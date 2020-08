Livingston Rd., 14704-Federal National Mortgage Association to Holden Rorick and Rica Mae Taliman, $309,000.

ADELPHI AREA

Adelphi Rd., 9284, No. 101-Daniel H. Teferra to Tensay Abebe, $60,000.

Drexel St., 1801, No. 11-Mike and Kimie Nagata Meier to Juan A. and Elvia J. Carrillo, $76,500.

Metzerott Rd., 1832, No. B2-Zulma Umana to Alemayehu G. Yado, $130,000.

AD

Riggs Rd., 9317-Rona Mensah and estate of Kingston A. Mensah to Bernardo Alfredo and Clara C. Vargas, $230,000.

AD

25th Ave., 7503-Michael A. Oputa to Heureuse Leveille, Nancie Leveille Guerrier and Jordanes Leveille, $304,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11226, No. 295-Chika G. Ahunanya to Philomina H. Rozario, $145,000.

Hillwood Ct., 4004-Kenneth Phillip Whittemore Jr. and estate of Bette Ann Whittemore to Andreisi Amparo Reyes, $379,900.

Odell Rd., 5403-Residential Value to Alexander Iglesias Argueta and Claudia Elizabeth Rios Sandoval, $379,000.

BOWIE AREA

Aberdeens Folly Ct., 14116-Jakob K. Kaivo to Ibrahim and Temitope Balogun, $532,000.

Flamingo Lane, 12315-Misako K. Close to Shanell V. Williams, $365,000.

AD

Kemmerton Lane, 12606-Kristen A. and Eugene K. Lauer to Radcliffe D. and Rolda V. Scarlett, $317,500.

River Park Rd., 8111-Desmond Earnest Stapleton and Simo Homes to Linda Nonye Eligwe, $579,900.

AD

Sweet Emily Ct., 13708-Kay Elizabeth Sweitzer to Malaika Green Brown, $520,000.

Winchester Lane, 3826-Federal National Mortgage Association to Kim Evelyn and Michael Becker, $372,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Envision Terr., 3806-Asser Envision to Shaquille and Rocio Mondragon Frett, $315,000.

Pewter Lane, 16340-Ricardo F. Evans to Raymond Henry Tolson Jr., $226,000.

Prince of Wales Ct., 2268-Atam P. and Saroj K. Gutt to Megan Anne Victoria Strembitsky, $237,000.

AD

BRANDYWINE AREA

Ashbox Rd., 16307-Phyllis M. Decker and Sandra A. Cross to Brandon Storm, $285,000.

Kennett Square Way, 15517-Jamilla Balamani to Tasha Johnson, $302,500.

Timothy Rd., 8700-Tonya Marie Cabbell to Priscilla E. Martin, $275,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Applegarth Pl., 6019-Deborah A. Jackson to Curtiss L. Mundaray and Astin B. Carpenter, $252,000.

AD

Balboa Ave., 1109-Koroma Realty Investment to Phitilda Taplah, $222,000.

Dade St., 5711-HMM Investments to Cameron Christopher Gilbert and Britnie Smith, $289,000.

Kayak Ave., 914-Phoenix Property Developers to Deonte T. Davis, $269,000.

Millrace Rd., 7509-Rubye C. and Willia A. Trawick to Josefino Velazquez Cardena and Patricia Barragan Morales, $275,000.

AD

Painter Ct., 700-XCel Properties to Betewoyen Addisu and Demeku Abate, $360,000.

Rollins Ave., 404-404 Rollins Avenue Homes to Sarah Davis, $289,000.

Valley Park Rd., 6623-Diana E. Moten to Gloria M. Cortez, $245,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Dr., 7813-Housing Initiative Partnership to Wanda C. Robinson, $242,500.

Garrett A Morgan Blvd., 553-Kathy M. Glover to Walter Forbes and Roberto Williams, $275,000.

Kent Village Dr., 2506-Fikru Mehari Gebrehiwot to Temitope O. Oke, $133,000.

AD

Oak St., 6507-Walter Antonio Reyes to Wendy Woods, $355,000.

Romney Ct., 2309-Daniel E. Wilson to Obed Shelter and Deborah Agomor Honyah, $216,000.

CLINTON AREA

Allerton Terr., 9612-Relo Direct Government Services to Adefemi A. Adereni, $400,000.

AD

Boniwood Turn E., 5854-Wilmington Savings Fund Society to Chaojie Wang and Ruo Ling, $221,750.

Crafton Lane, 6712-Paul Regan to Justin M. Dyson, $353,000.

