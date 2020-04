Old Marshall Hall Rd., 16111-Johnny Alexander Lazo Cruz to Juan V. and Nelson Zavaleta, $350,000.

ADELPHI AREA

Geranium Ave., 10316-Raul Orellana Aguilar and Cecilia E. Melendez Carrillo to Heng Zhang, $380,000.

Muskogee St., 2602-Jacqueline Arely Segovia to Santos M. Fuentes, $430,000.

Willow Lane, 9211-Nancy Jean Graham and Christel M. Carpelloti to Felix A. and Maria I. Fuentes, $285,000.

AQUASCO AREA

Neck Rd., 23620-Teresa Cosimano and Eugene Antonioli to Kenneth M. and Jennifer L. Norleen, $766,000.

BELTSVILLE AREA

Christine Dr., 3121-Thomas R. and Judy L. Brown to Tadesse B. Wondim and Frehiwot T. Mitke, $379,900.

Greenmount Ave., 13229-Christopher T. and Monica S. Gomes to Thanh Nhat Duong and Phuong Dung Thi Pham, $352,000.

BOWIE AREA

Backus Dr., 11907-Carrie Shim Hue Pence to Natali D. Dethomas and Jeffrey Alita Garibay Sosa, $480,000.

Belair Dr., 3121-Mikael B. and Cereza Johnson to Claudio Ayukegba, $385,000.

Hurdleford Ct., 12203-Lester M. and Esther B. Danner to Madonna E. Ugbor, $538,900.

Langston Dr., 4626-Patrick and Tabia Pope to Brooke Sydnor, $278,000.

Maddox Lane, 12108-Michael D. and Stacey Gallagher Cleveland to Roy L. Gertz, $245,000.

Millstream Dr., 12632-Bryan A. Bishop and Lawrence E. Keval to Edvin Pinto, $275,250.

Quarterback Ct., 12341-Monae Petty Owens to Janice Maclean, $374,500.

River Run Dr., 8201-Matthew Edwards to Walter Presley and Mirian Rebeca Torrez, $555,000.

Stafford Lane, 12311-Arne Jeffrey and Gene Mark Townend to Raymond and Sonora I. Jackson, $310,000.

Victoria Heights Dr., 13023-Bethany Jewell Lichtenwalner to Luke and Catherine E. Gannett, $389,900.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Althea Lane, 2005-Lisa A. Jacobs to Josefina E. Best, $360,000.

Easthaven Ct., 15631, No. 1004-James A. and Cathy M. Williams to Nichole A. Nicholas, $175,000.

Elan Ct., 3941, No. 17-65-Douglas S. Alexander to Justin Exton, $263,000.

Ettrick Ct., 3902, No. 4-14-Tameka Drummond to Kia Bazemore, $260,000.

Pageant Ct., 1506-Joseph S. and Karin Sullivan to Tamika Alexander, $395,000.

Russet Dr., 17125-Jacky Hung Yu and Hung Tseung Chan to Frederick and Leticia Abena Owusu, $530,000.

BRANDYWINE AREA

Missouri Ave., 13904-Jane M. Walker to Maria C. Marquina and Yimi Eduardo Bonilla Rodriguez, $295,000.

Owings Ave., 13905-Kenneth Wilson to Anthony and Rachel Stone, $539,000.

BRENTWOOD AREA

Parkwood St., 3800-Dina P. White to Maria Recinos and Maria Isabel Menjibar Barahona, $290,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Dole St., 5400-Tumbes Development Corp. and Ems Real Estate Services Corp. to Woodner Risselin, $299,900.

Fernleaf Ave., 612-Martin Diaz and Jignesh Patel to Jose Luna Alvarado and Patricia Mora Bravo, $215,000.

Kayak Ave., 1009-Baltimore Home Wholesalers Corp. to Darrick Jones and Mark D. Goins, $219,000.

Omaha St., 4710-Adeyemi Ogunsola to Gloria Escobar Reyes, $300,000.

Riba Ct., 5402-Lisi N. Ferguson and Odean C. Hicks to Tenarkii Lewis, $300,000.

Southern Ave., 5639-Christopher A. Rogers to Natalie N. Muganda, $270,000.

CHELTENHAM AREA

Angora Dr., 10318-Adrian Blount to Christian William Jacobs, $259,900.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Asset Dr., 6701-Copeland E. Eccleston to Zelpha Reid and Freda Simpson, $415,000.

