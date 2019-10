Farmington Rd. W., 738-Ty Webb Corp. to Roy Harley and Devin Flowers, $200,000.

Manning Rd. W., 16210-Dean & Sons Corp. to Timothy D. Clarit and Lauren Marie Albo, $305,000.

Vintage Lane, 14020-Kelly and Jean C. Tshibaka to Matthew Lee and Sarah E. Scollin, $500,000.

ADELPHI AREA

Avenel Rd., 2008-Marlene J. and Marcelle S. Spicer to Jang Kun and Younghuie Jessica Han, $335,000.

Gumwood Dr., 3210-Lucille and Lee Wesley Sparks to Jeremy and Kristie Milewski, $360,000.

Park Dr. W., 7618-Jeffrey E. Hernandez and Santos L. Zelaya to Rafael Solis Urena, $299,000.

Truxton Rd., 10515-Tajwantie and Hemant K. Behari to Hanna Andarge and Fesseha Tadesse, $348,000.

AQUASCO AREA

Aquasco Farm Rd., 17109-Michael E. and Kelli L. Wilkinson to Steven Varner and Alison L. Mushero, $344,000.

BELTSVILLE AREA

Armand Boyd Way, 6303-Rita Dorothy and Oswald McDonald Henry to Irvin J. and Darwin S. Jacinto Miranda, $375,000.

Cherry Hill Rd., 11204, No. 82-Gladis Z. John to Shantana A. Gomes and Sandy Rosemary, Sarah Lilian and Sheryl Kathy Rozario, $110,000.

Ellington Dr., 11843-Linda and Michael Carter to Kimberly Janelle and Prashanth Paresh Parmar, $514,000.

Home Acres Terr., 10707-Prakash Sankurathri to Melida Rodriguez Munoz, $440,000.

Narrow Trail Terr., 11320-Robert F. Adlington to Jonas Bourciquot and Marie Georges Marseille, $283,150.

Romlon St., 4421, No. 201-Hilary Esther Daly to Faith Ann Marie Davidson, $80,000.

Sellman Rd., 4507-Ana J. Marquez and Jose Javier Sorto to Juan S. Molina Milla and Elba V. Molina Lopez, $280,000.

BLADENSBURG AREA

56th Ave., 4204-Kleanad Investments Corp. to Eligio Pool and Felix Cedeno Perez, $315,000.

BOWIE AREA

Begonia Dr., 4308-Michael Mwamunga and Diana Muiruri to Xiang Chen, $320,000.

Cambridge Ct., 16230-Sandy Spencer to Kyle and Marie Schwarm, $380,000.

Declairmonts Field Dr., 4314-NVR Inc. to Jarret and Akeembra Lawrence, $516,020.

Gradys Walk, 6208-Edward G. and Mary I. Haraway to Tracy A. and Tonya A. Henry, $495,000.

Gullivers Trail, 14000-Edwin Von Seidewitz and Deborah Jane Baker to Charlene D. Laumer, $365,000.

Heather Glen Way, 10703-Damion L. and Wendy J. Carter Tucker to Dominique Nicole Ellington, $330,000.

Lakevale Terr., 5403-Stephen M. and Kimberley D. Hill to Andrew and Tiffany Baylor, $505,000.

Manor Field Dr., 4207-NVR Inc. to Xiao Jing and Ming Qian Zhang, $529,490.

Millstream Dr., 12723-Arlin E. and Jacqueline A. Messersmith to Abimbola A. Ansa, $237,000.

Old Chapel Rd., 14008-James McDonough and estate of John J. McDonough to Beverly Osborne, $291,100.

Quarterback Ct., 12337-Bradford Lockett to Tiffany and Tanifor C. Fuhunei, $345,000.

Rockledge Dr., 12506-Kelly Wucinich and estate of William M. Neiner to Jorge A. Elias Diaz, $285,000.

Saint James Sanctuary Dr., 13220-Morella Derosa and Joseph S. Zimmerman to Holly A. and Adam B. Duncan, $415,000.

Stonehaven Lane, 12319, No. S18-Barbara and Robin Handelman to James Myers, $148,000.

Wakefield Lane, 4010-Michael Marvin and Judith Ann Conner to Victoria Jones, $425,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Aventine Pl., 3103-Yi Zhou to Cliff Nji and Fri F. Fon, $500,000.

