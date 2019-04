These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Charity Lane, 18508-Anthony Randolph and Rosalynn King Gaskins to John L. and Latonya Robinson, $410,000.

Madrillon Way, 17109-Richard E. and Rosa Farman to Wesley Hamilton III, $438,000.

Saint Marys View Rd., 2608-Brandt R. and Callie M. Olson to Carlos Barksdale, $332,000.

ADELPHI AREA

Amherst Rd., 2010-Guoyuan Liu to Sintaychu Wolde, Mehret Wolde and Negesso Gelgelu, $363,000.

Lackawanna St., 2613-Wander Roa Pena and Wanda Ortiz Medina to Elmer Zuniga, $355,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 1427-Iuka Holdings Corp. to Victor Manuel Gutierrez, $109,000.

Thurman Ave., 819-Tania Holley and estate of Edna Mae Segers to Patricia B. Wood, $369,000.

23rd Pl., 7002-Larry Eugene and Mary E. Rumford to Lorena I. Rivera De Ventura and Miguel A. Ventura, $369,900.

BELTSVILLE AREA

Beltsville Dr., 12007-Joshua Andrew Jones to Santos Javier Carrillo and Violeta Marisela Tejada De Carrillo, $282,000.

Calico Rock Lndg Rd., 7332-Calatlantic Group Inc. to Robert L. Edge III and Tony F. Howze II, $337,435.

Franklin Terr., 4502-Bank of New York Mellon and the Bank of New York to Jamie Nguyen, $281,400.

Kenny St., 4220-Robert N. and Rebecca J. McFarland to Mubarecat Mussa, $366,000.

River Creek Terr., 4717-Mpoki R. and Kuwong B. Mwamukonda to Lashaun Robin, $450,000.

Taney Dr., 13102-Sharon M. Chandler and estate of Esther M. Chndler to Dung Thi Lam and Quy Dinh Nguyen, $303,000.

BLADENSBURG AREA

Emerson St., 6011, No. 213-David Zuniga to Naveen Das, $55,125.

BOWIE AREA

Augustas Progress Dr., 13005-Lisa N. Phillips to Zemirah Courtney, $615,000.

Camelot Field Dr., 13709-NVR Inc. to Brian K. McGregor and Rashida A. Holland, $495,025.

Clearfield Dr., 12703-Maura Anthony Cleary to Neva Ikner, $345,000.

Exchange Row, 12723, No. 58-Michelle C. Creenan and Cullen A. McVay to Karen K. Bernard and Kristin A. Brown, $315,000.

Geoffrey Rd., 13903-Prakash Sankurathri to Alieu Dainkeh, $345,000.

Gresham Ct., 13520-Karen L. Bryant Bunso to Debora J. Cottrell, $350,000.

Kembridge Dr., 12417-Sam Atwood to Angelina J. Bryant, $365,000.

Marshalls Choice Dr., 5422, No. 71-U.S. Bank to David Hamilton, $286,000.

Old Barn Rd., 7705-Clifton and Shawne Morgan to Mark B. and Susanne P. Brown, $512,000.

Quartette Lane, 12008-Justine Mitchell to Duane Thomas and Renee Perkins Smoot, $375,000.

River Valley Way, 4715, No. 76-Nex Ventures Realty Inc. to David P. Pendleton, $241,000.

Scarlet Lane, 12505-Enyonam Abra Blege to Maurice Newman, $361,000.

Twin Cedar Lane, 12034-James Meadows to Matthew B. and Tabitha A. Brown, $339,900.

Woodlands Reach Dr., 4407-NVR Inc. to Kyle J. and Meghan K. Benson, $703,454.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Apple Green Lane, 2800-Sean A. and Sharon M. Pryor to Robin Gates, $425,000.

Easthaven Ct., 15841, No. 109-Federal National Mortgage Association to Shawnic Brooks, $118,000.

Endicott Dr., 15326-Trudy McDonald Shrum Hagan to Kenisha Duncan, $339,900.

Hemm Pl., 12506-Amar and Mary A. Sharma to Martins Aziengbe, $360,000.

Oak Ct. N., 15406-Olufemi D. and Adebimpe C. Okusolubo to Ojuolape B. Jones, $237,000.

Piller Lane, 15754-Vikas R. and Erica J. Stratton Lalwani to Andrea Lynn Sweeney and Sylvia Phillips, $228,000.

