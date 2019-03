These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Admiral Ridge Rd., 2820-Sabrina Willita Smart to William Henderson, $365,000.

Bohac Lane, 1213-Federal National Mortgage Association to Jawana Marshall, $369,900.

Hardy Tavern Dr., 14207-NVR Inc. to Ernest Lewis II, $461,145.

Strausberg St., 907-Robert Okonkwo to John R. and Ivy J. Savoy, $455,000.

ADELPHI AREA

Chillum Manor Rd., 1202-Raymond A. Jones to Anastasia Brown, $300,000.

Lewisdale Dr., 2413-Wilfredo Santeliz Rivera and Maria I. Guardado to Bi Qing He, $349,000.

BELTSVILLE AREA

Beltsville Dr., 12149-Aida F. Diakite to Awet T. Gebregziabher, $260,000.

Calico Rock Lndg Rd., 7344-Calatlantic Group Inc. to Melaney Johnson, $344,340.

Craiglawn Rd., 3102-Paul Hatheway Terry to Alfonso and Carmen M. Palomo, $324,900.

Greenmount Ave., 13219-Stephen T. Minnick and estate of Anna Jean Minnick to Antonio D. and Ingrid A. Arguello, $365,000.

Home Acres Terr., 10707-HSBC Bank and Nationstar Mortgage Corp. to Prakash Sankurathri, $295,575.

Kenny St., 4236-Narciso and Janet Kleon to Milton Sanchez Vakle and Ana Lozo Arguerta, $363,000.

Taney Dr., 13202-Hector Javier and Janet E. Fontanez to Rolando and Ruth Noemi Molina and Betty Noelia Hernandez, $379,900.

BOWIE AREA

Chapel Forge Dr., 3806-Lee E. and Virginia E. Wulff to William and Concordia Gorham, $279,850.

Collingtons Bounty Dr., 4907-Lintanya T. Harris to Gabriel E. and Shakerra L. Bowe Monfiston, $419,000.

Foxhill Lane, 12112-Anthony J. Murray to Zulma Litze Fernandez Patzi, $327,500.

Gladys Retreat Cir., 12909, No. 34-Bank of New York Mellon to Olufemi and Aldoria Adebayo, $266,175.

Keyport Lane, 2707-Joey W. and Nyime J. Gilchrist to Brent and Sonya B. Taliaferro, $357,000.

Manship Lane, 12306-Sally M. Schneider to Janvier N. and Joslyn T. Depeazer, $355,000.

McDonough Terr., 6713-Elizabeth S. Healy to Nathan E. and Catherine R. Merris, $350,000.

Old Fletchertown Rd., 13110-Michael M. and Barbara M. Evans to Jose Luis Cruz, $258,000.

Quetzal Dr., 7308-Brian C. Strojny to Charles R. and Norvetta D. Robinson, $440,000.

Undermire Ct., 8607-Austin Lee Meredith and Monrawee Cross to Dominique Paul, $444,000.

12th St., 13111-Victor L. and Beverly A. Crawford to Juliet Ngwa, $375,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Ark Ct., 15901-Truman 2016 SC6 MD Corp. to Michael J. Cales Jr., $345,000.

Easton Dr., 3423-U.S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Nicole Jones, $205,000.

Europe Lane, 3804-Rodney M. Taylor to Simret G. Nesgga and Temesgen H. Gebrekidan, $305,000.

Holiday Lane, 12826-John D. Welsh to Raife E. and Caitlin K. Oldham, $305,000.

Pinelake Lane, 1407-Thomas M. and Ann B. Bailey to Tryiokasus W. Brown, $390,900.

BRANDYWINE AREA

General Lafayette Blvd., 15208-DR Horton Inc. to Cecelia Louise Brigham, $334,900.

Lady Lauren Lane, 15126-DR Horton Inc. to Valerie Granderson Davis, $329,490.

Lady Lauren Lane, 15301-DR Horton Inc. to Shannon Eugene Williams and Lauren Michelle Turner, $325,990.

