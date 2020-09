ADELPHI AREA

Berkshire Dr., 827-Edwin L. Portillo to Alexander S. and Constance A. Gabb, $300,000.

Kirston St., 2408-Gregory P. Lee to Sikander Aasim, $130,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 705-Christopher Rojas to Sujata Hamal Acharya, $83,000.

Red Oak Dr., 1924-Francisco Cruz to Jose L. and Reina Quijada Villalta, $370,000.

AD

18th Ave., 7013-Wilfredo Mejia to Jun Mei Zhang and Mei Z. Wang, $357,000.

BELTSVILLE AREA

Cedar Ct., 4706-Derald E. Everhart to Raheem Rahmathullah and Shahnaz M. Ariff, $470,000.

AD

Cherry Hill Rd., 11350, No. 2A-Wilmington Savings Fund Society FSB and Residential Credit Opportunities Trust to Ariel S. Amparo, $143,000.

Innisbrook Dr., 13005-John J. and Nadine A. Decavage to Graham R. and Amber Dixon, $555,000.

BLADENSBURG AREA

Blue Heron Way, 4461-Robert and Carolyn Parker to Nancy McKenzie, $225,000.

BOWIE AREA

Deepwood Dr., 11435, No. 196E-Sirlester Griffin to Roberta Harding, $233,000.

Gladys Retreat Cir., 12816, No. 49-Brent D. Isenberg to Liya Amelga, $340,000.

AD

Henderson Chapel Lane, 12616-Lisa Weathers to Linh Quoc Tran and Hang Thi Nguyen, $600,000.

Keystone Lane, 2717-Frank P. Bonomo Jr. to Ryan Foster and April Miskell, $355,500.

Lake Ontario Way, 4812-Department of Veterans Affairs to Emeline Nkwang, $491,000.

Loganville St., 13602-Jeffrey Alan and Mary E. Fisher to Clifford W. Howe Jr. and Naomi D.M. Howe, $585,000.

AD

Manship Lane, 12314-Department of Housing and Urban Development to Bolaji Adesoye, $310,000.

Mase Lane, 3505-Lorraine Delgado and Michael Leonard Pirato to Naomi Schwarz Seck, $325,000.

Overchase Lane, 15603-Zinkeng Asonganyi to Hailey Kyung Ae Do and Zachary Hardin Denny, $515,000.

Race Track Rd., 7010-Department of Veterans Affairs to Michael A. Holloway, $190,000.

AD

River Park Rd., 8510-Barbara L. Kirven to Kenna Ofoegbu, $528,000.

Shakespeare Ct., 11903-Ann Elizabeth Koshy Iarrobine and Michael Patrick to Gregory V.M. Yoblin and Rebecca A.m. Yoblin, $495,000.

Tulip Grove Dr., 12217-Elizabeth A. Gallagher to Amy H. and Jodi M. Edwards, $362,000.

Westview Forest Dr., 13926-Maxime T. Seck and Naomi M. Schwarz Seck to George Mark and Erica Lavonne Williams, $499,000.

Fifth St., 12906-Fassika Kaasa and Daniel G. Muluneh to Glory Nwachinamere, Chinyere Hyginus and Reward Oruomachukwu Ezeogu, $359,999.

AD

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Amethyst Lane, 16100-Timothy A. and Maureen Curtis to Elizabeth and Bolaji Olakunle, $480,000.

AD

Easthaven Ct., 15778, No. 504-Ayodeji Agbebi to Danielle T. Brown, $171,000.

Emperor Ct., 3511-Oracle Fields Inc. to Emmanuel and Lena Akpan, $330,000.

Haskell Lane, 12708-Frank J. and Jean S. Reger to Dean B. Kaflowitz and Dawn A. Denbleyker, $371,500.

Norway Lane, 3908-Gyimah Kyei and Patrice Valley to Robert W. Johnson II, $360,000.

Piller Lane, 15702-Lisa Rose Deal to Nkem Nwogbo, $257,000.

BRANDYWINE AREA

Beissel Ct., 7104-61 Properties Inc. to Reva Campbell, $298,000.

