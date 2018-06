Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Landover Rd., 5500 block, May 26. Weapon reported.

Toledo Pl., 3200 block, May 28. Weapon reported.

West Park Dr., 7600 block, May 27.

ROBBERIES

Annapolis Rd., 7700 block, May 29.

Osborn Rd., 6400 block, May 29.

15th Ave., 7900 block, May 18.

15th Ave., 7900 block, June 5.

52nd Ave., 3300 block, May 31.

57th Ave., 2400 block, May 30.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 5300 block, May 30. From auto.

Annapolis Rd., 7500 block, May 21. From auto.

Balfour Dr., 6300 block, May 26.

Baltimore Ave., 9000 block, May 25. From auto.

Baltimore Ave., 9000 block, May 30. From auto.

Baltimore Ave., 9300 block, May 29.

Baltimore Ave., 10000 block, May 27. From auto.

Cherry Hill Rd., 4700 block, May 25. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, May 30.

Chillum Rd., 1000 block, May 18. From auto.

Chillum Rd., 1500 block, May 31. From auto.

Conley Rd., 6700 block, May 29.

Drexel St., 1800 block, May 31. From auto.

East-West Hwy., 1800 block, May 29.

Eastern Ave., 5800 block, May 28.

Eastern Ave., 5800 block, May 29. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, May 31. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, May 31. From auto.

Fernwood Terr., 6200 block, May 27. From auto.

Indian Lane, 4800 block, June 6.

Kenilworth Ave., 5200 block, May 25. From auto.

Madison St., 5500 block, May 30. From auto.

New Hampshire Ave., 7900 block, May 29.

Oglethorpe St., 2000 block, May 26. From auto.

Queens Chapel Rd., 3100 block, May 30.

Riggs Rd., 7900 block, May 29. From auto.

Riverdale Rd., 6800 block, May 21.

Sargent Rd., 5600 block, May 29. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, May 29. From auto.

University Blvd., 2200 block, May 26.

18th Ave., 5700 block, May 29. From auto.

47th Pl., 9700 block, May 29. From auto.

47th Pl., 9800 block, May 26. From auto.

51st Ave., 9200 block, May 25. From auto.

64th Ave., 6000 block, May 30. From auto.

67th Ct., 6300 block, May 28. From auto.

BREAK-INS

Adelphi Rd., 9400 block, May 29.

Chestnut Ave., 6600 block, May 29. Residential.

Frolich Lane, 4800 block, May 29. Commercial.

Ingalls Ave., 3700 block, May 27. Residential.

Trexler Rd., 6800 block, May 29. Residential.

Wilhelm Dr., 7500 block, May 29. Residential.

67th Ct., 6200 block, June 4. Residential.

THEFTS

Chillum Rd., 1000 block, June 2. From auto.

Fernwood Terr., 6200 block, May 27. From auto.

Gallatin St., 5600 block, May 26. From auto.

Guilford Rd., 2100 block, May 29. From auto.

New Hampshire Ave., 8000 block, June 1. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, May 31. From auto.

Southern Ave., 4100 block, May 29. From auto.

67th Ct., 6200 block, May 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Crittenden St., 5300 block, May 25. Stolen vehicle.

Garrison Rd., 7700 block, May 28. Stolen vehicle.

Kanawha St., 1500 block, May 31. Stolen vehicle.

Newburg Dr., 7600 block, May 27. Stolen vehicle.

Ray Rd., 800 block, May 29. Stolen vehicle.

Southern Ave., 3000 block, May 29. Stolen vehicle.

Wilhelm Dr., 7400 block, May 28. Stolen vehicle.

14th Pl., 8500 block, May 25. Stolen vehicle.

63rd Pl., 6400 block, May 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

Annapolis Rd., 7500 block, May 20.

Bryn Mawr Rd., 5900 block, May 26.

Crittenden St., 5300 block, May 29.

Knox Rd., 4500 block, May 27.

Princeton Ave., 7500 block, May 28.

Thurman Ave., 800 block, May 26.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Good Luck Rd., 8100 block, May 27.

Lottsford Rd., 9300 block, May 25.

ROBBERIES

Annapolis Rd., 9400 block, June 4. Commercial.

Good Luck Rd., 9800 block, May 31.

Hammermill Field Dr., 13800 block, May 29. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

Bishopmill Dr., 3900 block, May 20. From auto.

Central Ave., 12100 block, May 25. From auto.

Central Ave., 16400 block, May 26.

Citrus Lane, 2800 block, May 24.

Dunrobin Dr., 2400 block, May 26.

Elders Hollow Dr., 10400 block, May 27.

Fairview Ave., 8900 block, May 31. From auto.

