These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc.

ACCOKEEK AREA

Admiral Ridge Rd., 2601-Ronnie Junior Burgess to Johana Marie Allen, $489,000.

Breann Ct., 18109-Bank of America to Prakash Sankurathri, $306,177.

Farmington Rd. W., 16-U.S. Bank and Nationstar Mortgage Corp. to Wayne Wiggins and Darlene Snowball, $401,100.

Holly Way, 16812-Barbara Grant and estate of Eva B. Grant to Israel Feliciano Cruz, $230,000.

ADELPHI AREA

Metzerott Rd., 1830, No. 206-Nurul Chowdhury to Michael and Michael Terrence Paige, $103,000.

Wooded Way, 2002-Maxwell S. and Seble M. Cromwell to Virginia Guadalupe Gomez, Roberto Mondragon and Luis Emilio Wilson, $419,000.

BELTSVILLE AREA

Belmar Ct., 7506-David M. and Erica Jackson Green to Fidel Angel Villacorta Ramirez, Kelvin Steven Villacorta and Jenny Xiomara Lopez Moreira, $476,000.

Brickyard Blvd., 12817-Calatlantic Group Inc. to Robin Lee Fish and Carole Delion, $477,932.

Cherry Hill Rd., 11220, No. 250-Darshan Vijay Enterprises Corp. to Abraham Elias Vicente Escobar, Yolanda Vasquez Lopez and Angelica Yolanda Vasquez Lopez, $140,000.

Major Denton Dr., 3318-Lloyd George Kelly to Nadine Davis, $230,000.

Wicomico Ave., 4901-Cecil F. and Bonnie S. Adams to Felix R. Beltran, Oscar U. Castro and Cecilia A. Benitez, $330,000.

BOWIE AREA

Bermuda Lane, 12706-Matthew B. Brown to Edwin S. Renderos Melendez and Ana E. Reyes De Renderos, $315,000.

Brunswick Lane, 12612-Jeanette Louise Ellisor to Matthew J. and Lindsay M. Vaughan, $395,000.

Chestnut Ave., 8403-Ronald and Marjorie Wilkins to Adetinuke Okusanya, $440,000.

Fletchertown Rd., 12225-Ricardo A. Benn to Samantha Franklin, $344,000.

Idlewild Dr., 13306-Donna O’Neill and estate of Gladys A. Parr to Karmeshia L. Tuck, $349,900.

Lavender Lane, 4207-Charles R. and Lisa M.P. Prandy to Lawrence Olayinka Ogunloye, $331,650.

Mackell Lane, 12120-Kristina F. Schafer and Holly N. Green to Theodore and Carmalita Thomas, $347,200.

Midwood Lane, 12708-Mikel Anthoni and Nicole Angelique Walker to Patricia D. Calito Barrera and Jennifer G. Calito, $227,000.

Mullin Lane, 3518-Anges V. and Mauro Pittaro to Angeles Guzman Vivar and Abel Aviles Martinez, $305,000.

Quoting Poet Ct., 12602-Terra N. Smith and Wislon Vernal Gaillard III to Marcus L. and Lauren R. Jones, $500,000.

Rees Lane, 4909-David and Denise Durham to Angela Williams, $440,000.

Shawmont Lane, 12433-Ronald Ciuffetelli to Bernard C. Howe and Avis A. Henderson, $420,000.

Trinity Dr., 3011-William Frederic and Bonnie T. Smart to Noel Andres and Lourdes Herrera Guzman, $328,000.

Willow Marsh Lane, 12600-Deutsche Bank to Delores Flowers Batts, $700,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Andrea Ct., 16400-Wells Fargo Bank to Prakash Sankurathri, $294,600.

Everglade Lane, 15600, No. 202-Carolyn V. Goods Smith to Joseph Aaron Brown, $172,000.

Longleaf Dr., 17113-Deutsche Bank National Trust Co. to Oluwafoyinsayomi and Pelumi Kumoluyi, $390,600.

Noblewood Ct., 2705-Fady A. Eldardiry and Omayma F. Aboudokhan to Karuna Ketan Biswas and Tapati B. Debi, $319,400.

