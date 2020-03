ADELPHI AREA

Edwards Way, 9200, No. 301-Roberto Cesar Izaurralde and Maria Cristina Quiroga Jakas to Isaac A. Benitez, $91,000.

Lebanon St., 1711-Arturo and Eduardo E. Castillo to Nelson and Leslie Dominguez, $282,000.

Metzerott Rd., 1804, No. 102-Moreen and Thomas J. Freso to Jose M. Coyoy, $107,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 1501-Adedapo Adewale Tejuoso to Misrak M. Gebrekiristos, $110,000.

Riggs Rd., 8109-Ryan and Isabella Lahuti to Lawrence Briscoe Jr., $359,000.

Rutland Pl., 10417-Elfred and Bettina Deynes to Guillermo B. Hernandez and Maria M. Reyes, $410,000.

Eighth Ave., 6502-Warren Portis and Donna Marie Gordon to Isayas Afewerki and Medhanie Berhe, $365,000.

BELTSVILLE AREA

Elkridge Ct., 3101-David A. and Catherine Elise Cole Garcia to Gabriela, Yudaisy B. and Francisco Hernandez, $389,000.

Harford Ave., 4916-Wilton Eugene Smith to Erick N. Perez Loayes, $310,000.

Howard Ave., 4905-Luis C. Sierra Zapata and Martin Frisancho to Tulio Ramos Cantarero, Jose A. Amaya Cantarero and Liliana Gonzalez Arevalo, $345,000.

Quimby Ave., 4717-Anna Marie Gable to Dieudonne Noel, Rose Y. Etienne and Marie Yveline Chaudry, $367,000.

Rustic Rock Lane, 12911-Calatlantic Group Inc. to Nana Kwaku and Marthina Obeng Gyau, $431,725.

BOWIE AREA

Alexis Dr., 6607-Delores Jewell to Rhonda Edwards, $369,900.

Belair Dr., 2814-Charlie Frank Mann and Cecilia Anne Pribyl to Thurman W. and Kimberly A. Cook, $310,000.

Deepwood Dr., 11403, No. 199A-West Coast Servicing Inc. to Thomas and Cheryl Lee, $198,000.

Greens Discovery Ct., 13602-Anis U. Ahmed and Musfia Sultana to Joseph L. Boone Jr., $699,900.

Hillmeade Rd., 6723-Beautiful Houses Corp. to Manuel Joel Lopez Lucero, $332,000.

Kembridge Dr., 12605-Paul C. and Carrie A. Casto to Cecile De Guia and Richie Aque Canete, $395,000.

London Lane, 14601-Angelo Paul Jenifer to Ibiann A. McKenzie, $285,000.

Marthas Choice Cir., 13113-John G. and Margaret J. Bridgeo to Leonel A. and Dina Raquel Valle Ramos, $460,000.

Traymore Lane, 2905-Jacoueline Jackson to Elmer A. Cruz and Elba Gomez Ruballos, $310,000.

Winding Lane, 12423-Rebecca S. East and estate of Patricia A. East to Kevin A. and Amor Zamora Gifford, $390,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Alderwood Lane, 16103-Jason William and Arva Sheri McCray to Gregory W. Toner, $390,000.

Eagles Nest Dr., 3100-Troy S. and Wendy M. Garrett to Jude D. Titus, $425,000.

Edgeview Terr., 15918-Howard W. and Ericka W. Ways to April Holder, $319,950.

Envision Terr., 3823-Walter J. Fleming to Damaris Maricela Valdez and Douglas M. Marchante, $295,000.

Longleaf Dr., 17202-Dawn M. McRae to Princeton and Victoria N. Anyim, $530,000.

Norwegian Ct., 15523-Angela N. Avery to Janice Juette Daye and Vertice Lee Dozier, $250,000.

Piller Lane, 15734-Nasi and Victoria Khoshtinat to Latisha R. White, $255,000.

BRANDYWINE AREA

Brandywine Heights Rd., 14302-Tina M. and Harry C. League to Manuel E. Villalobos Martinez and Johanna Lizbeth Sanchez De Villalobos, $290,000.

Duckett Rd., 14220-Aptus Capital Group Corp. to Larry and Danielle N. Graham, $325,000.

Kennett Square Way, 15313-Debra Denise Young to Victoria Roscoe, $305,000.

Lytton Ave., 12515-Visiono Investments Corp. to Delonte A. Nelson, $329,900.