Ellipse Terr., 16436, No. 96-Rasheen E. and Kelli Bowen Smith to Feng Chen, $250,000.

Everette Dr., 3448-Alexander Dixon to Lydmarie Perez and Nathanael Lopez, $341,000.

Excalibur Ct., 3706, No. 301-Sabrina R. Sims and estate of John A. Sims to Jinhua Pan, $205,000.

Norwalk Ct., 15406-Mario and Marcelina E. Gonzalez to Zaina B. Rocke, $255,000.

Paris Ct., 1903-Carlos Pesquera Martin and Karla Pacheco Rubert to Christopher Pena, $319,900.

Pennsbury Way, 16325-Kendra Young to Gerald Stevenson, $245,000.

BRANDYWINE AREA

Barrow House Dr., 6404-Lanetta Gray to James A. and Sharon Brandon, $545,000.

Claggett Run Rd., 14403-NVR Inc. to Earica Ann and Terry D. McDowell, $528,620.

Magruders Ferry Rd., 17680-James Bernard and Steven Thomas Morris to Jerry A. and Dayra Eneida Harbison, $421,950.

Taylerton Lane, 16100-Advantage Homes at Archers Glen Corp. to Kimberly Nowell Coleman, $674,477.

BRENTWOOD AREA

Banner St., 4506-Mayra Ramirez to Ian and Alyssa Wolf, $362,500.

Windom Rd., 3916-Jes International Corp. to Oscar Parada and Dixon Perez, $338,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Addison Rd., 5502-Irving L. Clifton to Akinwole Taofik Ashaolu, $274,900.

Cedarleaf Ave., 607-JKS Properties Corp. to Madeline D. Broadnax, $240,000.

Drum Ave., 623-Jernien Gladden and Barbara Ford to Steven Levi Boyd and Susan Kimberly Marrow, $250,000.

G St., 7227-Grace E. Mims to Jessica Morie Orantes, $210,000.

Ingleboro Ct., 5419-DSDJ Properties Inc. to Selena Preston, $239,900.

Mountain Lake Pl., 6701-Brandi Walker to Ashley M. Morrison, $251,000.

Onslow Way, 5609-Shawn and Tamika Brooks to Kenneth Charles Warren, $252,500.

Seat Pleasant Dr., 6711-A. and B. Services Corp. to Stephen Amobi Jr., $291,000.

Tunic Ave., 22-Apex Capital Group Corp. to Kentasha T. Dickson, $275,000.

69th Pl., 500-Yi Tam to Cherese Lynne Stevens, $257,000.

CHELTENHAM AREA

Meynell Dr., 10702-A. Mae Reality Corp. to Lloyd Obua and Seanai Doores, $389,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Belgravia Lane, 7411-Wayne E. Rollins to Emmanuel R. Garcia and Norma L. Rodas, $275,000.

Crest Ave., 2710-Calvin and Tiffany H. Jacob to Roger A. Beletzuy Donis, $360,000.

Gibbs Way, 8216-Dongquan Shen and Yinghui Zheng to Meoshia Wilson, $377,900.

Muncy Rd., 7717-Michael A. Rodriguez Caceres to Akosua A. Yisrael, $217,000.

Roosevelt Ave., 1515-North Star Properties Corp. to Luis A. Diego and Lesly Bravo Loaeza, $314,900.

Swan Terr., 7645-Kiera M. Grier to Zakiya A. Thorne, $225,000.

Village Green Dr., 1852, No. E-122-Orange Door Corp. to Jacob Hernandez Ramos, $167,000.

CLINTON AREA

Carolina Meadow Lane, 12700-Timberlake Thrift Manor Corp. to Donna K. and Guillermo A. West, $544,578.

Cosca Park Pl., 11411-Lashion Pratt to Desiree Gibson, $255,000.

Ethan Manor Rd., 4103-Timberlake Thrift Manor Corp. to Oceb and Cindy J. Vargas, $660,731.

Kirby Rd., 5803-Hubert Ray Walters III and estate of Hubert Ray Walters to Christian A. Chavez Alberto and Yesenia A. Chavez, $269,900.

Mary Beth Blvd., 4609-Theodore L. and Shanay R. Britt Wilkerson to Charlene Maria Jefferson, $435,000.

Perennial Ct., 7011-FFI Holdings Corp. to Deena M. Medlock and Cheryl A. Butler, $489,250.