Peach Walker Dr., 15593-Dante and Audrey I. Wright Cipriano to Jessica P. Wong and Robert D. Hanni, $348,000.

Weary Creek Ct., 2600-K&P Holdings Corp. to James A. and Cathy M. Williams, $799,000.

BRANDYWINE AREA

Cheltenham Dr., 9205-Catherine Hawkins to Raymond Strickland, $275,000.

Cross Road Trail, 11108-Roseanne R. Breeden to Carlos M. Herndon, $230,000.

Hampton Farm Lane, 13104-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Marcus W. and Leah C. Hall, $392,000.

Nanjemoy Dr., 7501-Muhammad Amjad to Quintrese Henderson, $539,000.

BRENTWOOD AREA

Quincy St., 3712-Ruben Salazar to Francis O. Dayamba, $450,000.

40th Ave., 3805-Claudia M. and Benjamin S. Blades to Gino and Alexandra Gonzalez Colan, $310,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Aquamarine Ct., 6910-Department of Housing and Urban Development to Tracee M. Rhodes and Coley A. Powell, $170,000.

Cindy Lane, 123-Neeknaum Corp. to Jose Nelson Vasquez, $319,000.

Doppler St., 5300-Taneshia R. Lattimore to Sofia Pia Gaggero, $205,000.

Glacier Ave., 1001-JLG Investments Corp. to Brian Goodwin, $310,000.

Halsted Ave., 6216-Kenya Lytar Young to Solomon E. Morris, $330,000.

James Farmer Way, 6705-Hema Investments Corp. to Elias and Christina Clark, $300,000.

Leroy Gorham Dr., 4818-Raul Diaz to Grace Lowe, $239,900.

Yellow Amber Ct., 7002-Chosen Group Corp. to Keith Burns, $277,000.

CHELTENHAM AREA

Angora Dr., 10316-William E. and Carole Anne Songer to Kesean Spruill, $227,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Columbia Ave., 1605-Jes International Corp. to Edgar Delgadillo and Maria Christian Aguilar, $295,000.

Courtney Pl., 7512-Pam Deuberry to Johnice J. Earle, $225,000.

Pinebrook Rd., 2806-SM Landover Corp. to Robert P. Alejnikov and Stacey A. Mescall, $351,715.

CLINTON AREA

Boniwood Turn E., 5515-Jacqueline L. Harris to Evita P. Jones, $255,000.

Button Bush Ct., 8105-Machelle Y. Robinson to Evetta Harrington, $389,000.

Glynis Rd., 12914-Goldnest Properties Corp. to Shehryar Kiani and Geraldi M. De Razo Escalona, $310,000.

Hardesty Dr., 8829-Curtis Napper to Tiffany D. Falden, $274,000.

Lunan Rd., 12708-Angela N. French Bell to Curtis Robinson, $249,990.

Piscataway Landing Dr., 12706-Wilmington Trust Co. to Matthew Alejandro, $380,100.

Royal Fern Ct., 7930-DMV Real Estate Investement Group Corp. to Kenlinishia Tyler and Terri Vincent, $395,000.

Tinkers Creek Pl., 5107-Stephen R. and Sylvia T. Green to Robert Heard Jr., $400,000.

Wolverton Lane, 6215-Serrano Homes Corp. to Allen L. Hall and Nona R. Shephard, $310,000.

COLLEGE PARK AREA

Bryn Mawr Rd., 5926-Yaris U. Reyes Carbajal to Peter N. and Alice S. Gardner, $375,000.

Fox St., 5017-Ana C. Alonso and Henry A. Yoder to Jane W. Bergwin Rand and James McLaren, $285,000.

Pontiac St., 5705-Luke J. and Ann A. Rum Burton to Stephen E. and Irene D. Rice, $320,000.

Westchester Park Dr., 6216, No. 401A-Chewei Liu to Eric L. Dong and Junlan Zhao, $203,000.

52nd Ave., 9635-Kendri Alexander Diaz Perez to Violetta Ann Diamond, $257,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Bentonia Ct., 2302-Ella C. Cook Shelton to Sheilah K. Tolson, $252,000.

Diamond Ct., 6920-Anthony Washington II to Kenithia B. Cypress, $250,000.

