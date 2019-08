These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided in April by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Barney Dr., 18112-Sheila Simms to Candace Randle Person, $430,000.

Clinton Dr., 17609-Home Buyers Corp. to Hayden Anthony and Shonnet Latoya Lewis, $500,000.

John Dailey Rd., 15805-Debra M. Burger and Marcello E. Nucci to Christopher M. Pickeral, $184,000.

Madrillon Way, 17513-Fredrick H. Watson to Chandra C. Robinson, $429,000.

Pine Lane, 1212-Terry W. and Linda J. Zimmerman to Jose A. Euceda Martinez and Roberto Benitez, $295,000.

White Hall Ave., 14905-Luann M. and Steven Flores to James and Daetara Johnson, $254,249.

ADELPHI AREA

Cherry Mill Dr., 3210-MTGLQ Investors Partnership and Newrez Corp. to Angel and Claudia Garcia, $345,000.

Gumwood Dr., 3212-Yuqing Cao and Chenchen Yuan to Rafael R. Zepeda and Kimberly Gudiel, $359,000.

Metzerott Rd., 1830, No. 304-Kafilat O. Brown and Adebukola Obayande to Winda Suwindo, $72,000.

Pleasant Acres Dr., 10927-Gene Elizabeth Neuland and estate of Eugene W. Perry to Diana Carolina and Nelson Barrientos Carrera, $330,000.

Willow Lane, 9226-MTGLQ Investors Partnership and Newrez Corp. to Wil R. Romero and Ana G. Parada Aparicio, $275,000.

20th Ave., 8415-Keiko Stadler to Long Hoang Dinh and Hoa Thi Ngoc Pham, $355,000.

BELTSVILLE AREA

Barrberry Lane, 7221-Diane Lee to Gezahegn A. Tsige, $355,000.

Brickyard Blvd., 12910-Calatlantic Group Inc. and Ryland Group Inc. to Stefan and Katrina Carty, $514,840.

Cherry Hill Rd., 11320, No. 2Q-Carlos Montoya to Luis Humberto Ortega Rocha and Flor Mery Portillo Alberto, $147,000.

Greenmount Ave., 13122-MGC Norbeck Corp. to Teka M. Mada, $380,000.

Lime Tree Way, 10502-Richard W. and Erica M. Hartman to Raqeeba T. Mohammed, $265,000.

Pocono Pl., 3615-Paul S. and Sophia B. Vanathayan to Hans N. and Debra R. Olson, $438,000.

Ridgewell Ct., 7500-Colleen M. Wilkins to Kimberly M. Finch, $475,000.

Stanmore Dr., 7705-Jesse C. and Talisha A. Robinson to Eric J. and Michele R. Carter, $432,000.

BOWIE AREA

Abbey Dr., 16311-Reliance Group Corp. to Byron Van and Stephanie Van Biljon, $559,000.

Banbury Lane, 16405-Robert and Belasita E. Maij to Triand Youngeun Catherine Kim, $488,000.

Brunswick Lane, 12903-John O. Beverly Jr. and Dennis Darrell Williams to Harvey Lee Harper Jr., $420,000.

Cherrywood Lane, 12805-Fran Majestic to Richard L. and Jacqueline C. Addison, $305,000.

Eldorado Greenfields Dr., 13211-James C. and Yanira Pacheco McShay to Anthony B. and Danielle N. Delk, $458,000.

Gallery St., 6207-Jacqueline Stanley and estate of William Franklin Bird Jr. to Sean L. and Allison H. Davis, $432,500.

Grid St., 4905-Merrilea E. Greenawalt and Tami Joy Razvi to George McGowan, $394,500.

Irongate Lane, 3716-John C. Hagstrom and estate of William John Hagstrom to William S. Cox, $255,000.

Kemmerton Lane, 12501-Larry L. Hepner and Joseph C. Facchina to Anum and Sara Ali, $330,400.

Keynote Lane, 12404-Donald Joseph and Ashley E. Bruno to Kenneth and Kimmetrice Neat, $365,000.

Majestic Lane, 3519-Nena McDonald to Kiana Fobbs, $375,000.

Mase Lane, 3510-Thomas Philip Moore to Headley George Samuels and Yolande Amphora McNair, $353,000.

