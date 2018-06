Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ROBBERIES

Kreeger Dr., 7900 block, May 18.

15th Ave., 7900 block, May 18.

68th Pl., 4400 block, May 19.

THEFTS/BREAK-INS

Amherst Rd., 2000 block, May 22. From auto.

Annapolis Rd., 7500 block, May 21. From auto.

Annapolis Rd., 7900 block, May 20. From auto.

Campus Dr., 5000 block, May 20. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, May 18. From auto.

East-West Hwy., 1800 block, May 18.

Eastern Ave., 5800 block, May 28.

Fordham St., 2400 block, May 23. From auto.

Langley Way, 1700 block, May 19.

Oglethorpe St., 2000 block, May 26. From auto.

Queens Chapel Rd., 2500 block, May 22. From auto.

Quinn Spring Ct., 7600 block, May 22. From auto.

Ray Rd., 1500 block, May 21. From auto.

Rhode Island Ave., 9800 block, May 23. From auto.

Riverdale Rd., 6800 block, May 21.

Tecumseh St., 4700 block, May 19.

10th Pl., 6000 block, May 21. From auto.

12th Ave., 8300 block, May 24.

59th Pl., 5100 block, May 21. From auto.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 7300 block, May 24. Commercial.

Warner Ave., 4100 block, May 18. Residential.

Wilhelm Dr., 7500 block, May 29. Residential.

VANDALISM

Annapolis Rd., 7500 block, May 20.

Baltimore Ave., 10100 block, May 21.

Wells Pkwy., 7000 block, May 23.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

THEFTS/BREAK-INS

Bishopmill Dr., 3900 block, May 20. From auto.

Campus Way N., 1300 block, May 24.

Campus Way S., 10500 block, May 20.

Citrus Lane, 2800 block, May 24.

Commerce Dr., 200 block, May 21.

Dunrobin Dr., 2400 block, May 26.

Fairway View Lane, 17100 block, May 22. From auto.

Good Luck Rd., 9800 block, May 21.

Harry S. Truman Dr., 700 block, May 27.

Hubble Dr., 8000 block, May 21.

Largo Rd., 300 block, May 23.

BREAK-INS

Capital Centre Blvd., 800 block, May 20. Commercial.

Fontana Dr., 9300 block, May 22. Residential.

VANDALISM

Candor Dr., 11600 block, May 24.

Dolphin Rd., 7000 block, May 19.

Forbes Blvd., 4400 block, May 22.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, May 19.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULT

Boones Lane, 2500 block, May 21.

ROBBERIES

Brightseat Rd., 2300 block, May 20.

Brooks Dr., 2000 block, May 22.

Warfield Dr., 400 block, May 21. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

Arlene Dr., 6700 block, May 18. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, May 18. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, May 22. From auto.

Columbia Park Rd., 6000 block, May 19. From auto.

County Rd., 1900 block, May 19.

Donnell Dr., 3000 block, May 21.

Garden City Dr., 4700 block, May 18.

Marlboro Pike, 4800 block, May 20.

Marlboro Pike, 4800 block, May 22.

Overdale Pl., 2500 block, May 22.

Quinn St., 4200 block, May 22. From auto.

Sharma St., 900 block, May 31.

Southern Ave., 4100 block, May 21. From auto.

Starboard Dr., 7200 block, May 31.

West Forest Rd., 6600 block, May 24.

Wintergreen Ave., 2500 block, May 24.

BREAK-INS

Brooks Dr., 1900 block, May 18. Residential.

Millvale Ave., 2600 block, May 23. Residential.

Shady Glen Terr., 7300 block, May 22. Residential.

Wilburn Dr., 6600 block, May 18. Residential.

VANDALISM

Benning Rd., 1200 block, May 24.

Gould Dr., 1700 block, May 23.

Normandy Rd., 7600 block, May 24.

Regency Park Ct., 5600 block, May 18.

Rollins Ave., 700 block, May 20.

Walters Pl., 6500 block, May 24.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Branch Ave., 4200 block, May 19. Weapon reported.

Fairlawn St., 2700 block, May 24.

Maxwell Dr., 6200 block, May 30.

23rd Pl., 4100 block, May 22. Shooting reported.

ROBBERIES

Keating St., 2700 block, May 18.

Wolf St., 2100 block, May 21.

THEFTS/BREAK-INS

Aberdeen St., 3400 block, May 21. From auto.

Allentown Rd., 7000 block, May 23. From auto.

Branch Ave., 3700 block, May 19.

Colonel Seward Dr., 8700 block, May 25. From auto.

Crawford St., 700 block, May 22.

Dallas Pl., 4600 block, May 22.

Everhart Pl., 5800 block, May 21. From auto.

Fort Foote Rd., 9500 block, May 18.

Iverson St., 2300 block, May 24.

Iverson St., 2500 block, May 26. From auto.

Kennebec St., 1000 block, May 23. From auto.

Marcy Ave., 800 block, May 23. From auto.

MGM National Ave., 100 block, May 20.

Morris Ave., 5400 block, May 23.

Owens Rd., 1700 block, May 20. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 18.

Rena Rd., 4400 block, May 21. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, May 23.

Telfair Blvd., 4400 block, May 24. From auto.

