These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided in April by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ACCOKEEK AREA

Madrillon Way, 17510-Jonathan D. and Robert H. Gonzales to Kelly R. Lytton, $460,000.

Old Marshall Hall Rd., 15810-Ronald L. Genua and estate of Sam George Habib to James Michael Spute Jr. and Dana E. Kee, $460,000.

Wheel Wright Pl., 14007-Andrew and Alyssa McGehee to Clark R. Justice Jr., $475,000.

ADELPHI AREA

Avalon Pl., 2019-Deborah Lara to Ignacio S. Romero Garcia and Deicy P. Rojas, $360,000.

Edwards Way, 9200, No. 413-Olufemi K. Kolawole to Eugenia M. Tompkins, $130,000.

Merrimac Dr., 1702-Xuan D. Bui to Mario R. and Wanda A. Saavedra, $310,000.

Metzerott Rd., 1828, No. 305-Taher Billal to Selfa D. Alfaro, $110,000.

Park Dr. W., 7602-Az Capital Inc. to Zhao Wen Chen and Qiu Qin Zheng, $295,000.

Riggs Rd., 7951, No. 10-Saturnino Leandro Mendoza and Rosa Maria Lujan to Nery R. Sarat Mejia and Lilian N. Rafael Reyes, $100,000.

Willow Lane, 9207-Daisey J. Vargas to Iris C. Mejia Moya, $363,000.

16th Pl., 7311-Pamela Elyn Palmer and Stanley Egbert Allen to Troy and Rachelle Levy, $250,000.

BELTSVILLE AREA

Brickyard Blvd., 12908-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Tajuan Nikole Brown, $470,149.

Green Ash Ct., 3721-FV I. Inc. and Morgan Stanley Mortgage Holdings Corp. to Alcides D. Brito Estevez and Glenys Santiago, $426,000.

Holly Ct., 13110-Paul S. and Susheela P. Jonnakuty to Martin De Leon Perez, $370,000.

Odell Farms Ct., 11206-GSAA Home Equity Trust and U.S. Bank to Ahmed Ali and Alex Tobing, $362,608.

Quimby Ave., 4803-Victor M. and Mary F. Riston to Maria D. and Jessica Contreras Amaya, $291,000.

Silver Thorn Way, 7225-Sean Andrew Spencer to Robert J. and Karen Braine, $369,000.

46th Ave., 10500-Stephen C. Galloway and estate of Nanacy Lee Bell to Jaime U. Ramirez Nunez, $340,000.

BLADENSBURG AREA

Varnum St., 5205-Omid Land Group Corp. to Josue E. Martinez Quintanilla and Ana L. Baires Hernandez, $381,000.

BOWIE AREA

Birdseye Lane, 2703-Luz D. Morales and Mitchell E. Plapp to Michael and Amy Sutherland, $328,000.

Chelmont Lane, 4025-Jacob and Stacie W. Simmons to Muhammad Ahsan Ejaz and Hammad Ali, $345,000.

Driscoll Dr., 8306-Mary E. Cummings and Judy A. Griffin to Charles F. Holman III and Andrew J. Fontanella, $402,400.

Keyberry Lane, 2418-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Innocent Okwudili and Stella Odum, $330,000.

Lake Ridge Terr., 5522-Kevin Frances and Zulema N. Schehr to Andreas G. Swab, $409,000.

Maddox Lane, 12006-Cindy Carruth to Lawrence O. Aaron, $339,999.

Marquette Lane, 12910-Matthew Wilson to Darrell A. Young, $239,875.

Memphis Lane, 3422-U.S. Bank to Robert Bryan Figliozzi and Robert Arnold Gray, $263,155.

Orangewood Lane, 4405-Joseph and Tanya Friscia to Nakeeta Randell, $365,000.

Overchase Lane, 15607-Donald David and Mary V. Ellis to Roosevelt and Adrienne Grace Collier, $495,000.

Quick Fox Lane, 12111-Dexter E. and Yolanda G.P. Edmund to Feix J. Andrew, $360,000.

Rambling Lane, 12405-Sinh Truong Vu to Jacob Clark, $401,000.

Rockledge Dr., 12107-Kevin Charles Ricks to Joel Brian and Melissa Dawn Hurst, $380,000.

Running Park Ct., 15020-Janak and Smita Bhatt to Nyediang S. Ateghang, $530,000.

