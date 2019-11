Floral Dr., 10320-Hugh Morgan and Gwendolyn M. Terry to Jose C. Alvarez and Orlando Romero Ramos, $357,000.

Pennsylvania St., 3310-Yiu Fai Lo to Mark J. and Marsha K. Mazz, $310,000.

Ruatan St., 2112-Lisa A. Luck Henry to Ivan Vargas Cortes and Rosa E. Quexel Vargas, $345,000.

17th Ave., 6901-Capitol Real Estate Investments Corp. to Jerrick Rembert and Shyanne Fullerton, $359,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11232, No. 167-Jessica Canotti to Huber A. Mendoza and Maria Ventura, $135,000.

Kenny St., 4108-Chuka C. and Ego T. Ndubizu to Olakunle Timothy Osinbajo, $293,000.

Lime Tree Way, 10526-Babatunde O. Akinsanya to Uchenna Ojiaku, $265,000.

Romlon St., 4427, No. 203-Chellis Garcia Gonzalez to Oluwafisayo Alade, $115,000.

Usange St., 4601-Sohail and Jamal Anwar to Felipe A. Gonzalez Hernandez and Sinia Jasmin Medrano Villatoro, $365,000.

BOWIE AREA

Cowan Ave., 8404-Bryan N. Duncan to Millicent N. Locke, $330,000.

Fannon Dr., 6601-Jack L. and Debra E. Jacobs to Kenneth and Charleane G. Graham, $520,000.

Gresham Ct., 13506-Saravanathan Subramanian to Rhonda Wanzer, $354,000.

Houndwood Way, 12303-Michael Horvath and Clare Sullivan to Rafael and Walkiria E. Pool, $500,000.

London Lane, 14577-Shahnaz Hasnain to Indya Cottrell, $285,000.

Maple Ave., 8616-James M. Edwards and the estate of Rosemary Edwards to Sibo Wang and Jingyi Xing, $65,000.

Pine Rd., 13216-Highlife Management Corp. to George Chenkeli, $414,000.

Quilt Patch Lane, 12118-Rastiad N. and Candice M. Perkins to Gabrielle Greene, $325,000.

Raging Brook Dr., 11248, No. 211-U.S. Bank and Mortgage Equity Conversion Asset Trust to Bing Xu, $160,000.

Warners Discovery Way, 4304-NVR Inc. to Shantell Brown, $571,485.

Yellowstone Pl., 3800-Allen J. Weinstein to Michael H. Donohue, $262,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Dale Ct. N., 3017-Nenita Ann M. and Federico M. Recio Jr. to Carmen M. Maldonado Oliveras, $243,000.

Heming Lane, 12645-U.S. Bank National Assciation and Rmac Trust to Emily Elizabeth Richardson, $259,000.

Parklawn Pl., 16145-Danielle Warren to Shelita Rogers, $340,000.

Weary Creek Ct., 2611-K&P Holding Corp. to Carolyn Y. Allen, $690,000.

BRANDYWINE AREA

Brinton Way, 15406-Roshell Drayton to Tiara S. and Phillip Yates, $415,000.

Mad Anthony Ct., 7105-TZ 101 Corp. to Sky Sciscoe and Christine Bloomfield, $295,000.

Whitefield Pl., 12510-Savannah Investors 4 Inc. to Sean Richardson, $649,849.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Billings Ave., 1910-Phoenix Property Developers Corp. to Santos Ventura Morales and Santos Perla, $235,000.

Glacier Ave., 1126-IPMD Corp. to Christhian Reyes Aleman and Kevin Andino Reyes, $300,000.

Larchmont Ave., 905-Ibrahim Al Amin to Addis Hailu Gebru, $290,000.

Walker Mill Rd., 7307-William E. Miles and estate of William Frederick Miles to Victoria Saavedra Marquez, $260,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Carlyle St., 5707-Jose A. Vargas and Nolvia Nelly Viera to Joshua L. Warner and Nhan T. Ong, $335,000.

Crest Ave., 3103-Kyle and Lynn Erickson to Joshua Ledbetter and Alecia L. Abrams, $425,000.

Greeley Pl., 2408-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Anthony Rafael Feliz Moya and Pamela Avila Nunez, $237,500.

Jonquil Ave., 6-Carlene G. Harrell to Meaza H. Yegzew, $250,000.

Normandy Rd., 7740-Lighthouse Assets Corp. to Henry Alexander Alvarez, $210,000.

Sherwood Ct., 1510-James W.C. Johnson Jr. to Shawanda M. Hardy, $240,000.

CLINTON AREA

Carolina Meadow Lane, 12707-Timberlake Thrift Manor Corp. to Lawrence and Elrica Watson, $633,693.

Crafton Lane, 6809-Glenn Edward and Jacqueline R. Williams to Courtney S. and Cody Corder, $349,000.

