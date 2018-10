These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit go to washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Airport Lane, 1500-Oxwell Corp. to Jennifer N. Burwell, $294,000.

Farmington Ave., 1219-Kenneth Bonner to Iris D. Lucas, $399,900.

ADELPHI AREA

Riggs Rd., 7969, No. 9-Kenneth White to Aziz A. Chowshury and Ayesha S. Ahmed, $50,000.

Rutgers St., 3425-Bonita P. Goldmier to Xiu Yin Lu, $270,000.

22nd Pl., 6913-Department of Housing and Urban Development to Edwin A. Cruz Gonzalez, $245,000.

BELTSVILLE AREA

Blackwood Rd., 4616-Earl A. Skidmore Jr. and Brandie L. Burgess to Roberto C. Sosa and Sindy Pinto, $340,000.

Calico Rock Landing., 7324-Calatlantic Group Inc. to Evguenia Williamson, $338,764.

Cherry Hill Rd., 11216-Celia Holli Lewis to Sucha Singh and Surinder Kaur, $127,000.

Odell Rd., 5432-Joseph W. Steele to Joseph J. Panizari Jr., $146,000.

BLADENSBURG AREA

Volta Ave., 5529-Lakana Chann Huon and Gasparov R. Del La Cruz to Jing Chen, $263,000.

BOWIE AREA

Bawtry Ct., 16329-Ryland R. and Peggy B. Dreibelbis to Richard S. and Karen S. Haas, $485,000.

Chalford Lane, 12402-Yan Feng and Ru Yan to Jacques and Alexus Viegas, $348,000.

Driscoll Dr., 8208-Roger A. and Helen E. Siedel to Robert F. Dykes, $390,000.

Geoffrey Rd., 13903-Selene Finance to Prakash Sankurathri, $241,680.

Kemper Lane, 12811-Lehman Mortgage Trust and U.S. Bank to Nicole Burke, $330,000.

Lavender Lane, 4404-Jabez and Sheena Kurian to Givonne Scarboro, $322,000.

Pleasant View Ct., 4903-Nasa Federal Credit Union to Erve and Merline Milcette Pyram, $385,000.

Quintette Lane, 12222-April Berrian to Isatu Bangura, $400,000.

Silver Maple Ct., 13110-Vaniece Hickman Robinson and Briana Young to Cindy A. Cobham, $275,000.

Tanbark Lane, 3002-Michael J. Dover to Kyle Edward Bentley and Danielle Rene Manzinger, $305,000.

Vista Gardens Dr., 10502-Dunbar Fraser to Russell L. Savoy Jr., $305,000.

Winfield Ct., 4008-Kurt M. Schneider Jr. and Angeal M. Ricca to Thearthur Washington, $359,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Hideout Lane, 2002-Alan Broome and Patti Tiffany to Seth P. and Kimberly A. Bruni, $460,000.

New Coach Lane, 3316-Overland Drive Properities Corp. to Franklin L. Ausby Jr., $345,000.

Nottaway Pl., 4106-Wilmington Savings Fund Society to Ligia Y. Ramirez and Bryan A. Cazares, $258,000.

Parkington Lane, 1203-Latonya Wilson to Kristin Pennbay Harmon, $354,900.

Peachwood Lane, 1308-Stanley Jay and Gloria J. Markowitz to Amos Rodriguez and Shalon Lockhart, $347,000.

Pittland Lane, 2413-Frank Hughes Speer to Sergio R. Orellana, $268,000.

Port Echo Lane, 1212-Lester R. and Joslyn R. Swann to Rosemond N. and Coboyo D. Boateng, $300,000.

Russet Dr., 17117-Ajani Maat Kheru Baruti and Davina Grace Baruti to Matthew Raymond and Janeth Diaz Francis, $505,000.

BRANDYWINE AREA

Cedarville Rd., 11315-Rodney D. and Laura E. Gay to Jim Green, $635,000.

General Lafayette Blvd., 15206-D.R. Horton Inc. to Natasha Wright, $316,500.

Lady Lauren Lane, 15312-D.R. Horton Inc. to Dominic L. Matthews, $309,990.

Old Marbury Rd., 6504-Bank of America to Eduardo Martinez Mendoza and Marina Ochoa Martinez, $173,000.

Woodreed Dr., 4100-HWR Corp. to Dirkson and Monica Muhammad, $738,050.

