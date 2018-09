This sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation was provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit go to washingtonpost.com/homesales.

ACCOKEEK AREA

Alleva Ct. N., 2002-Marvin L. and Gerell L. Jones to Natascha N. Wilson, $335,000.

Cover Ct., 16807-U.S. Bank to Shirley Waters, $380,000.

ADELPHI AREA

Berkshire Dr., 811-Gina M. Smallwood and the estate of George F. Smallwood to Carlos R. Rodriguez Alvarenga, $237,500.

Higbee Rd., 2621-Josefa and Santiago Somoza to Willber Daniel Enriqueza Morales and Yenny Nataly Argueta Morales, $300,000.

Metzerott Rd., 1824, No. 16-Guiseppe Gianni to Susan and Susan Ketema Yilma, $67,500.

Metzerott Rd., 1836, No. 1706-Joseph Seyoum to Berta E. Garrido, $80,000.

Pennsylvania St., 3408-Suzhi Li and Danie Tian to Glenn Germaine and Anita Narc Andrade Degermaine, $302,000.

18th Ave., 7403-18th Avenue Realty Corp. to Marvin G. and Sulema A. Hernandez, $50,000.

26th Pl., 8407-Maximiliano A. and Emilia F. Salazar to Gibril K. Haji and Aman Berki Arabo, $465,000.

BELTSVILLE AREA

Barberry Lane, 7211-CalAtlantic Group Inc. to Samuel Geberhanna Woldmeskel, $379,990.

Calverton Blvd., 3114-Marta A. Famadas to Ricardo D. Gomez Pretell, Cirilo Ricardo Gomez Iriarte and Miriam E. Grumbley, $364,000.

Cherry Hill Rd., 11356, No. I-W-Maryland Farms Community Services Association to Athanasios Hatziyannis, $60,000.

Evans Trail Ct., 3828-Haddijatou and Ebrima Jallow to Rohan McLean, $259,000.

Montgomery Rd., 11204-Marvin J. and Jemmy E. Hernandez to Daniel O. and Milca Pabon, $406,500.

Quimby Ave., 4813-Jose L. Hernandez to Ana E. Turcios, Santos H. Turcios and Jeremias A. Aguilar, $340,000.

BLADENSBURG AREA

Newton St., 5208-Eileen Thompson and William J. Moxley to Allison Abbensetts, $85,000.

BOWIE AREA

Belair Dr., 2814-Charlie Frank Mann and Cecilia Anne Pribyl to Thurman W. and Kimberly A. Cook, $310,000.

Cape Cod Cir., 4409-Yancy Scott to Mohamed B. Sesay, $249,425.

Doctor Beans Legacy Cir., 4509-Opeolu O. and Mulikat A. Olorunsola to Consilia Anaya Mukum, $515,000.

Jordans Endeavor Dr., 13102-Paul A. and Sonya Brathwaite to Steven W. Chambers, $545,000.

Kornett Lane, 12633-Deborah L. Schumacher to Christopher J. and Tara C. Mattingly, $289,000.

London Lane, 14627-Michael Ogunwumi to Omozokpia R. Olumese, $250,000.

Melling Lane, 12304-Irmgard H. and Michael Morgan to Olakunle Olawoyin, $290,000.

Old Crain Hwy., 5621-DMV Homebuyers Corp. to Jacqueline Nelson, $235,500.

Princetons Delight Dr., 5205-Rita B. Jenoure to William E. and Karen V. Gary, $310,000.

Running Deer Way, 4659-Solomon Agunbiade to Uche Boniface Ugwuanyi, $230,000.

Tilbury Lane, 12329-Mary A. and Janet L. Smith to Matthew Elias Martinez and Jennifer Joan Mayle Martinez, $290,000.

Willow Creek Rd., 6714-Aisha Development Corp. to Jose R. Lopez and Erick A. Perez Lemus, $345,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Easthaven Ct., 15763-Hakeem Lawal to India K. Waller, $155,000.

Emblem Cor., 3905-Popular Ventures Corp. to Olanrewaju Saburi Akande, $278,000.

Nemo Ct., 2607-Raymond C. Slack to Kunle Elebute, $235,000.

Norwegian Ct., 15513-U.S. Bank to Shantelle Porsia Maria Heath and Brandon Lamar Heath, $212,000.

