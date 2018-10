These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit go to washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Chatsworth Dr., 851-Owb Reo Corp. to Ahmet Cekridek, $263,000.

Livingston Rd., 14721-Mow Corp. to Rayze Ryan Bugayong and Rernato Soriano, $258,500.

Mattawoman Way, 502-Gateway Realty Corp. to Eric D. Carson, $496,500.

Strausberg St., 1123-Phillip Bishop to Lawrence Christopher and Sharon Durden, $435,000.

ADELPHI AREA

Griffen St., 2415-Roxana Villatoro to Jose P. River Mejia, $295,000.

Mistletoe Pl., 2412-Miriam S. Glickman and Douglas S. Frank to Jose Pedro Hernandez and Maximo Hernandez Villalobos, $305,000.

Ruatan St., 1415-Sandra Ascencio to Katherine Cora Saul Rinaldi and Richard Counihan, $330,000.

Eighth Ave., 6400-Jorn Mitchell to Nicholas Alexander Udu Gama and Carmen Andrea Rivera, $365,000.

BELTSVILLE AREA

Barberry Lane, 7227-Calatlantic Group Inc. to Neel K. Somaram, $369,990.

Brickyard Blvd., 12809-Calatlantic Group Inc. to M. Balu S. and Mohamed Y. Koroma, $423,990.

Calico Rock Landing., 7346-Calatlantic Group Inc. to Ebonnie L. Weathers, $340,960.

Ledo Creek Terr., 12906-Lenny and Marilyn P. Matthews to Wayne V. Hobbs, $515,000.

Olympia Ave., 4927-Edward D. and Danielle N. Laboskie to Jose F. Benitez and Maria A. Vasquez Hernandez, $312,000.

Romlon St., 4509-Joanna T. Pecore to Chonya Johnson, $64,000.

BLADENSBURG AREA

60th Ave., 5011-Angela Duokins to Shangxian Gao, $281,400.

BOWIE AREA

Gullivers Trail, 13710-Tuan D. Nguyen and Chi T. Huynh to Babatunde Odebode, $425,000.

Jordans Endeavor Dr., 13108-Andrea M. Grant to Didian V. and Elise E. Tsongwain, $550,000.

Kennet Lane, 2508-David L. Cox III to Ronald D. and Sandra S. French, $333,000.

Kittery Lane, 2516-Federal National Mortgage Association to Shane Stevens and Morgan Cully, $300,000.

Lockwoods Progress Dr., 13118-Bernard Malcolm Wright Jr. to Victoria J. and Lisa M. Grochola, $482,000.

Moreland Pl., 3309-US Bank to Son Hai Nguyen, $260,000.

Quiet Way, 7402-Gregory J. and Nancy G. Doerrer to John M. and Akeisha E. Guy, $450,000.

Tilbury Lane, 12321-F.X. McCaffrey to Charles L. and Yvonne S. Lindsay, $310,000.

Waverly Pl., 12609-Eleanor H. Babbitt and estate of Mary Norris Babbitt to Melissa Constantino and Erwin Cerezo, $346,100.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Norway Lane, 3912-Winsted Reo Corp. to Kelin J. and Clarissa A. Young, $326,000.

Panther Lane, 2409-Joel S. Spies to Richard Reid, $350,000.

Peach Walker Dr., 15506-J. Gordon Gainer Corp. to Satko and Marizela Nurovic, $295,000.

Pennsbury Way, 16328-Edwin L. Burke to Chevan Isaacs, $205,000.

BRANDYWINE AREA

General Lafayette Blvd., 15220-D.R. Horton Inc. to Ashley S. McKenney, $343,400.

Kennett Square Way, 15403-Kenan B. Willis to Brandon M. and Chantel M. Bermudez, $250,000.

Martin Rd., 12728-Ameritas Life Insurance Corp. to James W. and Kathryn S. Fournier, $140,000.

BRENTWOOD AREA

Allison St., 3813-Richard A. Gary to Meijing Chen and Ming Tao Lu, $275,000.

40th Ave., 3313-Candida De Luise and Karen Van Allen to Bethany Nicole Morin, $263,980.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Abel Ave., 913-Alexis and Darnell Janifer to Amanda Preske and Stephen T. Head, $300,000.

Cabin Branch Rd., 503-Capital Companies Corp. to Armando Mendez, $300,000.

Carrington Ave., 816-Cynthia Glover Singleton to Jose Vazquez and Violeta I. Ayala, $200,000.

Castlehaven Ct., 1111-Kce Inc. to Christopher Blount, $220,000.

Greig St., 6605-Gregory D. Wilson to Daniel E. Wilson, $155,000.

Leroy Gorham Dr., 4904-4904 Leroy Gorham Dr. Corp. to Jerrianne Myka and Zsarmaine A. Rodriguez, $249,900.