Paoli Ct., 15316-Malcolm B. and Alexis D. Clerkley to Jamila Balamani, Fletcher Ruffin and Chaka Balamani, $415,000.

Springfield Rd. S., 14010-Lighthouse Assets Corp. to Lakisia Hull, $304,500.

BRENTWOOD AREA

42nd Ave., 3300-Jose Noe Delcid Perez to Santos Orlando Baires, $320,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Aquamarine Ct., 6973-Calandra Tate Moore and Calandra Rilette Tate to Takiea Nicole and Lamont J. Edwards, $285,000.

Cabin Branch Dr., 716-CSRE Development Corp. to Symone Herring, $262,860.

Clovis Ave., 1208-Bocel Builders Corp. to David Lee Thompson, $314,950.

Drylog St., 6809-Daryl and Natalie Jackson to Rodney Tubbs, $320,000.

Elfin Ave., 621-Az Capital Inc. to Michon Bunch, $237,000.

Karen Blvd., 1311, No. 409-Juan C. Guzman and Carlos Veira to Alma Reyfil M. Evasco, $136,000.

Nova Ave., 1006-Micon Corp. to Maria C. Merlos Escalante, $251,500.

Palatine Ave., 6101-Kristopher Perkins to Thomas and Brandi Byrd, $489,000.

Walker Mill Rd., 6977-Monica Henson and David L. McGill to Felisha T. Griffin, $254,900.

60th Ave., 908-Estate of Tanya Taylor Morris to Stacey Phelps, $201,000.

CHELTENHAM AREA

Bailey Dr., 10711-Ibrahim O. and Latifat Abolade Hassan to Derrick and Antoinette J. Barbour, $397,500.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Carlyle St., 5807-Joshua D. and Miriam R. Mengers to Lauren Meals and Sean Bruce Rennick, $465,900.

Forest Terr., 6924-SRM Investments Corp. to Sheila Best, $246,000.

Oregon Ave., 1802-Everett C. and Louise V. Garnett to Ivan Aguilar Dominguez, $310,000.

63rd Ave., 3134-Thelma M. Woodland to Iglesia Casa De Gracia Y. Fe, $325,000.

CLINTON AREA

Barbara Ct., 7901-Wilbert W. and Wanda D. Ferguson to Angel J. and Ivan M. Navia Echeverria, $310,000.

Derrick Pl., 10004-George E. and Doris E. Brewton to Lorenzo and Crystal N. Banks, $280,000.

Goblet Way, 7133-Tichi Property Corp. to Briana Bradley and Jerel Jackson, $299,900.

Helmsley Dr., 9028-Victoria M. and Marcus E. Pridgen to Dexter Pritchett, $339,000.

Hillantrae Dr., 12412-FFI Holdings Corp. to Fanta Kaba and Mamadou Saliou Danfaca, $450,000.

New Ascot Lane, 7810-Matthew Thomas to Anthony Derrick Shepherd II, $370,000.

Piscataway Landing Dr., 12902-Oxford Enterprises Corp. and Abbas Ghassemi to William Lewis, $489,900.

Sand Cherry Way, 6816-Huan C. Zheng to Deborah Love, $459,200.

Wade Ave., 6913-William Hoggard to Wallis C. and Shayla Baxter, $480,000.

COLLEGE PARK AREA

Niagara Rd., 5027-Teresa Rivas and Jesus A. Diaz to Huiai Wu, $283,800.

Stewart Ct., 5005-Francisco E. Rivera and Luisa Teresa Ruenes to Henry A. Gomez Brito and Jatnna Elizabeth Gomez, $364,990.

Westchester Park Dr., 6100, No. 1806-John M. Wysong to Ronald A. Piekarski and Emmeliza Lesenana Cabanero, $145,500.

52nd Ave., 9703-Edward J. Maginnis to Jean G. Nicolas, $322,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Altamont Pl., 1808-Robert W. Fralin II to Piedad C. Nilson Rohena and Massiel E. Gonzalez, $290,000.

Breton Dr., 2212-Stars Home Corp. to Lakeeta and Xavier Scott, $289,990.

Darkwood Ct., 6729-Renee M. Diggs to Odell Jermaine and Treion Latoya Powell, $264,500.

Gateway Blvd., 7011-Roy L. and Jacquelina H. McDaniel to Karen M. Trejo Ayala, $215,000.

Hil Mar Cir. N., 6031-Triple L. Construction Corp. to Courtney Berry, $255,000.

Kenova St., 6513-Lewis E. and Antoinette E. Robinson to Derek Dietrick Fleming, $275,600.

