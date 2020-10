Maple Dr., 15709-Carmen L. Cestero and Manuel Morales to Michael Richard and Julia Antoinette Figueroa, $299,999.

Thames Ct. S., 16002-Vanderbilt Mortgage and Finance Inc. to Wargaret Cain, $369,900.

ADELPHI AREA

Drexel St., 2141-Maria T. Alvarenga and Miguel I. Angel Ramirez to Michael Grodin, $141,000.

AD

Muskogee St., 2802-Jamienguyen to Sandra Ballentine and Curnaldy A. Walker, $490,000.

AD

Sheridan St., 711-Nina M. Doswell and estate of Jane C. Hines to Lance Young, $245,000.

BELTSVILLE AREA

Beltsville Dr., 11913-Sean R. Flora and Crystal D. Love to Jose A. Castellon and Grisela M. Rodriguez Martinez, $315,000.

Cherry Hill Rd., 11210, No. 116-Marlene H. Galdos to Bright T. Costa and Andy C. Cruze, $155,000.

Crossview Ct., 13105-US Bank and LSF9 Master Participation Trust to Tonya R. Mason, $560,000.

Manheim Ave., 4713-Stephen L. and Diana M. Corbin to Dipak H. and Nimaben D. Patel, $355,000.

Ronehill Dr., 13218-Scott Street Corp. to David W. Polio and Rosa M. Mendoza, $415,000.

AD

BOWIE AREA

Beaverdale Lane, 12706-John F. Gambriel and estate of Janet Schwartz to Sarah Lauren Burgess, $300,000.

Buckingham Dr., 12714-Samantha and Luis Samayoa to Lucius O. and Valerie J. Jenkins, $373,000.

AD

Faith Lane, 12104-Randall S. Faulkner and estate of Roger D. Faulkner to Imelda Olivera, $310,000.

Gresham Ct., 13501-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Rodney A. Barnes, $370,100.

Kelford Lane, 2406-Ralph A. Blasi to Fatima L. Weaver, $330,000.

Kingsfield Lane, 12523-Paul E. and Nancy L. Bulow to Ann Catherine and Christopher Fleming, $340,000.

Lancefield Lane, 4409-Deutsche Bank National Trust Co. to Samuel R. Banks III and Snezana Banks, $460,000.

AD

London Lane, 14769-DMV Homes MD Corp. to Carole Edwards, $280,000.

Maroon Lane, 3605-Todd L. Bauchspies and estate of James L. Bauchspies to Hassanatu Mansaray and Saidu Kamara, $359,900.

Matapeakes Bounty Dr., 4938-Home Rescues Corp. to Danielle S. Wiley, $419,000.

Quicksilver Ct., 7627-Richard Wayne Swartz to Safiatou Camara, $455,000.

Ridgeline Terr., 4721, No. 295-William W. Brabble Jr. and estate of Lori Roane to Daniel Townsend and Daisey Gomez, $257,000.

AD

Safety Turn, 12612-Aree and William Conley Hardin to Cesar J. Rodriguez and Clara Lopez De Rodriguez, $349,000.

Skylark Lane, 12309-Michael and Teresa Spray to Rebecca Lynn Myers and Michael David Cheese, $390,000.

AD

Twin Cedar Lane, 12029-Brian Goldman to Kayla L. and Alex J. Sawyer, $329,900.

Winchester Lane, 3902-Christopher L. and Bonita K. Follett to Brian and Christina Bamett, $350,000.

Seventh St., 13005-Department of Housing and Urban Development to Sigalit Kaplan, $184,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Arbor Hill Lane, 2100-Colette Simms to Carol Ann Coderre, $385,000.

Parkington Lane, 1107-William S. Cox to Angela Denise Saunders, $360,000.

Pleasant Hill Ct., 16407-Oracle Fields Inc. to Ana Romero, $328,000.

BRANDYWINE AREA

Chaddsford Lake Dr., 15422-Tijeerah Henderson to Rosyln Sturdivant, $332,000.

