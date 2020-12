ADELPHI AREA

Adelphi Rd., 9276, No. 11-Donald Wedlock to Moises H. Hernandez, $110,000.

Lynmont Dr., 9326-Melissa E. Corahua and David Yanez to Jennifer L. Hernandez and Maria Del Carmen Guzman, $410,000.

Red Oak Dr., 1904-Marius F. Ursu to Sabrina Rodriguez Rivera and Jahmal C. Carrasquillo, $370,000.

Wooded Way, 2009-Oyome D. Akonawe to Tadesse H. Shenkut, $463,000.

BELTSVILLE AREA

Brickyard Blvd., 12909-CalAtlantic Group Inc. and Lennar Corp. to Baboyma Matite Tabe Kagniniwa, $377,355.

Cailen Ct., 7501-Jairo Antonio Sanchez Almonte and Rosalie Diaz Sanchez to Jazmyn McKoy, $430,000.

Cherry Hill Rd., 11318, No. 2R-Rob and Karen Feldman to Nakaya Lane, $160,000.

Hawk Ridge Ct., 11405-Todd McKenna to Nile Cone and Joel John, $275,000.

Odell Rd., 6118-Michael J. Lewandowski and Nilu Rimal to Laura H. Petteway and Marco Bagnardi, $390,000.

Rustic Rock Lane, 12901-CalAtlantic Group Inc. to Angel Joshua and Heather Janice Barrios, $464,990.

BOWIE AREA

Annes Prospect Dr., 12405-Daidrian C. Davis to Denniese Y. Bruce, $605,000.

Belair Dr., 2906-John and Barbara Klebasko to Frederick A. Brown Jr. and Annette Green, $325,000.

Briercrest Ct., 4809-Paula Lancaster to Abayomi O. and Tamara N. Amodu, $475,000.

Crosswick Turn, 4126-Ellen F. and Robert D. Benitez to Karen Lynn McCabe, $415,000.

Galaxy Lane, 11809-Ruth R. Hendrix to Ambre Nicole Conner and Davis Alan Duewel, $475,000.

Kavanaugh Lane, 12623-Roxanne S. Smith to Tiera R. and Andrey Spencer, $439,000.

Kilbourne Lane, 12612-Elizabeth E. and Robert J. Zalewski to Jennifer N. Johnson, $360,000.

Lavender Lane, 4204-Shawn C. Hurt to Tiffany E. Bridgett, $353,000.

Marleigh Dr., 12303-Woo Chan Hong to Syed Ashiq Hussain Shah, Syed H. Bilal and Syed Nauman Hussain Shah, $538,000.

Melling Lane, 12318-Earl E. and Carol A. Webb to Sandra T. Ginyard, $360,000.

Oakview Lane, 4400-Raze Construction Corp. to Rhea L. Harris, $379,000.

Overchase Lane, 15500-Denise R. McPherson and estate of Terry Lamar McPherson to David Michael and Karen Lynn Young, $525,000.

Redding Lane, 4705-James A. and Corina Greig to Kimberly A. Newton, $420,000.

Thackeray Ct., 12016-Ellen H. and Kenneth F. Rehmann to Temitope Toyin and Mary O. Fabiyi, $450,000.

Willow Creek Rd., 6601-Wang X Group Corp. to Tamara Ann and Ronshea Parker, $442,000.

BOWIE-MITCHELLVILLE AREA

Ample Ct., 3004-Kimesha Leake to Milton James and Mary Elizabeth McCauley, $410,000.

Eldbridge Terr., 3912-Monifa Z. Constant Stewart to Denzel Primus-Devonish, $310,000.

Nutwood Lane, 3030-Persad Corp. to Ronnie and Noveminda R. Streater, $393,000.

Peach Walker Dr., 15904-Jonmark and Alexa Nailor to Miguel Angel Robles and Yenni M. Flores, $325,000.

BRANDYWINE AREA

Briggs Run Way, 3909-NVR Inc. to Theresa Louise and Trevino Terry, $631,000.

Kathleen Ct., 14504-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Dyshanda and Richard Bell, $473,900.

Scarborough Oak Ct., 12606-Savannah Investors 4 Inc. to Dwayne and Denise Jackson, $606,324.

BRENTWOOD AREA

Monroe St., 4322-Federal National Mortgage Association to Ishba Raygoza, $198,500.

CAPITOL HEIGHTS AREA

Balboa Ave., 914-Tasha Reeves to James Hilliard, $220,000.

Burgundy St., 5800-Alan G. and Roberta T. Blair to Elisha M. and Jerome H. Bowman, $290,000.

