Poplar Hill Rd., 15001-James P. Turner and Anita Jeanne Stephens to Robert and Kelly Gheen, $500,000.

ADELPHI AREA

Evansdale Dr., 2018-Richard L. and Diane J. Simpson to Tigist Gebeyehu, $390,000.

Riggs Rd., 7906-Michael R. Davis and Nellie Julia Scott to Jose Moreno Henriquez and Nathaly D. Moreno Gutierrez, $155,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11330, No. 2L-Renu Regina Quiah to Barthalomew P. Costa, $75,000.

Home Acres Terr., 10700-Andrew E. and Colleen E. Bowen to Brendan Rohr and Yazmin Rivera, $530,000.

River Creek Terr., 4728-Krupa V. and Bharati V. Vora to Ahmed Tamim and Suzanne Motwaly, $585,000.

BOWIE AREA

Cherrywood Lane, 12903-Silvia M. Anders to Brian Keith and Kathleen Nicole Broadwater, $332,000.

Frost Dr., 11926-Charles Howard Coale to Khalil Bangura, $415,000.

Knighthill Lane, 2508-Thomas Eugene Murphy to Brian Stephen and Danielle R. Franks, $319,000.

Marleigh Dr., 12501-Anthony Tyrone and Regina Ann Petty to Dezlyn L. and Omar K. Carr, $570,000.

Quill Point Dr., 8274-Lida B. Blake to Nasreen Begum, $274,000.

Sadler Lane, 12416-MBNC Corp. and Dale Crigger to Sergio Gutierrez Ortiz and Dina D. Moreira, $310,000.

Trinity Dr., 3004-Stone Financing Corp. and Corey Wilhelmi to Susan E. Ware, $369,900.

Wipkey Ct., 9007-Department of Housing and Urban Development to Juan F. and Briana Wansley, $360,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Easthaven Ct., 15760, No. 607-Wilmington Trust National Association and Citibank to Harrison B. Edgley Jr., $144,900.

Estevez Ct., 4002-Kemejumaka Opara to Michael Wayne and Andrea Lynne Bryant, $289,000.

Nomad Ct. W., 2804-Spar Corp. to Junell Venord, $290,000.

Pointer Ridge Dr., 15760-Lisa B. Linton to Kerry and Jasmine Sharee Upshaw, $350,000.

BRANDYWINE AREA

Crestwood Ave. N., 11716-Galen D. and Norma M. Ripple to Elba D. and Sabino Antonio Fuentes Sosa, $272,000.

Mattawoman Dr., 14474-NVR Inc. to Siriwan Evette Mobley, $329,000.

BRENTWOOD AREA

40th Ave., 3601-Ricardo Vasquez to Elsy Lorena Contreras, $335,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Capitol Heights Blvd., 523-Roman Group Inc. to Samantha Karen Tabarias, $297,000.

Rollins Ave., 1528-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Zhen Chen, $288,400.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Columbia Ave., 1801-Miguel Angel Monterroso Avila to Chris Tate, $270,000.

Garrett A Morgan Blvd., 618-Antionette Emma to Njeri Mitchell, $273,000.

Stoddert Lane, 6904-Viola A. Alexander to Caren B. Street and Jarrid Malcolm Williams, $388,000.

59th Pl., 2402-Valerie L. Collins and Lauren Pruitt to Michelle D. Carter, $375,000.

CLINTON AREA

Boniwood Turn E., 5945-Sheila Rumph to Arthur R. and Latrice Renee Miles, $278,000.

Den Lee Dr., 6315-Allison Rowe to Rene Y. Martinez Franco, Erika C. Molina De Martinez and Steven Geovanni Martinez Molina, $261,000.

Keebler Dr., 8401-Tammy D. and Matthew Edward Fowler to Shalonda Denise Robinson, $259,500.

Mimosa Ave., 8605-Henderson Gurley Corp. to Mariel L. and Kevin Morris Black, $312,000.

Small Dr., 9611-T&E Properties Corp. to Warren K. and Jacqueline Crumity, $357,500.

Tall Cedar Lane, 8818-Lillian Ann Nelson to Pierre Proctor, $375,000.

COLLEGE PARK AREA

Marlbrough Way, 3311-Ifeyinwa J. and Adam Nwankwo to Santiago Javier Sanz, $360,000.

Saint Andrews Pl., 9216-University of Maryland College Park Foundation Inc. to Laura Evans and Nicholas L. Menghini, $400,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Roslyn Ave., 2309-Glaceria Mason to Elmer F. Coreas and Dayana J. Leonzo, $280,000.

FORT WASHINGTON AREA

Buckland Ct., 6501-Intercontinental Realty Group Corp. and Huong Tra Nguyen to Kerri Hing Allan, $254,000.

Dias Dr., 402-Karen Kelly to Franck Bayebanen and Sulema Ramirez, $285,000.

Glasgow Ct., 12800-Michael and Patricia Banks to Bonheur Buconyori Ngabire and Camille Gaba, $489,900.

Hollydale Rd., 1815-Samuel T. Foster to Jose Manuel Rubi, $270,000.

Loch Ct., 7104-Dawn M. Bush and estate of John E. Bush to Janay L. Long, $225,000.

Melisa Dr., 3000-Veronica Crawford to Hakim M. Williams, Lavel B. Carter and Taquita C. Williams, $330,000.

Othman Dr., 809-Safa Investments Corp. to Rosalind and Michael Ginyard, $460,000.

Sero Estates Dr., 801-U.S. Bank National Association and the Rmac Trust to Kristopher David and Toni Markeda Carey, $569,900.