Lakehurst Ave., 2402-Tirza L. Buelto to Ariel Henson, $227,499.

Ramblewood Dr., 2209-Ricardo Jacinto Calva Tol to Ermont T. Tchapnda and Billor N. Noukeu, $315,000.

Rock Quarry Terr., 5661-Darrell D. and Natasha R. McNeill to Alexis J. Smith, $266,000.

FORT WASHINGTON AREA

Aten St., 11906-Regina V. and Joseph C. Burke to Phuc Huu Le, $415,000.

Benjar Ct., 202-Leon D. Chase to Alem M. Ejigu, $399,000.

Cimarron Lane, 4400-Constance K. White Smith to Corinne L. Lovas, $360,000.

Crafford Pl., 7216-Christi L. Roberts Hairston to Sandy Mejia Ayala, $192,000.

Everhart Pl., 5843-Madeline A. Green to Ebony S. Pierce, $289,000.

Holly Cir., 13114-Johnson and Partners Corp. to Sabrina and Chancelor Baird, $435,000.

Kingsway Rd., 2904-Maylin Ibanez to Francisco De Jesus Castillo and Glenda Lisbeth Ramos Machorro, $300,000.

Middlefield Terr., 6821-Andrea Bobby Allen to Wanda Laverne Hairston, $350,000.

Poling Ave., 1706-Mary E. Brokenborough to Kevin D. Key, $562,000.

Rolling Green Way, 10210-Bank of New York Mellon and the Cwabs Inc. to Marcio De Mello Benedetti Dos Santos, $351,750.

Tantallon Dr. W., 825-Karen Dean and estate of Walter D. Smith to Anthony and Lecia Anderson, $350,000.

Trafalgar Ct., 11303-Mark L. Woodford to Ricky McDade, $245,000.

Windemere Ct., 1156-Randolph Gadson to Paul T. and Bernice McCleary, $157,000.

GLENN DALE AREA

Dubarry St., 9706-David Luong and Thu Minh Le to Joseph Mensah and Juliet Akyinabah, $467,000.

Janesdale Ct., 5102-Jennifer and Cornive Simon to Hattie Lee Abner, $530,000.

GREENBELT AREA

Emilys Way, 7849-Sergio and Rossana McKenzie to Daniel G. and Rahel T. Daniel, $305,000.

Greenbelt Rd., 8481, No. 102-Kam Investment Trust to Deborah Squire, $92,000.

Hanover Pkwy., 7822, No. 415-Janet Lee and Lynda P. Robertson to Floyd and Nicole K. Campbell Tomlinson, $165,000.

Lake Park Dr., 6622, No. BM-Jamie A. Weng to Lashaun V. Holmes, $220,000.

Mandan Terr., 8163-James B. and Bernadette M. Murphy to Jacqueline G. Jenkins, $298,000.

HYATTSVILLE AREA

Emerson St., 5601-Marcos F. Rauda to Germania J. Mejia, $445,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Gladys Ct., 4609-Nak Properties Corp. to Craig C. Killgo Jr., $393,265.

Hardwood Dr., 6315-Michael J. Mattie Jr. to Loveline Njeti and Raymond Buhmbi, $314,150.

McHenry Lane, 9103-Donnamarie and Michael Chambers to Virgil L. and Renee O. Flemming, $279,900.

Seasons Way, 8581, No. 5-Charles C. and Roberta Buell Deegan to Brenda D. Sigaran, $149,000.

93rd Ave., 6302-Rosa Best Johnson and Regina Dobson Cousar to Martina Guzman, $250,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Argos Pl., 14707-Alfred B. Corbett to Vernada Y. Williams, $410,000.

Berrywood Ct., 9811-Olushola O. Ogunmefun Fatodu to Aminata Coulibaly, $285,000.

Brown Station Rd., 2550-Ronald and Norma Goode to Alvin Bratton, $429,900.

Chester Grove Rd., 2941-Brooke McGhee Marshall to Mary A. Wellington, $222,500.

Drumsheugh Ct., 601-Home Rescues Corp. to Jamil Ashon Woods and Mia Vivien Sensabaugh, $515,000.

Glastonbury Way, 15704-Department of Housing and Urban Development to Paul Olakunle Ikujuni, $486,150.

Honeysuckle Ct., 11445, No. 4-5-JK Real Properties Corp. to Cecilia N. Alexis, $215,000.

Kettering Way, 11308-Karen Jean Schettler to Daniel Faola, $222,000.

