ACCOKEEK AREA

Carlee Ct., 15806-Sam K. and Patty M. Ansani to Lawrence K. and Sheryl L. Kidd, $485,000.

Farmington Rd. W., 500-Robert C. and Susan B. May to Eric Robert and Louise Danielle Walter Winnard, $455,000.

Livingston Rd., 14613-Melissa Vermillion to Nathaniel Jordan Jr., $289,900.

Overlea Ct., 15414-Jose O. Aguilar to Donnell and Betty Smith, $399,500.

Strausberg St., 1016-Wells Fargo Bank to Katrice D. Jackson, $409,000.

ADELPHI AREA

Charleston Pl., 1900-Linda L. and Donald S. Watts to Jun Qing Zhang, $348,000.

Higbee Rd., 2603-Stacy E. Fox and estate of Joseph R. Darner to Mario E. Serpas, $300,000.

Riggs Rd., 6014-Kevin B. Blackistone and estate of Fredonia Blackistone to Eden Wolde and Samuel Haile, $381,000.

Somerset Pl., 911-Arethia T. Hartridge Lewis to Eduardo A. Hernandez and Guillermo A. Hernandez Pena, $365,000.

BELTSVILLE AREA

Bay Hill Dr., 13008-Santos A. and Maribel A. Lainez to Yen T. Le, Tu V. Tran, Cuong N. Pho and Mimi Nguyen, $560,000.

Evans Trail Way, 3702-Ivan and Maria Isabel Guerra to Jose E. Herrera, $290,000.

Kenny St., 4225-Luanne Zimmerman and Janice M. Welch to Tony T. Nguyen, $325,000.

Lomax Lane, 7602-Kenneth S. and Anneta M. Phillips to Ijeoma and Jude C. Anyaibe, $497,500.

Romlon St., 4513, No. 203-Tairat Idowu Balogun and Tairat Idowu Akindele to Olywn Marie Campbell, $93,000.

Ulster Rd., 4110-Wei Wei to Gary D. Hibbs, $460,000.

BLADENSBURG AREA

Emerson St., 6011, No. 513-Ayo Esemuede to Carlos Aranguren, $58,000.

BOWIE AREA

Brunswick Lane, 12605-Mark J. Roccapiore and Karin S. Dalrymple to Alfreda Y. Jefferson, $384,999.

Chelton Lane, 12521-DMV Real Estate Investment Group Corp. to Tracy D. McClintock and Jacquelin T. May, $365,000.

Croydon Lane, 4011-MTGLQ Investors to Terehann and Sylvia Tompkins, $280,000.

Fletchertown Rd., 12600-Tanikka Greenleaf to Frida Yem Yem and Cecile Nantchouang, $469,800.

Idlewild Dr., 13418-John D. and Cynthia M. Pauley to Lee A. Wehr Jr., $320,000.

Kembridge Dr., 12730-Cordell Garrett to Tyler P. Setera and Kali L. Hardman, $300,000.

Kennet Lane, 2513-Stephen and Collette Figliozzi to Rhodesia and Douglas Wyatt, $337,000.

Pleasant View Dr., 14137-Kelly J. and Kerry Anne B. Ward to Yetunde O. Ijaodola, $470,000.

Quartette Lane, 12024-Ayr Properties Sep Corp. to Chinnetta Collins, $389,000.

Ridgeline Terr., 4703, No. 286-Mary Rockey Newkirk to Jeffrey Polyakov, $242,000.

Saint James Sanctuary Dr., 13226-RBRE Inc. to Janice Y. Olive, $403,000.

Undermire Ct., 8602-S100 Inc. to Gregory and Michelle L. Hunt, $444,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Birch Leaf Ct., 16901-Johnnie Mah to Nicholas M. and Abony Holmes Alexander, $481,000.

Emory Ct., 15201-Diane Y. Mair to Dean and Bernadette J. Shillingford, $314,000.

Patriot Lane, 1301-Diana Jean McCahan to Tracey Brown, $212,000.

Pond Meadow Lane, 16100-21st Mortgage Corp. and Christiana Trust to Diann Martin, $315,000.

BRANDYWINE AREA

Baden Westwood Rd., 14602-Beverly Ann Edelen and Robert R. Stallings to Phillipa Mould, $299,999.