Owens Way, 8006-Selena Y. and Charles A. Powell to Donald Paul and Lasheta Monique Bolin, $399,900.

BRENTWOOD AREA

Newton St., 4102-Silvio A. and Claudia M. Sanchez to Mayra M. and Marilyn Sanchez, $210,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Cedarleaf Ave., 301-Residential Value Corp. to Rudis A. Reyes Fuentes and Diana Y. Reyes, $217,000.

Dutton Way, 1120-Edwin Granados to Donnita Williams, $220,000.

Foote St., 6316-Federal National Mortgage Association to Constance D. Wilson and Diamond T. Thompson, $215,000.

Hylton St., 7245-Elie J. Youssef to Olga T. Meredith, $238,000.

Lee Pl., 6104-Sherraine Rawlins to Latoya Matthews and Elarka Nixon, $450,000.

Torque St., 4107-Juan and Karen Elaine Stewart to Kaitlyn S. Braswell, $270,000.

Valley Park Rd., 6802-Lester W. and Jeja R. Simeon to Osmar Francisco Guardado Ramirez, $317,800.

69th Pl., 418-Dominique Yearwood to Tioni Fountain Simmons, $237,000.

71st St., 607-Cambridge Estates Corp. to Jorge G. Vasquez Guerrero, $232,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Belleview Ave., 2349-James D. and Teresa S. McManus to Tuvinh L. Vuong, $450,000.

Crane Pl., 7425-R.E. Properties Corp. to Mary C. Febeh, $245,000.

Green Willow Pl., 712-Zelda E. Gantt to Travon J. Jackson, $189,900.

Kent Village Pl., 2447-Ana F. Bonilla to Rohan F. Clarke and Kawama N. Bacchus, $210,000.

Oregon Ave., 2115-Rufus V. Horton Jr. to Johanna Elizabeth Ponce Torres, $235,000.

Parkway, 2304-Zachary and Ashlee Smith to Daniel N. and Caroline L. Galante, $349,900.

Pinebrook Rd., 2721-SM Landover Corp. to Jordan D. Howlette, $357,060.

Pinebrook Rd., 2739-SM Landover Corp. to Andrea Boykin, $311,940.

Virginia Ave., 2005-Habitat for Humanity Metro Maryland to Merhawi Kibrom and Samrawit Bokrestion, $230,000.

57th Ave., 2400-Johanna F. Polsenberg and Warren L. Nott to Sandra De Los Angeles Rivera and Luis Enrique Valencia Giraldo, $320,000.

CLINTON AREA

Deborah St., 8401-Gerald Alan and Mary Anne Upright to Dale Cherie Mayhew Jefferson, $278,100.

Jewelwood Ct., 9722-Dana Jones Meggett to James and Donna Tyree, $406,900.

Mary Beth Blvd., 4611-Alejandro L. Martinez to Shirley Patricia and Kirk Dwyane Hopkins, $445,000.

Serenade Ct., 10311-Robert and Wanda J. Randall to Radiah Hilliard, $275,000.

Wilton Pl., 9501-Marcus Moses and Dgessey A. Major to John and Susan Lamorte, $449,900.

COLLEGE PARK AREA

Edgewood Rd., 5020-Alf Lira Corp. to Kara Yoh and Matthew Joseph, $320,000.

Hollywood Rd., 4911-Nicole Denmark to Abel Cabrera Sanchez and Berta O. Rodas Garcia, $260,000.

Saint Andrews Pl., 9013-Jie Zhang and Shunlin Liang to Siqian Feng and Dan Lioa, $385,000.

52nd Ave., 9704-Teresa A. Wertz to Alison T. Ray and Jessica N. Fish, $353,500.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Benson Lane, 1809-Art Homes Corp. to Chauncey Taylor and Patricia Fisher, $305,000.

Donnell Pl., 7116, No. C8-Cynthia M. Hawkins to Jonathan Powell, $75,100.

Gateway Blvd., 6801-Jimmie and Barbara Lovick to Nicole Q. Monroe and Kenneth R. Suggs, $240,000.

