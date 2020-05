Independence Rd., 18606-Luz Rosario Aguilar to Stephen W. David, $420,000.

Saint Marys View Rd., 2636-William N. and Tiffany R. Gill to Eunice Maize, $332,000.

Stroh Ct., 13803-Sayo Ebrahim to Mekeleya Merid, $335,000.

ADELPHI AREA

Adelphi Rd., 9274, No. 12-Dale Christenson to Claudia Edith Jimenez, $142,000.

AD

Charleston Pl., 2215-Juan Echague to Getachew Werku and Azeb Yeshetela, $370,000.

Red Top Rd., 6517-Ana M. Lazo to Humberto A. Rodriguez and William A. Rodriguez Torres, $380,000.

AD

BELTSVILLE AREA

Alloway Lane, 8023-Clinton William Harris to Erick R. Duarte Lopez and Jose M. Mendoza, $465,000.

Brickyard Blvd., 12509-Calatlantic Group Inc. to Nicole Lawrence, $395,000.

Cherry Hill Rd., 11210, No. 115-United Christian Church Inc. to Hailemariam Essayas, $145,000.

Cherry Hill Rd., 11370, No. 1P-Noel Francis to Brenda Yanira and Rosalia Aguilar, $117,000.

Franklin Terr., 4404-Donna L. Blankenship and Debra L. Marston to Jose R. and Marta N. Palacios Morales, $300,000.

AD

Melclare Dr., 11328-Shihnat International Corp. to Luis E. Ceballos Fajardo, Gabriel E. Ceballos Fajardo and Enrique Ceballos, $412,000.

Old Gunpowder Rd., 11704-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Omar Alcides Espinoza, $282,000.

Wellford Dr., 13106-Residential Value Corp. to Worku Yitayew Admasu, $419,000.

AD

BLADENSBURG AREA

56th Ave., 4202-Sankurathri Corp. to Ronald Steve Chacon and Carmen Melgar, $326,000.

BOWIE AREA

Belair Dr., 2814-Kimberly A. and Thurman W. Cook to Junau Louis Jean, $345,000.

Cape Cod Cir., 4419-Jose Luis Gutierrez Castro to Patrick G. Orange and Luz Marina Alvarez, $290,000.

Clearfield Dr., 12808-Lawrence Andrew Eakins to Nicholas A. Neumann and Marissa C. Passanisi, $376,000.

AD

Driscoll Dr., 7900-Janet H. Williams and Jerome Rivers to Francisco Marquez, $495,000.

Frost Dr., 11814-Robert B. and Patricia A. Williams to Michael A. and Maurica Johnson, $390,000.

Hillmeade Station Dr., 12310-Robert W. and Keisha L. Truax to Ma Theresa and Zohrub Zoleta, $330,000.

Kavanaugh Lane, 12609-Walter E. Lopez to Kim Sharlona Bradley, $355,000.

Kincaid Lane, 12708-Craig G. and May Pepperman to Gabriel and Daphney Emmanuel, $305,000.

AD

Libertys Delight Dr., 12801, No. 73B-Celerity Ventures Corp. to Evan S. Middleton, $334,900.

Marquette Lane, 12921-Michael J. Beierschmitt to Robin K. Seekford, $235,000.

Millstream Dr., 12632-Edvin Pinto to Janay Lanece Peebles and Thaddeus Naquan Trent, $405,000.

AD

Oxford Ct., 16121-Norman F. Frost and Lani M. Choy to Diahann C. Greene, $440,000.

Quick Fox Lane, 12111-Felix J. Andrew to Victor C. Mosley, $468,000.

Rambling Lane, 12513-All in Realty Solutions Corp. to Dawn Ridley, $390,000.

River Valley Way, 4761, No. 58-Deborah Stewart Doe to Nadia Guimont, $237,500.

Savoy Lane, 3003-Eileen R. and James A. Griffin to Therese Ann Renzi, $305,000.

Twin Cedar Lane, 12041-Jespo E. Mbwoge and Tatiana Numbisia to Silifat M. Amodou, $316,500.

Winchester Lane, 3916-Lucille and Bobby J. Mackey to Ezekiel A. and Eniola Adebola Oladeji, $325,000.

AD

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Central Ave., 18108-David D. and Lilibeth C. Hopkins to Jorge Serrano Pelaez, $432,500.

