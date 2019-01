Prince George's County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ACCOKEEK AREA

Lusby Ridge Rd., 14412-Christina Irby to Jason Roberts, $450,000.

Menk Rd., 15900-Ani Real Estate Investments Corp. to Steven and Andrea Bennett, $292,600.

Stroh Ct., 13810-First Guaranty Mortage Corp. to Jerry Pearson, $247,500.

ADELPHI AREA

Metzerott Rd., 1836, No. 1411-Subrota and Kubu Maitra to Dorothy J. King, $97,500.

22nd Pl., 7003-Jacqualine E. and Delicia R. Donaldson to Boris Moriera Penado, Yesenia V. Moreira and Alama C. Machuca Martinez, $350,000.

BELTSVILLE AREA

Brandon Lane, 4808-Roger Dale and Deborah Marie Burnett to Reyna Marisol Mejia Rodriguez, $365,000.

Chapel View Dr., 3003-Jeffrey H. Newman and Sherry L. Cohen to Luis A. Tenorio Santa Cruz and Ana D. Tenorio, $385,000.

Ellicott Rd., 3015-Legend Builders Inc. to Synthia Mercy Mariadhas and Kanmani Balan Kamalakkannan, $385,900.

35th Ave., 11611-James H. and Esther L. Uphoff to Elmer Daniel Rodriguez Arias and Delmi Azucena Gutierrez Sincuir, $280,000.

BOWIE AREA

Aberdeens Folly Ct., 14015-Semion O. Glebov to Abidemi Osunniran, $500,000.

Beaverdale Lane, 12808-Laurie Jo and John Howland Hogan to Dianna L. Thaxton, $255,000.

Brewster Lane, 12512-Marc and Greg Rize to Prasad Chumble, $304,900.

Collingtons Bounty Dr., 4956-Wesley M. Jarmon Jr. to Leslie Nicole and Nathaniel J. Hamilton, $435,000.

Forge Lane, 12109-Sinh Troung Vu to Joanne and Alan M. Westphal, $354,000.

Gresham Ct., 13617-Rachele C. Gagnon to Dennis and Olena Bing, $366,000.

Kensington Lane, 12402-Timothy E. and Jeannette P. Mallory to Neredyda C. and Ishamel Dunn, $375,000.

Millstream Dr., 12636-Lori Prudden Kane to Minerva G. and Armando C. Mondares, $339,000.

Seward Rd., 6602-William H. and Emily S. Poole to Maureen Douglas, $412,000.

Swirl Lane, 12513-Eric M. Pearce to Dee A. Alexander, $325,000.

Westport Dr., 11262-Miquel Angel Alvarenga to Brian and Rebekah Cannon, $249,900.

Woodmore North Blvd., 12809-Ngozika J. and Chinyere A. Nwaneri to Davina and Ajani Baruti, $830,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Elenoir Ct., 3408-Adaora N. Otiji to Michele Bucanan Tyler, $230,000.

Epic Gate, 3420-Wells Fargo Bank to Michael Voglezon, $214,000.

Mitchellville Rd., 2380-Linda Holiman to David D. and Shari Hope, $231,500.

Norwegian Ct., 15501-Estate of Lisa A. Smith and Irish W. Smith to Sylvia D. Morsell, $200,000.

Patuxent Overlook Dr., 4409-Department of Housing and Urban Development to Vivian Ebhojaye, $590,000.

Piller Lane, 15730-Rubiliatu A. Oluronbi to Britney Chekia and Frances Daphene Smith, $200,000.

BRANDYWINE AREA

Charm Ct., 8813-Leroy Davis to Donald R. and Diana E. Brown, $330,000.

General Lafayette Blvd., 15212-DR Horton Inc. to Tanyelle Richardson, $317,900.

Lady Lauren Lane, 15112-DR Horton Inc. to Tanya and Christopher Cartwright, $335,000.

Lavender Dream Lane, 16001-Navy Federal Credit Union to Ian A. Garner, $422,000.

