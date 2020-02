BELTSVILLE AREA

Apex Lane, 4509-Howard and Ana Faigao to Alvin and Iren Salazar, $315,000.

Brick Clay Lane, 7522-Calatlantic Group Inc. to Chikezie Obinna Okoro, $374,945.

Cordwall Dr., 11516-Alvarez De Banegas Corp. to Megan M. Hunt, $390,000.

BOWIE AREA

Avondale Dr., 5811-Renee E. Bathon and Linda M. Braerman to Keith Beeler, $365,000.

Conifer Lane, 3900-Jackie D. Horton Davitt and Kim T. Horton Gale to Matthew Glasgow, $285,000.

Galaxy Lane, 11901-John D. and Cynthia M. Pauley to Miya Anita Smith Johnson, $376,400.

Gradys Ct., 11900-Maria Alvarez to Robert A. Forteh and Anyinkia Aminkeng, $520,000.

Lavender Lane, 4312-John M. and Katriel T. Holloway to Evintz Fertil and Merline Blanc, $336,000.

Melling Lane, 12400-Keith S. Douglass and Dorothy M. Amato to Perryl and Doreen Smythe, $365,000.

Oxford Ct., 16220-James Patrick Haas to Maria O. Lozano Huezo and Jorge Zamudio, $389,900.

Raging Brook Dr., 11233, No. 237D-Bank of New York and Cwabs Inc. to Margaret Doherty and Kpele Aka, $200,000.

Saint James Sanctuary Dr., 13215-Alema Yehu Maru and estate of Frehiwot Maru to Sabbena Allen, $408,000.

Tapered Lane, 2901-Stephen C. Sook and estate of Ruth Evelyn Hynes Sook to Roderick Kibler, $360,000.

Winchester Lane, 3933-Shawn K. and Selina Ann Abrahamson to Momar Thioune, $312,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Eastview Ct., 4006-Daniel Rogers to Miguel Talamantes Jr., $280,000.

Paisley Lane, 15914-Dorothy S. and Carl Wiener to Jonathan G. and Jessica L. Collins, $300,000.

Platte Dr. N., 15610-David L. Harris to Geobani Guerra Jr., $261,000.

BRANDYWINE AREA

Chadsey Lane, 15621-Michael A. Graston and Susie M. Pitts to Shantil Dolores Davis, $335,000.

Hunts Farm Rd., 14428-NVR Inc. to Anthony T. Kelly, $385,000.

Oak Dr., 8504-Naa Dimson to Patience Tetteh, $300,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Eagle St., 5610-A. Investments Inc. to Juan C. Capriles Perez and Patricia Jaldin Sanchez, $250,000.

Jade Ct., 6805-Olafusi Olafioye to Raven Jeffers, $219,900.

Liberia St., 6304-Beaufort Investment Group Corp. to Kimberly Yvonne Dockery, $249,900.

Pacific Ave., 1526-Flora Corner Corp. to Kavon Antonio Smith, $375,000.

Urn St., 4205-Angel Capital Corp. to Roman Escobar Portillo, $288,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Avanti Pl., 808-Integrity Professional Contracting Corp. to Haitham Hijazi, $260,000.

Dutch Village Dr., 1783, No. L-335-Hard Top Corp. to Jennifer Redman, $167,000.

Grouse Pl., 7521-John E. Allen to Brianna Gaskins, $232,500.

Mahogany Dr., 7173, No. 5-Gregory Anderson to Olatunji Umaru, $203,500.

Suiter Way, 7884-Aaron A. and Ayodeji O. Fakunle to Akeem A. and Olubumi C. Ali, $250,000.

CLINTON AREA

Cedar Chase Dr., 8417-Antonio Branham and Margo Smith to Kevin A. Hill and Aprille T. Chisley Williams, $507,000.

Fishermens Ct., 5600-Shawn M. and Crystal A. Genius to Thomas J. Lyles Jr., $290,000.

Marlee Ave., 11305-Vincent Tyrone Spriggs to Priscilla Ann Wicker, $275,000.

Quiet Brook Lane, 10110-Wells Fargo Bank and Park Place Securities Inc. to Lisa Henry, $220,000.