Superior Landing., 11105-Debra Loreilhe to Chinelo Yvette Oji, $460,000.

Thackeray Ct., 12017-Albert R. and Earlene H. Lewis to Blake Kevin Jung, $465,888.

Vista Gardens Dr., 10403-Danny J. and Rymenia M. Lee to Carolyn Mungin, $315,000.

Westwind Dr., 7302-F.X. McCaffrey to Ross H. and Christina J. Williams, $420,000.

Wilmont Turn, 12111-Srinivasa Avasarala to Craig L. Jensen, $349,000.

Yorktown Dr., 13459-Castle Rock Contracting Corp. to Myron Vines, $405,000.

10th St., 12818-Jaim E. and Janine G. Gann to Pauline K. Markward, $240,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Amber Meadows Dr., 2200-Jason D. Anderson and Caroline M. Debonis to Dorian Shervonne Henderson, $439,900.

Birch Leaf Terr., 17015-Come Back Terps Corp. to Ramon Catrell and Farhaana Nyamekye Frazier, $535,000.

Early Glow Lane, 3803-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Ilir Rexhepi, $250,425.

Elf Stone Ct., 15901-Kourtney J. Fulton to Jessica M. and Dontre D. Fitzhugh, $309,999.

Erwin Ct., 15832-George A. and Toshiko N. Gavalla to Christopher and Onyekachi Okonkwo, $310,000.

Everglade Lane, 15613, No. G303-Tanuja Gudiseva to Claudine M. Bobb, $254,000.

Federal Hill Ct., 16701-U.S. Bank and Credit Suisse First Boston MTG Securitie to Fruh N. Akinwande, $610,000.

Neman Dr., 15410-Ronald P. and Suzanne E. Wilson to Nichele Derrickson, $250,000.

Nomad Ct. E., 2809-Keosha McKoy Brown to Janney Swaray, $257,000.

Weary Creek Ct., 2610-K&P Holdings Corp. to Jayendra B. Bhonsle and Pratibha G. Gidh, $849,715.

BRANDYWINE AREA

Becker Rd., 14405-John L. Billingslea and Lydia M. Higgins to Louis E. Brown Jr., $360,000.

Brandywine Heights Rd., 14107-Girl Next Door Homes Corp. to Elmer A. Flores Robles and Mayra C. Berrios, $259,000.

Chicamuxen Ct., 7307-Anthony J. and Tiffany Nicole Thomas to Steven Oliver, $425,000.

Crain Hwy., 12410-Andre A. Strokes to Aisha and Zerihun Gaines, $261,000.

Floral Park Rd., 6801-Alfred T. Williams III and Dianna Boon to Miles Jacobs, $286,425.

Neale Dr., 14306-Elizabeth H. Johnson to Yasir L. Salman, $290,000.

Quarry View Rd., 14414-NVR Inc. to Terrasia and Shaun Covington, $553,805.

Summer Dream Ct., 16213-Department of Veterans Affairs to George Harris, $396,585.

Taylerton Lane, 16200-Advantage Homes at Archers Glen Corp. to Marvin and Ellen Rambo Wilson, $779,598.

BRENTWOOD AREA

Lawrence St., 3902-Roxana I. Ramirez and Jaime Albert Guevara Constanza to Rafael Villatoro Reyes, $320,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Addison Rd. N., 4311-Impellen Corp. to Akeem Afolarin Alade, $265,000.

Chapelwood Lane, 1315-MBS Real Estate Corp. to Erin E. Stuckenschneider, $248,000.

Clovis Ave., 1103-Sharon Hope Hamm to James Tillman Jr., $305,000.

G St., 6908-Mary Brew and Nana Antwi Frimpong to Carlos Luis Guevara Rodriguez, $255,000.

Highview Dr., 903-Ying Hua Au and Ke R. Chu to Edwin Lizandro Sosa Perez, $295,000.

Iona Terr., 701-Iona Ventures Corp. to Tristan Riley Snow Cobb and Rebecca Davidson Snow, $324,990.

Pepper Mill Dr., 2-Gladys O. and William J. McIntosh to Douglas R. Medina, $260,000.

Shady Glen Dr., 362-Tkdunfee Corp. to Lavonya Nichole Hammond, $223,000.

Southern Ave., 4721-Ana J. Viera and Criselda Von Wald to Ligia Rodriguez Ayala and Lawrence K. Jones, $265,000.

