Strausberg St., 1222-Hedayatulla Ayuby to Joyce E. Myers, $455,000.

ADELPHI AREA

Chillum Rd., 718-Icon Exim Inc. to Patrick J. Gattan and Ana Radakovic, $355,000.

Lackawanna St., 2100-Soloman N. Dessalenge and Emebet B. Yehualashet to Erika L. Cruz and Melvin A. Morales, $382,500.

Riggs Rd., 7957, No. 10-Regino V. Bravo Paredes and Jessica J. Bravo to Tazul Islam and Hasina Sultana, $150,000.

AQUASCO AREA

Neck Rd., 23402-Brenda V. McGaffin to Harrison Palmer, $269,900.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11202, No. 69-Ping Kuel Chen to Quirena Ndjock, $130,000.

Chilcoate Lane, 11702-Sapient Home Solutions Corp. to Brianna A. Roth and Kairlyn P. Green, $415,000.

Manheim Ave., 4709-Jose Rigoberto Ortega to Carlos Omar Pineda Garcia, $375,000.

Romlon St., 4405, No. 202-William Sari and estate of Audrey Lorraine Garrett to Kirsten Grunberg, $100,000.

BOWIE AREA

Brunswick Lane, 12711-Jan C. Fitzpatrick and estate of Carlos A. Fitzpatrick to Kelo Sulaiman, $339,900.

Gold Cup Lane, 8118-Charles Edward Pace Sr. to Ricardo Hermandez Martinez and Mauro Pablo Cordero Quintana, $365,000.

Hillmeade Station Dr., 12720-Scott Gelo and Jennifer Bickford to Juan E. Casanova Soto and Yalisa Perez, $400,000.

Kilbourne Lane, 12512-Robert L. Farrar to Shravan R. Chinchode, $310,000.

Lakeview Lane, 4815-Leon R. and Jill K. Anderson to Charles Bapa and Laetitla Mabebu Kibonge, $533,000.

London Lane, 14605-Andrea Spetrini to Iris Margarita Vasquez Munoz and Raul Viera Batres, $280,000.

Matapeakes Bounty Dr., 4918-Justin W. and Charity Anderson to Kelly Saint Jean, $433,000.

Quadrille Lane, 12215-Nicholas A. and April L. Peterson to Fldelia M. Ngonda, $495,000.

Reston Lane, 4907-Rodevell Evenor Santos and Bau Ngoc Le to Peggy J. Walker, $364,000.

Silver Maple Ct., 13100-Martin L. Andrew to Akinoia Adigun, $310,000.

Twin Cedar Lane, 12027-Bryan and Brittany Darmstead to Timothy and Nancy Miller, $375,000.

Whitney Ct., 4106-Frederick W. Pletz II to Jarmila and Ryan Craig Mehlman, $390,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Appleton Lane, 2501-Jason G. and Emery E. MacFarlane to Jordan Aaron and Dawn M. Wolf, $442,000.

Eastview Terr., 16602-Nykiah Betts to Gerald Jones, $300,000.

Envision Terr., 3820-Michelle O. Nwokobia and Michelle O. Okoh to Shakinah Douglas, $310,000.

Narrows Lane, 15018-Willie J. Browen and estate of Shenin Delaine Sparks to Rexhep Hyseni, $315,000.

Oak Ct. N., 15543-Michael Ozigi to Erica Stevens, $300,000.

BRANDYWINE AREA

Birmingham Cir., 15629-RE Properties Corp. to Richard Donnell Payne, $297,000.

Chaddsford Lake Dr., 15420-Sehree M. Mickel to Yulonda Stewart, $352,000.

China Doll Ct., 7203-Kevin and Tamya McPhatter to Reginal and Lori Ann Smith, $443,000.

Gilpin Mews Lane, 15602-Leaardo Reed to Lawanda R. White, $400,000.

Old Indian Head Rd., 13700-Omid Land Group Corp. to Douglas D. Hernandez, $465,000.