Surratts Rd., 7720-Joyce Boucher and the estate of Robert M. Hogge Sr. to Maria C. Perez and Eduardo J. Portillo Menjivar, $252,000.

COLLEGE PARK AREA

Albion Rd., 4514-Samuel W. and Christina S. Jack to Timothy Todd Appelo, $569,500.

Laguna Rd., 5026-Roxanne Skoog Tyra and estate of Margaret L. Skoog to Theresa M. Whelton, $256,000.

Westchester Park Dr., 6018, No. 301-Xiaocui Zhang to Keqin Wu, $141,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Donnell Pl., 7112, No. C3-James O. and Deborah B. Young to Ervin Steven and Loumiser Glenda Washington, $60,000.

Forest Run Dr., 2805, No. 2-102-Citibank to Timothy Burley, $100,000.

Glendora Dr., 1925-Kendall and Tanya Bey to Rico Taylor, $265,000.

Hil Mar Cir. S., 5910-Stacey Ann Walker to Mitchell A. and Kisa Pettus Roberts, $255,600.

Walters Lane, 3714-Blakeney Enterprises Inc. to Shantia McCarroll, $334,900.

FORT WASHINGTON AREA

Bock Rd., 7904-Arminda and Cesar Alvarez to Mary Marshall, $311,500.

Kisconko Rd., 9712-Le Trong Tran and Wayne Huu Cai to Claudio Grassini and Zoe M. Rodriguez, $385,000.

Mike Rd., 10015-Pinnacle Estates Corp. to Angelina Dufie, $326,000.

Pendleton St., 13303-Shane O. Watson to Jacob Aaron Childs and Meghan Ruth Hubbard, $333,000.

Riverview Rd., 10701-Walter S. and Queen Champion to Michael Norman, $253,648.

Westerly Lane, 10001-Manuel Escobar to Griselda S. and Jeffrey A. Escobar, $435,000.

GLENN DALE AREA

Oakley Rd., 7200-Bank of New York Mellon and Structured Asset MTG Investments II Inc. to Rebecca Takem and Pandita Eta, $430,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 7718, No. 139-Heamawatee Dharam Ramphal to David L. and Diana L. Horning, $142,500.

Lake Park Dr., 6710, No. 2E-Jelani Whitt to Tamela Saunders, $215,000.

HYATTSVILLE AREA

Kennedy St., 4326-James W. Wiley and Abigail Bar Lev Wiley to Wegayehu and Sisay Asefa, $450,000.

Oglethorpe St., 4410, No. 217-Derrick Vaughn to Tamara Diane Poulos, $140,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Beachwood Ave., 9704-Stephen H. Kiefert to Edgar E. Hernandez, $288,000.

Finns Lane, 7296-Mark J. Conto to Sayra Yanira and Alexander A. Garcia Bermudez, $320,000.

Morley Rd., 9221-Gary Anthony and Tanya V. Mack to Jose D. Mercado Bonilla and Maria Lidia Rivera, $345,000.

Wood Edge Way, 9907-Timberlake Wood Glen Corp. to Tara Clark, $419,864.

100th Ave., 6904-Sherrie Miller and Jerald Neveleff to Brigitte and Dieudonne Kamwa, $375,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Beech Orchard Lane, 2802-John E. and Sandra Elaine Robinson Pettis to Shanetta Scott, $535,000.

Bottsford Ave., 409-Ronald G. and Tammi T. Fisher to Wanda G. Harrell Mitchell, $550,000.

Chester Grove Terr., 8914-Linda R. Byrd Cobb to Lucia Marcela Lopez Vera, $245,000.

Finchingfield Way, 15502-Westphalia Row Partners Corp. to Daniel Claiborne and Stephanie D. Holder, $751,090.

Joyceton Dr., 11213-Jennifer Williams to Sunday S. Akanbi, $279,000.

Maned Goose Lane, 13723-Stephanie R. Hill and Belinda J. Gantt to Felicia F. Owo, $344,000.

Rifton Ct., 400-Gita and Kamlesh Shah to Rachelle Edmond Millington, $645,000.

Walcott Lane, 1710-Residential Value Corp. to Xiaoqing Jiang and Xiaojin Chen, $342,000.