Burch Hill Rd., 6804-Wilmington Savings Fund Society FSB and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Jessica Bassil, $475,000.

Chatham Park Dr., 6503-Jeffrey M. and Kye Sun Mahany to Thomas Forrester, $540,000.

AD

Gideon Gilpin St., 15507-Clifford J. Robinson to Denice Day, $292,000.

AD

Pocopson Creek Way, 15309-Demond and Balkisa A. Krider to Christopher Green, $323,000.

White Plains Lane, 7500-Chanel Denise Watson to Joytesha Antoinette Morgan, $589,900.

BRENTWOOD AREA

Varnum St., 3606-JKS Properties Corp. to Thomas E. Petrillo, $530,150.

40th Ave., 3422-818 International Corp. to Agustino Juarez Alvarez and Gloria Alicia Flores Hercules, $265,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Applegarth Pl., 5902-Arnold Johnson to Betsy Denise Cummings, $227,000.

Carmody Hills Dr., 411-Takeshia O. White to Princess L. Simpkins, $199,000.

Clovis Ave., 823-Sharon and Dante Holloway to Courtney Washington, $270,000.

AD

Duel Pl., 5115-Martique Vanderpool to Erelio U. Miranda, $249,000.

Fairford Way, 1028-Leondra Mary Nicole Milton to Leslie L., Ana Delmy and Faustino G. Guevara, $218,000.

Karen Blvd., 1341-Tamar Lazain Gadsden to Justin T. Watkins, $145,000.

AD

Rail St., 4210-Reynaldo Quintero Gonzalez and Garciela De Quintero to Edgar Leonel Joya Benavides, $345,000.

Sisalbed Ct., 608-Donna P. Brown and estate of Deloris G. Harrington to Luis Reyes Gomez, $225,000.

58th Ave., 807-Robert A. Young to Lorena Beatriz Cisneros and Julia E. Mendoza DC Cisneros, $242,500.

CHELTENHAM AREA

Wembrough Pl., 10711-Jose Aguilar Rojas to Candi Alfred, $405,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

AD

Cheverly Ave., 3015-Jolene A. Mancini to Clifford and Erica Morris, $315,000.

Finch Dr., 905-Latif A. Tarik to Herson G. Turcios and Gloria E. Vigil, $330,000.

Mahogany Dr., 7128, No. 5-Kathryn A. James to Vinod Palle, $130,000.

Palmer Park Rd., 1920-Beeren & Barry Investments Corp. to Maria E. Sosa Medrano, $210,000.

Virginia Ave., 1805-Betty J. Robinson to Ernesto Frias and Raquel A. Mejia De Ortiz, $260,000.

AD

CLINTON AREA

Arbroath Dr., 5815-RRMZ Properties Corp. to Whitney Lanns and Christian A. Theodore, $380,000.

Buckler Rd., 6212-Top Real Estate Corp. to Justus Bobitt, $360,000.

Dundas Ct., 7700-Charles R. McKnight Jr. and Joyce J. McKnight to Danita Lorraine Rooker, $348,000.

AD

Hardesty Dr., 8816-US Bank and LSF10 Master Participation Trust to Jennifer Howard, $296,000.

Old Branch Ave., 8310-FTB Homes Corp. to Bernadette J. Dantley, $415,000.

Rodgers Dr., 5014-Navy Federal Credit Union to Benjamin Wheeler, $290,000.

Tinkers Creek Pl., 5301-Roger and Brenda Hardie to Eric Scott, $395,000.

Willow Way, 6300-Sheldonna M. Proctor to James David Ingram and Sharona Ellaurie, $407,400.

COLLEGE PARK AREA

Limestone Pl., 9239-Robert A. Fradkin and Goedele Guilkers to Samuel F.A. Rosa, $309,000.

Sweetbriar Dr., 7409-Joseph D. Larue and estate of Marie V. Larue to Steven T. and Taryn Webb, $392,900.

AD

34th Ave., 8812-Jose A. Quinteros to Zachary E. and Frank S. McDonough, $365,000.

