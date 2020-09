Wendells Lane, 3202-Eric Jeremy and Cherlyn Cayabyab Mata to Pedro A., Jose A. and Cindy F. Estrada, $450,000.

ADELPHI AREA

Cruze Pl., 2502-DNJH Corp. to Jeffrey Lu, $289,900.

Metzerott Rd., 1832, No. 405-Hiep T. and Ha T. Nguyen to Francisco Duque Coronado and Elvia Sanchez Hernandez, $100,000.

Riggs Rd., 7904-Claudia M. Blanco Moreno to Jose Rodrigo Hernandez Pena and Rosa Amelia Pena De Hernandez, $170,000.

AD

20th Ave., 8416-Saundra T. Harris and Brightstar Capital Corp. to Baozhu Sun and Jeffrey Sze, $338,000.

AD

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11214, No. 200-Penafrancia V. Caraang to Korey Montez Knapper, $125,000.

Greenwood Rd., 4410-Michael J. and Kathleen R. Casagranda to Jack S. Malone and Lindam Seguin, $325,000.

Narrow Trail Terr., 11321-Dione I. Washington to Stacey Hurcombe, $300,000.

Rustic Rock Lane, 12802-Nikole Jones to George O. Ayanga and Cecilia A. Ayacko, $387,900.

BLADENSBURG AREA

51st St., 4305-Richard Riaz Sookramsingh and Shengnan Wang to Marleny P. Lopez Gomez, Jorge Lopez Gomez and Mario Javier Ramos Aguilar, $358,763.

BOWIE AREA

Beaverdale Lane, 12703-Kayley and Charles James Kish to Gail E. Sneed, $450,000.

AD

Kemmerton Lane, 12408-Randolph S. and Dominique G. Barnes to Carol A. Rivers, $340,000.

River Gate Lane, 8000-Jo Howard to Stanley and Angela Helowicz, $575,000.

Stonehaven Lane, 12319, No. T30-Verna Teasdale and estate of Esta Ruth Keim to Blandon K. and Sally R. Bulger, $145,000.

AD

Tulip Grove Dr., 12109-Glenn Allen and Kathleen S. Townson to John Phillip and Kyleen Tresente Tyler, $380,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Eastham Ct., 16230-Oscar E. Viveros Bravo and Rafael Viveros Bravo to Edward James Tee McCraw and Kaiesha Pearl Ward, $324,000.

Empress Way, 15437-Lance C. and Amelia L. Elson to Craig Gill, $290,000.

Hemm Pl., 12503-Rafiullah Ashrafi to Todd C. Harris, $395,500.

AD

Mitchellville Rd., 2336-Michael Heatley to Demara A. Magruder, $245,900.

BRANDYWINE AREA

Aquasco Rd., 16915-Denice Lynn Dickens to Bernice Dolores White Kirby, $285,000.

Gibbons Church Rd., 14500-Michael Alfred Arnett to Eugene Ricardo Degraffinreid, $435,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Balboa Ave., 831-Joao Manuel and Isabelle M. Pereira to Harrison Buckner and Brandon Bukner, $270,000.

Clovis Ave., 810-Jimmy and Toni E. Simmons to Abner G. Xulu Garcia and Hortencia L. Garcia Sanchez, $225,000.

AD

Drum Ave., 1214-Pamela Ann Brooks to Hector Hernan Romero, $110,000.

K St., 5999-Jaminnia R. States to Guillermo Antonio Molina and Luz D. Munoz De Molina, $250,000.

AD

Mill Ave. E., 119-Joseph and Marie L. Augustin to Oscar Antonio Bolanos and Jocety Berenice Alvarado Cruz, $280,000.

Opal Pl., 6902-Rosheda McCray and James D. Williams to Lauren Washington, $285,000.

Torque St., 4301-Edens Homes Corp. to Shawntice F. and Sean F. Mills, $295,000.

CHELTENHAM AREA

Westwood Dr., 10805-Sean and Chynita Pernell to Dominic and Nathanyah Young, $340,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Muncy Rd., 7641-Graciela Segovia to Susan Dongme Lee, $235,000.

Warren Ave., 1509-Marcelino Elias Escobar and Enma Aracely Mejia Diaz to Santos De Jesus Tobar and Dilsia Teresa Linares Alfaro, $290,000.

82nd Ave., 3122-Equity Trust Co. and Dung Quan to Babatunde T. and Motunrayo Basirat Abidogun, $353,000.