Glenn Dale Blvd., 11900 block, May 27.

Greenbelt Rd., 8700 block, May 28.

Hall Station Dr., 900 block, May 27.

Harry S. Truman Dr., 700 block, May 27.

Lake Largo Dr., 9100 block, May 29.

Largo Center Dr., 500 block, May 27. From auto.

Largo Rd., 600 block, May 25. From auto.

Marguerita Ave., 10000 block, May 27. From auto.

Philadelphia Way, 5100 block, June 1.

Sea Pines Dr., 10300 block, June 2.

Shoppers Way, 1000 block, May 30. From auto.

Shoppers Way, 1100 block, May 31.

Snow Geese Ct., 1500 block, May 29. From auto.

Traver St., 9700 block, May 31. From auto.

BREAK-INS

Capital Centre Blvd., 800 block, May 20. Commercial.

Capital Centre Blvd., 1000 block, May 25. Commercial.

THEFTS

Herrington Dr., unit block, May 25. From auto.

Lottsford Rd., 9300 block, June 6. From auto.

Marlboro Pike, 15000 block, May 30. From auto.

Woodlawn Blvd., 11000 block, June 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Ardwick Ardmore Rd., 9400 block, May 31. Stolen vehicle.

Balsam Poplar Pl., 10100 block, May 28. Stolen vehicle.

Brae Brooke Dr., 8500 block, May 28. Stolen vehicle.

Denver Terr., 10400 block, May 29. Stolen vehicle.

Dundee Dr., 11500 block, May 30. Stolen vehicle.

Falconett Ct., 1100 block, May 26. Stolen vehicle.

Golden Morning Dr., 1900 block, May 28. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9700 block, May 30. Stolen vehicle.

Grand Blvd., 9400 block, May 30. Stolen vehicle.

Harry S. Truman Dr., 700 block, May 31. Stolen vehicle.

VANDALISM

Castleton Way, 10700 block, May 25.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Brooks Dr., 2600 block, May 25.

Cindy Lane, unit block, June 2. Weapon reported.

Crown St., 5900 block, May 26.

Hil Mar Dr., 6500 block, May 30.

Landover Rd., 7300 block, May 28. Weapon reported.

Mahogany Dr., 7100 block, May 29.

Sheriff Rd., 7800 block, June 2. Shooting reported.

Suitland Rd., 4500 block, May 29.

Suitland Rd., 4700 block, May 30.

ROBBERY

Landover Rd., 7500 block, May 29. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, May 27.

Altamont Ave., 1900 block, May 29. From auto.

Ardwick Ardmore Rd., 8300 block, May 29.

Boones Lane, 2400 block, May 31.

Brooks Dr., 2100 block, May 18. From auto.

Darcy Rd., 8700 block, May 30.

Dodge Park Rd., 3300 block, May 31. From auto.

Fable St., 4900 block, May 29.

Garden City Dr., 4000 block, May 30. From auto.

Hampton Park Blvd., 100 block, May 30.

Hampton Park Blvd., unit block, May 26.

Insey St., 6500 block, May 29.

Landover Rd., 7700 block, June 5.

Landover Rd., 8500 block, June 4.

Marlboro Pike, 4700 block, May 29.

Marlboro Pike, 4800 block, May 22.

Marlboro Pike, 4800 block, May 30. From auto.

Marlboro Pike, 8000 block, May 26. From auto.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7000 block, May 29.

Martin Luther King Jr. Hwy., 8600 block, May 27.

Old Silver Hill Rd., 5800 block, May 25.

Shadyside Ave., 2500 block, May 28.

Sharma St., 900 block, May 31.

Sheriff Rd., 7800 block, May 26.

Silver Hill Rd., 5500 block, May 25.

Silver Hill Rd., 5600 block, May 30.

Southern Ave., 4100 block, May 21. From auto.

Southern Ave., 5100 block, May 31. From auto.

Starboard Dr., 7200 block, May 31.

Suitland Rd., 4400 block, May 25. From auto.

Tayside Way, 400 block, June 5.

Walker Mill Rd., 6800 block, May 29. From auto.

BREAK-INS

Alberta Dr., 1400 block, May 30. Residential.

Arlene Dr., 6700 block, May 28. Residential.

Cindy Lane, unit block, May 25. Residential.

Cindy Lane, unit block, May 27. Residential.

Country Club Rd., 2700 block, May 29. Residential.

Forestville Rd., 4200 block, May 31. Commercial.

Kirtland Ave., 2800 block, May 31. Residential.

Marlboro Pike, 4800 block, May 29. Commercial.

Marlboro Pike, 4800 block, May 31. Commercial.