Winterbourne Dr., 3210-Westphalia Row Partners Corp. to Monjah Brown, $535,370.

LAUREL AREA

Carissa Lane, 7810-Rex and Teena Thomas to Pierre Nicolas Nacel and Marie Yolette Nacel Jean, $295,000.

Dorset Rd., 15603, No. 28-Demetria Singletary to Jada Marie and Juliana Joan Yearwood, $160,000.

Gorman Ave., 316-Mohammed and Nazeerunnisa Yahya to Patricia Milagro Camacho and Yadira Zecibel Valencia, $320,450.

Millbrook Lane, 15801, No. 141-Reuben S. Thomas to Johnson and Florence Frimpong, $275,000.

MONTPELIER AREA

Greenview Dr., 14215-Catherine J. Williams to Ibbis N. Dominguez and Jorge Dominguez Hernandez, $374,000.

Player Dr., 9301, No. 112-Joana P. De Carvalho and Bruno V. Marques to Janice C. Fitzhugh, $240,000.

NEW CARROLLTON AREA

Allison St., 7104-Maria L. Saavedra and Bernardo H. Carino to Lin Gan Chen and Xiao Qing Zhang, $270,000.

Rockford Dr., 4719-Murray Kedley to Kelvin Riley, $313,100.

Thornwood Rd., 3731-Os Consult Corp. to Elizabeth I. Martinez and Albino M. Carino, $313,000.

OXON HILL AREA

Huron Dr. N., 141-Robert Burch to Phuong C. Truong and Dat K. Luu, $310,000.

Modoc Lane, 610-Synergy Gateway Corp. to Devin Moreno, $364,900.

Potomac Passage, 155, No. 415-Susan Clark to Charlene Newsome, $410,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 403-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Eunmee and Jaebum Shim, $559,900.

Wilson Bridge Dr., 507, No. 6706-William Allen and Mark Allen Gaskins to Jose Rene Pocasangre Pena, $72,500.

RIVERDALE AREA

51st Ave., 6512-Sherida Jones and Sherri King to Scott Kim, $210,000.

67th Ave., 5307-Sandra Jean Fowler to Jorge L. Marroquin Lemus and Seleny J. Mazariegos, $225,000.

SUITLAND AREA

Silver Park Terr., 4019-Kingdom Developments Corp. to Jerome Ross and Ieshia N. Seaborn, $255,000.

TEMPLE HILLS AREA

Brinkley Station Dr., 3007-Royal O. Davenport to Markita C. Davis, $267,000.

Foster Pl., 2420-Jose E. Lorenzana Guerra to Stefan and Chithalina Coleman, $332,000.

Janice Lane, 5733-Donna J. King and estate of Katherine M. King to Vanessa Ulloa and Mirna E. Zetino, $290,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Roanoke St., 2006-Bryan Michael Hall to Gianna and Joel B. Warner, $394,900.

Van Buren St., 2102-W. David Allen and Cleamon Barnes to Gido Orozco Hernandez, $290,000.

UPPER MARLBORO AREA

Captain Bayne Ct., 4717-Anisa Latif to Nekol A. Gaskins, $285,000.

Deer Meadow Lane, 9106-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Ishmael and Catherine O. Lamptey, $393,221.

Forest Pines Dr., 4707-Olivia Swanson to Amber Torney, $355,000.

Fox Stream Way, 9058-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Gaston C. Finney III and Tamara Denishia Bethea, $363,651.

Georgian Dr., 7401-Paul and Lynda J. Griffin to Derrick A. and Dale Jones, $620,000.

Green Apple Turn, 9813-RCW Construction Group Corp. to Tiffany and Chadwyck Quinn, $348,000.

Mapleshade Lane, 5201-James L. and Robert D. Corley to Ronald Jerome Douglas II, $215,000.

Old Marlboro Pike., 14306-Brooke & Schaefer Construction Corp. to Sheila M. Brunson, $460,000.

Trumbull Dr., 12919-Xcel Properties Corp. to Devin Ingram, $293,000.

Walter Herrera Way, 5607-Phillip Williams and Alyssa Armstrong to Kevin and Nicole Epps, $505,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Hall Station Dr., 904, No. 100-Paramount Investments Corp. to Gina Dorsey, $288,000.