Victorianna Dr., 522-Jenna R. Perkins Lewis to Ganiyu Adeola, $339,000.

Wilburn Dr., 6601-KT Home Investment Corp. to Colleen Ann Jolly and Lawrence Lakin Jones IV, $275,000.

58th Ave., 719-Built More Homes Corp. to Georggetta Regina Howie, $211,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Cheverly Ave., 2212-Northgate Investments Corp. to Jennifer Lauren Melis and Steven Ray Sunderland Jr., $349,900.

Columbia Park Rd., 6707-NT Holdings Corp. to Walters T. Amando and Esther Tembang, $315,000.

Englewood Dr. N., 5111-Rosa Linda Arriaga Eustaquio to Samantha A. Linen, $220,000.

Kent Town Dr., 7017-Kusam L. Sharma to Jose J. Escobar, $195,000.

Markham Lane, 2569-Shirley Watkins Bowden and estate of Richard K. Bowden to Veronica A. Ruiz and Maria A. Garcia, $257,000.

Nalley Rd., 213-Luis A. and Darlene M. Nataniel to Walter Ivan Beltran, $375,000.

Suiter Way, 7807-George M. and Renata Colbert to Aishah S. and Catherine Prophet, $241,000.

CLINTON AREA

Boniwood Turn E., 5800-Sayte Ayele to Angel Saunders, $267,600.

Branchwood Cir., 8402-Della Shaw and estate of Vernell L. Shaw to Keona Ricanek, $315,000.

Cosca Park Dr., 11639-Jimell Rashique and Latoya Kenion to Veradie Ore, $265,000.

Deborah St., 8309-Joseph P. Brehm Sr. to Bobby Genell Black, $300,000.

Friendship Rd., 7103-Janice R. Kyler and estate of Catherine V. Norris to Rudis M. Benitez Villatoro and Glenda Smit Fuentes De Benitez, $310,000.

Goblet Way, 7118-Marcellus W. Brown Jr. to Brandon Hinnant, $215,000.

Gwynndale Ct., 9300-Mattie W. and William Joseph Dunn to Bao Qiao Shi and Ru Jiao Lin, $310,000.

Hunt Weber Dr., 6109-Calatlantic Group Inc. and Lennar Corp. to Tachawanna Juanette Loury, $520,990.

Kidder Rd., 3601-Taylor Group Investments Corp. to Darren F. and Mary H. Broughton, $405,000.

Lormar Lane, 9604-Calvert Corp. and Marrick Properties Inc. to Darryl K. Jones Jr., $509,595.

Pinta St., 8607-Damon K. Watkins to Karen Julieta Sarceno Ventura and Jaime Joel Cruz Hernandez, $310,500.

Quaking Aspen Way, 10600-Alex S. and Sharon Brown to Obioma and Alethia Anthony, $450,000.

Runnymeade Ave., 6200-JLG Investments Corp. to Denis N. Ordonez Cambar and Zeyda Huamani Deza, $325,000.

Spruce Dr., 5507-Santos L. Contreras and estate of Margarito Contreras to Andre Boose, $215,000.

Susan Lane, 9010-Prakash Sankurathri to Deysi Hercules Ayala and Emelin Lopez Hercules, $290,000.

COLLEGE PARK AREA

Dartmouth Ave., 6805-Shirley A. Lutz to Richard B. Barker, $215,000.

Patricia Ct., 8806-James Krebs and the estate of Iva L. Krebs to Jay Wang and Ying Chen, $360,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. 18-1118-Timothy J. and Frances L. Sullivan to Sharon Marshall, $151,000.

48th Ave., 8125, No. 313A-Edward William Kiggundu to Mao Ling Liao, $190,000.

57th Ave., 8917-Guoyuan Liu to Jaime Amilcar Benitez Vasquez and Jessica Marlene Benitez Reyes, $359,900.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Apothecary St., 3520-Ketia Evonne Pickett to Benita Boyd Ali, $215,000.

Fairfield Dr., 1303-Harvey Corley Sr. to Diane Gales, $278,000.

Forest Park Dr., 1913-Golden Fields Corp. to Kim M. Bartee, $235,000.

Gateway Blvd., 6414-Samira Ghadyani to Danny Michel Garo Polanco and Herma Caridad Marte De Leon, $282,500.