BRENTWOOD AREA

Wallace Rd., 3913-Estate of Retha Lee Henry and Lauretta S. Butler to Idalia Banegas Alvarez and Juan Ramos, $160,000.

39th St., 4406-Alemarr Corp. to Kenneth W. and Margaret C. Megan, $340,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Capitol Heights Blvd., 1231-Residential Value Corp. to Maira Y. Turcios and Delmis Carcamo Peneda, $250,000.

Duel Pl., 5126-RNP Investment Corp. to Kit Yan Wong and Lishan Li, $290,000.

Elfin Ave., 1107-B.H.M. Investment Group Corp. to Anna F. Steen, $273,000.

Frimler Ct., 1019-PG Living Corp. to Devontez Blackwell and Jamila Weatherly, $230,000.

Leroy Gorham Dr., 4804-David Holloway Sr. and Linda Holloway Wallace to Marcus and Allison Smith, $130,000.

Mill Ave. W., 204-Ficabe Corp. to Jane Dacy, $320,000.

Pepper Mill Dr., 205-Unique Property Investment Group Corp. to Brakeen Jaris Simms, $300,000.

Ronald Rd., 6639-Persepolis Investment Group Corp. to Alice N. Kayego, $225,000.

71st Ct., 7005-Habitat for Humanity Metro Maryland Inc. to Yoseph Kumbi and Hable Asfaw, $250,000.

CHELTENHAM AREA

Marlboro Woods Dr., 10315-Susan and Krys Ochia to Mbongeh Mbotiji, $360,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Dr., 7909-C.D. and Maria A. Shreni to Charles Leon and Desiree Yamea Williams, $132,000.

Belgravia Lane, 7502-HSBC Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Adam J. Davis, $199,500.

Columbia Ave., 1923-Yolanda Pacheco to Maria Guadalupe Motino, Daniel Bustamante and Josue David Rivera, $250,000.

Countrywood Ct., 1700-Asm2 Corp. to Lisa Williams, $250,000.

Hawthorne St., 5616-Rochelle E. Gordon to Steven and Shunnon Evette Ham, $329,000.

Post Oak Ct., 215-Brenda E. Perdomo Rivera to Delonte Mills, $187,000.

Village Green Dr., 1775-Jessica Islas Guzman to Mary Chumfong, $117,000.

CLINTON AREA

Birchview Dr., 12102-Terara Vova 1 Corp. to Ademola Yusuf Bisiriyu, $360,000.

Canberra Dr., 9009-Myron C. and Donita L. Pinkney to Jacqueline L. and Paul L. Jones, $350,000.

Clinton St. E., 7112-Metro Home Buyers Corp. to Shadawn Paige, $355,000.

Drawbridge Ct., 9220-Dwayne D. Johnson to Martin Bowers and Bridgette Edwards, $316,025.

New Ascot Lane, 7811-Stacy Michele and Jeffrey A. Gibson to Ryburn P. Ross and Merina Shrestha, $360,000.

Trent St., 5413-A&A Builder Corp. to Maira Gonzalez, $279,000.

Woodyard Rd., 8615-Aptus Capital Group Corp. to Ryan C. Brooks and Rhoda L. Pounds, $323,500.

COLLEGE PARK AREA

Osage St., 5912-Kathryn C. McCoy to Andrew Rieg, $294,900.

Saint Andrews Pl., 9222-Eugene and Mary E. Hampton to Rany Chin, $385,000.

Westchester Park Dr., 6034-Elizabeth D. Ager to Hannah Bongwa and Malaika Nji Kerber, $125,000.

57th Ave., 8904-Hung Ghiu Yau and Ming Feng Lu to Dipankar Dutta, $387,500.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Maygreen Ave., 3210-Anita M. Howell Hinnant to Isodro Diaz Del Cid, $175,000.

Monte Carlo Pl., 3634-Shlonda and Omar Bynum to Larry Holmes, $217,000.

Ramblewood Dr., 2311-Cora E. and Dion V. Lyles to Ernest Dargan, $239,000.

Scott Key Dr., 2337-Department of Housing and Urban Development to Euri Hernandez, $190,000.

Timbercrest Dr., 2508-TWZ Properties Inc. to Melina T. and Kumar Knight, $279,900.