AD

AD

CLINTON AREA

Cheltenham Ave., 9416-Os Consult Corp. to Marcus Wade, $309,900.

Eilerson St., 6907-MRMT Corp. to Akil R. Washington and Loreal A. Bledsoe, $300,000.

Joseph Dr., 2502-Juet L. and Tawanna R. Duckworth to Cecilia Ruff, $312,500.

Silver Fox Turn, 9507-Aeja and Travis Brown to Karen Ines Maldonado, $330,000.

Tove Ct., 12401-Mano Corp. to Joseph Roosevelt Coates, $330,500.

COLLEGE PARK AREA

Iroquois St., 5001-Andrew H. and Ju Measday to Jung Ae Huh and Kwang Ho Kim, $304,000.

Seminole St., 5706-Laura M. Shotland and estate of Joan C. Shotland to Devin Scott Ocampo and Renata Burger Sakabe Ocampo, $340,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Dynasty Dr., 3203-Denise Y. Edwards and Denise Y. Peoples to Lashonda Wright, $254,000.

AD

Overton Dr., 2208-Sankuratri Corp. to Thibaut Ekangwo and Nadine Shienji, $324,900.

AD

Ritchie Rd., 2406-Joseph A. Birch to Kevin A. Villatoro Jimenez, $10,000.

Woodlark Dr., 1317-Martha Barksdale to Julio M. Rubio and Martha Elisa Mendoza, $285,000.

FORT WASHINGTON AREA

Chalfont Ave., 13210-Amy S. Holland to Jeffrey Newsome and Zandrea B. Turner, $335,000.

Cross Bow Rd., 9307-Liberty P. Sanchez to Christian Joyce Sanchez and John Michael Alilio Villegas, $349,900.

Fort Washington Rd., 11804-Ancil L. McDonald and Paul R. Gilmore to Edwin Kaliku, $550,000.

Gunpowder Dr., 11100-David and Donna Gail Cole to Andrea Rose, $360,000.

Jefferson Rd., 1206-Vanessa N. and Noemy Martinez to Elisa Tu Nguyen, $350,000.

AD

Rosecroft Blvd., 2310-Zoya Investments Corp. to Echika Udika and Tamara Coombs, $352,000.

GLENN DALE AREA

Worrell Ave., 9816-Vincent Lee to Sarah Anne Clevinger and Matthew A. Almaroad, $375,000.

AD

GREENBELT AREA

Greendale Pl., 8-Rita K. and James Robert Wooddell to Bharat Dhakal, $335,000.

Hanover Pkwy., 7830, No. 484-U.S. Bank and Bluewater Investment Trust 2018 1 to Dawn K. Nicholas, $92,000.

Morrison Dr., 7423-Jonathan D. and Adrienne Milner Hieb to Jessica E. Bollinger, $296,000.

HYATTSVILLE AREA

Emerson St., 5202-Lisa Edouard to Jose Felipe Villatoro Orellana and Jose Joel Orellana Villatoro, $275,000.

40th Ave., 5500-Michelle A. Kucerak and Melissa Leigh Thomas to Anna C. Tomlinson and Matthew Helfgott, $398,000.

AD

46th Pl., 5718-Gerard P. Charlot and Felicia M. Alderman to Michelle E. and Clinton Terry Beebe, $470,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Buckthorn Ct., 2936-Carla Watson Carter and estate of Lucille Moody Watson to Netchenou Kodjo Agbenyowu and Diissirama Mugue, $265,000.

Finns Lane, 7727-Carolyn Smith to Walter R. Jandres Mondragon and Veronica Rodriguez De Jandres, $296,000.

AD

Martins Terr., 6303-Margaret L. Johnson and estate of Frank David Jennings to Frank Daniel Jennings, $275,500.

Spring Ave., 9009-Francisco A. Barahona to Nina Chimangha, $485,500.

Tuckerman St., 9415-Deanna Herschell and estate of John H. Reavis Jr. to Carlos H. De Leon and Roberto De Leon Lopez, $260,000.

Woodstream Lane, 6908-Suhail Chaudhry to Kingsley Emeka and Angela Onyia, $295,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Alicia Dr., 1401-Donna A. Young to Celina Ara Batu Ashu Mbelem, $563,000.

Briarley Pl., 14706-Celerity Ventures Corp. to Akintayo A. Akinmurele and Chade Brooks, $393,000.

Dormansville Blvd., 14300-Edward and Theresa Buckson to Alvin Pernell Wake Jr. and Darlene Faye Williams Wake, $752,000.

