These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ACCOKEEK AREA

Horse Collar Rd., 901-Crystal Fox and Crystal J. Maree to Annette P. Green, $453,000.

ADELPHI AREA

Lebanon St., 1710-Amador and Olga Lucero to Celestino Alvarado and Glenda Aquez, $290,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 223-Rudy A. and Sonia Leonzo to Felicien Pambou, $109,000.

New Riggs Rd., 8020-Luk Ying Ko and Zi Wu Zhang to Neftali and Armidu Granados, $293,000.

BELTSVILLE AREA

Ammendale Rd., 4301-Gail Wiloff and Lois M. Rodriguez to Miguel E. Urena and Karla Y. Rodriguez Mejia, $335,000.

Brandon Lane, 4605-Golden Gate Corp. to Kandis Y. Boyd, $465,000.

Garrett Ave., 4702-Massoud and Saeid Allafi to Jose Marino Lora, $270,000.

Pitsea Dr., 11301-Alhaji Osman and Isatu M. Saccoh to Mirana Yaneri Lazo Vasquez, $320,000.

Torrey Pines Terr., 12215-Ronald L. and Sharon Cooper Degrouchy to Hector Antonio Andino Rivera and Claudia Marcela Neira Quintero, $534,000.

BLADENSBURG AREA

Mary A Ct., 5604-Mary T. Collins to Verlera A. Keels, $164,000.

BOWIE AREA

Bright Valley Ct., 12603-Marvin E. and Veda McCoy to Carlos D. Portille Jurado and Rosa Celina Mejia, $467,000.

Dangelo Dr., 13231-NVR Inc. to Petagaye Andrews, $369,990.

Gladys Retreat Cir., 12705-Federal National Mortgage Association to Roslyn M. Caldwell, $309,000.

Heatherstone Dr., 13930-Robert and Christine Caron to James and Alexis Casby, $360,000.

Kennison Lane, 2624-Russell T. and Slyvia C. Jones to Jeffrey A. Pardue, $282,500.

Lerner Pl., 12115-James D. Clavio and Maria D. Clavio to Jose W., Jessica A. and Rosa C. Alvarez, $300,000.

Midwood Lane, 12725-Michael and Robert T. Whalen to Shawn M. Anderson, $189,000.

Pleasant View Dr., 14143-Noel L. and Mira L. Shanks to Earl S. and Gloria D. Gardner, $450,000.

Weybridge Ct., 14105-Geraldine A. Robey to Tarah Lancaster Williams, $400,000.

12th St., 13124-Marilyn Nalley to David and Ashley Crittenden, $395,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Central Ave., 18130-Mark D. and Jodi B. Hopkins to Camille Lewis Chesley, $599,000.

Everglade Lane, 15618, No. 202-Misty W. Odom to Rayshawn S. Byrd, $133,000.

New Haven Dr., 4106-James N. and Jasmine D. Shumway to Francis A. Taiwo, $350,000.

Pennington Lane, 1205-Connie J. Humphrey to Brent Khelawan, $325,000.

Port Echo Lane, 1215-Tony Hunter to Chanell M. Rohan and Rodney J. Ivey, $349,900.

BRANDYWINE AREA

Accokeek Rd., 4100-Shannon E. Sopata and Drema Sue Calloway to George L. and Earl W. Calloway, $250,000.

Charm Ct., 8807-Marcus L. and Kenya L. Cutts to Daniewilson, $193,000.

General Lafayette Blvd., 15202-D.R. Horton Inc. to Candace Nicole and Christopher Raphael Johnson, $330,000.

BRENTWOOD AREA

Banner St., 4509-Talbertt Still Properties Corp. to Shadrach Hicks, $387,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Birchleaf Ave., 706-Rodney C. Wooten to Marie A. Frazier Kelley, $214,999.

Drum Ave., 1208-Jack G. and Linda J. Bannister to Euseblo and German Larios, $140,000.

Ellis St., 3906-Residental Value Corp. to Charlene Traylor, $249,000.

Hanlon St., 6127-Trimothy Russell Beneke and Sarah Elizabeth Green to Raphael and Sylvia Ehilen, $325,000.

Hylton St., 7245-U.S. Bank to Elie J. Youssef, $140,000.

Larchmont Ave., 732-Doubel Dutch Enterprises Inc. to Charles Hicks, $230,000.

Nye St., 1306-Deysi O. Flores to Janette Dixon and Kemonia Dyer, $210,000.

Seat Pleasant Dr., 6410-Shalia M. Halsey to Lani Elizabeth, $185,000.

Sharma St., 910-Veronica L. McCrarey and Veronica Stanley to J. Alexander Dante Evans, $230,000.