BREAK-INS

Allentown Rd., 4900 block, May 22. Commercial.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 22. Commercial.

VANDALISM

Lumar Dr., 3100 block, May 21.

Naylor Rd., 3300 block, May 25.

23rd Pkwy., 4000 block, May 23.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Fox Run Dr., 10100 block, May 22.

THEFTS/BREAK-INS

Delano Rd., 7700 block, May 23. From auto.

Gladeside Dr., 8800 block, May 24. From auto.

Piscataway Rd., 9100 block, May 23.

Rodgers Dr., 5000 block, May 23. From auto.

Shorthills Dr., 8500 block, May 24. From auto.

Silver Fox Turn, 9400 block, May 20.

BREAK-INS

Eilerson St., 6700 block, May 19.

Manor Circle Dr., 6400 block, May 19.

Piscataway Rd., 9500 block, May 18. Residential.

VANDALISM

Community Square Lane, 8700 block, May 23.

Coventry Way, 6300 block, May 22.

Crain Hwy., 6400 block, May 22.

McKinley St., 4900 block, May 27.

Midland Turn, 9400 block, May 19.

New Town Way, 12700 block, May 22.

Old Alexandria Ferry Rd., 7500 block, May 19.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ROBBERY

Lakehouse Rd., 4000 block, May 19.

THEFTS/BREAK-INS

Ascot Lane, 8900 block, May 18. From auto.

Baltimore Ave., 10900 block, May 22. From auto.

Baltimore Ave., 10900 block, May 23.

Bay Hill Dr., 13100 block, May 24. From auto.

Beltsville Dr., 11700 block, May 18.

Evans Trail, 11300 block, May 23. From auto.

Lakehouse Rd., 3900 block, May 20. From auto.

Wayne Ave., 15800 block, May 21. From auto.

BREAK-IN

Beltsville Dr., 12000 block, May 19. Residential.

VANDALISM

Baltimore Ave., 11900 block, May 18.

Evans Trail, 11200 block, May 21.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Gardner Rd., 15800 block, May 21.

Livingston Rd., 17700 block, May 22.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Cherrywood Lane, 5700 block, June 2.

Crescent Rd., unit block, June 2.

Hanover Pkwy., 6900 block, June 2.

Springhill Lane, 9200 block, June 4.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, May 31.

Cherrywood Lane, 5900 block, June 1.

Cherrywood Lane, 5900 block, June 2.

Greenbelt Rd., 6000 block, June 5. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, June 1. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, May 31. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, June 5.

Greenbelt Rd., 7600 block, June 2.

Hanover Pkwy., 7700 block, June 3.

Lake Park Dr., 6500 block, June 1.

Springhill Lane, 9200 block, June 4.

VEHICLE THEFT

Cherrywood Terr., 5800 block, June 5.

VANDALISM

Centerway Rd., unit block, June 4. Malicious destruction.

Cherrywood Terr., 5900 block, May 31. Malicious destruction.

Crescent Rd., unit block, June 4. Malicious destruction.

Edmonston Terr. and Springhill Ct., May 31. Malicious destruction.

Mandan Rd., 8000 block, May 31. Malicious destruction.

Megan Lane, 6800 block, June 4. Malicious destruction.

Springhill Ct., 6200 block, June 4. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

Nicholson St., 2600 block, May 28.

THEFTS/BREAK-INS

Nicholson St., 2600 block, May 31. From auto.

West Hwy. E., 3300 block, May 30. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, May 29. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, May 30. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, May 31. Shoplifting.

31st Ave., 5900 block, May 31. From auto.

35th Pl., 5800 block, May 31. From auto.

VEHICLE THEFT

Kirkwood Pl., 2600 block, May 31. Stolen vehicle.

VANDALISM

West Hwy. E., 3500 block, May 31. Property damage.

45th Ave., 5500 block, May 27.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Fifth St., 800 block, May 26. With weapon.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 8200 block, May 25.

Baltimore Ave., 13700 block, May 28. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14700 block, May 30.

Belle Ami Dr., 14800 block, May 21. From building.

Bowie Rd., 100 block, May 29.

Fort Meade Rd., 200 block, May 25. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 100 block, May 24. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 500 block, May 24. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, May 26. Theft from motor vehicle.

Laurel Park Dr., 14200 block, May 25. From building.

Laurel Pl., 14600 block, May 28. Theft from motor vehicle.

Laurelton Dr., 15300 block, May 31. Theft from motor vehicle.

Main St., 500 block, May 29. Theft from motor vehicle.

Montgomery St., 700 block, May 26. Theft from motor vehicle.

Nichols Dr., 900 block, May 30. Theft from motor vehicle.

Orchard Towne Ct., 100 block, May 19. Theft from motor vehicle.

Second St., 100 block, May 24. Theft from motor vehicle.

Seventh St., 400 block, May 27. Theft from motor vehicle.

Seventh St., 600 block, May 29.

Spring House Lane, 9300 block, May 30. Theft from motor vehicle.

Washington Blvd., 300 block, May 28.

West Side Blvd., 14200 block, May 23. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Second St., 100 block, May 29. Motor vehicle theft reported.

Second St., 800 block, May 25. Motor vehicle theft reported.