Medinah Ridge Rd., 2708-Percy E. Giles III to Woinshet T. Mandefro and Biruk G. Chewaka, $348,000.

ADELPHI AREA

Cherry Mill Dr., 3219-Lindsay and Kyle Gregory to Wang Chen and Bi Qing He, $455,000.

Riggs Rd., 9702-Ethel A. Hurt to Keren Yoselyn and Dilia Yojana Giron Alvarado, $415,000.

BELTSVILLE AREA

Black Foot Ct., 11211-Linda E. and Betty Ann Garriques to Nurul Islam and Hosne Ara Begum, $280,000.

46th Ave., 10400, No. 101-Mary Jane Burke to Shaochi Wen, $95,000.

BOWIE AREA

Cordell Ct., 4007-Robert J. and John R. Mignogna to Adrian Russo, $410,000.

Gerrards Hope Dr., 4801-Craig C. Caridine to Carlita M. Scott and Brian S. McPherson, $530,000.

Hatties Progress Dr., 4204-Tristar Holdings Corp. to Jennifer Kathleen and Justin Lee Boyle, $549,000.

Lavender Terr., 4214-Teela Samuel to Charles Leigh and Toni Strickland, $333,000.

Olney Ct., 13202-Brian C. and Deanna M. Swartzfager to Lucy M. Porter, $348,000.

Quanders Promise Dr., 4301-Audrene Smith to Augustine and Judith Eta, $480,000.

Reston Lane, 4805-Lawrence E. and Cheryl A. Hess to Claudine Fleury, $358,000.

Savoy Lane, 3007-Brian and Sara Chang to Kristel Guzman Flores, $349,900.

Stockbridge Ct., 4412-Edgar B. Palmer to Oral J.R. Braithwaite, $300,000.

Ulysses Ct., 13504-Kamlawattie and Jaffar Khan to Raymond A. Ngwa and Angelina A. Mbaw, $455,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Ettrick Ct., 3911, No. 10-37-Beverly J. Howard to Lisa Noriko Gates, $279,000.

Plymouth Ct., 1818-Keith M. Estelle to Nicholas Charles Arthur and Karen Lynn Yeagle, $305,000.

BRANDYWINE AREA

Danville Rd., 4703-Charles L. Shane to Laurine Benjamin and Oonijah T. Thomas, $245,500.

Hunts Farm Rd., 14432-NVR Inc. to Kiyane Perez, $380,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Brooke Rd., 1005-Michele A. Freeman to Calvin B. Parker, $223,000.

Daimler Dr., 168, No. 51-Javier A. Rodriguez to Fasika Debebe, $221,000.

Falkland Pl., 5763-Jamar Perry to Romard McCray and Brintney A. Graves, $220,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Belgravia Lane, 7503-Kemi A. Baltimore to Dwane McGinnis and Calbeah Thompson, $291,200.

Dutch Village Dr., 1848, No. R-267-Rowena Nicole Nelson to Cuong Tran, $90,000.

Flagstaff St., 6808-Matawin Ventures Reo 2016 2 Corp. to Glory Angela Grace Malbon, $202,000.

Kent Town Pl., 2503, No. B-Tara Parson Riley to Marcell Washington, $110,000.

Muncy Rd., 7761-Imperial Investment Group Corp. to Elder D. Lemus Osorio and Margarita Noemy Martinez, $217,000.

Tremont Ave., 3002-Carrie L. Rowell to Victoria and Bryan Samuel Barnett Woods, $350,000.

CLINTON AREA

Banleigh Lane, 9101-Larry and Dalphine Wiley to Laura E. Shouldis, $405,000.

Fishing Creek Way, 7724-HB Properties 1 Corp. to Tiffani M. Bing, $266,000.

Milligan Ct., 9204-Wilmington Savings Fund Society and Hilldale Trust to Vivian Cruz, $309,900.

Rotunda Ct., 7301-Estate of Nicole M. Dutch and Antoinette Dutch Braxton to Rashawna Dawn Young, $297,000.

Tellico Pl., 9604-Rhonda J. and Howard Pernell Ball to Nathaniel Gibson, $375,000.

COLLEGE PARK AREA

Creighton Dr., 7522-Michael A. Blum to Dermin Rosa Varela, $379,900.

Limestone Pl., 9255-Howard and Agnes E. James to Jin Ma and Wensheng Liang, $409,990.