Taylor Ave., 1700-Anb Noble Homes Corp. to Shani M. Brown, $360,000.

Wagon Wheel Ct., 2310-Ursula A. Aquino to Juan Alberto Minaya and Luz Maria Bautista Manzano, $305,000.

GREENBELT AREA

Greenbelt Rd., 8409, No. 7-Jeffrey Scott and Kelly Stegall Putz to Delvolae N. Matchett, $117,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3823, No. B-302-Bank of New York Mellon and Cwabs Inc. to Meng Ying Chen, $108,150.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Diablo Ave., 10303-Martha Saavedra and Heriberto Saavedra Reyes to Mark Middleton, $308,000.

Lanham Station Rd., 5403-Olubunmi Michelle Almaroof to Yordan Fernando Serrano Ardon, $267,000.

Woodstream Dr., 6506-Edileola Elizabeth Adeniranye and Funmilayo Agunbiade to Sara Sani, $325,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Congresbury Pl., 2218-Yezid A. and Lizbeth Alexandra Morales to Eric L. and Olivia M. Johnson, $385,000.

Francisco Ct., 8902-Carmen Morgan Chase to Amika J. Underdue, $275,000.

Howell Dr., 10021-A&A Builders Corp. to Niiarday Tagoe and Stephanie Aba Essiaw, $438,000.

Utica Pl., 9636-Kenneth Earl and Chere J. Sanders to Benjamin C. Johnson, $325,000.

LAUREL AREA

Carissa Lane, 7806-Vijay B. and Vikram S. Kushawaha to Sandra Elena Castro and Bryan Velasco, $309,500.

Justin Way, 14009, No. 6-E-Aslim Abdullah and Sheila Esfandiari to Donica Sharita Payne, $179,000.

Montrose Ave., 801-Victor A. Quiroa to Jeremias M. Cornejo Mendez, Mirtha Castro and Victor M. Cornejo Mendez, $320,000.

Winterfield Terr., 7224-George L. Gray and estate of Phyllis D. Barber to Sandra Anderson McGraw, $340,000.

MONTPELIER AREA

Cherry Lane, 9266, No. 52-Roger Schlossberg and estate of Savitri Luna to Eve P. Bynoe, $190,000.

River Ridge Pl., 12902-Stephanie V. Thompson to David Matthew Munford, $360,000.

MOUNT RAINIER AREA

22nd Ave., 4511-Mattie Simmons White and Robert Simmons to Darlene Y. Davis, $350,000.

NEW CARROLLTON AREA

Fontainebleau Dr., 7601, No. 2309-Dawn K. Nichols to Selimah Thorpe and Desean Wright, $125,000.

Marywood St., 7205-Carlos S. Ancieta and Maria Del Carmen Ramos to Emma Yanira Arevalo Corea and Jimmy Edgardo Quevedo Arevalo, $285,000.

66th Pl., 4811-DC Metro Investments Corp. to Jose A. Andrade and Elda M. Hernandez Gonzalez, $315,000.

OXON HILL AREA

Black Hawk Dr., 5710-Jose and Delores G. Santos to Yonathan Beyene, $370,000.

Hampton Dr., 631-U.S. Bank National Association and Residential Mortgage Loan Trust to Sakeithia Nicole Wilson, $183,000.

Owens Rd., 2301-Sybil E. Waldecker and estate of Irvine Quentin Waldecker Jr. to Carmen Postigo, $375,000.

Wilson Bridge Dr., 503, No. 6702-Daisy Louise Slade to Tyler Joseph Penn, $95,000.

RIVERDALE AREA

Ravenswood Rd., 5813-Dragonvu Corp. to Jorge Vargas Olivares, $335,000.

SUITLAND AREA

Apple Orchard Lane, 4219, No. 2-Venus Properties Corp. and Fauzia Shafik to Liza Napolitano, $208,000.

TEMPLE HILLS AREA

Afton St., 2222-Beeren & Barry Investments Corp. to Gwendolyn V. Dockery, $225,000.

Keppler Rd., 4988-Building & Sharing Corp. to Brian Jason Altamont and Kristen Adale O’Meally, $340,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Baltimore Ave., 6612-William D. and Mary E. Parsons to Hoa Thi Tran, $595,000.

UPPER MARLBORO AREA

Beaver Knoll Dr., 10314-Fitzpatrick V. and Terrine N. Stewart to Lisa Maria Whitehead, $412,000.

Chariot Way, 4133-Wilmington Savings Fund Society to Chauncey Caudle, $380,000.

Croom Airport Rd., 15600-Mark B. Entwisle to Portia Smith and David Burrell, $525,000.

Eton Way, 3604-Osita B. Chidoka and Olusesan James Akinselure to Marlene Franklin, $310,000.

Melwood Rd., 4800-Darrell and Mary Jo Robertson to Latoya Nichole Garnes, $525,000.

Phillips Dr., 10910-Residential Value Corp. to Michael Vernon McKnight, $344,000.

Tenbury Ct., 11102-Vanessa Morel and Jesse B. Lopez to Luis Alonso Carcamo, $345,000.

Wrightwood Ct., 12616-M.A. Properties Corp. to Armoni Hudson and Tyjai Trent Reddick, $299,900.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Kings Valley Dr., 1209-Paulo A. and Jana Shakarian to Mudasiru K. Olaegbe, $303,000.

Pleasant Prospect Rd., 12004-Marlene L. Long and estate of Robert L. Long to Saber M. and Amal Helal, $525,000.