Columbia Ave., 2111-RTM Home Corp. to Juan P. Cruz Soto and Damris N. Orellana Fuentes, $299,786.

Greeley Pl., 2412-Pablo and Shanika Hernandez to Jose Luis Contreras Vivar and Rosalino Martin Hernandez Lopez, $275,000.

Matthew Henson Ave., 2310-Infinite Design & Remodeling Inc. to Jose E. Saravia Henriquez, $223,000.

Parrot Ct., 801-Bluestar Estates Corp. to Dafna Figaro, $302,000.

Willow Hill Pl., 404-Jing Ke and Xian Wang to Byron and Yasmine Ford, $312,000.

CLINTON AREA

Birchview Dr., 12007-James H. and Kathy S. Williams to Lamia Marlene Smith, $295,000.

Brazke Ct., 8712-William L. Higgins to Charlie Cano Jr., $369,900.

Clavier Pl., 3309-Federal National Mortgage Association to Cynthia Lucas, $344,000.

Crafton Lane, 6918-Diego A. Albornoz to Myeshia L. Daniels, $350,000.

Hale Dr., 9521-Blessed R.E. Investments Corp. to Kimberly M. Butler, $340,000.

Louise Lane, 6808-Charles and Jean Robinson to Charles Edward and Roberta Ophelia Billings, $339,955.

Plata St., 4931-NRL Federal Credit Union to Ivan Hardnett, $265,000.

Temple Hill Rd., 8806-Richard Talmadge and Juanita F. Stroble to Andre R. Stanback, $315,000.

COLLEGE PARK AREA

Berwyn Rd., 5710-Chih Chin Chen to Abhishek Kumar, $321,000.

Guilford Rd., 4614-Michael Andrew Goldstein and estate of Ralphine T. Goldstein to Michael Tseytlin and Nona Rinburg, $439,000.

Odessa Rd., 5019-Juan Carlos and Ana Lourde Orellana to Moises E. Alvarado Ramirez, Wilver E. Cardoza Torres and Josue Neemias Reyes Aguilar, $365,000.

Rhode Island Ave., 7302-L&R Properties I. Corp. to Daniel Mermel, $587,500.

Westchester Park Dr., 6214, No. 402J-Walter and Sunhui Dyer to Philip Robert and Susan Artigiani, $290,500.

DISTRICT HEIGHTS AREA

District Heights Pkwy., 6512-Nancy N. Crowell and Patti N. Hickman to Santos Antonio Escobar Guardado, Miriam S. Guzman and Santos Antonio Escobar Jr., $280,000.

Glendora Dr., 1813-Gary M. and Jean E. Shapiro to Marcia Delarise Davis, $293,000.

Melrose Ave., 3608-Andrea X. Mayorga to Roxana Maria Romero, Maria E. Orellana Romero, Angel Orlando Bermudez Zelava and Marlon Jose Mejia Miranda, $273,000.

Regency Pkwy., 3521-Regency Homes Corp. to Tyrone Thomas, $239,500.

FORT WASHINGTON AREA

Allentown Rd., 9001-Marian S. Brown and Melissa Lee Unverferth to Jeffrey C. Brown, $322,500.

Dias Dr., 400-Beverly M. Vollin to Joseth O. and David L. Henry, $425,000.

Founders Woods Way, 8332, No. 3-Leland R. Watkins to Jacqueline and Pedro Sarmiento, $215,000.

Lampton Lane, 12603-Keith A. Prue and Beverly Betts to Laverne C. Washington, $341,500.

Melisa Dr., 2814-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Monica J. Cousin, $420,900.

Palmer St., 9012-Maria M. Mejia and Patricia D. Diaz to Jose Luis Abrego Avelar, $326,000.

Riverview Rd., 12330-Philip Lyons and Ruth H. Woods to Camila Dias and William H. Brown IV, $410,000.

GLENN DALE AREA

Franklin Ave. E., 9805-Genaro V. Ortega to Ikechuckwu Emmanuel and Nkeiruka J. Eruba Nwizu, $381,500.

GREENBELT AREA

Lake Park Dr., 6632, No. 2F-Danielle Clarke to Torrin Lee Travis II, $225,000.

Mandan Rd., 7931, No. 622-Dawn K. Nichols to Andrea Nichole Wiegel, $191,500.