Medstead Lane, 2810-Westphalia Row Partners Corp. to Romil T. and Michelle Fate T. Figer, $449,990.

New Pointe Dr., 9903-Sivad Properties Inc. to Raymond Gilley, $352,000.

Stanwich Terr., 603-Nathaniel V. and Lynda Lee Bishop to Steven A. and Mai C. Leigh, $585,000.

Water Fowl Way, 14121-Brian L. Hodges to Erica Harnett Murray, $495,000.

Wharton Dr., 10907-Federal National Mortgage Association to Akongnwi Mankaasi, $264,900.

LAUREL AREA

Arbory Way N., 7631, No. 114-Skyhigh Realty Corp. to Rita and Ernest Cochrane, $244,000.

Belle Ami Dr., 14939, No. 60-Albert Martin Gates Jr. to Francoisa Esperamza Amaya Rivera, $267,500.

Bowsprit Lane, 14224, No. 610-Mohamed A. Yousef to Aadam Ford, $153,000.

Cherrywood Dr., 15020, No. 6M-Michael Brandon Stopek to Victoria A. Pettitt and Aaron C. Collins, $230,000.

Dorset Rd., 15601, No. 12-Jessica S. Mann to Kenneth Hypolite, $135,000.

Jib St., 14220, No. 5122-Sharon Skinner to Taylor Lindsey Courson, $200,000.

Millbrook Lane, 15827, No. 128-Dino and Maria Fasce to Maria Elizabeth Porter, $242,300.

Parkgate Dr., 14512-Christie and Derek Hurley to Christina and David Holland, $556,000.

Shannon Ave., 13903-Syed Rehan and Faiza Rehan Karim to Germain V. Janvier, Marie M. Janvier Etienne and Marie Lady Janvier, $409,000.

Vista Dr., 14039, No. 173-Rogers Enterprise Corp. to Smurna Adeline Vanik, $192,000.

Yardarm Way, 14113, No. 1210-Sancia Shim to Keila Weatherly, $172,000.

11th St., 333-Patricia A. and Raymond W. Burton to Tasha Renee Dorsey and Rashid Al Banna, $355,000.

MONTPELIER AREA

Apache Tears Cir., 12121-Darin Crowder to Fatmata B. Iscandri, $340,000.

Creekview Dr., 9342-Kiet Anh Huynh to Michelle Etienne, $366,000.

Laurelwalk Dr., 11313, No. 170-U.S. Bank and Bank of America to Jose Mondragon, $156,000.

Snowden Loop, 8606-D.C. Metro Investment Group Corp. to Donald A. Johnson Jr. and Kathryn C. Lopez, $405,000.

MOUNT RAINIER AREA

30th St., 3803-Paul L. Persinger and Cassandra M. Chechile to Heather Samuels Skall, $532,000.

NEW CARROLLTON AREA

Allison St., 7106-Rehab Wonk Corp. to Rosa Isela Reyes Gonzalez and Sheila Roslaidy Vivar, $330,000.

Glenoak Rd., 4801-Kathlyn P. and Harold F. Freeman to Rene Arturo Ochoa Zelaya, $260,000.

Lamont Pl., 6509-Herbert Lopez to Leydy Jimenez and Ruben A. Stratton Jr., $350,000.

Parkwood St., 6502-Dorothy Ballard to Yronelys A. Moronta, $325,000.

Shepherd St., 6911-Cortez S. and Lorraine S. Osborne to Christina Kunze, $233,000.

71st Ave., 4014-JC Property Corp. to Jose I. Funes, $314,000.

OXON HILL AREA

Dominion Dr., 7225-Peter P. and Elizabeth R. Delman to Tejas Sapra, $230,000.

Livingston Rd., 6616-John G. and David D. MacDougall to Shaukat Ali Tahir, $315,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 323-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Lonnie Christopher Gonsalves and Ruthie Jones, $484,900.

Riverhaven Dr., 145, No. 529-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Asad and Farzana Ehtesham, $329,900.

RIVERDALE AREA

Hillwood Dr., 6610-Nestor E. Rodas and Maria Avila to Aura I. Rodriguez Sotero, $300,000.

Taylor Rd., 5407-Next Level Property Group Inc. to Amy E. Pate, $449,900.

Woodberry St., 4502-Decola L. Johnson to Leslie Robins, $498,900.

SUITLAND AREA

Elmendorf Dr., 6022-Dana O. and Yolanda L. Underwood to Bernard and Melinda Chapman Grosvenor, $289,000.

