These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

April St., 14619-Jing Ke to Sherod L. Fleming, $349,900.

Bryan Point Rd., 604-James Thomas Clagett Jr. to James Long Jr., $370,000.

Hathaway Ct., 605-Sydna E. Cheatham Jones to Marsha D. Stewart and Patricia S. Kennedy, $389,900.

Summerwood Lane, 17311-Kenneth and Katrena Sweetney to Tiffane and Ibrahim Golson, $515,000.

ADELPHI AREA

Curry Dr., 2712-Marcos A. Orellana Aguilar and Erika Lopez De Orellana to Sergio A. and Francisco Javier Rodriguez, $390,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 124-Iuka Holding Corp. to Christian U. Eligwe, $111,900.

BELTSVILLE AREA

Alloway Lane, 7711-Koe P. and Vorleak U. Bornhor to Danielle Alexis and Jeremiah Dycks, $470,000.

Benjamin St., 12024-Richard P. and Jacqueline C. Johanning to Ngnam Julienne Tassa, $520,000.

Cherry Hill Rd., 11200, No. 45-Michael G. Dawkins to Isaac Annor Marfo, $130,000.

Evans Trail Way, 3718-Audley O. Haye to Yirgalme Made, $210,000.

Harford Ave., 4909-HSBC Bank USA to Blanca D. Tobar, $271,500.

Howard Ave., 4803-Lennel K. Johnson Jr. to Juan G. Gomez, $325,000.

Ledo Creek Terr., 13008-Kevin Kyudae and Hee Jung Lee to Phuoc N. Nguyen and Cuong T. Hoang, $585,000.

Olympia Ave., 4615-Thomas W. Guevara and Osmin R. Ferrufino to Rodrigo Resendiz Sanchez and Jacqueline Estela Ferrufino Vasquez, $235,000.

Romlon St., 4505, No. 201-Montpelier Village Condominium to Donna Kay F. and Keith G. Gayle, $95,000.

Tonquil St., 4504-Minh Nguyen to Glendi M. and Alba A. Guevara Rodriguez, $392,000.

BLADENSBURG AREA

Tilden Rd., 5413-Silvestre Paniagua Bustillos to James and Ashley Booterbaugh, $299,000.

BOWIE AREA

Chelmont Lane, 4101-Wilton O. Nedd to Dorte G. Engel, $350,000.

Corbin Pl., 3905-Daniel S. and Lutitia L. Gressang to Shea Hunter and Teresa C. Thompson, $350,000.

Gradys Ct., 11900-Michael and Jessica Fletcher to Maria Alvarez, $383,400.

Kincaid Lane, 12720-James R. Ricker to Melissa C. Queen, $331,500.

Maple Reach Ct., 14213-NVR Inc. to Sylvan E. and Katrina B. Miles, $570,765.

Memphis Lane, 3308-Jane and Robert T. Chroniger to Christopher J. McCarter, $275,000.

Orangewood Lane, 4407-Myrtle E. Mark to Terese Elizabeth and Edward L. Kalloo, $250,000.

Rolling Hill Lane, 12226-Federal National Mortgage Association to Charlene Briggs, $375,000.

Scarlet Oak Terr., 3242-Natasha C. Johnson to Ngardie Quee, $282,000.

Stockbridge Ct., 4428-Samuel N. Asangong to Kathy D. Waugh, $259,000.

Whitehall Dr., 12406-Carlos M. and Jennifer A. Ramos to Khalil J. and Renarta M. Jones, $333,200.

Youngwood Turn, 13421-Robert A. and Mary L. Bailey to Karen S. and Angus L. MacDonell, $350,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Atlantis Dr., 16003-Brandon Christopher Young to Kiana and Sulieman Nurideen, $397,350.

Eastview Terr., 16604-Jaclynn Haymon to Allen J. Boone, $281,000.

Europe Lane, 3822-Elizabeth Adepegba to Adepero Odusanya, $180,000.

Hoven Lane, 12707-Federal National Mortgage Association to Nicolas G. Guerra, $235,000.

Noblewood Lane, 15228-Ronald A. Castanzo and Kathleen T. Rousche to Sean Creamer and Jennifer Hernances, $284,000.