AD

Elkhorn Lane, 16334-Tamar Dennis and Ruth Leach to Oluwagbenga A. and Olubunmi A. Ajayi, $310,000.

Everglade Lane, 15608, No. D104-Megan M. Battle and Michael Philip Davenport Jr. to Julian R., Dawnette and Augustine Craig, $190,000.

Holiday Lane, 12706-Linh Nguyen to Alisha A. and James P. Kruszynski, $384,999.

Nemo Ct., 2603-Mary Patricia Chance and Dinah L. Christopher to Kunle Elebute, $255,000.

Patriot Lane, 1308-Loleta Holmes to Sherley A. Colon Cruz, $256,000.

Piller Lane, 15746-Harry Latimer to Anthony C. Williams, $220,000.

Postwick Pl., 819-Federal National Mortgage Association to Aouatif Belbouhali, $280,000.

BRANDYWINE AREA

Baden Westwood Rd., 15600-William C. and Rachel M. Lederer to James R. and Laura M. Wilson, $491,000.

AD

AD

Church Dr., 6108-Charles T. Pickard and Charese Williams to Ashley Middleton and Urvin Jansen, $285,000.

Elkton Terr., 6613-Harry G. Walker Jr. to Christian and Nicole Johnson, $399,000.

Grayden Lane, 8147-Sharita T. Gause to Briana Shertory and Darryl Keith Parnell, $436,500.

Lusbys Turn, 7804-Foundation for Applied Construction Tech for Students to Kum Sum Haggard, $470,000.

BRENTWOOD AREA

39th St., 4408-Henry S. Lemons to Javier Zeferino Cid and Maricela Zamudio Plancarte, $325,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Cabin Branch Dr., 606-James and Sarah Y. Penn to Janci Bonilla, $229,900.

Drum Ave., 526-Cindy Paola Avila and Franyer Ivan Rondon Ramirez to Jose I. Saravia and Hilda Ayala Flores, $310,000.

AD

Falkland Pl., 5767-Karen Leon Islas to Oscar Campos, $265,000.

Jansen Ave., 1109-Herman Dove to Elisa Collins, $210,000.

AD

Kolb St., 5616-Dewayne and Paula Springer to Maria E. and Jose A. Garcia, $261,000.

Sharma St., 906-Celerity Ventures Corp. to Gregory and Carolyn White, $237,500.

Zelma Ave., 216-Tyrone A. Leach Jr. and Nicole M. Artis to Ronnika Samantha Charles and Robert Leroy Jones, $267,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Belleview Ave., 2337-John W. Boyle to Brian Williams and Linda Whitney Bernal, $415,000.

Burnside Rd., 7831-Lighthouse Assets Corp. to Luis A. Baires Molina, $245,000.

Columbia Pl., 2209-Jose A. Sosa to Ernest Willman, $268,000.

Dewey St., 5825-Michael Acadia to Randall L. and Kathryn Thompson, $335,000.

AD

Hawthorne St., 6510-Realty American Investments Corp. to Melissa M. and Marc Sylvestre, $318,000.

Hill Stream Dr., 903-Teisha Ann Akinpelu to India L. Anderson, $290,000.

Meadow Way, 304-Bridgette Atkins to Florence Djeutcha, $236,000.

AD

Suiter Way, 7810-Premier Property Solutions Corp. to Ganiu Olalekan Muritala, $285,000.

Village Green Dr., 1954, No. G-185-Ebony Sunala Johnson to Ashish Khianey, $93,000.

64th Ave., 2900-David M. and Lisa Jochelson to Noelene Kimiko Jeffers and Ebbed Joseph, $407,500.

CLINTON AREA

Boniwood Turn E., 5605-Wilmington Savings Fund Society and Primestar H. Fund I. Trust to Damonic Griggs, $265,000.

Boniwood Turn W., 5303-John Anthony Davis and estate of John I. Davis to Sharion D. Garner, $279,500.

Chickweed Ct., 7106-Angela D. Turner to Eric A. Perkins, $299,000.

Dewdrop Way, 7006-Charline B. Butler to Bruce and Ericka Johnson, $287,900.

Fox Lair Ct., 7912-Marcus Brown to Eddie L. Tyson III, $365,000.

Foxcroft Ave., 9403-Gail D. Carter to Wilber Aleman Menjivar, $325,000.