Morano Dr., 12410-CBD Trust Corp. to Willie C. Jones and Felicia D. Simms, $297,000.

Owings Ave., 14502-Michael Anthony and Julyia Renea Kirkland to Charles and Alonni Sullivas, $472,000.

Steam Mill Farm Dr., 12907-Caruso Bowie 11 Corp. to Teresa A. Boyd and Luis F. Robayo, $564,990.

BRENTWOOD AREA

Cottage Terr., 3717-Kathy L. Kraus and estate of Jennie M. McBride to Erik L. and Maria A. Sundquist, $250,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Cedar Heights Dr., 1106-Luther R. Upshaw to Veronica Jenkins, $350,000.

Clovis Ave., 821-Banister Holdings Corp. to Aicha Diagne, $190,000.

Cumberland St., 5310-Marriah Monique White to Deron Hogans Jr., $175,000.

Fresno St., 7109-Sarah Gafar to Harold McLarty, $175,000.

Huntsworth Ct., 1019-Melissa Smothers to Davon Bryan, $188,000.

Nome St., 1302-Equity Enterprises Corp. to Shauna Fields, $172,000.

Possum Ct., 260-Poconase & Sons Corp. to Tracy A. Stewart, $228,000.

Quarry Ave., 701-Rao and Webster Real Estate Corp. to Christina A. and Willie L. Weddle, $290,000.

Shady Glen Dr., 1005-JLG Investments Corp. to Donna G. Jones, $300,000.

Walker Mill Rd., 5702-Bayview Loan Servicing Corp. to Jose Argueta and Wendy Sosa, $139,900.

69th Pl., 523-IPMD Corp. to Aloysius I. Wills, $294,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Central Hills Terr., 6703-Alvin J. Nyonnoh to Stephanie L. Williams, $185,000.

Dutch Village Dr., 1705-Ashely Carela to John and Christiana B. Jusu, $115,000.

Hawthorne St., 7109-Cristyle Parker to Juana A. Medrano, $196,000.

Pinebrook Rd., 2701-SM Landover Corp. to Stephen John Kubik, $344,895.

Pinebrook Rd., 2711, No. 406-SM Landover Corp. to Mark Arthur K. Acquaye, $286,850.

Pinebrook Rd., 2904-SM Landover Corp. to Andaiye Hamilton, $334,015.

62nd Ave., 1713-Eric T. Litton to Cedric Jerome Watlington Jr. and Amber Nicole Thornton, $360,000.

CLINTON AREA

Alan Dr., 5708-James Michael Ryan to Estella Lorraine Trower, $275,000.

Birchview Dr., 12114-A&A Builders Corp. to Danielle Head, $325,000.

Buckler Rd., 6200-Donald Greenfield III to Jose Ramirez and Karla V. Martinez, $227,000.

Clinton Manor Dr., 6604-Richard Salas to Marisa L. and Kristopher L. Edmondson, $311,000.

Flowering Tree Ct., 5900-U.S. Bank and GSAA Home Equity Trust to Jose Blas Pleitez and Maria L. Torres, $354,500.

Horseshoe Rd., 6610-Denis Jose Reyes Huezo to Analiza M. Enriquez, $245,000.

Killarney St., 7100-REI Management Corp. to Ramon Guevara, Ana Guidos, Ana Francisca Guidos Larin and Ramon Prudencio Guevara Urrutia, $269,900.

Rodgers Dr., 5021-Marvin L. and Lily T. Carraway to Jose G. Guerrero Castillo, $332,999.

COLLEGE PARK AREA

Cheyenne Pl., 5004-Ruth V. Herbert to Rongxin Shao, $263,000.

Edmonston Rd., 8824-Juan M. Beltran Jr. to Joshua Morton and Holly Grant Robinson, $245,000.

Metzerott Rd., 4013-Michael C. Hibbs to Lawrence S. Doyle, $300,000.