Serenade Cir., 7618-Antonio Tyler to Tarah D. Jackson, $299,999.

Thrift Rd., 10517-CL Summit Group Corp. to John V. and Brandy L. Spears, $310,000.

Woodyard Rd., 8406-Jose W. Marin to Santos N. Alvarez Reyes, $305,000.

COLLEGE PARK AREA

Geronimo St., 5026-James Michael Hudson and Sandra X. Alborta to Esther Grace Whieldon and Ernest William Schettler III, $299,000.

Limestone Pl., 9242-Carolyn Petralia and estate of Richard L. Mensi to Pheakdey Em, $375,000.

Quebec St., 5714-Aaron W. Safford to Elmer H. Dinarte Sr., $325,000.

Sweetbriar Dr., 7506-Anita Naralie and George Solomon to James E. and Diane F. Gardner, $395,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. 419-Kevin M. Johnson and estate of Shirley Ann Wells to Marie Carpenti, $128,500.

34th Ave., 8809-Lennin A. and Nancy Llaneth Sierra to Ana I. Ruiz De Martinez and Ana Frenessy Martinez Ruiz, $345,000.

51st Ave., 9615-Pedro Alvarez and Anabela De Leon Perez to Jameel Francis, $375,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Anton Dr., 6703-Victor C. Brown to Reginald C. and Tameka S. Cooper, $320,000.

Boysenberry Ct., 3308-Shirley A. Sanders to Jermol Dix, $255,000.

Edfeldt Dr., 2710-Ebenezer Investments Contractors Corp. to Michael and Jene Kay, $310,000.

Marbury Dr., 2202-Barbara Burley to Lakeisha Brower and Shomari Roberts, $300,000.

Overdale Pl., 2501-Eugene Rogers to Rony Walter Sanabria Lopez, $215,000.

Pumphrey Dr., 3520-Aaron C. Bruce to Robert K. Wright and Sharon Elizabeth Crawford, $285,000.

Regency Pkwy., 3465-Deryl Deleon Witten to Phillip Johnson Jr., $221,150.

Round Hill Lane, 3503-Desmond Aberdeen to Michael D. Thomas, $280,000.

FORT WASHINGTON AREA

Belfast Dr., 2021-Christopher C. Martin to Kristi Ann Dushek, $280,000.

Bion Dr., 11908-Sun H. Lee to Jose R. Navarrete and Xiomara Navarrete Argueta, $400,000.

Broad Creek Dr., 425-Robert G. Christensen to Matthew E. Geibig, $550,000.

Driftwood Lane, 8408-Thomas M. Gertz and the estate of Robert M. Gertz to Ovidio Gonzalez Nunez and Ashley Gonzalez, $330,000.

Harpers Dr., 7507-RGS Residential Inc. to Atchara Viriya and Kasama Kongthai, $315,000.

Hart Rd., 7924-Ann and Gerald Williams to Damoree Dharam, $261,250.

Joe Klutsch Dr., 6320-Bryan and Yalasha Redd to Chrishaun S. Smith, $267,000.

Oak Lane, 8802-Wells Fargo Bank and Soundview Home Loan Trust to Blanca I. Guzman Gonzalez, $246,750.

Orchard Hill Dr., 1905-U.S. Bank National Association to Joann Cottman, $350,000.

Pates Dr., 4-Caruso Builder Jordan Court Corp. to Dante L. Wilson, $588,146.

Quatar St., 809-Caruso Builder Washington Acres Corp. to Barry Lee and Wendy D. Boler, $569,790.

Steuben Ave., 2404-Black Reef Trust and Green River Capital Corp. to Americo Buendia Valencia, $266,000.

Tregiovo Pl., 11809-Patricio A. and Delmira A. Morales Rogers to Ernest D. Ghameshlougy and Latoya D. Cooper, $629,779.

Warburton Oaks Dr., 206-Sarah F. and Aubrey E. Ballard to Angela M. Burke, $335,000.

GLENN DALE AREA

Dubarry St., 10038-Linda L. Healy to Muriel G. Williams, $378,000.

Hollygate Dr., 8105-Christopher M. Mahon and estate of John J. Mahon to David and Esther Stockwell, $536,000.

Plater Lane, 7510-Evelia T. Vargas to Hector Avelar, $260,000.

