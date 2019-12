Phoebe Lane, 10110-Edward Kent Cockerham and estate of Edward Harold Cockerham to Asha Purohit, $335,000.

BLADENSBURG AREA

Emerson St., 6011, No. 313-Joyce Arthur to Sandra Parada Campos and Juan Portillo, $70,000.

BOWIE AREA

Brunswick Lane, 12810-Estate of Theodore M. Becker and Marlene Becker to Magdaline Nsoa, $320,000.

Lavender Lane, 4212-Deutsche Bank National Trust Co. and Saxon Asset Securities Trust to Tsui Fang Chang, $288,750.

Maple Bluff Lane, 3413-Colleen Gleason and Karen Dalton Rogerson to David Tran, $239,900.

Quanders Promise Dr., 4208-Steven E. and Tonya Dixon Brigham to Robert and Sikina Black, $468,000.

River Valley Way, 4822, No. 150-Dorrie Arrigo to Jacquelin Darby, $210,000.

Shelley Ct., 8500-William Nicanor and Meanda Dudse Copeland to Edna Dunn Rogers, $472,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Everglade Lane, 15616, No. 406-Tershia T. Collins Paniagua to Takeya Shareece Bland, $195,250.

Patriot Lane, 1252-Cindy A. Cox to Steven and Grace Berman, $210,000.

BRANDYWINE AREA

Hunts Farm Rd., 14426-NVR Inc. to Ingrid L. Williams, $407,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Capitol Heights Blvd., 600-House Buyers of America to Erica McCoy, $185,000.

Huntsworth Ct., 1023-United Communities Against Poverty Inc. to Ingrid E. Ortega, $249,480.

Onslow Way, 5625-Bank of New York Mellon and Bear Stearns Asset Backed Securities to Christopher Butler, $195,000.

Saint Margarets Dr., 424-Estate of Cardell J. Jones to Qianxia Huang, $236,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Greeley Rd., 7202-Efrain Villatoro and Maria D. Blanco Escobar to Efrain Amaya and Maria A. Canales, $262,000.

CLINTON AREA

Clendinnen Dr., 7815-Melvin F. Collins to Wendy Dove, $455,000.

Quiet Brook Lane, 10112-Shafi Akrami to Ronita Jones, $279,900.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Glendora Ct., 7304-Anita M. Washington to Mary M. Young Adams, $332,000.

Kipling Pkwy., 6624-Anthony Datcher to Ofelia Lopez and Yonis A. Valladares, $220,000.

FORT WASHINGTON AREA

Barrett Rd., 8216-Chavon F. Thompson Tate to Benjamin Osorio Barrientos and Victor Osorlo Sanchez, $330,000.

GLENN DALE AREA

Locust St., 9816-Stephen McClellan and Lidia Ramos Cedillo to James G. and Hellen N. Gutwa, $340,000.

GREENBELT AREA

Mandan Rd., 7931, No. 622-Daniel Lopez Garcia to Dawn K. Nichols, $132,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3827, No. D-302-Miya L. Batts to Roxana E. and Esther J. Gonzalez, $170,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Finns Lane, 7404-JD Investment Group Corp. to Jose Jaime Robles, $269,999.

Heidelburg Rd., 6914-Mary Anne Patchan to Alexander Fuentes Velasquez and Argelia Del Carmen Guevara De Fuentes, $341,000.

Van Allen Lane, 7523-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Kenrick F. Roberts, $401,263.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Darlenen St., 12619-Gisela Achas Neri to Joan E. Harrison, $329,900.

Firethorn Ct., 150, No. 13-5-Alpha Housing Corp. to Xzandria Mahlena Barnhill, $231,000.

Isham Ct., 4-Olakanmi Akinkoye to Sherry R. Smith, $365,000.

New Acadia Lane, 13310, No. 108-Lynette D. Murphy to Patricia M. Holguin and Juan E. Bucheli, $144,000.

Sutton Dr., 10804-Theodore R. and Debra D. Butler to Aolat and Ralph Tunde Akanni, $355,000.

LAUREL AREA

Ashford Ct., 14918-Peter A. Khakali to Vincent Omar Douglas, $273,700.

Malaya Pl., 15404-Eugenio Tirado and Luz Maria Torres to Selvin L. Maldonado Cartagena, $300,000.

White Way, 1201-Roberto P. and Lynn Felix Bagtas to Reina De La Paz Martinez, $329,900.

MONTPELIER AREA

Imperial Dr., 8243, No. 1-G-Sandra Allen to Samuel Abimbola Nathaniel, $215,000.

NEW CARROLLTON AREA

Decatur St., 6812-House Hunters Corp. to Rachel E. Birr Cordova and Julio E. Cordova Rogel, $351,000.

85th Ave., 5414, No. 101-Melrose Realty Corp. to Przemyslaw M. Praszczalek, $134,975.

OXON HILL AREA

Silver Clipper Lane, 510-IHMW Potomac Overlook VIII Corp. to Paul Lawrence Washington Jr., $746,292.

RIVERDALE AREA

Ingraham St., 6720-818 International Corp. to Vilma E. Serrano and Iris V. Acevedo Martinez, $328,000.

Wells Run Pl., 4702-Stanley Martin Companies Corp. to Amy Huff, $485,000.

TEMPLE HILLS AREA

Rickey Ave., 3406-Baron Wadley to Jocquinn Thompson, $349,900.

31st Ave., 3235-Woodbridge 1 Corp. to Daymon Battle, $275,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Longford Dr., 1802-Hailemichael Berhane to Lisa R. Watson, $324,000.

Wells Pkwy., 7203-Jeffrey L. and Susan Martin Studds to Samuel C. Fuentes and Pauline M. Roa, $440,000.

24th Pl., 6423-Elbert F. and Jennifer J. Whiting to Renee Mariana Monroy and Edvin F. Lemus, $225,000.

UPPER MARLBORO AREA

Eyre Dr. S., 3514-Vicki R. Taylor to Kimberly Burroughs and Kimika Noel, $280,000.

Forest Pines Dr., 5117-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Maurice A. Moxey and Dayna A. Archer, $384,434.

Furgang Rd., 10604-D.R. Horton Inc. to Markita L. and John R. Miller, $520,686.

Wrightwood Ct., 12602-Pennymac Corp. to Sharday Ford, $270,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Festival Ct., 804-Tonya S. Cothran to Tanisha J. Lucas, $440,000.

Saint Francis Way, 11943-Wilmington Savings Fund Society and Carlsbad Funding Mortgage Trust to Dorcas O. Yahaya and John Michael, $374,900.