49th Ave., 8700-Lisa Ellen Brinks and Lisa E. Flynn to Emily Elizabeth and Daniel Shohfi, $460,000.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Addison Rd. S., 1635-Etta J. Franklin to Jennifer and Willian Hampton, $50,000.

Breton Dr., 2202-TLC Homes Corp. to Quynh Nguyen, $182,000.

Cross St., 7169, No. 104-Tawanna K. Cooke to Lawrence and Brenda Brooks, $97,000.

Edfeldt Dr., 2604-James Ernest Jones to Jasmine C. Louis, $216,000.

Forest Run Dr., 3211-Benita Rochelle Rouse to Theodore A. and Tiffany L. Carter, $265,000.

Kipling Pkwy., 6411-Venus Housing Corp. to Mimie Tuone Kitumaini and Emmanuel Nrungerwa Bahati, $295,000.

Ocala Ave., 2710-BTZ Corp. to Cynthia McLean, $249,900.

Rose Bay Dr., 6121-Tamara R. Loper to Nora Larkai, $268,000.

FORT WASHINGTON AREA

AD

Broadview Rd., 1028-KD Estates Corp. to Hendrick Jesus Enriquez Castro and Itzel Daniela Romero Rodriguez, $310,000.

Coldwater Dr., 13201-Darlito G. Quimen to Juan C. Justiniano and Lizide M. Contreras, $353,400.

Dimrill Ct., 6236-Betty L. Hastings to Michelle Yrastorza, $223,000.

Gleneagles Dr., 701-MQF Corp. to Linda S. Gray, $560,000.

Hollydale Rd., 1801-William M. Stine to Richard A. Jones, $115,000.

Kildare Ct., 6111-House Buyers of America Inc. to Amoz Janboy Samuel, $272,000.

Langner Ct., 301-Joseph Vincent and Sandra K. Vicek to Jorge G. Benitez Andrade, $330,000.

Oldbury Dr., 1608-William D. and Lois A. Alexander to Jeremiah Emerson Wright, $264,000.

Pine Tree Lane, 12808-Mervin Gray and Movita Newkirk to Robert T. Williams, $349,950.

Red Coat Pl., 553, No. 104-David Moises Villafranco and Alba M. Martinez to Marvin Ellis Norris Jr., $215,000.

Saint Ignatius Dr., 6700, No. 8302-Joseph C. Shediack to Tina Evora Woodley, $174,000.

Taylor Ave., 1713-Maximus Investments Corp. to Salma Alam, $405,000.

Valley Wood Ct., 3811-Residential Value Corp. to Sara Abigail Rosario Nieves, $353,000.

GLENN DALE AREA

Armaan Dr., 6017-Clarence F. and Camille F. Stanback to Inga L. Sydnor, $432,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 6912, No. 401-Nekeeya Brown to Gloria Awo Twum, $164,900.

Mandan Rd., 7927, No. 646-Anthony Beckford to Elizabeth C. Costello, $127,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3829, No. E-202-Bryan Wallace to Seth P. Maughan, $170,000.

Longfellow St., 3904-Christopher A. and Heather Rovinsky Holleman to Matthew and Lisa T. Lytwyn, $487,300.

Oglethorpe St., 4410, No. 709-Afiva Jamil Perry to Jennifer Sierra Knox, $132,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Dawnwood Dr., 6528-Ngozi Eboh to Amechi A. Onyeacholem, $360,000.

Johnson Ave., 7807-Omid Land Group Corp. to Noe A. Zelaya and Yessica Garcia Aguilar, $281,000.

Tuckerman St., 9710-Q&P Realty Corp. to Dinh Thuy and Hoang Yennhi Nguyen, $380,000.

Wood Trail Dr., 7211-Timberlake Wood Glen Corp. to Osita Ogbunamiri, $414,229.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Aden Ct., 305-Claire W. Cummings to Jacqueline McGlen, $342,000.

Bennington Dr., 11101-Veteran Built Homes Corp. to Jermaine Marvin Dwayne Williams and Reana Lashetta Robinson, $391,000.

Cameron Grove Blvd., 2, No. 203-Lawrence A. Marshall to Alice Mae Hall, $230,000.