Presswick Lane, 15711-Pennymac Corp. to Son Nguyen, $254,000.

BRANDYWINE AREA

Aquasco Rd., 17505-Mary Withers Crimmins to James H. and Linda H. Crimmins, $180,000.

Shelby Lane E., 12825-Brian Ganville to Geoffrey and Concordia Davis, $310,000.

BRENTWOOD AREA

Newark Rd., 3913-Cynthia J. Gray and Gia James to Jorge L. and Mirna J. Garnica, $190,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Abel Ave., 1112-Anita Properties Managemetn Corp. to Pamela Pitts, $188,000.

Booker Dr., 1108-FFC Properties Corp. to Ashley Garner, $229,000.

Capitol Heights Blvd., 1001-Nichelle Jackson to Sade Jones, $184,498.

Elfin Ave., 610-Oscar Daniel Aceituno and Oscar D. Aceituno Arias to Chantel Holston, $218,500.

Field St., 6211-Don Pepe Contractors Inc. to Juan B. Garcia Argueta, $280,900.

Gray St., 110-Saquita Ann James to Christopher Andall, $315,000.

Hastings Dr., 7209-Neeknaum Corp. and Barma Corp. to Shirley Elizabeth and Jerome Andre Thompson, $295,000.

Joplin St., 6518-Lamont A. Ward to Aja S. Harley, $156,000.

Malvern Way, 5626-Unique and Modern Homes Corp. to Keith D. Hill, $230,000.

Nova Ave., 1210-Keven Jones to Eric Eshun, $239,999.

Suffolk Ave., 410-Atlant Construction Corp. to Marcos Alonzo Ibarra, $273,000.

Willow Hill Dr., 7103-Michael L. Thomas to Angela Denise Duvall and Vivian V. Mynatt, $355,000.

69th Pl., 311-Apex Investors Inc. to Elmer A. Garcia Sarceno and Olga Arroyo, $245,000.

CHELTENHAM AREA

Bailey Dr., 10503-Ocean Holdings Corp. to Terence and Dana Lewis, $342,000.

Lizzy Ct., 10801-Thomas and Danielel Clerkley to Bryan D. and Brittany J. Fraley, $380,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Asset Dr., 6515-Herbert R. and Albertha M. Broadnax to Coluwafemi and Abosede M. Sosan, $405,000.

Columbia Ave., 2215-Robert P. Ellis and the estate of Maurice Francis Ellis to Edraz M. Parada, Oscar G. Reyes and Maria E. Rivas, $250,000.

Forest Terr., 6907-Zenat Development Corp. to Rafeal Feliz and Yesinia Ramirez Moya, $200,000.

Normandy Rd., 7732-Lighthouse Assets Corp. to Carlos Zelaya and Damaris E. Duran Valle, $195,000.

Palmer Park Rd., 1818-Bennett Team Properties Corp. to Thomas Martinez Sanchez and Jackeline M. Romero, $207,000.

Spectator Ave., 603-Department of Veterans Affairs to Lisa J. and Nelson N. Chen, $299,900.

Valley Way, 2705-Pinihilla Properties Corp. to Eric and Christina Schwartz, $415,000.

CLINTON AREA

Alan Dr., 5805-David J. and Edward R. Taylor to Joel I. Diaz Rodriguez, $275,000.

Dangerfield Pl., 9002-Jamel A. Morris and Tifani L. Garris to Tifani L. Garris, $300,000.

Goblet Ct., 7214-Wanda F. Ford to Angela Stanton, $257,000.

Old Branch Ave., 8101-Helen McGue to Walter A. Machado, Telma Machado and Vilma A. Parada, $213,500.

San Juan Dr., 5401-Sethy Seen and Sopheap Teng to Roger Chambers, $267,000.

Simmons Lane, 6905-Patrice A. Walker to Tffany Tillery, $399,990.

Terence Dr., 6104-AA Builder Corp. to Roxsand Devese, $300,000.

COLLEGE PARK AREA

Edmonston Rd., 8734-Julianne Simpson and the estate of Ina Jean Anderson to Orlis K. Zavala Garcia, $282,000.

Limestone Pl., 9244-Barrett Pean to Xiangxi Chen, $340,000.

Sweetbriar Dr., 7602-Rachel F. Kidwell and Margaret K. Johnson to Eric John and Mary Ann Snyder, $410,000.