Morocco St., 6316-Infinity Capital Group Corp. to Sekaya Weekes, $216,000.

Omaha St., 4617-Department of Housing and Urban Development to William E. Hunnicutt III, $148,000.

Opus Ave., 724-724 Opus Corp. to Emanuel K. and Melissa A. Melton, $266,500.

Topeka Ave., 404-Caitlin Brown T. Pollard to Nathaniel Silver and Tamika Vinson, $212,000.

Wilberforce Ct., 1115-Pamela C. Hawthorne to Shenita L. Gibbons, $290,000.

CHELTENHAM AREA

Dakin Ct., 10006-Federal National Mortgage Association to Chacie Sunshine, $237,500.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Advantage Lane, 8014-Eric Harlan Cook to Jennifer Shelton, $330,000.

Burnside Rd., 7731-TLC Homes Corp. to Karen Denise Richardson, $220,000.

Countrywood Ct., 1740-Lam Que Nguyen to Diamon Sierra Anderson, $220,000.

Forest Rd., 6454-Kristopher A. and Brieanna K. Boswell to Charlene Alice C. and Matthew K. Sullivan, $454,500.

Lombard St. E., 7015-5404 Joel Lane Corp. to Howard Stanback, $203,900.

CLINTON AREA

American Swing Pl., 11608-Jonathan D. and Hazel T. Tomita to Idowu M. Adeyemi, $432,000.

Blackwater Rd., 3805-Equity Trust Co. and Shahira Miller to Torrance A. Holley, $302,500.

Cimmaron Ash Ct., 7211-Kingsmead Asset Holdings to Armando M. Parker and Sarah L. Proctor, $479,900.

Eldon Dr., 9007-Bank of New York to Donna Forrest, $420,000.

Helmsley Dr., 8700-Glenda C. and Leon A. Saddler to Jerome and Danielle Worthington, $495,000.

Laren Lane, 10403-Aptus Capital Group Corp. to Janet Marrow, $335,000.

Oursler Park Dr., 10410-Patrick S. and Natasha S. Campbell to Luis F. David Mejia, $305,000.

COLLEGE PARK AREA

Cunningham Dr., 8623-Jeremy Tyler and Mary Christine Harris to Alexandra H. Brozena, $283,000.

Mineola Rd., 5026-Federal National Mortgage Association to William G. Ocampo and Scarlet F. Cartagena, $262,500.

Stewart Ct., 5000-Eduardo Mereado and Wendy Gouzalez to Jason Matthew Pazornick, $350,000.

51st Pl., 9732-Mary Louise and James R. Conway to Jennifer L. Haislip and Amanda M. Ferguson, $329,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Cross St., 7317-Saied Dakhoo to Jason and Gabrielle Gordon Cook, $219,000.

Insey St., 6606-Elmer Herrarte to Rodolfo and Griselda Aracely Hernandez, $296,000.

Malden Lane, 7308-Joao Manuel and Isabelle M. Pereira to Geraldine A. Marshall, $189,550.

Oak Glen Way, 2500-Bridge Manangement Holdings to Avion and Rennie Lewis, $314,000.

Pinevale Ave., 3524-Ormando D. Battson to Wayne Huu Cai and Hung Kim Nguyen, $139,000.

Redview Dr., 8214-Carmelo Mojica Salva to Paulette Mills, $299,900.

Val Lane, 7513-Steven and Kisha Lawrence to Michelle Filsaime, $325,000.

FORT WASHINGTON AREA

Christopher Lane, 1313-Ying Zhao to Kathryn K. Vargas, $375,000.

Fran Del Dr., 8817-Bank of New York to Domenic Difabrizio II and Craig S. Carter, $295,000.

Henson Valley Way, 2400-Federal National Mortgage Association to Demetria Jackson, $320,600.

Jacqueline Dr., 9704-Josephine E. White to Olygbala K. Codrington, $210,000.

Lagrange Ct., 12608-Jack Wills to Ellen A. Manansala, $295,000.

Livingston Rd., 10816-Benjamin W. Ridenhour to Robert and Catherine Rebecca Stiles, $215,000.

Payne Dr., 4412-Robert Duszynski to Mohammad Kabir Patway, $167,000.

Potomac Heights Dr., 1592-Ali and Farahshad Assayesh to Daiquesha Cobey, $187,000.

Southfield Rd., 6812-Dawn S. Belton and estate of William J. Maiden to Veronica Guzman, $239,000.

Swan Creek Rd., 313-Oren Golauski and Iig Corp. to Frank D. and Marija Maia, $419,900.

GLENN DALE AREA

Facchina Pl., 11700-Robert Cronin and Samantha Carlson to Kendolyn Louisa Hodges Simons and Don Raphael Simons, $290,000.