Howell Dr., 10103-Mechel Jackson to Bernard Onyenemezu, $365,000.

Manor House Dr., 915-Wilmington Trust and Mfra Trust 2006 1 to Laquitta Smith Sewell, $505,000.

AD

LAUREL AREA

Jib St., 14229, No. 8212-Michelle Burdett and Michelle Murphy to Aisha Miller, $215,000.

Millbrook Lane, 15751, No. 76-Trevor A. and Cheryl A. Steed to Santos L. Villegas, $248,000.

Oxford Dr., 14259-Norris Monger to Erving A. Velasquez Mata, Merry Tammy Mejia Chevez and Jose Rafael Ramirez Mejia, $300,000.

MONTPELIER AREA

Amblewood Dr., 12109-Franklin Osayande to Emmanuel Oppong and Catherine Fremah, $405,000.

MOUNT RAINIER AREA

Taylor St., 3101-Carlton Travis Cone to David Epley, $526,000.

NEW CARROLLTON AREA

Karen Elaine Dr., 5507, No. 1022-Ram Gehani to Henry B. Culbreath, $125,000.

Sprague Pl., 8306-Luis A. Chavez Quinteros to Juan Herrera Morales and Maria Gonzalez, $345,000.

67th Ave., 4831-Craig and Adrienne R. Faucette to Anand Jagessar, $210,000.

85th Ave., 5900-Flavio E. Gallardo to Miguel Angel Hernandez and Rutilio Flores Ramirez, $300,000.

OXON HILL AREA

Boydell Ave., 5011-Pablo A. and Alcides Portillo to Jose H. Argueta, $412,000.

Huron Dr. N., 19-Michael J. Casey Jr. to Jorge A. Guzman Ventura, $330,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 313-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Carla F. Brooks, $619,900.

Riverhaven Dr., 145, No. L07-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Kevin M. Williams, $599,900.

Wilson Bridge Dr., 554, No. 6755-Cecilia Amaya Otero to Trevor Tullius, $90,000.

RIVERDALE AREA

Queensbury Rd., 4908-Leonard D. and Arlette P. Nickens to Rosalind and Benita S. Green, $374,500.

SUITLAND AREA

Carswell Terr., 6108-Charles M. and Elizabeth Griffin to Edwin O. Brown Jr., $274,200.

Glenn Dr., 3408-Marcus Ishmael and Marcus Robinson to Sharena L. King, $305,000.

Lanier Ave., 5566-Jung Soo Lee to Khurram and Ayeda Khalid Malik, $315,000.

Talmadge Cir., 4332-Angela D. Johnson to Rhonda Simon, $325,000.

TEMPLE HILLS AREA

Dawn Lane, 2226-Julian Hines and Adarin Hawkins to Jessica Perry, $210,000.

Iverson St., 2585-Doris E. Medley to Koren Moore, $89,900.

Northam Rd., 6615-Amaechi Investments Corp. to Kwamaine Diamante Panton, $350,000.

Westridge Ct., 6305-Prakash Sankurathi to Carl L. and Marlene Jackson, $364,900.

27th Ave., 4112-Darnat Holdings Corp. to Carlos D. Lopez Cruz and Iris V. Presentacion Blanco, $365,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1009, No. 404-Anthony Apata Hazel Jr. to Juan and Jerry Rengel, $117,000.

23rd Ave., 6306-Jose N. Garcia Reyes and Rosali Molina to Ming Hui Wang and Jingjing Lin, $470,000.

UPPER MARLBORO AREA

Bishopmill Dr., 4407-Juan Fernandez and Briana Wansley to Tamara Y. and Reginal L. Booze, $309,300.

Capstan Dr., 11804-Michael A. and Michael A. Colclough to Tawsha Camille Cherry Creek, $510,000.

Floyd St., 13901-Nova Partner Corp. to Allan R. and Virna Flores, $516,000.

Locris Dr., 7701-Joseph E. and Francine Plummer to Lakrecia D. Butler, $345,000.

Melwood Park Ave., 5200-Dorothy Rice Cobbs to Niambi Smith, $430,000.

Rhodenda Ave., 11303-Gregory M. and Christine Murray to Stanley B. and Nicole J. Williams, $376,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

James Ridge Rd., 902-Freedom Mortgage Corp. to Justin Wayne Hinton, $452,000.

Nicol Ct. W., 9910-Theodore F. Mordecai Jr. and Constance L. Adams to Eric and Chioma Onwuakpa, $475,000.