McDonough Terr., 6712-Charles A. Contois and estate of George P. Contois to Claudel Passo Nguefack, $359,900.

Orangewood Lane, 4508-Tiffany M. Lanouette to Ali Donato and Jocelyn Campos, $325,000.

Park Ave., 8639-John K. and Carla Degrouchy to Alfred T. and Lynn L. Jackson, $694,000.

Quill Point Dr., 7951-Wendy Carr to Clovis and Alain A. Njang, $330,000.

Ramsgate Lane, 4719-Vincenza V. Buonocore to Eric Holland, $335,000.

Savoy Lane, 3017-Joshua B. Brown to Rosa A. and Norma M. Hernandez Solis, $325,000.

Sylvan Dr., 16517-Martin L. and Amber L. Taylor to Benjamin D. and Natalie M. Walton, $445,000.

Towanda Lane, 12003-Estate of Alvin Earl Crook to Angela Pompey, $335,000.

Whitney Ct., 4100-Angela Argueta to Ricardo and Alita Geri Carter, $345,000.

Wipkey Ct., 9004-Ivone C. Keenan to Nadege and Cordyll Exama, $449,990.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Andrea Ct., 16400-Sankurathri Prakash to Joyce A. Calambro, $424,900.

Early Glow Lane, 3820-Rajagopal Sreekanth and Abirami Shanmugam to Hong Zhi Chen, $309,900.

Eves Ct., 16409-Gary Powell to Kristin Gafford, $285,000.

Haddon Pl., 2311-Federal National Mortgage Association to Mohamed Nheri, $275,000.

Nemo Ct., 2609-Ronald and Judith E. Knode to Christen L. Berger, $226,000.

Palm Lane, 1310-Rodolfo A. Bonilla and Maria Bendana to Jose Maria Lopez Ramirez, $269,900.

Penn Manor Lane, 16101-Barbara J. Wajvoda to Laura C. Donnelly and Jonathan E. Hoogendoorn, $323,000.

Pinecroft Lane, 15800-Bradley J. and Tara L. Whelan to Adell S. and Erenel S. Joseph, $400,000.

Weary Creek Ct., 2615-K & P Holdings Corp. to Tchouaffe Bonaventure and Janet Mbah Tchouaffe Emtcheu, $670,089.

BRANDYWINE AREA

Brandywine Heights Rd., 14609-Megan Harvey Arrington to Victorino Garcia, $200,000.

Claggett Run Rd., 14302-NVR Inc. to Anita Letoh Gittens and Curtis Morrisette, $577,305.

Crestwood Ave. N., 11748-Marian Hunter Owens to Anson Frederick and Leighel Desiree Brown, $270,000.

Earnshaw Dr., 7902-Henry Randolph and Yvonne L. Carr to Renee A. Wells and Porche R. Stallworth, $310,000.

Horsehead Rd., 17106-SVMP Properties Corp. to John and Ashley Dennis, $275,000.

Owings Ave., 14333-NVR Inc. to Kenneth Battle and Caneice Childs, $517,205.

Savannah Dr., 6603-Savannah Investors 4 Inc. to Warren Andrew and Berthell Frances Epes, $631,754.

Sunnybrook Ct., 8314-Tichi Property Corp. to Tonja C. and Antonio Cosey, $487,000.

Whitefield Pl., 12513-Savannah Investors 4 Inc. to Henry M. and Tjuana Jenkins, $788,927.

BRENTWOOD AREA

40th St., 4508-Werrlein Properties Corp. to John P. and Karen E. Gaitan, $594,556.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Balsamtree Pl., 810-Ulises D. Gomez and Brigido D. Chavez to Eugene Abongha Ghebey and Matidian Agweck Agwo, $282,000.

Carrington Ct., 6318-Dereje Tekesta to Donielle L. Allen, $205,000.

Cindy Lane, 8-Troy Clegg to Eric Bass, $315,000.

Cumberland St., 5206-Asm2 Corp. to Joshua Koomson, $263,000.

Drum Ave., 522-Estate of Jacqueline Louise Williams to Rosa Elvira Repreza, $225,000.

Eads St., 6814-Shaun E. Miller to Samuel R. and Cecilia Han Ying Boyle, $225,000.

Eastern Ave., 905-LMS Enterprise Corp. to Blanca Lidia Rodriguez Acosta, $290,000.