FORT WASHINGTON AREA

Alcoa Dr., 8104-Philip L. Portlock and estate of Joan L. Johnson to Hector Duran Nogales, $286,000.

Arts Dr., 2608-Mario D. Diaz to Edwin Fernandez Gonzales and Elizabeth Vargas, $244,300.

Bentham Ct., 6310-Cassandra Hilliard to Tram K. Truong and Nha Huu Cao, $210,000.

Calydon Ct., 3214-Melody A. Garrett to Ora C. Wooten, $305,000.

Glen Way, 9602-Karen Merino and Hugo A. Navia Echeverria to Rosemary Almonte Mercedes and Belkys R. Mendez Almonte, $280,000.

Kilbourne Dr., 4112-Naazima Ali to Irene O. Yrure, $265,000.

Lindesfarn Terr., 2830-TWZ Properties Inc. to Tasheka Ellis, $255,000.

Poling Terr., 9709-Linzy Youmans Sr. to Aaron Queen, $519,000.

Tioga Rd., 1711-Gary Plummer to Darius R. Kirkwood, $302,500.

GLENN DALE AREA

Glenwood Ct., 6800-Michael R. Marshall to Kenneth Chioma, $314,000.

GREENBELT AREA

Forestway, 8-William B. Clarke to Gregory and Herschel Sanders, $470,000.

Hanover Pkwy., 7728, No. 215-Margaret W. Stewart and Paul T. McKissick to Emanuel Awasom, $115,000.

Mandan Rd., 7644-John H. Mitchell to Tewodros Hailegeberel, $282,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3825, No. C-Jacqueline Nelson to Helena J. James, $110,000.

41st Ave., 5103-Unique and Modern Homes Corp. to Nikita Macrall and Rudolph Angus, $280,000.

54th Ave., 5002-Norman T. and Catherine L. Ingram to Silvia N. Rodriguez and Eris I. Cansas Mejia, $225,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Crelin Pl., 4309-Albert Lee Ballard Jr. to Neba Regina Sama Afanwi and Edmund Neba Sama, $319,999.

Elm St., 9947-Brett Parris to Enrique Acero Lozano, $288,500.

Glenarden Pkwy., 9108-D.R. Horton Inc. to Felipe Lespier Rivera and Sonia M. Hernandez Gonzalez, $525,000.

Palamar Terr., 7010-Shukeshia D. Herndon to Enefiok Anwana, $240,000.

Ruby Lockhart Blvd., 9102-D.R. Horton Inc. to Jamila Caraway, $365,000.

Smithview Pl., 9505-D.R. Horton Inc. to Mark X. Du, $357,000.

Smithview Pl., 9531-D.R. Horton Inc. to Kathy A. Thompson, $359,420.

Wallace Rd., 9102-John Lesniewski to Virgilio A. Grande Garcia and Vanesa C. Grande, $290,000.

Woodstream Lane, 7011-Andy Okhuereigbe to Sharlene Leftwich and James Taylor, $245,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Briarley Pl., 14714-Anderson E. Hills to Brian C. and Chanel L. Owens, $350,000.

Cedarhollow Lane, 9800-Krystal Arreola to E. Angel Balvuena, $235,000.

Copper Beech Dr., 15703-Michael T. Moreland to Victoria Y. Mends-Cole, $495,000.

Drumsheugh Lane, 11311-M. and G. Property Management Six Corp. to Kevin Charles and Lisa Marie Alexander, $868,000.

Fernwood Dr., 1703-Department of Veterans Affairs to Julian and Angela Eggleston, $303,000.

Hancock Dr., 2100-Kenneth U. and Augusta Nnawuba to Lashawn Johnson, $300,000.

Joyceton Dr., 10647-Residential Value Corp. to Lauren D. Lynch, $245,000.

Polaris Dr., 11411-U.S. Bank to Ifeoluwa James Awelewa and Omolara Afolabi, $264,600.

Prince Pl., 10232, No. 16-Marcelle H. Johnson and Sandra A.i. Pratts to Luz M. Zambrano, $65,000.

Sunningdale Pl., 15515-NVR Inc. to Earthy and Dameshia Donald, $441,055.

Sunningdale Pl., 15619-D.R. Horton Inc. to Lanice S. Butler Ravenel, $380,000.

Sunningdale Pl., 15630-D.R. Horton Inc. to Jubria A. Lewis and Chaukwuma I. Nwaka, $369,990.