Presswick Lane, 15721-Derek John Clark to Andrew Jon Hill and Pauline Phuong An Hill, $329,000.

BRANDYWINE AREA

Claggett Run Rd., 14301-NVR Inc. to Gary and Lida Kramer, $501,000.

General Lafayette Blvd., 15204-DR Horton Inc. to Nabila Zakharry, $302,500.

Lady Lauren Lane, 15118-DR Horton Inc. to Alysia Michele and Derrick Gary Joseph, $339,000.

Lady Lauren Lane, 15208-DR Horton Inc. to Dominique Yolanda McRae, $327,000.

BRENTWOOD AREA

Newton St., 3908-Jes International Corp. to Da Xin Chen and Pei He Kuang, $295,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Abel Ave., 422-Jennifer M. Primrose to Quantachia Bates, $150,000.

Calder Dr., 7412-Jessica M. Shorter to Larry D. Harrison and Pamela Dupree, $215,000.

Carrington Ave., 1108-James and Aliyah Muhammad to Crystal Y. Herrera and Ryan C. Vaughn, $232,000.

Chapel Oaks Dr., 1209-Phoenix Property Developers Corp. to Jose Garay, $279,000.

Emo St., 5033-Community Property Investments Corp. to Norma Morena Jefferson, $229,900.

Minna Ave., 908-Apex Capital Group Corp. to Kenneth Foster Windley, $265,000.

Rollingdale Way, 4706-KM Maryland Corp. to LaJuan C. Johnson, $260,000.

Yorknolls Dr., 217-Kenneth R. and Charlene D. Johnson to Kennedy Obasi, $280,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Carlough St., 708-Justin E. Ralston to Zachary A. and Rebecca E. Kendall, $328,500.

Mahogany Dr., 7285, No. 2-Linhai Qiu and Xuan Yao to Tanisha M. Smith, $230,000.

Normandy Rd., 7744-Moscoso Chien & Associates Corp. to Erik O. Villatoro, $225,000.

Pinebrook Rd., 2733-SM Landover Corp. to Anthony R. Pierce, $338,695.

Valley Way, 2709-Andrew J. and Dana L. Strait to Kevin and Elisabeth Chamberlain, $477,500.

CLINTON AREA

Boniwood Turn E., 5516-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Vanessa Darlene Fields and Lakita Renee Wilson, $247,500.

Clinton St. E., 7101-Southside Holdins Corp. to Derek W. Daisey, $240,000.

Cosca Park Pl., 11532-Elanie Kirksey to Yusuf Zakiyy Abubakar, $230,000.

Marquis Lane, 8905-Janet N. and Brian C. Maus to Reynaldo Lopez Alberto, $215,000.

Pryde Dr., 9510-Francine Pettiford to Carlos Roberto Perez Gabarrete, $240,000.

Serenade Cir., 7219-Roberta S. and Samuel N. Felder to Teresa A. Smith, $250,000.

COLLEGE PARK AREA

Hartwick Rd., 4512-Richard P. Koller and Wendy L. Child to Jason Perry and Gesine Marie Pryor Azevedo, $440,000.

Muskogee St., 4710-Venkata C. and Chankya Venkata Anne to Varun Dosapati and Saimyata Bailung, $343,000.

Rhode Island Ave., 10117-Oliver Kim and Susan Cho to Uzondu Chinenye Obele, $349,900.

Westchester Park Dr., 6100, No. 2-802-Olena Muradyan to Qing Kai and Emma C. Zhao, $115,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Apothecary St., 3617-DSDJ Properties Inc. to Abayomi and Adepeju Alabi, $235,000.

Crestwick Pl., 2742-Humg Corp. to Yolande Nguepi Tontsop, $238,100.

Dynasty Dr., 3201-Rebecca Hernandez to Alan K. Jones, $240,000.

Hil Mar Cir. S., 5904-Amir Sadeghi and Shirin Nikzad Farokhi to Brittany Christina Caldwell, $249,000.

Marbury Ct., 7105-Dana D. Dandridge to Shaun M. Hurtt, $250,000.

Oakwood Lane, 2022-Park Real Estate Holdings Corp. to Karl Daley, $315,000.

