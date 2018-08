These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ACCOKEEK AREA

Cold Harbour Dr., 14211-Cambridge at the Preserve Corp. to Myron A. and Joann B. Ballard, $488,774.

Livingston Rd., 16231-Roberto and Rosa E. Ramirez to Samuel De Jesus Castro Aparicio, $325,000.

ADELPHI AREA

Chillum Rd., 805-Joseph P. and Arthuro V. Lawson to Cuifeng Dong, $205,000.

Falling Brook Terr., 2811-Shea Bennett to Ron M. Migues, $417,000.

Lynmont Dr., 9321-Federal Home Loan Mortage Corp. to Christine Halpin and Justin Graves, $218,700.

Ray Ct., 6103-MCM Capital Partner Corp. to Bency E. Acha, $311,000.

24th Pl., 7912-David Brennisen Smith to Shaka Kabanda, $245,000.

BELTSVILLE AREA

Calico Rock Landing., 7352-Calatlantic Group Inc. to Timothy P. and Jamie N. Vaughan, $362,332.

Forest View Dr., 12910-Emory G. Evan and Winifred Evans to Sefene Zewdie and Lydia Adera, $399,000.

Montgomery Rd., 11491-Cesar A. Jovel to Naodi R. Ventura and Dicauri C. Pichardo Almonte, $375,000.

Powder Mill Rd., 4904-Q&P Reality Corp. to Herber N. Prirque Rodriguez and Enma V. Sanchez Estrada De Pirique, $310,000.

Sullivan Ct., 12702-Bernadette U. Chan and Mark C. Boyn to Kimberly Anne Scott, $280,000.

BLADENSBURG AREA

Red Hawk Terr., 4663-Joseph Michael and Treason L. Spenard to Xiaojing Sang and Yang Li, $84,000.

BOWIE AREA

Brigit Ct., 11508-Business Investments Corp. to Olalekan John Bello, $475,000.

Deepwood Ct., 4634-Kenya N. Mewborn to Lateef Akanji and Faizah Kehinde Memudu, $240,000.

Forest Dr., 13122-Richard and Lu Anne Brown to Matthew William and Maria J. Brown, $283,000.

Grenfell Loop, 6102-Lia Beauvais to Lanita Jackson, $319,000.

Kernel Cir., 12807-Wells Fargo Bank to Ramond C. Slack, $217,322.

Lake Meadows Dr., 14000-Mary E. Winstead and Charles E. Brown to Edwin V. and Loveline B. Tengen, $475,000.

Marquette Lane, 13062-Serqius M. Rodriquez to Abron Brooks and Helena Kollie, $220,000.

Morningside Lane, 3630-Teresa G. and James P. Fiscaretta to Franklin A. Washington Jr., $175,000.

Overbrook Lane, 13320-JG Atlantic Capital Corp. to Rubyrose S. Bridgman, $365,000.

Quatrefoil Ct., 7907-Michael R. and Ghia N. Pearson to Edna C. Jenkins, $400,000.

Round Tree Lane, 12112-Stephen W. and Anna L. Moreland to Andrew Galen Lopez Mandarang and Lea M. Madarang, $344,000.

Spiral Lane, 2804-Denise Lucas to Richard S. Lucas, $211,000.

Stonybrook Dr., 3024-Patrick O. Collins to Selver Becirovic, $310,000.

Yarland Lane, 13315-Jennifer E. Lins and Sujit K. Ray to Marcus Allen, $355,000.

Seventh St., 12900-RSC Properties Corp. to Wilson Estrada, Gloria Patricia Tay Valdez and Ledvin Rafael Espina, $375,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Aspen Leaf Dr., 17013-Christopher J. and Bernice E. Belt to Angela and Paul Tabey, $465,900.

Elsmere Ct., 15617-Wilmington Savings Fund Society and Christina Trust to Syed Ali Shariq Naqvi and Kulsoom Fatima Naqvi, $286,000.