G St., 7223-Moseley Corp. to Jose P. Contreras Jimenez, $252,000.

Highview Dr., 904-Dennis R. Brown and Deborah Walker to Napoleon Rodriguez Gomez and Laura Gomez Escobar, $253,000.

Jansen Ave., 907-Merrill Lynch and HSBC Bank USA to Eva A. Marroquin Rubio, $270,000.

Karen Blvd., 1008-5 Rivers Real Estate Corp. to Sharde L. Perry, $263,000.

Malvern Way, 5605-Harold M. and Betty Dixon to George Williams III, $219,900.

Nova Ave., 1612-Francis M. Cassidy to Carlos M. Castro and Delmy Beatriz Argueta Mijango, $265,000.

Opus Ave., 616-Evelin B. Ayala to Ana M. Moran Maldonado and Carmen Maldonado Valencia, $214,900.

Rollins Pl., 1704-Reo Corp. to Boaz and Ngina Kussaga, $237,000.

Shady Glen Dr., 438-Binesh Gummadi to Jabez Hill, $235,000.

Vine St., 4328-Patty and Anthony Quagliarello to Abelino Ventura Ramirez and Maria D. Portillo De Ventura, $232,000.

71st Ave., 702-Vitality Group Corp. to Ashley Keyana Simmons, $227,000.

CHELTENHAM AREA

Gloucester Lane, 10408-Steven L. and Caretha Richardson to John Christopher Davis and Estherlyne Gladys Austin, $491,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Cheverly Ave., 3420-William Seth and Severina M. Kinsley to Caleb William and Gabriella Orr, $363,000.

Forest Rd., 5901-Bounds Appraisal Services Inc. to Heidi M. Loch and Rami J. Zahr, $560,000.

Hawthorne St., 5612-Ian John Douglas Gillson and Zara Katrina Chivers to Keita Camille Cross, $300,000.

Kent Town Dr., 7208-Q & P Realty Corp. to Uriel Sosa Herrera and Corazon Reynaldo Sosa Macedas, $275,000.

Kilmer St., 6420-Paola J. Lazo and Mayra D. Cucufate to James E. Ratte III, $299,900.

Nalley Rd., 867-Angela Bell Perry to Etienesh and Elizabeth Berhane, $247,000.

Perez Ct., 3111-Nathan A. Brown to Courtney Shanae Artis, $299,900.

Roxbury Ct., 7916-Scott Construction Group Corp. to Argelia M. Hernandez, $220,000.

63rd Pl., 3119-Joel T. Patterson and Melissa Lim to Kerry B. and Susan M. Barnes, $480,500.

CLINTON AREA

Armor Dr., 6107-Haidi Corp. to Jeffrey J. Head, $324,000.

Boniwood Turn E., 5806-MTGLQ Investors Partnership and Newrez Corp. to Ramelo Alonzo Lucero, $238,900.

Canberra Dr., 8805-E. Deanna M. Barbirou and John R. Regan to Miguel A. Reyes, $280,000.

Cosca Park Pl., 11528-Valerie N. Lewis to Anethra Facione, $253,000.

Garden Dr., 5605-Terri P. Turner and estate of Dolores C. Greenfield to Adam O. Penny and Ashley M. Campbell, $235,700.

Goldfield Pl., 8919-Christina Dancy and estate of William H. Burris to Shawn Darren Nicholas and Karen C. Braveboy, $235,000.

Gwynndale Dr., 9609-Khang H. Nguyen to Uri G. and Camilo A. Gramajo, $309,000.

Hunt Weber Dr., 6110-Calatlantic Group Inc. and Ryland Group Inc. to Angela Marie and Michael Sydney Guishard, $482,990.

Killarney St., 7002-Investhall Corp. to Kevin Waithe, $300,000.

Manor Rd., 6105-Robert Small Jr. to Edward A. Simpson and Alison Christina Roach, $250,000.

Mimosa Ave., 8406-M & R Renovations Corp. to Salvador A. Cordova Guardado, Heydi E. Guardado Hernandez and Jaime A. Majano Hernandez, $285,000.

Quaking Aspen Way, 10603-Charles A. and Katrinka M. Agurs to Oscelyn A. Anderson and Micheal Thomas, $475,000.

