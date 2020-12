Marshalls Venture Ct., 303-Kevin J. and Belinda M. Chandler to Fatu Fornah and Ronik S. Robertson, $434,000.

White Hall Ave., 14901-Michael A. Owen to Leah M. Boyd, $277,000.

ADELPHI AREA

Moon River Ct., 9200-Phillip Bishop to Andrea J. Montoya Jimenez, $495,000.

Tullymore Dr., 10427-Rhiannon Claire Patterson and Douglas L. Fogel to Ethan and Michelle Raabe, $350,000.

BELTSVILLE AREA

Brickyard Blvd., 12905-CalAtlantic Group Inc. to Gale Cooke, $380,965.

Brickyard Blvd., 12955-CalAtlantic Group Inc. to Sito Narcisse and Maritza Gonzalez, $527,425.

Cherry Hill Rd., 11230, No. 181-Mohammed A. and Hadija A. Ganiyu to Rudy Lopez and Nery Lopez Perez, $159,900.

Josephine Ave., 4311-Meenadchi K. Pillai to Griselda R. Berriso Andrade and Amilcar D. Roque Jacinto, $345,000.

Roby Ave., 11715-NewRez Corp. and Ditech Financial Corp. to Raed William Alnahhas, $237,000.

Running Bear Ct., 11441-Felicha Burke to Kristina and Marcus Crenshaw, $310,000.

BLADENSBURG AREA

Mary A Ct., 5603-Edward and Christine Hunter Silver to Gavin Thomson, $295,000.

Varnum St., 5215-Yang Shen to Allison Butts, $315,000.

BOWIE AREA

Begonia Lane, 10709-Frances Rozier to Olubunmi Zamba, $345,000.

Cherrywood Lane, 12606-Michael T. and Susan G. Reilley to Usaly and Cheryl O. Filomeno, $374,900.

Craft Lane, 12600-Christine M. Fulginiti to Philip L. and Beverly Hodges, $379,000.

Flamingo Lane, 12315-Misako K. Close to Shanell V. Williams, $365,000.

Irene Ct., 6805-Chris Uzoma and Thelma Ezibe to Dania Leiva Rodriguez and Mibzar Leiva, $333,000.

Keystone Lane, 2720-John David and Rannveig Elisabeth Mesler to Gladys and Joemarie Lobrido, $345,000.

Kresson Pl., 2614-Walter Robert Hovey V and Zafrir Nesher-Kazaz to Stephen and Whitney King, $390,000.

Malta Lane, 12223-Pamela Schulman to Bianca L. Graves and Ryan O. Lee, $387,500.

Maycheck Lane, 12107-Lindsey N. and Jake A. Gigliotti to Juan C. Medel and Ernesto M. Solis, $402,000.

Moylan Dr., 3208-Carla M. Morales Flores to Karla M. Sanchez Quezada and Armando Quezada, $390,000.

Orangewood Lane, 4413-William L. and Meghan Eileen Mendenhall to Corey and Tara Boor, $385,000.

Raritan Lane, 12213-Brenda Jimenez to Joseph Thomas and Megan Barger Abraham, $395,000.

Stonehaven Lane, 12319, No. T22-James M. Thomas to Jacqueline V. Coles, $149,500.

Whitehall Dr., 12320-Jose E. Moscoso to Williams A. Alonzo Lopez and Lorena B. Alonzo, $379,900.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Alstead Lane, 2314-David A. and Rowena P. Thomas to Tracy A. Eyong, $436,774.

Ebbynside Ct., 15513-Diane M. Gordon to Chichi Ogochukwu Ihuoma, $315,000.

Nottinghill Dr., 2707-William Douglas DeVaughn and Rebecca R. Ralph to Felix O. Obidike and Chinenye R. Odimegwu, $325,000.

Palmyra Lane, 1321-Kathryn A. Skaluba and Amara L. Keldsen to Margo C. and Leteisha K. Boss, $387,000.

Piller Lane, 15813-Eta S. Tataw to Linda Nguyen and Paul J. Stromberg, $295,000.

BRANDYWINE AREA

Danville Rd., 4410-House Buyers of America Inc. to Aynur Abdurazik, $267,900.

Elora Lane, 8108-Reginald and Robin E. Harlan to Octavie Mayoumo and Leopold Sepdeu, $407,000.

Pocopson Creek Way, 15513-Patricia D. Revell to Corban E. Winston, $298,000.

