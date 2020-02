Maple Dr., 15401-A.K. Prime Investments Corp. to Allan P. and Maria Castro Pico, $329,000.

Springvale Ct., 2111-Roger A. and Marjorie T. Kelly to Patricia A. Lawson Muse and Charles Anthony Muse, $1.32 million.

ADELPHI AREA

Curry Pl., 8301-Kathleen Agnes and Kevin McCall to Cynthia Baur, $346,500.

Hughes Rd., 2509-Abigail Bruce Watson and Natanael Velasquez to Edgar O. Gonzalez and Melquis S. Saravia, $323,500.

Merrimac Dr., 1912-Come Back Terps Corp. to Erika S. Alvarenga Henriquez and Samuel D. Mayorga, $385,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 617-Amer Helmy to Chouaibou N. Pafouyouom, $55,000.

Red Oak Dr., 1935-Madonna Anyanwu to Edilberto P. and Evelyn D. Chicas De Garay, $375,000.

Ruatan St., 1910-Fitzroy and Sharon L. Sparks to Zeng Qin Liu, $328,000.

Truxton Rd., 10520-Sheila F. Blum and estate of Bertha Vinner to Joseph and Maclani Araujo, $335,000.

BELTSVILLE AREA

Beltsville Dr., 12049-Robert A. and Karen L. Sheppard to Trinidad and Cruz D. Romero, $275,000.

Cherry Hill Rd., 11224, No. 279-Anita Properties Management Corp. and Realty Corp. to Priya Sharma, $125,000.

Cherry Hill Rd., 11370, No. 1P-Department of Housing and Urban Development to Diana C. Portillo Parada, $72,000.

Gordon Ave., 12107-Angelo G. and Brenda W. King Wade to Tiffany V. Lewis, $400,000.

Hawk Ridge Ct., 11421-Ryan Desandez and Tiffani Jones to Frank Adusei Poku and Nancy Godoga, $280,000.

Longhorn Dr., 4701-Sankuratri Corp. to Trung Phung, $390,000.

Olympia Ave., 5000-Myung S. Kim to Dung Nguyen and Tram Thi Ngoc Tran, $330,000.

Prince Georges Ave., 4721-JC Properties & Remodeling Corp. to Chevohn H. Johnson, $469,500.

Romlon St., 4513, No. 303-Gokul C. and Tripti Das to Rosario Alvarez, $120,000.

Wicomico Ave., 4612-Vipul Thakore to Heng Zhang, $408,000.

BOWIE AREA

Bartlett Lane, 2713-Reverse Mortgage Funding Corp. and Celink to Kevin M. and Regina Andrews, $265,000.

Deepwood Ct., 4629, No. 113C-Mobolanle and Olayiwola Ayodeji to Teresa O. and Victor K. Uwajeh, $218,000.

Falling Water Ct., 13113-Arick A. and Leslie T. Washington to Robert L., Toni R. and Cecelia M. Crawford, $470,000.

Glenn Dale Rd., 4105-Shamika and Martin Lee to Kwesi Gill and Thilibah G. Guytan, $430,000.

Hatties Progress Dr., 4521-Claude Eliane Bonkoungou Lompo to Shauna Kay J. Jorandby, $545,000.

Irongate Lane, 3716-William S. Cox to Ann M. Branch, $389,000.

Libertys Delight Dr., 12800, No. 303-Victoria Haastrup to Sheila Westray, $300,000.

Malta Lane, 12216-William E. Luck to Jose L. and America Y. Guerrero, $349,900.

Milburn Lane, 12612-Kenneth K. Mallory to Latoya Stukes, $353,500.

Running Deer Way, 4604, No. 381D-Cynthia Thomas Johnson to Tammy Cromartie, $265,000.

Vein Rd. W., 6300-Shadawn Tenille Salmond and Luis A. Jimenez Jr. to Sonja B. Wiggins and Marie R. Johnson, $375,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Alban Lane, 2007-Timothy Goureau and Cynthia Lee Smith to Michael Jose and Linda Jernagin, $335,000.

Birch Leaf Terr., 17008-Vincent W. and Katherine S. Mathis to Rita B. Jenoure, $596,000.

