Saint Marys View Rd., 2810-Jarin and Krystal Howard Hawkins to Dujuan Michael Dunmore, $388,000.

Tangler Cir., 1000-Randolph H. Scott Jr. to Leland and Adenike Blakely, $430,000.

ADELPHI AREA

Adelphi Rd., 9282, No. 9284-Blanca E. Rodriguez to Willians V. Leon Reales, Maria Angela Chicas and Patricia Lisseth Reales, $125,000.

Edwards Way, 9200, No. 713-Monique C. Smith and estate of Antoinette Delores Hill Hacket to Lynne B. Holland, $125,000.

Hampshire Dr., 1900-Evelina B. Ikard to Keith M. McCready, $540,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 505-Kuhu and Subrota Maitra to Abimelek Solomon, $82,000.

Pawnee St., 2501-Rahel G. Beyene to Tiru A. Fenta and Sewasew K. Balew, $342,000.

Riggs Rd., 7963, No. 10-Rosa M. Zuniga to Varghese T. George and Leelamma Varghese, $84,000.

23rd Ave., 7003-Department of Housing and Urban Development to Luis A. Romero, $290,000.

BELTSVILLE AREA

Beltsville Dr., 11949-Ed Goss and estate of Gary D. Groff to Yongduan Song and Qianping He, $212,000.

Briggs Chaney Rd., 4210-Phuongmai Tran and Dzung Do to Bruce Gamble, $265,000.

Cherry Hill Rd., 11214, No. 209-NRZ Reo VII Corp. to Manuel Antonio and Evelyn Asucena Flores, $115,000.

Cherry Hill Rd., 11380, No. 1K-Debra J. Shockley and estate of Barbara J. Maske to Ruben Juan and Juana Guitierrez De Borda, $155,000.

Greenwood Rd., 4611-William Joseph and Jerri Linn Keyes to Abundio Lopez Santiago and Yanira Lopez, $328,900.

Lincoln Ave., 4900-Joykutty Varkey and Aleyamma Joykutty Kaippallil to Nelson J. Arana Vasquez and Reina Del Carmen Vasquez Hernandez, $325,000.

Myrtle Ave., 12206-Steven Hill to Martin Martinez Rocha, $270,000.

Oriole Dr., 13130-Terese Anne and Adam P. Petrone to Juan C. Arevalo Baires, $336,000.

Wellford Dr., 13118-Tom G. Maranga to Luis Salvador Reyes Romero, $355,000.

BLADENSBURG AREA

Decatur St., 5523-Carlos A. Fuentes Molina to Walter Amaya, $308,500.

BOWIE AREA

Belhurst Lane, 12819-Lynne B. and Clifford M. Stuewe to Christina and James A. Holdnack, $422,500.

Cory Dr., 8605-Carlos Torres Jr. to Tyrell and Kelly Prout, $425,000.

Eugenes Prospect Dr., 12312-Tsege Yirga to Mohammad Omer Wasim and Fakhrah Anees, $465,000.

Frost Dr., 11912-Joseph J. and Elizabeth M. Janeczek to Anthonio R. Weatherspoon, $450,000.

Heather Glen Way, 10604-Rebecca J. Cunningham to Joseph Fitch and Barbara Teeter, $346,000.

Hillmeade Station Dr., 12616-Jean M. and Clemens W. Gaines to Teresa Ann Chadwick, $350,000.

Kavanaugh Lane, 12714-F. X. McCaffrey to Valerie E. Bell, $320,000.

Kornett Lane, 12609-Jose Nepomuceno to Joao F. Seixal, $368,650.

Lisborough Rd., 12401-Anne E. Simon to Travis David and Carrieann Juanita Petersen, $503,750.

Marshalls Choice Dr., 5426, No. 73-Rhonda Cook to Tarlton James Wade, $335,000.

Mockingbird Lane, 13234-John R. Blair and estate of Ellen M. Blair to Hamza Sheik Dawood and Fathima Manaar Zuhurudeen, $400,000.

Pittmans Promise Dr., 12804-Krisphan Chumsri and Jitapong Hotrabhavananda to Howard Lee and Cynthia Denise Johnson, $615,000.

Ramsgate Lane, 4720-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Eric Holland, $315,153.

Riverton Lane, 4905-Mary Alice Mack to Phillip and Concetta Russo, $324,900.