BRENTWOOD AREA

Banner St., 4514-Carolyn Evans and Ricco R.M. Deal Sr. to John and Charleen R. Katra, $389,000.

Wallace Rd., 3911-Michael Novak to Lawrence Augusta and Julia Moore Comiskey, $520,000.

41st Ave., 3402-Bladimir Antonio Ramirez to Ingrid Caseres and Gustavo Caceres, $280,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Balboa Ave., 828-Patrice Ward to Lorena G. Villanueva Cruz, $212,000.

Coolidge St., 5816-Bernard Howard Kay Jr. to Wen Rong Chen, $80,000.

Dunbar Oaks Dr., 1228-Tawana L. Dial and Tanya L. Dial Bethune to Narciso Estrada and Rerson M. Amaya Sosa, $270,000.

L St., 6213-SMA Homes Corp. to Marquita D. Johnson, $370,750.

Nova Ave., 1510-Gamma Housing Corp. to Michelle L. Adams, $300,000.

Thomasson Ct., 100-Audrey A. Johnson to Shenise Miller, $345,000.

58th Ave., 1033-Department of Housing and Urban Development to Rassel Sarker, $166,000.

69th Pl., 501-RG Homes Corp. to Koffi Essieku Cesar Lakignang and Nancy Aku Sekley, $306,000.

CHELTENHAM AREA

Westwood Dr., 10809-Robert Sutton to Irella B. and Michael Lawless, $350,500.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Belgravia Lane, 7506-Tracy M. Bryant and Tracy M. Payne to Marius Njike Njike, $295,000.

Columbia Ave., 1915-Jose G. Cisnero to Ana Vilma Hernandez Martinez, $329,000.

Hill Rd., 325-North Lane Development Corp. to Jodi Kaye A. Wade, $323,470.

Mahogany Dr., 7230, No. 4-Ivah and Ivah Chesterfield to Ivah Chesterfield Sr., Shayla Swanson and Ivah Chesterfield Jr., $240,000.

63rd Pl., 2816-Eric Hunt and Hunt Investment Group Corp. to Nathaniel Norris and Hannah Beatrice Bryant, $401,000.

CLINTON AREA

Arbroath Dr., 6114-Carderock Enterprises Corp. to Avery Clementin, $389,000.

Campus Dr., 9806-The Kalle Group Corp. to Takeshia White, $300,000.

Danner Dr., 6310-US Bank and Washington Mutual MTG Pass Through Cert Jr. to Reginald and Anna Purdie, $420,000.

Dunnigan Dr., 6506-Celerity Ventures Corp. to Rhonda M. Smith, $430,000.

Hellen Lee Dr., 6205-Russell L. Roache and Anna Maria Castillo to Samantha Avling, $332,000.

Manor Circle Dr., 6307-Catherine Henson and estate of Beverly H. Brooks to Arkuo P. Sambola and John L. Cole, $302,000.

Piscataway Rd., 11604-Hai Duc Ngo to Jose M. Gonzalez Hernandez and Luz E. Benitez Argueta, $334,900.

Roselynn Lane, 7315-Blakeney Enterprises Inc. to Anthony Williams, $344,900.

Windbrook Dr., 12913-Impellen Corp. to Ambar M. Pineda Mendez and Brenda I. Mendez Argueta, $264,000.

COLLEGE PARK AREA

Milestone Way, 9629, No. F-1-San Aung Htun and Phyu W. Khine to Tahirah Bailey, $441,000.

Sweetbriar Dr., 7521-Ernesto Sorto to Colleen Michelle Sorto, $480,000.

48th Ave., 8125, No. 510-Timothy James Reachmack and Martha E. Barrick to Chiu W. Yu and Shu W. Lin, $183,500.

51st Ave., 9800-Harrison W. Cox to Jaime N. Marouin Romero and Augusto F. Marouin, $363,298.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Gateway Blvd., 6306-Geo Young to Franqueill L. Seabron, $280,000.

Hil Mar Cir. S., 5924-Gauri Realty Corp. to Tarrick Eugene Fred Walker and Alize Garrett, $264,000.

