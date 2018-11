These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit go to washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Accolawn Rd., 16410-U.S. Bank to Pablo Guzman, $170,138.

Catherine Fran Dr., 1631-Bank of New York Mellon and the Bank of New York to Jose O. Aguilar, $260,000.

Devinger Pl., 14205-Fayola A. Ruffin to Kerry Ann Davis, $329,900.

Mannington Rd., 16619-Vincenet Juarez Sr. and Pedro C. Cachaper to Andy E. and Asia N. Alleyne, $455,000.

Will Ct., 17204-Jacob Geesing to Rizwana Ahmed, $405,000.

ADELPHI AREA

Dayton Rd., 1710-David Vega to Silvestre Paniagua Bustillos and Isela Coca Calderon, $330,000.

Rolander St., 2105-Irene D. and Anthony Stanley Pruszenski to Cesar A. Jovel, $236,000.

18th Ave., 7400, No. 5-Desmond Aberdeen and Theresa Purcell to Marvin Rodas Garcia and Orfelinda R. Sandoval, $35,000.

BELTSVILLE AREA

Ammendale Way, 6711-Yameogo C. Jackson to Beatrice Mungyeh, $277,500.

Castle Pines Dr., 12212-Hien Duy Hoang and Minh Uyen T. Vien to Lisa Ann and Anthony Michael Deangelis, $622,026.

Elmwood Rd., 4514-Christina M. Eberhardt and Kenneth A. Holliday to Veronica L. Johnson, $310,000.

Howard Rd., 4001-Katherine A. Rodeffer and Gretchen C. Buchen to Robert Copeland, $440,000.

Moonlight Ct., 6225-A. Bruce Watson to Milagros Del Carmen Gastanaga and Lucero Gastanga, $240,000.

Romlon St., 4403-Federal National Mortgage Association to Om Naithram, $90,000.

BOWIE AREA

Burkes Promise Dr., 4408-Chad and Ruth K. Bevan to Durrick T. and Alvina Coleman, $600,000.

Climbing Fern Ct., 8202-Abdulai G. and Aminata Bundu to Pius C. Nwaobasi, $320,000.

Homestake Dr., 6706-Stancel Wayne and Deborah Ann McCully to Christopher G. and Erin H. Jarboe, $410,000.

Keswick Lane, 12711-Diane Lee Peary and estate of Clifford E. Gilbert to Anthony Gentile and Jessica Blair, $385,000.

Kramer Lane, 12701-Nationstar Corp. to Hector A. Ramos Fuentes and Ana E. Ramos De Cruz, $260,000.

Millstream Dr., 12609-Julien F. and Jeannette Lancien to Frank and Mary Louise Cabral, $325,000.

Overchase Lane, 15613-Marcia A. Stepner to Riaz and Naseem Sahibzada, $470,000.

Raritan Lane, 12211-Sean J. and Diana L. Gilligan to Margaret E. Johnson, $335,000.

Shelter Lane, 12402-Barbara L. and Hunter L. Stone to Christopher Albert and Regina Loffredo, $395,000.

Tarragon Lane, 2902-Patricia M. Weeks and estate of Chappy Stanis to Ryan Francis and Amy M. Laddbush, $325,000.

Undermire Ct., 8609-Owb Reo Corp. to George and M. Grace Bassy, $325,000.

Woodgate Way, 4411-Department of Housing and Urban Development and Ben Carson to James B. Morton and Jill M. Carpenter Morton, $381,020.

Seventh St., 12813-James E. Clarke and Renee Dyson to Karla N. Eloch and Brittany M. Marfeet, $355,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Edenwood Dr., 16133-Anita Robinson to Candace McCrae, $240,000.

Emmanual Way, 15406-Amber Robinson and Joseph Maurer to Andrea Wilson, $290,000.

New Oak Lane, 3020-Michael H. Whalen to Della Jean Louis Joseph and Emran Herman Joseph, $236,000.

Pointer Ridge Dr., 15728-David Muyu to Carmen S. Carter, $285,000.

BRANDYWINE AREA

Cedarforest Rd., 16706-Marianna H. Schwien to Jennifer Jowett Sherman and Christopher Crockett, $462,000.

Kennett Square Way, 15519-Quitasha Simmons to Bangand Mingjen Lin, $235,000.

Steam Mill Farm Dr., 12904-Caruso Bowie 11 Corp. to Larry Williams, $516,552.

