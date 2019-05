These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Baileys Pond Rd., 2402-Yaundalyn J. Ebron to Elijah W. Constant, $325,000.

Cedar Dr., 15312-Arthur L. Harrison III to Vanessa N. Gonzalez, $295,000.

Granada St., 1207-Brenda L. and Richard A. Truesdale to Terri Marshea Simmons, $485,220.

Kenlon Lane, 14203-Gregory G. Adams to Alvin and Audrey L. Summers, $425,000.

Saint James Rd., 1608-St. James Haverford Construction Partners to Mae E. and Daniel N. Harrison, $628,000.

Xander St., 16106-DR Horton Inc. to Angela and Willie Dorsey, $472,040.

ADELPHI AREA

Edwards Way, 9200, No. 311-Gerivonni M. Flippen Darden to Charles James Edwards, $66,000.

Lackawanna St., 2710-Amt Developments Corp. to Reina Flores, $450,000.

Park Dr. W., 7106-Mariama and Abdul Bulhassan to Fayong Wu and Hai Qing Jiang, $345,000.

Saranac St., 2000-Chandravilas and Akkamma Isaac to Carmen A., Flor De Maria and Christhian Noe Alexander Lopez, $360,000.

BELTSVILLE AREA

Blueridge Dr., 11506-John P. and Carol L.O’Master to Gloria A. Lopez, $390,000.

Castleleigh Rd., 3209-Delio M. Quinteros Jr. to Rudy Lopez and Nery Lopez Perez, $399,000.

Cherry Hill Rd., 11354, No. 1X-Paquita T. Wiggins to Dawn K. Nichols, $92,000.

Greenwood Rd., 4405-Xiwen Shi to Ana Rubi Villacorta Quinteros and Maria Elena Quinteros Escobar, $325,000.

Tonquil Pl., 4512-David F. and Ellen R. Farr to David Tees and Melanie Schori Bragg, $319,900.

BOWIE AREA

Barrister Lane, 2912-Sherman V. and Daria R. Hill to Phillip A. and Margaret S. Lentz, $329,000.

Booth Bay Way, 11326-Pamela Patricia Ferguson to Janice St. Theresa Campbell, $260,000.

Chelton Lane, 12404-MTGLQ Investors to Jennifer B. Moore Toal, $340,000.

Crosswick Turn, 4222-Lynn A. Windsor to Silvia M. Ferrunfino Nunes, $278,000.

High Bridge Rd., 6501-Jonathan W. and Jennifer Kramer to Derek Carter, $345,000.

Kinder Pl., 12617-Joseph A. DeHuarte to Ronald C. Hawkins and Vickie L. Cunningham, $360,000.

Marquette Lane, 12707-Pauline K. Markward to Francis Kengmeni Djeumeni and Betina Gisele Melajie, $230,000.

Moylan Dr., 3310-Keith A. Teets to Amanda Marie and Michael Ray Brenner, $346,000.

Old Chapel Dr., 7004-Nicholas A. Beales to Kendri Diaz Perez, $285,000.

Quill Point Dr., 7816-Synthia Araetie Wilson to David Dodsun, $341,000.

Ramsgate Lane, 4715-Annisha Hayes to Jaynelle N. and Christopher D. Powell, $367,000.

Rockledge Dr., 12204-Lauren L. and Jeffrey D. Gilmer to Maria and Jarrett Ladines, $316,000.

Sutters Lane, 12807-Burris Dale and Marlene Smelser to Nikesha S. Crawford, $365,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Elmcrest Lane, 3702-Porlan Cunningham to Jewel N. Brooks and Tyrae T. Reid Jr., $275,000.

Ensleigh Lane, 15730-Deutsche Bank National Trust Co. and American Home Mortgage Assets Trust to Anthony R. Simpson, $260,000.

Everglade Lane, 15618, No. 406-Bank of New York Mellon and New Penn Financial Corp. to Chante Robyn and Dejuan Lee Stewart, $164,088.

Price Lane, 1818-Britt Brown to David Alexander Crouse, $340,000.

BRANDYWINE AREA

Bronze Back Ct., 13505-HWR Corp. to Dwayne Vincent and Sabrina Marshall, $684,820.

Morano Dr., 12502-Aptus Capital Group Corp. to Adena Wade, $306,000.

Prince William Dr., 9505-Patricia Ann Fulmore to Henry C. and Winifred E. Turner, $280,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Alabaster Ct., 828-Michael Brian Anderson to Michael R. Sellman, $187,000.

Capitol Heights Blvd., 1107-Kenneth Kee and estate of Edwin Collin Kee to Craig Wheeler and Tracey Thomas, $243,000.

Early Oaks Lane, 1411-Danny Noonan Corp. to Willie and Sherry Anthony, $252,499.