Groveton Dr., 7035-Charles P. and Carol R. Swanick to Rosa M. Cebollero Rivera, $325,000.

AD

Huckleberry Ct., 7115-Donna J. Jackson to Wilbert D. Adams Jr., $292,500.

Linhurst Dr., 9106-Angela L. Mays to Rosslyn C. Mullen, $385,000.

Michael Dr., 9606-Brewer L. and Pauline M. Clark to Carrie Lee and Helena Johnson, $303,000.

Plata St., 6006-Home Rescues Corp. to Marcel L. and Camelieta D. Frazier, $405,000.

Windbrook Dr., 12110-Seacrest Homes Corp. to Christopher P. Neises, $351,000.

COLLEGE PARK AREA

Berwyn Rd., 5106-Jose D. Argueta to Isabel C. and Felipe De Jesus Urquilla, $320,000.

Columbia Ave., 7413-Emmia Properties Corp. to Kevin W. and Virdina Gibbs, $575,000.

Davidson St., 9222-Iris V. Escarraman to Myles L. Durr, $436,000.

Kenesaw St., 5008-Wilmington Trust National Association and MFRA Trust to Herber Marroquin and Wosbeli Marroquin Morales, $279,000.

Narragansett Pkwy., 9627-Eskinder Haile and Misrak Awegichew to Ronald and Joyce Orbelina Palma, $300,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. 1501-David Ellis and Sunyoung Lee to Amy Eunme Cha, $129,900.

36th Ave., 8710-Tzung Cheng Yang and Jing Fei Jong to Charles R. Lewis, $370,000.

49th Ave., 8312-Matthew C. and Janelle D. Johnson to Sasan J. and Mary E. Najmi, $521,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Darlington St., 1214-Maryland Painting and Decorating Corp. to Ayawovi Jackatey, $290,000.

Donnell Pl., 7204, No. B5-Thou Home Investment Corp. to Jessica Butler, $93,000.

Halleck St., 6505-Frank M. and Phyllis M. Brown to Khristian and Ruth LaToison Ifill, $255,000.

Jordan Park Blvd., 7820-Derek and Melecia P. Gayle Gorham to Cesar Antonio Gonzalez Lopez, $222,600.

Ritchboro Rd., 8594-Drexel D. Crowson to April J. Doyley, $260,000.

FORT WASHINGTON AREA

Blooming Ct., 2903-Roderick A. Black and Brooke Hardy to William and Yeni De La Paz Rodriguez, $350,000.

Cedarwood Lane, 10616-Residential Value Corp. to Nivan and Sotheany Teng, $395,000.

Colonel Seward Dr., 8709-Shahid and Nahid Sultana Kamal to Robert J. and Coyatia C. Hubbard, $545,000.

Firth Of Lorne Cir., 1220-Wilmington Savings Fund Society and Finance of America Structured Securities to Pablo Rosas Gutierrez and Ivonne Lisinski, $341,000.

Idyll Ct., 3103-Wilmington Savings Fund Society FSB and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Marina C. Valle Cuellar, $247,500.

Joe Klutsch Dr., 6328-Tanika L. Smith to Nefertiti N. Roy and Allen J. Anderson, $275,500.

Kimberly Woods Lane, 11706-Michael Paul and Vanessa Griffin to Earl R. Jones, $399,999.

Langner Dr., 12522-Saturn Housing Corp. to Charlene McCalip, $385,000.

Old Drummer Boy Lane, 1622-Henrietta C. Lamb to Clinton Simpkins Jr. and Donna Aldridge, $360,000.

Pats Terr., 3806-Select Resource Corp. to Johnnie Henry and Tonya M. Gallop, $329,900.

Potomac Heights Dr., 1559, No. 261-Metropolitan Life Insurance Co. to Mariam and Ibrahim Khwaja, $145,000.

Rose Lane, 2604-Vardell D. Rice to Donna and Dajae Nelson, $317,200.

Stag Way, 801-Adrian Fitzgerald Hardnett to Fredicia Y. Hardnett, $293,000.

Tantallon Dr. W., 724-Roy D. and Leslie Higgins to Arthur Albert and Dalia Hunt Sobers, $490,100.

Trafalgar Ct., 11310-Jessica D. Gaines to Tammy Taylor, $310,000.