Pittland Lane, 2517-Tabitha M. Ellis Taylor to Lauren Marie Proctor, $323,000.

BRANDYWINE AREA

Baden Naylor Rd., 16501-Son of Wally Corp. to Jose A. Martinez and Cecilia N. Angel, $470,000.

Lady Lauren Lane, 15201-DR Horton Inc. to Yolanda Lindley and Rashad Omari Wilson, $339,990.

Lady Lauren Lane, 15305-DR Horton Inc. to Jamal D. Hood and Barbara Altonia Ann Graham, $299,989.

Owings Ave., 14412-NVR Inc. to Tramayne I. and Stephanie L. Bullock, $543,050.

BRENTWOOD AREA

Utah Ave., 3903-Brian Jon Knox to Marc W. and Rebecca J. Laughton, $375,000.

40th Pl., 3713-Gregory W. and Dora L. Sydnor to Joshua Edward Durant, $270,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Balboa Ave., 1207-Marcela R. Fleming to Charmaine A. Jones, $285,000.

Cappy Ave., 603-DSDJ Properties Inc. to Dakota McMurray and Jovan Washington, $295,000.

Clearfield Ct., 6507-Dreena J. Johnson to Amanda and Joan Lowe, $210,000.

Goldleaf Ave., 502-Cherie K. Smith to Darlene Theresa Middleton, $207,000.

Malachite Pl., 6942-U.S. Bank to Andrew B. Moore, $220,000.

Rose Quartz Terr., 7013-Natasha Levett Chase to Jerel M. Griffin, $256,000.

Shady Glen Dr., 386-Adewale C. Dada to Tyresha Deangela Williams, $244,000.

Torrance Ave., 1701-Shannon A. and India H. Dixon to Nasreen Begum, $218,000.

Walbridge St., 6328-Qiao Zhang and Feng Dong to Shawn Mitchell Ferguson, $320,000.

69th St., 118-Irvin Louis Hay Jr. to Claudia Rivera Amaya and Carlos X. Martinez Rivera, $257,000.

CHELTENHAM AREA

Blackstone Ave., 10407-Joan H. East to Phillip Bishop, $340,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Belleview Ave., 3001-ML Mase Corp. to Kenisha Scott, $405,000.

Cheverly Ave., 3403-Zachary H.B. Wells and Caroline Puente to Daniel A. Reinhard and Anne Kopf, $408,860.

Crest Ave., 2509-Ian G. and Chase K. O’Brien to William R. and Taylor G. Weaver, $430,000.

Forest Rd. E., 7101-Neurys Perez to Edwin A. Cruz Canales and Elsy Dinora Barrera Marquez, $230,000.

Markham Lane, 2515-Dinielle Barnett to Angelita S. Lewis, $260,000.

Pemberton Lane, 6000-Melissa C. Queen to Isaias Salvador and Paula Diaz Salinas, $265,000.

Pinebrook Rd., 2723-SM Landover Corp. to Kyndra Mitchell, $288,605.

Pinebrook Rd., 2808-SM Landover Corp. to James Williams, $328,005.

Swan Terr., 7614-Lynette Jones to Michelle Ellis, $220,000.

Wayne Pl., 2518-Kimberly A. Morales to Joanne Hyppolite, $330,000.

57th Ave., 2403-Laurence S. and Joyce M. Woodworth to Teshome Mekuria and Alem Tekleab, $329,000.

CLINTON AREA

Brooke Jane Dr., 6202-Cambridge Estates Corp. and Abbas Ghassemi to Erica L. Jackson, $324,500.

Kidder Rd., 3608-Johnson and Gretel I. Kunlipe to Ali D. Loum, $291,000.

Rodgers Dr., 5009-Nateka J. Dancy to Jerome Jones, $350,000.

Spruce Dr., 5600-Prakash Sankurathri to Nelson U. Reyes Lopez and Glenda S. Morales De Reyes, $300,000.

Tippett Rd., 11308-Sue E. Hermanson to Richard L. Magruder, $240,000.

Windbrook Dr., 12201-Clear Sky Properties Corp. to Patrica M. England, $318,000.

COLLEGE PARK AREA

Edgewood Rd., 5108-Mosaddeque R. Malik to Lynn Marie Johnston, $330,000.