Pontiac St., 6305-Pine Hill Properties Corp. to Mudhar Al and Suhair Saad Jebur, $315,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. T3-Jeanne Beverly Rund and Rosalind Diane Tesch to Lori Annette Bonnette, $165,000.

52nd Ave., 9606-Mihaela Drasovean to Sheryl A. Sivertsen, $285,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Asheville Rd., 1310-Mikita S. McKinney Alexander to Kali Nicole Simon, $270,000.

Roslyn Ave., 2210-Jimmy Watkins and Cynthia Ann Johnson to Jose M. Vidal, $240,000.

Viceroy Ave., 3010-Carolyn R. Baker to Kayla Cooper, $240,000.

FORT WASHINGTON AREA

Aqua Lynn Dr., 303-Ricky E. Catanghal and Bernardita M. Manalastas to Clara Esomeonu, $265,000.

Caltor Lane, 9911-Rashia Marilette L. Canlas to Angelisa Morg Bobadilla Canlas, $190,000.

Charles Way, 8115-Ram G. Gehani to Geronima Herbas, $125,000.

Forest Green Lane, 11714-Sterling National Bank to Duane Bouie, $461,000.

Mary Pl., 2501-Davis Holdings One Ltd. to Daniel Biddy, $299,000.

Old Lantern Ct., 11705-Prosperous Adventures Corp. to Raja Abhinay Moparthi and Anusha Suraneni, $456,500.

Reid Lane, 13321-Carol Ann Porac and estate of Mary F. Pender to Paul Walker, $250,000.

Stonesboro Rd., 3773-Geraldine Mackey to Sade Barrow, $330,000.

Tartan Lane, 12607-Robert E. and Alice F. Ammons to Tammy N. Parker, $529,950.

GLENN DALE AREA

Dubarry St., 9911-Bryan M. Golway to Stephen and Rachel Cranney, $305,000.

Trillium Trail, 6407-Mosaic Investments Corp. to Quentin O. Morgan, $500,000.

GREENBELT AREA

Greenbelt Rd., 8439, No. T1-Rana Abdul Kadhim Obaid to Latasha S. Butler, $119,000.

Jacobs Dr., 7811-Dragan and Marie Stefanovic to Atiquzzaman Atik and Kaniz Fatema Tania, $290,000.

Mandan Rd., 7917, No. 727-Estate of Albert L. Chandler to Tammy Francesca Craft, $155,000.

Pinecrest Ct., 1-Scott Maslow to Carrie Ellen Pagnucco and Justin Michael Gottschalk, $425,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 5607-Jose E. Ovalle and Cesar J. Reyes to Maimouna Sakiliba, $316,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Aerospace Rd., 10204-NVR Inc. to Kenth G. and Tiffany J. Santibanez Rivera, $400,800.

Cipriano Rd., 6201-Pedro Arthur G. and Cindy L.G. McVearry to Pedro V. Cruz, $250,000.

Fiske Ave., 7822-OMG Property Group Corp. to Epifanio G. Garcia and Celestina Martinez, $250,000.

Wood Glen Terr., 9801-Timberlake Wood Glen Corp. to Jacqueline Renee Westmoreland, $386,850.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Alastair St., 317-Marcus T. and Okiyyah L. Lucas to Renita L. Sheilds, $380,000.

Blue Wing Terr., 1129-Bayview Loan Servicing Corp. to Samson Adekolu, $320,000.

Canaan St., 401-Anthony Sanchez and Claudia N. Kannon to Patrick G. Orr, $399,900.

Crocker Pl., 13002-Kecia M. Jackson and estate of Brenda Holly Ross to Carolynn F. and Robert B. Anderson, $339,000.

Fortress Ct., 303-Constance C. and John W. Evans to Brookman Amissah-Ocran, $620,000.

Harry S Truman Dr., 624-Angela T. Lancaster to M.D. and Natasha L. Miles, $285,000.

Mary Bowie Pkwy., 15100-Toll MD XI Partnership to Charles and Kamil L. Barley, $943,149.