Darcy Rd., 9142-Arianna Leone to Keith P. Hughey, $124,000.

Galeshead Dr., 2923-Asha Purohit to Che Ndipowa, $630,000.

Joyceton Dr., 10620-DMV Homes MD Corp. to Jessica L. Johnson, $322,000.

Lake Pointe Ct., 9716, No. 301-Latonya D. Crosby and Pamela R. Walker to Joseph Mitchell, $195,000.

Mute Ct., 1403-Shane D. Jolley to Sendy Yohana Antillon, $435,000.

Red Jade Ct., 11441, No. 4-Craig S. and Zelaya S. Mayo to Craig S. Slye, $205,000.

Symondsbury Way, 15511-Home Rescues Corp. to Kerone Walker and Vann Raeshard Newkirk, $535,000.

LAUREL AREA

Carissa Lane, 7626-Anota Adesanya and Yetunde M. Adesanya Adedokun to Adia Boukari and Samzatou Ouro Bangna, $300,000.

Compton Ave., 414-Krishna Vallabhaneni to Yolanda T. Tully, $258,000.

Dorset Rd., 15927, No. 198-Kasa Corp. to Ricquel Wheeler, $275,000.

Jib St., 14231, No. 8112-Brenda Wheeler to Elanor Blackman, $199,000.

Oakpointe Dr., 14006-Darryl O. Diggs and Cynthia F. McKenzie Diggs to Meleta and Jodi Francis, $289,000.

Fifth St., 942-James M. Hammond Sr. to Chinyere William Udoh, $269,900.

MONTPELIER AREA

Cherry Lane, 9250, No. 1-Janet L. Norris to Hugo Lopez Sierra, $210,000.

Joshua Ct., 8200-Reginald G. and Donna J. Mazyck to Miguel A. Monterroso Avila and Marlene Yaneth Pineda, $365,000.

Palmer Pl., 9321, No. 29-Michael Johnson to Kevin Connolly and Katlyn Addison, $239,900.

Trevino Terr., 9418, No. 143-Chiquita Collins to Errol and Tambra Curtis, $240,000.

MOUNT RAINIER AREA

31st St., 4218-Alan and Carol Binstock to Stephen Dumaine and Kira L. Austin, $610,000.

NEW CARROLLTON AREA

Farmcrest Dr., 7413-Amanda M. Eckert to Rogelio Ramirez, $415,000.

Karen Elaine Dr., 5530, No. 1707-Dawn K. Nicholas to Samuel B. Ferguson, $125,000.

Quincy St., 6902-Cristian Jose Montoya to Oscar A. Reyes and Maria Silvia Del Cid, $320,000.

Vicar Pl., 7602-Johnnie E. and Mary W. Beverly to Maria Del Carmen Mercado, $360,000.

71st Ave., 4102-Steve Curry to Sonia E. and Fidel A. Pineda, $288,000.

OXON HILL AREA

Birchwood Dr., 1514-Richard Alvin Lewis to Rigoberto Carranza and Angela Maritza Romero Carranza, $255,000.

Maury Ave., 712-Manfredi Cedillos Zuniga and Maria G.A. Lopez to Walter M. Nolasco, $227,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 320-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Barrington Anthony Bruce, $295,400.

Shoshone Dr., 5824-Ivy Deshanta Malloy to Maria O. Blanco, $145,000.

Wilson Bridge Dr., 518, No. 6719-Marvin L. Peoples to Amrish K. and Anjali D. Sharma, $100,000.

RIVERDALE AREA

Hillwood Dr., 6513-James E. Malloy and estate of Eula M. Malloy to Farzad Rashidi, $230,000.

Madison St., 4902-Jenelle Somai Castellon and estate of Pearl P. Somai to Tomas Ayala Chicas, $305,000.

62nd Pl., 6119-Equity Trust Co. and Jeff J. Gu Ira to Glenda Beatriz Ayala and Teresa Ayala Del Alvarado, $312,500.

SUITLAND AREA

Candy Apple Lane, 4110, No. 5-Darius Spaulding to Imani Marshall, $199,900.