AD

Church Dr., 6201-David J. and Joyce B. Eason to William S. Hernandez Montano, $265,000.

AD

Owings Ave., 14502-Charles A. and Alonni J. Sullivan to McKensey C. Carter and Latisha Lynn Shirley Carter, $585,000.

Solomons Ct., 7103-Tory D. and Delia S. Hill to Christopher and Meredith E. Sood, $540,000.

BRENTWOOD AREA

Lawrence St., 4006-AMT Developments Corp. to Rachel Clement, $353,000.

Webster St., 3500-Asymptote Corp. to Ruth and Sara Tesfaye, $459,000.

41st Ave., 3716-William Claytor Jr. to Dalton Michael and Chelsey Raynor, $399,999.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Booker Dr., 1102-Frank and Jacqueline E. Floyd to Joel Antonio Cruz Melgar, $224,950.

Daimler Dr., 1, No. 81-Rampadarat Seenath to Andrew M. Ellsworth, $225,000.

Folgate Ct., 5811-Ashante Jorden to Kristal Leanda Brown Orr, $230,000.

AD

Highview Dr., 902-Xiufang and Peizhou Zheng to Luis A. Romero Pacas and Katherine E. Hernandez Cruz, $320,000.

AD

Larchmont Ave., 1217-Shirley M. Sellman to Miguel Angel Mijango Rodas, $167,000.

Opus Ave., 724-JLG Investments Corp. to Teresa Adams, $300,000.

Rollins Ave., 1525-Merrill Cohen and estate of Margarita Esperanza Kullick to Damani O. and Segun C. Eubank, $258,000.

Weston Ave., 6711-US Bank and RMAC Trust to Fernando Hernandez and Abike Akinleye, $237,000.

71st St., 509-RLP Investment Group Corp. to Maria E.A. Murrieta, $270,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Belleview Ave., 3305-Tangie B. Ellis to Michael Jonathan Weiner, $430,000.

Continental Pl., 8902-Glen Odell Womack and Jennette Easler to Duero Leon Turner Jr., $220,000.

AD

Greeley Pl., 2400-Lighthouse Assets Corp. to Gilma Y. Zelaya Palacios and Carlos Flores, $250,000.

Kent Village Dr., 2500-Department of Housing and Urban Development to Kaye Gilchrist, $119,000.

AD

Nadine Ct., 914-Twana E. and Ralph Eugene Harper to William Alexis Galvan Gonzalez and Rafel Alberto Martinez, $265,000.

Village Green Dr., 1812, No. D-102-Hard Top Corp. to Ana Cecilia Villalta Gonzalez, $170,000.

CLINTON AREA

Bellefonte Lane, 8309-Department of Housing and Urban Development to Jonee Jennifer, $202,000.

Chado Ct., 12302-JKB Homes Corp. to Ricardo Hames and Shadaysha Shyree Parker, $360,000.

Dewdrop Way, 7111-US Bank and RCI Master Participation Trust to Kindada Brown, $269,900.

AD

Eastwood Ct., 5610-Troy J. and Lenore P. Davis to Shari Davis, $273,000.

Horseshoe Rd., 6604-Roger B. Berry and estate of Donald R. Berry to Elie Bellevue, $340,000.

Marquis Lane, 8810-Sean P. and Erlinda E. Silva to Dinys Y. Ortiz and Darwin J. Ortiz Medina, $255,000.

Piscataway Rd., 13010-Margaret D. Cave to Jorge A. Siguenza and Josselin Roc Guardado Castilo, $378,000.

AD

Rotunda Ct., 7308-Shawn McLeod and estate of April E. Battle to Raymond and Kimberley Mayo, $275,000.

Surratts Manor Dr., 9600-Leonard F. and Jeanne M. Sershen to Frederick D. and Wandra Wills Haynes, $390,000.

Wade Ave., 6907-Tacheka Monique Bailey to Shelly and Sandra Rice, $450,000.

Woodland Lane, 6017-NexGen Home Solutions Corp. to Lawrence P. and Monee L. Perkins, $301,000.