Savoy Lane, 3013-Morgan Elizabeth Krumeich and Peter G. Rymshaw to Shannon M. and Ray G. Veras, $339,900.

Starlight Lane, 12507-Keith L. Manning to Katalina M., Kellie R. and Jeffrey Macswan, $300,000.

Vicar Woods Lane, 12808-Randolph and Yolanda J. Williams to Mehran Mohammad, $825,000.

Windflower Way, 4013-Shirleeta R. Jackson to Maria Selma Roberto, $330,000.

10th St., 13215-Xiwen Shi to Gregory Powell, $388,800.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Eager Terr., 4007-Maya and Catherine L. Prease to Taiwo Esho, $305,000.

Elmcrest Lane, 4001-Kirk A. and Michele Nicholas to Aramide Oworu, $285,000.

Excalibur Ct., 3710, No. 102-Joseph J. Vicino and estate of Grace P. Vicino to Richard F. Mollel, $170,000.

Mitchellville Rd., 2316-Maurice and Renee McLean Banks to Mohamed Cisse, $270,000.

New Haven Dr., 4202-Ricardo Alexis and Ruth Gracias to Reginald P. Wood, $349,900.

Peach Walker Dr., 15534-Vardar Inc. to James and Brandy Yourkoski, $384,900.

Pinecroft Lane, 15707-Richard O. Kunst to Tucker and Allison Patten, $315,000.

Powell Lane, 15610-Tarita Rooths to Maita Navarro, $365,000.

BRANDYWINE AREA

Branch Dr. E., 8256-NVR Inc. to Chitreswari Saravanakumar, $450,000.

Crestwood Ct., 7511-Kevin L. Brunson to Farrish Purce, $350,000.

Elmwood Dr., 12204-Kodzina D. Griffin to Harry and Annette Colclough, $425,000.

Heatherwick Ct., 12804-Lorraine M. Jamison Shackelford to Kennetha Blunt, $298,000.

Mattawoman Dr., 14474-NVR Inc. to Angela Tonge, $290,000.

BRENTWOOD AREA

40th Pl., 3806-Hermes A. and Reina I. Argueta to Marie Shella Jean Pierre, $329,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Adeline Way, 1100-Linwood and Lisa Toppin to Cha Mia T. Holloman, $236,900.

Clark St., 4000-Phyllis Hickey to Wallace J. Lane Sr. and Robert Kareem Lucas Sr., $285,000.

L St., 6413-20183wy 12 Corp. to Carlos E. Sosa, $250,000.

Possum Ct., 349-Ic Invest Corp. to Heather Brooks Davis, $260,000.

Shell St., 4335-KMW Properties Corp. to Edmond Dove, $275,000.

CHELTENHAM AREA

Frank Tippett Rd., 10113-New Horizons Real Estate Solutions Corp. to Andre V. and Annette Shepard, $509,900.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Dutch Village Dr., 1828, No. Q-319-DLJ Mortgage Capital Inc. and Select Portfolio Servicing Inc. to Ana H. Amaya Rivas, $87,500.

Garrett A Morgan Blvd., 425-Michael P. and Gail L. Chagnon to Lorenzo Elsworth Waters III, $270,500.

Hawthorne St., 6722-Thomas Dalton and Ruby D. Dixon to Misael Antonio Herrera Ortiz, $210,000.

Ingrid Pl., 7602-Temitope Adetoyinbo to Salamatu Kargbo, $240,000.

Laurel Ave., 3303-Brandon and Dana Hirsch to Bethany Letalien, $390,000.

Palmer Park Rd., 1940-Nicole E. Giddens to Cristino Arizmendi Navarrete and Nora Maria Torres Infante, $222,000.

Suiter Way, 7912-Terrance James Badger to Darnisha N. Barnes, $275,000.

Virginia Ave., 1807-Wilmer J. Rubio Ortiz and Ana Treminio to Larry Henry Fogg and Regina Rena Wilson, $284,000.

CLINTON AREA

Anna Dr., 8926-Wilbert W. Ferguson III to Glenn and Andrea Suber, $306,000.

Boniwood Turn E., 5803-Angela Jones and Angela Eady to Sonja Elliott, $285,000.

Clinton Manor Dr., 6810-Muy L. Thor and Rany Lam to Dwight F. Williams, $310,900.

Deborah St., 8608-Dana D. Hill to Joel Charles, $405,000.

Fox Park Rd., 9014-Lecia Ann and Kevin Jackson to Erica Thomas, $412,000.

