Livingston Rd., 16600-JLG Investments Corp. to Jessica E. Smith and Jay M. Reece, $400,000.

Shellford Lane, 1502-Irving S. and Julie Estime to Xavier Lamar and Rayshawn Rochelle Graham, $410,000.

ADELPHI AREA

Chapman Rd., 2411-Vijayan Charles and Evelyn Mae Ward to Manuel Aviles and Miriam Del Carmen Gonzalez, $350,000.

Riggs Rd., 7902-Americo Buendia to Jose Antonio Jiron and Flor De Maria Rivera, $170,000.

20th Ave., 8420-Wanka A. Ndifor to Jose C. Martinez, $370,000.

BELTSVILLE AREA

Beltsville Dr., 11977-Jose Antonio Cruz to Terefe G. Tura and Adanech A. Wondimu, $319,900.

Brickyard Blvd., 12947-CalAtlantic Group Inc. to Narger P. Joseph, $530,390.

Calico Rock Landing, 7336-Jason P. Novak to Marc Anthony Williams, $355,000.

Forest View Dr., 12904-Evelyn R. Corcoran to Omar Pintado and Genesis V. Castillo, $380,000.

Olympia Ave., 4903-Angel N. Sierra to Edgar L. Huinil Lopez and Wendi B. Diaz Quintanilla, $375,000.

Romlon St., 4511, No. 3-Craig A. and Marcia E. Warner to Darren K. and Camelia Diane Harris, $125,000.

Samar St., 4507-Cascade Funding Mortgage Trust HB1 and Compulink Corp. to Ramon A. Gomez Diaz and Romelia Escobar Romero, $306,000.

BOWIE AREA

Arabian Lane, 14705-William R. Greenwalt Jr. and Cynthia Y. Sarkes to Alexandra Cawthorne and Gregory Gaines, $565,000.

Chapel Forge Dr., 3800-CMG Corp. to Terrence and Tunisia Grainger, $410,000.

Darnells Grove Lane, 6212-Ernest H. and Sandra M. Vincent to Marjorie G. Bedjamin, $470,000.

Grid St., 4903-David A. and Diane G. Merkel to Julia N. Sawney, $324,000.

Kelford Lane, 2418-Cecilia C. Newman to Kimberly Shearin, $370,000.

Kinderbrook Lane, 2615-Kenneth D. and Beverly A. Fenwick to Walter D. Charles, $390,000.

Livingstone Endeavor Dr., 13101-Jaspal S. Brar to Victor B. Akonjang and Annette S. Che, $630,000.

Marleigh Dr., 12503-Honorine Mbaoua to Seraphine A. Leunkam, $475,000.

Memphis Lane, 3330-David W. and Vickie L. Beard to Ezra Jean Accad, $449,000.

Oat Ridge Ct., 8003-Jeffrey A. and Lorna G. McMullen to Brent and Melissa Jurmu, $515,000.

Overchase Lane, 15610-Clark and Patricia Bond to Travis and Sarah Trammell, $516,000.

Quintette Lane, 12219-William Emanuel Clyburn Sr. to Kawthar Albasaleh, $390,000.

Rustic Hill Dr., 12411-Daniel Michael Casey and estate of Edward W. Marshall to Corey B. Hayes, $325,000.

Winding Lane, 12405-Charles F. and Quinn L. White to Jeffery Vincent and Delaine Toney, $334,500.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Ann Arbor Lane, 2605-Patrick Koren and Ying Yuan to Nicole Maria Reed, $426,500.

Eliston St., 2818-Barbara E. Pitts to Dorian and Kayla Stephens, $490,000.

Needlewood Lane, 2917-Gerard Wild to Laverne Gayle and Monet Hazel Smith, $265,000.

Nutwood Lane, 3036-Dale C. and Rachel M. Brunk to Judy Pratt and James McGuigan, $413,000.

Peachwood Lane, 1402-Barbara L. Eggers to Mark Raymond Biscocho Nefalar II and Jovilaire Alvarez Nefalar, $350,000.

Pond Meadow Lane, 16102-Merlin James Groner to Dawn N. Johnson, $274,999.

BRANDYWINE AREA

Brinton Way, 15410-Linda M. and Robert L. Henderson to Darius L. Keenon and India T. Witcher, $410,000.

Cheltenham Dr., 9212-Richard T. Windsor to Carol Yvonne Mills, $270,000.