Nesconset Dr., 4111-Gordon S. White and Kimberly A. Leaman to Ryan L. and Lauren C. Collett, $245,000.

Pennington Lane, 1307-Kathy O. Nelson and Janet S.Q. Okerlund to Jerusha Ann, Jamee Maria and April Patterson, $305,000.

Pittsfield Lane, 1500-1500 Pittsfield Lane Corp. to Wanda Elaine London, $365,000.

BRANDYWINE AREA

Commander Howe Terr., 7014-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Zhuangchu Wang and Jing Ke, $200,025.

General Lafayette Blvd., 15228-D.R. Horton Inc. to Barbara Denise Williams, $335,000.

Grayden Lane, 8024-Department of Housing and Urban Development to Bennie L. and Cynthia McKelvin Wheeler, $350,000.

Lady Lauren Lane, 15500-Tiffany D. Sumter and James R. Miles III to James R. Miles III, $310,317.

Sheehan Dr., 8709-Domenic Difabrizio to Darrell Devaughn Quander and Kristina Natasha Walters, $460,000.

BRENTWOOD AREA

Bladensburg Rd., 4010-Tahira Anwar to Frank B. and Ebere A. Uzoma, $360,000.

40th Pl., 3421-U.S. Bank and Greenpoint Mortgage Funding Trust to Mohammad Ebrahim Badkoubi, $150,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Alabaster Ct., 836-Trevor I. and Ivonne Gray to Angelica Bakirane, David Mshana and Yvonne D. Gray, $207,700.

Capitol Heights Blvd., 526-Rock Creek Invesments Corp. to Andre M. Iracks, $235,000.

Daimler Dr., 2-Elnora Wilson and Ella Jean Henderson to Birikti Woldyesus Dirar, $139,000.

Dateleaf Ave., 304-Sam I. and Arlita C. Jones to Jonathan and Cornelia Parish Parish, $194,670.

Gentry Lane, 21-Don E. and Jimeka Jones Setzer to Luis Guillermo Diaz Olivorio, $199,510.

Joplin St., 7200-Dominion Rental Holdings Corp. to Alisha Young, $221,000.

Pard Rd., 4710-Ocean Wealth Corp. to William T. Jones, $280,000.

Quarter Ave., 1714-Netrealty Corp. to Darnell Maddox, $255,000.

Suffolk Ave., 600-BSR Reality Corp. to Kevin M. Gray Sr., $219,900.

Walker Mill Rd., 6807-Racquel D. Dove to Dinora Escalante Cerrano and Hector Manuel Galvez, $160,500.

62nd Ave., 700-Focus Production and Construction Inc. to Mayra L. Larios Ixilahuaca and Kose Nelson Vasquez, $245,000.

71st Ave., 409-Denis Portillo and Ana Bonilla to Darnell Mcburnette, $242,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Forest Terr., 6933-JC Remodeling & Builders Corp. to Edgard A. Desaut and Lesli Y. Salazar Diaz De Dessaut, $185,000.

Goodland Dr., 7417-Debroah L. Miller to Omwunmi Akinya, $230,000.

Ohio Ave., 2111-Erline Hinnant to Allien and Bintou Mackie, $249,000.

Pinebrook Rd., 2702-SM Landover Corp. to Jesse V. Mercer, $332,385.

Ridge Dr. E., 7106-RVS Holdings and Investments Co. to Roberto Alexander Canales and Wilmer Alexis Ferman Canales, $330,000.

57th Ave., 2406-Valeria Sandi Marin to Jocelyn and John Lybrand, $244,900.

CLINTON AREA

Cosca Park Dr., 11610-Vandrin A. Jenkins Depiza and Lisa D. Jenkins Depiza to Keeva R. Johnson, $255,000.

Glynis Rd., 12903-Tichi Property Corp. to Kisha Terrell and Eryck Bunn, $335,000.

Natahala Dr., 4424-Karen J. Navia and Hugo A. Navia Echeverria to Nerissa R. Dinglasa and Karen Janet Merino, $300,000.