Elm Way, 6302-Melvin D. and Timothy Douglas Sine to Edward Cloyd, $295,000.

Kidder Rd., 2912-U.S. Bank to Michelle Jenkins, $454,000.

Paul Dr., 9415-John A. and Diana P. Cherry to Renee Moore, $345,000.

Summersweet Dr., 6104-CalAtlantic Group to Shameeka Tenae Lawson and Sharon Renae Maxwell, $520,000.

Willow Way Ct., 11106-Telva G. and Florentin Manzano to Alexis Y. Toe Jr., $330,000.

COLLEGE PARK AREA

Knox Rd., 4313, No. 407-Joseph M. and Constance J. Trubiano to Patrick Kennedy, $230,000.

AD

Sweetbriar Dr., 7407-Karthik Sethuraman to Ling Liu, $365,500.

AD

Wichita Ave., 9705-Jeffrey Seth and Patricia Gomoljak to Youtong Zheng and Ye Han, $368,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Flag Harbor Dr., 7211-Dwight Rowland and Acquanetta M. Brown to Lakesha Davis, $255,000.

Lorring Dr., 2500-Truman 2016 SC6 MD ML to Jose A. Guerra, $199,500.

Quay Ave., 2805-Jose L. Cardoso Mendoza and Mirella M. Cardoso to Adrian Cruz, Rosa O. Cruz Zuniga, Adriana M. Cruz Zuniga, Danis M. Cruz Zuniga and Dina Zuniga De Cruz, $300,000.

FORT WASHINGTON AREA

Christopher Lane, 1314-Larry Bowman and Davia Low to Seung Hunn Yun and Yeriel Yoonjung Choi, $365,000.

Devon Hills Dr., 8698-Haden Properties to Troy D. Biggham and Melissa S. Carriles Biggham, $170,000.

AD

Fawley Ave., 7506-FFI Holdings to Misael F. Cuadra Flores, $369,900.

AD

Founders Woods Way, 8303-Hermela Properties to Pavida Pratumrat, $289,000.

Old Fort Rd., 13305-Department of Veterans Affairs to Orod Ashegh, $420,000.

Saint Ignatius Dr., 6400, No. 5304-Linda A. Harris to Tholes Desrosiers, $130,000.

GREENBELT AREA

Canning Terr., 8333-Ayodeji Agbebi to Abdul Mejia Ayala and Maria Mejia, $266,900.

Hanover Pkwy., 7710, No. 81-Arnold Bellamy and Mildred Fowble to Alex Kabia, $163,000.

Lake Park Dr., 6600, No. 3A-Leticia Crentsil to Brenda Mahabir, $225,000.

Ora Ct., 7700-Dawn K. Nichols to Jean Claude Roger and Valerie Roger Coigneaux, $333,500.

HYATTSVILLE AREA

AD

Hamilton St., 4804-Adrian Gerard Rooney and Emily Laura Gibson to Alexandra and Anthony Simpson, $405,000.

43rd Ave., 5804-Jason J. and Catherine M. Calvi to Kristopher R. Blessing and Teresa C. Ferrara, $351,000.

AD

54th Pl., 5009-Connell Properties Group to Christian B. and Aristides B. Arias, $325,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Forbes Blvd., 6921-Simon Panigua and Nancy Yaneth Martinez Ramos to Teronica Lenora Brown, $320,000.

Oliver St., 7303-Wilmington Savings Fund Society to Marco Tulio Perdomo Caballero, $267,900.

Standifer Pl., 2531-Jonathan Wing and Susan J. Ng to Dewayne and Donisha Lewis, $375,000.

Wellington St., 9323-Maurice P. and Rita B. Jenoure to Yesica M. and Joana B. Arias, $355,000.

Yancey Lane, 2703-Jing Tan to Standhope Nwoke, $305,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Ardonia Terr., 724-Olubowale Akintimehin to Fatuma Y. Sanneh, $675,000.

Dormansville Blvd., 14303-Wilmington Savings Fund Society to Edward Buckson Jr., $530,000.

Hannah Way, 11250, No. 9-Janelle L. Junior to Kendra Macko, $210,000.

Mary Bowie Pkwy., 14508-CSMB Investments to Ruben and Katrina J. Scott, $530,000.

AD

Town Center Cir., 8931, No. 6-210-Shawn M. Taylor to Aushkon Foroutan and Hedieh Bahmaei, $193,000.

LAUREL AREA

Arbory Ct. E., 7662, No. 250-Brandon R. Potter to Candace L. Young, $185,000.