Hartfield Ave., 5629-Renna Patrice Young to Carmen Y. Wright, $305,000.

Saint Barnabas Rd., 3827, No. T1-Elva J. Stewart to Andualem D. Hamza, $103,000.

White Owl Way, 2226-Faith C. and Mark A. Toran to Kara Onorato, $505,000.

TEMPLE HILLS AREA

Berkshire Dr., 6718-Lamumba and Shakira Howard to Oscar R. Flores and Reina Argentina Villatoro De Flores, $264,000.

Dawn Lane, 2276-Eineta Hawkins and Elneta Chance to Shaylind N. Miller, $211,000.

Huntley Square Dr., 3308, No. A1-Arcangel Hernandez Garcia to Stephen D. Johnson, $129,000.

Jameson St., 2103-Capital Companies Corp. to Shanea P. Thomas, $385,000.

Keppler Rd., 5712-Kiosk Group Corp. to Emily Lynch and Jonathan Fritsch, $340,000.

Old Temple Hill Rd., 5429-Joan Marie Hackett and estate of Russell William Toole to Wesley W. Boynton, $380,000.

Summerhill Rd., 6204-Nicole D. and Marcia Y. Venters to Blanca A. Lopez, $258,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Calverton Dr., 3904-Robert F. and Beverly R. Silverberg to Ivan D. Hafstrom and Faith M. Bremner, $720,000.

Lancer Dr., 3107-Irma Salamanga Gomez to Jose B. Flores, $330,000.

Powhatan Rd., 3809-Dani A. Vasquez to Carlos E. Alvarado and Isael Ramirez, $390,000.

Underwood St., 4429-Choice Realty Rentals Two Corp. to Carsten J. and Dyllis Hesse, $387,500.

37th Pl., 5004-Vann Raeshard and Kerone Walker Newkirk to Marvin Glen and Veronica Bond, $432,000.

UPPER MARLBORO AREA

Buggy Path, 11027-Felip Sanchez and Jon P. Frame to Nathaniel W. and Adrienne M. Lau, $465,000.

Croom Airport Rd., 14405-Fredonia Investment Group Corp. to Afiya Denise Howell, $289,900.

Dower Village Lane, 6204-Melvin Tamangwa and Dorothy E. Mbellason to Opal M. Webb Harrison, $317,000.

Great Gorge Way, 8848-Thomas W. and Renata Janes to Latanya Renee Hackett, $337,500.

Hollaway Dr., 10727-A&A Builders Corp. to Alex Rafael Cruz and Alondra Celeste Jijon Vasquez, $335,000.

Largo Rd., 3010-M. Kelley Honker and estate of Robert K. Hooker to Algernon Rashaad Williams, $355,000.

Lyndia Pl., 9919-Residential Value Corp. to Rico J. and Gabrielle Barnett Bobo, $275,000.

Midstock Lane, 12602-Tamela S. Elliott to Janet Musa and David Kamara Sr., $443,000.

Paragon Ct., 8527-Shanda Thomas to Brittany E. McAlpine, $280,000.

Sugrue Ct., 7109-Charles Andrews Jr. to Christa Cannaday, $305,000.

Trumbull Dr., 12611-William and Rita D. Skinner to Kawone and Dasha Hewlin, $215,000.

Woodstock Dr. E., 12512-Eleanor D. Copeland to Marie E. Etienne, $240,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Bayard Dr., 11401-Freeda B. Isaac and estate of Russell V. Isaac to Angelo Crump, $394,900.

Chinaberry Ct., 1803-Karey M. Satterwhite to Brandon and Karen Miller Long, $300,000.

Courtside Rd., 3111-Federal National Mortgage Association to Zaneta Parker, $360,000.

Golf Course Dr., 1512-Ernest and Anita Green to Donald Beard Taylor Jr., $307,000.

Kings Tree Dr., 1018-Radclfffe D. and Rolda V. Scarlett to Jamie Leigh and Aaron Gerard Greenfield, $393,000.

Shadywood Ct., 12000-Lamar and Katrina Raysor to Shelby Nicole Wilson and Kouomou Yanne Chembo, $680,000.