GLENN DALE AREA

Franklin Ave. E., 10033-Essam Tawfik and Heba Essameldin Aly Hafez to Yuri E. Cubillos Gomez, $380,000.

Northern Ave., 7501-Ideal House Corp. to Abigail Nkurukoh, $359,900.

Wingate Dr., 7715-Blossom and Paul Moses to Mahogany White and Thelma Woodland, $445,000.

GREENBELT AREA

Empire Pl., 14-Alice Ann Kovalchik to Rafael A. Blanco Veliz and Lesvia E. Orellana Aquino, $260,000.

Greenbelt Rd., 8671, No. 202-Oscar H. Ortiz to Luis A. Narvaez Bastidas, $105,000.

Hanover Pkwy., 7706, No. 47-Patrick J. and Nicholas J. Pietras Brennan to Xiomara N. Diaz Cantor, $165,000.

Mandan Rd., 7516-Michael Hutchinson to Nikki Blair, $285,600.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3837, No. J-302-DLJ Mortgage Capital Inc. and Selene Finance to Asgar Asgarov and Nozomi Sakakibara, $130,000.

Madison St., 3940-Julian C. Rollow and Casey E. Ehrlich to Ruth Schickel, $377,000.

46th Pl., 5630-Kenneth C. Toler and Natasha I. Crowe to Kathy M. Takayama, $482,500.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Aerospace Rd., 10100-Lydia Sermons to Jason Glenn and Meredith C. Davis, $455,000.

Dubarry Ave., 9306-Juan Salvador and Samuel A. Lemus Buruca to Sebastian Solano Vela and Iris C. Villegas Martinez, $355,000.

Grant Dr., 7911-Erick A. Barrera and Elizeth Barrera Hernandez to Jennifer V., Jorge and Edith Montiel, $288,000.

Huxley Dr., 9806-David B. and Mariatu Conteh to Folasade, David and Rafiu Olalekan Ogunfowora, $410,000.

Maryland St., 9719-Westphalia Row Partners Corp. to Andrea A. Bowman, $454,315.

Nightingale Dr., 8707-Unique and Modern Homes Corp. to Evaristo Ventura Gonzalez and Sara M. Guevara, $440,000.

Rolling View Dr., 9211-Karla Yamileth Orellana to Douglas A. Escobar Ventura and Yanira Argueta, $340,000.

Zeek Lane, 2752-Conrad Carter to Yeye Joy Kometa, $325,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Blue Wing Terr., 1129-Samson Adekolu to Lindsay Howard, $320,000.

Cable Hollow Way, 68, No. 37-3-Tracy Prigmore to Kelley Goodwin, $210,000.

Cedar Crest Way, 9709-Bank Fund Staff Federal Credit Union to Sonya L. Fraser and Clifton F. Knight, $345,000.

College Station Dr., 212-Porter Wynn Jr. to Abiodun A. Abesin, $300,500.

Eddington Dr., 13204-Alonzo J. and Cynthia W. Ouzts to Jamaal and Ashleigh Watson Allen, $395,000.

Fuller Ave., 303-Denise B. Carter and estate of Mamie G. Byrd to Howard Travis and Alice Evon Lee Patton, $400,000.

Homestead Dr., 11510-Henry and Ethel Thomas to Almamy Kourouma, $437,175.

Joyceton Way, 44-Francis Adjei and Diana Yemoh to Elise Schofield, $300,000.

Lake Pointe Ct., 9804, No. 301-Elizabeth M. Seeger to Anthony Thompson and Lesley Ann Bailey, $150,000.

Mallard Ct., 1707-David Snow and Antoinette Green to Caisius Numfor Tabuwe, $519,999.

Messenger Pl., 13406-Thomas M. and Sonia M. Pratt to Dorothy Erma Thomas, $361,000.

New Acadia Lane, 13301, No. 102-Peggy L. and Leon Carter to William and Dannett Johnson, $214,950.

Polaris Dr., 11305-Kellie B. Mendonca to James Asonglefac and Octavis Laura Bih Ambe, $509,990.

Red Jade Dr., 267, No. 12-6-Raphael Chesare Heaggans to Queen E. Thomas, $205,000.

Symondsbury Way, 15428-University Boulevard II Corp. to Alfred Smith and Umu Sesay, $475,000.