Carrington Ave., 1019-Aziz Properties Corp. to Trang Ly, $257,000.

Cindy Lane, 119-SKE Investments Corp. to Tracie L. and Kyla Doles, $360,000.

Drum Ave., 1109-Rodolfo Cruz to Alicia Mullings, $250,000.

Folgate Ct., 5816-Oracle Fields Inc. to Alicia R. Lyles, $250,000.

Hanlon St., 6115-Shannon Woolery and Michael J. Isaac Jr. to Ryan A. Harris, $330,000.

Karen Blvd., 1006-Patrice Savoy to Porscha Bowman, $249,000.

Larchmont Ave., 918-David D. Nuyen to Mohammad Hannan and Kamrun Nahar, $170,000.

Pard Rd., 4731-Fullhouse & Associates Corp. to Rhema Huff, $305,000.

Seat Pleasant Dr., 6601-Helez Corp. to Darwin R. Reyes Lagos, $216,015.

Walbridge St., 6230-Pashion Whales to Willenea S. Dennard and Ramon A. Smith, $355,000.

60th Ave., 709-Jamil S. Sutton to Christopher Warren Glascoe and Adrienne Marie Grimes, $309,900.

CHELTENHAM AREA

Heatherleigh Dr., 10702-Asheena and David William Tucker to Benjamin and Chelsie Magsamen, $422,000.

CHEVERLY-LANDOVER AREA

Cheverly Ave., 2805-Marinoelle Hernandez and Lauren Danielle Garrett to Lauren M. Conley and Hildebrando Andres Escudero Figueroa, $440,000.

Crest Ave., 3106-Loretta Wilder to Tyrone and Letitia Williams-Jenifer, $325,000.

Garrett A. Morgan Blvd., 549-Lashawn Terrell to Jamitress Bowden, $278,500.

Jurgensen Pl., 546-Adeola Bunmi and David O. Olagunju to Portia Galloway, $369,900.

Mahogany Dr., 7169, No. 3-Doreet Oren to Saleem Sullivan, $224,395.

Pinebrook Rd., 2734-Stanley Martin Companies Corp. to Quinika Billingsley and Alfonzo Custis, $374,380.

63rd Ave., 3100-Jonathan and Madra Harden to Raul Romo and Joseph Alexander Salazar, $355,000.

CLINTON AREA

Branchwood Pl., 7115-William R. McNamara Jr. and Russell A. Bussard to Carlos Obregon, $245,000.

Cheltenham Ave., 9412-Kiesha D. Dickens to Yuly Castillo Hernandez, $309,000.

Ethan Manor Rd., 4102-Timberlake Thrift Manor Corp. to Frederick O. and Angelia Y. Thornton, $659,900.

Goldfield Pl., 8926-Toni Larios Corp. to Belindia Bell, $370,000.

Horseshoe Rd., 6619-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Blaine James, $442,000.

Mimosa Ave., 8308-Jacquelyn M. Johnson to Joseph W. Hayman, $265,000.

Quiet Brook Lane, 9623-Clarissa J. Anderson to Lord T. Walthour II, $307,500.

Roselynn Lane, 7314-Tuesday Glover Jennings and estate of Omis C. Glover to Bennie K. Shepherd, $324,900.

Small Dr., 9410-Andre Mackall to Jose R. Martinez Segovia, $250,000.

Symposium Way, 6420-Francois D. and Angela D. Jefferson to Troy Murchison and Felisha A. Anderson, $375,000.

Windbrook Pl., 3811-Custom Care Properties SER 10 Corp. to James L. Archie, $350,000.

COLLEGE PARK AREA

Cherokee St., 4769-CalAtlantic Group Inc. to Kenneth K. Lee, Faith Fang Chen and Victor Lee, $525,490.

Kiernan Rd., 4600-Timothy P. Leahy and Lidia Smolemski to Lan Yue, $263,500.

Osage St., 4901-Miriam M. Lucero to Jedrick Willis Lyon, $500,000.

Wellesley Dr., 7404-David E. Osmond and June S. Lee to Sara Rose Bennett and Casey James Labrack, $359,000.

51st Ave., 9733-Charles Stephen Gubisch and estate of Mary M. Gubisch to Axel Schamis, $307,500.

DISTRICT HEIGHTS AREA

Apothecary St., 3614-Camille Tyson and Camille McCray to Iris Hall IV, $252,000.

Nimitz Dr., 7211-Angela L. Neal to John Edward Scott and Pamela Denise Richardson, $250,000.

Tulip Ave., 1601-Rodney K. Palmer to Jamar Gibbons Sr. and Shanika Thompson, $259,000.