Iago Ave., 1115-HJM Enterprises Corp. to Juan King and Clarisa Sosa Ozoria, $285,000.

Opus Ave., 1522-U.S. Bank to John Osick, $143,000.

70th St., 401-AAA Homes Realty Corp. to Jose Luis Rosario Morel and Judith R. Garcia Soriano, $225,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Columbia Pl., 2217-Janice Edmonds Holden to Salomon Enrique Recinos Perez, $190,000.

Dutch Village Dr., 1748-Carmen M. Davis and Edith I. Deandrade to Kiana E. Blackstone, $116,000.

Hawthorne St., 7102-Jose E. Ramirez to Adilio A. Alfaro Avalos and Juana M. Alfaro, $235,000.

Oxman Rd., 7733-Pro Draft Corp. to Jesus A. Barillas, $196,000.

Stoddert Lane, 6940-SM Landover Corp. to James A. Ward, $400,600.

CLINTON AREA

Atom Rd., 9507-Laura and Robert Herrin to Secunda T. Wright Perry, $259,900.

Goldfield Pl., 9112-Tiaundra Sorrell and Byron Moncrief to Tiffany Wheeler, $340,000.

Pinewood Dr., 7904-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Robbin Best, $160,000.

Temple Hill Rd., 9504-Carmen Zeledo Trinidad to Leon Ross, $270,000.

Wynnwood Dr., 7805-Department of Housing and Urban Development to Kevin Makle, $205,000.

COLLEGE PARK AREA

Fox St., 4819-Albert and Anastasia Epshteyn to John L. and Tienna Phan Hampton, $395,000.

Paducah Rd., 5214-Sergio R. and Heather B. Rivas to Andrew Robert and Caitlin Hutcheon, $390,000.

Seminole Pl., 6208-Martin N. Schulman to William D. Telon and Juana Chali Chali, $320,000.

51st Pl., 9713-Jesse A. Hardin and Kari M. Debbink to Vanesa Natalia Hercules and Gulruh Mamatova, $296,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Elmhurst St., 6421-Christopher Drew and Courtney Brooke Cannaday to Linda Quintanilla and Iris Castro, $240,000.

Foster St., 6702-Charles T. and Roxanna Jones to Deloris Dixon and John Giles, $150,000.

Hansford St., 6508-Joyce D. and Willie E. McNeill to Jaineeta E. Johns, $269,000.

Newglen Ave., 2717-Prince Properties Corp. to Robyn Raudolph, $364,900.

Ritchboro Rd., 8840-Department of Housing and Urban Development to Seafras Williams Jr., $177,000.

FORT WASHINGTON AREA

Blanchard Dr., 9309-Caruso Builder Washington Overlook Corp. to Ramon L. Olivera Ortiz and Liz M. Baez, $614,405.

Digges Terr., 13302-Stephanie S. Tell to Hashmatullah and Monique Baha, $418,000.

Kildare Ct., 6102-Michael B. Harris to Samson G. Gidey and Abebu Mohammed Ali, $250,000.

Mace Dr., 613-Rufino Vinluan to Elizabeth Rosemond Moigula, $315,000.

Old Musket Lane, 1414-Ronald L. and Joyce A. Hogg to Solomon and Ashley Akaragwe, $410,000.

Pine Rd., 307-Elizabeth Aranza to Veronica L. and David G. McCusker, $387,500.

Riverview Rd., 12205-Joan S. and William W. Creighton to Elizabeth K. Whitney, $725,000.

Saint Ignatius Dr., 6600, No. 7201-Cynthia P. Mercado to Ashley N. Cannady, $145,000.

Windermere Turn, 9619-Oscar E. and Peria D. Edora to Fidel Cordoba, $310,000.

GLENN DALE AREA

Glenn Dale Woods Ct., 5113-Olufemi A. Davies to Pousga Yerbanga, $330,000.

GREENBELT AREA

Cloister Pl., 7716-U.S. Bank to Nkemdilim and Doris Okonkwo, $265,000.

Lakecrest Dr., 8006-Kristina M. Swann to Kamille B. Malone, $238,000.

Morrison Dr., 7242-Charlie Ayoub to Keith Fawcett and Hua Ai, $270,900.

HYATTSVILLE AREA

Burlington Rd., 4509-Daniel Bureno to Robert and Beverly Owoyele, $415,000.

39th Ave., 5728-Charles G. and Ellen Hoopes Simmons to Ashley R. Geisendorfer and James P. Ortmann, $450,000.

52nd Pl., 4903-Wendy Carol Monterrosa Bonilla and Herbert Stanley Santos Archila to Blanca Mulatillo Lima and Consuelo Ramirez, $293,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Cathedral Ave., 6716-Janet L. Palmore and estate of John R. Lewis to Rodolfo Ismael Flores Romero, $252,000.