Hil Mar Dr., 5955-Beeren and Barry Investments Corp. to Sharon Byrd, $228,000.

Lakehurst Ave., 2505-KMW Properties Corp. to Akhira Muhammad, $275,000.

Milltown Ct., 6847-Earth Housing Corp. to Ashley B. Ford and Arthur R. Logan, $207,500.

Pinevale Ave., 3513-QTL Auto Solutions Corp. to Yenni M. and Dalia L. Romero Orellana, $246,000.

Rosemist Way, 3020-Cheridan Young to Amanda Lenora Byrd, $275,000.

Stoney Meadows Dr., 5415-Fourth Dimension Properties Inc. to Sheqoria Williams and Leon Brewer, $269,900.

FORT WASHINGTON AREA

Bentwood Dr., 502-Justin W. and Jami S. Carnagey to Lance S. Armstrong and Lauren Valouch, $331,100.

Bonhill Dr., 403-Phyllis and Toni Bellamy to George A. Henderson Jr., $390,000.

Captains View Lane, 11009-Efren O. and Lety A. Garcia to Jamila K. Yore, $367,000.

Cross Foxes Dr., 107-Steve and Lisa Weintraub to My and Minh Nguyen, $615,000.

Founders Woods Way, 8339, No. 4-Tia L. Green to Mikael Simon, $185,000.

Gates Dr., 11008-Orod Ashegh and Skandar Rassas to Elfego R. Melendez, $275,000.

Grange Hall Ct., 2415-Juan Lopez to Pedro Romero, $220,000.

Hart Rd., 7916-Dorothy and Raymond C. Toney Sr. to Kevin J. Jones, $285,000.

Ilminster Ave., 7402-Zelaya Homes Corp. to Christopher John Wisher, $346,000.

Klovstad Dr., 7801-M&T Bank to Yi Guo and Xueyan Han, $304,000.

Marquis Dr., 3017-Prominent Real Estate Corp. to Richard D. and Deborah E. Scott, $280,000.

Moreland St., 9807-Orlanda Covington to Titto Leonel Izaguirre Alburez and Telma C. Morales Archila, $273,000.

Pinehurst Dr., 9008-Perceval Properties Corp. to William J. and Rebecca R. Furmanick, $330,000.

Red Hill Ct., 11705-Caruso Builder Washington Acres Corp. to Serena Louise and Rodney Luther Edmond, $680,761.

River Bend Rd., 339-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Jasmine Finch, $469,900.

Spyglass Ct., 11707-Jerrod E. and Teresa S. Moton to Luis Enrique Portillo Barrera, $398,000.

Sunnyside Lane, 6808-Ernesto Saminila Javier to Carlos Bonilla and Jose Flores Tejada, $229,000.

Taylor Ave., 1920-Anthony R. Tillman II to Michelle Dominique Cunningham, $330,000.

Tucker Rd., 1533-Unique and Modern Homes Corp. to Jose D. and Martha Mondragon, $290,000.

Wood Hollow Terr., 7300-Perla Beach Holdings Corp. to Jesse L. Stewart and Christopher J. Bozel, $217,500.

GLENN DALE AREA

Greenwood Dr., 6900-Denise G. Carson and estate of Dennis W. Straub to Sharon R. and Ryan Marshall, $299,900.

Prospect Hill Ct., 7401-Peter F. Jarrell to Tyrone W. and Valeria M. Roberts, $627,000.

GREENBELT AREA

Canning Terr., 8261-Suhail S. Chaudhry to Edward A. and Jesus Boada Vargas, $259,900.

Greenbelt Rd., 8495, No. 202-Kelson Daye II to Brandon L. Gilmore, $135,000.

Hanover Pkwy., 6920, No. 200-Samantha O. Shasanya to Susan Jones, $128,000.

Hanover Pkwy., 7816, No. 372-Dawn K. Nichols to Jacqueline L. Frasier, $169,000.

Miner St., 8111-NVR Inc. to Bradley and Tracey Denise Williams, $550,704.

Morrison Dr., 7211-Claudette and Calvin G. Smith to Linda Cathryn Muehlinghaus, $288,000.

HYATTSVILLE AREA

Longfellow St., 4017-PSB Maryland Corp. to Lonnae B. O’Neal, $590,000.