Four Gardens Rd., 7400-DR Horton Inc. to Arles Davidian Wood and Alicia Camilla Edmonds, $339,000.

Lady Lauren Lane, 15212-DR Horton Inc. to Gwen W. Lafontant, $325,990.

Oglethorpe Mill Dr., 6118-Savannah Investors Inc. to Louis Pena and Natasha Joy Molizone, $599,206.

Taylerton Lane, 15600-Advantage Homes at Archers Glen Corp. to Cedric Bernard and Lakeisha Terrema Wilson, $630,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Dillon Ct., 1322-Ngozi Baker Onlanwah to Mary S. Stevens, $214,990.

Dunbar Oaks Dr., 1111-Isaac Mendoza to Jose Andres Molina and Rosa Elvira Giron, $200,000.

Elder St., 6107-Jaime Salome Caballero and Veronica E. Ventura to Fernando Moreno, $225,000.

Gunther St., 4839-Amit and Mona Lisa N. Kaim to Jose Elias Almanzar, $210,000.

Mountain Lake Pl., 6904-Deutsche Bank National Trust Co. to Derrick Jay Kelley, $180,025.

Opus Ave., 709-JC Remodeling and Builders to Michael E. Hawkins, $218,000.

Sharma St., 928-Cuiying Ma to Alexis A. Walker, $263,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Duvall Ridge Rd., 2716-SM Landover Corp. to Jennifer Williams, $356,665.

Hawthorne St., 6005-Samantha Gwinn to Thomas Conway Madigan Jr. and Hilary West Van Wagenen, $420,000.

Kilmer St., 6316-Shah001 Corp. to Denise M. Hilton, $315,000.

Nalley Ct., 7702-Gale Y. Saunders to Muhammad Suleman, $225,000.

Peacock Dr., 522-Alfa Omega Corp. to Abiodun Gafar Badru and Tomilayo Dolapo Aluko, $247,500.

Stoddert Lane, 6927-SM Landover Corp. to Claudia S. Barrett, $318,250.

CLINTON AREA

Boniwood Turn W., 5254-Bayview Loan Servicing Corp. to Lesbi Nohemi Ramirez Carbajal, $245,000.

Dangerfield Rd., 9204-Timothy Steffes to Timothy R. Handy, $279,900.

Den Lee Dr., 6303-Quirsia Herrera De Reyes to Julio A. Sorto Guardado and Sonia E. Carballo Romero, $245,000.

Kidder Rd., 3102-Joan Nurse and estate of Tonnette Godwin to Bertha A. Harvell and Carlos Watson, $415,000.

Linhurst Dr., 9309-Eloise P. and Ruben Cartwright to Clara I. Tlapechco and Julio Cesar Salguero Hernandez, $275,000.

Surratts Village Dr., 5904-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Andre Kearse, $245,000.

Woodley Rd., 6503-Anna M. and Scot M. Cuozzo to Tatiana Smith and Kirby Alexander, $225,000.

COLLEGE PARK AREA

Cunningham Dr., 8310-Diemer Enterprises Corp. to Mohamed T. Marzouki, $352,000.

Mangum Rd., 4724-Vernon L. and Dolores J. Dustin to Christian Felipe Gutierrez, $283,000.

Osage St., 4824-Ann K. Farrell and estate of Andrew T. Farrell to Shaadi Mudimbi, $300,000.

Sweetbriar Dr., 7516-Liam Kingdon and estate of William Sumner Kingdon to James W. and Vincent Demarco, $380,000.

49th Ave., 8406-Conlan Enterprises Corp. to Carol A. Gray, $350,025.

51st Pl., 9715-Carlos A. Berrios to Sekou Jackson, $275,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

County Rd., 2205-Angela R. Ward to Renessa R. and Loogens Dorval, $239,900.

Harwood Rd., 2123-Molly T. Smith to Earlean Foreman, $265,000.

Kipling Pkwy., 7112-Barbara J. and John Williams Stevenson to Martin Lucero Raquel, Gil Balbuena and Miriam Lucero Gil, $240,000.

Pinevale Ave., 3513-QTL Auto Solutions Corp. to Yenni M. and Dalia L. Romero Orellana, $246,000.

Ramblewood Dr., 2309-Robert L. Richards to Manuel D. Ortega, $227,250.

Ritchboro Rd., 8584-Jason K. Akyea to Julet L. Cole, $250,000.