Warfield Dr., 400 block, June 1. Residential.

Weber Dr., 2100 block, May 26. Residential.

THEFTS

Addison Rd., 4800 block, May 29. From auto.

Amber Hill Ct., 6800 block, May 29. From auto.

Brooks Dr., 1900 block, May 28. From auto.

Glen Willow Dr., 1000 block, June 4. From auto.

Hawthorne St., 7300 block, May 31. From auto.

Parston Dr., 7900 block, June 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Donnell Dr., 3700 block, May 18. Stolen vehicle.

Central Ave., 8300 block, May 26. Stolen vehicle.

Central Ave., 8700 block, May 29. Stolen vehicle.

Darel Dr., 2500 block, May 31. Stolen vehicle.

Dutch Village Dr., 1700 block, May 25. Stolen vehicle.

Landover Rd., 7200 block, May 29. Stolen vehicle.

Landover Rd., 7400 block, May 29. Stolen vehicle.

Navy Day Dr., 3400 block, May 25. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6400 block, May 30. Stolen vehicle.

Reading Terr., 500 block, May 27. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, May 26. Stolen vehicle.

Shell St., 4300 block, May 28. Stolen vehicle.

Sheriff Rd., 5500 block, May 25. Stolen vehicle.

Southern Ave., 6300 block, May 30. Stolen vehicle.

Springdale Ave., 3300 block, May 30. Stolen vehicle.

Sydney Ave., 2800 block, May 31. Stolen vehicle.

Thomasson Ct., 100 block, May 29. Stolen vehicle.

Torque St., 4300 block, May 30. Stolen vehicle.

Vermont Ave., 2100 block, May 25. Stolen vehicle.

Walters Lane, 3200 block, May 24. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, May 25. Stolen vehicle.

VANDALISM

Bentonia Ct., 2300 block, May 29.

Hawthorne St., 6700 block, May 26.

Shady Glen Terr., 7300 block, May 30.

Stretford Way, 600 block, May 29.

Surrey Square Lane, 6100 block, June 3.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Alice Ave., 2100 block, May 29.

Dunwoody Ave., 1400 block, May 30.

Livingston Terr., 5500 block, May 28.

Lyons St., 4000 block, May 30.

Maxwell Dr., 6200 block, May 30.

Oxon Hill Rd., 6100 block, May 30.

St. Barnabas Rd., 3600 block, May 28.

25th Ave., 3900 block, May 29. Weapon reported.

ROBBERIES

Huntley Square Dr., 3300 block, May 25.

Kennebec St., 1000 block, May 30.

Livingston Rd., 6200 block, May 24.

Portabello Ct., 1200 block, May 28.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 4500 block, May 25.

Aragona Dr., 300 block, May 27. From auto.

Audrey Lane, unit block, May 26.

Bedford Pl., 4000 block, May 31.

Beech Rd., 5300 block, May 30. From auto.

Bock Rd., 6700 block, May 29. From auto.

Branch Ave., 3700 block, May 25.

Branch Ave., 3700 block, May 28. From auto.

Clacton Ave., 5100 block, May 31. From auto.

Colonel Seward Dr., 8700 block, May 25. From auto.

Crystal Lane, 3800 block, May 31. From auto.

Delbarton St., 6200 block, May 30. From auto.

Den Meade Ave., 7800 block, June 3.

Dixon St., 3600 block, May 31. From auto.

Everhart Pl., 5800 block, May 21. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, May 25.

Holton Lane, 5600 block, May 30.

Indian Head Hwy., 7900 block, May 25.

Iverson St., 2300 block, May 24.

Iverson St., 2500 block, May 26. From auto.

Lindsay Rd., 1100 block, May 30. From auto.

Livingston Rd., 6200 block, May 31.

Morris Ave., 5400 block, May 23.

National Plaza, 100 block, May 28.

National Plaza, 100 block, May 29.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 29.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 30.

Oxon Hill Rd., 8500 block, May 31.

Peggy Ann Ct., 6100 block, May 28. From auto.

Redford Dr., 1500 block, May 31.

St. Barnabas Rd., 4800 block, May 29.

Southview Dr., 1100 block, May 30. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, May 23.

Telfair Blvd., 4400 block, May 24. From auto.

West Village Ave., 4300 block, May 30. From auto.

BREAK-INS

Afton St., 2400 block, May 27. Residential.

Alice Ave., 2100 block, May 28. Residential.

Kennebec St., 1100 block, May 25. Residential.

Shagbark Ct., 7000 block, May 27. Residential.

Telfair Blvd., 4300 block, May 30. Residential.

West Village Ave., 4300 block, May 30. Residential.