40th Ave., 4711-Brent H. Schrader and Heather M. Gerum to Michael G. Schulz and Ian C. Hall Hough, $345,000.

46th Pl., 5650-Justin Lee to Mario Andres and Laura E. Serna, $472,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Aerospace Rd., 10002-NVR Inc. to Djibril Diallo, $399,990.

Aerospace Rd., 10016-NVR Inc. to Tije Deshonne Holland and David Lawrence, $434,990.

Barker Pl., 5309-Njeri and Senemeht Olatunji to Jose A. and Marvin E. Sanchez, $285,000.

Cipriano Rd., 6025-Adepero A. Oreagba to Rahel S. Wondmagegen, $358,000.

Ellard Dr., 10110-MTGLQ Investors to Appollonia Labah, $418,000.

Geaton Park Pl., 9416-D.R. Horton Inc. to Terence Johnson, $385,815.

Nashville Rd., 6808-Patsy P. Wilson to Emilio Efrain Herrera, $339,000.

Patterson St., 7205-Cheryl Macheske to Jasmin Arely Carbajal and Emanuel Avelar, $335,000.

Storch Ct., 6817-Popular Ventures Corp. to Emmanuel A. Fuller, $290,000.

Trexler Rd., 6836-Presilia A. Acha to Elias Vivar Herrera and Maria M. Hernandez, $325,000.

Wood Edge Way, 9821-Timberlake Wood Glen Corp. to Pamela A. Lee, $396,000.

Woodberry St., 9318-Credle Vision Properties Corp. to Hector Antonio Zelaya Rivera, $360,000.

96th Pl., 7020-Amir Ahmad to Saban Tasdemir, $285,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Birwood Ct., 10303-William Bernard and Candace M. Clark to Karen R.F. Wangolo, $327,500.

Bottsford Ave., 107-Jerome A. Goff and estate of Patricia A. Goff to Justin Brewton, $435,000.

Campus Way S., 10563-Phyllis Godette to Michael Drakes, $285,000.

Congresbury Pl., 2209-Dexter R. and Monique N. Payne to Sean Durell and Valerie Irick, $387,000.

Dunloring Pl., 11403-Tiffany Antoinette James to Regina Hicks, $240,000.

Effie Fox Way, 3851-D.R. Horton Inc. to Sands O. Barnor, $426,450.

Essie Lane, 9802-Calatlantic Group Inc. to Julia Waring, $350,540.

Finchingfield Way, 15512-Westphalia Row Partners Corp. to Renaldo R. and Chanelle N. Williams, $797,500.

Harry S. Truman Dr., 532-Residential Value Corp. to Shelia L. Jackson, $285,000.

Hobart St., 8907-Francis D. and Patrick Akpan to Shawn and Donette Wilkins, $300,000.

Lake Forest Dr., 3011-Westphalia Row Partners Corp. to Constance Crawford, $649,990.

Mia Lane, 3000-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Tashae L. and Ameer N. Jones, $370,000.

Newmoor Way, 2409-Ronald W. and Hattie C. Robinson to Camille Tucker, $405,000.

Pentland Hills Dr., 3614-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Eric Brian and Chinwendu Ukpabi Carter, $577,526.

Pentland Hills Dr., 3808-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Earl Hollimon and Christina Kenya Reid, $399,990.

Redbud Ct., 1700-Bear Stearns Asset Backed Securities and Wells Fargo Bank National Association to Francia Cecilio, $325,000.

Stan Fey Dr., 202-Michael Smith to Luis Anthony and Altanelle E. Hernandez, $999,999.

Vista Pointe Dr., 707-NVR Inc. to Jerica Dominique Shackelford, $403,640.

Wesbourne Dr., 9600-Westphalia Row Partners Corp. to John A. and Pamela M. Jones, $408,800.

Weshire Dr., 9613-Westphalia Row Partners Corp. to Nakesha S. Walton, $423,000.

Whistling Duck Dr., 1003-Kimberly McDowell to Latania Maise, $450,000.

Winterbourne Dr., 3202-Westphalia Row Partners Corp. to Andre L. and Tawanna D. Harris, $618,190.

LAUREL AREA

Alan Dr., 15312-David W. and Karla Patricia Jackson to Natasha C. and Jonathan E. Benjamin, $360,000.

Arbory Way N., 7641, No. 161-Rey Investments Corp. to Ann Patricia Walker, $244,000.