Weston Ave., 6702-Iuka Holdings Corp. to Leory Tremble Jr. and Arleen Forbes, $292,900.

63rd Pl., 615-Great Lakes Developers Corp. to Manuel A. Ramirez Alvarez, $220,000.

CHELTENHAM AREA

Crain Hwy., 11400-Michael J. Dawson to Ricky and Stephanie Moomau, $222,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Dr., 7820-Ronald Phileman Thurston to Terry Rich, $112,000.

Chesapeake St. E., 7110-Bank of America to Khue Kim Nguyen, $165,510.

Hillview Rd., 8503-Ocean Holdings Ocean Holdings Corp. to Ada Y. Fuentes, Rafael B. Moreno and Rosibel Fuentes Guzman, $390,000.

Meadow Way, 316-TSK Homes Corp. to Jasmine Roberts, $235,000.

Oxman Rd., 7623-PSB Maryland Corp. to Kevin J. Aragon Maldonado, $189,900.

Roxbury Ct., 7914-Diversified Asset Management Corp. to Nyjah T. Ross, $192,000.

63rd Pl., 3108-Gabriel Martinez to Charles Louis and Megan M. Kiel, $386,300.

CLINTON AREA

Atleigh Lane, 9404-Ulanders A. Sharon Kelsey and Ulanders A. Craig to Jason A. Smith, $301,000.

Blackwater Rd., 3609-Carol Sue Ferko and Sherri S. Riess to Verice Louise Campbell, $225,000.

Castle Rock Dr., 7711-Emcc Real Estate Corp. to Isaac and Carolyn D. Johnson, $405,000.

Dewdrop Way, 7016-Tamara Jolly Washington and Tamara Lanette Jolly to Lauren Thomas, $260,000.

Malcolm Rd., 7904-Dennie K. Kester to Thomas E. Simms Jr., $210,000.

Purple Lilac Lane, 6809-Sophia N. Rouse to Tamara A. Ingram, $442,000.

Sumter Ct., 5206-Ghani Investment Properties Corp. to Harold L. and Diana J. Spells, $339,900.

COLLEGE PARK AREA

Stewart Ct., 5001-Residential Value Corp. to Xiao Zhi Zheng and Meng Ying Wang, $273,840.

58th Ave., 8615-Karl Micka Foos and Brittany Ericksen to Dillon P. Helfers and Amanda E. Tine, $332,500.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Forest Park Dr., 1502-Amt Homes Corp. to Kimberly Parham, $235,000.

Millvale Ave., 2706-Dorell Thomas to Timothy Allen Harley, $200,000.

Roslyn Ave., 2521-Justin Sasser and George Harvey Webb to Maria S. Mejia De Holtz and Maria S. Mejia, $206,000.

Upland Ave., 2909-Kimberly P. and Gerald D. Smith to Everton Barnett, $264,000.

FORT WASHINGTON AREA

Bricker Dr., 706-Charles A. Kleeschulte and Panelope V. Kelly to Jason Eli Dolon and Evgeniy Penev, $352,900.

Calvin Ct., 7003-Elizabeth Molina to Christopher M. and Nina F. Creech, $359,900.

Coldwater Dr., 13409-Carl B. and Gloria A. Henderson to Yolanda L. Sullivan, $273,000.

Flagship Ave., 11601-Corey M. Washington to Revee M. Walters, $335,000.

Gallop Way, 3006-Integrity First Estates Investing Corp. to Brittany Thompson, $325,000.

Hempstead Dr., 2907-Sara Williams to Edwin Orellana Bernal, Raul Armando Portillo Del Cid and Jose G. Cruz Del Cid, $329,900.

Kildare Ct., 6112-Mayjmona Jean Robert Bokino and Tatiana Mangasa Bofale to Sarah Elizabeth Willis, $262,000.

Newmont St., 907-Edwin Y. and Andra V. Mejia to Shirl Thomas White, $245,000.

Parkton St., 12210-Department of Housing and Urban Development to La T. and Andy T. Bui, $187,000.

Stonesboro Rd., 3768-Charles W. and Tawana G. Nathan to Osel A. Alfaro, $283,000.

Venango Rd., 13012-Jacob B. Stettes and Breck A. Reitter to Jamal Marshall Walker and Erica N. Leake, $285,000.

GLENN DALE AREA

Harbor Ave., 10018-M&T Bank to Prakash Sankurathri, $275,177.

Worrell Ave., 10007-Wilmington Savings Fund Society to Kelsey Hunt and Andrew Barker, $255,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 6920-MC Investment Properties Corp. to Tevin Southerland, $120,500.

Jacobs Dr., 7848-Kevin Floyd to Dawayne Lamar Nutti, $275,000.