Kirtland Ave., 3014-S & S Development & Design Corp. to Dallas D. Lee, $300,000.

Marion St., 7610-Sandra L. and Jesse Webb to Donald D. Lambert Jr. and Mattie E. Simms, $288,000.

Roslyn Ave., 2117-Erik D. Hammiel to Caprice Wright, $250,000.

FORT WASHINGTON AREA

Allentown Rd., 9404-Anthony Dixon to Heywon and Helen Jin Lee, $250,000.

Blanchard Dr., 9311-Caruso Builder Washington Overlook Corp. to Vanessa Futrell, $716,977.

Browns Lane, 2109-Jose Guzman to Erin Virginia Hafer and Shannon Joel Dengler, $349,900.

Coldwater Dr., 13206-Phillip and Frederika N. Garrette to Daniel D. Bellinger, $290,000.

Hadrian Lane, 502-Fairfax Properties Corp. to Shayna R. Hammond, $469,000.

Lourdes Dr., 500-Tawanza Friedman Hassan to Dwayne Mitchell, $383,000.

Murray Hill Dr., 8141-Robin A. Bryant to Jose A. Astorga Castro and Janice A. Rojas, $325,000.

Rolling Green Way, 10102-Kenneth John and Tawnya Sue Evans to Nakia Renee Temoney, $370,000.

Spyglass Ct., 11709-Sophat Nuth and Thearen Huy to Xin Yun Zheng and Xiuqin Wang, $380,000.

Tuckaway Terr., 916-Arash Hematti to Tyquan S. Trotter, $375,000.

Wolf St., 2112-Herman L. and Toy Lynn Wilder to Evelin Berrios Garcia, $320,000.

GLENN DALE AREA

Glen Pine St., 7110-Department of Housing and Urban Development to Victor A. Nden, $550,000.

Oakley Rd., 7100-Sun and Kon Kim to Mirabelle Asangong, $650,000.

GREENBELT AREA

Mandan Rd., 7917, No. 717-April Tiffany Yancey to Nancy and Robert Bentz, $140,000.

Rosewood Dr., 116-Residential Value Corp. to Alondra Isahura and James M. Thompson, $450,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3829, No. E-103-Kopal Jha to Teddy R. Wellington Jr., $205,000.

43rd St., 6108-Kevin M. Strait to Rrezart Beqa and Cecilia Volterra, $457,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Alcona St., 9213-Elizabeth M. Merriman to Geraldo Melendez, $291,000.

Fulton Ave., 8707-Celine Onyewu to Tony Obamogie, $380,000.

Green Oak Terr., 7310-U.S. Bank to Raymond Pare, $195,000.

Hubble Dr., 8017-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Welton L. and Sheila Malloy Hall, $530,000.

Magnolia Dr., 8404-Iman Gobran to Carlos Ernesto and Claudia Yamilett Hernandez and Gerardo Munguia Castillo, $384,000.

Oliver St., 7203-Margaret E. Ware to Denny A. and Jessica C. Hernandez Meza, $275,000.

Smithview Pl., 9402-DR Horton Inc. to Zainab Fadlu Deen, $372,000.

Woodberry St., 9406-Richard D. and Katherine F. Kramer to Elizabeth B. and Samuel J. Dueweke, $335,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Argos Pl., 14617-U.S. Bank and Nationstar Mortgage Corp. to Lindsay Cannon, $281,400.

Burleigh St., 13304-Celerity Ventures Corp. to Karen Scott, $399,000.

Campus Way S., 10661-Le Realty Corp. to Deneil N. and Anneil L. Edwards, $249,950.

Castleton Terr., 202-Edward R. and Betsy K. Kingman to Ernestine P. Jones, $277,000.

Hobart Ct., 4006-Kenisha Duncan and Clinton Hylton to Peter A. Ajugonyi and Etienne Ajugonyi Agwaranyam, $315,000.

Lake Pointe Ct., 9605, No. 202-Federal National Mortgage Association to Elecia A. Johnson Rawls, $140,000.