Dyson Rd., 9601-Samuel J. Pezzino to Pedro M. Michaca Aguilar, $360,000.

Mattawoman Dr., 14500-NVR Inc. to Vernelle Teixeira, $365,560.

Rock Creek Rd., 14517-Deutsche Bank National Trust Co. and Long Beach Mortgage Loan Trust 2006 3 to Dianna Graham, $541,500.

Williams Dr., 13304-DHF Investment Corp. to Masharon N. Johnson, $346,500.

BRENTWOOD AREA

38th Pl., 4508-HJ Built Corp. to Lauren Robertson, $339,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Balsamtree Pl., 903-Eric E. Stephenson and estate of Inez V. Stephenson to John S. Coates, $250,000.

Carrington Ct., 6314-Gail Bernadette Holmes to Abisola B. Wright, $160,000.

Cindy Lane, 123-Jose Nelson Vasquez to Jean Paul Mugabe, $350,000.

Drylog St., 6811-Darnat Holdings Corp. to Jasmin Karen Zanders Young, $350,000.

Elfin Ave., 810-Jack G. and Linda J. Bannister to Stephanie Williams and Michael Terry, $345,000.

Jade Ct., 6834-Etsegenet Antehum and Mesay Berhanu to Nicole Alexandria Cummings, $300,000.

Lee Pl., 6103-Jjhomes Corp. to Chukwuebuka Jideani, $265,000.

Pistachio Lane, 4612-Leverage Re Partners Corp. to Barry Omar Gaetean Brinkley, $300,000.

Quire Ave., 17-Aptus Capital Group Corp. to Kemi Ijitimehin, $280,000.

Shady Glen Dr., 404-Shaylin R. Warren to Christina T. Carter, $250,000.

60th Ave., 714-Kelyn Mondragon Navas to Ulises Evelio Perez, $210,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Allendale Dr., 8009-Stephanie and Carlos Bailey to Roni Castellanos Marenco and Amir M. Nenaa, $235,000.

Dutch Village Dr., 1909, No. I-234-Red Door Corp. to Risikat A. Seriki Osadiaye, $137,000.

Green Willow Pl., 716-Akeys Inc. to Marie N. Dieng, $275,000.

Jutewood Ave., 1509-Century Properties Corp. to Lonnie Labonte, $304,000.

Markham Lane, 2579-Marjorie G. Bedjamin to Jacqueline S. Gaskill, $285,000.

Palmer Park Rd., 1809-Rafael B. Rodriguez and Mabel De Jesus Zelaya to Maria E. Chavez, $245,000.

Pinebrook Rd., 2918-Joseph Chou to Keosha L. Pointer, $360,000.

Valley Way, 2509-Kathryn and Mark Halpern to Natalie Rance and Michael Smith, $470,000.

CLINTON AREA

Badger Ave., 9529-Jack G. and Linda J. Bannister to Marysmith Toussaint and Headley Grey, $359,000.

Branchwood Terr., 7327-Alicia R. Lewis to Darrell Joseph Smith Jr., $239,500.

Clinton Vista Lane, 7512-Lie Wang and Liming Chen to Thomas Booker, $259,000.

Farmview Ct., 6314-Doris A. Clark to Kristian and LaToya Bovell, $380,000.

Mount Auburn Dr., 10108-Patricia F. and Robert Durham to Oscar N. Romero Franco, $417,000.

Quiet Brook Lane, 10114-Crystal Clark to London C. Folsom, $305,000.

Serenade Cir., 7308-Vernice L. Howard to Muhjah R. Jones, $297,000.

Sonar Rd., 8200-Marcus A. Young to Alice Dean, $250,000.

COLLEGE PARK AREA

Knox Rd., 4313, No. 116-Gilad Hampel to Gavriel Hampel, $185,000.

Pontiac St., 4717-Devaney Real Estate Corp. to Cai Yao Chen, $425,000.

Westchester Park Dr., 6030, No. 301-James D. Baker to Claudia S. Barrett, $155,000.

48th Ave., 8125, No. 403A-Yang Wang and Zhen X. Kuang to Zihan Chen and Mei Ye, $195,000.

56th Ave., 8906-Rom Holding Corp. to Xiomara M. Flores, $419,900.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Bradmoore Dr., 1720-Leslie and Shelly Walker to Alim Sesay, $320,000.

Kipling Pkwy., 6710-Linda E. Rogers to Anthony D. Spivey Sr. and Sharletta Tamika King-Spivey, $350,000.