HYATTSVILLE AREA

Kennedy St., 4108-Elizabeth H. Arnold to Colston Barbour Reid, $380,000.

Madison St., 4006-Tania Brunson to Barrett Lawrence Goldberg, $340,000.

42nd Ave., 6216-Roni F. Epstein to Codi Gugliuzza, $347,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Bandera St., 9327-U.S. Bank National Association to Shellyann N. Brown, $251,500.

Cipriano Springs Dr., 7125-Jeannie Simons to Kenneth Wright, $180,000.

Fowler Lane, 9115-Anuja and Rajeev Kurichh to Francisco J. Lopez Acosta and Araceli Juarez, $350,000.

Hayes St., 3304-Bryan A. Bishop and Juanita O. Scott to Carol D. Fernandez Salazar and Domingo A. Abreu Garcia, $239,000.

Nashville Rd., 6925-Glenn S. Tamkin and estate of Audrey Beverly Tamkin to Herberth O. Romero Contreras and Zaira A. Miranda Castillo, $337,500.

Wood Meadow Way, 7411-Willie J. Stover III to Wagaye T. Jenbere, $380,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Azalea Ct., 140, No. 26-3-Gertrudes V. Quibote to Rose Natalie De Vera Yabes, $215,000.

Blaketon Ct., 5-Labyrinth Properties Corp. to Michael Oluwarotimi Olaleye, $295,050.

Burford Lane, 15601-Department of Veterans Affairs to Carlos McCalvin, $380,000.

Campus Way S., 10665-Isaiah Davis to Charice N. Young and Felix E. Wood Jr., $299,900.

Coffren Pl., 718-MB Oak Creek to Antonio W. Jenkins Jr., $659,000.

Fox Bow Dr., 12916, No. 408-Annette L. Lewis to Toni Lewisa Jackson, $260,000.

Homestead Dr., 11301-Robert A. and Wanda J. Deshay to Derek Edward and Elizabeth Monroe, $429,900.

Manor Gate Terr., 2318-U.S. Bank National Association and Rmac Trust to Christopher and Aneisa Simon, $460,000.

Prince Royal Pl., 10008-Stacy D. Vaughan to Haja M. Kandeh, $305,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct. E., 7655, No. 276-Diane J. Clonmell to Glenda I. Vides Ochoa, $250,000.

Belle Ami Dr., 14966, No. 50-Audelle Bodie Harvey to Kelly Ardaya, $199,900.

Carriage Hill Dr., 7127-Julia S. Banks Fowlkes to Jose F. Cortez and Martha Alicia Amaya Iraheta, $365,000.

Gales St., 16208-Alan D. and Rebecca D. Boss to Myles Perkes, $360,000.

Stratfield Cir., 14610-Yvonne Fenner to Shahzad and Sana Shahzad Shaikh, $520,000.

MONTPELIER AREA

Apache Tears Cir., 12237-Lewis and Helen Maxwell Jackson to Nickeisha S. Burford, $320,000.

Cherry Lane, 9264, No. 46-Federal National Mortgage Association to Melvin Drew, $165,000.

Golden Oak Dr., 12804-Aram Alexander and Catherine May Pezeshkian to Allan Afegenui and Evelyn Ngeloh, $400,000.

Montpelier Dr., 8512-Mohammad Javaid to Helen Chighonywi, $406,000.

MOUNT RAINIER AREA

30th St., 4227-Casey Paulozzi to George Page West IV and Kathryn Louise Carlson, $435,000.

NEW CARROLLTON AREA

Devil Tree Ct., 3820, No. 14-A-Shamil K. Shemsu to Kevin Robbs, $240,000.

Lamont Dr., 6123-Luis Avila Torres and Gisela G. Mejia to Marco J. Sanchez, Adriana D. Cordero Vasquez and Lucero J. Sanchez, $325,000.

56th Pl., 4000-Ximena Candelaria Morales to Karina Yvette and Oscar A. Pacheco, $325,000.

OXON HILL AREA

Deal Dr., 5206-Michelle Watts and estate of Dorce G. Watts to Ojo Ayo Odagbodo, $140,000.

Mystic Ave., 1907-Phebe E. Frye to Cordelia A. Jones, $312,000.

Quayside Ct., 704, No. 99-Miguel A. and Delma Guevara to Tenaya N. Watson, $689,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 452-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Alexandra Sylvia Leyva Falcon, $319,900.