Westchester Park Dr., 6034, No. 101-Melissa Laffen to Eric Lapmeng Tang, $140,000.

34th Ave., 8714-Zhengrong Li to William D. Sammon, $280,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Centaur Dr., 1301-Rebecca H. King to Angela F. Wheeler, $219,900.

Donnell Pl., 7125, No. D4-Juan Jeffers to Janice Kyler, $80,000.

Forest Run Dr., 2813, No. A-Donna Jaye Harvin to Daveson Dorcena, $235,000.

Helena Pl., 7009-Ram Gehani to Ta Rina Cheyenne Davis, $250,000.

Iron Forge Rd., 1322-F&M Home Improvement Solution Corp. to Darnell Nash Sidberry, $340,000.

Merritt St., 6601-HMM Investments Corp. to Shermita L. Rodgers, $298,000.

FORT WASHINGTON AREA

Aquarius Ct., 11507-Nex Ventures Realty Inc. to Susanna McPhilomy, $449,000.

L’Enfant Dr., 13204-T&E Properties Corp. to Scott Bryan McGhee and Heba Elamin, $315,000.

Moat Way, 510-Pablo Rosas Gutierrez and Ivonne Lisinski to Camelia Canabal Acevedo and Carlos Monteagudo Rivera, $426,000.

Pitt Dr., 11905-Kenyatta Fletcher to Laura Mae Hill, $300,000.

Saratoga Ct., 1606-Shelton J. Foxworth to Pernell R. Brown Jr., $438,500.

GLENN DALE AREA

Wood Pointe Dr., 6207-Foday Bangura to Glory and Elijah Umoh, $400,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 7818, No. 399-Hiram H. Haywood III to Dawn K. Nichols, $113,000.

Lakecrest Dr., 7746-Charles Prouty to Leeanna B. Saunders and Linda Banks, $160,000.

Vanity Fair Dr., 7827-Wanda Holder to Mohamed Bundu, $365,000.

HYATTSVILLE AREA

Kennedy St., 4510-James P. and Danielle G. Creighan to Daniel Lee Conway and Anne Ferguson Nesmith, $425,000.

Oglethorpe St., 4410, No. 615-Raymond H. Glendening and Erin F. McDowell to Theodore Washington Caruthers, $115,000.

43rd Ave., 6111-Estate of Richard P. Youniss to Jamila A. Hinds and Nikolas Alejandro Francis, $375,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Belva Pl., 5505-Angela Y. Helwig and estate of Charles E. Dotson Jr. to Gilberto Alvarado Cruz and Blanca M. Roque De Alvarado, $260,000.

Glenarden Pkwy., 7925-Elsa Najera to Willber E. Giron Yanes and Eneyda I. Aleman Campos, $265,000.

Mueserbush Ct., 2902-Tyrhonda Pinkney and estate of Robert A. Jones to Oyebola O. Adejuwon, $275,000.

Worrell Ave., 9349-WFC Flagship Corp. to Shane O. and Stacy A. Freckleton, $332,000.

100th Ave., 6907-Sherrie E. Miller to Jose M. Guzman, $369,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Beech Orchard Lane, 2804-James E. and Gail R. Donaldson to Daniel L. Ronan, $625,000.

Campus Way S., 10041, No. 104-Denise L. and Meredith W. Johnson to Juanita C. Robinson, $181,000.

Copper Beech Dr., 15619-Nex Ventures Realty Inc. to Ronald G. and Anne Jenelle B. Burke, $492,000.

Hannah Way, 11215, No. 5-Nichelle A. Davis to Chelsi J. Blanchard and Lisa A. Burrell, $192,500.

Joyceton Dr., 11557, No. 31-4-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Ashley Kristin Body, $213,000.

Mart Ct., 12504-Alex A. and Lindsey N. Kinder to Regina Ann Holliday, $315,000.

Royal Commerce Pl., 9814-Satkaa Enterprise Corp. to Marie Patrice Reynolds, $319,900.

LAUREL AREA

Carroll Ave., 312-Cac Investments Corp. to Wilber A. Mata Trejos, $305,000.

Dorset Rd., 15611, No. 83-Francis D. Snodgrass to Gabriel P. Harris, $190,000.

Millbrook Lane, 15819, No. 132-Syam Kumar Ganna and Raghu Thota to Linda Soto, $275,000.

Vista Dr., 14007, No. 30-Francis and Maria Stransky to Brian Wenk, $132,000.