Fernhill Ct., 1421-Jin Man Kim to Marian Smith, $319,900.

Grafton St., 6507-Jerilyn Payton and estate of Marilyn M. Payton to Latoya N. and John R. Royal, $225,000.

Hil Mar Dr., 6121-Department of Housing and Urban Development to Angela L. Marshall, $170,000.

Malden Lane, 7311-Ferrufino Construction Corp. to Eduardo Martinez Daboud, $240,000.

Oak Glen Way, 2213-Shavon and Lamonte McNeil to Karen Nicole and Martinus Lavonte Thomas, $268,000.

Woodlark Dr., 1207-Paulette N. Copeland Parkinson to Felipe Neri Samayoa Moya and Vianka V. Conde Samayoa, $270,000.

FORT WASHINGTON AREA

Autumnwood Lane, 11965-Maurice and Charis Aliya Goff to Dwight C. Williams Sr., $365,000.

Bock Rd., 8109-Carlos T. and Melanie B. Navia to Alexander Cosenze and Stephen Sproul, $365,000.

Buchanan Dr., 13412-Department of Veterans Affairs to Trinika Verner, $270,000.

Featherstone Dr., 10710-Unique and Modern Homes Corp. to Maria V. Bright, $435,000.

Grange Hall Ct., 2415-Sheila M. King to Juan Lopez, $210,000.

Hart Rd., 7908-Kathia Fuentes to Hector O. Hernandez, $338,000.

Lampton Lane, 12401-S&S Development & Design Corp. to Arturo Arauzo and Edelmira Larranaga Minaya, $345,000.

Marina Ct., 9903-Paramount Investments Corp. to Marie Anne Reburiano, $319,900.

Palmer Rd., 1800, No. 113-Donesia M. Morris to Elsie C. Castrence, $215,000.

Potomac Heights Dr., 1526, No. 201-Camille Lewis Chesley to Marian Elizabeth Winters, $115,000.

Rhame Dr., 13201-Edwin Thomas and Shawna Lee Benken to Ella Cook, $365,000.

Rose Valley Dr., 2904-Herme R. and Alice M. Norman to Isaac Arturo Ramirez and Leidy Rachel Tenas Sanchez, $275,000.

Trafalgar Dr., 2008-Justin Beasley and Rebecca K. Cunningham to Jose R. Martinez Diaz, Wendy L. Galves and Lorena Galves Orellana, $314,000.

GLENN DALE AREA

Diamond Ct., 11604-Bayview Loan Servicing Corp. to Tiffany E. Essex, $260,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 7702, No. 21-William A. Weiss and Xin Tao to Karen A. Crawford, $175,000.

Ora Ct. S., 7253-Michael I. and Wendy B. Brown to Michael L. Egharevba, $311,900.

HYATTSVILLE AREA

Decatur Pl., 5610-Deutsche Bank National Trust Co. and Select Portfolio Servicing Inc. to Donal F. Galeano Arriaza, $210,000.

Hamilton St., 5601-William and Samantha Jo Sander to Juan Manuel and Eloisa Violeta Sagastizado, $305,000.

Oglethorpe St., 4410, No. 102-Nareshkumar R. and Parul N. Shah to Floridalma Flores Velasquez, $98,500.

42nd Pl., 5201-Christopher Mullen to Arthur Gerard Busher Jr. and Martina Fornace, $350,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Ackerly Terr., 10204-Appraisal Continent Inc. to Santos Hernandez Flores, $524,000.

Dorsey Lane, 10064-NVR Inc. to Omolara Akintade, $298,050.

Geaton Park Pl., 9307-DR Horton Inc. to Eric Cameron and Abigail Bucher Ness, $435,000.

Longridge Dr., 6723-Department of Veterans Affairs to Josue C. Benitez, $285,000.

Palamar Terr., 7026-Edwine and Acluche Regnis to Mojeed O. Bello, $256,000.

Ruby Lockhart Blvd., 9124-Department of Veterans Affairs to Sennieal D. Crutchfield, $308,000.

Woodstream Lane, 6919-Kwami W. Kwakou to Randy Vazquez and Edith M. Ascencio, $255,000.

