These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Farmington Rd. W., 341-Diane G. Devers and Ralph V. Jones to Alex F. and Laurel R. Renger, $450,000.

Jamies Way, 15501-Michael M. Coley to Mauricio J. and Mirna De Carmen Zelaya De Canales, $539,900.

Merino Dr., 18123-Yvonne E. McGuire Fletcher and Derrick E. Fletcher to Corey V. Mills Sr., $399,000.

Shellford Lane, 1507-Deutsche Bank National Trust Co. to Sharlene Yvette Davis, $292,950.

ADELPHI AREA

Edwards Way, 9200, No. 901-Ashley L. Gilgore to Gina M. Lewis, $93,000.

Hannon St., 2014-Manual and Maria E. Fuentes to Herberth A. Gaitan, $325,000.

Metzerott Rd., 1822, No. B2-Thomas Chi Pham to Shala Kareen and Lester D. Butts, $129,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 121-KD Properties Inc. to Eric Lionel Gates, $100,000.

Park Dr. W., 7908-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Denesh A. and Bertha S. Gomes, $216,000.

Rittenhouse St., 700-Lubaba E. and Ismael I. Yussuf to Julienne Koumte Piam, $385,000.

25th Ave., 7110-Evelyn Y. Guerra to Nia Chan, $371,000.

BELTSVILLE AREA

Cedar Lane, 11205-Lisa Vazquez to Luis Alfredo Ajtun Ajanel, Maria Sonia Lizama De Ajtun and Josselyn C. Mendoza, $319,590.

Ellicott Rd., 3100-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Ambo Anyangwe, $377,900.

Kenny St., 4110-Nancy G. Buchlmayer and Kathleen Ann Clark to Adebowale Adenupebi, $257,500.

Lime Tree Way, 10522-Hui Lin to Alec Solway, $280,000.

Quimby Ave., 4910-Reality American Investments Corp. to Jose A. Diaz Argueta and Yacson Cruz Cedillo, $315,000.

Romlon St., 4505, No. 104-Florentin Sandoval to Robin Barnes, $125,000.

Stoconga Dr., 4011-Residential Value Corp. to Vladimir E. Cartagena, $359,900.

Wicomico Ave., 4513-Jessica Martinez to Freddys W. Martinez, $228,000.

BLADENSBURG AREA

Decatur St., 5519-Jose A. Sosa to Cristian Geovanny Quintanilla and Delia Guzman Sagastume, $315,000.

Newton St., 5219, No. 201-Ron and Iman Hamad to Zart Ogunyankin, $75,750.

BOWIE AREA

Atwell Ave., 10903-Phyllis C. Dumas to Kamahl Derek Rabsatt, $359,900.

Chalford Lane, 12423-Kit J. and Rhiannon D. Menlove to John F. and Nancy K. Merrick, $354,900.

Crosswick Turn, 4123-Michael J. Boswell and Charlotte E. Woods to Sam Atwood, $250,000.

Firtree Lane, 12311-Richard S. and Karen S. Haas to Louise Tyler, $355,000.

Gold Cup Lane, 8108-Avery Johnson and Michael B. Bakeley to Camille Laborde and Mahouda K. Williams, $295,000.

Huntchase Dr., 4413-Charlene S. Wills to Cicely Lamothe, $519,900.

Kembridge Dr., 12722-David and Jerica Kligar to Linda W. Reynolds, $340,000.

Kemper Lane, 12813-Stephen Bracey and estate of Margaret M. Bracey to William Antonio Mercado Baires and Ana Maria Baires, $335,000.

London Lane, 14547-George L. and Tasha Spicer to Robert J. and Jessica G. Bhagan, $333,000.

Marshalls Choice Dr., 5402, No. 61-Alfreda Y. Jefferson to Sted Osman Hasan, $327,500.

Morningside Lane, 3638-April L. Lorah to Florence Phillips, $226,000.

Quarterback Ct., 12336-Deutsche Bank National Trust Co. to Jessica Lorena and Keith Olfus, $293,000.