Sulla Ct., 5801-Romero Realty Group Corp. to Latasha Johnson, $319,900.

Wooden Bridge Lane, 10301-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Najia Baqeri and Muhammad Anwar, $302,500.

COLLEGE PARK AREA

Blackfoot Rd., 4812-Xinhua and Donna Y. Deng to Seth Taylor Morris, $359,900.

Hartwick Rd., 4330, No. 613-Sue Chen to Patrick Kennedy, $230,000.

Westchester Park Dr., 5976, No. 201-John P. and Kim K. Bartley to Jinmei Zou, $130,000.

48th Ave., 8125, No. 412A-Mansoor Derakhshan to Vigna and Rathy Tharmarajah, $190,000.

49th Pl., 9021-Estate of Robert P. Farmer Sr. and Paula M. Farmer to Celso N. Melara, $319,000.

52nd Ave., 9401-Ross E. and Paula S. Eichberg to Catherine Christina MacDougall Kamm, $340,000.

59th Ave., 8912-Patricia Baca and estate of Frederick Phillip Mayland Jr. to Vanmawia Punte, $260,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Birkle Lane, 2809-Sharon L. Soule to Barbara J. Wallace Wilson, $255,000.

Darlington St., 1307-RCW Construction Group Corp. to Felicia Parks, $290,000.

Fanwood Ct., 7701-Cornell Design Build Corp. to Tonia Fludd and Jason Eaddy, $325,000.

Gateway Blvd., 7105-Os Consult Corp. to Candece A. Dubard, $245,000.

Lakehurst Ave., 2510-Moshe H. Shimon to Juan C. and Maria Guadalupe Rivera De Reyes, $200,000.

Lubbock Rd., 5509-Shavon A. Campbell to Cynthia D. and Tyree G. Williams, $310,000.

Millvale Ave., 2719-Federal Home Loan Mortgage Corp. and Freddie Mac to Mauricio Villarroel Orellana, $166,000.

Putnam Lane, 7804-Iglesia Cristiana Ultima Llamada De Rest to Kevin and Aykea Evans Brown, $275,000.

Seton Way, 2320-Department of Veterans Affairs to Raymond R. Faxio, $215,000.

Sweetwater Ct., 2744-Carol A. Wainwright to Shanta A. Holmes, $240,000.

FORT WASHINGTON AREA

Allentown Rd., 9020-John M. Armstrong Jr. to Edwin A. Arevalo Umana and Karen L. Molina De Reyes, $305,000.

Bock Rd., 7102-Clarence H. Washington III to Elio M. Bonilla Constanza, $325,000.

Botetourt Dr., 6724-PN Investments Inc. to Martin A. Nunez and Maria S. Alvarez, $306,000.

Cherryfield Rd., 6709-Federal National Mortgage Association to Justin M. Kevan, $310,000.

Cumbria Ct., 8756, No. C-Karen D. and Kevin B. Whitney to Abebe Tafesse, $150,000.

Emerald Hill Dr., 212-April R. and Allen R. Hall to Fiorella Valderrama and Walter Howard Jr., $397,000.

Gable Lane, 12303-Dean Simonsen and estate of Betty Simonsen to Taya A. Austin, $251,000.

Henson Valley Way, 2314-Chanel J. McGuire to Nana Osei Safo, $385,000.

Lumar Dr., 3107-T2 Infinity Corp. to Jeremy George Hawks, $275,800.

Mary Pl., 2423-TD Prime Properties Corp. to Tiffany Latoya Mitchell, $337,000.

Oaklawn Rd., 4007-Norman B. and Clarizza B. Hill to Jose Neftali Cruz Castillo, $340,000.

Potomac Heights Dr., 1442, No. 152-Amelia A. and Leonard E. Lewis to Myleka Stitt, $191,069.

Riverview Rd., 10809-Owb Reo Corp. to Imran Mian, $650,000.

Surrey Circle Dr., 12601-Tichi Property Corp. to Michael Darbouze Jr., $390,000.

Taylor Ave., 1926-101 Geneva Corp. to Lizette J. Bonilla and Dora E. Martinez, $290,000.

Whitwell Ct., 6425-Pretium Mortgage Acquisition Trust and Wilmington Savings Fund Society to Nicea Habersham, $214,000.