Scarborough Oak Ct., 12604-Savannah Investors 4 Inc. to Taneka L. Washington, $554,439.

BRENTWOOD AREA

40th Pl., 3406-North Lane Development Corp. and North Lane Development MD Corp. to Thalia Merida, $347,000.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Booker Terr., 1254-Clever K. Parran to Bria L. Smith, $213,000.

Chapel Oaks Dr., 1300-Zoya Investments Corp. to Meredith Crilly, $307,500.

Eagle St., 5607-T2 Infinity Corp. to Mark L. Saunders Jr., $283,500.

Falkland Pl., 5814-Jeanette Roy Wallace to Don R. Swilling II, $216,500.

Joplin St., 7320-Nguyen Vuong to Alfreda Judd, Raven Judd and Kyra Judd-Chance, $270,000.

Opus Ave., 607-Ronald Herndon to Edwin Moises Hernandez Coreas, $225,000.

Quiet View Dr., 1007-Twin Houses Inc. to Jeffery A. Johnson, $275,000.

Seat Pleasant Dr., 6520-Sheila Springs to Juan Bustion, $245,000.

Topeka Ave., 509-Department of Housing and Urban Development to Nathaniel Vereen, $165,000.

59th Ave., 908-Karen L. Moore to Chaniqua R. Louis, $260,000.

CHELTENHAM AREA

Behun Dr., 10010-Diaz United Corp. to Aissatou Barry, $345,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Carlyle St., 5822-Aminatou A. Moussa and Ahmed Yerima to Javaughn Baltrip, $435,000.

Crest Ave., 3011-Maisonnette Solutions Corp. to Jacob Matthew Reba, $520,000.

Hillside Terr., 323-Royal Mark Inc. to Dorcas E. Akinfeleye, $321,000.

Lake Ave., 2501-Jonathan and Nissa Fuller to McKenzie M. Maxson and Luke David Selover, $420,000.

Orchard Summit Ct., 2606-McLoyd F. Cotten and Glenda D. Bell Cotten to Mohamed M. Dosi and Saida Mwinyi, $399,999.

Pinebrook Rd., 2728-Stanley Martin Companies Corp. to Veryon Moore, $373,215.

Roosevelt Ave., 1516-Gene Freeman to William A. Salvador and Ana E. Morales De Salvador, $315,000.

Willow Hill Dr., 7707-Richard Ehrmann to Alvine Momo and Judicael A. Azobou, $369,990.

CLINTON AREA

Cedar Chase Dr., 8518-Janet DeOliveira to Jose Luis and Patricia Nelly Montero, $449,000.

Eldon Dr., 9309-KCE Inc. to Connie and Antonio McCorkle, $415,000.

Goblet Way, 7117-Orman K. Clouden to Montez Green and Dawn Bailey, $245,000.

Milligan Lane, 7408-Residential Value Corp. to Lesley C. Harris, $346,000.

Piscataway Landing Ct., 3202-Gwennetta Knight and David Castro to Charity Tyler, $400,000.

Rosanne Ct., 8801-Wilmington Savings Fund Society FSB and Residential Credit Opportunities Trust to Sharon and Dante Holloway, $344,900.

Silver Fox Turn, 9405-Jeanne Ann and Torrence Steven Edwards to Lurvin L. Rapalo and Tomas A. Molina Pena, $375,000.

Sylvia Lane, 11606-Neville A. and Armena E. O’Reggio to Kevin G. and Chelsi M. Hosley, $370,000.

White Ave., 10200-Darnell V. and Debra D. Childs to Girard E. Boulware, $315,000.

COLLEGE PARK AREA

Cherokee St., 4713-CalAtlantic Group Inc. to Binaya Basyal and Neelam Baral, $494,990.

Indian Lane, 4703-Lisa L. Wilcut to Rubna Musarrat and Reana Musarrat Mahbub, $250,000.

Marlbrough Way, 3730-PIP Properties Corp. to Alexander Baird Raboin, $440,000.

Westchester Park Dr., 6100, No. 1019-Donald H. Mahr and estate of Andrew Lawrence Weiss to Kellen Stuart, $138,546.

49th Pl., 9504-Sajithkumar Chandrahasan to Juan D. Sorto Galvez, $269,500.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Alberta Dr., 1431-Kelli Brown and estate of William L. Dula to Gonzalo Arispe and Elmer Arispe Alvarez, $210,000.