Round Hill Lane, 3519-Kevin T. Graham to Charles L. Knight, $250,000.

FORT WASHINGTON AREA

Alcoa Dr., 8013-Jose A. Gutierrez Perez to Cinthya R. Romay and Ricardo Rojas Paz, $334,000.

Botley Dr., 8602-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Claudio Loza and Aidee Rodriguez Rioja, $245,000.

Calvin St., 6914-Michael A. Mexwell and estate of Gladys A. Betsill Mexwell to Roberto Fernandez Diaz, $275,000.

Della Lane, 8915-NSP Residential Corp. to Veronica R. and Willie J. Whitley, $383,025.

Fort Washington Rd., 13310-Catherine Lim and Teresita F. Pumphrey to Keith Barnes, $399,900.

Harpers Dr., 7504-First Choice Home Buyers Corp. to Anna S. Nazarova, $296,910.

Jefferson Rd., 1204-Dasean Fisher to Lynette Waters and Aaron Delissaint Sr., $297,999.

Kisconko Rd., 9701-Susan D. Mullins and Sean T. Porter to Fabian G. and Thiffney Binns, $355,000.

Newmont St., 800-Jes International Corp. to Ana E. Martinez Campos, $263,000.

River Bend Rd., 203-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Todd D. and Kia M. Peterson, $344,900.

Taurus Dr., 302-Derrick Watts to Christann Turner, $350,000.

Tinkers Branch Way, 3400-Charles Winston and Audrey McNeill to John H. and Tressa L. Watts, $589,000.

GLENN DALE AREA

Worrell Ave., 10000-JC Remodeling & Builders Corp. to Josue Abel Salvador Vasquez, Jorge A. Bonilla and Glenda Yamileth Salvador, $317,000.

GREENBELT AREA

Greenbelt Rd., 8663, No. T2-Ravindra Kumar to Gideon Wasserberg, $76,500.

Hanover Pkwy., 7700, No. 303-Dawn K. Nichols to Sonia E. Revollo Gonzales, $163,900.

Hanover Pkwy., 7826, No. 457-John J. and Martha Broaddus to Hughes Alborte, $101,000.

Miner St., 8106-NVR Inc. to Jacqueline Poole, $365,790.

HYATTSVILLE AREA

Madison St., 3917-Denise Marie Tilrico to Meredith and Daniel J. Muth, $322,600.

43rd Ave., 6005-Thomas J. Paolucci to Timothy P. and Carolyn L. Miller, $430,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Campus Way N., 2533-Harold J. Lloyd to George A. and Haleigh Gonzalez, $312,000.

Dellwood Ct., 8206-Flatline PLLC and Flatline Corp. to Colton A. Burke, $290,000.

Lois Lane, 7107-Santosh Aggarwal and Anju Bennett Kilduff to Blanca I. Chavez and Jenny Michelle Garcia, $325,000.

Smithview Pl., 9310-DR Horton Inc. to Derek L. Barnes, $375,000.

Storch Dr., 10533-Patricia K. and Kelly A. Campbell to Candace M. Boykins and Eval E. Ricketts, $274,900.

Tiffany Lane, 7901-Kim Galvan and estate of Constance S. Marino to Souleymane M. Leonard Barry, $369,999.

Whitfield Chapel Rd., 5113-Tiger Interprises Inc. to Erickson O. Olivares Recinos and Sandy Enelia Cardona Banegas, $360,000.

Zeek Lane, 2717-Pamela Liverman to Diana M. Garcia, $265,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Andean Goose Way, 1104-Sherlan D. and Mayleen E. McIntosh to Jamma D. Caesar and Joycelyn M. Caesar Dyson, $479,000.

Baikal Loop, 2415-Spar Corp. to Koffi M. Gbadago, $354,000.

Birdie Lane, 10709-Oxford Enterprises Corp. and Abbas Ghassemi to Michael L. Lacey II, $395,000.

Canaan St., 402-Michael Randolph to Ronald and Donnise Wortham, $399,900.

Falling Leaf Ct., 10419-U.S. Bank and Gregory Funding Corp. to Kimberly Jackson, $446,000.

Gary Lane, 9120-Tonys Home Improvement Systems Corp. to Kateleen P. Peters, $350,000.