Quinta Ct., 7903-Pamela Orr McKenzie and estate of Virginia Orr to Adeniyi L. Ifekoya, $450,000.

Red Ridge Pl., 15115-Kevin J. and Lynn Minnelli to William R. and Heidi A. Holdren, $525,000.

Sadler Lane, 12400-Accurate Angle Invesments Corp. to Laura Elizabeth Brown and Joshua Adam Brockwell, $372,000.

York Lane, 3902-Ernest W. and Linda M. Barton to Kimberly M. Harkins and Michael V. Frection, $319,900.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Apple Green Lane, 3001-Rehab Alakad and estate of Fawaz Hijazi to Daniel M. and Lauren A. Richard, $508,000.

Edgeview Terr., 16022-HSBC Bank USA to Michael Sams, $290,000.

Emily Ct., 15205-KQM Enterprises Corp. to Daniel and April Battle, $332,500.

Excalibur Ct., 3712, No. 101-Donna J. Steese to Mona and Amani S. Ahmed, $184,500.

Norge Ct., 15333-Harry and Shirley A. Pereira to Reginald Jerome Frisby, $252,000.

Patriot Lane, 1116-Department of Veterans Affairs to Kenechukwu Maduekwe, $181,500.

Pleasant Hill Ct., 16406-Bayview Loan Servicing Corp. to Benjamin M. Enginnaya, $225,000.

BRANDYWINE AREA

Eve Way, 15205-Robin Johnson to Anthony and Lashaye A. Green, $420,000.

Lady Lauren Lane, 15200-DR Horton Inc. to Paul Jerome Jenkins II, $305,000.

Morano Dr., 12503-Downs Group Corp. to Samuel Marcus and Jamie Weissman, $289,900.

Steam Mill Farm Dr., 12914-Edwin Glenn and Valerie Rogers to Billy J. and Antoinette S. Montgomery, $670,000.

BRENTWOOD AREA

Lawrence St., 4016-Gesner Badio and Adele Morissaint to Inez Abigail Diaz, $236,900.

40th Pl., 3421-Mohammad Ebrahim Badkoubi to Morena E. Zelaya and Napoleon A. Cruz, $350,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Birchleaf Ave., 709-Juanita Fludd to Anelsy J. Roa Made and Rafael Batista Bido, $235,000.

Brooksquare Dr., 1704, No. 7-Cornelius and Shauna Robinson to Melvin Estuardo Cifuentes and Amalfi Santana Bonifacio, $120,000.

Daimler Dr., 92, No. 25-Villaroman & Canaria Corp. to Shantice M. Tate, $218,000.

Kano St., 6026-Adebola M. Adeoye to Nataniel Shephard, $210,000.

Mountain Lake Pl., 6837-Mary and Thomesena Kenion to Latashsa Williams, $255,000.

Onyx Ct., 7002-Darryl Alonzo and Wanda Marie Williamson to Bria Edwards, $270,000.

Shamrock Ave., 1718-Capris Barnes to Zanielle Davis, $309,000.

Sultan Ave., 31-Thomas L. Lavender and estate of Thomas Lavender Jr. to Charles W. Clark, $215,000.

CHELTENHAM AREA

Westwood Dr., 10504-Robert L. Tate to Karry E. Simons, $405,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Dr., 7921-Folorunso Ijiti to Henry Zavala and Natalia Eugenia Fernandez, $180,147.

Cheverly Ave., 2409-Beverly A. Barber and Irving Russell to Adrian Michael and Andrea Smith, $555,000.

Dutch Village Dr., 1702-Cedric A. Williams and estate of Thomas O. Williams to Sara Magarotto, $114,500.

Forest Terr., 6838-Paul and Karima Woods to Blanca Delmy Ramos, $205,000.

Greenleaf Rd., 7607-K2NC Corp. to Ricardo A. Santos, $202,000.

Muncy Rd., 7736-Juan and Yasmin J. Turcios to Juan Clemente Carino Cortez, $198,000.