96th Pl., 6702-Jose Vicente and Gelbin U. Reyes to Jose M. Morales Diaz and Rene A. Pacheco, $334,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Blue Wing Terr., 1211-Otis Wilson to Kimberlyn D. Trice, $330,000.

Cedar Crest Way, 9707-Odochukwu C. Eze and Ferdinand Ugude to Mosunmola A. Peoples, $385,000.

Cousins Dr., 3635-Vicky Best to Charles Abessoh and Evelyn Asaha Asongu Epse Forchenmbin, $300,000.

Etna Dr., 312-William M. and Charlene Jerome Ellison to Alexander Segilola and Mukibat Abayomi, $290,000.

Graiden St., 106-Shelby J. and Jerry L. Taylor to Tiffany C. and Gail A. Blake, $355,000.

Lynnville Terr., 14806-Toll XI Partnership to Khary A. and Melissa N. Davis, $937,003.

Nene Goose Ct., 1002-Eric P. and Fani D. Ingram to Charluna Ndejieh Ndileba, $515,000.

Open View Lane, 12318, No. 1010-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Barook Harris, $221,000.

Prince Pl., 10129, No. 103-12-Danny Noonan Corp. to Roseline O. Jongbo, $90,000.

Tewkesbury Pl., 15316-Alejandro Fasce to Monique Miller and Andre Clarke, $385,000.

Whistling Duck Dr., 1718-Robert J. Smith to Isiah Harris Jr., $325,000.

LAUREL AREA

Belle Chasse Blvd., 13601, No. 316-Renee B. Bugeja to Priscilla Chatman, $260,000.

Chapel Cove Dr., 8024-Steven E. Simmons to Stanley Gorzelnik, $299,900.

Cypress St., 7742-Allen J. Leavens to Daniel R. Sherman, $280,000.

Jerald Rd., 16022-Tonya N. Banks to Florence Zalwango Semakula, $375,000.

Londonderry Ct., 8226-Vincent A. and Anthonia U. Udemba to Ashley and Jonathan Yancey, $290,000.

Pinehill St., 8109-O&P Realty Corp. to Ruby Henderson and Ania A. Prosper Johnson, $355,000.

Vista Dr., 14003, No. 36-Bernice P. Hawkins to Sherri Y. Jones Jefferson, $115,000.

MONTPELIER AREA

Amblewood Dr., 12004-Jason S. and Kaitlyn V. Keller to Wesley D. and Polly D. Hale, $387,500.

Cherry Lane, 9252, No. 12-Nancy L. Shiplett to Robert S. and John R. Crow, $145,000.

Laurelwalk Dr., 11390, No. 56-Amilcar A. Palacios Cuellar to Ashlee Walker, $220,000.

Trevino Terr., 9455, No. 87-Mohammad J. Zaidi to Irene Aihie, $230,000.

MOUNT RAINIER AREA

32nd St., 4010-Rashida Edmondson to Andrew Joseph Valent and Sarah Ann Larosa, $399,000.

NEW CARROLLTON AREA

Fairborn Terr., 6460-Mavis M. Bravo to Victor Hugo Giron Vicente, $320,000.

66th Ave., 4905-Marylinn Felker and William F. Winter III to Rosa E. and Roberto Ramirez, $145,000.

OXON HILL AREA

Deal Dr., 5212-Asm2 Corp. to Guillermo A. Escobar Calderon and Jose D. Bermudez Cortez, $246,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 248-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Jacqueline M. Woods, $349,900.

Sumner Lane, 5908-Wadiyah Sahrief Salahuddin to Mercedes Rosales Andrade, $200,000.

RIVERDALE AREA

Cleveland Ave., 5803-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jonathan V. and Elizabeth R. Zuck, $369,900.

Oglethorpe St., 5021-Linda A. Verrill and Brian K. Shoemaker to Sidney and Najeel McKelvey, $305,000.

67th Ave., 5634-Kimberly E. Crosby to Edith L. Flores and Jose D. Mendez, $228,000.

SUITLAND AREA

Hartfield Ave., 5424-Marcus Omar Sabada Gaines and Shaquinta Jamilla Gaines to Jennifer M. Drew, $290,000.