Vermell Pl., 9510-Jeffrey E. Vaz to Nancy C. Dooley, $350,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct. E., 7633, No. 286-Kimberly A. Ruetz to Nicole and Noel Brown, $165,100.

Ashford Ct., 14812-Noelle Verbocy to Michael Adebamowo, $305,000.

Bonnett Lane, 14338-Mary L. Hunter to Daryl D. Dorsey, $295,000.

Domer Ave., 408-Mark E. Lehnhoff to Jessenia Alfaro and Hernan Benavides Gonzalez, $305,000.

Goldsborough Ave., 16708-Bryan A. Bishop and Jerry Doering to Roger B. and Tara L. Sterling, $305,000.

Joyce Lane, 15803-Alexander Nicholas and Pamela Jill Shepherd Vladimir to Christopher I. and Tina E. Ojo, $575,000.

Longmorn Lane, 7711-U.S. Bank National Association and Bear Stearns Asset Backed Securities to Muhammad and Talat Ismail, $700,100.

Mayfair Terr., 6970-Elom L. Lawson to Rosemarie Tosin Abraham, $319,000.

Scotch Dr., 6920-Bah A. Aidara and Fatoumata C. Traore to Cynthia Ifeoma Banor, $265,000.

Winding Trail Rd., 13126-Matilda E. Hall to Colleen Corcoran Rought, $350,000.

12th St., 1139-Martin A. and Jane Marie Flemion to Roxana Esmeralda Hernandez Murcia and Rene S. Ortiz Hernandez, $325,000.

MONTPELIER AREA

Claxton Dr., 13102-Q&P Realty Corp. to Marion J. and Emanuel P. Lay, $400,000.

Lighthouse Dr., 11614-Mark and Becky Lenart to Alison Leigh Harris, $450,000.

Portsmouth Dr., 8515-DRR Investments Corp. to Shirley Bartley, $355,000.

Trevino Terr., 9407, No. 131-Patsy R. Faddis to Reynald and Ketly Laguerre, $239,000.

MOUNT RAINIER AREA

36th St., 3712-Ryan J. Stubbs and Robin Schaefer to Allison Minor, $393,000.

NEW CARROLLTON AREA

Hanson Oaks Dr., 4058-Nas Group Corp. to Sarah King, $279,900.

Larchwood St., 8302-Miguel Angel and Eugenio Michaca to Helio Herrera Osorio and Jovita Lopez De Herrera, $258,000.

Perry St., 6500-Sandy S. Hall and Pamela J. Dubois to Carlos Antonio Sanchez, Jose Antonio Sanchez Solorzano and Guadalupe Juarez, $299,000.

Riverdale Rd., 7515, No. 1913-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to David R. Gwinn, $90,210.

OXON HILL AREA

Boulder Dr., 5117-Jennifer K. and Brad E. Irvin to Ignacio Rodriguez, $325,000.

Fox Way, 109-Jose A. Villatoro to Reina Luz Guevara Lopez, $240,000.

Livingston Rd., 7922-Travis J. Gonzalez to Nikola P. Di Giulio, $252,350.

Regents Sq., 835, No. 350-Justin E. Cleveland to John T. Purcell Jr., $549,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 545-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Erica Dawn Jones, $334,900.

Summertime Dr., 4711-Tonia Broadhurst Foye to Sonya I. Cobbs, $272,000.

Wilson Bridge Dr., 580, No. 6781-Mark Allen and William Allen Gaskins to Lorena S. Dennehey, $55,000.

RIVERDALE AREA

Madison St., 6104-Gregory Maison to Ricardo S. Alvarez Robles and Karen J. Arroyo Rosa, $270,000.

Patterson St., 6715-Juana Goldfarb to Roxana Herrera Guevara and Juana L. Marroquin, $302,000.

Tennyson St., 5718-Karen A. Baldwin and estate of Ruth N. Baldwin to William V. Quijano Orellana and Santos A. Quijano Lopez, $254,000.

61st Pl., 6210-Warren M. Patterson Jr. to Luis A. Cortez Reyes and Noemi Cortez, $290,000.

SUITLAND AREA

Brookfield Dr., 4603-Residential Value Corp. to Derwin Brown, $235,000.

Suitland Rd., 5757-Iron Gate Development Corp. to Tomarr Candics Tate, $260,000.

Talmadge Cir., 4286-Randy and Njeri D. Townsend to Latanya Perry, $310,000.

