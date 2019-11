Osage St., 2605-Peter B. and Sherrie L. Krauser to Cuong Dinh Tri Nguyen and Ngoc Phung Truong, $579,900.

Rambler Pl., 2702-Hoc Development Group Corp. to Deborah V. Jordan, $415,000.

Truman Rd., 6504-Jamie C. and Robert Clarke to Edwin J. Padilla and Keyla V. Padilla Ortiz, $300,000.

BELTSVILLE AREA

Brickyard Blvd., 12621-Mary McMullen and Joanne Leslie Kinney to Thomas and Sharntrica M. Himler, $379,000.

Cherry Hill Rd., 11384, No. 1H-Babatunde Odufuwa to Jose Alvarenga and Morena Lainez, $145,000.

Lexington Ave., 4824-Marvin W. and Carol Lee Lintz to Edvin Joel Villeda Morales and Santa Maria Hernandez Padilla, $230,000.

Rhode Island Ave., 10990-James A. Ziepolt and estate of Robert C. Ziepolt to Moises H. and Mariena L. Hernandez, $340,000.

BOWIE AREA

Cherrywood Lane, 12700-Richard M. and Darlene D. Campbell to Binta Garrett, $315,000.

Crosswick Turn, 4227-Estate of Kelly Farrell and Thomas J. Farrell III to Karina Leon, $258,000.

Hammermill Field Dr., 14110-NVR Inc. to Randy Allen Formy Duval and Johnathan Luong Nguyen, $744,562.

Manor Field Dr., 4200-NVR Inc. to Adeola Gbeminiyi Shodeinde and Olafusi Olafioye, $541,930.

Oaklyn Lane, 4517-Alon Pichler to Alec J. Naumoff, $340,000.

Quintette Lane, 12321-Felicia M. Hall to Iris Saunders, $338,500.

Saddle River Dr., 4303-Shireen Jayatilaka to Anthony Tywon and Kimbolyn M. Flowers, $465,000.

Whitehall Dr., 12013-Karl Edward Buhner to Bree J. Estep, $365,000.

11th St., 13103-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Billal Sikandar, $229,025.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Europe Lane, 3830-Constance E. Crawford to Ronald Cager and Vicki P. Hall, $320,000.

Pensive Lane, 1209-Michelle R. Smith and Michael C. Willbrand to Kelly Minerva Daniluk, $360,000.

BRANDYWINE AREA

Desert Peace Ct., 7102-Rayfield and Stacie Foreman to Iris Gilbert Curtis, $440,000.

Kennett Square Way, 15420-Jing Tan to Margarette Pierre, $302,500.

Morano Dr., 12401-Gary W. Thomas to Nancy Navarro and Juan Navarro Vazquez, $255,000.

BRENTWOOD AREA

Cottage Terr., 3709-Joan M. Daniels to Sierra Leeann Smith and Terrence Kyungwoo Kim, $387,500.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Aquamarine Ct., 6938-NF Investments Inc. to Brittney Bagley and Tyrone Little, $246,000.

Dunbar Oaks Dr., 1217-Claudia Arrieta and Icella B. Burns to Celso A. Garcia Umanzor, $245,000.

Longleaf Rd., 1001-Nicole M. Nelson to Francisca Salgado Arevalo, $267,000.

Opus Ave., 501-Malik Elkhadiri and Aziza Kamal to Jeffrey Bingham, $194,000.

Shady Glen Dr., 921-Rogers and Mary Johnson to Patrick King and Stephen Louis Taylor Sr., $340,000.

Vine St., 4221-Juan Rolan Illesca to Michelle Goode, $200,000.

62nd Ave., 705-Seven Foundations Inc. and Adwunmi Adekanmi to Zulma Bonilla and Gerson A. Mejia, $204,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Cir., 7605-Scott Construction Group Corp. to Jasmine Medina, $229,000.

Crest Ave., 2815-Mark and Heather Morton to D. Issac Handel and Lauren Jaye Pickard, $490,000.

Garrett A Morgan Blvd., 573-Nova Partners Corp. to Kevin Boateng, $270,000.