BRENTWOOD AREA

40th Pl., 3408-Apolinar Alas Galdamez to Jaime Isabel Amaya, $211,500.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Booker Dr., 904-DGJ Premier Group Corp. to Jacqueline Springer, $251,000.

Coleton Ct., 6407-Jeremy Christopher to Valerie Johnson, $186,000.

Falkland Pl., 5751-Larry D. and Charles A. Newsome to Tiffany N. Cooper, $210,000.

Gunther St., 5102-Broad Street Funding Trust to Ashley Judd, $160,000.

Joplin St., 7304-Douglas M. Hilll to Ayotunde O. Akinwolemiwa and Adebimpe C. Ogunya, $206,000.

Malvern Way, 5624-Ajibola and Oluwatoyin Akinyemi to Bernard W. Jones, $170,000.

Sisalbed Dr., 6703-Aaa Homes Realty Corp. to Katina Niarchos, $272,000.

68th Pl., 119-Estate of Marion P. Exum to Olga Xiomara Escobar De Diaz and Raman E. Diaz Sorto, $235,000.

71st Ave., 415-Sean Collins to Gerald A. and Chanda M. Williams, $268,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Connecticut Ave., 2100-Green Top Properties Corp. to Britney Andino and Gerald I. Tucker Diaz, $275,000.

Forest Rd., 6200-Benjamin D. and Mary K. Arden to Brieanna and Kristopher Boswell, $351,000.

Inwood St., 6009-SMC Realty Investments Corp. to Christopher R. and Katrina Hadnot, $412,500.

Kilmer St. E., 7209-Cambridge Estate Corp. to Jesus Francisco and Maria Roxana Herrera, $249,000.

Oxman Rd., 7734-Fredy A. Chevez Ortega to Henry Isaias Sanchez Parada, $155,000.

Village Green Dr., 1939-Realty Home Solutions Corp. to John and Brenda Horton, $160,000.

CLINTON AREA

Birchview Pl., 5702-Bridget Jones to Rowan Pinkett, $282,500.

Clinton Way, 6200-John M. and Jean E. Jeffrey to William Philogene, $259,900.

Surratts Village Dr., 5950-Shirley J. Watson to Brian D. Alejandro, $216,000.

COLLEGE PARK AREA

Erie St., 5009-Artan Hasanaj and Mikel Melonashi to Ginger M.P. Whitaker and Michael X. Marks, $305,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. 811-Laura Whitford and estate of Francis X. Talbot to Aikaben Kantilal and Eric B. Patel, $145,000.

60th Pl., 8505-Katie G. and Gustavo Ramos to Casey McAdams and Stephanie Sapienza, $308,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Beltz Dr., 7109-Christopher H. and Jay F. Penuel to Janice Ferguson, $312,900.

Foster St., 6711-Wilmington Saving Fund Society and Christiana Trust to Donovan Dean Midkiff Sr. and Lekishia Alberta Harris, $231,000.

Juneau St., 6619-Costella Pressley to Larry D. Atkinson II, $250,000.

Lansdale St., 6904-M&T Bank to Prakash Sankurathri, $137,500.

Nimitz Dr., 7213-4907 Brandon LN Corp. to Nadene Alliette Mai Howard, $270,000.

Quay Ave., 2701-Victor D. Marshall to George B. Shaw, $215,000.

Scott Key Dr., 2103-Daryl A. and Sandra Leftwood to Beverly Wingfield, $260,000.

FORT WASHINGTON AREA

Buckland Ct., 6522-Cuthbert N. St. Clair to Jana Proctor, $206,000.

Gleneagles Dr., 729-Blue Group International Corp. to Fatimah Tutwiler and Trimane Goddard, $740,000.

Mary Pl., 2604-Birkett Holdings Corp. to Mely Paz Cruz, $289,900.

Rexburg Ave., 310-310 Rexburg Corp. to Mimo R. Tesfaye, $438,000.

Shady Rest Rd., 3511-Darrell Wyman and Nancy L. Swaim to Yemi A. Khensu, $210,000.

Taylor Ave., 1316-Jack Robert Dalton and estate of Neely Dalton to Delsa R. Flores De Coreas, $225,000.

GLENN DALE AREA

Petworth Lane, 11207-Laura P. and Mark G. Kuhr to Mubashar Ali and Nadia Ali Khan, $530,000.

GREENBELT AREA

Greenhill Rd., 115-Edward and Julia Stratcinko to Yasmin A. Beckford, $345,000.