William St., 14112, No. 18-E-Shelly Neill to Thomas and Timothy Morataya, $176,000.

MONTPELIER AREA

Horton Rd., 9010-Manuel and Natividad Montiel to Dawngkimi Hnamate and Vanlalsawma Chhakchhuak, $360,000.

Silverbirch Lane, 12400-Janet E. Bowman to Jerson and Kristi Malaguit, $340,000.

MOUNT RAINIER AREA

32nd St., 4526-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Ximena C. Morales, $290,000.

NEW CARROLLTON AREA

Darby Rd., 6706-Iyabo W. Akanni to Sandra P. and Andrea P. Munoz Franco, $265,000.

Macbeth St., 5440-Almaz Shiferaw to Carlos E. and Margarita L. Menjivar De Ramos, $245,000.

Sara St., 7315-Paul Jerome Tintle and estate of Margaret A. Tintle to Lilian Yentoh Kimah, $250,000.

Woodlawn Dr., 4818-Adrienne R. Fields to Darcis E. Bonilla Medrano and Sonia Bonilla Amaya, $305,000.

OXON HILL AREA

Ottawa St., 5720-Linda B. and Kerry A. Freeman to Cesar A. Maradiaga Corrales, $221,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 27-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Nefi Quintero, $284,900.

Riverhaven Dr., 145, No. L03-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Michael Bobo and Chanda Macias, $641,900.

RIVERDALE AREA

Norman Ave., 6009-Janice Faye Johnson and estate of Juanita M. Johnson to Heldin A. Quintanilla and Maria I. Aleman Chavez, $235,000.

SUITLAND AREA

Skyline Dr., 4203-Department of Housing and Urban Development to Luis A. Rodriguez, $295,000.

TEMPLE HILLS AREA

Chesterfield Dr., 5404-HK Home Elite Corp. to Darius Webb and Alyssa Babineau, $377,000.

Delmar Ave., 4315-Bryan A. Bishop and Ruth B. Swinson to Andrea Blake, $299,000.

Hemlock Pl., 3803-Jereme and Jennifer Whiteman to Anisha N. Hindocha and Jake Shuford, $364,000.

Keating St., 2408-Global Investments and Trading Corp. to Ganna Shvets, $275,000.

Murdock St., 4005-Karen L. Tracy to Denise Williams, $229,900.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Clagett Rd., 4319-Mindy L. Ehrenfried to Samuel W. and Christina S. Jack, $625,000.

East-West Hwy., 4216-Jovelcasas Corp. to Jefferson K. Wilson, $420,000.

Sheridan St., 2305-Angela Lawyer to Andangchwi S. Ndofor and Tangu F. Yunishie, $315,000.

UPPER MARLBORO AREA

Arrowhead Dr., 7009-Jonas and Dorothy A. Drayton to Marwin A. Rodriguez Portillo and Gladys N. Navarro Cifuentes, $317,000.

Carousel Ct., 12814-Estate of Robert J. Muckenhirn to Tiffany Mims, $249,000.

Croom Airport Rd., 15701-Thomas W. and Lolita A. Harley to Robert and Ana Scott, $437,500.

Deer Meadow Lane, 9108-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Michelle R. Ware, $404,409.

Fox Stream Way, 9044-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Mayauda Lashia Bowens, $423,824.

Fox Stream Way, 9060-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Darnell Jean Taylor and Jasmine Nichole Ford, $395,609.

Governors Park Lane, 15406-Caruso Builder Balmoral to Dominique Lamont Morrisey and Shonell Denise Moses, $666,990.

Harcourt Rd., 4819, No. 11-Afton Brittany Patterson and Ashleigh Brooke Williams to Reginald G. Moffitt, $265,000.

Ritchie Marlboro Rd., 3400-Clyde R. and Grace Smith to Ivan Reyes Zurita and Francesca P. Megraw, $320,000.

Steel Creek Pl., 3805-SM Parkside Corp. to Boman Kambai Avong, $428,620.

Trumps Hill Rd., 9051-Magruder Property Corp. to Tomi and Jonathan M. Rucker, $737,674.

Wheeling Ave., 12209-Adjoa and Sean A. Shortridge to Stenise Rolle Sanders, $379,990.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Dunwood Valley Dr., 14607-Frederick Anthony Graham to Jennifer A. and Ernest B. Chambers, $489,900.

Hallandale Terr., 12000-Mannas Corp. to Kiana Lewis, $255,000.