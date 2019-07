These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in February 2019 provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Chatsworth Dr., 901-Calvin E. and Cheryl M. Moody to Antoine Walker and Kiara Dunn, $390,000.

Livingston Rd., 15501-Victory Deliverance Temple Inc. to Lennetta Ramseur, Kerry Norris and Junior Ramseur, $282,500.

Rolling Tree Rd., 16711-Denise and Nathaniel Davis to Adrion Levonzel and India Ashwinea Hunter, $487,500.

Tianna Way, 3325-Lelani S. Woods to Yves Rugasaguhunga, $344,000.

ADELPHI AREA

Amherst Rd., 1803-U.S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Maria Maribel Reyes, $264,000.

Metzerott Rd., 1800, No. 303-Terese C. Fomby to Yared Mamo, $62,000.

Metzerott Rd., 1826, No. A1-Flor Escobar to Marleen L. Rosalie, $70,000.

Ray Rd., 907-Villaterra Corp. to Maria Alvarenga and Addiel Valdez Montilla, $375,000.

Riggs Rd., 7981, No. 4-Thomas Pham to Jose Antonio Flores-Manrique, $135,000.

AQUASCO AREA

Eagle Harbor Rd., 17309-FV I. Inc. and Morgan Stanley Mortgage Cap Holdings Corp. to Theodore and Florine Douglas, $449,000.

BELTSVILLE AREA

Benjamin St., 12109-MTGLQ Investors to Yafite Melaku and Meseret Woldemariam, $397,000.

Caroline Ave. W., 4600-Tu Van Tran and Son H. Le to Leticia Monroy Del Aguila, $307,000.

Cherry Hill Rd., 11360, No. 1YOU-Gregory P. Cincinnati to Anthony and Razina Gomes, $116,000.

Evans Trail Way, 3700-Charles D. and Janice A. McLaughlin to Santosh Upreti and Binu Kumari Parajuli, $265,000.

Lexington Ave., 4921-Richard W. and Frances M. Bergmann to Larry Tobias and Christina L. Stotler, $225,000.

Moonlight Ct., 6225-Milagros Del Carmen and Lucero Gastanaga to Carlos D. Pineda, $285,000.

BLADENSBURG AREA

Blue Heron Way, 4453-Barbara Onumah Frempong to Matthew Crofcheck, $110,000.

Monroe St., 4907-William R. and Diane D. Sayers to Jose Nelson Rivera and Dina A. Castro Sales, $300,000.

BOWIE AREA

Backus Dr., 12102-Prakash Sankurathri to Althea N. Wilson and Omar Abdullah, $435,000.

Big Cedar Lane, 13302-Soon J. and Duk J. Jung to Patricia E. Simms, $675,000.

Chestnut Ave., 9203-Israel and Melvin Y. Morales to Glyn W. Cashwell Jr., $540,000.

Croydon Lane, 4000-Nancy B. and Robert I. Brown to Kia Buchanan, $280,000.

Gabriel St., 6303-Keith D. and Kamaria L. Frazier to Daniel Henry and Marie A. Osborne, $450,000.

Glen Manor Dr., 10502-John and Gwennatta A. Haynes to Tanequa S. McQueen, $325,000.

Knowledge Lane, 12711-Jennifer Turner and estate of Alice Wolford to Jose J. and Hannah Vega, $307,500.

Langston Dr., 4604-Constantino Castillo Jr. to Terri Willis Molyneaux, $275,000.

London Lane, 14921-Comprehensive Properties Corp. to Ashley Jackson, $260,000.

Maiden Dr., 10801-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Abraham Escobar, $270,000.

Mase Lane, 3507-Philip and Maria Sabella to Pamela Maxwell, $309,990.

Oval Lane, 13120-Avrham and Sheerin Nahmias to Harry C. Ohaver, $349,900.

Quilt Patch Lane, 12339-Lori Jennings to Joshua Burnett, $280,000.

Ridgeline Terr., 4705, No. 287-Miles F. McLaughlin to Jerrica Langlais, $235,000.

Ryland Ct., 12402-Jennifer and Jacob Mosher to Christopher Pinn, $375,700.

Starlight Lane, 12302-Tala Youssef to Gigi K. and Maxamillian J. Kaestner, $365,000.

Traymore Lane, 3033-Walter T. and Kelly L. Seay to Larry J. and Donna L. Olson, $322,000.

Vista Gardens Dr., 10404-Kenneth M. Nelson to Lisette Moudze Deffo, $275,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Eldbridge Terr., 3902-Citimortgage Inc. to Daniel J.T. Brandes, $236,900.