Lynnville Terr., 14800-Toll XI Partnership to Lamar Wilson II and Kathy Olphant, $924,080.

New Pointe Dr., 9909-NVR Inc. to Willie C. Merrell II, $357,310.

Prince Pl., 10222, No. 11-204-Muhammad S. Arain to Bobby Henry, $62,000.

Rhett Ct., 12808-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Pamela C. Graves, $269,000.

Symondsbury Way, 15430-Tichi Property Corp. to Bonnie B. Wilkins, $585,000.

Utica Pl., 9607-Abiodun Salisu to Tanya L. Murray Jackson, $400,000.

LAUREL AREA

Arbory Way, 15433, No. 197-Rodway Newman to Serge Kasongo, $232,000.

Archsine Lane, 7317-Sirisha L. Kala and Vikram K. Kolluru to Tina Goodwin, $374,900.

Briston St., 14005-U.S. Bank to Melvin A. Haire Sr., $155,000.

Ivy Bank Rd., 7219-Brian Prescott and estate of William G. Prescott to Katherine L. and Martin P. Steed, $270,000.

Marton St., 1043-Lacy Williams to Matthew A. Taylor, $250,000.

Shadow Park Ct., 7401-Donna M. and Stewart A. Kohl to Julia R. and Mel Tillery, $489,990.

MONTPELIER AREA

Adkins Rd., 14111-Vincent R. Valicenti and Janet R. Brooks to Juan Angel Guevara Jiron and Maria D. Mejia De Guevara, $310,000.

Cedarbrook Lane, 12110-James and Susan Mathis to Josselyn and San R. Aguilera, $349,500.

Greenview Dr., 14108-Christopher C. and Joanne L. Grice to Mohammad J. Mahboob and Shazia Mazhar, $365,000.

Point Lane N., 12809-William Francis Williams to Jordan S. and Stephanie L. Feefer, $375,000.

Tuscany Dr., 11709-Russell J. Brown and Bruktawit M. Hagos to Aparna Gupta and Sreekanth Venkatraman, $320,900.

MOUNT RAINIER AREA

30th St., 4405-Ena Djordjevic to Charles Henry Dorger III and Katherine Marie Hart, $365,000.

NEW CARROLLTON AREA

Emerson Rd., 7760-Francine Ricketts to Giovanni Romero, $260,000.

Macbeth St., 5444-Jose Morales Torres to Elsy N. Maldonado Bonilla, $230,000.

Quentin Ct., 6502-Joyce E. Cousins to Jamer E. and Fancy D. Rosas, $240,000.

Warner Ave., 3938-Herbert Cesar Adrian Jimenez to David Glenn and Paulo Keiko Miller, $250,000.

74th Pl., 4201-Suresh K. Hatte to Consuelo De La Paz Hernandez and Luis Alfonso Crespo Enriquez, $247,000.

OXON HILL AREA

Sentry Sq., 729-Dan R. and Tammy J. Lewis to Mario Tyrone Simpson and Walter S. Bowman Sr., $575,000.

Wheeler Rd., 4709-Federal National Mortgage Association to Angel Bonilla, $260,000.

RIVERDALE AREA

Auburn Ave., 6516-Omnius Corp. to Jeffrey Smith Jr., $415,000.

Rhode Island Ave., 6643-SM Waterford Estate Corp. to Samuel and Shih Yen Chiou, $454,335.

47th St., 6610-SM Waterford Estates Corp. to Zachary N. Schulman and Tyann C. Lee, $484,990.

61st Pl., 6605-Frederico Ribulotta and Rosana Gilmore to Rafael Diaz Caceres and Lleris G. Caceres Cruz, $334,500.

SUITLAND AREA

Tamara Ct., 6206-U.S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Marvin H. Gutierrez, $295,000.

TEMPLE HILLS AREA

Braddock Rd., 4920-Jasmine Eggerson to Katesha and Elliot Edwards, $245,000.