Hawley Lane, 14649-Rico Cyril Wade to Robin R. Collins, $380,000.

Joyceton Terr., 20-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jessica M. Alexander and Shana M. Tolliver, $210,000.

Mallard Ct., 1713-Carolyn A. and Johnie J. Wright to Junior Ateufack Mekontchou and Mary Nsamenka, $499,900.

New Acadia Lane, 14040, No. 304-Ronald W. Clarkson and estate of Anne F. Clarkson to Veronica J. Robinson, $205,000.

Pentland Hills Dr., 3629-NVR Inc. to Tiffany Petway, $501,565.

Redditch Ct., 1304-Lighthouse Assets Corp. to Terri L. Young, $350,000.

Town Center Cir., 8911, No. 4-101-Federal National Mortgage Association to Suraya Aziz Sadeed and Aziz Rahman Qarghah, $118,125.

Turleygreen Pl., 2205-Mario D. and Veronica N. Campbell to Crystal A. Madkins, $402,000.

Whistling Duck Dr., 1704-Gisele D. Holden Jones to Sylvia H. Smith, $330,000.

LAUREL AREA

Arbory Lane S., 7568, No. 390-Betti Sue Moya to Pedro J. Montero and Yoanny Elizabeth Garrido Soler, $237,500.

Courtland Pl., 15016-Renee and Shem Roger John to Temitope Amoye and Bolaji Tubi, $300,000.

Dorset Rd., 15953, No. 185-Reia Goodine to Kevin C. Vermeesch and Marcela J. Arias Menjivar, $250,000.

Park Ave., 608-Domingo Hernandez Flores and Anne M. Ballenger to Nelson E. Mercedes Hilario, $310,000.

Scotch Dr., 7004-Tania Almaraz to Diana Carolina Anaya and Mario A. Garcia Sr., $305,000.

Summerwind Cir., 7309-Theresa J. and Anthony J. Marconi to Charles and Karen Lorenzetti, $295,000.

West St., 918-Betsy M. Hansen to Anthony R. and Roberto Barahona, $225,000.

11th St., 206-Jonathan and Ashley Goverman to Matthew C. Abel, $340,000.

MONTPELIER AREA

Briarwood Dr., 13502-David E., Morgan A. and Lila R. Johnson to Carlos A. Montoya Juarez, $325,000.

Dunbrook Lane, 8613-Anissa Y. Turner to David and Consuelo Sigaran, $324,900.

Nicklaus Lane, 9406, No. 66-Curtis W. Jones to Juanzel D. Harris and Samantha B. Bertrand, $240,000.

Tuscany Dr., 11701-Jeremy E. and Kimberly K. Newkirk to Joyce Boateng, $315,000.

NEW CARROLLTON AREA

Farragut St., 7000-Freddie and Sharon L. Ellis to Jacobo Urbano, $225,000.

Karen Elaine Dr., 5532, No. 1718-Pinehills Properties Corp. to Daniel Mizzell, $75,000.

76th Ct., 5403-Paul R. College and Frances Rhatigan to Rudy Augusto Duque Sandoval, $325,000.

89th Ave., 5814-Federal National Mortgage Association to Alexis and Jaime Garcia, $270,000.

OXON HILL AREA

Abbington Dr., 7533-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Felicidad Gladys Claure, $240,000.

Elroy Pl., 7813-TWZ Properties Inc. to Luis A. Mancias and Isidra Esperanza Pleitez De Mancia, $265,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 219-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Andre and Maria Flores, $449,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 513-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Michael and Adrienne Reagins, $651,900.

Sutler Terr., 1306-Daniel E. Wilson to Meagan Francis, $248,000.

Wilson Bridge Dr., 560, No. 6761-Marcus A. Atkinson to Ali and Farahshad Assayesh, $75,000.

RIVERDALE AREA

Oliver St., 4513-Robyn Peake and Charles L. Bason to Laura M. Ibanez and Daniel Del Pielago, $404,760.

Riverside Dr., 5914-David W. and Gail C. Willis to Ivan Hardnett, $240,000.

47th St., 6604-SM Waterford Estates Corp. to Kaushik Sampath and Prakruti Hoskere, $435,000.

SUITLAND AREA

Apple Orchard Ct., 4113, No. 2-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Kenny D. Wesley, $164,997.