Bonnett Lane, 14439-Duy An Vu Le to Franck and Laurita Alomassor, $315,000.

Carleton Ct., 6600-Barry D. and Pamela S. Herpst to Samuel A. Abbey, $415,000.

Darwin Rd., 6410-Elizabeth L. Porter to Dustin Fries, $372,500.

Exbury Lane, 14707-Arslan and Sonia Almas to Gerardo E. and Eunice Lopez, $453,000.

Haynes Rd., 15785-Paul N. and Ieshia T. Smith to Zenebech Tesfaye, $260,000.

Kalmia Dr., 15108-Janice M. and Lawrence A. Johnson to Beulah Lydia Harris, $257,500.

Lotus Ct., 7613-Department of Housing and Urban Development to Ikenna and Chibuzor Ochi, $202,900.

Marton St., 1206-Victorino and Bertha Torres to Reyna I. Sorto Garcia, $250,000.

McCahill Terr., 6604-Rino Sanchez to Max A. Maranon and Ana M. Vargas, $365,000.

Montrose Ave., 1103-Kathryn A. Lynott and Ray A. Oursler to Cheryl S. Gardner, $333,000.

Spring Arbor Dr., 8016-NVR Inc. to Anju Chopra, $449,235.

10th St., 608-Q&P Realty Corp. to Norah Anwih Akinsowon, $354,100.

MONTPELIER AREA

Churchfield Lane, 8805-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Eva Ligia Ivanna Rodriguez, $292,000.

Laurelwalk Dr., 11286-Beeren & Barry Investments Corp. to Katherine and Sheila Lepter, $138,500.

Mount Pleasant Dr., 12205-Frederick W. and Ethelyn F. Bishop to Brian and Deborah Reiber, $379,900.

Rosmarin Way, 9423-Akosua Frimpong and Kofi Adomako Arhin to Ola and Abimbola Fayemiwo, $295,000.

Silverbirch Lane, 12700-Nancy Hope Dehlinger and the estate of Ruth O. Fletcher to Edwin Bladimir Alveno Menendez, $375,000.

MOUNT RAINIER AREA

37th St., 3721-Ariana Childs and Kate Childs Graham to Joshua Ddamulira and Natalie Cone, $451,000.

NEW CARROLLTON AREA

Fairwood Rd., 6724-Pablo S. Videa to Charles Ndze and Mercy A. Atanga, $335,000.

Ingraham St., 7516-Duane C. Ramsay and Stephany A. Rodriguez to Francisco A. Palacios Hercules, $334,000.

Leahy Rd., 7421-Ann Garcia Macomber and estate of Cecilia M. Garcia to Eugine Bidmia Numbuma and Shella Anwi, $330,000.

Parkwood St., 6707-Bruno U. Nwamara to Juan J. Argueta, $265,000.

Quincy St., 5615-Granite Express Corp. to Sergio M. Pardo Arze and Valeria A. Sibrian Alvarez, $329,900.

Stockton Lane, 6702-Jose A. Sagastume and Sindy Morales to Jeffrey Sze, $269,000.

Varnum St., 7125-Saul Mejia Ordonez to Nancy V. Sims, $245,000.

70th Ave., 4210-Robert V. Kaczanowski to Gilmer A. Garcia Martinez, $277,500.

84th Ave., 6103-Kevin A. Schmidt to Cruz A. Medrano Alvarenga and Maira Y. Villatoro, $297,000.

85th Ave., 5442, No. 101-Maria E. and Ulises N. Moreira to Gilad Isak, $108,000.

OXON HILL AREA

Black Hawk Dr., 5910-Lisa McDowell to Luis Silverio Agustin Manuel, $230,000.

Carson Ave., 723-MTGLQ Investors and Selene Finance to David A. Oliva Figueroa, $268,000.

Ellsworth Pl., 301-WFC Flagship Corp. to Joshuar Daniel Torrico Mejia, $304,000.

Hayworth Pl., 418-61 Properties Inc. and Ibrahim Paksoy to Janee Simone Davis, $380,000.

Marcy Ave., 1001, No. A-Ali A. Assayesh to Nahun I. Felman Reyes and Lidia R. Gutierrez Nataren, $85,000.

Maury Ave., 802-Pennsylvania Avenue 2006 Corp. to Tyler E. Clark, $324,710.