Community Dr., 3703-Robin E. and Hazel S. Sharps to Eunik and Marvin Jones, $265,000.

Edfeldt Dr., 2714-Pamela Ramirez to Sharnice Symone Watson, $360,000.

Newglen Ave., 2712-K2NC Corp. to Isaac Flores Ramirez, $215,000.

Ritchie Rd., 1517-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Jose G. and Sulamita Cisneros, $165,000.

Starshine Dr., 7503-Brenda Wade and Janette Blue to Gregory and Taronda Wallace, $355,000.

West Ave., 3000-Floyd Cornelius Patterson to Jose K. Guzman Estrada, $337,000.

FORT WASHINGTON AREA

Bentree Rd., 7403-Tricia Y. Osei Dankyi to Gemma and Glenroy Williams, $242,000.

Bock Rd., 7006-Reuben Theodore Hamilton to Oscar A. Hernandez Reyes and Karina Aplicano, $317,000.

Colleen Ct., 1010-RSC Holdings Corp. to Anton V. Patterson, $490,000.

Fort Washington Rd., 11111-John Raymond and Karen Gale Tilch to Samuel Carpenter, $319,000.

Lenham Dr., 7510-Anna L. Stephens and Eugene E. Ripka III to Juan G. and Elmer Arispe Alvarez, $250,000.

Murray Hill Dr., 8138-D&D Realty Corp. to Joseph Jimenez, $346,800.

Park Lane, 13203-Patti Cass to Aerial N. Richardson, $375,000.

Southfield Rd., 6822-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Saul E. and Yesenia A. Navarro Lopez, $328,000.

Waterside Ct., 8206-Gloria D. Pualani to Richard and Mihan Pastora, $700,000.

Wood Hollow Terr., 7262-Olusola Ayoola and Oluwakemi Bolanle Adewumi to Jacson Moscoso, $145,000.

GLENN DALE AREA

Forestgate Pl., 10505-Stephen G. and Susan Ungar to Edenixon F. and Maria C. Bustillo, $620,000.

GREENBELT AREA

Greenbelt Rd., 8423, No. 202-Dana J. Ballou and Dana J. Hamilton to Xuefeng Chen and Lanjin Xiao, $133,000.

Hedgewood Dr., 129-Dieu V. Do to Joshua C. Gray and Cyd K. Eaton, $430,000.

HYATTSVILLE AREA

Farragut St., 4106-Jared P. Marx and Catharine G. Slack to Emily and Peter Demarco, $575,000.

Oglethorpe St., 4308-John Lesniewski to Monica Sharma and Mark Henn, $485,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Buena Vista Ave., 10301-ISA Investments Corp. to Timothy Andrew and Emily Anne Dudley, $317,000.

Duchaine Dr., 5610-Kenneth R. Grier and Sandra A. Bryan Grier to Dwane Anthony Keels, $350,000.

Presley Rd., 6909-Integrity Professional Contracting Corp. to Iris V. Maldonado Arriaga, Juana R. Rodriguez, Eladio A. Rodriguez Jovel and Jorge H. Parada Alfaro, $403,000.

Vaughn Pl., 9303-Love Your House Corp. to Kathryn Ann Von Richthofen, $377,000.

Wood Trail Dr., 7205-Timberlake Wood Glen Corp. to Juleen Rowe and Errol Joseph Loza, $384,071.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Bennington Dr., 11405-Janice H. and Larry B. Cager to Musibau O. Yakubu and Modupe D. Bruny, $400,000.

Bottsford Ave., 406-Barnes D. and Pamela A. Delancy to Mashonica L. Evans, $725,000.

Capital Ct., 141-Stanley Martin Companies Corp. to Quincy Pettiford, $340,020.

Castleton Way, 10718-Yusuf Olusegun Lasisi to Victoria Doyinsola Molumo and Mariam Crawford, $275,000.

Dunloring Ct., 933-Kevin B. Young to Annette S. Chase, $310,000.

Fittleworth Terr., 2107-Brian and Jennifer D. Spraggins to Oluseyi Abayomi, $590,000.

Heidi Lane, 3508-Ricardo Beckford to Isaiah E. and Rashida A. Waters, $360,300.

Kettering Terr., 11319-John Lesniewski to Elis R. Ford, $323,000.

Mount Lubentia Ct. W., 647-HB Properties I Corp. to Charmesa L. Harris, $295,000.

Phoenix Dr., 205-Stanley Martin Companies Corp. to Robert Poirier, $365,455.