GREENBELT AREA

Greenbelt Station Pkwy., 8232-NVR Inc. to Charlene and Marshall Cupe, $484,240.

Hanover Pkwy., 7728, No. 222-Daimeng Zhang to Alpha M. and Kadijatu Bah, $178,000.

Lakecrest Dr., 7802-Genice Renee and Martin Luther King Lee to Wilberto A. Pena and Lillian A. Flores, $215,000.

Miner St., 8268-NVR Inc. to Eyerusalem Abdeta, $383,255.

HYATTSVILLE AREA

Gallatin St., 5312-Donald S. Wells to Manuel Vasquez, $249,500.

Oglethorpe St., 4410, No. 616-Sheri A. and Sunni A. Massey to Taylor C. Riley, $169,555.

51st Ave., 4801-Jean L. Rector and Jeanette M. Gioffre to Jerzon M. Rodriguez, $280,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Aerospace Rd., 10239-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Christopher N. Howard, $431,721.

Brays St., 6403-Hoor and Ghulam Y. Siddiqui to Joseph Kwok and Cuiqin Zhang, $380,000.

Copernicus Lane, 7100-Alphonce J. Brown Jr. to Jhermayne L. and Rosangela Bullock, $459,900.

Duchaine Dr., 5615-Mercy Unoma and Ihenacho Prince Peterson to Odalis E. Silva and Noe Guzman Vivar, $302,000.

Franklin Pl., 9337-Wilmington Savings Fund Society and Primestar Fund Trust to Jesus Alexander Blanco Chicas, $247,000.

Kingfisher Lane, 7003-Howard Kent and Marilyn Hills to Adolfo H. =Benitez Bautista, $377,000.

Nashville Rd., 6834-Mates and Marie M. Apollon to Stic E. Lopez and Monika Saavedra, $360,000.

Storch Dr., 10529-Kathy A. Wright to Mamadou A. Traore and Anika E. Harris, $271,100.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Bannington Dr., 16-Charles A. and Rose E. Cookson to Miyang Phelomina, $338,500.

Berwick Lane N., 15112-Robert and Sarah L. Hogan to Kortni Hayes, $390,000.

Cambleton Dr., 12502-Charles C. Taylor and estate of Geraldine A. Taylor to Cherre Brown, $257,000.

Dunloring Dr., 11557-Carl Quartey Papafio to Marlyne Joly, $240,000.

Finchingfield Way, 15500-Westphalia Row Partners Corp. to Diane Y. Rodgers, $824,040.

Hawley Lane, 14608-Lakunle L. and Ijeoma Lasebikan to Lynda L. Johnson and Alexsandria Leesa Bennett, $390,000.

Jo Dr., 304-Sidney V. and Althea D. Elam to Angela Vaughn, $385,000.

Mary Bowie Pkwy., 14002-Steven K. Anderson to Travis O. and Ashley M. Rice, $514,900.

New Salem Ave., 10811-Tasha and Jason R. Labbe to Ruben Hernandez Flores and Maria L. Noriega, $390,000.

Pentland Hills Dr., 3619-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Keith Thomas and Angelica Nicole Hickey, $569,990.

Pentland Hills Dr., 3809-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Audrey and Emmit Marshall, $460,570.

Prince Pl., 10129, No. 102-12A-Jennifer Rasheeda King to Fanny Castillo Juarez and Zlatomir Atanasov, $80,000.

Richard Bowie Lane, 15214-Westphalia Row Partners Corp. to Artarrius D. Jennings and Tasha M. McQueen, $439,990.

Sunningdale Pl., 15518-Jack and Rachelle Hale to Candice Pleasant, $440,000.

Weymouth St., 201-Melanie Jean Gordon to Michelle and Andy Sawyer, $299,900.

LAUREL AREA

Arbory Ct. S., 7626, No. 428-Dana and Clifton Vann to Shahanga N. Lee, $231,000.

Ashford Pl., 14821-Lynette Bush to Rasheedat T. and Bashir A. Azeez, $285,000.

Bradford Ct., 6901-Robert C. and Michael J. Rogers to Lemuel Philip Brown Jr. and Kara Beth Duffy, $384,500.

Courtland Pl., 15029-Guixian Xu and Lei Gu to Boonegross Forku and Corrita Nkengyi Nchinda, $321,500.