Kipling Pkwy., 7102-Shirley A. and William D. Rice to Patricia A. Feawick, $200,000.

Red Maple Ct., 6857-Renee L. Tucker to Aideh Okoloise, $275,000.

Roslyn Ave., 2208-Rosita Cary and estate of Nathaniel Cary Sr. to Rosita Cary, $265,000.

Walkus Ct., 1702-Jeanine Kollore and Jeanine Nichelle Kollore Wynn to Nicholas J. McFarland, $310,000.

FORT WASHINGTON AREA

Belfast Dr., 2104-Edwin P. and Stephanie P. Jackson to Ross Macisaac, $335,000.

Brookview Terr., 4305-Jose M. Suazo to Oluwaseyi Oni, $357,000.

Comet Dr., 8205-Andy Thanh Bui to Lien A. Ly, $272,000.

Edgewater Terr., 9903-David J. and Davuid Wheeler to Betrice Rose Laure Delima and Edens Duphresne, $499,000.

Gleneagles Dr., 767-Malinda Royster to Graham and Whitney Floyd, $380,000.

Indian Head Hwy., 13007-Charlesedward and Theresamarie Adams to Santos Juver Carranza, $278,000.

Kingsway Rd., 3002-Yvonne C. Cummings to Rene Zurita Sandagorda, $295,000.

Lanham Lane, 7412-James Allan Watson Jr. to Katherine Y. Funes Ventura and Udis B. Rodriguez Carcamo, $300,000.

Lumar Dr., 3429-Secured Improvements Corp. to Gilma A. Gomez and Victor Manuel Gomez Lara, $310,000.

Piscataway Ct., 604-DMV Investments Corp. to Jun Sang Lim and Susan Maria Lim Robles, $399,900.

Reid Terr., 803-Captial Companies Corp. and Abbas Ghassemi to Manuel Rance Refugia Jr., $405,000.

Sapienza Dr., 8618-Luz H. Gallego to Shanequa Abney and Valen Harlowe Frye, $355,000.

Taylor Ave., 1724-Sherry Smith to Charwyn and Lleana Webb, $312,000.

GLENN DALE AREA

Dubarry St., 9719-Kenneth J. Stillabower and Maura F. Shannaham to Vincent Ryan and Ruth Veronica Lee, $479,900.

Wood Pointe Ct., 10601-James A. Barrett and Karen M. Roye to Chidozie Anyanwu, $520,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 7704, No. 33-Robert and Bob Beer to Anthony L. and Joseph L. Stroy, $155,000.

Mandan Rd., 8013, No. 532-Eduardo Aguayo to Dymond Smith, $155,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3833, No. G-303-Francisca L. Gonzalez to Monique N. Presbury, $170,000.

Longfellow St., 4519-Daryl Flagg to Denielle A. Winford, $425,000.

39th Ave., 5510-Uta Renate Blumenthal to Paul Karrer and Jane E. Clark, $492,000.

45th Ave., 5715-Joshua D. Brewer to Anastasia Borisovna Merinova and Philip Wayne Tyler, $470,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Elm St., 9950-Ovrang R. Sohrabi and V. Peter Markuski Jr. to Rogelio Lopez, $175,000.

Justina Ct., 9804-Jacqueline Anderson and David J. Bernstein to Lisseth M. Asencio and Mario R. Ferman Rubio, $345,000.

Priscilla Ct., 8805-James and Lissamma Joseph to K. G. and Merey Thomaskutty, $485,000.

Wyatt Dr., 9309-Michael J. and Crystal A. Hawkins to Joe R. Henriquez Sorto and Nohemy C. Amaya, $255,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Bamberg Way, 400-Raymond W. and Terrie S. Riley to Mare D. and Stephanie B. Sams, $535,000.

Campus Way S., 9939, No. 22154-US Bank and RMAC Trust to Durrell Tyson and Donna Burrett, $254,900.

Campus Way S., 10739-Regine Chokote and Joseph Ngamga to Gagbemi Eliphus and Iyabo Estber Akande, $290,000.