Foxcroft Ave., 9603-Desiree A. Gordon to Joseph Paul Jones Jr., $390,000.

Huckleberry Ct., 7219-Tabisa T. Tepfer to Victoria Ashley Smith, $310,500.

Linhurst Dr., 9321-Endis Gutierrez Vigil and Jessica Gilmer Gutierrez to Jose Alfredo Ortega Galdamez and Claudia Lorena Menjivar, $276,000.

Moores Lane, 10608-Melanie Lyn Kline and estate of Kenneth Ordoff Pope to Sergio A. Rivas Osorio, $266,500.

Oursler Park Dr., 10406-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Alicia M. and Alvin Wiggins, $418,300.

Sand Cherry Way, 6703-Charlie D. and Kisha Emmanuel Hurt to Nathan Titus and Tiffany Lashawn McFall, $480,000.

Shirley Ct., 7905-William R. Walker to Juanita McGuire, $349,950.

Sylvia Dr., 11831-Alva D. Kelly to Crystal Queen, $310,000.

Vienna Dr., 4912-Nathan T. McFall to J. Nelle Beasley Stewart, $275,000.

COLLEGE PARK AREA

Edmonston Rd., 7318-G. Richard Collins and Stephanie A. Von Dem Hagen to Derrick Benjamin Dodson and Robert Gabriel Waggoner, $624,900.

Kennebunk Terr., 5118-Bellur and Kamala Srikar to Luke C. Campbell, $395,000.

Natasha Dr., 5908-Ronald W. Rova and Lian Chhakchhuak to Matthew A. Douros, $310,000.

Rhode Island Ave., 8401-Leslie E. Chipman and Lei Liu to Wenjuan Wang and Zengyuan Yang, $354,000.

47th Ave., 9803-Kyle Hans Raab to Atul and Geetha Rawat, $264,000.

49th Pl., 9020-Barbara L. Estes to Jose A. and Marie Blasita Salazar, $342,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Daventry Terr., 5231-Ernis E. and Rena E. Walker to Dawn Alfred, $260,000.

Hil Mar Dr., 6305, No. 2-12-Shontae Harley to Rennie Henry and Corrisa Barker, $85,000.

Lacona St., 6615-See Lee Lim and Yong Lin to Clarice V. Crawford, $325,000.

Oak Glen Way, 2583-Reginald and Mollie Ann Collins to Gloria Z. Bonilla Salvador and Nelson Isaias Bonilla, $255,000.

Scott Key Dr., 2100-Drayon Deaundra Brown to Christa J. Ramsey, $285,000.

Sweetwater Ct., 2754-Golden Fields Corp. to Olivia Jayonna Simms, $254,990.

FORT WASHINGTON AREA

Allentown Rd., 8304-Valerie Harrison and Marion L. Johnson to Jose E. Lorenzana Guerra and Rosmery A. Tema Ambrosy, $315,000.

Bentham Ct., 6308-Opportunistic Corp. to Kelly Lissolo, $238,000.

Bluffwood Lane, 8610-Lawanda Slowe to Jason M. Bishop, $300,000.

Broad Creek Dr., 649-Christopher A. and Xavier Aragona to Jose Luis Bonilla and Rose Marie Sharif, $344,000.

Cooper Dr., 9104-Ficabe Corp. to Natalya Simi, $336,800.

Dimrill Ct., 6219-Bonnie R. Stewart to William F. Hill Jr. and Luther Michael Williams III, $230,000.

Glen Way, 9808-Scott Bell to Tracy P. Coleman, $329,900.

Inverness Lane, 212-Minnie C. and Karl M. Stadler to Sharlene H. Montgomery and Gerald V. Smith Jr., $425,000.

Joe Klutsch Dr., 6534-James F. Wilkins II to William Jerome Jones, $300,000.

Kingsway Rd., 2805-Georgette Mountain Rice and estate of Sandra Mae Mountain to Johnnie R. and Melvin Barnwell, $324,950.

Little Stone Dr., 9007-KRM2521 Corp. to Nia M. Crawley, $365,000.

Mace Dr., 705-Angela M. Gray Johnson to Joe and Monique A. Gibbs, $364,900.

Monroe Ave., 12803-Coleen E. Deflorimonte Lucas to Gabriel Lopez Cataquet and Ileana Sein Cardona, $259,900.

Navigators Ct., 11101-Walter K. Frazier Jr. and estate of Walter K. Frazier Sr. to Randy B. Campana, $324,720.