Ritchie Rd., 2500-Abbeygale Wright to Erlin W. Rodezno Pavon and Daniela Lucia Rodezno Galvez, $273,000.

Tulip Ave., 1607-Kashana L. Patton to Alkia Lindsey, $265,000.

FORT WASHINGTON AREA

Buckland Ct., 6515-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Alexandre Thibau, $180,000.

Firth of Tae Dr., 12205-Nathanael S. and Brooke J. Bennett to Brock Garland Phillips and Lindsay Nicole Burkhard, $490,000.

Greenboro Lane, 6915-Diedre D. Davis to Shalonda D. Williams, $300,000.

Lismore Dr., 304-Blue Star Development 47 Corp. to Jennifer D. Hall and Andre Darrell Beckwith, $680,000.

Neville Pl., 8003-Robert E. and Dorothy L. Debold to David Jacob and Aquilina Tria Semrau, $337,000.

Piscataway Dr., 13915-1900 Capital Trust II to Joseph Dunphy, $210,000.

Rosier Rd., 506-Heath S. Bourne to Kelvin N. and Crystal M. Johnson, $421,300.

Star Dr. N., 11621-Steven C. and Erica C. Simms to Shawnice Palmer and Romin Milton, $480,000.

Taylor Ave., 1711-Maximus Investments Corp. to Gale A. Newton, $410,000.

Tucker Rd., 3111-Shawn B. Fitzpatrick and estate of William G. Fitzpatrick to Oscar A. Ronquillo, $273,000.

Wayneswood Rd., 3413-Atlant Construction Corp. to Danielle W. Gray, $360,000.

GLENN DALE AREA

Chivalry Ct., 5901-Patrick C. James and Sheila A. Lebrun James to Wayne Cornell and Valerie Victoria Lee, $460,000.

Wood Pointe Ct., 10612-Philip and Phyllisina Leslie to Florence Njang, $438,000.

GREENBELT AREA

Hanover Pkwy., 6976, No. 101-Germaine and Candice Schumann to Christina A. Clark, $149,999.

Julian Ct., 104-Different Streams Corp. and Uymerica Properties Inc. to Joseph Antar and Latia A. Campbell, $433,000.

Ora Ct. S., 7240-MQF Corp. to Chienyezuo R. Anaba and Yaddel A. Ezeribe, $335,000.

HYATTSVILLE AREA

Ingraham St., 5403-Johnnie W. Hankerson to Eli M. Rivas Fuentes and Mizhar M. Galdamez Hernandez, $280,000.

40th Pl., 4911-Werrlein Properties Corp. to Daniel Alan Bresette and Janice Maureen Ryan, $795,000.

55th Ave., 4912-Christopher D. Queen and Monique Malabet to Corinna Delgado, $310,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Fowler Lane, 9208-J&B Corp. to Abel Rodriguez Umana, $315,900.

Hobblebush Ct., 2975-Michael Olalekan and Adeola Basirat Ajayi to Sandra Adobea Dickson, $285,000.

Kinmount Rd., 4510-Mount Hope1 Corp. to Khalil Tian Shahyd, $445,000.

Vista Meadow Way, 10332-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Chris Ryan Ewing and Jessica S. Plater, $399,534.

Woodstream Terr., 6926-Sabrina D. Mogensen to Michiko Honda, $300,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Albany Pl., 209-Stanley Martin Companies Corp. to Allison Kimberly and Peggy J. Armstrong, $401,265.

Berwick Lane N., 15218-Eric T. and Nicole F. Abraham to Kathy Denise Griffin, $402,000.

Campus Way S., 10735-Victoria Langley to Lorraine A. St. Julien, $263,100.

Capital Ct., 147-Stanley Martin Companies Corp. to Wendy C. Thompson, $399,000.

Central Ave., 17305-Tecla Hill Corp. to Jose A. Andrade Salmeron, $725,000.

Edwards St., 3531-Ardena M. Brown Beckett to Nakia Celistan, $350,000.

Fox Bow Dr., 12916, No. 301-Vonda D. Jewell and William D. Toogood to Caroline R. Myers, $230,000.

Joyceton Dr., 10513-James B. Jackson and Carole A. Fantroy Jackson to Maurice Dues, $248,000.

Littleton Pl., 15308-Liangying Xu to Lawrence Calvin Smith, $425,000.