TEMPLE HILLS AREA

Alcon Dr., 4711-Capital Development Corp. to Yeny Omary Guevara Lazo, Rosa N. Lazo and Yenny C. Hernandez Guevara, $375,000.

Birchtree Lane, 4804-Patricia E. Dunlap to Tina M. Hobbs Bowser, $356,000.

Delbarton St., 6203-Raymond B. and Mary L. Crayton to Ana M. Lazo, $355,000.

Keating St., 2828, No. 170-Rivetti Property Solutions Corp. to Javier A. Rodriguez, $100,000.

Saint Clair Dr., 2435-Starr D. Williams to Richard Craven and Rochelle S. Spicer, $229,900.

Taft Rd., 5206-Donna Marie Davis to Tony and Tricia Lynn Sanchez, $291,000.

19th Ave., 4209-Joseph Asamoah to Benjamin M. Brownlee, $325,000.

27th Ave., 3417-Taylormillz Corp. to Gary Fuller, $267,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

America Blvd., 6500, No. 206-Ann Marie Cortez to Fahd Anwar Rzihan White, $242,000.

Eastern Ave., 5211-Cheryl Manning and estate of Fred W. Moore to Mikayla Krystine Hellwich and Scott Rodenbeck Morgan, $475,000.

Oliver St., 3919-EGA Realty Investments Corp. to Thomas Nathaniel Tombes and Claire Rebecca Panak, $375,000.

36th Pl., 5027-Jose Javier Vasquez to Candelaria Romero, $275,000.

UPPER MARLBORO AREA

Bentwaters Dr., 13904-Tracy M. Jones to Lois Goodheart, $250,000.

Chancelsors Dr., 3901-Lisa D. and Darrell M. Dean to Gallus Forcha, $480,000.

Colonel Contee Ct., 14503-Lydia Mallett and Johnny M. Howard to Nicole Antionette Davis, $325,000.

Dale Dr., 9706-Denise Blake Georges to Daryl Chapman Hewitt and Judith Chapman, $350,000.

Endsley Pl., 3708-Michael Washington and estate of Kenneth Eugene Washington Jr. to Lachey Maynard and William Barnes, $258,000.

Forest Pines Dr., 4921-Robert G. and Shaleem G. Manno to Alexander C. Pullen and Christina P. Harris, $427,900.

Grandhaven Ave., 9407-Carl L. and Elizabeth A. Durst to Crystal Greene, $269,798.

Hammer Lane, 9813-Nima A. Alinejad to Charles E. Andrews and Tracy M. Clemons, $475,000.

Knoll Ct., 10806-Geneva H. Brown to Donna M. and David R. Ford, $360,500.

Marlborough Cir., 14526-Anika Brown to Anthony Q. Holloway, $210,000.

Merrydale Dr., 3111-Heather and Joshua Couchman to Daniel and Diana Leo, $415,000.

Observatory Pl., 10601-Natali Y. Thomas to Arren J. Cauley and Darian C. Jackson, $480,000.

Penzance Pl., 4619-Pennymac Corp. to Pauline Itodo, $225,000.

Richmond Irving Ct., 10505-NVR Inc. to Juliet Nancy Gray, $391,000.

Rosaryville Rd., 7904-Dennis James Reed to Sisangouane Williams, $259,000.

Stonehill Rd., 6706-Hanix Investment Corp. to Florence F. and Vanessa P. Wenja, $512,000.

Trumbull Dr., 12903-Xcel Properties Corp. to Helvin Ramon Mayen Caballero and Bianca Johnson, $295,000.

Tyre St., 11607-Lawrence Simon and Shirl Loretta Brown to Wayne S. Pope and Jennifer Carter, $279,000.

William Beanes Rd., 12301-Lindolph Marcellous Sr. to Darrell and Kelly Tucker, $470,000.

Woodyard Cir., 9507-Derek R. Edwards to David Dwayne Stewart Sr., $306,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Chessington Way, 9904-Laurence and Gilda Daniels to Lynda Kadia, Ahone Nkede and Austin Etape, $595,000.

Dunwood Valley Dr., 14511-Shawn A. Timberlake to Joseph and Loleta Holmes, $530,000.

Greenspire Way, 10024-Kiya R. Hamilton to Marquese Charles Davis and Antoinette Moore Bush, $342,000.