Tewkesbury Pl., 15313-Aaron and Angela Thompson to Terrell L. and Adriana D. Skinner, $379,999.

Westphalia Rd., 9306-Branch Banking and Trust Co. to Kelton Maximay, $180,000.

LAUREL AREA

Alan Dr., 15209-Jennifer Kerner and Juanita Gail Bernhard to Magdalena Valenzoela Gonzalez, Felipe Allvardo and Digna E. Medina, $247,500.

Beall Pl., 1107-Kevin W. Oldham and G. Michael Dufour to Christopher A. Capacchione, $315,000.

Chestnut Ct., 14011-Eileen Shelly Menton to Richard E. Mason, $225,000.

Lindendale Dr., 8412-Spyridon S. and Orania Manessis to Juan Cruz Quispe and Maria R. Calderon, $177,000.

Olive Branch Way, 7200-Randy G. and Regina L. Snearly to Muhammad Idris and Mubeen Ahmed, $595,000.

Ridge View Lane, 14306-NVR Inc. to Saad Mahmud Kabir and Thomas Gainor, $421,215.

Straughn Dr., 15511-Katrina Turner and estate of Mary Anne Royster to Bulent and Michelle K. Sadik, $365,000.

Westside Ridge Dr., 14220-NVR Inc. to Michael Williams, $429,015.

Westside Ridge Dr., 14230-NVR Inc. to John T. Walton, $459,635.

MONTPELIER AREA

Basswood Dr., 11905-Colleen M. Myers to Ken I. Mah, $351,000.

Eastgate Lane, 12413-Paul C. and Maribeth D. Pretit to Edward J. and Laura J. Sala, $420,000.

Montpelier Dr., 8516-Earl R. and Patricia MacDonald to Catherine Y. Leon Alvarez, Dulce Maria Leon Alvarez, Elbys Rolando Lima Corado and Flor De Maria, $353,350.

Snowden Oaks Pl., 8490-Residential Value Corp. to Pascaline Bettah, $260,000.

MOUNT RAINIER AREA

29th St., 4222-Veta A. and Thomas S. Primo to Dang Tri Nguyen, $280,000.

NEW CARROLLTON AREA

Legation Ct., 5704-Saundra C. Mitchell to Michael Timah Ndam and Esther Nkwenti Akufongwe, $311,000.

Riverdale Rd., 7519, No. 1929-Danny Noonan Corp. to Daniel Klebanoff, $35,000.

70th Ave., 3904-Harbane Holdings Corp. to Sean A. and Beatrice A. Halliman, $350,000.

72nd Ave., 4403-Liliana A. Lopez and Esteban Zamora to Desiree Marie Mallick, $270,000.

OXON HILL AREA

Fleet St., 157, No. 805-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Devinder and Bina Gupta, $515,000.

Gully Ct., 4925-Akrami Real Estate Inc. to Tiffany Latesh Irving, $258,000.

Marcy Ave., 1001, No. A302-Aurora Ridge Corp. to Yuan Jiang, $76,000.

Maury Ave., 720-Pennsylvania Avenue 2006 Corp. to Taniaha Lynn Diggs, $303,835.

Neptune Ave., 718-Marcia E. Holt Delaney and Frederick G. Delaney to Alisa M. Issacs, $196,800.

Potomac Psge., 155, No. 615-Ronnie H. and Margaret B. Register to Ingrid M. Turner, $417,000.

Shawnee Dr., 5605-Stars Home Corp. to Kenia Ivette Basils and Esteban Cervantes Rosales, $333,000.

Wealding Way, 4926-Joan M. Askew and estate of Dana Askew Johnson to Ivan Hardnett, $168,000.

Winterberry Lane, 4620-Down 2 Earth Home Buyers Group Corp. to Raenique N. Brewton, $249,000.

RIVERDALE AREA

Crestwood Pl., 5732-Raquel M. Rodriguez and Marlene Rodriguez Bonilla to Edwin A. and Natanael Sorto, $291,000.

Van Buren St., 4704-SM Waterford Estates Corp. to Daniel and Bianca Nistor, $460,753.

47th Ave., 6606-SM Waterford Estates Corp. to Leo C. and Katherine D. Dorsey, $455,425.

SUITLAND AREA

Candy Apple Lane, 4115-Integrity Professional Contracting Corp. to Charlena R. Murray, $215,000.