Erma Terr., 3707-Robin Hickson to Oscar and Caroline Campos Casillas, $290,000.

Holiday Lane, 12745-Catherine Z. and John D. Bell to Thomas M. Justice, $309,000.

New Oak Lane, 3031-Robert A. Scripp to Frank Jose Hernandez and Jennifer A. Arias Pacheco, $235,000.

Parklawn Pl., 16139-Charles L. and Linda Hoffman to Zeditha Cabbagestalk, $311,000.

Pennington Lane, 1200-Aker and Pasha Bey to Calvin Lavance and Leah Jasmine Walker, $330,000.

BRANDYWINE AREA

Casimir Rd., 15305-Anitra M. and Gerard E. Chastine to Ralph K. Johnson, $415,000.

Chaptico Ct., 7105-William A. Boyd to Steven Goodin, $419,900.

Duckett Rd., 14001-DMV Property Buyers Corp. to Talaunta Porter, $285,000.

Martin Rd., 13201-Jeffery Lee King and estate of Bernard Lee King to Bernard and Vaughn Wallace, $590,000.

BRENTWOOD AREA

Webster St., 4030-Ever A. Garay Velasquez and Rosa C. Garay to Jacob E. Manevich, $265,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Booker Dr., 1160-Residential Value Corp. to Carlos D. Cole, $220,000.

Carrington Ave., 1116-Henry A. Thomas and estate of Helen D. Thomas to Andre Glanville, $200,000.

Early Oaks Lane, 1401-Fernandez Associates Virginia Corp. to Saul Asmel Orellana Romero and Cleina Marili Portillo De Orellana, $250,000.

Glacier Ave., 1205-Omid Land Group Corp. to Olawunmi F. and Daniel A. Adetosho, $255,000.

K St., 5514-DSDJ Properties Inc. to Jania Hayden, $229,900.

Pard Rd., 4706-Angela Benjamin to Joan Gauzon, $249,900.

Rail St., 4229-Susan Homes Corp. to Patricia Leonard, $250,000.

Sweetway Terr., 5706, No. 42-Jasmine B. Hill Mealy to Jasmin Colbert Neal, $129,999.

60th Ave., 1002-Nehemiah Jackson to Stacy Cain, $269,000.

71st Ave., 308-Department of Veterans Affairs to Maurice Simpson Sr., $250,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Asset Dr., 6812-Carl and Sheila R. Pack Merriweather to Anika C. Bissahoyo, $387,500.

Burnside Rd., 7615-Alison Sellner to Jose M. Lainez and Fidelina Joya, $214,900.

Cheverly Ave., 2711-Barbara Anne Holton to Paula Hawkins, $557,500.

Continental Pl., 9007-Deutsche Bank National Trust Co. to Leah Lewis, $205,403.

Forest Terr., 6817-Z. Realty Corp. to Martin A. Castillo, $223,900.

Kent Village Dr., 2312-Douglas Realty Investment Group Corp. to Moris B. Hernandez, $225,000.

Lake Ave., 2707-Maya V. Reju to Emily Catherine Wilson and Steven August Schwark, $446,000.

Meadow Green Terr., 7102, No. 1-Sheila Bland Barham to Lovesha Maria Joi Graham, $230,000.

Spring St. E., 7100-Integrity Professional Contracting Corp. to Henry Alexi Sancehz Velasco and Ruth Noemy Fortis Coreas, $280,000.

Wilson Pl. E., 2008-Q & P Realty Corp. to David E. Hernandez Berrios and Ana L. Chavez, $313,000.

CLINTON AREA

Branchwood Pl., 7237-Judy C. Coley to Earl M. King, $200,000.

Cahill Ct., 8401-Caderock Enterprises Corp. to Karen M. Cobbs, $429,900.

Darlene Dr., 5709-Lashawn Hall to Priscilla Roane, $255,000.

Dorothy Ct., 5902-Johnetta Watson to Kiviette L. Ross, $335,000.

Friendship Rd., 7503-Prakash Sankurathri to Melvin and Zabrina Lucas, $424,900.

Horseshoe Rd., 6603-Zenith Investing Corp. to James Martin, $340,000.

Marwood Dr., 7800-Briana Green Williams to Eugene, Juwan Tyree and Melanie Renee Whitaker, $415,000.

Osgood Ct., 8806-Adrian D. Treadwell to Clebert J. and Majoreen D. Lloyd, $325,000.

