rhode Island Ave., 6649-SM Waterford Estate Corp. to Eric Studer and Linda Sunder Ellis, $617,695.

Sheridan St., 6308-Trina McIntosh and Richard Everret Alston to Jose Arnulfo Sanchez, $233,415.

56th Ave., 5306-Richard L. and Colleen A. Johnson to Eglis A. Macias Nunez and Robert A. Zuniga Barahona, $310,000.

SUITLAND AREA

Applegate Ct., 4121-Mohammad Kabir Patwary to Musa Afolabi Adedeji, $201,900.

Barto Ave., 5008-Pamela Glover Addison and Warfield Morsell to Edwin Chavez and Jose Chavez, $290,000.

Ewing Ave., 2413-Dekisha M. and Andrew S. Williams to Manuel B. Subery, $249,000.

Maple Rd., 4513-Custom Care Pro Series 9 Corp. to Sherrie Smoot, $240,000.

Reamy Dr., 4413-Cluade B. and Ollie V. Williams to Roger Rojas, $175,000.

Skyline Terr., 6110-Duane and Angelika Daviston to Kendra Martinez Garcia and Bruce Edwin Marks, $275,000.

Swann Rd., 3827-Sheila V. Griffin to Valencia Nelson, $222,000.

Wood Creek Dr., 3413-Robin Glover to Queenteese E. McKnight, $245,000.

TEMPLE HILLS AREA

Alcon Dr., 4605-Ollie Robinson to Donte Keith and Nai Tina Hill, $235,000.

Brinkley Rd., 5501-Jorge Menacho and Alicia Cabrera to Denise Williams, $315,000.

Chesterfield Dr., 5517-Sharonda C. McClurkin to Larry and Frances Beasley, $275,000.

Foster Pl., 2413-Sadie G. and Ernest G. Christian to Willie E. and Jewel S. Dean, $286,000.

Karen Anne Dr., 7124-Paul A. Drula and Jeanne T. Drula to Joan A. Reyes Herrera and Carlos M. Reyes Herrera, $250,000.

Middleton Lane, 5714-Christopher A. Keeys to Jeffrey Herard Sr., $277,000.

Southgate Dr., 5900-Xin Wei Xu to Juan Reyes Caceres and Sulma D. Campos Coredro, $300,000.

Wessex Dr., 7312-Vera Homes & Remodeling Corp. to Pamella Johnson, $335,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Ager Rd., 5619-Zeng Zhu Xu to Vicente Cardenas and Dora M. Reyes, $360,000.

Chillum Rd., 1005-Community Development Administration to Peter Odagbodo, $57,720.

Gallatin St., 3704-Deydalia Menjivar to Marvin Guevara Martinez and Maria Terresa Avila De Guevara, $235,000.

Parker House Terr., 5601-Mutsumi Ishida and Fernando Plastino to Ana Lilian Villalobos, $83,000.

Sheridan St., 2018-Paul Blakely to Nathan D. Fisher and Christine E. Batta, $392,000.

UPPER MARLBORO AREA

Beaver Knoll Dr., 10305-Tisha Wade and Tisha Parson to Rosalyn Russell, $310,000.

Brookmead Ct., 16123-Kehli D. Cage and Donna P. Jeter to Stefn and Tabitha Capito, $207,397.

Capstan Dr., 11839-Shirley G. Doyle to Nick E. Tran, $526,000.

Colts Neck Dr., 11409-Ajax Mortgage and Wilmington Savings Fund Society to Shakia Michael, $414,000.

Dale Dr., 9900-Effect Inc. to Pegre Holongs, $215,000.

Eastland Cir., 10700-HWR Corp. to Lashawan V. Haskins, $343,990.

Fairhaven Ave., 9426-D. and Judith M. Burroughs to Eugene A. and Wilhelmina P. O’Brien, $279,000.

Forest Pines Dr., 5202-Calatlantic Group Inc. to Christopher Alexander and Janae Harrison Lewis, $372,279.

Gentian Ct., 10523-Essie M. and Frelicia D. Croom to Aishia Fludd, $420,000.

Knoll Ct., 10812-Janice Barnett to John J. Wallace, $335,000.

Marlton Center Dr., 13014-Claudia A. Walker and Claudia Williams to Jaleesa M. Lynch, $272,521.

Monmouth Dr., 8611-Josephino S. Homes Corp. to James Troy and Cara N. Sweet, $299,900.

Old Mill Rd., 14508-Daivd Wissinger and Lilinette Garcia Carbo to Jermaine R. McKezie, $230,000.

Rhodenda Ave., 11308-Michelle E. Long to Ralph Lucas Jr., $335,000.

Stonewood Ct., 9808-Jennifer Keyser Bryan and Theresa C. Johnson to Robert Jones, $240,000.

Sutherland Cir., 4607-Maria and John Crupi to Quinton Hall, Abdulatu Hall and Jane Francess Mo0moh, $315,000.

Sweet Rose Ct., 8814-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to John and Myra Terrell, $360,000.

Sycamore Grove, 9505-Calatlantic Group Inc. to Michael L. and Renee E. Williams, $354,990.

Thoroughbred Dr., 4324-Toll MD V. LP to Danita Faye Hunter, $590,249.

Wallace Landing Ct., 12213-Lake Marlton Partnership to Levar A. and Monica P. Lee, $625,917.

Woodyard Cir., 9800-Department of Veterans Affairs to Latasha Renee Brokenberry, $260,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Albert Dr., 1502-Leonard K. and Ayodela A. Mseka to Talbert A. and Sandy Simpson, $475,000.

Bonheffer Dr., 3611-Collingbrook Development Corp. to Trevel A. and Yavicreci D. Watson, $746,490.

Dawn Whistle Way, 14304-Collingbrook Development Corp. to Sundara J. and Newbegin Devaraj, $724,990.

Dunwood Valley Dr., 14602-Ralph S. Parker to Paul L. Taylor Jr., $475,000.

Hall Station Dr., 910-Nichelle Calander to Rodney A. Green, $260,000.

Kingsbrook Ct., 1306-Jacqueline P. Pickett to Chase Spence, $336,000.

Lake Overlook Pl., 11205-Cameron Horton to Georgina U. Obiesie, $285,000.

Pebble Beach Dr., 1703-Joan Lyles to Christopher Noel Eckford and Ciprana Demaria Thompson Eckford, $410,000.

Saint Michaels Dr., 1001-Lenon A. and Laron A. Roberts to Fafa Monu, $180,000.