Stoddert Lane, 6923-SM Landover Corp. to Denise Horne Blakey and Paul D. Horne Jr., $297,670.

CLINTON AREA

Applecross Dr., 12702-Elshazli & Jones Holdings Corp. to Sheila E. West, $294,999.

Delphi Dr., 8701-Tangie L. and Daniel E. Phair to Qazi Mamun A. Rashid, $413,000.

Glen View Dr., 9708-Moderzine Plus Corp. to Alexis O. White and Burton Wheeler, $309,900.

Legacy Ct., 10114-Luida C. and Edgar H. Matthews to Shawn Terrell Johnson, $413,000.

Natahala Dr., 4516-MTGLQ Investments to Leroy T. Carver Jr., $325,000.

Purple Lilac Lane, 6822-JP Morgan Chase Bank to Brian and Courtney Jefferson, $391,500.

Surratts Rd., 6701-Laurentine Rogether George to Chermarca Reed, $185,000.

Tinkers Creek Pl., 5525-Ricardo R. Scott and estate of Frederick Roland Scott Jr. to Hector Armando and Angelica M. Moreno Castillo, $285,000.

COLLEGE PARK AREA

Goucher Dr., 5700-Colin M. Stefan to Paolo and Joan Galli, $340,000.

Odessa Rd., 5015-Constantin Rauta to Matthew W. Wassum, $243,500.

Stewart Ct., 5008-Carianne Michelle Brady to Mostafa Obaidur Rahman and Khaleda Begum, $370,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. 16-1416-Martin T. and Eva R. Steege to Syreeta A. McClary, $165,000.

51st Pl., 9612-Elizabeth A. Matzinger and Jennifer D. Dunson to Nicole Choppin, $240,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Nassau St., 5905-Amy and Gerard Jones to Linda W. and Jerome M. Jenkins, $209,000.

Phelps Ave., 2810-Power Wagon Corp. to Sherry Harrod, $194,900.

Ramblewood Dr., 2305-Diego M. Perez and Judith Franco to Quiana J. Johnson, $269,000.

Rose Bay Dr., 6129-Tiffany G. Barthwell Moore to Gardner and Ahtahzsa Douglas, $265,000.

Waterford Dr., 1211-Gwendolyn F. and Horace McLyn Gray to Kenya D. Raymond, $245,000.

FORT WASHINGTON AREA

Asbury Dr., 12820-Robert Moore to David Alexander Mera, $309,000.

Border Dr., 1914-Charles T. Murray Jr. to Consuelo Herrera Velasquez, $290,000.

Crafford Pl., 7219-Rahul and Manish Singh to Joshua L. and Melanie Hastings, $195,000.

Eagleton Lane, 6910-Kelly W. and Trenita D. McGee Byrd to Nebiat Kidane, $330,000.

Fort Foote Rd., 9112-Rebecca K. Kimble and Clara J. Bush to James Richard Feagins, $325,000.

Greenboro Lane, 6916-Fidelis and Stella Ajudua to Heide and Angeles Rosales, $356,000.

Hollybank Dr., 12225-Michelle and Dale Holland to Mark Robert and Teresa Quinn Vesely, $600,000.

Kerby Hill Rd., 105-Terrill Nathaniel Hodges to Latashia S. Middleton, $340,000.

Lumar Dr., 2809-Federal National Mortgage Association to Juan Francisco Cordova and Samuel E. Lopez, $269,900.

Nevin Lane, 12005-Persepolise Investment Group Corp. to Tambra Y. Johnson Grows, $355,000.

Olympic Dr., 11603-Yolanda Thomas and estate of Brenda Iwane Johnson to John F. Lourenco, $375,000.

Pine Rd., 500-Arvid S. and Etrulia R. Lee to Carol E. Burbank, $432,500.

Ridge Brook Ct., 13110-Bank of New York Mellon and the Bank of New York to Andrea R. and Jerome E. Agaba, $348,000.