Shawnee Dr., 5504-Bao Quynh T. Nguyen to Ismael Antonio Cardona Cruz, Elvia M. Cardona and Hector De Jesus Jacinto, $335,000.

Winslow Rd., 330-Sankuratri Corp. to Jaime Neris Salmeron, and Sara Y. and Karia Yescenia Flores Ordonez, $289,900.

RIVERDALE AREA

Nicholson St., 4903-Mario E. Castillo Mejia to Milton Lenin Garcia and Nora Del Socorro Varel Guerra, $245,000.

64th Ave., 5802-Kristel Guzman Flores to Jose L. Jimenez Hernandez and Ana Gricelda Sanchez Guevara, $256,000.

SUITLAND AREA

Gaylord Dr., 2228-Traj Group Corp. to Rodrecus Donnings, $219,000.

Saint Barnabas Rd., 3857, No. T203-Iz Investments Corp. to Ansel L. Collins, $87,000.

TEMPLE HILLS AREA

Anvil Lane, 2307-Henrietta M. Holmes to Georges Doh Oben, $251,000.

Brinkley Ct., 6312-Roselyn M. Alston to Eric Naun Flores, $275,000.

Catskill St., 2104-Strategic Business Investments Corp. to Tameka Nicole Dent, $278,000.

Coolridge Dr., 6812-Jacob Brentzel Jr. to Michael Clark, Tarciana Ridley and Dorothy Mercado Ridley Clark, $290,000.

Henderson Rd., 4808-Full Circle Real Estate Investment Corp. to Kamille D. Green, $360,000.

Kirby Dr., 2304-Qamer Ghumman to Brianna N. Shepherd, $254,786.

Middleton Ct., 5814-Potomac Mills Investment Group Corp. to Yolanda Lyons, $334,900.

Sharon Rd., 4909-Spark Avenue Corp. to Mark Cobero and Hollie E. Caldwell, $369,000.

Townsley Ave., 4301-KD Improvements Corp. to Danelle M. Tate, $348,000.

27th Ave., 4026-Ia Corp. to Travis Vazquez, $259,900.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Tribune Ct., 3306, No. D-Li Liu to Thaklha Gyal, Chakmo Tso, Gangehen Norbu and Kunkyi Dolma, $458,999.

25th Ave., 6708-Gloria C. Oduah to Cecilia L. Serpas Rosales and Antonio D. Rosales Serpas, $316,000.

UPPER MARLBORO AREA

Ashford Pl., 4802-Ronald J. and Tracy Everette Duncan to Elon C. and Samantha D. Mitchell, $380,000.

Brimfield Dr., 5005-Floyd Bates and estate of Karen Washington Bates to Sarah B. Lounsbury and James H. Stith II, $295,500.

Community Square Lane, 8808-HB Properties I. Corp. to Kudirat Adedunni Ayegbajeje, $308,500.

Cross Country Terr., 4415-Toll V Partnership to Chan Tong and Elvis Huy Nguyen, $725,000.

Forest Pines Dr., 4845-Janine and Keith Horne to Sharlett Nobles, $387,000.

Governor Kent Ct., 4632, No. 484-Janice P. Mozee to Brittany Eborn, $214,900.

Lord Fairfax Ct., 4311-Toisha and Oronde Khary Faraji to Fortune M. and Timothee L. Masamba, $315,000.

Osborne Rd. S., 6203-Venus Properties Corp. to Bryan Garland, $430,900.

Percil Lane, 12300-Ani Real Estate Investments Corp. to Daryl A. Jones, $316,000.

Rheims Ct., 8510-Ic Invest Corp. to Rufus Oluwaseun Bickersteth, $295,000.

Saint Thomas Church Rd., 14519-Robert J. and Stephanie A. Frankenfield to Robert I. and Paige I. Kinney, $723,000.

Six Forks Dr., 4817-William H. and Ronise T. Dameron to Katrina Dawn McLean and Russell I. Cromwell Jr., $392,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Dunwood Ridge Terr., 3200-HSBC Bank National Association and Wells Fargo Asset Securities Corp. to Alan Huddleston and Ngozi Ayebae, $445,000.

Foxwood Cir., 1863-Deborah M. Reynolds to Laquan Partee McCarley, $360,000.

Peachtree Lane, 1736-James E. and Sheila D. Mobley to Ralphael Depaul and Samantha Johnson, $555,000.