Dewdrop Way, 7104-Kurt and Shaunese Alexander to Theresa Braddock, $220,000.

Piscataway Rd., 9206-Emerson Preston and Delores Joan Ford to Yesenia Carolina Rivas Rivas, $340,000.

Summersweet Dr., 6102-Calatlantic Group Inc. to Thomas James and Deneen Forbes Moore, $519,990.

Whithorn Terr., 7202-Harvey B. Braxton Jr. and estate of Harvey B. Braxton Sr. to Jamani M. and Dee Harris, $345,000.

COLLEGE PARK AREA

Duke St., 3503-Theodore G. and Nancy E. Metrenas to Amro Hassanein, $360,000.

Swarthmore Dr., 5823-Dmitry A. and Victoria A. Kozak to Enquan Zhou and Jacob A. Richardson, $385,000.

Westchester Park Dr., 6212, No. 403H-Tia D. McKinnon Williams to Anita and Shirley A. Bryant, $210,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Forest Park Dr., 1637-Malaika Golden to Brandi Choice, $237,000.

Oakwood Lane, 2009-Grant Aristotle and Nicole Kaleolani Espinosa to Kenneth Blake Marshall, $350,000.

Roslyn Ave., 2505-Jarvis Lamar and Lauren J. Mahone to Charmaine D. Hicks, $280,000.

FORT WASHINGTON AREA

Buchanan Dr., 13401-Pedro Medina Colosia and Claudia Cristina Canas to Risa N. Hines and Betty E. Corea, $335,000.

Cooper Dr., 9005-Darlene F. Blondin and estate of Donna M. Flemion to Juan Pablo Urey Fernandez, $260,000.

High Timber Rd., 1907-Joan Rose and Mercer L. Montague to Saul Contreras, $270,000.

Lanham Lane, 7420-Marion Cieplak Jr. to Felix Cruz Amaya and Maria De La Cruz Sorto, $270,000.

Lumar Dr., 3415-Nina S. Ponce and Tawonda Boyd to Mauricio Villatoro Aleman and Deily N. Batres, $243,000.

Payne Dr., 4325-Millard A. Walter III to Jorge A. Arevalo and Juan N. Sanchez Castro, $285,000.

Rhodesia Ave., 1710-Lillian Jordan and estate of Shirley L. Conley to Julieta Hinojosa Loza, $210,000.

Rolling Green Way, 10217-DLJ Mortgage Capital Inc. and Selene Finance to Susan Harris and Johnetta Wormley, $450,000.

Taylor Ave., 1607-Rex A. Butler to Matthew Charles Overton, $300,000.

Wedgewood Pl., 9610-Patsy S. Anderson and estate of Bruce Nils Anderson to Liliana Soto Mamani and Quintina L. Cruz Costilla, $355,340.

GREENBELT AREA

Greenbelt Station Pkwy., 8220-NVR Inc. to Chunhua Peng, $483,610.

Mandan Terr., 8143-Brenda Bello and Raul De Jesus Ascencio to Lilian S. Bermudez, $274,500.

Miner St., 8266-NVR Inc. to Erika W. and Daniel Sun, $385,435.

HYATTSVILLE AREA

Emerson St., 5401-Four Corners Properties Corp. to Ricardo G. Amador Mares, $295,000.

42nd Ave., 5707-James Patrick Madden to Doug W. and Katherine A. Gates, $700,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Red Wing Lane, 8503-Salome U. Ebogu to Samuel N. Mbah, $345,000.

Van Allen Lane, 7517-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Devin Salley and Maha Adlan Abdelaziz, $378,381.

Wellington St., 9325-Alex Hall to Pablo M. Lucero Saavedra and Leticia Olmos Cruz, $364,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Briarley Pl., 14624-Jonas J. and Rheiya M. Florance to Henry Graves, $399,999.

Effie Fox Way, 3900-D.R. Horton Inc. to Jonathan Levine and Alexis Taccara Barnett Sherrill, $429,990.

Jones Bridge Rd., 14015-Cynthia S. and John C. Harrison to Shawn Timberlake and Imoni C. Hampton, $615,000.

Merikern Lane, 9510-V. Mortgage Reo 3 Corp. and Newrez Corp. to Terrington N. and Shantanie S. Wellington, $310,000.

Pentland Hills Dr., 3807-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Alicia Victoria and Savannah Wanda Lee Cowans, $423,040.

Prince Royal Pl., 9924-Darell Andrews to Kenneth Smith Jr., $290,000.

Ridgely St., 302-Lily B. Che to Daniel Abungwi, $335,000.

Shumard Way, 13907-NVR Inc. to McDonald and Sylvia Thornton Peoples, $560,440.