Roddy Ct., 7104-Jose Luis Costa to Ronald Leon and Monique Sanders, $400,000.

Stonesboro Rd., 3724-V&R Realty Solutions Corp. to Abel A. Perera Gonzalez, $320,000.

Tartan Lane, 12608-Bank New York Mellon and the Bank New York to Nagasivani Movva, $324,975.

Thornton Dr., 1812-Rita D. Hays to Osvaldo D. Escobar and Aida E. Quispe, $240,000.

GLENN DALE AREA

Wood Pointe Ct., 10602-Marie A. Cini and Andrea A. Lex to Ramone W. and Cavena J. Griffith, $454,900.

GREENBELT AREA

Greenbelt Rd., 8489, No. 101-Integrity Professional Contracting Corp. to Jewel N. Fairfax, $156,000.

Hanover Pkwy., 6936, No. 100-Federal National Mortgage Association to Osnat Ofek, $84,500.

Hanover Pkwy., 7824, No. 438-Cheryl Binkley and estate of Nita Sue Binkley to Omotola O. Faturoti, $106,500.

Mandan Rd., 8001, No. 564-Debra M. and Quinn D. McCracken to Eric Bongni, $170,000.

HYATTSVILLE AREA

Greenway Dr., 5305-Joseph V. Kent to Fidelina and Ronald Jose Melgar Portillo, $255,000.

Longfellow St., 4522-Daniel R. Brown to Rachel A. and John R. Siegfried, $399,499.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Brae Brooke Dr., 9012-Brenda E. Brown and the estate of Laura Freeman to Alec Jay Schreiber, $400,000.

Smithview Pl., 9306-DR Horton Inc. to Patricia M. Atkins, $383,875.

Storch Dr., 10409-Brenda S. Atutonu King to Josalyn P. Walker, $280,000.

Terra Alta Dr., 6717-Wendy Y. Rivas Pineda and Winn Rivas to Yafreisi Perdomo and Luisa Fernanda Encarnacio Herasme, $320,000.

Wellington St., 9403-Golden Star Corp. to Jose M. Alba and Juana D. De Jesus, $335,000.

Wyatt Dr., 9400-Brightstar Capital Corp. to Yuxia Xu, $280,000.

Fifth St., 9204-Fidel Lucero to Analy F. Herrera Martinon and Onecima Juana Osorio Luengas, $270,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Berwick Ct., 2903-Howard N. and Courtney Fitzhugh to Mary E. Banks, $487,000.

Fittleworth Terr., 1909-Department of Veterans Affairs to Buffy Brown, $465,000.

Hannah Way, 11250, No. 9-Wilmington Savings Fund Society and New Penn Financial Corp. to Janelle L. Junior, $206,000.

Joyceton Dr., 11377-Naomi Frye and Gerone Stevenson to Gregory Raynard Jacobs, $230,000.

Lincoln Ave., 9212-Eddie L. Jones to James Lucero and Anabel Perea Morales, $190,000.

New Acadia Lane, 14000, No. 106-Marie Cornelius Mitchell to Diane Tucker, $140,000.

Pentland Hills Dr., 3608-NVR Inc. to Brittany Galloway and Evan Mynatt, $493,010.

Thebes Lane, 310-Christopher and Patrice Legrand to Gilbert E. James, $590,000.

Town Center Cir., 8961, No. 1-201-Morris X. Winn to Wanda M. Daniels Brown, $166,000.

Turleygreen Pl., 2130-Blake and Rachel Lightcap to David and Gale Gillespie, $400,000.

Water Fowl Way, 13815-Reliance Group Corp. to Marion and Narica Hamilton, $530,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct. E., 7679, No. 229-Stephanie Molina Turner to Isaac Lopez, $165,000.

Chivas Cir., 14105-Dena Engineering Corp. to Rodney M. Wood, $487,500.

Dorset Rd., 15937, No. 193-Tracey Johnson to Danyelle Winchester, $250,000.