Phoenix Dr., 274-Stanley Martin Companies Corp. to Lakashia Ward, $398,000.

Reiker Dr., 9617-Keshia L. and James C. Trafton to Mohamed Kamara, $358,000.

Scotch Hill Dr., 10111, No. 15-2-Judith L. Ward to Shannon Dixon, $230,000.

Tewkesbury Pl., 15310-Simo Homes Corp. to Bruce E. Safford Jr., $398,900.

Wesbourne Dr., 1609-Mid-Island Mortgage Corp. to Xianfu Zhang and Jing Tan, $281,100.

LAUREL AREA

Aylesford Lane, 7810-Brian T. Spiker and Philomena E. Blum to Wanda D. Johnson, $465,000.

Cambridge Cir., 14635-Ki Hyun Kwun Kim to Eowna Young Harrison and Omi Valeus, $321,000.

Dorset Rd., 15609, No. 70-Melissa Davey and Evelyn L. Andresen to Nathalia T. Reyes and Trevor Roderick Wade, $165,350.

Londonderry Ct., 8216-Nadege and Cordyll Exama to Gemechu D. Gemeda and Zinash G. Tebaso, $299,000.

Millbrook Lane, 15705, No. 24-Justin M. Zook and Katie Joyce Cook Zook to Amanda and Christopher Preperato, $276,000.

Vista Dr., 14015, No. 39-Omer Abdullah to Irene Kabue, $159,900.

MONTPELIER AREA

Briarchip Ct., 14004-Raymond A. and Kandy M. Lackey to Jovan Stacy Severin and Emily Hemphill, $437,750.

Kiama Rd., 8616-Manor Group Services Corp. to Ma R. Morales, $370,000.

Pleasant Ct., 9203-Gary Altman and estate of John D. Shoup to Matthew J. and Naomi E. Derrick, $204,000.

MOUNT RAINIER AREA

Windom Rd., 3111-Surdus Home Buyers Corp. to Jordan K. Tuggle and Sofia M. Montalvo, $661,900.

37th St., 4011-Keith A. Johnson and estate of John Charles Washington to Eric A. and Nicole M. Marvin, $285,000.

NEW CARROLLTON AREA

Inlet St., 6409-Christine Johnson to Fatheya Ibrahim, $185,000.

Monroe St., 5607-Junrong Lu and Lin Cao to Juan Ricardo Lopez Ruiz, Nora Lopez Pineda and Rut Pozas, $330,000.

Riverdale Rd., 7507, No. 2051-Daniela Hurtado and Marcela Hurtado Villa to Verona Clarke, $126,000.

65th Ave., 3505, No. 11C-MTGLQ Investors LP to Xiaofei Chang, $185,800.

OXON HILL AREA

Abbington Dr., 7314-Larry H. Pappas to Paul A. Kahn, $359,000.

Cree Dr., 107-Margaret Browder and estate of Leslie L. Browder to Cristian Sams, $207,600.

Harborview Dr., 508, No. 363-IHMW Potomac Overlook VIII Corp. to Kathleen Mary O’Toole, $684,990.

Riverhaven Dr., 145, No. 454-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Howard Manson Kelsey, $319,900.

Virginia Lane, 5636, No. 37-Quron Carl D. Harding to Delores Andrea Wells, $257,000.

Woodland Blvd., 5107-North Star Properties Corp. to Lindsay Sobotka, $335,000.

RIVERDALE PARK AREA

Oliver St., 4713-Gregory C. and Pamela Schindel to Patricia Anne McDermott, $440,000.

Silk Tree Dr., 5713-Integrity Professional Contracting Corp. to Christopher Irwin Sewell and Kitty Ann Monahan-Sewell, $525,000.

63rd Pl., 5803-Wellington W. and Gabrielle Louissaint to Ever Alexander Requeno, $247,000.

SUITLAND AREA

Belgreen St., 5112-Legacy Business Associates Corp. to Elisa C. Mercado, $328,000.

Hartfield Ave., 5515-Pulak Datt to Derika Crowley, $335,000.

Lanier Ave., 5412-Margaret Morse to Ronald Sessoms, $335,000.

Toles Park Dr., 2803-NVR Inc. to Valencia A. Jones and Rebecca Brandon, $359,990.

Toles Park Dr., 2823-NVR Inc. to Christopher C. Fletcher and Reginald Thomas, $434,270.