23rd Pkwy., 3900 block, May 26. Residential.

THEFTS

Allentown Rd., 4900 block, June 3. From auto.

Apple Cider Ct., 4200 block, May 28. From auto.

Apple Orchard Ct., 4100 block, May 30. From auto.

Audrey Lane, 600 block, May 25. From auto.

Auth Rd., 5400 block, June 6. From auto.

Barrett Rd., 8100 block, May 30. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, May 28. From auto.

Huntley Square Dr., 3300 block, May 28. From auto.

Iverson St., 2600 block, May 30. From auto.

John St., 4300 block, May 28. From auto.

Palmer Rd., 900 block, May 29. From auto.

Rena Rd., 4400 block, May 30. From auto.

St. Barnabas Rd., 4500 block, May 30. From auto.

St. Barnabas Rd., 4700 block, May 29. From auto.

Silver Park Terr., 4000 block, May 27. From auto.

Southview Dr., 1500 block, May 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 4500 block, May 31. Stolen vehicle.

Audrey Lane, unit block, May 31. Stolen vehicle.

Beech Rd., 5000 block, May 27. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3100 block, May 18. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4100 block, May 26. Stolen vehicle.

Careybrook Lane, 400 block, May 30. Stolen vehicle.

Copperville Way, 3800 block, May 25. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 27. Stolen vehicle.

Kennebec St., 1100 block, May 28. Stolen vehicle.

Kennebec St., 1100 block, May 29. Stolen vehicle.

Maxwell Dr., 6300 block, May 31. Stolen vehicle.

Naylor Rd., 3300 block, May 30. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, May 28. Stolen vehicle.

Stamp Rd., 4800 block, May 30. Stolen vehicle.

24th Ave., 4100 block, May 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Calhoun St., 2200 block, May 29.

Corkran Lane, 5300 block, May 30.

Curtis Dr., 3200 block, May 29.

Haras Pl., 5300 block, May 25.

Helmont Dr., 5500 block, May 29.

Lumar Dr., 3100 block, May 21.

Lyons St., 4300 block, June 2.

Naylor Rd., 3300 block, May 25.

Oxon Hill Rd., 6100 block, May 29.

St. Barnabas Rd., 5600 block, May 31.

St. Clair Dr., 2700 block, June 6.

West Village Ave., 4300 block, May 30.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Allentown Rd., 8400 block, May 25.

Barbara Lane, 7600 block, June 4.

THEFTS/BREAK-INS

Crain Hwy. SE, 9400 block, May 26.

Groveton Dr., 6700 block, June 7.

James St., 8200 block, May 26. From auto.

Kiddiminster Ave., 6900 block, May 26.

Old Alexandria Ferry Rd., 6900 block, June 6.

Rodgers Dr., 5000 block, May 23. From auto.

Slocum Ct., 10400 block, May 30.

West Boniwood Turn, 5200 block, June 1.

BREAK-INS

Aquasco Rd., 17000 block, May 28. Residential.

Dower House Rd., 6400 block, May 30. Commercial.

Kirby Manor Ct., 7700 block, May 25. Residential.

Manor Circle Dr., 6400 block, May 19.

Missouri Ave., 13600 block, May 29.

Rosaryville Rd., 9700 block, May 27.

Rosaryville Rd., 9800 block, May 29. Residential.

Temple Hill Rd., 9500 block, May 28. Residential.

Tiberias Dr., 9500 block, May 25. Vacant residential.

Woodyard Rd., 8200 block, May 31. Commercial.

THEFTS

Friendship Rd., 7000 block, May 31. From auto.

Old Marlboro Pike, 9200 block, May 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Buchanan Rd., 7100 block, May 26. Stolen vehicle.

Buttercup Lane, 6100 block, May 30. Stolen vehicle.

Danner Dr., 6300 block, May 28. Stolen vehicle.

Woodyard Farm Rd., 7600 block, May 27. Stolen vehicle.

VANDALISM

Clinton St., 9000 block, May 29.

McKinley St., 4900 block, May 27.

Sellner Lane, 6000 block, May 29.

Shannan Dr., 8900 block, June 3.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ROBBERY

Lakehouse Rd., 4000 block, May 19.

THEFTS/BREAK-INS

Ashfield Rd., 10900 block, May 28. From auto.

Baltimore Ave., 10900 block, May 22. From auto.

Baltimore Ave., 10900 block, May 23.

Bay Hill Dr., 13100 block, May 24. From auto.

Beltsville Dr., 11700 block, May 18.

Beltsville Dr., 11700 block, June 6.

Bowie Rd., 14700 block, May 30. From auto.