Easthaven Ct., 15807, No. 204-Kimberly W. Nickens Willis to David Latchan, $155,000.

Enders Terr., 16501-Lisa D. Creech to Maurielle Herring Stewart, $285,000.

Heming Lane, 12645-U.S. Bank National Association and the Rmac Trust to Emily Elizabeth Richardson, $259,000.

Northshire Lane, 3407-Maryam D. Alberto to Minerva Sayo Aseberos, $342,900.

Paisley Lane, 15913-Timothy and Danielle Kellogg to Larissa Morgan and Rebecca Ann Curry, $400,000.

Perkins Lane, 15808-Marlene W. Mance to Michael E. Diggs II, $310,000.

Pond Meadow Lane, 16117-Chartez Bond and Zena Brown to Steven and Jennifer Snyder, $330,000.

BRANDYWINE AREA

Benjamin Ring St., 15412-Derick Holt to Carol Keeve, $307,000.

Chadsey Lane, 15717-Predaricka M. Mendez Lopez to Danny T. Patton Jr., $418,000.

Lusbys Turn, 7904-Kenneth A. and Lucille A. Arnold to Salvador R. Leiva Gonzalez and Ena Estela Aguilar, $290,000.

Nanjemoy Dr., 7409-Brian and Venecia Calloway to Rashad and Melvina Wilson, $465,000.

Redwood Dr. W., 11851-Jonathan Dale and Evelyn P. Moltumyr to Aaron N. Smith, $320,000.

BRENTWOOD AREA

Newton St., 3907-Rosamund James Mason to Romelia Beltrand and Marlon Alfredo Romero Osorio, $330,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Alabaster Ct., 808-Karen P. Tilghman to Florence Fleming, $279,900.

Birchleaf Ave., 604-Aziz Properties Corp. to Tatiana A. Barnes, $245,430.

Calmos St., 6604-Swathi Rao to Janeile A. Carter, $320,000.

Dewitt Ave., 1600-Princeton Tree Corp. to Ronald D. Hart, $270,000.

Early Oaks Lane, 1418-Elvia A. Espana to Fortunato Herrera, $250,000.

Heath St., 4920-Erica R. Harris to Melvin Joel Miranda Martinez and Rosa Angelica Carabantes Alvarenga, $244,000.

Onyx Ct., 7011-Naomi Franklin to Andrea Valencia Waters, $237,900.

Willow Hill Dr., 7108-Asata L. Warner to Victor O. Membreno Guevara and Evelyn Y. Guerra, $330,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Columbia Pl., 2133-Beeren & Barry Investments Corp. to Jared Mandel and Harry P. Glenn Finer, $210,000.

Dutch Village Dr., 1782, No. P-298-Ana Amaya Rivas to Nicole McDonald, $146,000.

Hillview Rd., 8614-Mattie and Elmer C. Newman to Charles T. and Arlene M. Allen Boyd, $420,000.

Palmer Park Rd., 1910-Andre G. Herron to Dora A. Lopez Hernandez, $232,000.

CLINTON AREA

Accolade Dr., 3403-Demitri A. McDaniel and estate of Sandra Smith McDaniel to Jose and Marina Nalvarte and Pedro Gutierrez, $330,000.

Boniwood Turn E., 5745-Robbin Beard Anderson to Nathan E. and Enidsia S. Darby Gill, $275,000.

Canberra Dr., 8601-Eric Morris Johnson to Angela J. Marshall, $330,000.

Dangerfield Pl., 8706-Gregory H. Swann to Kathy, Juan Bautista and Blanca Maldonado, $259,000.

Hermitt St., 11412-Dennis G. and Clementine D. Homesley to Samuel and Linda E. Chavarria, $287,000.

Kirkpatrick Ct., 3206-Erica Young to Sandra G. and Alvin Wade, $435,000.

Peaceful St., 6606-Keno Jermaine and Alberta Marie McCain to Lezlie J. and Richard Lawrence Colbert, $315,000.

Trent St., 5410-Logiko Investments Corp. to Andrew J. Taggart, $308,000.

COLLEGE PARK AREA

Pontiac St., 6203-William Davis McConnell Jr. to Alberto Yanez, $325,000.