Chadwick Terr., 2047-Crystal Chauntay Banton to Terrence Raycrow Jr., $235,000.

Fielding Lane, 5052-Marjorie C. Schantz to Aida Mercedes Hernandez Mendoza and Samuel Orlando Lazo Guerra, $280,000.

Sharon Rd., 4710-Sarita Elaine Edwards to Haseena A. Henry, $290,000.

Toby Dr., 6013-Russell Properties Corp. to Malcolm Biles and Felicia Smith, $329,900.

25th Pl., 3405-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Raul Gonzalez, $255,000.

28th Pkwy., 3528-Saluda C.D. Kitt and Jerome Bost to Raquel Esther and Maria Sara Mata, $285,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Longfellow St., 3702-Douglas Patrick and Avery Catherine Connolly to Allison D. Wittrock, $463,500.

Roanoke St., 2023-Jose Nelson Vasquez to Oved Isai Alvarez Campos, $310,000.

Tribune Ct., 3206-NVR Inc. to Nykia McBride and Joseph Clemonts Jr., $515,450.

Van Buren St., 4210-Andrew J. Holliday to William G. Gensheimer and Catherine A. Denny, $585,000.

UPPER MARLBORO AREA

Central Park Dr., 9724-SM Parkside Corp. to Shania Truelove, $396,380.

Croom Airport Rd., 15703-Richard J. Welsh and Linda A. Dixon to Nyeka Cecili Bolton and Brian Eric Steuber, $530,000.

Eastland Cir., 10816-Mab of WTC Corp. to Cheron E. Rodgers and Delayna McIntosh, $474,969.

Fairway Manor Terr., 9509-Noel Steele to Dwayne H. Lawrence and Abriance Chantille Baker Lawrence, $305,000.

Flying Change Ct., 10706-Toll V Partnership to Kameron K. and Rahsaan J. Coefield, $505,159.

Governor Sprigg Pl., 14630, No. 452-James Watkins to Antwan D. Lucas, $253,900.

Green Tee Turn, 11903-JLG Investments Corp. to Vincent R. and Dorrett L. Todman, $432,000.

Hollow Ridge Ct., 13301-Denise H. and Harold King to Christopher France Lagorlen and Felisha Fionne Jefferson, $425,000.

Lemocks Dr., 9809-BB2 Corp. to Devin D. and Ciara Ray, $340,000.

Marlborough Grove, 4912-Tyra Archer to Brittney Bennett, $218,000.

Norus St., 15607-Caruso Builder Balmoral Corp. to Monica M. Simmons and Joseph Dolce, $726,953.

Observatory Pl., 10504-NVR Inc. to Bashshar Conway, $317,350.

Pavillion Ct., 12610-David A. Johnson to Andrea V. West and Lue B. Powers, $260,000.

Piaffe Cir., 9520-Mab of Canter Creek Corp. to Donna M. Stewart, $567,841.

Sauerwein Way, 5915-NVR Inc. to Babatunde Agboola and Ayanjide Oyelade, $350,000.

Tealbriar Dr., 9723, No. 259-SM Parkside Corp. to Joanne Johnson, $325,125.

Tealbriar Dr., 9735, No. 253-SM Parkside Corp. to Colette Fladger, $310,000.

Torbay Pl., 4907, No. 36-Kimberly Lynn Hood to John A. Torres, $220,000.

Village Dr. W., 16212-Department of Housing and Urban Development to Stephanie Hernandez and Maria B. Barragan, $215,000.

Winners Cir., 13503-Lorna J. Thompson to Charles O. Obasi, $391,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Barrington Ct., 1822-Nadine Heron to Lasandra Nadine Lockett, $327,000.

Durbin Ct., 2205, No. 2-Alfred and Betty Green to Addie Perkins Williamson, $320,000.

Kingsview St., 12406-Jonathan D. and Wendi J. Howard to Michael McKoy Moore, $400,000.

Pebble Beach Dr., 1709-Sarah and Arthur K. Johnson Jr. to Eugenia Botchway and Ernest Twum Barima, $345,000.