Briarwood Dr., 13700 block, May 30. From auto.

Cherry Hill Rd., 11400 block, June 4.

Clarington Ct., 13200 block, May 30. From auto.

Evans Trail, 11200 block, May 31. From auto.

Evans Trail, 11300 block, May 23. From auto.

Muirkirk Rd., 7000 block, May 25. From auto.

South Laurel Dr., 11700 block, May 27. From auto.

Twinlakes Dr., 11900 block, May 29.

THEFTS

Bear Creek Terr., 12600 block, May 31. From auto.

Cedar Lane, 11100 block, May 30. From auto.

Distribution Dr., 6800 block, May 30. From auto.

Snow Acres Dr., 8900 block, May 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Ashford Blvd., 8300 block, May 20. Stolen vehicle.

Bramble Ct., 14100 block, May 28. Stolen vehicle.

Crossview Ct., 13100 block, May 31. Stolen vehicle.

Old Baltimore Pike, 12000 block, May 24. Stolen vehicle.

Old Baltimore Pike, 12000 block, May 26. Stolen vehicle.

South Laurel Dr., 11700 block, May 27. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 11900 block, May 18.

Old Gunpowder Rd., 14600 block, May 29.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Church Dr., 5900 block, May 28.

Mannington Rd., 16600 block, May 26. From auto.

Taylor Ave., 1700 block, May 31. From auto.

BREAK-INS

Autumnwood Lane, 12000 block, May 26. Residential.

Battle Field Loop., 7100 block, May 31. Residential.

THEFT

Indian Head Hwy., 14300 block, May 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fillmore Rd., 1400 block, May 29. Stolen vehicle.

Taylor Ave., 1600 block, May 29. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Greenbelt Rd., 7500 block, June 11.

Lake Park Dr., 6600 block, June 12.

ROBBERY

Lakecrest Dr., 8100 block, June 11. Robbery reported.

INDECENT EXPOSURE

Crescent Rd., 500 block, June 12.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Terr., 9000 block, June 13.

Canning Terr., 8200 block, June 12.

Cherrywood Terr., 5900 block, June 10.

Edmonston Rd., 9300 block, June 8.

Golden Triangle Dr., 6300 block, June 7.

Greenbelt Station Pkwy., 8000 block, June 11.

Greenbelt Rd., 6000 block, June 10. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, June 9.

Hanover Pkwy., 7800 block, June 8.

Lakecrest Dr., 7700 block, June 13.

Southway, unit block, June 12.

VEHICLE THEFT

Westway, 100 block, June 12.

VANDALISM

Centerway Rd., unit block, June 9. Malicious destruction.

Hanover Pkwy., 7500 block, June 7. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

America Blvd., 6500 block, June 8. A female struck a male companion’s head with a rock.

Jamestown Rd., 5700 block, June 10.

THEFTS

Calverton Dr., 6900 block, May 22. From auto.

Madison Pl., 3500 block, June 8. From auto.

40th Ave., 5700 block, June 4. From auto.

44th Ave., 4700 block, June 10. From auto.

VANDALISM

Adelphi Rd., 7200 block, May 23.

Adelphi Rd., 7500 block, June 9. Property damage.

Hamilton St., 3900 block, June 4. Property damage.

Madison St., 3100 block, June 8. Property damage.

Maryhurst Dr., 5800 block, June 10.

West Hwy. E., 3500 block, June 5. Property damage.

43rd Ave., 5200 block, May 20. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 7900 block, June 5. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14200 block, June 8.

Baltimore Ave., 14700 block, June 1. Theft from motor vehicle.

Bowsprit Lane, 14300 block, June 2. Burglary with forced entry.

Carroll Ave., 900 block, June 1. Theft from motor vehicle.

Laurel Bowie Rd., 14600 block, June 9.

Laurel Pl., 14400 block, June 3. Theft from motor vehicle.

Main St., 300 block, June 10. From building.

Old Sandy Spring Rd., 7600 block, June 4. From building.

Prince George St., 600 block, June 12. Theft from motor vehicle.

Sandy Spring Rd., 7500 block, June 9. Theft from motor vehicle.

Westview Terr., 1100 block, June 8. Theft from motor vehicle.

Wilson St., 200 block, June 4. Theft from motor vehicle.

Eighth St., 800 block, June 7. Theft from motor vehicle.

Fifth St., 800 block, June 11. Theft from motor vehicle.

Ninth St., 300 block, June 8. Theft from motor vehicle.

Tenth St., 1000 block, June 6. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 14900 block, June 11. Motor vehicle theft reported.

Cypress St., 7900 block, June 11. Motor vehicle theft reported.