Phoenix Dr., 262-Stanley Martin Companies Corp. to Adrienna Quy and Jason Lawrence Payne, $376,010.

Turleygreen Pl., 2124-Benjamin K. and Saroyah Moore to Joseph Anthony Hill II, $445,000.

LAUREL AREA

Ashford Blvd., 8046-Rock Hall Builders Corp. to Seitu Brathwaite, $339,000.

Bradford Dr., 15829-Gina R. and Joyce Ann Woods to Danny A. Santa Cruz, $390,000.

Cherrywood Dr., 14930, No. 3E-Chioco Irving to Courtney Ames Washington, $252,000.

Haynes Rd., 15837-Jia Bonnie Liu to Lynne E. Vance, $249,900.

Montrose Ave., 1104-Residential Value Corp. to Sindy Patricia Lopez Ramos, Oscar Gerardo Flores Benitez and Almeida Ramos De Lopez, $357,000.

Talbott Ave., 411-Aaron Berry to David Manchas, $290,000.

Wern Way, 14601-Wilmington Trust and Citibank to Jawad A. Sheikh and Michelle Z. Uddin, $571,000.

Wiss Dr., 6008-Josue and Julie Leon to Phillip Henderson, $400,000.

MONTPELIER AREA

Briarwood Dr., 14031-Russell David and Traci Jean Brautigan to Nadine Baker and Javon Robinson, $485,000.

Montague Dr., 11701-2020 Investment Group Inc. to Felix and Nicole Lorenzo, $434,000.

Shadetree Lane, 12312-Lynne Brophy Collman and estate of Marie A. Epplemann to Fritzner Edouardo Edouazin, $360,000.

MOUNT RAINIER AREA

32nd St., 4105-Stanton S. Cass and Melissa A. Blue Sky to Michael Evan and Lauren Elaine Stahly, $475,000.

NEW CARROLLTON AREA

Kaslo St., 6410-Germaine T. Donahue to Uriel O. Gonzalez Contreras, $250,000.

Quentin St., 8214-K2NC Corp. to Rochelle and Frankie Silver, $415,000.

Taylor St., 7502-An Phuong Ngo to Erick Chicas and Evelyn Gomez, $355,000.

OXON HILL AREA

Birchwood Dr., 1502-Tandrea C. Parrott to Canyon Brimhall and Audrey Celeste Smith, $289,999.

Leyte Dr., 7003-Woodrow Johnson Sr. to Dalonte Young, $245,000.

Potomac Passage, 155, No. 712-Clarence C. Johnson IV to Joshua Nathaniel Dobbs, $405,000.

Riversail Lane, 513, No. 429-IHMW Potomac Overlook VIII Corp. to Grant M. and Alexandra A. Farnsworth, $704,990.

Snowflower Blvd., 4702-Felicia L. and Willie James Carpenter to Briana Green Williams, $190,000.

Wall Flower Way, 4905-Fuda Group Corp. to Mariana Musiienko, $299,000.

RIVERDALE AREA

Carters Lane, 6314-Anthony C. Olumba and Natasha Inniss to Ronnie Williams and Meseret Bogale Kifle, $228,000.

Ravenswood Rd., 6000-David Pitts and Valerie D. Hatzes to Rene Douglas Mercado Barrera, $206,000.

61st Pl., 6211-ANH Construction Corp. to Jose Luis Franco Henriquez and Santana Quintanilla Rios, $350,000.

66th Ave., 5803-Jose E. Gaitan and Rosa L. Munoz to Carrie Lee Brown, $300,000.

SUITLAND AREA

Cable Ave., 5904-Wenceslao R. Escobar and Wilman I. Monroy to Morgan Lea, $330,000.

Howe Ave., 4636-Corey Bullock to Belkis L. Hernandez Umana and Marlon M. Gutierrez Ramos, $190,000.

Manchester Dr., 5406-Kent Avenue Corp. to Deborah A. and Anthony L. Beasley, $339,900.

Toles Park Dr., 2817-NVR Inc. to Racquel P. Smith, $365,230.

Towne Square Blvd., 4891-Torres Homes Group Corp. to Ashley E. Ingram, $300,000.

TEMPLE HILLS AREA

Buchanan Rd., 7118-5426 Bass Place Corp. to Jessica Pollard, $365,000.

Dalton St., 4523-Montenegro Investments Corp. to Cynthia E. Purvis and Chanel B. Brown, $350,000.