Wycliffe Lane, 4506-J & A Builders Inc. to Joshua Yamil Medero Padin, $449,900.

GLENN DALE AREA

Guinevere Pl., 12211-Michael D. and Daphne H. Revell to Carl Howard Pinkney Sr. and Tracy Zaccarelli, $425,000.

GREENBELT AREA

Canning Terr., 8313-Susan M. McKinley to Cheng Bi Dai and Yu Jing Li, $206,930.

Greenbelt Rd., 8681, No. 201-Faith Marie Majors Snow to Edna Khan, $135,000.

Lake Park Dr., 6610, No. 2G-Michelle Dasher to Gjok Michael Bissessar, $215,000.

Maplewood Ct., 5-Charles L. and Katherine S. Kendall to Suzanne Therese Polak and Robert Michael Birkenes, $454,000.

Miner St., 8113-NVR Inc. to Jennifer Jean Nearhood and Long Duc Nguyen, $527,429.

Morrison Dr., 7433-Residential Value Corp. to Joseph Kim, $306,000.

HYATTSVILLE AREA

Banner St., 4708-Marissa L. McCoy and Marissa L. Sens to Maria McPhilomy and Adam Betalvi, $355,350.

Oglethorpe St., 4308-Acanthus Properties Corp. to John Lesniewski, $235,000.

46th Pl., 5656-Christopher L. and Candice E. Bryant to Thomas and Colleen Rosso, $459,900.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Aerospace Rd., 10004-NVR Inc. to Tiaisha Berry, $397,845.

Aerospace Rd., 10219-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Ron E. Barnes, $384,913.

Cipriano Springs Dr., 7104-Fannie Mae and BWW Law Group Corp. to Faye Chappelle, $168,000.

Elvis Lane, 9540-Alan L. and Cynthia Parker Bolden to Imran Ali Khan and Eva Adel Stenzel, $352,461.

Kidmore Ct., 7400-Gail R. Young to Liqiong Deng and Yung Lin, $222,750.

Lincoln Ave., 5530-J & S Home Improvements Corp. to Jose F. Ferman and Blanca I. Mendoza, $368,000.

Nashville Rd., 6902-Jennifer Dao and Thu Y. Nguyen to Kerriann C. Gentles, $355,000.

Red Oak Lane, 2822-William H. Green to Daron D. Hall, $185,000.

Storch Lane, 7020-Linwood Charles Taylor Jr. and estate of Patricia B. Taylor to Philip Grimes, $299,000.

Wood Edge Way, 9901-Timberlake Wood Glen Corp. to Keesha R. Morris, $409,900.

Worrell Ave., 9325-Anne M. Kienast to Santos Eduardo Marquez Gomez and Dinia Marleny Hernandez, $245,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Abbottswood Ct., 11408-Michael K. and Yalinda Givens to Nettie Georgana Edwards, $159,900.

Ashaway Lane, 500-HSBC Bank USA and Wells Fargo Asset Securities Corp. to Jon V. and Toni Carter, $528,235.

Brown Rd., 11205-John E. Woodall to Zaakia Bailey, $364,900.

Campus Way S., 10751-Alexander Dixon to Adewale A. Adetimehin, $298,000.

Doubletree Lane, 9806-Charles J. and Sandra Lynn Martin to Chinenye A. Nnamoko, $439,000.

Effie Fox Way, 3826-NVR Inc. to Daisha Octavia Jackson, $420,980.

Effie Fox Way, 3908-D.R. Horton Inc. to Deleanore Wayne Eggleston, $425,850.

Essie Lane, 9810-Calatlantic Group Inc. to Deborah Forbes, $355,920.

Fittleworth Terr., 2001-Marilsa Santiago to Claudy Toussaint, $465,000.

George Hilleary Terr., 2803-Westphalia Row Partners Corp. to Adesola T. Bashorun, $510,450.

Hawaii Pl., 1307-Roderick A. Patton to Melvin C. Philips, $390,000.

Kettering Pl., 11221-Xcel Properties Corp. to Adebusola Leotina Lewis, $314,900.

Mary Bowie Pkwy., 14404-Marcia Scott Bromery to Shakia Marquis and Khalil Yasin Johnson, $510,000.

Mia Lane, 3004-Calatlantic Group Inc. to Dionna Brown Caldwell, $376,465.