Hawthorne St., 7512, No. 2-Herber Ruiz to Nolvia Nelly Viera, $122,000.

Matthew Henson Ave., 2213-Baljinder Dhillon to Tito Noe Turcios and Elva Y. Maldonado, $219,500.

Vauxhall Rd., 917-Danielle Whitfield Smith to Joel M. and Adekemi Aluko, $305,000.

CLINTON AREA

Birchview Dr., 12011-Kristin and Rhonda Williams to Shaunte and Marquis T. Sams, $289,000.

Chris Mar Ave., 5701-Rev Carnell and Felicia Michelle Ward to David Ernesto and Evelyn Lisseth Rivas Bolanos, $260,000.

Dangerfield Rd., 9604-Terrie Lea Blueitt to Garret and Melanie Thomas, $290,000.

Hunt Weber Dr., 6203-Calatlantic Group Inc. and the Ryland Group Inc. to Robert and Lee Sutton, $536,990.

Manor Circle Dr., 6320-Aptus Capital Group Corp. to Denise Cabell, $307,000.

Natahala Dr., 4552-Richard B. and Rhonda M. Brown to Teresa D. Ross, $390,000.

Piscataway Landing Dr., 12601-Delois Klemm to John D. and Shavohn Turner Thomas, $455,000.

Sir Brendan Ave., 10608-Caruso Builder Woodburn Estates Corp. to Jonel and Angela N. Davis Matthews, $571,280.

Surratts Manor Dr., 9507-John E. and Debra Yakupkovic to Natasha T. Graham, $334,000.

Wolverton Lane, 6211-Patrick J. and Jeanne E. Bridgeman to Jose F. Alas Mata and Ana B. Zelaya Andrade, $295,800.

COLLEGE PARK AREA

Dartmouth Ave., 6800-John Albert Hale Hohman and Kelly Sullivan Kylis to Urs K. Weber and Maria A. Espindola, $490,000.

Erie St., 5006-Weldon B. Wyne to Ana and Irma D. Argueta Diaz, $300,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. 1401-Tressa Lynn Guyot to Liusheng He and Xiaoli Wu, $135,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Gateway Blvd., 6613-Habitat for Humanity Metro Maryland Inc. to Tyrone Ernest Givens, $240,000.

Rose Bay Dr., 6123-Retford O. Berko to Kevin Lee and Corliss McDade, $267,000.

FORT WASHINGTON AREA

Baron Ct., 316-Alison T. Calero and Carlos A. Canales to Brad Lee Anderson, $365,000.

Emerald Hill Dr., 201-Russell Kirk Pirlo to Benjamin A. Murray and Rebecca M. Freund, $364,900.

Gallop Way, 3008-Paul C. and Judith Link Ruth to Armistead David Jackson, $325,000.

Kings Lane, 717-Richard E. and Lydia A. Barbour to James Robert McClure, $385,500.

Lorelei Dr., 1707-Tiffany N. Johnson to Maria Sasha Gomez and Reginald Winston, $360,000.

Old Musket Lane, 1315-Gary J. and Tamara L. Jackson to Rodney D. Gould Jr., $398,000.

Reid Cir., 13526-Kathyrn Renee Johnson to Jose Francisco Lopez and Karla Cristina Arias Rivera, $275,000.

Ridgewood Dr., 9102-Paul Andrew and Christopher Scott Williams to William Fowler Walden, $335,000.

Sourwood Lane, 6916-Shafi Akrami to Albert S. Teeba, $465,000.

Trowbridge Pl., 6713-TW & Associates Corp. to Arely A. Alcocer Aguila and Esteban David Ramirez Arizandieta, $350,000.

GREENBELT AREA

Center Dr. S., 5209-William E. Sparrow III to Adriene Irene Lim and Mary Diane Galvin, $565,000.

Hanover Pkwy., 7712, No. 91-Joan Davis to Michelle N. Nelson, $123,600.

Miner St., 8262-NVR Inc. to Yingqi Liang and Henry Huai Zhang, $382,425.