Roslyn Ave., 2101-Prince George’s County Housing and Community Development to Eric Moore, $299,000.

Wildrose Ct., 6801-Prosper Osei Wusu to Roberto Montas and Sandra Alvarez, $258,000.

FORT WASHINGTON AREA

Blanchard Dr., 9310-Caruso Builder Washington Overlook Corp. to Demetrious Anne Wheeler, $609,990.

Broad Creek Dr., 601-Isabelle Deburgo and Nnaemeka Egudu to Dorothy M. Dean Eldridge, $320,000.

Clamor Ct., 707-Caruso Builder Washington Acres Corp. to Nickolas A. and Yashan Young Franklin, $630,000.

Flagship Ave., 11606-Neal L. McNeil to Alejandra D. Garcia, Miguel Romani and Yolanda D. Romani Lagos, $375,000.

Hickory Dr., 12107-David S. Duran to Sterling and Tamika Harris Russell, $385,900.

Loudon Dr., 7739-Kim M. Boston Henley to Dennia and Reina A. Izaguirre Espinoza, $310,000.

Melisa Dr., 2904-Rodrigo and Rilma M. Rodriguez to Yolanda V. Burgess, $441,000.

Monticello Ct., 2200-Caruso Builder Washington Overlook Corp. to Tony Truvan and Tae Young Park, $664,699.

Potomac Heights Dr., 1421, No. 172-Allette D. Hannon and Edward A. Lucas to Laura L. Almanza, $160,000.

Riverview Rd., 10931-Eugene and Florence V. Muskus to Steven Paul and Karen Francis, $337,000.

Spyglass Ct., 11704-Sterling National Bank to Keisha Phelps, $330,000.

GLENN DALE AREA

Epling Rd., 7408-Robert C. Powels and Nicole Keller to Raymond A. and Amy L. Lucas, $305,000.

Locust St., 10005-Ruth A. Clements to Mayra I. Carmona Martin and Jose A. Benitez, $310,000.

GREENBELT AREA

Channel Dr. S., 8106-Aaron and Misty Holbert to Chonghui Huang, Qiushi Gao and Xiumin H. Overall, $450,000.

Greenbury Dr., 8005-Vadim Zhitnitsky to Bellamy M. and Patricia Serry Burton, $390,000.

Lakeview Cir., 1- John Franklin Winfrey to Nelson Gibson and Jennifer A. Pompi, $434,000.

Ora Ct. S., 7208-Sanjeev K. and Roopali Jain to Kadijatu and Alpha Bah, $297,000.

HYATTSVILLE AREA

Crittenden St., 3925-Marisa McCormick and Edward Wiley Johnson to Garrett M. Wilson and Aimee M. Chappell, $400,000.

Oglethorpe St., 4410, No. 203-Christopher Hurst to Diamond Jones, $113,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Aerospace Rd., 10210-NVR Inc. to Ralph F. Bell and Caroline K. Thompson, $450,000.

Calanda St., 9317-Sharon Grayson Kelsey and estate of Silvia R. Brennan to Jose E. Vasquez Hernandez, $230,000.

Geaton Park Pl., 9315-DR Horton Inc. to Regine Elie, $378,885.

Hubble Dr., 8005-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Kay and Amber Kromah, $524,995.

Tuckerman St., 9507-U.S. Bank to Karin Cottle Bethel, $291,000.

Whitfield Chapel Rd., 5436-U.S. Bank to Josue O. and Yesika L. Joya, $280,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Box Tree Dr., 2613-Deborah Bush Butler to Georon Baker, $421,500.

Campus Way S., 10121, No. 64-Benson Olatubosun Awosika to David Harper, $210,000.

Ed Coffren Pl., 15515-US Home Corp. to Pedro and Chiquita Keyonta Munoz, $577,383.

Harriet Clotilda Way, 15209-NVR Inc. to Felicia Adebayo, $425,000.

Kettering Lane, 11313-Ervin Charles Jones to Recole Byrd, $230,000.

Leesburg Pl., 13504-Karen Whitney Curry and estate of Dorothy Beatrice Whitney to Jewel W. and Frederick Senior, $308,000.

Moores Plains Blvd., 2817-Westphalia Row Partners Corp. to Alexander A. and Bianca P. Turner, $439,990.

New Orchard Pl., 618-Lansana Sesay to Codey Dawson, $250,000.