GREENBELT AREA

Lake Park Dr., 6502-Colin and Elizabeth McCabe to Tamika R. Martin, $175,000.

Ora Ct. S., 7248-Gillian Linda Boldarini Beziat to Delphine N. Amorow Alabilly and Phillip N. Alabilly, $289,000.

HYATTSVILLE AREA

Farragut St., 4334-Vicki Lynn German to Christina Kim and Erich S. Wagner, $379,000.

Kennedy St., 4508-Raul M. and Roberta J. Martinez to Raymond Mosher, $459,000.

43rd St., 6015-Andrew T. Truszkowski and estate of Walter F. Truszkowski to Ryan Haber, $415,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Campus Way N., 2517-D.R. Horton Inc. to Jacqueline Pierce, $381,590.

Hayes St., 3307-Wilmington Trust to German Soriano, $205,300.

Smithview Pl., 9515-D.R. Horton Inc. to Jasmine M. Smith, $349,990.

Standifer Pl., 2506-D.R. Horton Inc. to Sharon J. Hollis, $489,990.

Wood Edge Way, 9811-Timberlake Wood Glen Corp. to Odianosen Igene, $398,398.

Worrell Ave., 9435-Morris L. Donaldson Jr. to Oscar R. Montiel, $320,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Belton St., 11022-Department of Housing and Urban Development to Francisco Calderson, $260,000.

Bolin Terr., 514-Tyrone Banks to Mohammad A. and Kimberly T. Nikravesh, $370,000.

Canadien Geese Ct., 1410-JLG Investments Corp. to Olamide Anibaba, $405,500.

Chester Grove Rd., 3227, No. B-TWZ Properties Inc. to Jeffrey and Tenesha Marie Bolden, $95,000.

Dunloring Ct., 913-Wilmington Savings Fund Society to Ayana Crosse and Torrey Guest, $215,000.

Harry S Truman Dr., 514-Kevin Harris to Howard P. Ball Jr., $255,000.

Joyceton Terr., 153-Sandra B. Hayes to Bing Xu, $188,000.

Lemontree Terr., 2409-Kameel Dada to Hammed and Lauren Alabi, $285,000.

Snetterton Lane, 2212-Marcus Williams to Lachelle Joyner, $362,000.

Sunningdale Pl., 15521-NVR Inc. to Anita L. Womack, $426,045.

Sunningdale Pl., 15622-D.R. Horton Inc. to Pamela C. Hawthorne, $401,670.

Sunningdale Pl., 15634-D.R. Horton Inc. to Fadzai Matambanadzo and Alan Gombera, $369,990.

Trumpeter Swan Ct., 13507-Victor Akinnagbe to Rashida Kiko Gofney, $361,000.

LAUREL AREA

Cavan Ct., 7507-Tallat and Shaheen Mahmood to Joel Leigh Jr. and Sheri D. Slade, $532,500.

Jerald Rd., 16101-Bradley S. and Amanda Gensemer to Berta Alica Cruz Perez, $402,000.

Northfield Ct., 14705-Noel R. Salmon and Sandra Christian to D. Pratapray, Zarna P., Rekhaben and Siddharth Parsana, $540,500.

Westside Ridge Dr., 14224-NVR Inc. to Darius R. Helton and Nakeisha R. Jones, $465,050.

MONTPELIER AREA

Briarchip Ct., 14001-Bayview Loan Servicing Corp. to Jaime Flores Pacheco and Emma E. Carera Flores, $330,000.

Orwood Lane, 8803-Ronie G. Loberto to Damaris Gutierrez and Christian Ruiz, $370,000.

NEW CARROLLTON AREA

Cathedral Ave., 8312-Margi Sussman to Amii F. Limpp, $305,000.

Landing Way, 6533-David E. and Maya Kartrin Bryant to Joseph Koanang and Carol N. Tchounke, $276,000.

Quentin St., 8323-Santos A. Munoz and Marta Hercules to Oscar A. Flores Joya, $273,449.

66th Pl., 4717-Carl L. Siefring and estate of Betty Nichols Siefring to Ibrahim Adisa Moshood, $269,000.

OXON HILL AREA

Galloway Dr., 5404-Saritha B. and James Albert Winstead to Oscar F. Sandoval and Daniel Espinal, $255,000.

Huron Dr. N., 105-Bonnie A. Fauber to Carmen L. Diaz, $143,000.

Lindsay Rd., 912-Gloria E. Ruiz Cruz and Maria E. Ruiz to Sandra M. Aguilar and Josselyn A. Yanez, $233,450.

Maury Ave., 734-Pennsylvania Avenue 2006 Corp. to Miguel Drullard, $260,145.