Lewis Ave., 2809-NVR Inc. to Brittley Odom, $342,765.

Saint Barnabas Rd., 3823, No. 3825-Ty Webb Corp. to Monee Beverly, $74,999.

TEMPLE HILLS AREA

Brinkley Station Dr., 3135-Dontae Jamal Gordon to Treonte Taevon Fields, $208,000.

Edgemere Ct., 5209-Johnny C. Threat Jr. to Franklin Y. Escobar Sarmiento and Vivian Lorena Guardado Rodriguez, $313,000.

Holly Tree Rd., 4109-Annie R. Mack White and estate of Silas J. White to Steven W. Jenkins, $320,000.

Huntley Square Dr., 3331, No. C2-Bertha M. Buchanan to Dominic Green, $114,000.

Lambert Dr., 5610-Domingo Alfredo Recinos to Michele Cherlyn Deshazo, $289,900.

Portal Ave., 3701-John H. and Lashawn F. Yates Kelley to Maria D. Lopez, $240,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Balfour Dr., 6404-Brenda F. and Joseph C. Harris to Miriam A. and Antonia Reyes, $345,000.

Chillumgate Rd., 5916-Ruel C. Wellington to Henry A. Martinez, $365,000.

Pineway, 6817-Myron Beckenstein to Melanie A. Odlum, $219,000.

Toledo Terr., 3450, No. 316-James Patrick and James Robert Riordon to Deborah A. Jacobs, $78,000.

33rd Ave., 5827-Edwin M. Rivas and Maria O. Zavala to Carlos Mercado and Madeline Burbridge, $369,000.

41st Ave., 6103-Malcolm J. Cannon to Juan J. and Lupe Rojas Flores De Paniagua, $260,000.

UPPER MARLBORO AREA

Barenton Dr., 14201, No. 73-Imani C. Chisley Pittmon to David Anderson Jr., $260,000.

Canyonview Dr., 4201-Lavera V. Chittams to Semhar Tekle Bocelli, $236,000.

Chestnut Manor Ct., 5203-Lisa A. McManus and Horatio M. Mack to Michael and Cheila V. Cotton, $520,000.

Coventry Manor Way, 12704-Stanley Martin Companies Corp. to Rodney Vaughn Colbert, $679,990.

Dower House Rd., 7010-Richard A. and Patricia A. Zier to Maher and Mahmoud Elmaghraby, $251,000.

Furgang Rd., 10610-D.R. Horton Inc. to Antwion D. Jefferson and Sharron R. Carter, $472,000.

Grandhaven Ave., 8422-Tiffany Blunt to Leon and Corlecia Trim, $345,000.

Hammer Lane, 9816-21st Mortgage Corp. to Ada R. Wilson, $485,000.

King John Way, 4751, No. 188-Tonya P. Thompson Smith to Maria McEachern, $220,000.

Marlboro Pike., 10416-Delores F. Johnson Davis to Nicholas Mensah, $649,900.

Meadow Lark Ave., 9803-Marquis McCrimmon and Ronita L. Snowdy to Raemeka Mayo, $469,000.

Old Colony Dr., 12435-Aisha Wilson to Brian Lenard Baker, $235,600.

Piaffe Cir., 9408-Mab of Canter Creek Corp. to Paul A. and Donnita A. Hill, $563,066.

Reverend Boucher Pl., 14031-Ervin Dudley to Miatta A. Johnson, $275,000.

Sir Edwards Dr., 15604-Kenneth D. and Melissa Harris to Monique and Byron Stevens, $508,000.

Stonewood Ct., 9811-Carmen Morgan Chase and Renee Morgan Johnson to Jeannetta Evans, $320,000.

Trumps Hill Rd., 8600-Michael A. Gainey to Marcus Willis, $315,000.

Woodford Lane, 5113-Eyp Corp. to Karla Felix and Rianna Rios, $375,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Apple Blossom Ct., 1702-Vanessa R. Wilkins to Jennifer L. Bess and Justin Gerald Jahrel Lamb, $315,000.

Brady Ct., 1500-Nathan Yoseph to Brian K. Perry Sr., $499,500.

Doveheart Lane, 15415-Benjamin C. and Yvette C. Long to Michael P. and William Sheehan, $535,000.

Foxlake Dr., 10509-Victor Carter to Husainatu and Amie J. Johnny, $420,000.

Hillandale Way, 9903, No. 54-Pamela J. Fingers to Judy L. Woodall, $375,000.