Mandan Ct., 8208-Richard T. and Sydina Ransom to Richard D. Mason, $230,000.

Miner St., 8148-NVR Inc. to Janine Kalthoff, $362,090.

HYATTSVILLE AREA

Crittenden St., 5105-U.S. Bank and Rmac Trust to Felipe Rivera Villagomez, $199,000.

44th Ave., 5622-Christopher M. and Heidi R. Willis to Molly and Louis Tartaglia, $439,000.

52nd Ave., 4812-Stephanie Stuart and Lean Ann Mawler to Victor A. Pineda and Suyapa Cruz Turcios, $215,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Crandall Rd., 8704-Pamela Dorsey to Wilfredo Flores Arevalo, Milagros Yanira Flores and Eva Yanira Flores, $329,100.

Franklin Ave., 9425-Roberto C. Sosa and Nelson Orlando Mata to Nelson Orlando Mata, $151,000.

Hiland Ave., 5732-Akrami Real Estate Inc. to Saidu Bangura and Ramatu F. Marah, $359,900.

Polk St., 7901-Adrian Askew and Gateway Investment Solutions Corp. to Franklin O. and Mirna Estela Cruz, $300,000.

Wood Glen Terr., 9809-Timberlake Wood Glen Corp. to Brenda Fotachwi, $368,600.

Fourth St., 9329-Cynthia Wright and estate of Vernon T. Langham to W.A. Morales, $305,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Barnacle Geese Ct., 1406-Pennymc Loan Services Corp. to Asally Sesay and Ahmed Jalloh, $405,000.

Brown Station Rd., 2203-Clifford W. and Angela M. Morris to Nathaniel Lee Brown, $225,000.

Campus Way S., 10405-Ann Askew and estate of Darlene Watson to Cayla T. Echols Norton, $215,000.

Cranston Ave., 710-NVR Inc. to Terri Jackson, $521,535.

Harry S Truman Dr., 516-Mark and Janet Ostroff to Donald and Sabrina Stanback, $254,000.

Jeff Rd., 3623-Lavatar and Mary Chiles to Richard E. Bate, $260,000.

Kettering Lane, 11315-Seth and Olivia Doherty to Jason A. Spencer, $240,000.

Lake Pointe Ct., 9811-Pars Investments Group Corp. to Bernadette Smith, $165,000.

Manderes Pl., 3403-Adrian King to Ishmail and Moshopeh C. Jalloh, $445,000.

Peachleaf Ct., 12806-Department of Housing and Urban Development to Desalghn Fikremariam, $310,000.

Prince Pl., 10249, No. 31-Carrie M. Ward and Howard N. Bierman to Anthony Bosah, $57,000.

Red Jade Dr., 231-Richard A. and Margaret L. Travers to Leroy H. and Darlene M. Graham, $160,000.

Ring Bill Loop, 1327-Christina and Kenneth Quashie to Arminta C. McKinney, $329,900.

Swiss Gap Rd., 107-Alicia M. Robins and Leslie N. Becketts to Canded S. Nolasco Pacheco, $185,000.

Vandine St., 13212-Daniel Khan to Clinton Alexander Coates, $382,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct., 7620-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Kerlin Giselle Morales and Maria Isabel Rivera, $152,500.

Bond Mill Rd., 15718-John J. Goggin Jr. and Mary E. Nearhoof to Walter J. Werking, $315,000.

Main St., 410-Rosemary Maldonado to L. Conor Noel, $150,000.

Nichols Dr., 908-Segundo A. Gonzlez to Juan F. Portillo, $344,000.

Sandy Spring Rd., 6508-HSBC Bank and Merrill Lynch Mortgage Investors Inc. to Kevin A. Valasquez, $298,785.

MONTPELIER AREA

Balsamwood Ct., 10406-Kevin F. and Cheryl L. Niccum to William A. Thomas and Dana Soukkaphan, $359,900.

Churchfield Lane, 8813-Michael D. and Annette M. Norton to Mark Loren Forelich and Lisa Ellen Poirier, $397,000.

Oaklands Manor Dr., 13503-Ovnelle O. and Machel S. Millwood to David Enrique Lazaro and Otto A. Giron Aguirre, $515,000.

Valerie Lane, 12220-Lift Capital Group Corp. to Kristie Washington, $395,000.

NEW CARROLLTON AREA

71st Ave., 4118-Unique and Modern Homes Corp. to Elmer A. Martinez Guevara and Sandra C. Andrade, $295,000.