Runnymeade Ave., 6007-William M. France to Reginald C. Johnson, $265,000.

Spell Rd., 5806-Saied Dadkhoo to Gary Lee and Sally Jane Givhan, $308,000.

Summit Creek Rd., 6803-Carleata J. and Charley Lee to Gregory Young, $350,000.

Teaberry Way, 6313-Rhoderick D. Bexley to George D. Bowers and Ebony L. Konohia, $255,000.

COLLEGE PARK AREA

Hartwick Rd., 4330, No. 409-Nicole M. Stern to Howard and Sarah Lock, $176,250.

Osage St., 4825-Marigol Properties Corp. to Daniel Luu, $370,000.

Rhode Island Ave., 9701-Dianne E. Leverance Golden and Donald E. Leverance to Chauncey A. Moore, $305,000.

52nd Ave., 9741-Frederic James Wiggins and Traci Yvette Dorn Wiggins to Lan Yue, $245,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Daventry Terr., 5246-Phelon A. Davis to Charneka Young, $200,000.

Eastwood Dr., 1313-Gorilla Capital to Melody Parker, $265,900.

Forest Run Dr., 3160-Sustainable Community Develoment Co. to Melvin J. Elliotte, $230,000.

Hil Mar Dr., 5911-Nathaniel Joy to Kisha N. Jones, $239,900.

Karen Blvd., 1510-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Daryl L. Jackson, $131,000.

Rose Crest Lane, 2921-TZ 101 Corp. to Angel Ecstacy McGee, $259,000.

Stacey Ct., 3803-Deborah D. Hayes to Thomas Pearson, $252,900.

Waterford Dr., 1202-Maryland Realty Investments Corp. to Hector Rubiio Viera, $310,000.

FORT WASHINGTON AREA

Allentown Rd., 7409-Management West 18 Corp. to Lileth Camacho Lujan, $259,000.

Dania Dr., 1403-Caruso Builder Hunters Mill Corp. to Cheryl Telicia Brown, $415,657.

Fort Foote Rd., 9564-Francy Castillo and Cristian Terrazaz to Kioma D. Renaud, $325,000.

Gennene Lane, 3403-Mark E. and Candace M. Mason to Benjamin Jeffrey and Erika Ruth Miller, $263,000.

Kings Lane, 702-James and Susan Harris to Randy Resumadero, $264,000.

Old Drummer Boy Lane, 1623-Gregory L. and Cynthia M. Bodrick to Emery A. and Maxine D. Hamilton, $390,000.

Rhodesia Ave., 1736-Howard N. Bierman to Maria O. Blanco, $193,000.

Rosecroft Blvd., 2300-Walter A. Dandridge Sr. and Mary D. Sims to Yonsum Neslson, $255,000.

Tandom Dr., 9101-Unique and Modern Homes to Geoffrey T. and Alyssa Corrinne Wright, $375,000.

Velvet Ct., 9202-Caruso Builder Hunters Mill Corp. to Shannon D. and Angel J. Warren, $532,064.

GLENN DALE AREA

Javins St., 10806-Phyllis J. Gilbert to Nichole A. Guy and Harry Cook, $309,000.

GREENBELT AREA

Center Dr. N., 5358-NVR Inc. to Raymond Mbah, $448,515.

Forestway, 8-William B. Clarke to Gregory and Herschel Sanders, $470,000.

Hanover Pkwy., 6998-Janet V. Inniss to Jermy and Amanda Admas, $114,000.

Mandan Rd., 7542-Stephanie Boggs to Elisabeth P. Atchikiti and Quamane Chinna Ba, $273,000.

HYATTSVILLE AREA

Gallatin St., 4315-Benjami Ronald Edwards to Espidia Valderrama Vargas, $380,000.

Oglethorpe St., 4231-Casey D. and Jenny A. Gleson to Jessica Arendds and Anrei Israel, $320,000.