COLLEGE PARK AREA

Hollywood Rd., 4901-Brendan G. Rohr and Yazmin Rivera to Nathaniel Scott Pettine and Gina Celeste Ciocci, $358,000.

Mineola Rd., 5111-Karen L. Trivers to Elmer Arturo Chavez Lopez and Keyla Maritza Aguilera Moreno, $270,000.

Westchester Park Dr., 5936, No. T-Aimee Gregory to Charlene Denise Cameron, $177,900.

51st Terr., 9909-US Bank and LSF10 Master Participation Trust to Angeliki Frangos and Melissa Peterson, $355,000.

AD

DISTRICT HEIGHTS AREA

Apothecary St., 3506-Lisa N. Thompson to Jameka M. Carter, $242,050.

Chapparal Dr., 7205-Travis Stith to Alitia I. Neblett, $349,000.

Donnell Pl., 7145, No. D3-Southside Holdings Corp. to Antonio Parran, $65,000.

Elmhurst St., 6421-Linda Quintanilla and Iris Castro to Marcus Johnson, $282,000.

Hil Mar Cir. W., 6115-Jacqueline J. Simpkins to Teffany Brown, $251,000.

Lacona St., 6522-Andrey Marie Thurston to Joe Amilcar Reyes Maercade and Yeny Del Armen Chacon, $280,000.

Melrose Ave., 3600-Homesite Services Corp. to Stephon J. Heyer, $349,000.

Ritchboro Rd., 8509-Danelle S. and Kimberly Trice to Kashaya S. Harmon, $265,000.

Roslyn Ave., 2317-Mark K. Reed Jr. to Michel A. Francois, $285,000.

Walters Lane, 3505-Debra B. Dorsey and Jacquelyn M. Johnson to Ronald D. Estrada Ramos, $251,000.

FORT WASHINGTON AREA

Bogota Dr., 303-Federal National Mortgage Association to Henock Tamiru Mengiste, $335,000.

Calvert Lane, 715-Louise Ann Cisse to Matthew Christian Barnes, $340,000.

Den Meade Ave., 7807-Lingping Kong to Brian Michael McGahey, $365,000.

Jolly Lane, 8704-Fourth Dimension Properties Inc. to Flavio Elmer Gallardo, $285,000.

Lampton Lane, 12513-Aureline N. Bryan and Brian K. Harris to Sonia Lattimore, $335,000.

Monterey Cir., 12500-Neil S. and Margaret A. Hibler to William Robert and Vivian Toro Bell, $790,000.

Palmer Rd., 1800, No. 106-Dorothy Anne and Gloria Hernando Velasco to Yvonne Christina Cummings, $170,000.

Powder Horn Dr., 2116-Jennifer F. Hansborough to Andeana M. Gaither, $320,000.

Spring Forest Way, 11005-Princeton Tree Corp. to Jason Alexander Perez Velez and Candelaria Cid Paolino, $503,000.

Taylor Ave., 1906-Etian Johnson and Zipporah Miles to Juan Lagunas and Pablo Gonzalez Lopez, $340,000.

GLENN DALE AREA

Dubarry St., 9916-US Bank and Blue Water Investment Trust to Van Thanh Vu, $245,709.

Wycombe Park Lane, 11313-Kelsy Dominick to Dzifeh K. Amouzou and Erin E. Schlegel, $540,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 7732, No. 252-JRS Homes Corp. to Kara Carmichael, $169,900.

Stream Bank Lane, 5447-He Chen and Shuichang Liu to Adriane and Justin Harris, $535,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 4100-Nicholas James Harris to Meredith Palko and Erio Vignali, $532,000.

Longfellow St., 4552-Nicholas A. and Kristy M. Domingues to Christopher Smith, $477,500.

40th Pl., 5712-Benjamin M. and Charlotte O. Harper to Margaret Brunner and Thomas Ullrich, $360,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Broom Lane, 10339-Warren Andres Dunn and Samantha Elizabeth Grimaldi to Jose F. Martinez Pedraza, $310,000.