85th Ave., 5428, No. 1-Cassandra C. Jobe to Joselito Valdez, $70,000.

OXON HILL AREA

Halliard Lane, 503-Potomac Overlook VIII Corp. to Mamadou Lamarane Deme, $750,000.

Maury Ave., 641-Corrie H. Cooper to Emelina Sanchez, $207,000.

Winslow Rd., 405-Belgacem Mkaddem to Mauricio and Johanna Rojas, $266,310.

RIVERDALE AREA

Furman Pkwy., 6903-Federal Nationial Mortgage Association to Ada E. Blanco and Juan Bonilla, $245,900.

Nicholson St., 5805-U.S. Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Kerlin G. Morales and Maria I. Rivera, $139,860.

Tennyson St., 5711-Prosper Realty Corp. to Ryan M. Tribue and Kim R. Murray, $240,000.

SUITLAND AREA

Davis Blvd., 6110-Department of Housing and Urban Development to Juliana R. Sacueza, $104,000.

Irma Ct., 3020-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Phillip Bishop, $138,350.

Marianne Dr., 6708-Aziz Properties Corp. to Lawrence Liggens, $241,500.

Porter Ave., 1902-Pien S. Mo and Pei C. Hsieh to Angel L. Cintron, $280,000.

Sunset Lane, 3091-U.S. Bank to Joshua Jordan and William Travis Berry, $148,000.

TEMPLE HILLS AREA

Allentown Rd., 6918-Richard A. and Patricia Y. Taylor to Darius Elias Rawlings, Anna Maria Alvarenga Flores and Mely E. Orellana Hernandez, $190,000.

Beechwood Dr., 6513-Lo Wen Tseng to Nancy Bardalez Serpa, $142,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Enquirer St., 6210-NVR Inc. to Jim O. Oguntimein, $499,990.

23rd Ave., 6616-Marketing Trade and Development Consulting to Luisa M. Ticas and Elsy Rodrige De Sosa, $275,000.

38th Ave., 5512-Daisy C. Bueno to Alison Elizabeth Bell, $430,000.

UPPER MARLBORO AREA

Christian St., 14007-Jerome and Connie Bingham to Glen A. and Claudia McDonald, $485,000.

Dorval Ct., 8503-Tyrone A. and Richee K. Berry to Patrick and Mary Katherine Currie, $292,000.

Duley Station Rd., 11570-Shauna M. and Benjamin Brock to Donita and Myron Pinkney, $699,900.

Forest Pines Dr., 4619-Calatlantic Group Inc. to Chidozie and Patricia Anyanwu, $350,000.

Gay Terr., 10605-GS Home Services Corp. to Adam Payton and Erin Thompson, $329,900.

Halloway N., 3715-Phoenix Property Developers Corp. to Vuong Quoc Nguyen, $152,500.

Jumping Way, 11012-Toll MD Partnership to Arthur Hopper, $491,065.

Mary Carroll Ct., 10608-Federal National Mortgage Association to Anthony D. Craig, $244,000.

Persimmon Rd., 12414-Logiko Investments Corp. to Lester Michael and Joelane Small, $255,000.

Soueid St., 6301-Aubrey D. Thagard and Danielle Latimore to Marie Urlima J. and Ugochukwu Okeke, $470,000.

Swindon Terr., 4343-Citigroup Mortgage Loan Trust and U.S. Bank to Tyana La She Wilson, $235,100.

Waynesford Dr., 14405-Wilmington Trust and Citi Bank to Natalie May, $600,000.

Woodspring Lane, 4206-Mab of Parkside Towns Corp. to Latonya G. Foreman, $429,880.

Woodyard Rd., 5602-HWR Corp. to Tri T. and Theresa Q. Le, $337,681.

Woodyard Rd., 5612-HWR Corp. to Richard A. and Jocylou R. Cabling, $350,990.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Cleaver Dr., 12006-Artie Wood Jr. to Diane Shorts, $55,000.

Dawn Ct., 14605-Olusegun M. Orenuga to Eric and Janet Grant, $605,000.

Golf Course Terr., 10923-Bank of New York to Naipaul Seegopaul, $286,500.

Kitchener Ct., 10759-Prakash Sankuathri to Maurice Opara, $290,500.

Thamesmead Ct., 1819-U.S. Bank and Wachovia Bank to Paul Peng, $246,126.