Geaton Dr., 3006-Benjamin F. and Elizabeth Saunders Holland to Alexander Thomas, $288,000.

Joyceton Terr., 142-Patsy Benjamin and Alban S.G. Benjamin to Fredatu Senesie, $297,000.

Manor House Dr., 907-Bayview Loan Servicing Corp. to Patrice L. Davis, $505,000.

Nancy Gibbons Terr., 15021-Brandon Brooks to Patricia Renea Woodside Pea and Alexander Pea, $432,500.

Pookey Way, 10710-RB Homebuyers Corp. to Montese Javon Henson Jr., $355,000.

Rose Pl., 1913-Jerome A. and Chasity N. Jones to Morenikel J. Oyebade, $480,000.

Turleygreen Pl., 2104-Alicia Foster to Nicholas Grillo and Samantha L. Moade, $425,000.

LAUREL AREA

Archsine Lane, 7345-Department of Veterans Affairs to Mora R. Owens, $340,000.

Chapel Cove Dr., 7912-Residential Value Corp. to Gerard O. Duncan, $295,000.

Cork Cor., 14104-US Bank and Bank of America to Abdul and Shafia Shakoor, $505,050.

Fitzpatrick Dr., 7009-Tanika Linel Mance and estate of Thomas Aaron Jolly to Juana Amaya and Ana G. Valladares, $385,000.

Laureland Pl., 15032-Jerri M. Murchison to Mihee Chu, $270,000.

Parkway Dr., 5904-Erin B. and James R. Brown to Justin Prister and Tiffany Jackson, $401,000.

Vanderbilt Way, 13706-Akap Management Corp. to Brandon Alexander Bethune and David Alan Cornell, $675,000.

MONTPELIER AREA

Adkins Rd., 14203-US Bank and Trust 2007 BNC1 Mortage Pass Though Cert to Kenny Phan, $226,000.

Claxton Dr., 12812, No. 3-A-Marwin A. Rodriguez Portillo and Ronaldo Rodriguez Portillo to Nhan Hien Huynh and Hoang Oanh Thai, $257,000.

Snowden Loop, 8610-Joyce E. Myers to Fidel Alvarez, $395,000.

MOUNT RAINIER AREA

Rainier Ave., 4109-Sabrina Byrd to Meghan A. Wood, $510,000.

NEW CARROLLTON AREA

Flintridge Dr., 5127-Emest Oben and Alice T. Enow to Jose S. Saravia Rivas, $245,000.

Karen Elaine Dr., 5534, No. 1743-Bijan Jamaleddin to Yohance S. Peterson, $90,000.

56th Pl., 4004-Mervin L. Lizano to Rafael and Isela Viera, $210,000.

71st Ave., 4110-Laisi Abiodun and Mary Olufunke Ibrahim to Jelver Rene Lopez, $265,000.

OXON HILL AREA

Black Hawk Dr., 5708-Lisa R. James to Rachel Alexandra James, $291,500.

Huron Dr. N., 23-Sharrod V. Ford to Wendy A. McDowell, $215,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 410-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Andrew Cornelius Dennis, $346,900.

Topmast Dr., 710-Paul Michael and Barbara Ann Couture to Derrix and Naomi Rankins, $725,000.

RIVERDALE AREA

Kennedy St., 6306-Dwane Anthony Keels to Rachel Curtis Vinck, $266,000.

Second St., 6802-Timothy A. Uber and Michelle E. Kadziel Uber to Christopher R. Hallenbeck and Wei M. Huey, $414,515.

64th Ave., 5632-Richard D. Raynor and estate of Lawrence Donald Raynor to Feng Mao, $140,000.

SUITLAND AREA

Hill Way, 5504-Monique S. and Monique M. Pearson to Jason M. Hart, $190,000.

Marianne Dr., 6900-Construbor Services Corp. to Elias Isaac Trejo Ayala, $265,000.

Wyngate Rd., 2302-Marquis L. Suber to Carmelo Salva, $138,000.