Emack Ave., 5509-Samuel Ferguson to Naby I. Solimah, $430,000.

Smithview Pl., 9533-John N. Chisman to Aramani J. Tilman, $435,000.

94th Ave., 6300-Christine T. and Curtis A. Snowden to Maria A. and Juan G. Reyes, $285,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Barcroft Dr., 3107-Calvin W. and Christine G. Branch to Calvin W. and Quincy D. Branch, $420,000.

Bleak Hill Pl., 715-Terry L. and Lisa Lamb to Gerald Guest, $715,000.

Campus Way S., 9949, No. 21149-Denice Michele and Derek A. Johnson to DeShauntra Grays, $242,300.

Ferndown Way, 3605-Denise and Dennis Hoban to Anthony R. Glover II, $715,000.

Hannah Way, 11214, No. 1-Kimmeta N. Black to Rafe Reginald Ellison, $185,000.

Joyceton Terr., 180-Celerity Ventures Corp. to Takiyah Wilder, $317,900.

Medstead Lane, 2819-Alvin Pegues to Chrystal Tibbs, $465,000.

North Grove, 2911-Nicole S. Rhodes to Omotayo O. Akinkuoto, $230,000.

Royal Commerce Pl., 9924-Lyndon P. Harris to Aatik Morshed and Tanha Shobnom, $310,000.

Water Fowl Way, 13502-Ires MD Corp. to Johnson N. Thngunyi, $510,000.

LAUREL AREA

Belle Ami Dr., 14960, No. 47-Cheryl S. Wilson to Fanfan Wu, $277,000.

Chelsea Garden Ct., 14412-David and Betsy Marcial to Mahfuzur and Fahmina Rahman, $661,500.

Courtland Pl., 15008-Cuiying Ma to King L. and Kiana Alise Smith, $339,000.

Haines Ct., 7507-Shelley Gethers to M. Liss Heller Dematatis, $289,000.

Philip Powers Dr., 1019-Jamal Watkins to Alexis J. Williams, $225,000.

Vista Dr., 14002, No. 11-Catherine Amy Walker to Jyoti and Vivek Yadav, $158,000.

MONTPELIER AREA

Claxton Dr., 13111-Jose R. Limo to Alfred E. Betancourt and Yasmin C. Sanchez, $380,000.

Laurelwalk Dr., 11374, No. 49-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Catherine Bracey Tynes, $163,000.

Snowden Oaks Pl., 8487-Lauretta U. Osomiha to Vincent Paul Jamierson II, $290,000.

MOUNT RAINIER AREA

30th St., 4300-Federal National Mortgage Association to Jonathan and Michael Hoppe, $275,000.

NEW CARROLLTON AREA

Emerson Rd., 7769-Waylon and Kathryn V. Krush to Khomani Demeral Shortte, $340,000.

Lamont Dr., 6410-Wilmington Savings Fund Society and Residential Credit Opportunities Trust III to Juan P. Gomez Marquez, $224,900.

Randolph St., 6924-Primera Iglesia Adventista Ebenezer Inc. to Serah I. Yarrito and Jospeh A. Campbell, $321,000.

OXON HILL AREA

Abbington Dr., 7500-61 Properties Inc. to Olga Marisol Funes Crespo and Juan Pablo Cornejo Cisneros, $378,000.

Boulder Dr., 5103-Donna M. and Donna M. Vanderau to Thomas A. Arias, $365,000.

Huron Dr. S., 114-Tanya L. Bradley Moore to Rocio Marlene Portillo, $260,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 430-NH Haven Residential Corp. to Yandy Alcala and Surasak Lao Khae, $319,900.

Virginia Lane, 5602, No. 20-Zorretta Turner to Kwang Jong and David C. Won, $240,000.

RIVERDALE AREA

Longfellow St., 6006-Residential Value Corp. to Sergio A. Sosa Majano, $265,000.

Quintana St., 6012-Unique and Modern Homes Corp. to Rebekah Wachenfeld, $360,000.