Ora Lea Lane, 1405-Deutsche Bank National Trust Co. to Keila Bratton and Durken Ericx Hector, $280,000.

Rexford Way, 711-NVR Inc. to Albert and Helen James, $592,360.

Swanson Rd., 16705-Suzan Lape and estate of Kenneth D. Manzon to Franklin D. Hill, $290,000.

Turleygreen Pl., 2126-Melanie Bowman to Jeffrey Clay, $390,000.

Wright Pl., 13204-Inez Martin to Wanda Francis, $338,000.

LAUREL AREA

Arbory Lane S., 7643, No. 354-S & Z Corp. to Morgan Sisnett, $239,000.

Belle Chasse Blvd., 13901, No. 216-Elaine L. Heath to Maria De Jesus Maya, $177,000.

Cherrywood Dr., 14928, No. 5E-Deborah T. Gilchrist to Olawumi and Opeyemi Taiwo, $176,000.

Dorset Rd., 15712, No. 198-Sudhirkumar Patel and Parthiv Kalathia to Charlotte F. Thrower, $171,600.

Haines Ct., 7618-Angela Tolson and Angela Beard to Bai Samba Secka, $225,000.

Londonderry Ct., 8121-Zhengwu Lu and Jiangtian Fang to Chiquita Edney, $295,000.

Prince George St., 408-Robert J. Marton and estate of Robert L. Marton to Ada Bartley, $257,500.

MONTPELIER AREA

Eastgate Lane, 12404-House Buyers of America Inc. to Novia Sunday Maduro and Jeffrey Bayne Weidenhaft, $389,000.

Oxwell Lane, 8733-Peter J. Schultheiss and Terri R. Clark to Reuben A. Steele and Michelle Alicia Jones, $399,000.

Trevino Terr., 9432, No. 76-Alteia L. Robinson to Stacey Haynes Sr., $218,000.

MOUNT RAINIER AREA

Varnum St., 3214-Benjamin M. Weidemer to Dominique and Andrew DelGiudice, $380,000.

NEW CARROLLTON AREA

Eldridge St., 6734-Federal National Mortgage Association to Cesar W. Blanco Lazo and Bernarda L. Blanco Umanzor, $285,500.

Larchwood St., 8304-Carlos A. Canas Ramirez to Felipe A. Rodriguez Ciprian and Aimee N. Tejada, $344,900.

Pogonia Ct., 3721, No. 5A-Unique and Modern Homes Corp. to Blessing Okoro Ndimantang, $199,000.

Topton St., 7608-Roberta Lynn Robey to Amanuel Berhe and Mulu G. Gesfaye, $305,000.

88th Pl., 6003-Derrick Holmes to Yesenia A. Manana and Eudy Pipi Diaz, $327,000.

OXON HILL AREA

Crawford St., 711-Jose and David Antonio Gomez to Hector G. Galeano Saravia, $275,000.

Huron Dr. N., 211-William Boekhoudt to Ines L. Soto Vargas and Rolando R. Rodriguez Vilca, $225,000.

Virginia Lane, 5734, No. 18-Radiance Walters Harris to Christopher Epps, $309,500.

Wilson Bridge Dr., 564, No. 6765-CVY Group Corp. Inc. to Zlatomir Atanasov and Fanny Castillo Juarez, $55,000.

Woodland Blvd., 5400-Nathaniel and Christine Guy to Cynthia Moya, $245,000.

RIVERDALE AREA

Mustang Dr., 6029-Michael F. Benjamin to Noe Meza, $262,000.

Queensbury Rd., 4906-Nelson H. Gibson and Jennifer A. Pompi to Rebecca O. Williamson, $337,500.

47th St., 6608-SM Waterford Estate Corp. to Wilson D. and Rosa Lam Bui, $458,000.

61st Pl., 6305-Samuel Adofo to Jerry and Esther Mobah, $359,000.

SUITLAND AREA

Applegate Lane, 4322, No. 2-Brian and Joy Marshall to Antione and Hakisha Newman, $185,000.

Davis Blvd., 6318-Janet C. Freeman to Abdol Amir Seraji and Alireza Changizi Maghrour, $215,700.

Talmadge Cir., 4215-Yvette Tyler and Jamaal Rimaihi to Thari McCoy, $300,000.