Hampstead Way, 14526-Heather M. and James F. Bullock to Ryan Blair and Jessica Jontae Lewis, $496,000.

Stratfield Lane, 7707-Lawrence Wan Shing and Yue Rong Chen Liu to Joseph K. McCarley, $589,000.

Vista Dr., 14042, No. 109-Sunvest Corp. to Juliana Zainab and Evelyn M. Sesay, $184,900.

Fifth St., 503-Kich Holdings Corp. to Jamin Levi Krinsky and Elena Arceo Rebollo, $399,900.

MONTPELIER AREA

Briardale Lane, 8801-Zygmunt Jozwiak to Mohammad Maqsud Ali and Lubna Samantha Maryam, $425,000.

Claxton Dr., 12838-Fasil Saleem and Hussain Dilshad to Steve Y. Laroche, $235,000.

MOUNT RAINIER AREA

36th St., 3702-Paul London to Jorge Hernan Consuegra Paillan and Anne Lise Bernay, $430,000.

NEW CARROLLTON AREA

Decatur St., 6947-Global Marketing International Corp. to Eduvigis Ventura Gonzalez, $295,000.

Newport Rd., 6702-Donna L. Bridges and Sarah K. Helms to Joel Torres, $278,000.

Taylor St., 7417-Jose I. and Zoila Portillo to Carmen D. Cuba and Mario Vedia, $295,000.

65th Ave., 3511, No. 11E-Department of Housing and Urban Development to Houman Cheini, $158,600.

87th Ave., 6115-Eloina Alberta Vargas Sanchez and Gustavo Vargas Sanchez to Jose K. Caballero and Silvia Guerra Calzadilla, $286,000.

OXON HILL AREA

Abbington Dr., 7313-Marilyn Gulinao and Josefino Lacson to Saul Melara and Laura Mejia Andrade, $319,900.

Chester St., 5003-Ojo Ayo Odagbodo to Monique Drummond, $249,000.

Harborview Dr., 534-IHMW Potomac Overlook VIII Corp. to Lani Shaw, $677,990.

Riverhaven Dr., 145, No. 139-NH Haven Residential Corp. to Carrie A. Metoyer, $294,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 509-NH Haven Residential Corp. to Ladoria Elaine Henderson, $438,900.

Sentry Sq., 724-Kathryn B. and John H. Cox to Richard Z. White, $599,900.

Spokane Dr., 5801-William A. and Brenda Dark to William Israel, $203,000.

Wilson Bridge Dr., 531, No. 6730-Deutsche Bank National Trust Co. and New Penn Financial Corp. to Yohannes Alemayow and Akberet Weldemichael, $44,000.

RIVERDALE AREA

Carters Lane, 5806-Norma and Francisco Villangca to Evelin C. Rivera, $235,000.

Mustang Pl., 6007-Abraham and Dorila Bonilla to Juan Garcia Hernandez and Acela Angel Castelan, $307,900.

Riverdale Rd., 4906-Rocio Balmes Garcia to Alexander and Elizabeth Massey, $299,000.

47th Ave., 6508-SM Waterford Estates Corp. to John Paul and Leona Ying Lein Chan, $571,511.

62nd Ave., 6303-Melanie Hiller to Gregory Carl Niggel, $245,000.

SUITLAND AREA

Bellamy Way, 3046-Stephanie Doctor to Twanna Fleming, $208,900.

Huron Ave., 4841-RRMZ Properties Corp. to Rolandus A. Frye, $265,000.

Navy Day Dr., 3414-Galina Belcheva to Minowa Melvin, $275,000.

Reamy Dr., 4516-Jihad Abdul Raheem and Irene Zenobia Faarooq to Randy James Georgemiller, $310,000.

Silver Park Terr., 4122-Portia Drew to Zeem Talib Najiy, $225,000.

Swann Rd., 3809, No. T-1-Beverly T. Evans to William Ray Caudill, $102,000.

Wood Creek Dr., 3436-Derick Holt to Donneaka Leath, $285,000.