Narrowleaf Dr., 733-Stephen and Juanita Durham to Stacey C. Finley, $315,000.

Open View Lane, 12218, No. 609-William D. Browne to Jennifer Helen Wright, $232,000.

Pentland Hills Dr., 3625-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to David Jason and Rhonda Deshae Ford, $583,000.

Pentland Hills Dr., 3813-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jemar and Annerieke Daniel, $469,130.

Prince Pl., 10239, No. 26-304-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Wayne M. and Fang Chao Chow, $65,260.

Robert Lewis Ave., 1310-Lindsy A. Matthews to Josefina Presado, $285,000.

Sky Bridge Dr., 715-NVR Inc. to Marshall E. and Stanley Sydnor, $338,060.

Vista Pointe Dr., 9920-NVR Inc. to Jamahl A. Stokes, $437,795.

Wesbourne Dr., 9620-Westphalia Row Partners Corp. to Leroy Adolfo Roe, $422,830.

Westerdale Dr., 9500-Tatia J. White to Oluwaseun O. Abiodun, $360,000.

Whiteholm Dr., 12607-Joseph F. Vallario III to Gisela and Joey Neri, $391,000.

Wood Branch Ct., 1031, No. 306-Lucille V. Allen to Brian J. Jones and Maria D. McCants, $225,000.

LAUREL AREA

Arbory Lane S., 7611, No. 344-John T. Hagen to Edona V. Hughes, $250,000.

Cherrywood Dr., 15033, No. 6P-Kara M. Gooden to Sonja Natasha Wiliams, $242,900.

Fitzpatrick Dr., 7010-Elshazli & Jones Holdings Corp. to Anjali Madan and Nicholas Ian Wells, $395,000.

Haynes Rd., 15793-Laura A. Roberson to Rich N. Flores Salgado and Griselda A. Fuentes Penado, $270,000.

Laurel Ave., 323-MD Fixer Upper Corp. to Sean M. Noonan and Erica Nakajima, $350,000.

Main St., 410, No. 9-Amy Lynn Stalder to Ruth Walls and Wrenn Marie Skidmore, $107,000.

Melbourne Dr., 16833-Cathy Lewis Boughton and estate of Marjorie D. Christopher to Eddy Manolo Ojeda Moran, $375,000.

Prince George St., 403-Ella M. and Estic Dominick Tempesta to Luis Sibaja, $275,000.

Vista Dr., 14015, No. 37-Randy H. Lawrence to Sarah D. Daniel, $159,950.

11th St., 210-Glenn R. and Cathy Johnson to Kerry Pannell and David Worthington, $330,500.

MONTPELIER AREA

Dove Cir., 12177-TWZ Properties Inc. to Salvador D. Garcia and Helen P. Garcia Rodriguez, $250,000.

Oak Stream Dr., 8426-Donelle Johnson to Charles and Tasha Etienne, $375,000.

Snowden Oaks Pl., 8331-Olga E. Batalla and Elmer A. Garcia to David Sagang Tchuigoua, $280,000.

MOUNT RAINIER AREA

31st St., 4219-Carole J. and Judith Jacobs to Jennifer Hoffpauir, $340,000.

NEW CARROLLTON AREA

Farragut St., 7008-Ningxiu Xiong to Luz M. Villatoro, $250,000.

Parkwood St., 6904-Marcos Chaj Velasquez and Blanca F. Gutierrez Garcia to Keila M. Hernandez Uben and Valerio Frias Heredia, $330,000.

Randolph St., 5617-New Ways Investments Co. to Edgar Orlando Chinchilla Sandoval, $340,000.

71st Ave., 4211-Rumy Boris Flores to Gerardo Ayala and Santos Ramos Rodriguez, $290,000.

85th Ave., 5464, No. 102-U.S. Bank and Bank of America to Eskinder Afework, $72,000.

OXON HILL AREA

Alice Ave., 2061, No. 204-JMP Maryland Properties Corp. to Alfred Archampong, $138,000.

Esther Dr., 7901-Peridot Management Corp. to Marfa Rodriguez Miranda, $384,000.

Marcy Ave., 1125-Amariw Birku and Achamyelesh Zergaw to Rhonda Phill, $255,000.

Maury Ave., 818-Pennsylvania Avenue Corp. to Jahiro Josue Romero, $336,165.