49th Pl., 9119-Dardo D. Kleiner to Sholange Wise and Dwayne Omar Green, $300,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Forest Park Dr., 1760-Melinda Cunningham to Ruby A. and Bernard Lyles, $219,000.

Harwood Rd., 2004-Effect Inc. to Jose R. and Angela D. Quintanilla Hernandez, $265,000.

Overdale Pl., 2605-Eden and Maria Garibay to Andres and Lidia Marquez De Guevara, $200,000.

Ritchboro Rd., 8827-Teresa M. Fallin to Jessica M. Jennings, $250,000.

Wendover Ct., 1305-Move in Ready Corp. to Yonette M. Argyle, $319,999.

FORT WASHINGTON AREA

Barrett Rd. E., 7811-Rita P. Osborne and Preston Cardell Monroe to Carmen W. Mallari and Janae Rivera, $265,000.

Chalfont Ave., 13318-Eva Alicia Mead to Angela L. Adams, $299,000.

Coldwater Ct., 13412-Monica D. Atkins and Jarvis B. Bradley to Angela Marie Mathis, $429,990.

Fort Foote Rd., 9207-Carolinian Estates Corp. to Keisa L. Alston, $302,000.

Murray Hill Dr., 8013-Kodiak Homes Corp. to Jia Hui Pan and Mei Duan Lin, $335,000.

Pendall Dr., 4601-MSA and Associates Corp. to Theodora Ward Parris, $365,000.

Reid Lane, 13307-Theresa and Michael Flaim to Donna M. Hamlin, $380,000.

Stonesboro Rd., 3748-Isa Investments Corp. to Donald R. and Kirsten L. Brew, $370,000.

Vernon Dr., 8004-George and Gloria Kemp to Damaris J. Rosales, $270,000.

GLENN DALE AREA

Brookland Rd., 10707-Jenifer Broadwater and Joseph Pekny to Alejandro Rafael Salvador and Ronny Atilio Pozo, $340,000.

Glenwood Ct., 6800-Kenneth Chioma to Jose A. Alvarado, Ramon Jimenez Soto and Indolfo Jimenez Leon, $330,000.

GREENBELT AREA

Bird Lane, 8101-Yolanda and Neville Voglezon to Rafeal B. Rodriguez, Mabel De Jesus Zelaya, Alejandro Tirado and Claudia M. Vasquez Zelaya, $275,000.

Greenbelt Rd., 8447, No. 202-Jill A. Perry to Elsa Leticia Garcia Avalos, $138,000.

Greenbelt Station Pkwy., 8121, No. 302M-Kimberly Maisel to Mynor J. Cruz, $395,000.

Hanover Pkwy., 7804, No. 286-Sandra L. Henry and Margaret L. Smith to Muhammad Farooq, $130,000.

Lastner Lane, 201-Richelle Stevenson to Haile and Shirikiana Gerima, $385,000.

HYATTSVILLE AREA

Oglethorpe St., 4410, No. 501-Jennifer Dooling Koschalk and estate of Margaret D. McLaughlin to Carlyssa Jasi Winstead, $115,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Chervil Rd., 8408-House Buyers of America Inc. to Tonette Ngassa, $355,000.

Fontana Dr., 9406-Yvonne M. Lee to Maria Del Carmen Jimenez Villanueva and Feliciano Rodriguez, $285,000.

Grant Dr., 7921-Tyrone and La Trice Duncan to Ericks E. Velasquez, $227,000.

Kerman Ct., 6701-MSA & Associates Corp. to Mariannis Pineda Amaya and Juan F. Monge, $399,000.

Lyngate Ct., 5700-Karol R. and Thomas Logan to Yency B. and Gustavo A. Guevara, $465,000.

Ruxton Dr., 5531-Alfredo A. Benitez Canales and Maria M. Amaya De Benitez to Alejandro Diaz Delgadillo and Maria De Jesus Zuleta Batres, $315,000.

Tuckerman St., 9113-Golden Star Corp. to Emma Carolina Perez, $360,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Bennington Dr., 11007-Patrick Marsden to Aaron N. Long, $372,000.

Bowers Ct., 14810-Toll XI Partnership to Arthur Bondzie Simpson, $670,553.