TEMPLE HILLS AREA

Beechwood Dr., 6606-Lisa C. Rosier to Marvin Josue Torres Quintanilla and Maria D. Quintanilla De Torres, $275,000.

Joyce Dr., 6006-Xin T. Chen to Elliott M. Garrett, $329,000.

Murdock St., 4020-Mary L. Reid to Jason M. Jones, $232,500.

Poppe Pl., 4504-Raul Contreras and Lorena Ramirez to Josue Alexander Martinez Moz and Louis O’Neill Perez Ortiz, $332,000.

Sheffield Dr., 7301-John C. Joseph to Dwayne and Tiffany Mason, $280,000.

Wilkins Dr., 5003-Crystal Hargrave Haskins and R. Keith Hargrave to Cicily Hall, $300,000.

26th Ave., 3613-Jean M. Solomon to Joshua H. Burton, $250,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Baltimore Ave., 6312-Martin E. Caulk to Rhonda Sabb, $415,000.

Powhatan Rd., 2004-Hok S. Gao to Mayra D. Cucufate, and William A. and Flor Lobos, $250,000.

Russell Ave., 4812-Kes Elliott Saunders to Sima Bastani and Khodarahm Yazdanipour, $270,000.

UPPER MARLBORO AREA

Beech Hill Rd., 13100-Timothy and Crystal Broady to Bridget Meadows, $560,000.

Captain Marbury Lane, 13724-Brian A. Robinson and Melissa E. Dennis to Praxedes Jeremiah, $260,000.

Cheltenham Rd., 11729-Sean C. and Leanne T. Kendig to Sybil L. Haley, $255,000.

Dower Village Lane, 6202-Sutol Investment Inc. to Patricia Moore, $249,900.

Fairhaven Ave., 9112-Preston L. and Natascha Carroll to Oladipo Olorunlogbon and Maya Alexis Jackson, $295,000.

Farnsworth Lane, 13900, No. 4205-JK Real Properties Corp. to Michael T. Johnson, $103,000.

Foxhound Ct., 12802-Deutsche Bank Trust Co. Americas to Tracey L. Spivey, $381,675.

King Patrick Way, 4939, No. 602-James A. Goudie to Mary Christina Brock, $219,900.

Marlboro Pike., 10403-Josiah M. and Jacqueline K. Eaves to Hung T. Le, $660,000.

Old Marlboro Pike., 11200-Prince George’s County Department of Housing and Community Development to June Lusby, $176,800.

Sweet Rose Ct., 8600-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Lisa Denise Jones, $374,725.

Tyrone Dr., 10819-John B. Lynn to Cavier Artemus and Willie Thomas Jr., $285,000.

Wardlow Rd., 16712-Walter Lee and Letricia A. Oliver to Corey G. and Vernell Love Young, $260,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Clairton Ct., 11603-Larry and Odessa A. Chapman to Bryanna W. and Kyle C. Spade, $479,900.

Delilah Ct., 2001-Crystal N. and Douglas C. Young to Keith A. Maison, $480,000.

Enterprise Rd., 3008-Phyllis E. and Linda L. Green to Inmer Eliseo Araujo Vasquez and Jennifer Rosemary Cruz Reyes, $260,000.

Greenspire Way, 10016-Michael Fortune to Yaovi V. Togbe, $310,000.

Kingsford Ct., 12200-Stephen and Omolara Otunba to Cleveland M. Montgomery and Jari A. Beasley, $325,000.

Larga Vista Ct., 4002-Martha K. Eronobi to Bidemi R. Keglo, $380,000.

Pebble Beach Dr., 1702-Omid Land Group Corp. to Yetunde Oluwatoyin Ifelowo, $409,000.

Spriggs Request Way, 3206-Deutsche Bank National Trust Co. to Kimberly L. Rice, $317,625.

Waterford Mill Rd., 3600-Emmanuel Irono and Orlan M. Johnson to Jeffrey Woodson, $890,000.