Bellamy Way, 3106-Wanda Sykes to Darrell Lamont Joy, $209,900.

Irma Ct., 3004-Kimberly Adrienne Gutrich to Matthew and Sushana Williams, $210,000.

Lakewood St., 2309-Federal National Mortgage Association to Kim A. Mills, $199,900.

Wood Creek Dr., 3508-Nicole Green to Mamadon Dioulde Barry, $254,000.

TEMPLE HILLS AREA

Anvil Lane, 2297-Baer Development Inc. to Kristin Askew, $260,000.

Bellbrook St., 2707-Princeton Tree Corp. to Tiffany Atkins, $260,000.

Dunlap St., 3520-Kat Realty Corp. to Corey Williams, $230,000.

Huntley Square Dr., 3332, No. B2-Deutsche Bank National Trust Co. and JP Morgan Mortgage Acquisition Trust to Doris E. Medley, $65,000.

Murphy Ct., 7102-Vhe Investment Groups Corp. to Nehemiah Irby, $325,000.

Robinia Rd., 6802-Michael W. and Cynthia R. Trammell to Lochez G. Proctor, $381,100.

Wilkins Dr., 5115-Raymond S. and Joann Harrison to Arlette Ballenger, $290,000.

24th Pl., 4107-Aptus Capital Group Corp. to Lajoia S. Carey, $248,500.

28th Ave., 3912-Ahmed Minhas to Ashley N. Hurd, $235,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1001, No. 210-Prince George’s County Department of Housing and Community Development to Anthony Shepherd, $72,800.

Tennyson Rd., 4017-Colin A. and Courtney A. Ferguson to Craig P. and Amy S. Chester, $515,000.

21st Pl., 5417-Kelly T. and Morris S. Ramsey to Elizabeth Nellums, $282,000.

UPPER MARLBORO AREA

Amberfield Terr., 13910-Brian L. Williams to Unique Michelle Arnold, $250,907.

Bentwaters Dr., 13903-Travis Hudnall to Jacquelyn Wilson, $276,500.

Carousel Ct., 12810-Edna Nkemngu to Nicole M. Francis, $265,000.

Copper Creek Ct., 9501-Calatlantic Group Inc. to Adenike Ojo and Oluwaseun Popoola, $470,990.

Dunkirk Dr., 12710-Nathan Abraha to Janelle Tate, $295,000.

Farnsworth Lane, 14200, No. 403-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Michael S. Goss, $95,550.

Green Tee Turn, 12019-Tanya Lewis Wells to John and Oluwakemi Moromoke Oyeleke, $349,900.

Hollaway Dr., 10749-Taylor Group Investments Corp. to Maria Mejia Paz, $244,800.

Landis Way, 5700-Anthony M. and Nicole R. White to Duane and Miriam I. Harris, $495,000.

Old Colony Dr., 12203-Sarah Schoenthal to Olufunmike Ayotunde and Beverly Headley Glover, $335,000.

Osborne Hill Dr., 6812-Heath T. and Nisha C. Hall to Ronald W. and Janice Strawsburg Reid, $710,000.

Richmanor Terr., 5912-NVR Inc. to Jerome Price, $373,835.

Spring Foal Ct., 4325-Toll V Partnership to Alarsim M. Obaigbena, $474,653.

Usher Pl., 17117-Deborah and Alvin Nedab to Denver and Christina Shaw, $249,900.

Willoughby Rd., 13825-Charles Kun and Linda Lee to Ronelle F. Lucas, $309,500.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Dhow Ct., 2206-Judy T. and Brian C. Davis to Javier Antonio Britos and Carina Liliana Perez, $712,000.

Fairlakes Terr., 10406-Dwight L. and Arvella C. Johnson to Phillippe Awu and Sherade A. Anagho, $395,000.

Kingsview St., 12510-Susan K. Shorters to Jeremy Doss, $395,000.

Lisle Dr., 703-Jonathan M. and Leigh Ann Oldham Wrinn to Tenee Marie Stafford, $299,900.

Nicol Cir., 2311-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Abayomi and Oluwakemi Ayoola, $445,000.

Pleasant Prospect Rd., 12003-Suzanne K. and Sidney L. Strickland Jr. to Raymond Slack, $400,000.

Stourbridge Ct., 1729-Michael K. Goffney to Connie S. Miller, $299,900.