Castleton Dr., 48-Diba Corp. to Daniel and Beverly Zook, $365,000.

Congresbury Pl., 2114-Jamelle L. Tolson and Cecelia Royster to Jeffrey and Shanoria Morgan Walker, $412,500.

Fittleworth Terr., 2114-Joey Cedric and Latoya Stukes to Tobias Nolen and Kelly Kitchens, $530,000.

Homestead Dr., 11518-Freddie L. and Darlene C. Kilgore to Brenda and Toddlethia West, $425,000.

Kettering Pl., 11228-Brandi T. Shelton to Crystal Morgan, $245,000.

New Acadia Lane, 13301, No. 104-Nola B. Roy and estate of Dorothy R. Faircloth to Joe and Verbeatean Amos, $205,000.

Pentland Hills Dr., 3610-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Mark Anthony and Tara Tyesis Greene, $545,000.

Richard Bowie Lane, 15219-D.R. Horton Inc. to Birdina L. Miller, $394,500.

Silver Teal Way, 14007-Deutsche Bank National Trust Co. and First Franklin Mortgage Loan Trust to Eric R. Rhodes Jr., $310,000.

Town Center Cir., 8961, No. 1-306-Otis C. Workman to Kyle J. Majors, $160,000.

Westerlo Ct., 13808-NVR Inc. to Habte Teclemariam, $557,390.

Winterbourne Dr., 3003-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Darnel O. and Memuna S. Dixon, $564,000.

LAUREL AREA

Archsine Lane, 7311-Fernando De Castro and Melissa Galdos to Derrick Tyrone and Keyauna Fogle, $374,000.

Bounds Ave., 15401-Christopher and William J. Allison to Saul Dejesus, $385,500.

Cherrywood Dr., 14906, No. 5B-Chetan and Vijay Gulati to Deborah Atkins, $248,000.

Gales Ct., 16304-Brian B. Burke to Elisa Ivonne Serrano, $380,000.

Mayfair Terr., 6977-Diayle J. and Justin D. Davis to David A. Tapia, $287,000.

Niles Dr., 6802-Realty Properties Corp. to Diana V. and Paul J. Amancio, $395,000.

Post Office Ave., 20-Modernize Plus Corp. to Maria Rosa and Mario Armando Thomas, $387,840.

Sweet Brenda Ct., 8316-David V. Cabral to Jacquelin Y. Giron, $435,000.

Wheatland Pl., 15007-Patrick and Kelli Perodin to Sadatu Susan Kemokai and Peter Sieh Clarke, $309,000.

Ninth St., 612-Ascension Homes Corp. to Joseph J. Choi, $265,000.

MONTPELIER AREA

Boise Rd., 9905-Reynald and Ketly Laguerre to Markus Odom, $259,900.

MOUNT RAINIER AREA

Taylor St., 3101-Carlton Travis Cone to David Epley, $526,000.

NEW CARROLLTON AREA

Emerson Rd., 7743-Charlie and Matias Investment Corp. to Alicia Denning and Gabriel Delgado Mancera, $336,295.

Meadow Trail Lane, 3916-Verland E. Graham and James D. Faulk Jr. to Guy Achille Tchouantchom, $290,000.

Riverdale Rd., 7505, No. 2048-Jawanza Jones to Donna Baker, $88,000.

Westbrook Terr., 5901-Anthony and Jalena Rowan to Maria and Damien Williams, $340,000.

OXON HILL AREA

Barrymore Dr., 509-Accurate Angle Investments Corp. to Jose F. Guevara and Andrea Benavides, $293,000.

Norlinda Ave., 2308-Thurman R. and Brenda R. Watson to Rouki Aoudou, $240,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 222-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Doyle Travode Wallace, $276,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 356-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Donald Quarles II, $314,900.

Wilson Bridge Dr., 534, No. 6735-William A. and Mark Allen Gaskins to Dogan Urhan, $59,900.

RIVERDALE AREA

Patterson St., 6702-Lucila Chino to Hong Wu, $305,000.

Wells Run Pl., 4708-Stanley Martin Companies Corp. to Benjamin Lee, $475,000.

51st Ave., 6301-E.L. S. Realty Inc. and Bernard P. Caplan to Hao Ping Chai, $273,000.