New Salem Ave., 10900-Olayemi O. Olafimihan and Latifat O. Oladipo to Victoria I. Sesay and Jonathan P. Posey, $300,000.

Presidential Golf Dr., 3000-NVR Inc. to Gary L. Griffin Sr. and Pamela E. Fisher, $501,990.

Robert Lewis Ave., 1511-Ngwobia Chinedu Ikika to Marsha D. Smith, $265,000.

Sunningdale Pl., 15605-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Cheria Askew, $429,990.

Walcott Lane, 1713-Dawn A. Pettaway to Waddy Goss, $380,000.

Weymouth St., 123-Micki J. and Miguel G. Vela to Oiubenga Samuel Ojo and Olamide Olaide Adedeji, $340,000.

Winterbourne Dr., 2922-Christian and Charlcie Steuble to Jarvis Rodgers, $540,000.

LAUREL AREA

Cambridge Cir., 14524-Bayview Loan Servicing Corp. to Stella Wristberg, $282,900.

Millbrook Lane, 15745, No. 73-Alphonso P. Wade and Sharon Nearn to Sami Haikel Shaibani, $178,470.

Parkway Dr., 6013-Estate of Joyce W. Emery to Rosita Marina Quintanilla, $325,000.

Vista Dr., 14016, No. 14-Marcos G. Elias to Sherelle Walker, $126,000.

Westside Ridge Dr., 14206-NVR Inc. to Mark and Kristin R. Weniger, $422,710.

Wheatland Pl., 15014-the Dean Group Corp. to Mya Harper, $295,000.

11th St., 1103-Chrstopher and Monica Alexander to Jose R. Hernandez, $285,000.

MONTPELIER AREA

Cherry Lane, 9266, No. 51-Derek J. Baliles and estate of Virginia N. Baliles to Brenda K. Bray Stewart, $184,000.

Dove Cir., 12149-Chrissy Abrahms to Nelson E. Dwamena and Alberta Kwanor, $257,000.

Golden Oak Dr., 13201-Reginald L. and Phyllis G. Denson to Tiju Mathew and Tintu Abraham, $350,000.

Laurelwalk Dr., 11418-Meikenjar I Corp. to Catherine Bracey Tynes, $135,000.

Oxwell Lane, 8725-Robert Hepler Richardson and estate of Janet K. Richardson to Alexis V. and Nexi A. Barahona, $410,000.

Trevino Terr., 9422, No. 142-Richard McClain to Michael Menard, $230,000.

NEW CARROLLTON AREA

Karen Elaine Dr., 5546, No. 1412-Georgia M. and Thomas S. Morton to Ajoke Olafisoye, $61,100.

Parkwood St., 7423-Robert Bernard Anderson to Maria A. Fuentes Rodriguez and Victor Aroldo Escobar Fuentes, $237,000.

73rd Ave., 4305-Royal Hospitality Inc. to Berfali S. Otero Lopez and Franklin E. Lopez Otero, $324,900.

OXON HILL AREA

Comanche Dr., 1004-Guillermo Guevara to Erick D. Cerna Torres, $214,000.

Ellsworth Pl., 305-Julio H. and Telmi E. Flores Mina to Jose A. and Ada I. Osorio, $270,000.

Fleet St., 157, No. 414-Sean Rawding to Gary O. Brown, $245,000.

Huron Dr. N., 203-Amina Ross to Patricia D. Sensenig, $249,000.

Owens Rd., 961-961 Owens Rd Corp. to Marquetta Little, $243,498.

Saint Barnabas Rd., 5406-Jennifer W. Ortiz Salazar to Fernnado and Gladis Yolanda Aguirre, $340,000.

Virginia Lane, 5678, No. 78-Ahmad B. Ware to Roger R. Francis, $229,000.

RIVERDALE AREA

Auburn Ave., 6501-Miguel A. Merlos and Blanca M. Cruz to Jose Romero, $330,000.

Kennedy St., 5705-Theophilus Ceasar to Charly M. and Roberto E. Rodriguez and Irene F. Bernal, $245,000.