Potomac Psge., 155, No. 622-AMR Investments Corp. to Hyacinth Carter, $495,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 247-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Vernessa K. Franklin, $394,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 507-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Robert E. Bohnes III, $449,900.

Seneca Dr., 102-Ficabe Corp. to Luis Gomez Amaya, $290,000.

Virginia Lane, 5674, No. 76-Devaughn Clint and Ivy Dacia Amaris Dorsett to Antonie Millar, $235,000.

RIVERDALE AREA

Patterson St., 6323-EMS Real Estate Services Corp. to Antonio A. Duran Guzman and Antonio Chavarria Palacios, $329,900.

Wiley St., 5208-Hilda R. Smith to Huon Wright, $295,000.

SUITLAND AREA

English Ct., 4703-Federal Home Loan Mortgage Corp. and Freddie Mac to Domonique Dawson, $245,000.

Swann Rd., 3807, No. T-1-Saxena Rajesh to Marjorie S. Lathern, $112,000.

Wood Creek Dr., 3606-Livon Wright to Aunyae Lauren Strickland, $247,500.

TEMPLE HILLS AREA

Afton St., 2250-ATCF REO Holdings Corp. to Heidy Yoleny Marquez and Ramiro Alexis Blanco, $237,900.

Anvil Lane, 2332-Hosea L. and Tonya D. Sampson to Joshua Griffin, $235,000.

Brinkley Station Dr., 3124-Edna M. Murphy to Erin Day, $230,000.

Colebrooke Dr., 2569, No. 2-Fen Enterprises Inc. to Shadesha Stevenson, $95,989.

Faith Crossing Ct., 4800-Wilson J. and Tracy A. Trahan to Brian C. Mayfield Pharr, $445,000.

Hill Park Dr., 3702-Jose O. Aguilar Rojas to Janice Lynne Mathis, $375,000.

Huntley Square Dr., 3330, No. T1-David Bailey Sr. to Cornell A. Holland, $45,000.

Karen Anne Ct., 5105-Federal National Mortgage Association to Lunet Luna, $250,000.

Keppler Pl., 4510-Adzekai Kuma to Jose G. Vasquez Lazo, $275,000.

Loch Raven Rd., 7102-Sahara Property Management Corp. to Victor and Kanita Hughes, $351,000.

Old Branch Ave., 6107-Apex Heap Corp. to Steven A. Matthews, $233,000.

Wilkins Dr., 5106-Bonnie Schermer and estate of Clarence C. Martin Jr. to Anna and Randiboy Tamayo, $195,000.

24th Ave., 3420-Thomas Edward and Vivian S. Wooden to Brenda Sue and Anthony Jerome Gilbert, $235,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Crest View Dr., 4819-NVR Inc. to Priscilla Otaa Mensah Bonsu, $384,990.

Crest View Dr., 4905-NVR Inc. to Ana Isabel Bodipo Mbuyamba, $411,485.

Jamestown Rd., 3005-Neighborhood Reinvestment Corp. to Carlos H. Arevalo Fuentes and Yessenia D. Caceres Portillo, $389,500.

Marsh Pt., 2405-NVR Inc. to Tracey Ndenecho, $379,990.

Van Buren St., 4012-John Williams and Connie Rae Williams Trickett to David R. and Rosemarie Calabro Tully, $622,000.

Woodberry St., 4115-Vernon R. Boyd to Kimberly A. Lopez, $559,900.

23rd Pl., 6625-Donna J. and Geraldine Warfield to Delores Duren, $232,000.

32nd Ave., 5810-Chaniece Lloyd to Juan and Elvia J. Lopez Lazo, $305,000.

UPPER MARLBORO AREA

Amberfield Terr., 13902-Terayne and Lauren Cartwright to Adriane A. Anderson, $249,900.

Bishopmill Cir., 4501-Jarrett Bates and Nina Bates Bagley to Cyril Lang Chandler Jr., $285,500.

Bridle Ridge Rd., 4912-Toll V Partnership to Brittany Rhim and Adrian Contee II, $799,698.

Buggy Path, 11017-Notre A. and Tameka A. Hughes to Mileah Perrin, $515,000.

Center Park Way, 12716-Kelli R. May to Naomi Ngonde Namata, $250,000.