Third St., 6818-Phyllis Taylor to Erick Noe Cabrera Reyes and Nuvia Aracely Argueta, $305,000.

67th Ave., 5411-Luis Pineda Mejia to Michael Christopher Lamantia, $267,000.

SUITLAND AREA

Deer Pond Lane, 5505-Helmer A. Pineda and Maria D. Sanchez to Tina L. Reddix, $200,000.

Houston St., 2306-Robert Alvin and Teresa Valentine to Reginald Eugene Knight Jr., $175,000.

TEMPLE HILLS AREA

Broadwater Ct., 5310-Kevin A. and Lashawn L. Williams to Fabian Fructuoso and Delci E. Taveras, $316,000.

Colebrooke Dr., 2901-107 Wood Duck Builders Corp. to Vincent Farmer, $215,000.

Gaither St., 2603-Anthony Lamont Smith to Christopher and Angela Ellison, $299,000.

Lyons St., 4304-Roxie Allison Holman and Willie Bell Allison to Rita L. Padilla De Rubio and Ovidio Reyes Alvarez, $295,000.

Old Temple Hill Rd., 5803-Andrew J. and Bessie L. Newell to Adrienne S. Newell, $240,000.

Temple Hill Rd., 5125-Sun & Sun Corp. to Demetrius M. and Asa T. Tillman, $355,000.

23rd Pl., 4102-US Bank and Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust to Karen Josefa Cerrato Romero, $157,080.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

America Blvd., 6500, No. 410-Beverly Ann Beal Jr. to Matthew S. Kewley, $260,000.

College Heights Dr., 4206-Nay Vibrant Corp. to Danielle Leclair, $635,000.

Longfellow St., 3514-Department of Veterans Affairs to Jonathan and Jocelyn Sutton, $391,000.

Queensbury Rd., 3906-Francisca Ortega Vivar and Mayra Marlen Sanchez to Morisho and Omary Amisi, $500,000.

Westland Dr., 6130-John M. Bollinger and Linda L. Jennings to Salmino A. Jervis, $340,000.

44th Ave., 6505-Danielle Leclair to Nicholas and Kristy Marie Domingues, $505,000.

UPPER MARLBORO AREA

Chancelsors Dr., 3805-Mickey Marvin and Naomi Walker to Antavia F. Grimsley and Branden Rashad Edmond, $564,000.

Eton Way, 3600-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Choice Gates, $228,000.

Florin Way, 9007-Deirdra W. James to Lisa M. Thompson, $230,000.

Hampshire Hall Ct., 14509, No. 1105-Felicia L. Manley and Felicia Parson to Janae M. Allen, $215,000.

Hummingbird Lane, 9810-Neil A. and Alicia D. Collins to Nathaniel McRae, $372,900.

Lariat Way, 10908-Angela M. Shorter to Frank Henry and Morgan Johnson, $445,000.

Marlborough Grove, 4910-Kemia Duncan to Delora Harris, $224,000.

Natalie Dr., 9718-Thelma Trinidad to Brandon Fobeteh, $395,000.

Roblee Dr., 5008-Collis L. and Carol P. Kee to Alice C. Brown, $306,000.

Tallinn Ct., 7802-Marcia Kenner Gary to Sarah Mafany, $350,000.

Village Springs Dr., 9106-Mab of Parkside Towns Corp. to Antoine Maurice Thompson, $425,000.

Winding Waters Terr., 4100-Petra Wesley to Andre D. and Delmi D. McCullough, $435,700.

Woodyard Cir., 9705-Helena P. Gee to Jerrica Stanley, $320,000.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Cleary Lane, 10301-Patricia A. Hale Savoy to Miguel Angel and Maura C. Flores, $415,000.

Fraser Fir Ct., 1702-Restoration REO Corp. to Sylvia P. Faison, $372,000.

Jennings Mill Dr., 906-Jesse Brandon and Kimberly Ann Davis to Afra Brown and Johnnie R. Brown Swift, $750,000.

Nicol Cir., 2432-Annette Gue to Ademola Adepetu, $535,900.