Wildrose Ct., 7102-Tramayne L. Pinkard to Amihr Jamell Bess, $275,000.

FORT WASHINGTON AREA

Bentwood Dr., 417-Villma F. Acero to Tina Francine Holland, $420,000.

Branchview Dr., 9113-Carolina B. Estrada to Zorka Nataly Cordova, $330,000.

Lira Dr., 913-Zoya Investments Corp. to James R. and Michelle E. Hatton, $465,000.

Murray Hill Dr., 8146-Vongie Colbert to Danielle Munro Blackshear, $347,000.

Piscataway Dr., 13911-Madeline Lasalle and Robert Reilly to Jeffrey Ryan Brown, $527,700.

Riverview Rd., 11114-Katie S. McKoy to Karen R. Williams, $579,000.

Surrey Circle Dr. S., 216-Luxor Properties Corp. to Luis P. Vasquez and Jasmine K. Irigoyen, $485,000.

Trafalgar Ct., 11314-Cynthia D. Brawner Gaines to Rejoice Tenerife, $345,000.

Waterside Ct., 8216-Daniel S. Robertson and Donna M. Bartee Robertson to Priscilla Jackson, $699,900.

Woodgreen Cir., 202-U.S. Bank Trust and LSF11 Master Participation Trust to Pervis Andrews, $510,000.

GLENN DALE AREA

Franklin Ave. E., 9808-Richard S. and Jennifer L. Bailey to Christina B. Kamunde, $390,000.

GREENBELT AREA

Mandan Rd., 7250-Maryanne R. Drenga and Maryanne Kodey to Naomie ST Jean, $241,000.

HYATTSVILLE AREA

Hamilton St., 3835, No. H-102-Veronica Estela Estrada and Marina E. Sanchez Alveno to Matthew and Kristina Humbard, $147,000.

39th Ave., 5722-Carter Raines and Anne Sullivan to Lindsey Smith and Jessalyn Schwartz, $589,000.

55th Ave., 4907-Kevin Munson O’Brien and Jody Nham Munson O’Brien to Conrod V. and N. Dia Murray, $250,000.

LANHAM-GLENARDEN AREA

Calanda St., 9317-Sharon Grayson Kelsey and estate of Silvia R. Brennan to Jose E. Vasquez Hernandez, $230,000.

Forbes Blvd., 7512-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Teri Rachelle Wright and Rochell Overstreet, $447,095.

Green Oak Terr., 7317-Catherine Navintranonth and estate of Chiung Lung to Christina T. and Anthony W. Powell, $322,000.

Kinmount Rd., 4213-Roger Fountain to Wesley Beasley, $340,000.

Santa Cruz St., 9910-Harry Teberen to Aogusto Guzman De La Cruz, $350,000.

Vista Green Lane, 4948-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Patricia L. and Wendell Johnson, $407,549.

Wood Trail Dr., 7214-Timberlake Wood Glen Corp. to Theodore and Alicia Clark, $424,000.

LARGO-CLAGGETT LANDING AREA

Albany Pl., 207-Stanley Martin Companies Corp. to Jerrold Illis, $420,040.

Berrywood Lane, 2608-U.S. Bank and SASCO Mortgage Loan Trust 2005-WF2 to Georges S. Kamguia, $285,000.

Cambleton Dr., 12627-Lee R. Petty to Ricardo Calva, $242,000.

Capital Ct., 143-Stanley Martin Companies Corp. to Valerie Durant, $352,055.

Eddington Dr., 13117-Charles G. and Charles G. Mansfield to Katherine Elizabeth De Barrera Hernandez, Vilma Carolina Hernandez and Elio Fernando Barrera Sandoval, $399,000.

Fox Bow Dr., 12900, No. 301-John Mcpherson and estate of Evelyn Dalrymple McPherson to Sheila M. Basey, $260,000.

Hogshead Way, 15103-Westphalia Row Partners Corp. to Tina L. and Barry T. Joseph, $434,150.

Lake Pointe Ct., 9704, No. 201-Benjamin F. Mcqueen Jr. to Delores A. Young, $195,000.

Open View Lane, 12310, No. 1006-Chadwick B. Barnes to Terrance Lamont Brewer Jr., $281,000.

Phoenix Dr., 213-Stanley Martin Companies Corp. to Antonio Lamont and Kellie Ann McKinzie, $387,970.

Prince Pl., 10103, No. 103-5A-Glenda D. Adams to Breanna Williams, $59,000.

Richard Bowie Lane, 15209-Westphalia Row Partners Corp. to Dalian A. Washington Jr., $457,990.

Sierra Nevada Ave., 2664-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Angela Keye Williams, $367,253.