46th Pl., 5720-Jeffrey W. Ocker to Lucas Anthony and Tania Nguyen Laviolet, $410,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Campus Way N., 2507-D.R. Horton Inc. to Rosemary Ilogu, $345,000.

Cipriano Woods Ct., 7026-Amber J. Woods and Amber J. Fogle to Sandra M. Williams Greenhill and Sandra M. Greenhill, $257,000.

Dorsey Lane, 10175-NVR Inc. to Melisa S. Duchene Kelly and Garfield L. Kelly, $466,815.

Glenreed Ct. E., 3303-Potomac Mills Investment Group Corp. to Dotto Haruna, $262,000.

Hubble Dr., 7604-NVR Inc. to Leslie Summers, $374,990.

Kinmount Rd., 4201-Tyrone Johnson to Liliana E. Rivas Claros and Carlos Numas Cruz, $287,000.

Nashville Rd., 6823-Frank M. and Lynnda L. Kratovil to Jacques P. Kemegne, $289,000.

Smithview Pl., 9504-D.R. Horton Inc. to Quintin J. Reid, $364,480.

Smithview Pl., 9536-D.R. Horton Inc. to Carolne Ohakew, $350,000.

Wood Meadow Way, 7404-Timberlake Wood Glen Corp. to Michael J. Greene, $385,110.

96th Ave., 6910-Robin M. Bennetoore to Cidia Marisol Galdmez Roque, $300,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Ardwick Ardmore Rd., 9110-Jdi III Corp. to Margaret A. Edmunds, $257,300.

Burford Lane, 15612-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to William Jerome Williams Dock and Travis Cornelius Williams Dock, $431,490.

Cameron Grove Blvd., 1-Department of Housing and Urban Development to Ann S. Jaundoo, $157,500.

Castleton Way, 10745-Elena L. and Emma L. Euell to Patrick Tchakoa and Manuella Claude Nguembu, $277,000.

Essenton Dr., 206-Dorsey J. Prazier to Tasha Berry Monroe, $395,900.

Gadsen Rd., 2116-Christopher H. Hawkins and Hal H. Hawkins to Ravond Dewitt, $329,000.

Joyceton Dr., 10644-Prosper D. Osei Wusu to Louis Pergaud Ematchoua, $265,000.

Kettering Pl., 11203-Sandra E. Griffin to Ria Price, $255,000.

Mart Ct., 12506-JBN Realty Investment Inc. to Nerissa S. Malloy, $360,000.

New Orchard Pl., 815-Carmita Silva Valdivia and Carmita O. Silva to Martin Euhgene Hinton Jr., $314,000.

Open View Lane, 12308-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Sharen Mitchell, $205,000.

Saint Johns Pl., 3509-NSM Corp. to Conroy J. and Jameelah Patrice Dennis, $295,000.

Staton Ct., 12809-James H. Roscoe Jr. to Geoffrey Napper Jr., $250,000.

Symondsbury Way, 15526-U.S. Bank and Bank of America to Mawoulo Deguenon and Patient N. Che, $417,254.

Trumpeter Swan Ct., 13400-Raymond Singh to McDonald and Sylvia Peoples, $399,900.

LAUREL AREA

Bauer Lane, 15408-Barry Russell Walters to Whitney E. Suarez, $394,900.

Carissa Lane, 7618-Vijoy K. Pattammady and John Varghese to Yunet Castillo, $253,000.

Dorset Rd., 15714-Philip F. Murphy to Nicole Denisee Ross, $145,000.

Laurel Oaks Lane, 14904-George E. and Deborah L. Boswell to Michael A. Lord, $277,100.

Marton St., 1110-Elaine K. and Donald J. Worman to Rosemeire C. Sales, $268,000.

Oakpointe Dr., 14227-Joseph E. Zeliah to Patrick Guyah, $290,000.

Ridge View Lane, 14308-NVR Inc. to Erwin F. and Joan B. Solomon, $423,095.

Seventh St., 916-Duet Enterprises Corp. to Kenneth Alan and Olga Quiros Blumenstock, $140,000.