TAKOMA PARK AREA

Erskine St., 1509-Martha L. Wawro and Julien M. Katchinoff to Christopher K. Morgan and Kyle L. Lang, $386,000.

TEMPLE HILLS AREA

Claridge Rd., 6109-Rover K. Estrada to Jean Carol Jarboe and Courtney Christopher Cann, $355,000.

Huntley Square Dr., 3312, No. T1-Saman Rafieimoghadam to DaChana Robinson, $127,000.

Larwin Dr., 6305-Oxford Enterprises Corp. and Abbas Ghassemi to Anthony E. Bell Jr., $373,700.

Saint Clair Dr., 2414-Derek C. Pittman to Delante Wiggins, $295,000.

23rd Pl., 4210-HB Properties I Corp. to Townsend Ross, $264,900.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Manorwood Dr., 3522-Mercedes Bermudez to Ronnie J. Gutierrez Martinez, $275,000.

Quintana St., 4100-Edward Behn to Kris and Alyson Oseth, $399,000.

Woodreeve Rd., 2004-Payvand Homes Corp. to Justin and Tierra Williams, $470,000.

UPPER MARLBORO AREA

Augusta Hooe Rd., 13624-Kenneth S. Billings to Timothy J. and Elena M. Poe, $775,000.

Bent Creek Pl., 9501-Stanley Martin Companies Corp. to Justina A. and Danielle L. Jones, $449,510.

Berkeley Ct., 3904-Caruso Builder Balmoral Corp. to Bresean Anton Jenkins, $735,122.

Bridle Ridge Rd., 4516-Curley and Brittainy Pratt Jones to Folake K. Ayoola, $672,500.

Captain Bayne Ct., 4729-JLG Investments Corp. to Jennifer Michelle Williams, $300,000.

Center Park Way, 12902-Debra Maxine Hilliard to Christopher and Amberdawn Cheatham, $320,000.

Deer Meadow Lane, 9115-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Dominique D. Thomas, $385,325.

Elderwood Pl., 9015-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Babak Kasaee Roodsari and Darci J. Pauser, $432,120.

Fairway View Lane, 17100-Residential Value Corp. to Frances Tonya and Justin Todd Batchelor, $316,000.

Florin Way, 9089-Marcal L. Matthews to Lamont Alan West, $227,000.

Gay Ct., 10604-Ralph Parker IV to Tiarra Delaney, $295,000.

Governors Park Lane, 15202-NVR Inc. to Darnita Campbell Graham, John Graham III and Ceylon David Cook, $575,410.

James St., 8303-James P. Gurskey Sr. and estate of Jack Arthur Gurskey to Maria Felix and Pedro A. Fuentes, $277,500.

Marathon Dr., 10807-Ray V. and Brenda B. Mitchell to Adrienne Jones and Leonard Majors, $372,500.

Marwood Blvd. N., 5622-Mohammed Mokaddem and Jamila Islam to Yvette Karen McKnight, $345,000.

Payan St., 12704-David and Susan Wilson to Hugh and Tasha Wilson, $600,000.

Side Saddle Dr., 11120-Toll V Partnerships to Nia K. Jones and Walter David Gutrick, $441,982.

Springfield Park Dr., 9107-MAB of Parkside Towns Corp. to Leslie Minor, $458,054.

Sweet Rose Ct., 8810-Shaketa Teague to Pamela Joyce Dudoff, $361,000.

Townfield Pl., 9502-Stanley Martin Companies Corp. to Denise Louise Johnson, $442,925.

Village Springs Dr., 9100-Model Home Investors 3 Corp. to Carmielle Michelle Darden, $489,990.

Woods Edge Way, 3517-MAB of Parkside Singles Corp. to Toni N. Murray, $659,990.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Bay Berry Terr., 1713-Endi N. Piper to Brittany Rene Royall, $351,000.

Doveheart Lane, 15403-Euburn W. and Miriam A. Taylor to Antonio Redd and Katrina Bissoon-Redd, $542,196.

Fairlakes Terr., 10401-Accurate Angle Investments Corp. to Gregory T.M. Mitchell and Lillian Hawthorne, $475,000.

Lake Shore Dr., 906-Joy Thomas to Karen L. Gibson, $315,000.

St. Michaels Dr., 747-Marvin N. Rosales to Karen Y. LeCounte, $262,000.

Spanish Oak Way, 9812, No. 118-Alton Watts to Abubakary Kaba, $260,000.