Ora Ct., 7709-Godwin N. and Florence Eko to Anthony Anderson and Synghoria T. Brewer, $300,000.

HYATTSVILLE AREA

Jefferson St., 4014-Britt E. Jung to Jennifer and Donald P. Heffernan, $538,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Aerospace Rd., 10243-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Kevin L. Campbell and Pamilla Colbert, $443,510.

Dorsey Lane, 10047-NVR Inc. to James Randolph Farris III, $420,785.

Lundy Dr., 5808-Emilio Rodriguez and Hugo Flores to Julio C. Perez Hernandez and Lizzeth Morales Jordan, $348,200.

Seasons Way, 8707, No. 1-Ronald A. and Gloria Ann Fisher to Dawn Nichols, $131,000.

Volta St., 9014-U.S. Bank and Rmac Trust to Pedro J. Hinojosa Ponce, $237,000.

Zeek Lane, 2730-Sharnita A. Nelson to Juanita Y. and Ian V. Shields, $300,000.

96th Ave., 7003-Thomas Ricky and Norma J. Norris to Zinob Oyinlola and Olajumoke Kafayat Olayinka, $350,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Berwick Lane N., 15213-Evan A. and De Lesa Celia Hanson to Lakisha Andrea Larry, $393,500.

Canaan St., 409-David A. and Yolandra E. Hancock Bowman to Toni and John Gregory Broadway, $399,900.

Dornoch Way, 2008-Carolyn Demougeot to Donnell L. Harrison, $385,000.

Esmond Pl., 418-Elshazli & Jones Holdings Corp. to Charlotte Grinage, $339,179.

Hawley Lane, 14650-Damien and Camille Robinson to Byron Lennon Abraham, $385,000.

Pentland Hills Dr., 3620-NVR Inc. to Carol L. Harris, $504,435.

Prince Pl., 10226, No. 13-107-Lydia B. Banks to Durrell Alomzo Scott, $88,000.

Red Jade Dr., 241, No. 10-5-Jerome W. Jackson to Maynard O. Minor, $208,000.

Robert Lewis Ave., 1815-Wells Fargo Bank and Morgan Stanley Inc. to Reynaldo Garcia, $275,500.

Thurston Dr., 33-Building Mender Corp. to Paula Elizabeth Davis, $386,000.

Westerlo Ct., 13806-NVR Inc. to Adam Nicholas Mahone, $530,465.

LAUREL AREA

Bounds Ave., 15407-Liliana Sigaran to Gloria M. Martinez, $325,000.

Colchis Ct., 7300-Leroy F. and Patricia L. Ruhe to Allan and Lynne Keener, $515,000.

Dorset Rd., 15615, No. 107-Steel and Metal Industries Corp. to Sudhirkumar Patel and Parthiv Kalathia, $135,000.

Harrison Dr., 1018-Fidel Angel Videla and Ana M. Hernandez to Malena M. Zelaya, $244,000.

McCahill Dr., 6503-Brandon and Emily Reder to Charles E. and Jessica E. Gunn, $385,000.

Nichols Dr., 916-Prakash Sankurathri to Kerin Omar Machorro Gonzalez, $330,000.

Van Dusen Rd., 7009-NVR Inc. to Mylove Oppong and William Danso, $410,365.

Winding Trail Rd., 13122-Luvenia C. Tucker to Phyllis C. Dumas, $340,000.

MONTPELIER AREA

Briarchip St., 9118-William and Janeshia M. Bernard Jones to Lalbiakdika and Lalthlamuani Chhangte, $400,000.

Snow Acres Dr., 8901-Harry Nguyen to Marie Francois, $360,000.

NEW CARROLLTON AREA

Longbranch Dr., 7302-Wells Fargo Bank to Selena and Nainan Thomas, $266,000.

Stockton Lane, 6619-Earle H. and Tommie A. West to Jose A. Avelar and Gladis Blanco, $265,000.

72nd Ave., 4211-Abelardo L. Bravo to Leonel A. Campos Chavarria, $238,000.