Phyllis Dr., 9015-Royal Properties Corp. to Asriel D. Janifer and Jeanna L. Smith, $305,000.

Rodgers Dr., 4805-Aptus Capital Group Corp. to Oscar Torres Quiroga and Lourdes L. Arias Quintana, $330,000.

Wilton Pl., 9510-Celerity Ventures Corp. to Verron R. Nash, $470,000.

COLLEGE PARK AREA

Delaware St., 4710-Katherine M. and Melvin C. Clark to Douglas Neal McCarty, $400,000.

Iroquois St., 5030-Yizhak and Dana Etedgi to Judy Chang, $273,000.

Paducah Rd., 5022-Sarah Raymond to Tomas A. and Roxana E. Matamoros Paz, $385,000.

34th Ave., 8812-Mary L. and Kevin P. Smith to Jose A. Quinteros, $260,000.

51st Ave., 9002-Diane Wolfe to Ashley Rodriguez, $270,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Amber Hill Ct., 6826-Maryland Department of Housing and Community Development to Corey Johnson, $209,900.

County Rd., 2160-Candace and Troy B. Mayo to Eboni Hervey, $190,000.

Forest Run Dr., 2805, No. 2-106-Bradley M. and Monica H. Parkzes to Jason I. Hernandez, $118,000.

Hil Mar Dr., 5314-Maurice G. and Tiwana R. Cook to Tonia B. Everette, $230,000.

Millvale Ave., 2611-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Johnny D. Moore Jr., $200,000.

Ramblewood Dr., 2323-Donald Brown to Patricia Matthews, $210,000.

Senator Ave., 2407-FLB Properties Corp. to David J. Morales Leon and Guadalupe De La Cruz Morales, $287,000.

Shady Glen Dr., 1619-Roderick D. and Kyiana P. Adams to Stephanie Evans, $330,000.

FORT WASHINGTON AREA

Caltor Lane, 9612-Michael D. and Sharon A. Hart to Pedro A. Pena and Marlene Vanessa Lopez Villalobos, $300,000.

Digges Lane, 604-JLG Investments Corp. to Patrick E. and Maria M. Goodman, $425,000.

Grasmere Ct., 8730-Veronica Y. Chollette to Meklit Thomas, $148,000.

Jaywick Ave., 7813-Willco Properties Corp. to Virginia B. Iseli, $220,000.

Kimberly Woods Lane, 11806-Tyrone M. and Mary F. Brady to Jason Vincent and Erika Steele, $410,000.

Lumar Dr., 3305-QD Enterprise Corp. to Juan P. Reyes Mejia and Danieli M. Avila Rosa, $299,000.

Messina Dr., 9301-Jacson Moscoso to Ariana L. and Christopher R. Mohnke, $310,000.

Parkton St., 12707-JLG Investments Corp. to Justin Charles and Shelly Renee Belton, $370,000.

Queens Lane, 13319-Amie M. Seisay to Anthony Allen and Christina Giorgi, $325,000.

River Bend Rd., 327-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Vikram Mehta, $329,900.

Rosier Rd., 529-U. S. Bank to Jyostna Mistry, $288,000.

Stony Hill Ct., 205-Christopher Kemp to Isaac Jacinto Gonzalez and Angela Mejia Gaytan, $400,000.

Tonga Dr., 2200-Federal National Mortgage Association to Maria Victoria Sunga, $236,500.

Van Buren Dr., 1302-Jeffrey E. Leadmon to Leslie Brown, $349,900.

GLENN DALE AREA

Covered Bridge Ct., 11405-Diana M. Schmidt to Moustapha Sow, $426,500.

Marietta St., 10712-Amerihome Mortgage Co. Corp. to Robert Bryan Figliozzi and Robert Arnold Gray, $256,880.

GREENBELT AREA

Emilys Way, 7826-Yohance D. Ford to Monique Bentil and Tiffany Harrod, $272,900.

Greenway Pl., 7-Eva M. Fallon to Jaime A. Arribas Starkey El, $380,000.

Lynbrook Ct., 109-Abigale Bruce-Watson and Cavalene Wriston to Shiqi Chen, $390,000.

Megan Lane, 7015-Shankar R. and Pratima Shrestha to Julius N. Anyu, $399,999.

Northway, 133-James Beers and estate of Robert F. Beers to Matthew L. McLinden and Amber C. Tollefson, $385,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3825, No. C-201-Willie Stroud Jr. to Ian Smith Overman, $170,000.