Overlook Park Dr., 605, No. 90-Nada A. and Marc S. Paisant to Linda Evonne and Laurie Brogdon, $629,998.

Riverhaven Dr., 145, No. 223-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Brandy M. Billie, $471,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 435-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Kevin Morgan Williams, $371,900.

Topmast Dr., 708-Jeffrey William and Yvonne Michele Harmon to Damian K. and Laura Ash, $620,000.

RIVERDALE AREA

Beacon Pl., 6901-Luis Alonso Cruz to Jairo Lorenzo Villatoro and Sandra Vera, $304,000.

Hamilton St., 6709-Catalina T. Ballitoc to Rosalio Sanchez Fernandez, $255,000.

Oliver St., 4702-Nicolas Daniel and Laura Ann Barragan to John Thomas Lee Stewart, $358,000.

Riverdale Rd., 5408-Global Talents Investments and Trading Corp. to Jose S. Jimenez and Juana Vasquez De Flores, $360,000.

Underwood St., 4710-SM Waterford Estates Corp. to Allen and Anna Corniel, $580,000.

47th Ave., 6516-SM Waterford Estates Corp. to Amar D. James, $556,960.

67th Ave., 5902-Secured Improvements Corp. to Evelin Roxana Flores Hernandez and Martha Noemi Flores, $275,000.

SUITLAND AREA

Davis Blvd., 6123-Judith Morgan and estate of John Edward Lukasewicz Jr. to Herbert E. and Raquel Montague, $280,000.

Huron Ave., 4811-Blue Ribbon Homes Corp. to Tanesha Green Baker, $305,000.

Silver Park Terr., 4120-Evangeline Thomas to Sharnita Helen Elizabeth Inge, $228,375.

TEMPLE HILLS AREA

Afton St., 2246-Franklin and Julius Prioleau to Donta Vance, $182,000.

Allentown Rd., 6625-Ryane Homes Corp. to Linwood Harrod, $267,800.

Anvil Lane, 2295-Valerie L. McDowell to Brandy A. Francis, $260,000.

Beachcraft Ct., 4212-Irja M. and Melvin Richmond to Susie Y. Medina Molina and Jose J. Medina Lobo, $340,000.

Brinkley Rd., 3134, No. 11-Terkeisha Williams to David Vallejos Cotrina, $63,000.

Hill Park Dr., 3701-Karen M. Gentry to Roland and Dandria D. Butler, $370,000.

Huntley Square Dr., 3329, No. B1-JP Morgan Chase Bank National Association to Clare Renee Robinson, $83,500.

Huntley Square Dr., 3348, No. A2-JK Real Properties Corp. to James Myrick, $80,000.

Middleton Lane, 5615-Lazarus A. Tibbs Sr. to Zuleyma L. and Fidelina Marquez Hernandez, $255,000.

Saint Moritz Dr., 6050-Julius Littles and Lottie McLean to William Barrington Harris, $235,000.

Temple Hill Rd., 7119-Patricia L. and Lawrence E. Thompson to Andre Powers, $130,000.

23rd Pl., 4202-Christopher and Francine Levy to Michael J. Ellis, $210,000.

25th Ave., 4006-Hakeem O. Lawal to Ashley Pringle, $227,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1009, No. 210-Department of Housing and Urban Development to Syyeda Syed, $55,255.

Crest View Dr., 4817-NVR Inc. to Raymond Gerald Peters and Madeline Harriett Riley, $420,790.

Crest View Dr., 4903-NVR Inc. to Alexis and Jacqueline Carter Saunders, $379,470.

Herald St., 6207-NVR Inc. to Austin Christopher and Kaitlyn Anne Swift, $469,990.

Manorwood Dr., 3535-Anadell Montalvo to Augusto Manuel Rojas, $285,000.

Oliver St., 4111-Scott Alexander Speed to Leonard Palmer Gentile III, $425,000.

Underwood St., 4320-David R. and Rosemarie Calabro Tully to Kyle Wilkinson and Jana C. Fornario, $495,000.

Windsor Lane, 7211-Alexander Nagia and Lauren Fisher to Kara W. and William Z. Mundy, $540,000.

UPPER MARLBORO AREA

Barrington Lane, 13902-Jenelle J. Kemp to Sherita Clarice Curry, $250,000.

Bridle Ridge Rd., 4804-Toll V Partnership to Mikhail A. Phillips, $804,414.