TEMPLE HILLS AREA

Brinkley Rd., 5113-Rab and Sam Recon Group Corp. to Narcisa Nicolau, $305,000.

Colebrooke Dr., 2621, No. 28-Handyman Latinos Corp. to Chanda McMaban, $110,000.

Deer Park Dr., 4535-Leanna Ming Smith to Ian Gassaway, $255,000.

Huntley Square Dr., 3331, No. T2-Deidre Scurry to Dasean D. Littles, $115,000.

John Adams Dr., 5901-Dorsena D. Bowen to Christy Taylor, $290,900.

Ludlow Dr., 5307-Thou Home Investment Corp. to Jay R. Schools, $369,950.

Tall Oak Dr., 6803-Federal National Mortgage Association to Joary Casey and David Pellom, $345,000.

21st Ave., 4407-Rosalyn A. Littlejohn to Chance M. and Charissa Granado, $364,750.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

America Blvd., 6500, No. 208-Michael Edoror to Lana Rae Williams, $215,000.

Clagett Rd., 4338-Matthew James and Carol Gilbert Arozian to Brian L. and Katherine E. Brown, $510,000.

Lancer Pl., 3103-Owen W. Duvall and estate of Florence F. Duvall to Ramon A. Lara Del Rosario, $325,000.

Queens Chapel Rd., 6510-Andra K. Lion to Bryan D. and Kiernan Duchene, $559,900.

Wells Pkwy., 7203-Samuel C. Fuentes and Pauline M. Roa to Sara and Michael J. Gifford, $455,000.

40th Ave., 6013-Susan Hsu to Konrad Peter Mugglestone and Marielle Nicole Costanza, $600,000.

UPPER MARLBORO AREA

Bishopmill Dr., 4204-Olawale Charles Bamidele to Eric Baldwin, $202,000.

Chancelsors Dr., 3712-Celerity Ventures Corp. to Donielle Porter, $550,000.

Dunkirk Dr., 12927-A&A Builders Corp. to Randall M. and Alexis L. Pike, $509,000.

Fairway View Terr., 4305-Sinh Truong Vu to Carrington J. Roy, $300,000.

Hampshire Hall Ct., 14226, No. 402-Christopher E. Miller to Chelsea Jean Mary, $229,000.

Horse Stable Ct., 11705-Crab Construction Corp. to Josh Peters, $505,000.

Largo Rd., 4211-Angel Capital Corp. to Vanessa Connie Spurlock, $275,000.

Marlboro Pike., 10011-Margaret J. and Leonard Eugene Norfolk to Lorne R. and Runda H. Segerstrom, $199,000.

Muirfield Dr., 10005-North Star Properties Corp. to Kevin J. Mannera, $379,900.

Rectory Lane, 14213-Robert G. Rudis to Stephanie S. Frommer and Eric T. Knowles, $329,900.

Swindon Terr., 4440-Angelia F. Tolbert to Keith Humphries Sr. and Paulette Denise Jackson, $285,000.

Trumbull Dr., 13019-Dawn M. Gaines to Derrick T. Baker Jr., $242,500.

Whittington Lane, 5002-Dorothy Weathers and Brittanie Handy Ivy to Lyndon P. Harris and Tiana D. Young, $579,990.

Woodyard Cir., 9513-Tichi Property Corp. to Tahera Sparks, $321,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Cleary Lane, 10201-Heather B. Pinaro to Matthew Micthell, $346,000.

Crimson Pl., 1710-Mark A. Brown to Danielle Ayana Lawrence, $326,000.

Faircrest Cir., 9513-Clarence E. and Sylvie Richard to Russell Quash Jr., $500,000.

Hillandale Way, 9909, No. 57-Dorothy V. Rodgers to Leslie Charles Dunwell, Cavallia Katrina Finney Dunwell and Amber Keyoma Hillard, $415,000.

Southbridge Ct., 2800-Wayne T. and Jessica P. Gray to Renata Penn, $550,000.