Oglethorpe St., 4410, No. 614-Lauren Davis and estate of Howard K. Davis to Lovita R. Page, $117,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Echols Ave., 7908-Asymptote Corp. to Elver A. Henriquez and Maria L. Gonzalez, $262,000.

Fontana Dr., 9407-Candace E. and Cleveland Harry to Sylvanus A. Onekon and Jackelen A. Abah, $258,000.

Johnson Ave., 7909-Oscar Boluck Johnson to Nineth M. Giron, Luis A. Giron Montenegro and Rujer O. Gudiel, $150,000.

Lamont Dr., 6930-Francis Avevor to Jose Antonio and Salvador G. Rueda, $355,000.

McHenry Lane, 9120-Eli Benjamin and Angela Aronoff to Jazmin V. Escobar Murcia, $290,000.

Palamar Terr., 7005-Michael Murray Watts to Bora Pres and Sophea Khut, $230,000.

Tuckerman St., 9701-Marilyn V. Williams and Leonie A. Williams Scott to Regina Clay, $225,000.

Wellington St., 9612-Federal National Mortgage Association to Francisco Barahona, $240,000.

Third St., 9010-Ideal House Corp. to Milton A. Pineda Portillo, $300,000.

100th Ave., 6504-Sherif Elkabbani and Aouatif Belbouhali to Jose F. Lopez, $285,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Cambleton Dr., 12506-Vincent Deal to Scott E. Burrell, $385,000.

Carriage House Lane, 800-Federal National Mortgage Association and Old Republic Title Co. to Donna Wilson, $246,888.

East Grove, 8804-Gerald L. and Arvilla Atkinson to Maria T. Lopez Gonzalez, $225,000.

Foxglove Way, 2802-Howard and Deidra L. McEachern to Erick G. Amezcua Flores and Rocio Z. Amezcua Ochoa, $445,000.

Halifax Pl., 607-Natalie Boston to Beyene Edo Edessa and Surane H. Kusa, $330,000.

Harry S. Truman Dr., 288, No. 31-Sunny Real Estate Service Corp. and Yu Liu to Latia V. Manning, $255,000.

Herrington Dr., 101-Deutsche Bank National Trust Co. to Paul Walker, $255,000.

Kettering Dr., 101-Anwar Jammell Ogiste to Niya L. Long, $249,900.

Lonsdale Ct., 402-William W. Brabble Jr. and estate of Lori Roane to Lorenzo A. and Chanelle S. Livingston, $474,700.

Norwood Ct., 9908-Daniel E. Wilson to Jacqueline R. Elba and Ousmane Barry, $335,000.

Pentland Hills Dr., 3814-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Taundria Cappel, $410,935.

Pine Ridge Ct., 406-Walter M. Roberson to Bunni W. and Randy Young, $390,000.

Prince Pl., 10236, No. 18-T4-Integrity Professional Contracting Corp. to Derrick Jamal White, $132,000.

Red Jade Dr., 263-Keisha L. Pierce to Patrick A. Reaves, $203,000.

Tree Leaf Ct., 13617-Ervin and Gail L. Rogers to Nichole and Nigel N. Hinds, $455,000.

Whiteholm Dr., 13247-Franklin J. and Iliana M. Gonzales to Stephen A. and Winsome A. Sparks, $385,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct. S., 7629, No. 433-Gloria and Carlos Cumes to Isaac Lopez, $161,000.

Bowsprit Lane, 14311, No. 824-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Giai Thieu Tran, $132,000.

Compton Ave., 321-Zigmund and Marcia Charney to Fredy Antonio Jimenez Chicas, $210,000.

Gorman Ave., 427-Adam B. Thompson to Ruschell and Michael Jackson, $260,000.

Main St., 610, No. 312-Deutsche Bank National Trust Co. to Renee Bartoli and Marcel G. Lorincz, $75,320.

McCahill Dr., 6410-Bank-Fund Staff Federal Credit Union to Angela and Maria Gisel Medrano, and Jose Jovel-Maltez, $295,000.

Northview Ct., 8203-Jamie Leigh Michalek to Talore Danielle Harrison, $324,000.

Talbott Ave., 602-Eric and Rebecca Sigmund to Kevin L. and Silvia G. Edmonds, $330,000.

Seventh St., 601, No. 402-Federal National Mortgage Association to Mario R.D. Crisalli, $160,000.

MONTPELIER AREA

Bovelder Dr., 8510-Peilin Cong to Akintunde Jeremiah and Elizabeth Abimbola Oluwafemi, $420,000.