51st Ave., 10103-John R. and Romayne F. James to Matthew and Maira Wassum, $263,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Asheville Rd., 1317-1317 Asheville Corp. to Gregory Thompson Jr., $285,000.

Diamond Ct., 6902-Jasmine Smith to Bernadette Griffin, $254,500.

Great Oak Dr., 3019-Janice M. and Simpa Lewis to Robert L. and Wendy R. Irving, $258,000.

Hil Mar Cir. E., 6212-Strategic Business Investments Corp. to Carl V. Profater Jr., $241,000.

Kipling Pkwy., 6910-Alicia Burns and the estate of Patty Jean Miller to Marcus T. Palmer, $240,000.

Ritchie Rd., 1998-Carlos R. Contreras and Reina A. Valle to Jacquone Miller, $380,000.

Stoney Meadows Dr., 5524-Potomac Mills Investments Group Corp. to Tabbetha B. Harrison, $245,000.

Weber Dr., 2130-Mark Anthony and Antoniette C. Neal to Luis D. Paredes Desposorio, $189,500.

FORT WASHINGTON AREA

Buckland Ct., 6531-Velma G. Cooper to Fenice M. Moore, $125,000.

Charred Oak Dr., 3806-Jeffrey C. Faulkner to Fonshelle Yvonne Johnson Osborne, $290,000.

Doris Dr., 9204-Maria Orbelina Blanco to Fredy Castellanos, $320,000.

Jackson Dr., 12905-Herbert L. and Kia Jones Mitchell to Yvette D. Chandler, $315,000.

GLENN DALE AREA

Diamond Ct., 11606-Tiffany D. Johnson to Jasmine Justiniano, $312,250.

Marguerita Ave., 10111-Genaro V. Ortega to Clement A. Totah, Pius A. Totah and Stella E. Tatoh, $345,000.

GREENBELT AREA

Canning Terr., 8262-Shelly Ann Whittingham to Berhan A. Sinke and Tesfaye T. Bayou, $260,000.

Greenbelt Rd., 8431-Bank of America and New Penn Financial Corp. to Sirak G. Woldu, $80,000.

Hanover Pkwy., 7718, No. 148-Mohammad Bhuiyan to Mohammed Aminul Karim, $80,000.

Lake Park Dr., 6702, No. 1-Lorena A. Harper to Jatorie Jones and Andrew Mwando, $190,000.

Vanity Fair Dr., 7956-Donald R. Jenkins and the estate of Robert Jenkins Jr. to Naighong Zhang and Xiaoxue Han, $286,000.

HYATTSVILLE AREA

Longfellow St., 4418-Loretta O. Best Harris to Brett Christopher and Pei Zei Hamsik, $405,000.

51st Pl., 4802-Federal National Mortgage Association to Anthony A. Senerchia, $159,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Dubarry Ave., 9339-Nicolas G. Guerra to Andreas O. Alvarez Alvarez, $315,000.

Fowler Lane, 9200-U.S. Bank to Wainton and Sheena Hall, $177,400.

Glenreed Ct. W., 3221-Tamara Ingram to Patience D. Awadzie, $235,000.

Justina Dr., 5911-Judith M. Smith to Giselle Denbow, $319,900.

Oliver St., 7310-Christiana Trust and Altisource Residential LP to Cheryl Fortner Macheske, $207,900.

Princess Garden Pkwy., 6004-Oluremi Ayoh to Nancy A. Gordillo Arellano and Juan Pablo Arellano, $320,000.

Smita Pl., 5505-Bank of New York Mellon to Prakash Sankurathri, $304,500.

Terra Alta Dr., 6722-Reathel B. Parks to Alem G. Ghebrezghi and Harent Woldeghbir, $303,000.

Wood Edge Way, 9801-Timberlake Wood Glen Corp. to Satish Tanneeru and Laxmi Polunati, $373,265.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Box Tree Dr., 2606-U.S. Bank N. to Joseph Bangali and Folasade Ogundipe, $435,000.

Campus Way S., 10116, No. 104-7A-Marcus A. Farmer to Jhoncy Leonard Maria Leo, $83,000.

Colton St., 210-Doris L. Lessene and Ebony M. Watson to Keino B. and Yasmin M. Anderson, $274,100.