Lakewood St., 2320-Joseph Dergham to Calvin Walls, $220,000.

Pickett Dr., 6810-Laurence R. Eul to Charles E. Lynch, $235,000.

Saint Barnabas Rd., 3851, No. T201-NASA Federal Credit Union to Alma Patricia Rivera Mayen, $85,000.

Swann Rd., 3817, No. 301-Century Properties Corp. to William Ray Caudill, $105,000.

TEMPLE HILLS AREA

Brinkley Station Dr., 3130-Dorothea Walls to Chavon F. Thompson, $261,700.

Huntley Square Dr., 3352, No. A1-Rania Challan to Kamleshkumar R. Patel, $80,000.

Keating St., 2715-Bear Development Inc. to Andrew Benbow, $253,900.

28th Ave., 4115-Gaetano and Paola N. Gervasi to Anthony Van Scott, $230,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Jefferson St., 1303-Joseph R. and Susan D. Burge to Charles F. Doolittle, $420,000.

Journal St., 3606-NVR Inc. to Krystina and Adam Alfano, $494,000.

Queens Chapel Rd., 6407-James B. and Rita K. Cook to Tim A. Peterson, $568,000.

Wardman Rd., 2020-1st Choice Home Improvement Services Corp. to Candice C. Gordon, $432,500.

22nd Pl., 6623-Mario R. and Cruz D. Aguilar to Luis and Enrique Antonio Torres Manzano, $340,000.

36th Ave., 6001-David Del Cid to Vicente Vasquez Amaya and Sandra Yanira Cabrera, $283,000.

UPPER MARLBORO AREA

Bridle Ridge Rd., 4308-Kaozarat and Oluyinke Olabode to Anthony Herman and Latoya Katrice Turner, $465,000.

Carousel Ct., 12833-Geri Gonsalves to Michael M. Kibler, $277,070.

Chancelsors Dr., 3702-NVR Inc. and Ryan Homes to Kirk M. and Jade L. Thompson, $557,530.

Community Square Lane, 8701-Popular Ventures Corp. to Emerald J’Nai Dupree, $297,000.

Eastland Cir., 10805-Mab of WTC Corp. to Pedro A. Medina Jr. and Christina J. Morris, $425,000.

Fairhaven Ave., 9434-Chariti Corp. to Alexander Samuel and Amanda Eve Landis Arena, $345,000.

Forest Pines Dr., 4722-Calatlantic Group Inc. to Adewunmi T. Okupe, $390,000.

Glover Park Dr., 5410-NVR Inc. to Kesha S. and Jasmine Y. Mitchell, $359,280.

Hampshire Hall Ct., 14209, No. 505-Bank Fund Staff Federal Credit Union to Aisha Danielle Nins, $166,500.

Lord Marlborough Pl., 14022-Department of Housing and Urban Development to Curtis L. Taylor II, $80,500.

Mattaponi Rd., 10851-Donald R. Garstang Sr. and estate of Diana J. Richards to Laura Johnson, $270,000.

Old Largo Rd., 3106-Amaryllis Lee Bruno to Shubhankar Sanyal and Elizabeth Chaisson, $340,000.

Ranch Rd., 4019-Aneeta and Khristopher Yodichkas to Todd Henderson and Bridgette Washington, $455,000.

Sir Edwards Dr., 15501-Richard and Crystal Chandler to Ashelyn Q. and Kristopher M. Mack, $500,000.

Timberline Dr., 10602-Department of Housing and Urban Development to Ashley Shelton, $218,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Ayden Ct., 4001-Wilfred C. and Melissa M. Leeling to Sharon D. Green, $385,000.

Dahlia Dr., 14903-Wilmington Savings Fund Society and Premium Mortgage Acquisition Trust to Jose E. Fabian, Denise I. Chico and Jose M. Fabian, $690,750.

Lake Shore Dr., 1039-Tina D. Bennett and estate of Ida C. Dillard to Kimberly Bowser, $290,000.

Old York Rd., 11102-U.S. Bank to Michael A. Mentonga, $467,250.

Saint Michaels Dr., 901-Jennifer A. Jones to Lavelle N. Calhoun, $235,000.