Imperial Dr., 8485-AAA Homes Realty Corp. to Frederick Ball, $239,000.

Pheasant Run Ct., 9810-Chelene D. Webster to Fanny N. and Amaeze M. Ogbonna, $340,000.

MOUNT RAINIER AREA

34th St., 4201-Werrlein Properties Corp. to Norman Eugene Shepherd and Francis Edward Little, $573,500.

NEW CARROLLTON AREA

Decatur St., 6935-Dan Xi to Amanda Weimer, $270,000.

Farmcrest Dr., 7410-Daniel M. Irons to Alexander Cain and Marisa Russell, $339,500.

Thornwood Rd., 3808-Margarito Camacho to Billy Mejia and Maria Magdalena Velasquez Pena, $230,000.

73rd Ave., 4004-Happiness Is Today Corp. to Emily M.F. and William F. Moran II, $260,000.

OXON HILL AREA

Alice Ave., 2071, No. 104-Darrick and Detric D. Sinclair to Sheldon and Carolyn Edwards, $107,000.

Carson Ave., 611-BWC Holdings Corp. to Plutarco Manzanarez and Deisy D. Marquina, $259,000.

Crisfield Dr., 1317-Ficabe Corp. to Dominic and Hannah Turner, $299,900.

Fair Winds Way, 704, No. 269-Stephanie Lynn Pizzoferrato to Shawnte Raynette James, $610,000.

Glassmanor Dr., 5022-Angel Capital Corp. to Oscar U. Urrutia, $237,000.

Kenmont Rd., 5208-RLP Investment Group Corp. to Manisha A. Brooks, $236,900.

Potomac Psge., 155, No. 211-Derek A. Winogradoff and Marian E. Kirk to Dmitry Didovicher, $382,000.

Riverhaven Dr., 107-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Keisha Y. Smith, $284,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 21-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Gee Hyun McNease, $396,900.

Shelby Dr., 729-Olga Aristondo to Marvin Martinez Vicente and Hilda M. Vicente Martinez, $252,000.

Shoshone Dr., 5920-Murphy Mitchell to Carlos Alvarez Martinez and Ana Lilian Garcia Hernandez, $210,000.

Winterberry Lane, 4675-Cambridge Estates Corp. and Abbas Ghassemi to Layna Kelly, $267,000.

RIVERDALE AREA

Carters Lane, 5805-Randall S. and Donna L. Burr to Mussa A. Shedaffa, $221,000.

Greenvale Pkwy., 6015-Delon Tyrell Agee and Lilian Beatriz Mendez to Jeymi C. Nunez and Nancy Guadalupe Cuellar Reyes, $190,000.

Nicholson St., 4700-Jianzhong Fu to Mary E. Proenza, $300,000.

47th Ave., 6508-SM Waterford Estates Corp. to Lisa Joy Swirsky, $491,360.

63rd Ave., 5504-Angela Valdivia to Kiersten Rossetto and Bshara Nassar, $250,000.

SUITLAND AREA

Applegate Lane, 4304, No. 2-Federal National Mortgage Association to Enmanuel R. Iglesias, $144,000.

Cable Ave., 5907-Naomi Broady Gilliam to Wilfredo Chavez, $175,000.

Manchester Dr., 5308-Ramonia L. Lee and James M. Shopshire to Denise White and Emmanuel Jennings, $364,900.

Maria Ave., 6002-FNM Investments Corp. to Andrea Edwards, $315,000.

Saint Barnabas Rd., 3807, No. T203-Veodis Lee to Jessica Lower Shahzad, $85,000.

Silver Park Terr., 4159-Jordan A. Singmore to Niyeill Waiters, $235,000.

White Owl Way, 2322-James L. Bradley to Aaron O. Treadwell, $259,000.

TEMPLE HILLS AREA

Anvil Lane N., 2137-Gary Eaton to Marjorie Braxton, $240,000.

Brinkley Ct., 6304-Suntrust Bank to Judith and William Montague, $250,000.

Callaway St., 2017-Department of Veterans Affairs to Maynor Orland Monterroso Perez and Benjamin Cueto, $230,000.

Colebrooke Dr., 2502-Asa B. Coleman to Ruben Rivas Ortega and Elbia Luz Alberto De Rivas, $250,000.

Frazier Terr., 5312-Kendria Jackson and estate of Mary F. Jackson to Kiana and Don Myles, $315,000.

Huntley Square Dr., 3329, No. A2-Clare Robinson to Melissa Moore-Sumter and Anthony C. Moore, $117,000.