TEMPLE HILLS AREA

Fairlawn St., 2508-Daniel Blaize to Ricardo and Linda Johnson, $299,900.

Holton Lane, 5704-Strategic Business Investments Corp. to Abiodun A. Osho and Carolyn Malachi, $349,900.

Old Temple Hill Rd., 5628-Christine Marie Aponte to Marcell White, $305,000.

27th Ave., 4004-Sean P. McKie to Adrienne J. Coley and Stanley W. Edwards Jr., $258,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Kimberly Rd., 3206-Gladys Victoria Metzker Kallimanis to Carlos D. Fuentes and Norma E. Gutierrez Osorto, $260,000.

Quintana St., 4007-Ginger McCall to Barbara Kaczmarek, $385,000.

Southwark Terr., 7006-Nancy Jo and James R. Anderson to Robert J. and Rajshree Agarwal Tronetti, $469,000.

Underwood St., 4214-James E. and Mollie M. Huitema to Benjamin A. and Theresa T. Toll, $525,000.

UPPER MARLBORO AREA

Arethusa Lane, 10202-Gabriel L. and Brandy N. Naugher to Gary M. and Tisa A. Smith, $455,000.

Bishopmill Cir., 4523-Ewaynia Higgins and Kevin R. Lendo to Beverly Niles, $260,000.

Central Park Dr., 9702-SM Parkside Corp. to Heather J. Yates and Megan A. Riordan, $394,990.

Eastland Cir., 10812-Mab of WTC Corp. to Avis A. Mitchell, $459,562.

Eton Way, 3706-Princeton Tree Corp. to Pablo C. Guzman Fuentes, $350,000.

Flying Change Ct., 10704-Toll V Partnership to Terence D. and Ayanna Jackson, $452,469.

Fox Stream Way, 9185-SM Parkside Corp. to Dupree L. Boddie, $375,295.

Green Apple Turn, 9700-Anita Johnson and estate of James C. Johnson to Prosper Moses, $255,000.

Hollaway Dr., 10736-Trista Leanne Parker to La Shawnda and Sheldon Sharpe, $375,000.

Ladyslipper Lane, 7106-Kevin J. and Kimberly A. Kuczynski to James A. Noble, $400,000.

Manor Park Dr., 5507-Mab of WTC Corp. to Veronica H. Fourtune, $446,884.

Monmouth Dr., 8810-U.S. Bank and U.S. ROF Legal Title Trust II to Richardo C. and Lauricia G.M. Wooten, $205,000.

Observatory Pl., 10502-NVR Inc. to Tanya Shorter, $319,060.

Osborne Rd. S., 6313-Courtney C.J. and Robert Walker to Nichelle Frazier, $570,000.

Piaffe Cir., 9516-Mab of Canter Creek Corp. to Brandon M. and Tiauna Rice, $644,576.

Sasscer Lane, 7815-Seth A. Reed and Patrick S. Rivera to Tien Quach and Dustin Vuong, $530,000.

Tealbriar Dr., 9721, No. 260-SM Parkside Corp. to Shannon S. Stevens, $365,000.

Tealbriar Dr., 9733, No. 254-SM Parkside Corp. to Asetti Benjamin and Adrian L. Williams, $349,990.

Tiberias Dr., 9512-David A. Richardson to Nannatus L. Letren and Dillon R. Herrera, $275,000.

Van Brady Rd., 12805-U.S. Bank and GSAA Home Equity Trust to Jason T. and Lesley P. Rorick, $559,050.

Williamsburg Dr., 9922-Markel Lanette Gall to Verol Blair, $325,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Ayden Ct., 4005-Pembroke Group Corp. to Andres Lino Hernandez and Laurie Tapia, $360,000.

Doveheart Lane, 14906-Frederick and Terry Willoughby to Olufemi A. and Jennifer Davies, $520,000.

Foxridge Ct., 10508-Yusibra Corp. to David O. Martinez, $600,000.

Kingshill St., 1502-Reginald and Erica L. Logan to Rene Tiku Taah, $305,100.

Nicol Ct. W., 9901-Albert M. and Ebonie N. Williams to Francisca O. and James O. Owolabi, $520,000.

Vista Grande Dr., 10614-Aep Realty Investments Corp. to Lucky N. Igweh, $430,000.