Potomac Heights Dr., 1576, No. 226-Carolyn A. Lander to Jose Arles Calix, $190,000.

Rosier Rd., 506-Sarah O. Hamilton to Heath S. Bourne, $275,000.

Sunfield Terr., 13209-Douglas K. Strahin to Felicia Nuerkuor and Richard Dankyi, $390,000.

Taylor Ave., 1606-Salix Corp. to Maria F. Umana and Norma A. Pryor, $335,000.

Trafalgar Dr., 2112-Shirley M. Seigler to Tichi Property Corp. and Bonifacio R. Palacios, $247,000.

Wood Hollow Terr., 7201-Kim Hall to Markita Martin, $217,500.

GLENN DALE AREA

Glenshire Dr., 10807-Raymond H. and Wanda D. Chestnut to Usman Muhammad, $465,000.

Northern Ave., 7509-Bruce David and Tyler Thomas Buchanan to Christ Apostolic Church, $353,000.

Wingate Dr., 8014-W. Derrick and Davenia J. Lea to Jose L. Rodriguez, Sandra Cristina Rodriguez and Frank A. Rodriguez Fraumeni, $500,000.

GREENBELT AREA

Greentree Pl., 5-Jeffrey Ronald Timbs and estate of Diane Ronchi to Jou Waih Lau and Daniel Joseph Allen, $290,000.

Hanover Pkwy., 7826, No. 444-Emily S. and Patrick R. Otterson to Shaun Curtis Perry, $130,000.

Lake Park Dr., 6500, No. 3C-Deborah G. Preston to Gwendolyn Miller, $204,000.

Mandan Rd., 7927, No. 647-Top Realty Locators Corp. to Modibo and Moussa Abbo, $165,000.

Orange Ct., 6-Austin James and Megan Diane Parker to Samuel P. Waite and Kristen Lane Wolford, $360,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 4105-James Patrick and Frankie Jones Danly to Marcio Alves De Oliveira and Carlos Fabiano Costa Ridolpho, $745,000.

Madison St., 4105-Kelly M. and Ian Kenneth Lindquist to Mary Jane Barnett, $415,000.

46th Pl., 5636-John White to Lila G. and Cassandra L. Corey, $475,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Brae Brooke Dr., 8728-U.S. Bank Trust National Association and 1900 Capital Trust II to Denise Renea and Donald Jacques Jerome Earley, $225,000.

Elbrook Rd., 6917-Dawn M. Wolf to Lizbeth A. Legoas and Victor E. Caldas, $280,000.

Geaton Park Pl., 9415-Shamea L. Purnell to Nena Fofana, $325,000.

Kerman Rd., 6814-Hermela Properties Corp. to Lisa Michelle Shelton, $402,000.

Oakbrook Pl., 5510-Fabian Andres Pena and Vicky Rocio Sorto Chavez to Paul Tengwei and Dorette F. Kwematcha, $380,000.

Sheridan St., 9519-Tricia Z. and John Steele to Edward S. Mendez Paredes, $299,900.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Boykin Pl., 13029-Rashad T. and Melvina Wilson to Onyekwere Somtochi and Chiazom Chiori, $355,500.

Campus Way S., 10110, No. 304-8A-Wells Fargo Bank to Aundrea Sharee Powell, $65,599.

Carolina Ct., 1507-Cleveland S. Grant to Doris Johnson, $450,000.

Castlewood Dr., 900-Andre Anderson to Natasha M. Pollard, $299,990.

Edwards St., 3540-Wesley Wei Dee Li to Dedra L. Dixon, $371,000.

Gadsen Ct., 14005-Amex Contractors Inc. to Doreen Vaughan and Courtney Braimbridge, $420,000.

Honeysuckle Ct., 11420, No. 8-Jupiter Housing Corp. to Angela Ampiah and John Ampiah Addison, $243,000.

Lincoln Ave., 9212-Eddie L. Jones to James Lucero and Anabel Perea Morales, $190,000.

Mia Lane, 3013-Calatlantic Group Inc. to Keesha M. Ferebee, $399,990.

New Orchard Dr., 10304-Devon T. and Jasmine M. Rusdell Peter to Rachel Iyabo Akinshade, $355,000.

Ring Bill Loop, 1312-Joseph A. Dobbins to Olatunji Ojo and Olaronke Obalisa, $350,000.