Dorsey Lane, 10058-NVR Inc. to Sabrina Singleton and Christopher Little, $369,955.

Forbes Blvd., 7003-Valerie Nixon to Bruce and Nia A. Mobley, $259,000.

Geaton Park Pl., 9317-DR Horton Inc. to Francine E. Ricketts, $372,870.

Tuckerman St., 9610-O & O Investments Corp. to Wendy A. Lopez Michael, $320,000.

Wood Meadow Way, 7425-Timberlake Wood Glen Corp. to Juan Nino, $407,000.

Fourth St., 9302-David K. Misoi and Beatrice C. Ngenoh to Andres Perdomo Perez and Paloma Heureaux Fejardo, $275,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Cameron Grove Blvd., 1, No. 107-Bernard T. Snowden Jr. and estate of Mary E. Snowden to Terrence C. Hall, $210,000.

Cannon Pl., 13009-Helen Robinson to Bernard T. Snowden Jr., $362,000.

Joyceton Terr., 45A-Jacqueline Walker Chandler to Oluwaseun and Nosimot Joke Oshunkeye, $299,555.

Moores Plains Blvd., 2821-Westphalia Row Partners Corp. to Stephanie Purifoy Harvey, $438,190.

Oak St., 3300-Pablo Rosas Gutierrez and Ivonne Lisinski to Ivan Henry, $250,000.

Pookey Way, 10414-Diversifield Investments Group Corp. to Donna S. Caesar and Lenox L. Roberts, $437,700.

Turner Wootton Pkwy., 14616-Constance S. Jones to James A. and Ursula L. Rotan, $618,000.

LAUREL AREA

Arbory Lane S., 7566, No. 389-Carol K. and Arthur M. Frey to Ezechi Aguzie, $235,000.

Brooklyn Bridge Rd., 7610-Q & P Realty Corp. to Daniel Lee and Marcia Renee Sheppard, $370,000.

Clarkwood Lane, 13807-Kenya R. and Victor G. Jackmon to Ernestine Enohmbi and Charles Besong, $525,000.

Dorset Rd., 15708, No. 179-D. Ellen Jacoby and Jan Marie Markiewicz to Ta Wanda James and Roberta C. Corbett, $170,000.

Lindendale Dr., 8406-Marva Properties Corp. to Richard D. Wilder Jr. and Isabel C. Ferrer, $290,000.

Lotus Ct., 7603-Mark A. Kruger to Alfidio Solano Del Cid, Agustina Mendez Solano, Abraham Diaz Acevedo and Maria M. Diaz, $262,000.

Niles Dr., 6907-Catherine M. Dumhart and estate of Beverly O. Bussink to Juan and Ana Guerreo, $355,000.

Talbott Ave., 893-Mandeep Singh and Shristi Joshi to Cassandra A. and Micah R. Villanueva, $265,000.

Windham Rd., 5907-Susan B. Sheehy to Brian M. and Rachel L. Leigh, $414,500.

MONTPELIER AREA

Golden Oak Dr., 13202-Brian and Sherri Stead to Sergio A. Corzo and Mariela E. Romero Monge, $350,000.

Montpelier Dr., 9003-Nathaniel and Shankia Elizabeth Gates to Shawnette and Doris Humes, $390,000.

Shadetree Lane, 12219-Ellen Seevers to Edwin and Feme Depra, $360,000.

NEW CARROLLTON AREA

Carrollton Pkwy., 8200-Doyle P. and Errol D. Chedick to Juan C. Balderas and Fabiola Denise Cardoza, $265,000.

Glenoak Rd., 4823-Wanda Jean Jones to Oscar A. Romero Flores, $305,000.

Lupine Ct., 3513, No. 1B-Jamil Rahimi to Neftali Benitez and Maria Medina De Bentiez, $200,000.

Riverdale Rd., 7525, No. 1812-Tyrone Alford to Katherin A. Bolanos Bonilla, $85,000.

71st Ave., 4806-Deutsche Bank National Trust Co. to Haris Saidi, $241,500.

85th Ave., 5434, No. 102-Stella Olabamigbe Ogunyankin to Gregoria Lourdes Gomez Uzlar, $103,000.

OXON HILL AREA

Choctaw Dr., 5915-Audrey L. and Samuel S. Ei Amin to Shakeese Peeples and Gregory A. Gooding, $199,000.

Estelle Dr., 1404-Nikia Estelle Nickerson to Norman Harvey, $235,000.

Riverhaven Dr., 129-NH Haven Residential Corp. to Glen A. Medina, $407,900.

Salisbury Dr., 609-Maribel Adad to Maria D. and Carlos Ramirez Hernandez, $235,000.

RIVERDALE AREA

Mustang Pl., 6005-Pinehills Properties Corp. to Hui Chun Kao, $315,000.