Turleygreen Pl., 1906-Daniel M. and Yannicke C. Collins to Adrian Johnson and Wanda Rene Howard Johnson, $690,000.

Wood Branch Ct., 1020, No. 412-Jarvis D. Hagewood and Jelani R. Sanaa Hagewood to Munieshwar Ramdass, $295,000.

LAUREL AREA

Bowsprit Lane, 14112, No. 901-Lionel Nkongho Tabifor to Destinee Blackstone, $195,000.

Castle Ct., 15507-Carlos A. Rosero Bustamante and Keisy Cartagena Gonzalez to Jarmy A. Amaya Garcia and Cindy Vanessa Guardado, $479,500.

Down Ct., 7708-Celestino R. and Rhona G. Magpayo to Jason Matthew Maeser and Susannah Jane Cohen, $545,000.

Londonderry Ct., 8220-Angelica R. Knight to Vladimir Kamaha Tchakam, $295,000.

Montgomery St., 909-Anne Elizabeth Reed and Scott A. Horn to Charles Christopher Goldston and Miranda Lynn Nelson, $363,000.

Shannon Ave., 13713-Zubair A. and Shafiq A. Rana to Jessandra F. Hough, $400,000.

Vista Dr., 14031, No. 184-Omer Abdullah to James R. White, $190,000.

Winterfield Terr., 7214-Prosper Osei Wusu to Sharia Makeda Abdul Hakeem, $350,000.

MONTPELIER AREA

Briarchip St., 9221-Emmanuel Omolana and Sonia Gupta to Ayobami Omolana, $400,000.

Mallard Dr., 9926-Andrea Sophia Walters to Alicia Martinez and Gerardo Ulises Hernandez Benitez, $275,000.

Royal Ridge Lane, 8910-Karen Sabins and estate of Elizabeth R. Thiele to Raymond E. Gandionco, $385,000.

MOUNT RAINIER AREA

29th St., 4513-John David and Melissa Lee Barringer to Andrea Stephanie Berruetta and Ricardo Gonzalez Diaz, $280,000.

NEW CARROLLTON AREA

Jodie St., 6508-Anngellic W. Dinkins to Santiago C. Bautista, $320,000.

Parkwood St., 6603-Karen Jean McDonald and estate of Madaline S. Honeycutt to Juliana T. Rodriguez, $260,000.

Shepherd St., 6914-Byron A. Jimenez to Sinthia Lili Hernandez Ortega, $305,000.

66th Ave., 4864-Valerie and Gurcharan Singh Danewalia to Antonio Alvarenga and Mirna Edith Hernandez Merino, $310,000.

72nd Ave., 5102-Roman Group Inc. to Diego Marconi Hernandez Nova, $305,000.

OXON HILL AREA

Admirals Way, 815, No. 313-Sean Colin King McGillick and Margaret McGillick to Frankie Andres Perez and Ashley Alexandria Fernandez Perez, $540,000.

Fair Winds Way, 807, No. 295-Shannon M. O’Dell and Wayne B. Wall II to Daniel R. Fuhrman, $610,000.

Potomac Passage, 155, No. 527-Cartus Corp. to Jesus A. Rocha, $275,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 558-NH Haven Residential Corp. and NH Haven Apartments Corp. to Andrea Petra Dumicic, $334,900.

Shelby Dr., 812-Dora D. Granados and Jose A. Rivas to Charlene Caver, $260,000.

Virginia Lane, 5710, No. 6-Department of Veterans Affairs to Derrika Durant, $258,550.

Woodland Blvd., 5416-Residential Value Corp. to Jason Linville, $319,000.

RIVERDALE PARK AREA

Quesada Rd., 5414-Quesada Properties Corp. to Francisco H. Cordero Vasquez, $280,000.

44th Ave., 6212-Abdulsalem Mohamed Mused and Hafez Al Bukari to Birger Meekins and Elizabeth Stuart, $407,500.

64th Pl., 5715-Amjad Mahmood to Oscar A. Gomez Umana and Coralia E. Turcios Munoz, $260,000.

SUITLAND AREA

Brooks Dr., 2705-Renee Morgan Johnson and Carmen Morgan Chase to Manuel Alexander Arias Guzman, $297,000.

Hartford Hills Dr., 4323-Elijah and Patricia Brumfield to Jacqueline Bernadette and Tilden Andrew Alston, $325,000.

Lanier Ave., 5728-Robert E. Williams Jr. to Kayla Janae White, $310,000.

Toles Park Dr., 2815-NVR Inc. to David Harbour, $451,990.