Owens Rd., 941-Orion Corp. and Terra Properties Corp. to Laveda Ennels and Mercedes Dominique, $239,900.

Vinson St., 1109-Home Seller Solution Corp. to Ya E. Chen and Valdomar R. Mendiaz, $262,000.

RIVERDALE AREA

Longfellow St., 6305-Ideal House Corp. to Elmer Alvarez and Jhony J. Bustos, $225,000.

Woodberry St., 4704-SM Waterford Estates Corp. to Bich Tran and Tran Minh Chinh, $483,040.

57th Ave., 6320-Neal Forman to Qiao Chen, $275,000.

66th Ave., 5703-RKP Stone to Jose G. Cisneros, $156,000.

SUITLAND AREA

Ewing Ave., 2311-Cambridge Estates Corp. to Ashley N. Green and Jacqueline P. Norman, $290,000.

Irma Ct., 3004-Marcus Green to Kimberly Adrienne Gutrich, $207,000.

Saint Barnabas Rd., 3855, No. T101-Amelia Iriarte to Nulman Euceda Ortez, $125,000.

Wood Creek Dr., 3412-Karen Harper to Anita Maria Jones, $247,000.

TEMPLE HILLS AREA

Atmore Pl., 4116-Reagan R. Davis to Tammy Tillman, $215,000.

Culver St., 3218-James Sampson to Joseph R. Campbell Jr., $235,000.

Loch Raven Rd., 7209-Daron Bullock to Glen A. White, $275,000.

Temple Hill Rd., 5909-Miguel Angel Reyes to Jose V. Marroquin Perez, $295,000.

23rd Pl., 4333-Orlando and Berlinda I. Besonia to Scot C. Moore, $168,000.

25th Ave., 4006-Carrie M. Ward and Howard N. Bierman to Hakeem O. Lawal, $114,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Lasalle Rd., 4807-Patrick G. Green Jr. and estate of Sidney Schulman to James Leland and Josephine Randall, $292,500.

Queens Chapel Rd., 6001-Dina F. and Luis A. Tomas to Rochelle Silver, $365,000.

Sheridan St., 2214-Thalia Stenvenson and estate of William Stenvenson to Bogdan Bazyluk, $175,000.

10th Pl., 6014-William G. Stamoulis to Carlos Alberto Marenco Orellana and Johanna Paulette Marenco, $305,000.

30th Ave., 5606-Jose P. Rivera Mejia and Lucia D. Melendez Ramos to Noe Alberto Flentes, Blanca A. and Wendi S. Rosales, $315,000.

UPPER MARLBORO AREA

Arethusa Lane, 10305-Sonya Harris and William Matthew Gaston to John Eta, $402,000.

Bentwaters Dr., 13813-Diplomat Property Manager Corp. and Fay Servicing Corp. to Jasmine Renee Travers, $250,000.

Brightfield Lane, 10203-Bank of New York to Phillip D. and Cassandra T. Crosson, $460,000.

Capstan Dr., 11305-Tambra Joyner to Pamela Pettyjohn, $405,000.

Fox Stream Way, 3107-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Scott A. Hawkins, $420,000.

James St., 8302-Prentice Portfolio Corp. to Angel L. Torres, $320,300.

Lord Baltimore Pl., 13558-Melanie F. Walker to Takecia M. Taylor, $215,000.

Melwood Park Ave., 5207-Adel R. and Amal Daham to Kenneth Chisholm, $415,000.

Observatory Pl., 10503-NVR Inc. to Dontae Elmore, $329,695.

Risen Star Dr., 9701-William C. Copling Sr. to Robert Cooper, $472,000.

Sauerwein Way, 5913-NVR Inc. to Gloria Bulloock, $397,400.

Sweet Rose Ct., 8717-Dan Ryan Builders Mid Atlantic to Anthony Smith, $337,990.

Tam O Shanter Dr., 9609-Rehab Wonk Corp. to Tiffany Nugent, $305,000.

Trumps Hill Rd., 8502-David A. and Patricia D. Prentice to Ashley Scott, $341,500.

Woodstock Dr. W., 8810-Kevatte A. Jones to Colesia Gray, $200,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Broadleaf St., 10007-Sandra Jo Bonner to Monica N. Steele, $230,000.

Delcastle Dr., 14305-Mary Bartley to Christina L. Stancliff Lubow, $415,000.

Dunleigh Dr., 15100-HSBC Bank and Merrill Lynch Mortgage Investors Inc. to Enrique Kinsey, $351,750.

Lisle Dr., 612-Troy G. Clair to Keenan McCarter, $295,000.

Vista Grande Dr., 10614-Gail B. and Maurice R. Howard to Sylvester Ikpi and Emmanuel T. Ereme, $300,000.