Queensbury Rd., 4306-Michael A. Sevener to Kathryn I. Wagner and Alexis K. Lothian, $542,000.

Sora Lane, 5719-MTGLQ Investors and Selene Finance to Daniel Abebe and Tsion Tassew, $205,000.

SUITLAND AREA

Cable Ave., 5911-Gerald S. and Lisa A. Smith to Antoine T. Bowden, $299,900.

John St., 4506-Timothy O. Evans to Amber and Erin Brown, $250,000.

Perrie Lane, 5719-Jonathan L. Perez and Nicole D. Cunningham to Dante J. and Shondell D. Douglass, $490,000.

Silver Park Terr., 4053-Sharon M. Matthews to Steven A. Ferrell, $241,750.

Woodland Rd., 6810-Fubon Development Corp. to Fatimah Wilson, $265,000.

TEMPLE HILLS AREA

Berkshire Dr., 6702-David W. Johnson to Edubiges U. Urbina and Josue David Urbina Pereira, $305,000.

Center Dr., 5910-Glenda S. Lee to Kyle Chisholm and Sia Bangbeor, $335,000.

Coolridge Dr., 6907-Jim E. Nolen to Jose F. Hernandez Lopez, $285,000.

Fisher Rd., 5623-Paramount Investments Corp. to William R. Flores Caceres and Olga Mejia Ayala, $278,000.

Hidden Pine Lane, 4806-Park On the Avenue Corp. to Kenneth D. Shaw, $328,900.

Joyce Dr., 6003-Ann C. Seeboth to Shaina S. Wright, $280,000.

Northam Rd., 6501-Matthew Howard and Misty Dawn Jordi to Peter A. and Erika I. Sanneman, $435,000.

26th Ave., 3516-Shawanesh Underwood to Maria J. Yanez De Martinez, $283,000.

31st Ave., 3208-Citibank and CMLTI Asset Trust to Brandon L. Robinson Pitts, $195,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Journal St., 3602-NVR Inc. to Monica Janee Elston and Harden Benjamin Carter, $477,140.

Roanoke Rd., 4108-June E. Mattson to Monica R. Smith, $305,000.

31st Ave., 5812-Irvin Gaitan Bonilla and Rene Bonilla Maravilla to Solomon Sogen and Saba Mussie Zeria, $330,000.

UPPER MARLBORO AREA

Bowling Brooke Ct., 4304-Eric Hunt to Darrin and Antoinette Wallace, $413,000.

Central Park Dr., 9726-SM Parside Corp. to Theresa D. Dauz and Emilson T. Hilario, $399,000.

Clirieden Lane, 4725-Oluwaseun Feyisetan to Robert Tony McGhee Jr., $247,000.

Del Ray Ct., 10411-Guadahnoli Properties Inc. and Rainbow Construction Corp. to Tiana M. Peterson, $649,900.

Flying Change Ct., 10700-Toll V Partnership to Yvette Monica Fields, $539,477.

Glover Park Dr., 5406-NVR Inc. to Michelle Steuer, $320,880.

Governor Kent Ct., 4625-Jordan M. and Laura C. Hakes to Andrea S. Fair, $280,000.

Halloway North, 3703-Gloria E. Allen to Robbin Wyatt Crawford, $250,000.

King Patrick Way, 4939, No. 602-Henry H. Busciglio to James A. Goudie, $128,500.

Marlborough Lane, 14302-Michelle Y. Spencer Washington to Courtney Nicole Lauren French, $223,000.

Sherborn Lane, 4513-Ralph L. and Tajuana F. Jefferson to Debra Ann Anderson, $253,500.

Tealbriar Dr., 9737, No. 252-SM Parkside Corp. to Morris L. Donaldson Jr., $348,060.

Van Brady Rd., 12700-Perry Becker and Karmentrina Schevelle Kearse to Rodney O. Jenkins, $499,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Bonheffer Dr., 3602-Collingbrook Development Corp. to Cedric J. and Kimberly L. Abron, $750,000.

Dunrobin Dr., 2211-HSBC Bank USA to Mary Iwala, $408,450.

Kings Arrow St., 12218-Anthony C. and Nakeisha L. Harper to Tequilla J. Clemons, $330,000.

Lake Front Dr., 918-Ryan S. and Deborah L. Bascombe to Derrick and Toni McGhie, $375,000.

Nicol Cir., 2434-U.S. Bank to Geraldine N. and Ernest Akonwah, $489,000.

Plum Tree Way, 15105-Breakers Home Improvement Inc. to Darryl and Raishawn Walston, $429,000.

Willow Oaks Dr., 10744-Khalil Baptist and estate of Alvin Douglas Baptist to Olatobi O. and Oluwatobiloba A. Ogunjinrin, $425,000.