Dormansville Blvd., 14408-U.S. Bank to Richard W. Shelton, $639,900.

Hotomtot Dr., 13610-Department of Housing and Urban Development to Cecilia Orji, $372,900.

Kettering Way, 11309-Joseph E. Warrick Bell to Keith R. and Charrice Anderson, $225,000.

Lake Forest Dr., 2205-Chadwick K. and Jacqueline R. Thomas to Handus Swinson, $475,000.

Medwick Rd., 14300-Balva and Calvin Hawkins to Bonita Arteese Wright, $280,000.

New Acadia Lane, 14000, No. 302-Carol L. McNeil to Tracy W. Simpson, $203,500.

Pochard Ct., 1002-Alma L. and Ronald Cureton to Ronald and Erica B. Cureton, $161,998.

Prospect Dr., 117-Clara Copeland and Sharon L. Rex to Kenneth Wayne and Christina Marie Sheckells, $350,000.

Ronald Beall Rd., 12313-Linette Cooper to Rene Merino Martinez, $300,000.

Sunningdale Pl., 15620-DR Horton Inc. to Chasity Alyse and Frank Edward Hampton, $413,896.

LAUREL AREA

Bowsprit Lane, 14130-Mohammed Saleem to Vilma Consuelo Morales Diaz, $125,000.

Haynes Rd., 15721-Elizabeth Miller to Salvador E. Perez, $204,997.

Lauren Lane, 14124F-Dana A. Williams to Jin Chen, $85,000.

Piney Woods Pl., 7210-Fausto R. and Maria C. Salazar to Willy A. and Ana Maria Benzaquen, $350,000.

Woodbine Dr., 7622-Jean H. Day to Leroy Day, $160,000.

Seventh St., 603-Avishan Mohammadi Chanani to Philip Bryan Wildemann, $140,000.

10th St., 1021-Lucille Hebert and Edward J. Przybyla to Juan G. Rubio Manzanares and Victoria Antonia Rubio, $286,500.

MONTPELIER AREA

Briarwood Dr., 14033-Cedrick A. Johnson and the estate of Alma S. Johnson to Nathaniel S. and Crystal Collier, $404,000.

Fairlane Pl., 9206-Sook Jin Kim to Nancy Oyedele and James Greg Tinch, $315,000.

Laurelwalk Dr., 11390-Deutsche Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Amilcar A. Palacios Cuellar, $114,000.

Portsmouth Dr., 8604-Ralph R. and Coree McGinnis to Marie and Jorinx Chaudry, $319,000.

MOUNT RAINIER AREA

Eastern Ave., 4609-Park Real Estate Holdings Corp. to Ana M. Garcia and Lauren A. Callett, $425,000.

NEW CARROLLTON AREA

Annapolis Rd., 6910-Gerardo De Jesus Castillo and Fabian Jara Hernandez to Gerardo De Jesus Castillo, $56,500.

Fairwood Rd., 6714-Alejandro De La Cruz and Luis Mazanares to Juan Antonio Javier Vasquez, Irma Palencia Jade Javier and Irma N. Palencia De Javier, $278,000.

Greenvale Pkwy., 6935-Hong Lin to Jorge Franciso Flores, $256,000.

Larchwood St., 8312-8312 Larchwood Corp. to Guadalupe O. Escobar Castillo, $362,000.

Lupine Ct., 3513-Darrel S. Connelly to Jamil Rahimi, $155,000.

Riverdale Rd., 7527, No. 1826-Mazal M. Spranger and Ortal Dahan to Iris De Jesus Flores De Gonzalez, $85,000.

Thornwood Rd., 3822-Willa and Kenneth Parrish to Hannibal Awungnji, $265,000.

85th Pl., 6403-Noel U. Osuchuk Wu to Hadi Mehrsefat, $210,000.

OXON HILL AREA

Glassmanor Dr., 4916-Armando Reyes Hernandez to Carlos F. Guerra Flores, $230,000.

Livingston Rd., 7922-Carmen M. Davis to Travis J. Gonzalez, $217,000.

Potomac Psge., 155-Karen A. Gaskin to Timothy A. Garrick, $359,900.

Virginia Lane, 5650-Anthony M. Berry to Bryce Carter, $231,000.

Wilson Bridge Dr., 559, No. 1-John E. and Mary M. Rowe to Lynn A. Delmonte and Anthony Weldon, $53,000.