Settling Pond Lane, 5311-NVR Inc. to Lingling Guo and Yuqi Bai, $444,745.

HYATTSVILLE AREA

Gallatin St., 5418-Q&P Realty Corp. and Xiwen Shi to Alejandro D. Lopez Y. Lopez and Rosa I. Aflaro De Lopez, $310,000.

Queensbury Rd., 4207-Harry Lynn Boardman and Noelle K. Tan to Frankie E. Vernon, $245,000.

56th Ave., 4906-Nicole M. Burke to Felicia Omowumi Oseafiana, $280,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Glen Ave., 5726-Michael and Michele Newman to David C. and Gloria N. Modozie, $440,000.

Hayes St., 3322-Cassandra M. Hall and Evangeline Lambert to Carl Douglas Harrison, $147,600.

Lanham Severn Rd., 9213-Susan E. and Philip O. Mahoney to Erick M. Velasquez Zelaya, $225,000.

Standifer Pl., 2519-D.R. Horton Inc. to Zachary C. and Jasmine A. Coleman, $350,000.

Woodstream Lane, 6926-Racquel A. Bartlett to Edwyna Mayson and Catherine Russmayson, $224,400.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Beech Orchard Lane, 2806-Erin R. Reed to Clarence Herbert and Deborah Bailey Jackson, $515,000.

Bolin Terr., 548-Ernest T. Cole Jr. to Gaea W. Dewalt, $377,000.

Donovan Way, 401-Paulette G. Mills to Cherry J. White Panderson, Yvette N. White Panderson and Sherry M. White Panderson, $410,000.

Egyptian Dr., 1107-Shawn T. and Cassandra E. Samuels to Robert Louie and Jing Deng, $290,000.

Fernwood Dr., 1633-Westphalia Row Partners Corp. to Rachel O. Franklin, $391,390.

Hobart St., 8926-Katrina Mae Guiuan Guevarra to Thomas A. Jordan Jr., $285,000.

Marcando Lane, 3005-Wayne Huu Cai and Hung Kim Nguyen to Harry N. Scott, $410,000.

Mount Lubentia Ct. W., 515-Jas Holdings Corp. to Brenda M. Clabon, $224,000.

Robert Bowie Dr., 2004-James Edward Johnson and James Edward Johnson Sr. to Andrea Baldwin, $323,000.

South Grove, 3031-Monique K. Bratton to Christina Marie Crowder, $195,000.

Taylor St., 9024-Carlos O. Alvarez and Yazmin Lucero Bravo to Hilda Angelica Mazariegos and Saul A. Herrera, $280,000.

Winterbourne Dr., 3012-Home Corp. to Nicolas Alberto Rojas and Roxanne Elizabeth Simon Rojas, $539,000.

LAUREL AREA

Arbory Lane S., 7628-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Sylvia Williams and Darya Smith, $143,000.

Breckenridge St., 7342-Abdul W. Harris to Erin Mirhonda Ammah, $395,000.

Marton St., 1044-Carlos Canas and Jose Serrano to Jessica J. Romas, $275,000.

Oxford Dr., 14317-Kym Thompson to McCoy Lee, $315,000.

Fourth St., 409-Kimberly J. Bush and Sandra H. Brown to Paul Robert Worman, $251,000.

10th St., 203-Laurel Construction Development Corp. to Erica Nicole Hepworth and Gabriel Martinez, $432,500.

MONTPELIER AREA

Blue Moon Ct., 12201-Baham Corp. to Liam Bullard, $317,000.

Claxton Dr., 12932-Jose A. Fuenes to John Terungwa Jev, $220,000.

Hermosa Dr., 11416-JPMorgan Chase Bank to Toyibat Abiola, $280,000.

Oxwell Lane, 8700-James Douglas Bahman Sadr and Sue Sadr to George E. and Deborah I. Boswell, $389,999.

NEW CARROLLTON AREA

Cathedral Ave., 8408-Jessica A. Jenkins to Jose M. Vargas Lucero and Cecilia Vargas Ramos, $294,000.

Jodie St., 6522-Dwayne Gardner to Josue Pineda Vasquez and Maria F. Joya De Pineda, $290,100.

Longbranch Dr., 7418-Ruben A. and Angel Antonio Andrade to Angel A. and Gisela Arey Andrade, $107,500.

Quentin St., 8003-Pennymac Corp. and Pennymac Loan Services Corp. to Hong M. Au, $220,000.

Stockton Lane, 4804-Reginald Bacon and Latanya Crafton to Anita L. Dennis, $214,000.

89th Ave., 6001-Jes International Corp. to Roxana I. Alberty and Erick A. Tobar, $323,000.

OXON HILL AREA

Dulin Dr., 6617-Mark D. Schwartz and Irene Schwartz to Gloria Dent, $295,000.