Grace Way, 322-Sandy Spring Village Corp. to Ghandi Agyei and Nana Aba Agyei Kyeremateng, $329,253.

Park Hall Dr., 6511-KJ Endeavors Inc. to Gregg and Yeny Hay, $407,000.

Spring Arbor Dr., 8017-NVR Inc. to Patrick Anthony and Gwendolyn Pete, $442,155.

Spring Arbor Dr., 8029-NVR Inc. to Ramata Diakite and Aboubacar Haidara, $406,190.

Ward St., 1008-McLean Construction Group Corp. to Solange Sol and Isidore Rodrigue Kanko Signe, $325,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Eucla Dr., 707-Andrew J. and Robin Droter to Serenity Rain, $229,500.

MONTPELIER AREA

Claxton Dr., 12969, No. 1-D-Rosalind A. and Reginald A. White to Maria Riza M. Peralta, $242,000.

Dove Cir., 12161-Brittany J. Harris to Rosaura Adalyd Carranza, $182,500.

Montague Dr., 12006-Eric Daniel and Vanessa Lynn Sanchez to Robert and Rediat Aschenbrenner, $385,000.

Oxwell Lane, 8779-Charles F. and Alice M. Heidel to Cindy R. and Delmy A. Gomez De Palacios, $410,000.

Shadetree Lane, 12240-Paula Marie Parker to Angela Gail Garcia, $380,000.

NEW CARROLLTON AREA

Annapolis Rd., 6818-Felix A. Nunez to Ifeanyi Kalu Ibe, $280,000.

Fairborn Terr., 6416-Sami M. Mukhar to Efrain C. Gonzalez and Jose A. Mejia, $300,000.

Meadow Trail Lane, 3814-U.S. Bank and Merril Lynch First Bank National Loan Trust to Thanh Nguyen and Huyen Vo, $236,775.

Nystrom St., 5816-First Friday Investment Group Corp. to Georgia M. Khoury and Nolvert R. Garcia, $365,000.

Randolph St., 6802-Darwin A. Alfaro to Delmy Vasquez, $265,000.

Sprague Pl., 8303-Gary L. Highsmith and estate of Horace Eugene Highsmith to Santos and Jaime Eusebio Zelaya, $340,000.

Varnum St., 7124-John M. and Lori G. Rogers to Ricardo A. and Reynita Felix, $257,000.

74th Ave., 4305-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Jose F. Cea Barela and Mauricio Alexander Cea, $296,900.

85th Pl., 6416-Mary Q. Newton to Marcos A. Parada Campos and Xenia R. Ventura De Parada, $268,000.

OXON HILL AREA

Alice Ave., 2061, No. 104-Elton and Yvette M. Harps to Nathan P. Calhoun, $146,000.

Clayton Dr., 1805-Guimar E. Cordova Vargas to Jose S. Campos and Jose I. Campos Soriano, $274,000.

Marcy Ave., 717-Cesar A. Hernandez Delcid to Madhav and Rekha Acharya Bhandari, $243,000.

River Mist Dr., 726, No. 221-Choon S. Evans to Todd Lewiston and Aicha Gbane, $726,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 328-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Lismari Lugo August, $309,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 528-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Tameka Owens, $329,900.

Waterfront St., 143, No. 404-Waveney Blackman and Charlene Sattra Inverary Wills to Terry Cornwell Rumsey, $752,000.

Winterberry Lane, 4626-Olasupo O. Aloba to Jhatia Lashawn McKnight, $250,000.

RIVERDALE AREA

Wells Run Pl., 4704-Stanley Martin Companies Corp. to Franklin Iweorah and April Engram, $476,365.

47th Ave., 6410-SM Waterford Estates Corp. to Ricardo Baldemar Sosa, $506,507.

SUITLAND AREA

Gloria Dr., 5608-Autana Investment Corp. to Portia and Darrius Wade, $379,600.

Robin Lane, 5904-Raymond M. and Diane Thomas to Jose M. Rodriguez Huezo and Juan Carlos Rodriguez Tobias, $225,000.

Talmadge Cir., 4223-Department of Housing and Urban Development to Monique Y. Stevenson, $295,000.

TEMPLE HILLS AREA

Anvil Lane, 2304-Henrietta M. Holmes to Asia S. Robertson, $235,000.