Copper Sky Ct., 7005-Joyce A. and Doris A. Clark to Selvamony Kumar and Santhi Omagandam, $600,000.

Dressage Dr., 10213-Monica and John Butler to Peter and Chantal Virgile, $515,000.

Forest Pines Dr., 5043-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Bruce Movahedi, $386,308.

Fox Stream Way, 9040-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Asha Aziza King, $369,000.

Furgang Rd., 10705-D.R. Horton Inc. to Christopher J. Ingles and Jessica G. Donithan Ingles, $466,000.

Glassy Creek Way, 9716-SM Parkside Corp. to Eric L. and Heather Dorsey, $429,145.

Graystone Dr., 9909-Antionette C. Lyles to Orane Phillips, $365,000.

Greenwich Cir., 5353-Mab of WTC Corp. to Luther and Brenda R. Ashley, $464,791.

Halloway N., 3715-Vuong Quoc Nguyen to Charlotte Y. Keys, $300,000.

King Gregory Way, 13916, No. 415-Federal National Mortgage Association to Victoria A. Starke, $212,000.

King Patrick Way, 4908, No. 202-Oracle Fields Inc. to Lachele A. and Denise R. Lampkin, $229,900.

Lynford Ct., 11100-Marcia Ann Gordon to Thomas L. and Barbara J. Hodge, $310,000.

Marlborough Grove, 4909-Donald R. Rozar to Tonya Hubert, $222,000.

Meridian Hill Way, 10609-HWR Corp. to Cephas Elexis Silvera III, $382,990.

Norbourne Farm Rd., 10516-NVR Inc. to Damien Jabbar Moore, $375,465.

Phillips Dr., 10815-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Shaun Powell, $260,000.

Pompey Dr., 11011-Patrick Hawkins and Yulonda Regina Campbell to John A. Barrera, $382,000.

Rawlins Lane, 10506-NVR Inc. to Brittani Steward, $326,000.

Richmanor Terr., 5905-NVR Inc. to Charonda Murphy and Eula E. Howard, $367,680.

Saint Thomas Church Rd., 14900-James C. and Christine J. Ryan to William H. and Lisa G. Moore, $392,700.

Sutherland Cir., 4306-Kimmey Doney to Frederick Rouse, $360,000.

Weathervane Lane, 12000-Demiko A. and Beatrice M. Aiken to Melvin T. Tamangwa and Dorothy E. Mbellason, $680,000.

Woodstock Dr. W., 8809-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Olusegun Adebesin, $215,000.

Woodyard Rd., 5324-HWR Corp. to Temitope Afolabi and Leonard Awanda, $382,990.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Bishops Content Rd., 11816-Delores Carpenter to Jaime D. Davis, $450,000.

Celeste Bruce Cir., 3608-Collingbrook Development Corp. to Travis D. and Tammi Howard, $1.05 million.

Doveheart Lane, 15401-Valeria M. Roberts to Nicholas B. and Mary Celina Smith, $562,500.

Faraway Ct., 749-Dreambuilders of America Corp. to Mariama D. Koroma, $335,000.

Greenspire Way, 9918-Sylvia M. and Harvest E. Sampleton to Roblesse R.P. Deugoue, $340,000.

Jackson Valley Ct., 805-Shelley M. and Ronald E. Umphress to Modest Ndangoh and Priscilla Nsofu, $490,000.

Kings Valley Dr., 1015-Don A. Clark Jr. to Jorge A. Martinez Carranza and Jessica A. Jurado Benavides, $300,000.

Nicol Ct. E., 10015-Randy Alphonso Harris and Jacqueline Harris Dorsey to Maurice H., Jon M. and Sheila L. Lewis, $344,000.

Pin Oak Pkwy., 2100-Ronney Revis to Anthony A. Gilkes, $485,000.

Queens Wood Terr., 11105-Paramount Investments Corp. to Lynda M. Dorman, $560,000.

Shadystone Terr., 11708-Matthew H. and Cynthia R. White to Patricia C. Meritt and Yolanda Carey, $555,000.

Vista Verde Dr., 3510-MTGLQ Investors to Brittany Borg and Angel Aybar Zoquier, $385,000.

Westridge Dr., 10319, No. 302-Cassandra Thomas Roberts to Lindsay A. Askins, $115,000.