Henderson Way, 5503-Yousef Nooshin to Thomas J. Walker and Jennifer E. Ferragut, $285,000.

Ridgecrest Dr., 4414-Omid Land Group Corp. to Carlos Porfitio Saravia and Sinia Sagastume, $279,900.

Shadyside Ave., 2603-Mars Recap Corp. to Akinyode Morakinyo, $186,900.

Sunset Lane, 3081-William and Rhonda Turner to Jamelle Renee Elliott, $213,400.

Walton Ave., 6204-Christopher M. and Nikea S. Ray to James A. Davis, $305,000.

TEMPLE HILLS AREA

Anvil Lane N., 2017-William Deavers to Sean Andre Neverson, $245,000.

Dixon St., 3507-Michael A. and Christopher P. Holbert to Victoria Warren, $203,000.

Holton Lane, 5809-Advance Investments Corp. to Thomas Payne, $305,000.

Lakeview Dr., 4332-Khans Corp. to Emma E. and Jose Sanchez Escobar, $270,000.

Taft Rd., 5201-Gertrude Thompson to W.A. Deleon Guzman and Dora Catalina Chavez Perez, $190,500.

Wilson Ct., 4901-Federal National Mortgage Association to Kwesi Little, $208,900.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Enquirer St., 6208-NVR Inc. to Amish Patel, $479,990.

Russell Ave., 4817-Karonn Rountree to Maribel Garcia, $265,000.

Van Buren St., 4325-Wells Fargo Bank and Wachovia Bank to Devin N. and Amanda J. Entrikin, $485,000.

20th Ave., 6511-Empire Properties Inc. to Karla G. Membreno Aguilar and Martha Aguilar, $265,000.

36th Ave., 5813-Green Top Properties Corp. to Mamerth Cardenas, $272,500.

UPPER MARLBORO AREA

Bishopmill Dr., 4100-Edith Eveon Brown to Melvin Artchison, $259,900.

Brooktrail Ct., 16234-Stacy Clark to Obinna Chidinma and Adanma Oji, $235,000.

Fairway Manor Ct., 12017-Wells Fargo Bank to Vince Chen, $251,001.

Grandhaven Ave., 8508-Djana Jada Dixon King and Clarence Martin King to Abass Bawa, $260,000.

Henry Darnall Ct., 10907-Erick and Stacy Hawkins to Shervonne M. Murphy, $270,000.

Kennington Ct., 5000-SM Waterford Estates Corp. to Olandis C. and Lapreca R. Gary, $659,990.

Lieutenant Lansdale Pl., 4419-Federal Home Loan Mortgage Corp. to John H. Vester Jr., $225,000.

Muirfield Dr., 9801-Department of Housing and Urban Development to Vallaree R. Cooley, $177,000.

Reverend Boucher Pl., 14015-Deutsch Bank and Argent Securities Inc. to Erin Jessica and Dijaria Greene, $201,984.

Six Forks Dr., 4810-Dan Ryan Mid Atlantic Corp. to Zeanique L. Barber, $385,355.

Sunningdale Pl., 15618-D.R. Horton Inc. to Tracy V. Haskins, $374,990.

Swindon Terr., 4407-Tracey Brown to Adetola O. and Temitope Akinsete, $260,000.

Thoroughbred Dr., 4320-Toll MD V. Partnership to Ronald Bizzell Sr., $435,038.

Wyld Dr., 10603-Thomas James and Donna B. Vernon to Allen A. Smith Jr., $315,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Dawn Whistle Way, 13905-Charles M. Tyler Jr. and Florestine R. Alexander Tyler to Tyesha Lowery and Gregory Anton Smith, $730,000.

Driftwood Rd., 14304-Reo Corp. to Albert Legrand Somo Dzati and Marilyn Bisanga Dzati, $610,000.

Kings Isle Ct., 13708-Triangle Homes Corp. to Kwabena and Elizabeth Sarpong, $799,000.

Lake Shore Dr., 846-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jamil Greenberg, $222,000.

Saint Francis Way, 11922-Paul T. Young and Lynnette A. Pair Young to Bernard and Sandra Bonner Hardley, $433,000.

Traver St., 9722-Shirley D. Jackson to Hui Chun Chen, $450,000.

Water Port Ct., 10908-Ryan S. and Ivania Lee to Emmanuel Amponsah, $283,000.