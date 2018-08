Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

14th Ave., 8200 block, July 20. Weapon reported.

Carters Lane, 5800 block, July 30.

Cypress Creek Dr., 5600 block, July 22.

Hendricks Dr., 7400 block, July 21.

ROBBERIES

Newton St., 5400 block, July 22.

University Blvd., 2300 block, July 19.

THEFTS/BREAK-INS

72nd Pl., 5100 block, July 20.

Annapolis Rd., 6500 block, July 22.

Baltimore Ave., 10100 block, July 21.

Baltimore Ave., 10100 block, July 26.

Chillum Rd., 1300 block, July 21.

College Ave., 4500 block, July 20.

East-West Hwy., 1800 block, July 22.

Lackawanna St., 5100 block, July 24.

New Hampshire Ave., 6300 block, July 20.

Toledo Pl., 3200 block, July 26.

University Blvd., 2300 block, July 23.

Westchester Park Dr., 5900 block, July 25.

Westchester Park Dr., 6200 block, July 20.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 8200 block, July 25. Residential.

Edmonston Rd., 4900 block, July 20. Commercial.

THEFTS

54th Pl., 5000 block, July 25. From auto.

63rd Ave., 6100 block, July 24. From auto.

66th Ave., 4900 block, July 24. From auto.

66th Ave., 4800 block, July 25. From auto.

Avalon Pl., 1800 block, July 23. From auto.

Baltimore Ave., 9100 block, July 22. From auto.

Beechwood Rd., 2100 block, July 24. From auto.

Beechwood Rd., 2200 block, July 22. From auto.

Belcrest Rd., 6700 block, July 24. From auto.

Belcrest Rd., 6700 block, July 24. From auto.

Cherokee St., 2400 block, Aug. 2. From auto.

Dean Dr., 3400 block, July 23. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, July 23. From auto.

Eastpine Dr., 5800 block, July 26. From auto.

Fernwood Terr., 6200 block, July 26. From auto.

Hamilton St., 5400 block, July 21. From auto.

Landing Way, 6400 block, July 22. From auto.

Linwood St., 900 block, July 21. From auto.

Mustang Dr., 6000 block, July 24. From auto.

Navahoe St., 5100 block, July 22. From auto.

New Hampshire Ave., 6400 block, July 25. From auto.

Oliver St., 2000 block, July 24. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, July 24. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, July 26. From auto.

Riverdale Rd., 6800 block, July 25. From auto.

Toledo Pl., 3200 block, July 24. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, July 24. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, July 24. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, July 26. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, July 26. From auto.

University Blvd., 1300 block, July 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

55th Ave., 5000 block, July 23. Stolen vehicle.

64th Ave., 3800 block, July 26. Stolen vehicle.

Amherst Rd., 2300 block, July 26. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 8100 block, July 25. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 10200 block, July 21. Stolen vehicle.

Buchanan St., 5300 block, July 26. Stolen vehicle.

Buchanan St., 7400 block, July 26. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 2400 block, July 26. Stolen vehicle.

Dean Dr., 3500 block, July 22. Stolen vehicle.

Metzerott Rd., 1800 block, July 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fox St., 1900 block, July 23.

Knox Rd., 4600 block, July 24.

Saint Andrews Pl., 9200 block, July 21.

Toledo Terr., 3300 block, July 24.

University Blvd., 3300 block, July 22.

Westchester Park Dr., 6100 block, July 20.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Annapolis Rd., 9400 block, July 26.

Darcy Rd., 9300 block, July 22.

THEFTS/BREAK-INS

Albert Dr., 1700 block, July 20.

Basil Ct., 9100 block, July 23.

Basil Ct., 9100 block, July 23.

Brad Ct., 7900 block, Aug. 1.

Cedarhollow Lane, 9600 block, July 26.

Derek St., 300 block, July 21.

Fairwood Pkwy., 12400 block, July 21.

Greenbelt Rd., 10500 block, July 21.