Limestone Pl., 9400-Donald I. Bragg to Jennifer A. and Gregory C. Weaver, $410,000.

Vernon Terr., 5801-Stephen J. Palese and estate of Shirleyann G. Egenreider to Rose Kirby, $315,000.

54th Ave., 8204-James and Genna Cowan to Oscar Losama and Olivia Bombart, $305,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Forest Park Dr., 1663-Kat Realty Corp. to Linda M. Daniels, $236,000.

Glendora Dr., 1816-Ani Real Estate Investments Corp. to Vicky Tierra Price Wood and Alfred E. and Gloria Yvonne Price, $320,000.

Lakehurst Ave., 2500-Apex Capital Group Corp. to Raquel S. Brown, $245,000.

Millvale Ave., 2602-Spark Avenue Corp. to Linda G. Turner, $240,000.

Orleans Ave., 3118-Naomi D. Taylor Johnson to Shirley and Lavette Stokes, $245,000.

Silverton Ct., 7117-Don D. and Teresa J. Hursey to Ronald and Theodora Marie Parker, $345,000.

FORT WASHINGTON AREA

Argyle Cir., 12903-Derek R. Braham to David J. McIlwain Sr., $360,000.

Centennial Dr., 1113-Felecia Hardaway to Monique D. Watson, $335,000.

Halyard Pl., 12715-JWE Group Inc. to Zhaodong Liu and Ya Shuang Xu, $435,000.

Neon Rd., 11519-Caruso Builder Washington Acres Corp. to Willette and Jason R. Bowry, $620,000.

Pinehurst Dr., 9014-Darlene E. and Robert Donald Barnes to Renee Hunter, $285,000.

Tucker Rd., 1626-Frederick Tombar III to Angela Michelle Johnson, $265,000.

GLENN DALE AREA

Rochino Ct., 12404-Crystal L. Johnson to Jonathan Olatilewa Alonge, $435,000.

GREENBELT AREA

Greenbelt Rd., 8477, No. T2-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Ian and Gale DeSouza, $73,000.

Hanover Pkwy., 7712, No. 90-Shamika Place to Sara M. Lail, $145,000.

Julian Ct., 106-Federal National Mortgage Association to Anna and Stephen Bradford, $280,000.

Mandan Rd., 7923, No. 683-Yueh H. and Min T. Lee to Terence and Monique Sheppard, $165,000.

Stream Bank Lane, 5247-Justin Rusk and Amy Crupiti to Jiangbo Ming and Haiyang Li, $575,000.

HYATTSVILLE AREA

Kennedy St., 4012-Federal National Mortgage Association to Arion Chapman, $285,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Alcona St., 9349-Barbara M. and Wilbur M. Hurlock to Jose Ivan Calvillo Ornelas and Laura A. Ortega, $300,000.

Dorsey Lane, 10064-NVR Inc. to Whitney Smallwood, $310,202.

Galaxy View Lane, 10211-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Frederick and Isabella Parker, $599,913.

Haddon Dr., 5603-James E. Clarke and Renee Dyson to Mickey Hua and Michelle Pingchen Young, $283,000.

McLain Ave., 8705-JLG Investments Corp. to Josef and Carol Harris, $391,000.

Oliver St., 7310-Cheryl Fortner Macheske to Tam Minh Truong and Diem Nguyen, $335,000.

Smithview Pl., 9404-DR Horton Inc. to He Li and Ruijin Yao, $372,000.

Underwood St., 9412-Richard Lynn Davenport and estate of William M. Davenport to Pamela T. Drakes Shepherd and Lanika N. Persaud, $285,000.

Woodberry St., 9621-Citibank to Eboni I. Luck, $369,900.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Cable Hollow Way, 27-Deborah Meeks Adgerson to Linda L. Brown, $170,000.

Chiddingstone Cir., 15500-NVR Inc. to Ryan L. and Kellie C. Strong, $480,020.

Foxglove Way, 3005-Shanda J. Smith to Mark A. and Kymberleighe Richardson, $460,000.

Joyceton Dr., 10523-Guy A. Williams to Lashawn Renee Carson Duckett, $210,000.