Westphalia Rd., 9100-Joshua J. and Miriam E. Gaboton to Michael Dorsey, $475,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct. E., 7659, No. 274-Bluesky Housing Corp. to Zella Mitchell Harris, $225,000.

Ashford Pl., 14919-Oak Investment Corp. to Rene and Diana Thomas, $303,000.

Chapel Cove Dr., 8032-Edwina M. Jaramillo to Kimberly D. and Carlos R. Prillman, $285,000.

Crows Nest Ct., 7905, No. 9252-Michael Christie to Daniel V. Dennis, $209,500.

Dorset Rd., 15605, No. 41-Calvin L. Tyson to Daniela Hernandez Arenas, $135,000.

Lauren Lane, 14105C, No. 14C-Patricia L. Quick to Solaiman A. Aziz, $150,000.

Main St., 610, No. 309-Mark A. and Debra J. Laforest to Michael V. Reichle, $94,400.

Montrose Ave., 700-Antonnette R. Rowe Davis to Azhar Sheikh, $245,000.

Shannon Ave., 13912-Humberto A. and Hilary H. Robertson Collado to Angelina and Mervin Jose Brito Hernandez, $414,500.

Winterfield Terr., 7214-Citi Bank to Prosper Osei Wusu, $255,000.

MONTPELIER AREA

Greenview Dr., 14102-Sammy R. and Sandra M. Clatworthy to Tykisha and James Roberson, $426,400.

Madronawood Dr., 10001-Adrian L. and Shaniqua L. Henry to Armando Alarcon, $387,500.

Portsmouth Dr., 8618-Meghana Aldred Khandagle to Christopher A. and Tiffany P. Markowski, $365,000.

MOUNT RAINIER AREA

Shepherd St., 3706-Riki and Gina Reiss Wilchins to Kirsten Roth, $365,000.

NEW CARROLLTON AREA

Decatur Pl., 6909-Conny L. Martin to Jose Alonso Romero Blanco and Juana Isabel Velasquez Rubio, $290,000.

Ian St., 6612-Kevin A. Miller to Caroline Mejang Ndikum, $348,000.

Legation Rd., 7901-Salvador and Vilma Funes to Sulma Leticia Garcia Cerrato, $330,000.

72nd Ave., 3902-Sje International Corp. to Daniela Guadalupe Aguina Hernandez and Maria Del Carmen Vasquez, $325,000.

84th Ave., 6120-Donovan Panton and Herma Panton Lynch to Richard Gelicame, $329,900.

OXON HILL AREA

Broderick Dr., 1022-Alice M. and Cornelius Hall to Mariecrist C. Latagan, $392,000.

Helmont Dr., 5627-Edwin Cruz to Rafael Antonio Melendez Dominguez and Florencia M. Lopez, $295,000.

Manor Ct., 5012-Ashour Inc. to Richard N. Burrows, Annette M. Burrows and William O. Batchelor, $392,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 423-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Camille C. Kelly, $499,900.

Virginia Lane, 5728, No. 15-Krisda Miranda Angeles to Sheranne A. Isaacs, $240,000.

Wilson Bridge Dr., 524, No. 6725-Carlos Fields to Jose A. Ledezma and Patricia Eulalia Quisbert Valdez, $75,000.

RIVERDALE AREA

Mustang Dr., 6020-Hadi Mehrsefat to Judith and Ana Paula Sorto Valdez, $375,000.

Woodberry St., 4642-Thomas R. and Julie Mahoney to Joseramon Carrasco and Brian Eugene Adams, $500,000.

64th Ave., 6071, No. 7-Sandra B. Alarcon to Freddie J. Ovalle Valdez and Ivette C. Ovalle, $178,600.

SUITLAND AREA

Apple Orchard Ct., 4114, No. 7-Why Realty Corp. to Aqueelah M. McAllister, $220,000.

Elmendorf Dr., 6017-Sheniaka B. Johnson Rodgers to Shakir Whitfield, $315,000.

John St., 4507-Jeffrey D. and Sherry L. Palmucci to Franklin L. Purcell II, $315,000.

Meadowbrook Dr., 4908-Fresh Look Properties Corp. to Whitney Shepard, $299,999.

Saint Barnabas Rd., 3851, No. 3881-William A. and Mark Allen Gaskins to Nathaniel A. and Toriseju D. Whyte, $71,000.