Greenspire Way, 9900 block, July 28.

Holmehurst Way, 4600 block, Aug. 2.

Largo Center Dr., 800 block, July 25.

Southlakes Dr., 11300 block, July 22.

BREAK-INS

Grazing Way, 4600 block, July 23.

Groover Lane, 4700 block, July 23.

Lanham Severn Rd., 9500 block, July 26. Commercial.

Lanham Severn Rd., 9800 block, July 21. Commercial.

Marlboro Pike, 15100 block, July 23. Commercial.

Tuckerman St., 9100 block, July 26. Residential.

THEFTS

Balsam Poplar Pl., 10200 block, July 25. From auto.

Caraway Ct., 1200 block, July 22. From auto.

Carlene Dr., 13700 block, July 23. From auto.

Cross Country Terr., 4500 block, July 24. From auto.

Good Luck Rd., 9700 block, July 25. From auto.

Greenbelt Rd., 10000 block, July 25. From auto.

Lord Dunbore Pl., 13400 block, July 20. From auto.

Lord Sterling Pl., 13500 block, July 21. From auto.

Main St., 6100 block, July 24. From auto.

Marlboro Ridge Rd., 11200 block, July 23. From auto.

Odens Bequest Dr., 12800 block, July 27. From auto.

Woodshade Ct., 2000 block, July 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Greenbelt Rd., 10100 block, July 25. Stolen vehicle.

Martin Luther King Jr. Hwy., 9800 block, July 25. Stolen vehicle.

Prince Pl., 10100 block, July 22. Stolen vehicle.

Sahara Lane, 1900 block, July 19. Stolen vehicle.

Shoppers Way, 1100 block, July 24. Stolen vehicle.

Woodshade Ct., 1900 block, July 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Grand Blvd., 9400 block, July 21.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Martin Luther King Jr. Hwy., 6500 block, July 22.

Oates St., 1300 block, July 25. Weapon reported.

Silver Hill Rd., 4500 block, July 23.

Village Green Dr., 1700 block, July 24. Weapon reported.

Will St., 4200 block, July 26.

ROBBERIES

Brooks Dr., 1900 block, July 27.

Forestville Rd., 3000 block, July 26.

Marlboro Pike, 4800 block, July 22. Commercial.

Muncy Rd., 7600 block, July 25.

Southern Ave., 4100 block, July 20.

THEFTS/BREAK-INS

Brooks Dr., 2000 block, July 28.

Brooks Dr., 2100 block, July 21.

Cryden Way, 7800 block, July 22.

Donnell Dr., 3200 block, July 23.

Donnell Dr., 3200 block, July 25.

East Kilmer St., 7000 block, July 21.

Glacier Ave., 1000 block, July 22.

Landover Rd., 8500 block, July 21.

Marlboro Pike, 4800 block, July 21.

Marlboro Pike, 4800 block, July 24.

Marlboro Pike, 5200 block, July 25.

Marlboro Pike, 5500 block, July 22.

Marlboro Pike, 5700 block, July 29.

Marlboro Pike, 7000 block, July 23.

Opus Ave., 1500 block, July 26.

Ritchie Station Ct., 1700 block, July 21.

Ritchie Station Ct., 1800 block, July 24.

Silver Hill Rd., 5800 block, July 20.

Silver Hill Rd., 5800 block, July 24.

Silver Hill Rd., 5800 block, July 26.

BREAK-INS

Addison Rd., 4900 block, July 25. Residential.

Beaver Rd., 2000 block, July 24. Commercial.

Darcy Rd., 7900 block, July 25.

Dewitt Ave., 1800 block, July 27. Residential.

Lee Jay Ct., 5000 block, July 26. Residential.

Maryland Park Dr., 100 block, July 23. Residential.

Pennsylvania Ave., 6500 block, July 23. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3200 block, July 22. From auto.

75th Ave., 3200 block, July 23. From auto.