Kenton Pl., 2340-Aziz Properties Corp. to Ashley Paden, $249,900.

Lyons St., 4300-Charleta D. White Fletcher and Deborah A. Kelly to Jorge Rodriguez Mendez Roca, $230,000.

Rehling St., 5807-Hubert F. Gonzales to Mario A. Zelaya, $270,500.

Southern Ave., 3103, No. 11-Bank of New York Mellon and Nationstar Mortgage Corp. to Jaime R. and Monica S. Hernandez, $43,000.

Toby Dr., 6004-Lawrence B., R. Bishop and Eula F. Herring to Silena McKenney and Lonnie Gordon Jr., $250,000.

25th Ave., 3922-Kathy Dennie to William Caudill, $77,000.

28th Ave., 4017-Brian Lewis to DeVaughn J. Brown Gray, $230,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Adelphi Rd., 6807-Jocelyn D. Bailey to Noel J. Guerrero, $309,915.

Lancer Dr., 3103-Maribel Lemus and Wesley Erick Molina to Juan P. and Maria F. Valladares De Flores, $339,900.

Parkway Ct., 6512-Charles Earl and Katie L. Handy to Juan C. Euceda Jimenez and Glenda P. Lopez Rivas, $300,000.

Toledo Terr., 3450, No. 419-Hilkka Marketta Kopinski to Abeba Seyoum and Hirut Seyoum Gebretsadik, $80,000.

41st Ave., 6204-Jennifer Betancourt and Travis Gafford to Leopoldo Carcamo and Hector M. Umana, $403,000.

UPPER MARLBORO AREA

Bishopmill Cir., 4509-Darrie Anders and Ivette De La Cruz to Lorenza N. Evans, $235,900.

Brock Hall Dr., 14620-Matthew and Sally Carns to Reginald L., Anita and Doris Cunningham, $395,000.

Carroll Way, 6804-Alreta S. Hill to Monica Yolanda Creek, $345,000.

Chickory Ct., 10602-Adedamola St. Daniels to Adrian C. Coates, $499,990.

Duchess Ct., 4206-Roy J. and Gloria A. Smith to Albert W. Cooks, $412,000.

Fareham Lane, 13900-Robert Johnson to Trina Robinson, $245,000.

Grazing Way, 4512-Zaakia A. Bailey and Tasan D. Williams to Maria De Lourdes Esteras and Wilmerd Velez, $540,000.

Kendalwood Dr., 14107-Christiana Trusts to Bessem A. Agbor Obale, $610,000.

Lord Fairfax Pl., 13867-Scope Properties Corp. to Anuoluwa Akinbosotu, $280,000.

Marlborough Dr., 14408-Brenda Yuille to Reatha Gillis, $210,500.

Northwood Dr., 12119-Ronald and Annette B. St. Clair to Oladiwura O. Oladokun and Abiodun Sunday Suberu, $326,000.

Osborne Rd. S., 7300-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Laronda B. Haynesworth Durant, $399,900.

Penzance Pl., 4623-Corey Andrew Williams to Larry D. Holloway Jr., $255,000.

Skipton Ct., 4309-MTGLQ Investors to Darian A. Graves, $245,000.

Sugrue Ct., 7108-William R. and Caroline B. Galleher to Tina L. Thomas, $285,000.

Trotters Glen Dr., 5000-Lewis A. and Nicole L. Brandon to Kayla Janae Holmes, $425,000.

Varus Pl., 9705-YC Investment Corp. to Mary S. Kabba, $389,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Baskerville Dr., 3715-Angela D. Johnson and estate of Louise Brown to Fnu Ebuh Samson Apugge and Becky Sone, $397,000.

Burleigh Dr., 3507-Zahra and Amin Harandizadeh to Ralph Barber, $370,000.

Dahlia Dr., 15007-HSBC Bank USA to Teraesa and Tamani Lynch, $510,060.

Earlston Dr., 11302-HSBC Bank USA to Francisco Geovany Rivas Romero, $282,190.

Faraway Ct., 816-Brian K. Chappell to Latonga Johnson, $327,000.

Pine Tree Way, 15313-Angela B. Odom to Karen Bootman and Francis Webb, $419,000.

Saint Georges Way, 1809-Ewell L. and Juanita Young to Xin Yun Zheng and Xiuqin Wang, $480,000.

Spriggs Request Way, 3314-Duane C. McKnight to Sheila R. Eldridge, $384,000.

Westlake Dr., 1002-Jihan Carmichael to Tracy Hepburn, $295,000.