Towne Park Rd., 4732-NVR Inc. to Alyson Joy Pulkkinen and Amanda Elizabeth Morton, $394,990.

TEMPLE HILLS AREA

Edgemere Dr., 6613-North Star Properties Corp. to Jessica Andreina Macias Vasquez and Aroldo Baltazar Pop Yojcom, $350,000.

Iverson St., 2431-Victor K. and Teresa O. Uwajeh to Darren K. and Camelia Diane Harris, $110,000.

Weldon Dr., 4700-Thomas D. Kruklis to Kenneth Garner, $335,000.

27th Ave., 3409-Teofilo De Jesus Macedo to Nkozi I. Stewart, $345,000.

UNIVERSITY PARK-WEST HYATTSVILLE AREA

Nicholson St., 3914-William R. and John M. Walker to Jullion M. Cooper and Perry Alan Yarborough, $405,000.

Roanoke Rd., 4104-Benjamin E. Rupert and Julia S.G. Rupert to Thomas J. Sullivan, $440,000.

44th Ave., 6602-Dominic J. Troiano and Barbara E. Morius Troiano to Noelle Christina Corrado and John Marion Veale, $505,000.

UPPER MARLBORO AREA

Barnwell Pl., 13006-JC Remodeling & Builders Corp. to Syreeta Kennedy, $333,000.

Bent Creek Pl., 9503-Stanley Martin Companies Corp. to McKenzie L. Muhlbach, $419,595.

Bishop Carroll Dr., 4505-Anne D. Piard to Tonya Miller and Odell Gilliam, $377,000.

Brimfield Dr., 5003-Stephanie A. Christie to Matthew R. Robb, $318,000.

Captain Duval Dr., 4526-Olufemi A. Fawehinmi to Zania Kelsey Thomas, $295,500.

Crathie Lane, 4011-Lawrence C. and Cami D. McClain to Valerie L. Addison Douglas, $627,500.

Crystal Oaks Lane, 9408-Model Home Investors 2 Corp. to Erik S. Edelkamp, $739,990.

Dunbarton Dr., 14600-Nicole C. and Valerie F. Dancy to Mable Louise Smothers, $385,000.

Eleanor Brooke Way, 5328-Kathy Coleman to Alberta Newman, $300,000.

Fox Stream Way, 9061-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Lauren Elizabeth Dwyer, $433,482.

Gentle Breeze Dr., 3529-HWR Corp. to Joseph Benjamin Belton, $380,660.

Grandhaven Ave., 8506-Anuradha Gupta to Nina T. Farmer, $324,900.

King John Way, 4835, No. 236-Janell Muhammad to Bria Thomas, $215,000.

Marburg Lane, 13412-Wells Fargo Bank to Lakeisha and Marcus Souter, $724,900.

Midland Turn, 9506-Agnes and Eugene John Evans to Marcus Wilson, $305,000.

Old Marlboro Pike., 14401-Andrew Eugene Hammond and estate of Tanja B. Hammond to Steven Russell Toews and Cassandra Elizabeth Weiner, $300,000.

Quinlin Ct., 10105-Elizabeth C. and Willie L. Williams to Shelby and Randy Mcrae, $581,000.

Roblee Dr., 5206-N2 Holmes Corp. to Jose Hernandez, $355,000.

Side Saddle Dr., 11134-Toll V Partnerships to Niki Newman Brown, $454,945.

Springfield Park Dr., 9109-MAB of Parkside Towns Corp. to Patrick Maier and Mario Labault, $485,772.

Swindon Terr., 4349-Blake E. Bozeman to Larry Eugene Weston, $296,000.

Townfield Pl., 9508-Stanley Martin Companies Corp. to Taylor J. and Emily K. Medeiros, $440,790.

Westview Dr., 12202-Chartum Realty & Development Corp. to Fabian G. and Nicole E. Williams, $375,000.

Woodyard Rd., 5500-MAB of WTC Corp. to Ciaran O’Sullivan and Alecia Walters O’Sullivan, $561,113.

WOODMORE-LAKE ARBOR AREA

Campus Way N., 2520-Edward Joseph Leonard II to Aloysius Zayzay, $460,000.

Downing Ct., 1051-Morgan Tanner to Jasmin Jackson, $320,000.

Hall Station Dr., 900, No. 101-Yolanda B. Ingram and Yolanda B. Pittman to Victor R. Curtis Milburn and Erica Harris, $290,000.

Lake Shore Dr., 945-Dyshanda R. Avery to George I. Olanipekun, $331,000.

Saint Michaels Dr., 915-Wendeth McGhee Graham to Tania Lashae McElroy, $240,000.