Alton St., 3900 block, July 23. From auto.

Brooks Dr., 1900 block, July 23. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, July 23. From auto.

Byers St., 4000 block, July 25. From auto.

Byers St., 4300 block, July 26. From auto.

Cabin Branch Rd., 500 block, July 20. From auto.

Clark St., 4000 block, July 23. From auto.

Darel Dr., 2500 block, July 25. From auto.

Donnell Dr., 3300 block, July 23. From auto.

Ewing Ave., 2500 block, July 20. From auto.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, July 24. From auto.

Hampton Overlook, 9000 block, July 25. From auto.

Hampton Park Blvd., 100 block, July 25. From auto.

Hampton Park Blvd., Unit block, July 23. From auto.

Insey St., 6600 block, July 26. From auto.

Iona Terr., 800 block, July 21. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, July 27. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, July 31. From auto.

Marlboro Pike, 4800 block, July 24. From auto.

Marlboro Pike, 5400 block, July 25. From auto.

Rail St., 4200 block, July 22. From auto.

Regency Park Ct., 5600 block, July 25. From auto.

Southern Ave., 4100 block, July 24. From auto.

Stoney Meadow Dr., 5400 block, July 20. From auto.

Suitland Rd., 3900 block, July 21. From auto.

Suitland Rd., 3900 block, July 25. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, July 28. From auto.

Surrey Square Lane, 6000 block, July 23. From auto.

Surrey Square Lane, 6100 block, July 23. From auto.

Surrey Square Lane, 6100 block, July 23. From auto.

Tayside Way, 300 block, July 24. From auto.

Victory Lane, 3000 block, July 24. From auto.

Warfield Dr., 400 block, July 23. From auto.

Zelma Ave., 300 block, July 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd. S., 2000 block, July 23. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2000 block, July 21. Stolen vehicle.

Landover Rd., 7200 block, July 20. Stolen vehicle.

Larchmont Ave., 1200 block, July 20. Stolen vehicle.

Porter Ave., 2600 block, July 26. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, July 20. Stolen vehicle.

Ritchboro Rd., 8700 block, July 24. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 4100 block, July 23. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 4100 block, July 24. Stolen vehicle.

Surrey Square Lane, 6200 block, July 23. Stolen vehicle.

Village Green Dr., 1800 block, July 24. Stolen vehicle.

West Forest Rd., 6800 block, July 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Dodge Park Rd., 3400 block, July 21.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, July 24.

Hil Mar Dr., 6500 block, July 22.

Kirby St., 5500 block, July 21.

Pinebrook Ave., 2500 block, July 26.

Reading Terr., 500 block, July 27.

Rollins Lane, 5600 block, July 21.

Silver Hill Rd., 5600 block, July 20.

Suitland Rd., 4100 block, July 25.

Surrey Square Lane, 6100 block, July 21.

West Forest Rd., 6800 block, July 20.

West Forest Rd., 6800 block, July 26.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Branch Ave., 3200 block, July 24.

Indian Head Hwy., 5100 block, July 24.

Livingston Rd., 6200 block, July 21.

ROBBERIES

Oxon Hill Rd., 6300 block, July 20.

Tucker Rd., 3200 block, July 22.

THEFTS/BREAK-INS

23rd Pkwy., 4400 block, July 22.

Curtis Dr., 3400 block, July 23.

Indian Head Hwy., 4900 block, July 23.

Indian Head Hwy., 5100 block, July 21.

Iverson Pl., 4800 block, July 26.

Oxon Hill Rd., 6000 block, July 21.

Oxon Hill Rd., 6100 block, July 23.

Oxon Hill Rd., 6200 block, July 25.

Oxon Hill Rd., 6800 block, July 31.

Stamp Rd., 4700 block, July 19.

Woodland Blvd., 5100 block, July 23.

BREAK-INS

Crafford Pl., 7200 block, July 21. Residential.

Iverson St., 2300 block, July 26. Commercial.