OXON HILL AREA

Abbington Dr., 7527-Gerald B. and Clarise W. Kyler to Inmar O. Campos and Karina Yamileth Soriano, $355,000.

Comanche Dr., 915-Jaime A. Barrera Reyes to Span Leake, $240,000.

Huron Dr. N., 142-Mehrdad Edalati Aliabad to Fruto Elizandro Garcia Gonzalez and Maria Esther Alvarez, $230,000.

Marcy Ave., 1205-Marco Quezada to Marvin Fitzroy and Shannon Rachel McKenzie, $220,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 215-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartment Corp. to James M. Samuels, $284,900.

Silver Clipper Lane, 503-IHMW Potomac Overlook VIII Corp. to Thanh Long Viet and Thi Quoc Ngoc Nguyen, $705,000.

Wilson Bridge Dr., 538, No. 6739-Gerald and Estrellita Alcantara to Workeneh G. Tafesse and Meheret Eshete, $97,000.

RIVERDALE AREA

Madison St., 4813-Kevin A. and Cynthia R. Compher to Charles J. Reading, $260,000.

67th Ave., 5409-Riverdale Builders Corp. to Geraldo L. Mercedes, $265,000.

SUITLAND AREA

Silver Park Terr., 4135-DNJH Corp. to Tiffany Teray Kerrick and Phillip Gary White, $257,500.

Towne Park Rd., 4633-NVR Inc. to Khayla E. Toyer, $295,700.

Towne Park Rd., 4641-NVR Inc. to Virginia Harris, $328,100.

TEMPLE HILLS AREA

Birch Lane, 6807-Unique and Modern Homes Corp. to Carlos H. Lara Arevalo and Edgar Agustin Quintanilla Saravia, $350,000.

Colonial Dr., 5005-Ezra Gebresilassie Gemeda to Michael Washington, $357,000.

Gaither St., 2011-Abigale Bruce Watson and Andre M. Johnson to Paulo and Maristela Da Silva, $265,000.

Long View Rd., 4872-Lillian J. McAleer to Cecilia A. Gomez and Rafael Hernandez Lopez, $299,900.

Temple Hill Rd., 5904-Lan Bui and Tuan Doan to Corey Vondell Williams and Aisha Parker, $319,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1009, No. 213-Department of Housing and Urban Development to Jose A. Portillo Rodriguez, $103,000.

Monitor St., 6214-NVR Inc. to Carl Anthony and Joely Guerrero De Dudley, $502,930.

UPPER MARLBORO AREA

Colonel Gardiner Ct., 4505, No. 526-David A. and Cathy M. Martin to Kiara Nicole Matthews, $275,000.

Elm St., 14507-Lansdale G. and Anne Mackall Sasscer to Fraser Cummins and Betsy Graves Henderson, $450,000.

Glassy Creek Way, 9741-SM Parkside Corp. to Sean Z. Smith, $317,990.

Piaffe Cir., 9524-Mab of Canter Creek Corp. to Isaac W. Alston and Deborah Washington James, $585,661.

Starting Gate Dr., 5110-Peggy L. and Franklin Wheeler to Keiva Whatley and Thomas L. Nelson, $453,000.

Woods Edge Way, 3524-Mab of Parkside Singles Corp. to Carmen M. and James P. Chase, $601,323.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Celeste Bruce Cir., 3601-Collingbrook Development Corp. to William and Meanda D. Copeland, $918,430.

Dennington Dr., 14920-Thomas Atkins and Mary A. Green to Kecia Ivey and Trong Gorham, $430,000.

Forest Lake Ct., 1312-Simo Homes Corp. to Angela and Eli B. Aronoff, $430,000.

Jones Bridge Rd., 14700-Raymond A. and Karen V. Skinner to Justin R. and Danielle S. Gaither, $505,000.

Peartree Lane, 1417-Jennifer Payden to Jackenson Nicaisse and Natacha Saint Vil, $440,000.

Trillum St., 11511-Selene Finance LP to Omololu A. Ogundijo, $391,400.