Callaway St., 2111-Robert S. Whiting Jr. to Nora E. Mendez Cerritos and Josne Pacheco, $250,000.

Coolridge Dr., 6900-Debora L. Shows and estate of Ursula A. Shows to Hilbea V. Flores Martinez and Alan L. Barrios Gomez, $230,000.

Fairlawn St., 2700-Danielle Theresa and Khalid Shakur to Aaron M. Wilensky, $328,000.

Janice Lane, 5511-Getahun Zerfu to Abel Hernandez and Maria C. Romero De Rivera, $255,000.

Kernal Lane, 2809-Santos L. Contreras and estate of Margarito Contreras to Heidi X. Osorio Lazaro, $200,000.

Middleton Lane, 6004-JP Morgan Mortgage Trust and U.S. Bank to Michael Matthews, $229,500.

Saint Moritz Dr., 6042-Gwendolyn L. Plummer Payne to Ja Pria N. Tyler and Evan Mabry, $245,000.

25th Ave., 3428-Lia Berry to Anthony Oghogho, $270,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1009, No. 102-Washington Central Corp. to Rolando Lederli Fuentes and Ada I. Sura, $82,000.

Jamestown Rd., 3001-Barbara Ann and Belton Henry Edwards to Sandra Ascencio, $255,000.

Monitor St., 6204-NVR Inc. to Menelik H. Michael, $473,880.

Partridge Pl., 7007-Albert A. Hummel to Michael A. Paetz and Emily L. Bruns, $595,000.

Sentinel Dr., 3605-NVR Inc. to Patrick Bowen, $454,555.

10th Pl., 6001-Vivian T. and Felix A. Kwabenah to Tadios Mamo, $340,000.

24th Ave., 6603-Santina A. and Leonardo B. Romano to Zeng Qin Liu, $275,000.

40th Ave., 6110-Paula Perry and estate of Dorothy Lyon Jones to Jonathan and Gina Lewis, $352,150.

UPPER MARLBORO AREA

Carroll Ct., 11500-Frank C. and Sally K. Presti to Carl Thorpe, $385,100.

Colonel Ewell Ct., 4700, No. 376-Kiriagos C. Bauer to Sheba Tucker, $270,000.

Dower House Rd., 6700-U.S. ROF Legal Title Trust III and U.S. Bank to Craig B. Jones, $469,990.

Eyre Dr. N., 3519-Phoenix Property Developers Corp. to Ronald and Haydee Henry, $305,000.

Forest Pines Dr., 5109-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Mable Diane Price, $348,199.

Fox Stream Way, 9135-SM Parkside Corp. to Terrence M. Williams, $390,585.

Glassy Creek Way, 9701-SM Parkside Corp. to David and Donna Kenion Nickens, $374,990.

Goldenwood Ct., 9901-Marie Dobbins to Leon Simpson, $280,000.

Governors Park Lane, 15508-Caruso Builder Balmoral Corp. to Carlton and Edna Smith, $693,142.

Imperial Oaks Lane, 4613-Rahul Parashar and Preyanka Rajendra Dubney to Brian and Cynthia Howard, $590,000.

Locris Dr., 7502-Metropolitan Life Insurance Co. and Bayview Loan Servicing Corp. to Amie K. King, $240,000.

Marlton Center Dr., 12816-Sunny Real Estate Services KKC to Eyohka and Robert Stewart Kamara, $300,000.

Midland Turn, 9512-Restoration Reo Corp. to Ramondo J. Perry and Vanessa Chambers, $341,000.

Persimmon Rd., 12441-David Brown to Jessica Nicole and Britton David Herring, $250,000.

Swindon Terr., 4303-Rama Rajaie to Brittany and Terry Burroughs, $269,000.

Twayblade Ct., 10204-Jesse J. and Diana Lynn Phillips to Lashannah Rae Vannett Oxendine, $465,000.

Winding Waters Terr., 4022-Cheaka and Tamal Burise to Reginald W. and Felicia L. Carlton Maye, $451,500.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Dartford Lane, 1006-Doreen M. and Reginald M. Rainey to Paul M. Beisler Jr., $475,000.

Kings Valley Dr., 1304-Brandi Brehon to Patricia J. Bockarie and Ben G. Turay, $340,000.

Peachtree Lane, 1806-Morris S. Green to Thomas J. and Melvina Evans Smith, $487,500.