Huron Dr. N., 133-Alvaro Sandi to William Vladimir and Rosa Maria Montes, $300,000.

Portabello Ct., 1230-HSBC Bank to Leonor Sejas, $162,000.

Shelby Dr., 830-Maria P. Escobedo to Hassan Abbas, $265,000.

RIVERDALE AREA

60th Ave., 6202-Angela M. Dawkins to Xiong Hui, $283,200.

SUITLAND AREA

Applegate Lane, 4208-Mary Priddy Nash to Antoine L. McStay, $205,700.

Candy Apple Lane, 4135-Melanie Y. Moore to Paulette Turner, $197,000.

Irma Ct., 3010-Kathleen M. Ivey to Leisel L. Taylor, $140,000.

Lanier Ave., 5501-Deutsche Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Kindralynn S. Wilder, $186,900.

Medora Dr., 4804-Unique and Modern Homes to Celia M. Lopez Zamora and Jose M. Garcia, $275,000.

Shadyside Ave., 2508-Donna Anne Bair and Stella Mae Sobolewski to Frank Andrew Sobolewski, $154,160.

Sunset Lane, 2949-Crystal O. Bryant to Jianing You and Jun Xu, $159,000.

TEMPLE HILLS AREA

Center Dr., 5902-Lucian Hughes Shockey Jr. to Samuel Stepheny Jr., $320,000.

Hagan Rd., 5108-Kharey A. Scott to German A. and Rosa Lazo, $157,000.

Jane Ct., 6208-Jamaal and Melanie Parker to Deion K. Sharpe, $205,000.

Lime St., 2804-U.S. Bank to Jones H. and Esther Y. Day, $134,000.

Old Temple Hill Rd., 5409-Robert E. Stroup to Violeta M. Roman, $250,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Baltimore Ave., 6506-Steven Bradley Gross to Liangen Hu and Xiaoxiao Yu, $435,000.

UPPER MARLBORO AREA

Churchville Dr., 13815-Abirami Shanmugam to Valerie Inge, $255,000.

Crystal Oaks Lane, 9002-Mab of Parkside Singles Corp. to William and Catherine C. Friday, $545,000.

Dunbarton Dr., 14701-Srangal Investments Corp. and Good Will Estates Corp. to Terri A. Franklin, $384,000.

Eastland Cir., 10813-Mab of WTC Corp. to Avery V. Cotton, $443,980.

Forest Pines Dr., 5006-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to William L. Gilchrist Jr., $368,044.

Forest Pines Dr., 5029-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Matthew E. Mann and Larissa Katrin Brauns, $386,381.

Glover Park Dr., 5500-NVR Inc. to Nicole Micmichael, $371,612.

Green Apple Turn, 9708-Emily Denham Morris to Ronald Jackson, $255,000.

Hampshire Hall Ct., 14523-Rebbia L. Parker to Jonathan Hawkins, $188,500.

Midland Turn, 9103-Aneek A. George and Javed Urfa to Rukayat A. Adebeshin, $327,000.

Paragon Ct., 8551-Avril A. Nimblett to Ranard T. Jones, $225,000.

Preakness Dr., 9907-Department of Veterans Affairs to Lakeysha D., Che J. and Lakeysha Danielle Gomez, $374,000.

Rolling Paddock Dr., 3909-Toll MD Partnership to Shari and Kenneth Austin, $644,852.

Sweet Rose Ct., 8809-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Sherrick V. Thurman, $337,990.

Tours Dr., 7214-Gregory E. Willis and Viola L. Lewis Willis to Larry and Rhonda Thomas, $294,500.

Weathervane Lane, 12206-Magruder Property Corp. to Rodney Donnell Edge, $634,050.

Williamsburg Dr., 9913-William E. and Dianne P. Porter to Demetrius Cole, $205,000.

Woodyard Rd., 5605-NVR Inc. to Tamika Gordon, $402,025.

Wyman Way, 9721-Virginia Vogt to Angela L. Granados, $309,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Didcot Ct., 2508-Bank of New York Mellon and Cwalt Inc. Alternative Loan Trust to Frans Tassi, $381,500.

Faraway Ct., 725-Stacia D. Sass to Ladence M. Lavender, $299,999.

Jorrick Ct., 15011-Gustavo O. and Tashauna D. Ruiz to Uduak U. and Veronica A. David, $429,900.

Lottsford Terr., 11523-Judy Davis to Charles Moore and Inger Swimpson, $449,000.

Sunflower Cir., 3807-Deutsche Bank to Nicholas Madu, $316,000.

Woodshade Ct., 2044-Darrell Cason to Tanyi P. Nemkam, $375,000.