Manor Gate Terr., 2302-HSBC Bank and Ellington Loan Acquisition Trust to Winn Brewer, $428,407.

New Salem Ave., 10903-Habitat for Humanity Metro Maryland Inc. to Yitayal Dires, $294,000.

Royal Commerce Pl., 9958-Whitney Joyner and McKinley Ronell Majette to Kinjal Bakshi and Bakshi Jaymit, $275,000.

Sunningdale Pl., 15613-DR Horton Inc. to Chanda Jones, $419,990.

Wesbourne Dr., 9602-Westphalia Row Partners Corp. to Briana M. Smith, $385,990.

LAUREL AREA

Arbory Ct. E., 7609, No. 298-Kathryn L. Nelson to Stephan Allen, $165,000.

Ashford Pl., 14803-Eliana Pangelinan to Alicia Mabel Marfil and Natalie Nicole Rojas, $264,900.

Brooklyn Bridge Rd., 6805-Wells Fargo Bank to Cuong Quoc and Thuy An Thi Nguyen, $249,000.

Courtland Pl., 15008-Carol Geer Williams to Cuiying Ma, $180,400.

Kenny Ct., 16104-Gerald George to Samira Ayana Brooks, $359,900.

Philip Powers Dr., 908-Jin H. Shin and Do Hyun Kim to Lorena Pedrozo, $294,900.

Snowden Pl., 1104-Wilmington Trust National Association and Bear Stearns to Ikechukwu Akabudike, $191,400.

MONTPELIER AREA

Amblewood Dr., 12006-John M. and Julie M. Conroy to Norma F. and Jaime A. Flores, $385,000.

Claxton Dr., 12807-Carmelo Rodriguez and Roni T. Cindrich to Elizabeth Bradbury, $250,000.

Mark Pl., 8909-Craig S. Fischer and estate of Calvin S. Fischer to Eddy M. Ojeda Moran, $299,900.

Rosmarin Way, 9425-Nadia and Tobari Fingal to Chiamaka U. Nwosu and Adekunle A. Adeniran, $325,200.

MOUNT RAINIER AREA

Bunker Hill Rd., 3201-Werrlein Properties Corp. to Rachael L. and Sarah R. Rose Stern, $650,000.

34th St., 4240-Mark A. and Carolyn J. Sabina to Sadina Montani, $530,000.

NEW CARROLLTON AREA

Fairborn Terr., 6413-Olaniyi Dauda Salami to Haydee Rodriguez and Pamela M. Fuentes Barahona, $278,000.

Meadow Trail Lane, 3819-Bank of New York Mellon and Shellpoint Mortgage Servicing to Quham Babatunde Akodu, $223,938.

Randolph St., 5614-Irene Thompson to Edith C. Cruz, $259,000.

57th Ave., 3813-Jose M. Ramirez and Jonatan B. Cabrera to Mekrina C. Costa and Alexander Jesse Knoll, $315,000.

85th Ave., 5408, No. 204-James O. and Deborah B. Young to Seghen Atsbaha, $63,000.

OXON HILL AREA

Bock Rd., 6550-Moises Humberto Romano to Bertin Bonilla Martinez and Antonio Bonilla, $275,000.

Neptune Ave., 810-Highend Luxury Property Inc. to Ishata Gassama, $204,970.

Shelby Dr., 807-Demetrious Wheeler to Alma L. Pena and Katherine N. Bonilla, $225,000.

Wheeler Rd., 5107-the Department of Housing and Urban Development to Wardell N. Washington, $178,000.

Winslow Rd., 322-Robert and Pamela Green to Reynaldo Benitez Reyes and Toibia Hernandez, $242,000.

RIVERDALE AREA

Patterson St., 5404-Chase Holzheuser and Karen S. Merdian to Thomasa G. Orellana and Uriel Vasquez, $279,500.

Sheridan St., 5014-Thomas A. Reese and Linda Lee Hunter to Elizabeth Friedman, $231,500.

57th Ave., 5218-Lilliana Jones Rivers to Adrian Robles Trejo, Elizabeth Trejo De Robles and Liliana Karina Chavez Martinez, $290,000.

63rd Ave., 6403-Phyllis G. McGowan and Sue Rable to Erica Romero, $275,000.