MONTPELIER AREA

Imperial Dr., 8238-Hanif Mustafa and Sandra Jean Aljami to Avi and Carmen Kaldaro, $122,800.

Oak Stream Dr., 8429-Christopher P. Tarbrake and Socrates Trujillo to Konrad J. Konopka and Anna M. Olszewska, $320,000.

Trevino Terr., 9443-Mark Updike to Akilah V. Lovell, $225,500.

MOUNT RAINIER AREA

28th St., 4209-Stephanie Escobar to Lisa Clark, $525,000.

NEW CARROLLTON AREA

Decatur Pl., 6806-Crystal Ann Love to Funsho T. Akinboni, $300,000.

Meadow Trail Lane, 3907-Cadillac Investments Corp. to Barbara Dunkely, $283,000.

Ravenswood Rd., 8426-Rasmey Pich and Samnang Voey to Ath Lach and Thoeun Bun, $212,000.

Taylor Terr., 7006-Sylvia A. Hogue to Francisco A. Castillo Arias and Paul Alder, $217,000.

70th Pl., 5005-Michael A. Roberts Sr. to Hugo J. Gomez, $178,000.

OXON HILL AREA

Dumfries St., 1112-Jesssica M. Perry to Ana E. Flores Villatoro and Jose A. Umana Villatoro, $220,000.

Grenada Ave., 6806-Jose R. Lopez to Carlos Argueta Cubias and Elvira D. Larios, $260,000.

Riverhill Rd., 7409-NCD Group Corp. to Elwira Ksiazek and Wojciech Haas, $399,900.

Wall Flower Way, 4927-Keenya S. Askew to Audrey R. Medley, $209,000.

Woodland Dr., 5615-Patricia A. Richardson and Kenneth A. Guerrnt to Ratchanee and Thawai Duandern, $249,000.

RIVERDALE AREA

Madison St., 4543-Stephen B. Goetz and Stephen Burgoyne Goetzinger to Andrea and Eliegaer Gelatt, $452,000.

Sarvis Ave., 5908-Diana Geutzkow to Jose Vidal Ramos Morales, $245,000.

Woodberry St., 4706-SM Waterford Estates Corp. to Eiman Habib Nabi, $495,000.

62nd Ave., 5608-Kenyatta E. Hunter and Willie E. Fuller to Jessica E. Cortez Coreas and Luis A. Cortez Amaya, $225,000.

SUITLAND AREA

Cable Ave., 5914-Faith Real Estate Services Corp. to Johanna Jones, $287,500.

Fairhill Dr., 2414-Russell L. and Eleanor P. Adams to Jon Scott and Amber Melissa Middaugh, $298,500.

Houston St., 2311-Felicia Wu to Aaron R. Masfield, $158,000.

Shadyside Ave., 2516-Jeannette M. Kearney and Barbara Rennetta Cyrus Thomas to Doncarroll and Angela Green, $252,000.

Spaulding Ave., 2114-Ira Club and Clifton Jordan Ira to Caprice Collington, $281,000.

TEMPLE HILLS AREA

Bellbrook St., 2711-Joseph E. Taylor Jr. to Xing Gao, $198,000.

Catskill St., 2132-V. Etta C. Jeffries Ward to Jamea M. Tolson and Harry R. Trusedale III, $205,000.

Colebrooke Dr., 2711-Fabiana Moreno Leigue to Norberto Ismael Rivera Chavez and Amalia Elena Estrada, $309,900.

Everest Dr., 3504-3504 Everest Corp. to Reese Blakeney III, $299,000.

Gaither St., 2703-Sandra M. Bonilla Dubon and Karla Y. Bonilla Dubon to Ney D. Los Santos, $306,000.

Lansing Dr., 5216-5216 Lansing Drive Corp. to Cody A. and Allison M. Hutto, $330,000.

Riviera Ct., 4302-Dap Homes Corp. to Betty J. Allen and Christine Allen Torney, $275,000.

Temple Hill Rd., 5904-HSBC Bank to Lan Bui and Tuan Doan, $180,000.