SUITLAND AREA

Cable Ave., 6007-Rooster Corp. to Jacqueline Boykin, $310,000.

Hartford Hills Dr., 4306-VIP Home Investment Corp. to Manuel De Jesus Cruz and Halis Elizabeth Rodriguez Rosales, $296,000.

Porter Ave., 2001-Mar Remodeling Corp. to Cierra M. Shelton, $335,000.

Skyline Dr., 4312-Aziz Properties Corp. and Jamil Akhtar to Alvaro Garrido Yepez, $310,000.

Woodland Rd., 6311-Nilson O. Canenguez to Floyd and Doris Johnson, $242,000.

TEMPLE HILLS AREA

Afton St., 2306-Rena B. Clemons Taylor to Ekundayo Platt, $261,000.

Harley Lane, 6201-Lisa Knight to Eric and Marivit Gamboa, $370,000.

Joan Lane, 5600-Tejas Sapra to Carlos E. Adamski, $319,900.

21st Pl., 4013-Thomas N. Mathis to James I. and Marsulette A. Walker, $365,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1009, No. 416-Jason Travis Mack to Candy Marquez Gonzalez and Catalina Gomez Martinez, $73,000.

Sargent Rd., 5412-John T. and Barbara W. McKay to Rodolfo Cruz, $310,000.

14th Pl., 5413-WFC Flagship Corp. to Audrey Marie Spencer, $425,000.

36th Pl., 5612-Margo A. Tintle to Gareth A. and Micah Letishia Morgan, $369,000.

UPPER MARLBORO AREA

Broadmoor Lane, 11803-Renee A. King to David Edward R. and Latanya C. Sanders Peak, $334,000.

Chariot Way, 4227-Teresa G. Cannady to Ronald F. Wilson Sr., $410,000.

Eyre Dr. N., 3511-Constance V. Ford to Chloe Jeanette Walker and Sylvester George, $245,000.

Furgang Rd., 10600-D.R. Horton Inc. to Michael Robinson and Kevin A. Gordon, $514,585.

Governor Lee Pl., 14311-Dwayne Eley Jr. to Carmgelaux M. and Janine Desrosiers, $295,000.

Grandview Ct., 13132-Cedra Eaton to Oscar T. and Sherra A. Dunkins, $292,000.

Keepsake Lane, 10504-FFI Holdings Corp. to Tiffany R. Garrett, $574,900.

Lord Dunbore Pl., 13408, No. 1-4-Pamela C. Graves to Tanya Henriette Thomas, $139,000.

Natalie Dr., 9714-Restoration Reo Corp. to Jerome White and Beverly Ann Taylor, $395,000.

Rectory Lane, 14211-Jeffrey and Heleana Burritt to Tomaneci A. Waller and Charles Elliott Day Jr., $350,000.

Sherborn Lane, 4500-Paramount Investments Corp. to Lonnice Hammond, $277,000.

Steel Creek Pl., 3803-SM Parkside Corp. to Kevin Lee Correll, $428,355.

Thames Ct., 4307-Federal National Mortgage Association and Old Republic Title Co. to Reeshemah Speaks, $350,000.

Trumps Hill Rd., 8300-Joy Greene to Isihaka Jabiri, $365,000.

Willoughby Rd., 14606-Regions Bank to Domingo Alfredo Recinos, $325,000.

Wyman Way, 9726-John C. and Dianne L. Regner to Michelle Lester, $319,900.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Bermondsey Dr., 2008-U.S. Bank and J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust to Sylvia and Chukwugozie Ejeh, $347,500.

Dervish Ct., 14601-Dale L. and Pamela S. Veal to Malik Rahim Brown and Tiffany Germaine Fields, $712,000.

Erion Ct., 10018-Donna R. Staton to Hamid Reza Bidani, $520,000.

Gristmill Lane, 12800-Cristian Ceballos to Marcus Allen and Michelle Chandler Haines, $905,000.

Jorrick Ct., 15003-Autumn Maria Montague and James G. Hunter Jr. to Cordelia I. Malai and Martin E. Forka, $485,000.

Kitchener Ct., 10777-Djenaba A. Kendrick to Samuel Kwasi and Augustina Anador, $280,000.