SUITLAND AREA

Boxwood Dr., 6710-BMFC Corp. to Angela Mitchell, $268,000.

Hill Way, 5510-5510 Hill Way Corp. to Nahida Raquel Vidal Mamani, $320,000.

Mathilda Lane, 5000-Carol and Edward James Gutbrod to Melinda M. Mendoza De Reyes and Doris Ismel Reyes Mendoza, $260,000.

Perrie Lane, 5711-Alisia Goree and Aldwin Martin to Aileen Atcherson and Yvette Smith, $485,000.

Silver Park Terr., 4108-Valerie E. Magby and estate of Sheila M. Gavins to Dannette Redmond, $230,000.

Weltham St., 3413-Elshazli & Jones Holdings Corp. to Justino Mendoza Sorto and Iris Patricia Mejia Andrade, $325,000.

TEMPLE HILLS AREA

Brinkley Rd., 3134, No. 11-Gifted Investments Corp. to Anthony Harris, $65,000.

Dawn Lane, 2216-Viola Jacobs to Thomas Edward Bryant, $215,000.

Fisher Dr., 5417-Christopher M. and Stacia C. Aylward to Jose Armando Guevara Marquez and Isabel Guevara, $297,000.

Joyce Dr., 6210-Brian and Joy Marshall to Lloyd and Crystal Nichols, $395,000.

Southgate Dr., 6123-Juan P. Martinez Salgado to Iris Guadalupe Molina and Carla P. Gonzales, $238,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Clagett Pine Way, 4319-James P. and Achsah D. Keegan to Andrew R. and Amy Elizabeth Shivone, $587,000.

Rosedale Dr., 6110-Bissoon and Gloria G. Ramsingh to Bonita Grant, $461,000.

Tribune Ct., 3208-NVR Inc. to Brian and Katie Belsky, $413,840.

33rd Pl., 5806-Ronald A. and Joyce S. Hasty to Gretchen Sierra and Barbara Price, $250,000.

UPPER MARLBORO AREA

Ashby Farm Ct., 12203-William Jones to Charity C. and Austin E. Uwaeme, $460,000.

Brooke Lane, 13201-M & R Renovations Corp. to Benjamin A. Fuentes and Jessica S. Castaneda Vasquez, $350,000.

Central Park Dr., 9728-SM Parkside Corp. to Jean R. Jean Felix, $427,090.

Eastland Cir., 10720-HWR Corp. to Melissa A. Kulus, $353,990.

Eastland Cir., 10818-Mab of WTC Corp. to Gregory Mason and Tamica Flora, $448,521.

Farnsworth Lane, 13800, No. 5103-Jorge Serna to Dina L. Best, $133,000.

Flying Change Ct., 10718-Toll V Partnership to Dwight and Latasha Jefferson, $514,996.

Green Tee Turn, 11904-Sunvest Corp. to Tamiika Cole, $350,000.

Jumping Way, 11022-Toll V Partnership to Donald G. Waters, $620,780.

Locris Dr., 7507-Khanh Le to Edwin P. Villacis, $300,000.

Norus St., 15613-NVR Inc. to Christie Lacayo, $545,740.

Observatory Pl., 10506-NVR Inc. to Fatma Jalloh, $349,350.

Richmond Run, 3800-SM Parkside Corp. to Gwendolyn Denise Phillips, $419,994.

Tealbriar Dr., 9727, No. 257-SM Parkside Corp. to Jennifer R. Smith Jennings, $309,259.

Tealbriar Dr., 9741, No. 250-SM Parkside Corp. to Valtrice Parker, $367,225.

Wales Lane, 4000-Bobby D. Jeter to Micah Paul and Jacadra W. Young, $610,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Beacon Ridge Dr., 10404, No. 103-Bayview Loan Servicing Corp. to Rafe R. Ellison, $114,900.

Fairlakes Pl., 1600-Wells Fargo Bank to Jose O. Rios, $350,000.

Hallandale Terr., 12071-April Skinker Flett to Mutwakil Khalil and Azahir Salih, $235,500.

Kitchener Ct., 10781-David G. McLain to Temitope O. Amusan, $305,000.

Stillwater Pl., 628-Dallas Lew to Chenoa Alexander, $299,000.