Autumn End Terr., 13610-Doug Soo and Keum Ran Park to Angela M. and Dora C. Coleman, $411,000.

Chestnut Ridge Dr., 8618-Federal Home Loan Mortgage to Dane R. Williamson, $299,900.

Jib St., 14237, No. 7222-Kelly C. Fanning to Nathan McCoy, $155,000.

Mintlaw Landing., 14104-Karen Williams to Mansoor M. Alvi, $435,000.

Post Office Ave., 19, No. 103-Michael Ji Yong Kim to David Marc Elf, $100,000.

MONTPELIER AREA

Aspenwood Lane, 12010-Brady L. and Erika L. Gardiner to Christina Branch, $425,000.

MOUNT RAINIER AREA

31st St., 4206-Alex Hershaft to Dale Hunt and Lydia Prentiss, $350,000.

NEW CARROLLTON AREA

Taylor St., 7505-Rafael Bienvenido Rodriguez and Mabel De Jesus Zelaya to Carlton, Gillian Mason and Carla S. Wilson, $412,000.

68th Ave., 4702-Jenny Ramirez and Omar Vasquez to Dustin W. Pimentel and Rita Drindis Ramirez Gomez, $300,000.

OXON HILL AREA

Riverhaven Dr., 145, No. 420-NH Haven Residential to Gregory M. Strazdus Jr., $291,900.

Wilson Bridge Dr., 501, No. 6700-Anthony W. Kelley to Henry M. and Maria L. Balagtas, $36,520.

Winthrop St., 4911-Karen Cerrato Romero to Franco G. Ochoa and Lidia Jamileth Melgar Portillo, $242,000.

RIVERDALE AREA

Sheridan St., 4710-Elizabeth Aukamp to Kirk P. and Rachel M. Waldroff, $427,000.

SUITLAND AREA

Davis Ave., 4619-Denise Z. Thompson to Hugo A. Lopez Najera, $247,000.

Gloria Dr., 5609-Greenarrow Investment to Ajoke Oyegunle, $325,000.

Morris Ave., 5500-Bryan CT to Danitra Daniels, $298,000.

Ryan Dr., 3313-George C. and Kathleen Blackwell to Willie J. Bradley, $289,000.

Walton Ave., 5907-Residential Value to Jonathan B. Lewin, $319,000.

TEMPLE HILLS AREA

Afton St., 2517-Delphine Smith Dean to Myong Sop Sin, $296,250.

Callaway St., 2117-Tonya Renee Black to Treva Celestine Henderson Neblett, $285,000.

Delmar Ave., 4306-House Buyers of America to Ingris Yamileth Ayala Carabantes, $273,000.

Janice Lane, 5712-Saturn Housing to James J. Crawley II and Deanna R. Rhodes, $335,000.

Portal Ave., 3720-Pinksky Housing to Nathanael Hale and Lucy Kelly, $355,000.

Westridge Pl., 4625-U.S. Bank to Jose Velasquez, $270,000.

28th Ave., 4110-Barrington E. and Rochelle S. Chappelle to Woodrow E. and Amelia Cole Houston, $245,900.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Kennedy St., 3714-Rainbow Properties and Sons to Sophie Mersina Trick, $359,500.

30th Ave., 5814-Jackelin Castillo Dominguez and Ana Martinez Henriquez to Delfina D. Orellana Villatoro, Alexis Loza and Marina Rosales, $335,000.

UPPER MARLBORO AREA

Carlene Dr., 13804-John S. and Wanda D. Young to Michael Anthony and Tamara Lynn Mason, $460,000.

Lord Sterling Pl., 13618, No. 11-7-Keith Lamont Johnson Jr. to Latonya S. Murrell, $142,000.

Midstock Lane, 12708-Lori M. Donovan to Gwendolyn A. and Wendell C. Kinney, $324,900.

Parnu Ct., 7700-U.S. Bank to Damien Owens, $360,000.

Rockdale Lane, 4411-HK Home Elite to Latoya S. Carter and Karlton Genwright, $495,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Bald Hill Terr., 4012-Kristan Hypolite to Matthew Derek R. Hypolite and Maureen D. Hypolite, $390,000.

Cypress Point Cir., 909-Wanda B. Armstrong to Jacquelyn Lewis Walls, $450,000.

Jerimiah Lane, 15105-Theresa Furr to Robert R. Hamrick Jr., $465,000.

Post Oak Dr., 1513, No. 42-Joseph and Elise M. McNeil to Senica Crowder, $235,000.