Trafton Dr., 10712-Daniel Aguilar to Gerrit Mason Dutler, $360,000.

Winterbourne Dr., 3005-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Yvonne McDougall Hall, $623,705.

LAUREL AREA

Belle Chasse Blvd., 13501, No. 411-21st Mortgage Corp. and Christiana Trust to Bibi H. and Oscar Dingraj Singh, $250,000.

Cherry Lane, 7580, No. 2A-Ajaya P. Nirola to Ebony L. Davis, $243,400.

Fenwick Ct., 8102-Thomas Leroy Nelson to Manuel Miner and Carlos E. Nolasco, $287,000.

Jib St., 14233, No. 7432-Jennifer S. Boulin to Yoselin H. Villanueva and Gladis Marina Ayala, $175,000.

Montgomery St., 324-Douglas M. and Susan G. Hayes to April and Eric J. Albertine, $450,000.

Van Dusen Rd., 7005-NVR Inc. to Jason and Joveth Sampson, $414,420.

Van Dusen Rd., 7015-NVR Inc. to John Mark and Kendall Reid Mines, $411,055.

MONTPELIER AREA

Imperial Dr., 8304, No. 4-C-Shara N. Jones to Wilson E. and Ebipade R. Tunkaremu, $242,000.

NEW CARROLLTON AREA

Hanson Oaks Dr., 4102-Sharon E. Crawford to Cynthia Johnson, $255,000.

Lamont Pl., 6509-Susana Jimenez and Gerber Moreira to Helbert Lopez, $220,000.

Ravenswood Rd., 8424-Charmaine Jones to Jose S. and Emelda Sanchez, $306,000.

89th Ave., 6004-Ernesto J. Rosado Toro to Santos Medrano and Wendy Medrano Hernandez, $349,900.

OXON HILL AREA

Careybrook Lane, 207-Bank of America to Jesus Fernando Leiva Duran and Nilda Roxana Alfaro Celino, $257,250.

Riverhaven Dr., 145, No. 132-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Bria Danielle Midgette, $289,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 526-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Erkeda L. Derouen, $399,900.

Waterfront St., 143, No. 204-Rajesh M. and Angela M. Patel to David A. and Ottilie A. Pierce, $700,000.

RIVERDALE AREA

Crest Park Dr., 6012-John D. Engels and Alain J. Otarola to Senoria Katherine Clarke, $410,000.

47th Ave., 6416-Stanley Martin Companies Corp. to Arna Rose and Nosrat Shamsadini, $570,500.

SUITLAND AREA

Crab Apple Ct., 4146, No. 5-Lakisha R. Reid to Shadia L. Henson, $232,000.

Pine Grove Dr., 6706-Tasha and Pernell Savage to Yessenia Marilu Cruz Chicas, $211,000.

Tangier Pl., 4805-Comfortable Living Property Management Corp. to Rogelio A. Chacon Marquez, $312,000.

Towne Park Rd., 4637-NVR Inc. to Jerron Joe, $330,815.

TEMPLE HILLS AREA

Afton St., 2504-Suyapa D. Pineda Espinal to Tara Dalley, $287,000.

Chadwick Terr., 2044-Kristen Evelyn Wise to Bruce D. Sterling, $260,000.

Kirby Dr., 2337-Roderick Q. and Phyllis L. Holmes to D’Mitris Johnson, $228,000.

Summerhill Rd., 6208-Jason C. and Karal Busch to William Taylor, $314,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Manorwood Dr., 3504-Sandra Yvonne Battle to Spooner Carlton Underwood Jr., $260,000.

14th Pl., 5419-Andriy A. Burshtynskyy to Dairis and Idalia L. Sales, $340,000.

UPPER MARLBORO AREA

Candy Hill Rd., 15203-Cole and Danielle Spurge Swavely to Brendan P. Gill and Nathaniel Good, $420,000.

Daniel Sim Ct., 10917-Colleen N. and Thomas L. Bray to Cenella and Michael Crandon, $268,000.

Furgang Rd., 10606-D.R. Horton Inc. to Anthony Ulysses and Ashleigh Brooke Williams, $430,000.

Lord Fairfax Pl., 13830-Courtney Anderson to Taiysha Hobbs, $240,000.

Piaffe Cir., 9402-Mab of Canter Creek Corp. to Billy Ancheta and Christopher McGrail, $524,122.

Saw Mill Lane, 9508-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Francine White, $373,088.

Trotters Glen Dr., 5201-Mary Beth and Alex Preston Gruber to Remensmos Mbah and Jane Angum Buro, $460,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Church Rd., 3311-Alfred G. and Mary Catherine Chroniger to Yesenia Madelin Alvarado and Franklyn I. Graham, $340,000.

Kings Tree Dr., 1007-Conwall L. Henry to Ram and Alexis Blyther, $344,000.