RIVERDALE AREA

Woodberry St., 4708-SM Waterford Estate Corp. to Brittney Renee and Garrett L. Powell, $491,786.

SUITLAND AREA

English Ct., 4700-Joyce A. Bowi and Claude E. Foggie to Claude E. Foggie, $36,500.

Leon St., 5603-Shannon D. and Anna M. Cash to Veronica M. and Barbara A. Gray, $412,000.

Stone Gate Dr., 3930-Melanie S. Carter to Adepeju Francis Abu, $44,000.

Wyngate Rd., 2309-Takeko N. Rowe to Tiana Ottley, $157,000.

TEMPLE HILLS AREA

Anvil Lane S., 2007-Sheila Winslow to Maritza St. Hill, $230,000.

Huntland Rd., 5702-PN Investments Inc. to Corey and Angela Brinson Stewart, $314,000.

Joyce Dr., 6309-Steven D. Erickson to Angela M. and Eduarto Tobar, $272,000.

Westhaven Dr., 7118-Maosic Investments Corp. to Ebony Charleen Hampton, $345,000.

27th Ave., 4004-Columbia Bank to Sean P. McKie, $150,000.

32nd Ave., 3217-Optimum Services Corp. to Tyra M. Hunter, $220,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1009, No. 117-Seyed Kafimoussavi to Jennifer Rajaram, $67,995.

Jefferson St., 3507-Jose A. Mendoza Ventura and Maria Duarte to Levis Castillo, $275,000.

Van Buren St., 2511-Sergio Alvarado to Maria Eugenia Duarte and Feren Brandon Alvarado, $9,500.

UPPER MARLBORO AREA

Atherstone Terr., 5311-Celia D. Barnes and Crystal J. Bullock to Fredline Lebrun, $593,000.

Bridle Ridge Rd., 4021-Jamal T. and Roosevelt Anderson to Caulton Allen, $475,000.

Carlene Dr., 13928-Tiger Enterpris3s Inc. to Stanford B. and Reshell Walker Robinson, $434,900.

Colonel Fenwick Pl., 4644-Vicent B. Ross to Antonettisha D. Baker, $208,000.

Eastland Cir., 10807-MAB of WTC Corp. to Sulaiman A. Jalloh and Kenyata M. McClain, $446,625.

Forest Pines Dr., 5023-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Reginal L. Jones, $370,000.

Grandhaven Ave., 8414-Wells Fargo Bank to Charles Edward Pace Sr., $212,500.

Hampshire Hall Ct., 14230-Brittany Wilson and Brittany A. Davis to Michelle A. Hamm, $210,000.

Kayak Dr., 12406-Wayne C. Hammond Jr. and Rebecca L.O. Barr Hammond to Jose Alfredo Aguilar, $265,000.

Lord Dunbore Pl., 13462-Angela K. Contee Borders to Jin Chen, $103,000.

Marlton Center Dr., 12921-Himanshu and Parthiv Shekhada to Juanita Venable, $278,000.

Observatory Pl., 10509-NVR Inc. to Marquie and Robyn Walker, $429,255.

Pavillion Ct., 12602-Martha L. Slemons to Timothy B. Coleman, Raymond M. Newman and Betty J. Newman, $252,000.

Ripon Pl., 13128-Wesley D. Stephens to Ebony Jackson, $244,000.

Tam O Shanter Dr., 9706-Unique and Modern Homes LLC to Elvin Omar Sabillon Rodrigeus, $250,000.

Twin Knoll Way, 10306-Anthony B. and Karen L. Jenkins to Richard Egwudianya, $392,000.

Wheeling Ave., 12121-Benjamin Butler and Katie P. Snowden to House Buyers of America Inc., $155,000.

Winding Waters Terr., 4109-MAB of Parkside Towns Corp. to Letoria A. Coleman, $418,500.

Woodyard Rd., 5616-HWR Corp. to Ashley Rogeria Ling and Chelsea E. Dickerson, $375,430.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Birkdale Ct., 11304-Lazarus R. and Audrery R. Thicklen to Samuel K. and Vivian C. Beamon, $489,000.

Saint Josephs Dr., 2106-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Lynette Edwrads, $404,490.

Westlake Dr., 1022-Willie Herman McCaster to Michael D. Hill, $281,000.