Silver Park Dr., 3600 block, July 25. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 3500 block, July 23. From auto.

28th Ave., 4200 block, July 20. From auto.

Allentown Rd., 8400 block, July 25. From auto.

Audrey Lane, 600 block, July 22. From auto.

Branch Ave., 4400 block, July 21. From auto.

Brinkley Rd., 2600 block, July 25. From auto.

Corning Ave., 2400 block, July 27. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, July 23. From auto.

Dallas Pl., 4600 block, July 20. From auto.

Everhart Pl., 5800 block, July 29. From auto.

Farmer Pl., 4100 block, July 22. From auto.

Jadee Ct., 9700 block, July 21. From auto.

Keith St., 2800 block, July 20. From auto.

Kennebec St., 1100 block, July 22. From auto.

Kennebec St., 1100 block, July 24. From auto.

Kennebec St., 1100 block, July 25. From auto.

Oxon Hill Rd., 8300 block, July 26. From auto.

Palmer Rd., 1000 block, July 25. From auto.

Wheeler Rd., 4800 block, July 21. From auto.

Wilson Bridge Dr., 500 block, July 23. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Branch Ave., 3200 block, July 27. Stolen vehicle.

Brinkley Rd., 2600 block, July 24. Stolen vehicle.

Buckland Ct., 6500 block, July 21. Stolen vehicle.

Cremen Rd., 4600 block, July 23. Stolen vehicle.

Dallas Pl., 4500 block, July 21. Stolen vehicle.

Joel Lane, 5400 block, July 22. Stolen vehicle.

Leyte Dr., 6900 block, Aug. 2. Stolen vehicle.

Mgm National Ave., 100 block, July 21. Stolen vehicle.

Rena Rd., 4400 block, July 26. Stolen vehicle.

Roanne Dr., 7200 block, July 26. Stolen vehicle.

Saint Moritz Dr., 5900 block, July 26. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 4300 block, July 26. Stolen vehicle.

South Gate Ct., 3700 block, July 22. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1400 block, July 25. Stolen vehicle.

Telfair Blvd., 4300 block, July 21. Stolen vehicle.

Telfair Blvd., 4400 block, July 25. Stolen vehicle.

VANDALISM

Clipper Way, 6400 block, July 26.

Dallas Dr., 3200 block, July 29.

Huntley Square Dr., 3300 block, Aug. 1.

Kennebec St., 1100 block, July 22.

Kennebec St., 1100 block, July 25.

Kingsway Rd., 2500 block, July 25.

Marcy Ave., 1000 block, July 25.

Oxon Hill Rd., 6100 block, July 26.

Oxon Hill Rd., 6200 block, July 21.

Southern Ave., 1400 block, July 25.

Southern Ave., 1400 block, July 26.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 7000 block, July 23.

Branch Ave., 8800 block, July 20.

Old Branch Ave., 7700 block, July 21.

Quiet Brook Lane, 10000 block, July 25.

Vistula Dr., 8500 block, July 25.

Woodyard Rd., 8900 block, July 23.

BREAK-INS

Sauerwein Way, 5900 block, July 23.

Sylvia Ct., 5900 block, July 23. Residential.

THEFTS

Baymar Ct., 9500 block, July 23. From auto.

Brandywine Rd., 10200 block, July 23. From auto.

Butterfield Ct., 5700 block, July 21. From auto.

Dower House Rd., 6400 block, July 23. From auto.

Faith Crossing Ct., 4900 block, July 26. From auto.

Kirby Rd., 5800 block, July 24. From auto.

Michael Dr., 9400 block, July 25. From auto.

Quiet Brook Lane, 9900 block, July 26. From auto.

Sauerwein Way, 5900 block, July 23. From auto.

Waldran Ave., 7000 block, July 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Florin Way, 9000 block, July 26. Stolen vehicle.

Summit Creek Dr., 6900 block, July 25. Stolen vehicle.