20th Pl., 3905-Debroah A. and Lawrence C. Lyles to Marvin L. Fennell Sr., $200,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Anna Ct., 1701-Blas Martinez and Maria Domitila Vasquez to Nelson E. Pineda Granados, $365,000.

Enquirer St., 6102-NVR Inc. to Michael Williams III, $491,310.

Jefferson St., 1420-Veronica Shields and Pearl T. Shields Hairston to Ryan P. Simons, $310,000.

Peabody St., 2020-John H. Chalmers to Erik Saul Orozco and Elida D. Guzman Alfaro, $274,000.

40th Ave., 6017-Nan Chen and Li Zhang to Estefania M. and Ariana Seminario, $312,000.

UPPER MARLBORO AREA

Brentwood Dr., 7007-Thomas Perry and Akiba Scroggins to Timothy and Matanat Hanson, $535,000.

Brookmeadow Lane, 17217-Joseph M. and Donna Marie Stephenson to Kevin Jackson, $264,000.

Carousel Ct., 12824-Michael S. and Malaika J. Simmons to Nikkie Lagouros, $176,472.

Croom Rd., 11400-Larry H. Kidwell to Salvatore Pirrone and Rachel L. Pearl, $200,000.

Duley Station Rd., 11451-Frances Juanita Low to Jose S. Baires Rivas and Karina Yessenia Rivera Lariios, $204,000.

Eastland Cir., 10801-Mab of WTC Corp. to Maurice Avance McKoy, $449,875.

Foyette Lane, 12405-Federal National Mortgage Association to Temisha D. and Gerald S. Lassiter, $361,000.

Harmon Ct., 3400-Nello P. and Susana Lopez to Ebere J. and Chidum N. Egbuchiri, $265,000.

Lariat Way, 10914-Toll MD Partnership to Allen Griffin, $540,000.

Manor Oaks View, 9604-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Victor M. Molina, $535,257.

Midstock Lane, 12711-Gunner Lofendahl and Heather Elaine Nelson to Andrew and April Buchanan, $236,500.

Nottingham Dr., 9527-Barbara A. and Edward G. Ruf to Edward G. Johnson, $269,000.

Parkstone Dr., 9602-SM Parkside Corp. to Tomeka Y. and Shanlyn B. Arnett, $394,990.

Ricker Rd., 13001-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. and Dan Ryan Builders Mid Atlantic Inc. to Tonia Jones, $365,000.

Sunningdale Pl., 15601-U.S. Bank and Lennar Corp. to Damaris Torrence, $458,990.

Sweet Rose Ct., 8715-Dan Ryan Builers Mid Atlantic Corp. and Dan Ryan Builders Mid Atlantic Inc. to Lashea A. Harris, $316,337.

Swindon Terr., 4433-Michael A. Brooks to Maria and Maria Lisa King, $253,000.

Thames Ct., 4306-Jermare D. and Monalisa Tinch to Mercy A. Ferguson, $350,000.

Tulip Hill Lane, 11013-Kenneth E. and Lucille A. Williams to Phillip M. and Angelia Lee, $600,000.

Winding Waters Terr., 4115-Mab of Parkside Towns Corp. to James M. Ruffind, $426,879.

Woodyard Rd., 5624-HWR Corp. to Hakeem Adebayo Atobajaiye and Maurice M. Graham, $386,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Faraway Ct., 808-Lionel and Diahann Butler to Candice Washington, $278,000.

Lake Arbor Way, 11304-William D. Mullinix to Lizbeth A. Castillo Duenas, $390,000.

Nicol Ct. E., 10010-Charmain Lovelace and Godfrey De La Rosa to Delon Gilgeous, $380,000.

Saint Josephs Dr., 2102-K. Hovnanian Homes of Maryland to Adebimpe and Adebimpe O. Abanishe, $389,019.

Shadystone Terr., 11904-Rudolph and Judy W. Jeffries to Joe A. Inyang, $535,000.