Van Buren St., 4702-SM Waterford Estates Corp. to James T. Lee and Sarah E. Culp, $487,378.

SUITLAND AREA

Darel St., 6017-Unique and Modern Homes Corp. to Steven A. Yoresh and Celeah Barlow, $325,000.

Marianne Dr., 6902-Lenzy Ruffin to Usrael Rivas Bernal, $230,000.

Navy Day Dr., 3429-Sandibel N. Alarcon to Juan A. Fighiuera and Edy Joselyn Hernandez Montoya, $245,000.

Swann Rd., 3313-Deutsche Bank to Rolando Amaya, $209,475.

TEMPLE HILLS AREA

Chadwick St., 2210-M&E Realty Corp. to Bersabe Zelaya and Gloria M. Torrez, $207,000.

Frazier Terr., 5514-Wilmington Saving Fund Society and Christiana Trust to Dominique L. and Lauren D. Vaughn, $230,000.

Huntley Square Dr., 3331, No. C2-City Lending Inc. to Bertha M. Buchanan, $84,290.

Joyce Dr., 6313-Michelle E. Akins to Eucharia N. and Ignatius Ogu, $310,000.

Leslie Ave., 3405-Ali Khan to Juan Pablo Sanchez and Aida N. Feliz Perez, $309,000.

25th Ave., 3904-Ryder C. Finlayson to Geraldine Marie Carey, $95,000.

32nd Ave., 3214-Residential Value Corp. to Brettney Smith, $235,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1001, No. 201-Mohammad Kabir Patwary to Santos Demetrio Par Perez, $90,000.

Tribune Ct., 3110-NVR Inc. to Omar Sharief and Inas Agabein, $482,145.

Wardman Rd., 2008-Christopher Charles and Casey Renee Gayer to Gregory R. Clary and Caitlin H. Cleaver, $424,900.

31st Pl., 5823-Jose A. and Socorro H. Paiz to Gabriel James Starrett and Marylyn Michelle Presutti, $325,000.

41st Ave., 6111-Bonita D. Drake Roberts to Nelson Roberto Zavala Fuentes, $227,000.

UPPER MARLBORO AREA

Brookshire Ct., 3318-Michael Paul Currid to Rossie Graves, $245,000.

Colonel Brooke Ct., 4813, No. 293-Department of Housing and Urban Development to Malcolm J. Ryant, $118,000.

Eastland Cir., 10803-Mab of WTC Corp. to Eric L. and Arnetta D. Whittaker, $435,989.

Kaveh Ct., 5707-Travis and Yvette Michele Williams to Antoine Dorne Niblett, $530,000.

Mapleshade Lane, 5225-Wendy and James B. Walsh to Sergio A. Velasco, $180,000.

Marwood Blvd. S., 5606-Wells Fargo Bank to Will B. Goodwin, $307,600.

Norus St., 15701-NVR Inc. to Badia B. Love, $587,279.

Sauerwein Way, 5917-NVR Inc. to David Payne, $360,000.

Sturdee Dr., 12608-Sammy Robinson to Dwayne A. Smith, $245,000.

Wallace Lane, 12506-Caroline C. Gordon and estate of Elizabeth Alice Coyle to Hal Wiseman, $375,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Connor Ct., 2004, No. 707-Bank of New York Mellon and JP Morgan Chase Bank to Cheryl McAfee, $175,000.

Dunleigh Dr., 14909-Wilmington Trust to Onyeka Ibeh, $375,000.

Hall Station Dr., 900, No. 200-Syed A.A.R. Gardezi to Albert and La Shawna Tasker, $304,000.

Peachtree Lane, 1826-Antonio R. and Deborah Solomon Irving to Adegbile and Adedokun Adewunmi, $400,000.

Traver St., 9816-Michelle J. Hudson to Sarah A. Al Rufai, $455,000.

Vista Verde Dr., 3523-Catherine E. Guiyas to Mauricio S. and Azucena Aviles Bravo, $420,000.