Freeman Dr., 5117-Madeline Timberlake to Wrene A. Benoit, $310,000.

Lorraine Dr., 5105-Lawrence Tamakloe and Christabel Z. Quist to Dany A. Lainez Bacca, $310,000.

28th Ave., 3815, No. 17-Sigma Housing Corp. to Collin A. Francis, $107,500.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Chillum Rd., 1005, No. 308-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Cartilda Smith and Georgina Wood, $95,000.

Parkway Ct., 6508-Rosa and Fidel A. Martinez to Fidel Angel Martinez Jr. and Jenifer L. Vasquez, $285,000.

Underwood St., 4208-Christopher F. and Jennifer A. Meacham to Stacy E. Aguilera Peterson and Matthew J. Peterson, $552,850.

UPPER MARLBORO AREA

Amberfield Ct., 13812-Debra K. Southerland to Christi A. Meeks, $271,500.

Barnwell Pl., 13007-Ebony N. Jackson Griffin to Timothy Andre and Alicia Yvette Steward, $315,000.

Bent Creek Pl., 9505-Stanley Martin Companies Corp. to Dale A. and Kasey Lynn Duncan, $445,710.

Bishop Claggett Ct., 14110-Justin D. Lloyd to Taneisha N. Thompson, $404,000.

Captain Marbury Lane, 13818-Tiffany Y. Combs and Arthur L. Boykin to Ursula Evans, $289,000.

Crescent Dr., 14615-DNS Contractors Corp. to Jeremy Craig and Valerie Renee Bluteau, $305,000.

Dappled Grey Way, 11401-Renzy H. and Carline Bryant to John C. Wells Jr. and Sandra Elaine Murphy Wells, $890,000.

Dunbarton Dr., 14612-Bruce R. Boke and Daniele H. Branson to Durriyyah Rabiyah and Jonathan Jason Jackson, $467,500.

Fairhaven Ave., 8803-Eric R. and Margie L. Dorsey to Michelle George, $256,000.

Farnsworth Lane, 14000, No. 3201-U.S. Bank Trust and Legacy Mortgage Asset Trust 2017 RPL2 to Seevah D. Johnson, $149,500.

Fox Stream Way, 9063-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Monay E. Barnett, $382,818.

Gentle Breeze Dr., 3535-HWR Corp. to Jennifer Holloway, $408,540.

Havre Turn, 7404-Luigi Degennaro to Kamal H. Arouni, $322,000.

Live Oak Pl., 12708-Department of Housing and Urban Development to Tynee Dickens, $265,800.

Marlborough Cir., 14538-David Ritter to Taneshia Dublin, $240,000.

Midland Turn, 9520-Ronita R. Poole and estate of Joseph A. Poole to Abdool Z. Gafar, $265,000.

Parkmont Dr., 11211-North Lane Development Corp. to Victoria A. Durojaye, $359,000.

Ranch Rd., 4033-Andrea L. Williams and Andrea L. James to Stanford B. and Reshell W. Robinson, $455,000.

Rosaryville Rd., 7908-Raymond R. Roach Jr. to Jazmyn Heyward Rodgers, $312,000.

Springfield Park Dr., 9101-MAB of Parkside Towns Corp. to David J. Howe and Donise M. Jackson, $469,814.

Stonehill Rd., 6702-AAP Real Estate Investment Corp. to Bilkis Begum, Didarul Islam and Dilruba A. Nisu, $575,000.

Thornberry Dr. E., 8417-Shari L. Collinson to Thomas Graham, $360,000.

Townfield Pl., 9510-Stanley Martin Companies Corp. to Michael Christopher Junior Brandon, $471,560.

Wild Horse Ct., 4802-James Coggins to Janell Marie Muhammad and Steven Norris II, $495,000.

Woodyard Rd., 5502-MAB of Westphalia Town Center Corp. to Charles R. and Jacqueline P. Spencer, $537,840.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Dunleigh Dr., 15100-Enrique Kinsey to Cheryl Butler Moore, $500,000.

Hillandale Way, 9913, No. 59-Lydwin Nonez and Danielle Verna to Irwin Maurice and Keli M. Sobers, $419,900.

Parrish Lane, 10608-Tony’s Home Improvement Systems Corp. to Anthony D. and Veronica Long, $400,000.

Saint Michaels Dr., 945-Tequila S. Edwards to DeVon Durphy and Brianna Simone Jackson, $268,000.