TEMPLE HILLS AREA

Anvil Lane, 2212-Danielle Walden to Curtis Thomas Banks, $254,000.

Brinkley Rd., 3130, No. 9-Elrita Robinnette Houston to John Ma, $50,000.

Chadwick Terr., 2005-Keshia L. Holmes to Vanessa Lee Coleman, Eugene N. and Chantell Lee Denney, $270,000.

Janice Lane, 5500-5500 Janice Corp. to Delfino and Elisa Rivas De Magallanes, $327,000.

Kingston Dr., 6907-Donna F. Wright to Luis Ernesto and Flor Areli Urias Mendez, $265,000.

Temple Hill Rd., 6001-Mary A. Smith to Arthur David and Evelyn Holmes Thomas, $310,000.

27th Ave., 3506-Blanca A. Lopez to Scott Robert Pullen, $324,999.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1001, No. 304-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Glenda Hernandez and Hector Larios, $94,743.

Hayden Rd., 2018-Meg Weaver to Liora Valero and Elena Rio, $409,900.

Tuckerman St., 4411-Jesse Johnston and Ricardo Punzalan to Brian Coulombe and Katherine Gormally, $525,000.

38th Ave., 5611-Karoline Nair Cruz and Erick Alonzo Cruz Valenzuela to Rebecca Jenna Malamud and Daniel Ryan Holben, $410,000.

UPPER MARLBORO AREA

Carroll Ct., 11501-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Tonia and William Foye, $400,000.

Cheval Ct., 12803-Justin O. Phillips to Cyrus Z. Parker and Elizabeth I. Allen, $261,000.

Colonel Dent Ct., 4711, No. 334-Miriam Lane Smith to Corin D. Words, $210,000.

Fairway Manor Ct., 12006-Vincent A. and Deborha J. Nappi to Tanisha D. Hoaney, $330,000.

Fox Stream Way, 9209-SM Parkside Corp. to Jeffrey Bryan and Aja Jere Jenkins, $615,000.

Grandhaven Ave., 10401-David R. Cross and Kim O. Perel Boley to Karen A. Lewis, $385,000.

Hampshire Hall Ct., 14308, No. 905-Shrita Squire to Brittany M. Salters, $217,500.

King Frederick Way, 13809, No. 135-Lee Quentin and Leroy L. Hall to Christopher M. Condray, $230,000.

Lariat Way, 10804-Caleb M. Hartsfield to Tiffanye Shalon and Eric Lamar Wesley, $490,000.

Marlborough Dr., 14204-Joseph F. Vallario III to Kevon Grant, $235,000.

Muirfield Dr., 9607-Jacson Moscoso to Nicholas K. Alsup, $308,998.

Old Burton Cir., 9121-Lawrence Carter to Debra and Charles John, $335,900.

Preakness Dr., 10000-Kenneth L. Williams to Keisha Clarke, $500,000.

Risen Star Dr., 9713-Erik and Darcie Cotten to Angela L. and Micheal A. Neal, $524,975.

Saint Thomas Church Rd., 14409-Linda and Floyd Harris to Nicholas Dorsey, $285,000.

Sturdee Dr., 12407-Robert and Diane M. Eaton to Morgan Archer, $269,000.

Village Dr. N., 3411-Accurate Angle Investments Corp. to Lloyd R. and Nanette O. Wharton, $340,000.

Williamsburg Dr., 9733-Lorraine C. Champ to Thomasina R. Frazier and Kai A. Tucker, $315,000.

Woodyard Cir., 9609-Jin Ming Shen and Qingyan Pang to Fasionette Alston, $320,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Bayard Dr., 11417-Omid Land Group Corp. to Chevon and Ana Gibson, $469,900.

Forestgrove Lane, 10204-Gary L. Nesbitt to Jesus Rincon Perez Cruz, $381,000.

Hall Station Dr., 953-Karriem and Maleka B. Greene to Valerie Boute and Gisele Fotso, $377,500.

Margary Timbers Ct., 2702-Andrew Page to Dwight M. Forrester and Omeche J. Idoko, $922,500.

Nicol Cir., 2421-Paul A. and Joanne Butcher to Dorothy Kenmatio Suebang and Alain Duplex Ngounou Kamgang, $505,000.

Peachtree Lane, 1728-Kevin L. Pressley to Devon and Terri Ann Yolande Polk, $447,000.

Saint Georges Way, 2006-Jou Cheng Chen to Kodjo Sobo, $530,000.