Brooktrail Ct., 16346-Patrice R. Mason to Esther Ampomah, $258,000.

Colonel Ashton Pl., 4726, No. 433-Michelle Mathis and Michelle Lennon to Rhonda Jackson, $206,500.

Eleanor Brooke Way, 5338-Lauren M. Hayes to Chernell Smith, $280,000.

Fillys Ford Crossing., 11002-Toll V Partnership to Cherie Collins, $545,704.

Fox Meadow Way, 3812-SM Parkside Corp. to Richard J. Saams and Margaret J. Zelenski, $661,045.

Fox Stream Way, 9207-SM Parkside Corp. to Kawan Savoy, $556,415.

Glassy Creek Way, 9714-SM Parkside Corp. to Gregory J. Furr Jr., $455,210.

Greenwich Cir., 5351-Mab of WTC Corp. to Shaneka S. Cromartie, $453,963.

Halloway N., 3504-Bryan Tucker Bey to Audrey D. Hopkins, $320,000.

Hollaway Dr., 10754-JBN Realty Investment Inc. to Robert D. and Rhonda M. Moore, $369,900.

King John Way, 4739, No. 182-Nova Partners Corp. to Pamella E. Hylton, $226,000.

Live Oak Pl., 12702-RCW Construction Group Corp. to Lashunda Twanette Dillon, $339,999.

Lord Sterling Pl., 13711-Federal National Mortgage Association to Nia C. Smith, $255,000.

Mapleshade Lane, 5103-Kevin Bean and estate of Deborah Kay Bean to Jose W. Rodriguez, $310,000.

Meridian Hill Way, 10603-HWR Corp. to Nicole Murray, $397,490.

Norbourne Farm Rd., 10514-NVR Inc. to Myrtle E. Gross, $398,180.

Norbourne Farm Rd., 10524-NVR Inc. to Tia and Kerry Watson, $440,480.

Old Croom Station Rd., 6020-Steve Kiyon Kim and Ene Pakasaar to Walter T.C. Deigh, $435,000.

Persimmon Rd., 12410-Cordelia McKoy to Marquette B. Hunter, $247,200.

Pirouette Ct., 9405-Model Homes Investors 2 Corp. to Carla R. Williams, $644,000.

Rawlins Lane, 10504-NVR Inc. to Justin Jones, $356,105.

Rhodenda Pl., 10809-Wilmington Savings Fund Society to Bianca M. Johnson, $278,900.

Rosaryville Rd., 9719-Property Investments of Virginia Inc. to Kevin and Deanna Dawson, $349,000.

Sturdee Dr., 12207-Iron Gate Development Corp. to Seged N. Woldemichael and Shrijana Thapa, $294,000.

Waco Dr., 10713-Darlene A. and Richard A. Brooks to Yenny Dominguez and Albert Flores, $230,000.

Woodyard Rd., 5312-HWR Corp. to Derek E. Blackburn, $389,990.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Barrington Ct., 1955-Charles R. Carter to Sylvia Booze, $320,000.

Celeste Bruce Cir., 3605-Collingbrook Development Corp. to Enock K. Adewuyi, $919,359.

Dahlia Dr., 15012-Kofi A. Edjah to Arley and Fe Johnson, $665,000.

Fallcrest Ct., 1008, No. 104-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Raceli Cosio Old, $150,000.

Grayvine Lane, 3404-Kimberly M. Adkins to Maria O. and Solomon A. Bilesanmi, $270,000.

Hallandale Terr., 12059-Beach Capital Partners Corp. to Chaleeta Walters, $239,500.

Kings Heather Dr., 1107-Triple L. Construction Corp. to Humphrey T. Mbah and Nathalie Ngoh, $400,000.

Pebble Beach Dr., 1719-Cecilia E. Akunnakwe to Justy Heaven and Joshua O. Silas, $372,000.

Prospect Landing., 12304-Nancie Curry and Holly B. Lamey to Rori L. Bailey, $460,000.

Saint Michaels Dr., 851-Mary M. Brown to Lakeisha Nicole Prather and Carmen Paulett Thomas, $235,000.

Tulip Tree Dr., 9705-Esther A. Smith to Messai Bogale Belayneh, $334,000.

Westlake Dr., 917-Zakiya I. Bryant Hayman to Austin Nnaemeka Onwuaso, $290,000.