Surratts Village Dr., 5900 block, July 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brandywine Rd., 9700 block, July 26.

Brandywine Rd., 11700 block, July 23.

Heathermore Blvd., 8800 block, July 20.

Hollaway Dr., 10700 block, July 23.

Teaberry Way Ct., 11100 block, July 26.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Evans Trail, 11300 block, July 26.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, July 25.

Garrett Ave., 5000 block, July 21.

Old Baltimore Pike, 11200 block, July 25.

BREAK-INS

Mallard Dr., 9800 block, July 26.

Muirkirk Rd., 9400 block, July 22. Residential.

THEFTS

Bay Hill Dr., 12900 block, July 26. From auto.

Engleman Dr., 13600 block, July 24. From auto.

Larchdale Rd., 13100 block, July 24. From auto.

Merrill Lane, 8900 block, July 26. From auto.

Miles Ct., 13200 block, July 21. From auto.

Sellman Rd., 4300 block, July 30. From auto.

South Laurel Dr., 11700 block, July 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Finsbury Ct., 13300 block, July 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cherry Lane, 9100 block, July 23.

Larchdale Rd., 13100 block, July 27.

Lincoln Ave., 4900 block, July 25.

Old Baltimore Pike, 11300 block, July 21.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Blackwater Rd., 3700 block, July 26.

Chatsworth Dr., 800 block, July 26.

East Swan Creek Rd., 900 block, July 25.

Livingston Rd., 11900 block, July 24.

Pendleton St., 13700 block, July 26.

BREAK-INS

Livingston Rd., 17700 block, July 20.

Livingston Rd., 17700 block, July 23.

Livingston Rd., 17700 block, July 25. Commercial.

Neon Rd., 11500 block, July 21. Residential.

Saint James Rd., 1600 block, July 21. Residential.

THEFTS

Asbury Dr., 12900 block, July 23. From auto.

Catherine Fran Dr., 1600 block, July 20. From auto.

Livingston Rd., 15700 block, July 24. From auto.

VANDALISM

Delancey St., 3400 block, July 24.

Livingston Rd., 15700 block, July 25.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Edmonston Terr., 9100 block, Aug. 6.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 7.

ROBBERY

Greenbelt Rd. and Lakecrest Dr., Aug. 4. Strong-arm robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Dr., 6200 block, Aug. 2.

Breezewood Terr., 9000 block, Aug. 4.

Cherrywood Terr., 5800 block, Aug. 2.

Edmonston Rd., 9200 block, Aug. 6.

Edmonston Rd., 9300 block, Aug. 6.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 2. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 2. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 2. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6900 block, Aug. 4.

Mandan Rd., 7800 block, Aug. 6.

Miner St. and South Center Dr., Aug. 3.

Ridge Rd., 400 block, Aug. 4.

Westway, 100 block, Aug. 8.

VEHICLE THEFT

Mandan Rd., 8000 block, Aug. 4.

VANDALISM

Cherrywood Terr., 5900 block, Aug. 3. Malicious destruction.

Crescent Rd., Unit block, Aug. 5. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, Aug. 6. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, Aug. 6. Malicious destruction.

Ridge Rd., Unit block, Aug. 7. Malicious destruction.

Westway, 100 block, Aug. 2. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

THEFTS/BREAK-INS

West Hwy. E., 3500 block, July 28. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, July 29. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, July 30. Shoplifting.

West Hwy. E., 3600 block, Aug. 2. Shoplifting.

THEFTS

33rd Pl., 5800 block, July 30. From auto.

36th Pl., 5600 block, July 17. From auto.

VANDALISM

Adelphi Rd., 7000 block, July 30.

Baltimore Ave., 4600 block, Aug. 3. Property damage.

Baltimore Ave., 5600 block, Aug. 1.

Hamilton St., 3900 block, Aug. 3.

38th Ave., 5000 block, July 31.

43rd Ave., 5700 block, Aug. 5.

Laurel