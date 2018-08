Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Annapolis Rd., 7400 block, Aug. 6. Weapon reported.

Carters Lane, 5800 block, July 30.

Fox St., 1800 block, July 29.

Hospital Dr., 3000 block, July 27.

Hospital Dr., 3000 block, Aug. 4.

New Hampshire Ave., 6700 block, Aug. 6. Shooting reported.

Queens Chapel Rd., 3100 block, Aug. 6.

Riverdale Rd., 6700 block, July 31.

Riverdale Rd., 6800 block, Aug. 6.

University Blvd., 2000 block, July 29.

ROBBERIES

Edmonston Rd., 5000 block, July 29.

Southern Ave., 1300 block, July 28. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

72nd Pl., 5100 block, July 27.

Adelphi Rd., 9400 block, Aug. 4.

Annapolis Rd., 6500 block, July 22.

Baltimore Ave., 10100 block, July 21.

Chillum Rd., 900 block, July 30.

Highview Terr., 7000 block, Aug. 3.

Sligo Pkwy., 6200 block, July 27.

BREAK-INS

East-West Hwy., 1400 block, Aug. 2. Residential.

Edmonston Rd., 4900 block, July 20. Commercial.

Rittenhouse St., 2000 block, July 31.

THEFTS

18th Ave., 7300 block, Aug. 1. From auto.

48th Ave., 8100 block, July 29. From auto.

Annapolis Rd., 6100 block, July 27. From auto.

Annapolis Rd., 6200 block, Aug. 4. From auto.

Cherokee St., 2400 block, Aug. 2. From auto.

Chillum Rd., 1200 block, July 28. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, July 27. From auto.

Fernwood Terr., 6200 block, July 26. From auto.

Hospital Dr., 3000 block, July 29. From auto.

Jeffrey Ave., 5600 block, Aug. 2. From auto.

Kennedy St., 5600 block, July 31. From auto.

Landing Way, 6400 block, July 22. From auto.

Meadow Trail Lane, 3900 block, July 28. From auto.

Milestone Way, 9600 block, July 31. From auto.

Mistletoe Pl., 2400 block, July 31. From auto.

Redoak Dr., 1900 block, Aug. 2. From auto.

Russell Ave., 4600 block, July 30. From auto.

Seans Terr., 7600 block, Aug. 8. From auto.

Tilden St., 7400 block, Aug. 1. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, July 26. From auto.

University Blvd., 1500 block, Aug. 7. From auto.

Warner Ave., 3900 block, Aug. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

53rd Ave., 4800 block, Aug. 8. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 10000 block, July 27. Stolen vehicle.

Barton Rd., 6900 block, July 31. Stolen vehicle.

Buchanan St., 5300 block, July 26. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5400 block, Aug. 7. Stolen vehicle.

Harkins Rd., 7700 block, July 31. Stolen vehicle.

Highview Terr., 7000 block, July 30. Stolen vehicle.

Keokee St., 1800 block, July 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

15th Ave., 8100 block, Aug. 7.

Amherst Rd., 2400 block, July 28.

Drexel St., 1800 block, Aug. 2.

Edgewood Rd., 4900 block, July 29.

Knox Rd., 4600 block, July 24.

Riggs Rd., 6400 block, Aug. 1.

Warner Ave., 4000 block, July 28.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Crain Hwy. NW, 800 block, July 28.

Jefferson St., 4800 block, Aug. 4.

Race Track Rd., 8600 block, July 27.

Ronald Beall Rd., 12400 block, Aug. 1. Shooting reported.

ROBBERY

Campus Way S., 10400 block, July 31.

THEFTS/BREAK-INS

Beech Park St., 9400 block, Aug. 2.

Bishopmill Dr., 4400 block, Aug. 2.

Brad Ct., 7900 block, Aug. 1.

Campus Way S., 10500 block, Aug. 1.

Central Ave., 13700 block, July 29.

Central Ave., 17400 block, July 27.

Cranston Ave., 600 block, July 30.

Fruitwood Dr., 11100 block, Aug. 2.

Good Luck Rd., 9900 block, July 28.

Greenspire Way, 9900 block, July 27.

Greenspire Way, 9900 block, July 28.

Herrington Dr., Unit block, Aug. 3.

Holmehurst Way, 4600 block, Aug. 2.

King Frederick Way, 13800 block, July 30.

Lord Baltimore Pl., 13500 block, July 31.

Mahnaz Ct., 3600 block, July 28.

Norus St., 15600 block, Aug. 1.

Norus St., 15700 block, Aug. 6.

Shoppers Way, 1100 block, Aug. 5.

Wharton Dr., 10900 block, July 30.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, July 30.

BREAK-INS

Heather Glen Way, 10700 block, July 29.

Lords Landing Rd., 4500 block, July 30.

Presidents Dr., 4600 block, July 30. Commercial.

Spring Foal Ct., 4300 block, July 27.

Westgate Rd., 5600 block, Aug. 2.

THEFTS

Aerospace Rd., 9900 block, July 31. From auto.

Annapolis Rd., 8900 block, July 29. From auto.

Annapolis Rd., 9300 block, July 29. From auto.

Annapolis Rd., 9400 block, July 29. From auto.

Back Stretch Blvd., 5100 block, July 31. From auto.

Caraway Ct., 1300 block, July 29. From auto.

Central Ave., 13900 block, Aug. 3. From auto.

Elizabeth Parnum Pl., 10600 block, Aug. 3. From auto.

Fairwood Pkwy., 12400 block, Aug. 4. From auto.

Golf Course Terr., 10800 block, Aug. 3. From auto.

Hanover Pkwy., 7000 block, July 29. From auto.

Huntchase Dr., 4400 block, July 30. From auto.

Huntchase Dr., 4400 block, July 30. From auto.

Jumping Way, 11000 block, July 31. From auto.

King Arthur Ct., 12600 block, July 27. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, July 31. From auto.

Lottsford Ct., 9600 block, Aug. 2. From auto.

Main St., 6100 block, July 24. From auto.

Marleigh Dr., 12300 block, July 30. From auto.

Martin Luther King Jr. Hwy., 9700 block, Aug. 2. From auto.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10100 block, July 31. From auto.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10200 block, July 29. From auto.

Meadowland Dr., 11800 block, July 31. From auto.

Odens Bequest Dr., 12800 block, July 27. From auto.

Old Marlboro Pike, 8300 block, July 31. From auto.

Shoppers Way, 1100 block, July 29. From auto.

Stablemere Ct., 4300 block, July 30. From auto.

Stourbridge Ct., 1700 block, July 27. From auto.

Swindon Terr., 4300 block, July 29. From auto.

Terrapin Hills Dr., 1600 block, Aug. 7. From auto.

Tuckerman St., 9200 block, July 29. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, July 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Harry S. Truman Dr., 100 block, July 31. Stolen vehicle.

Hillmeade Station Dr., 12600 block, July 29. Stolen vehicle.

Thomas Sim Lee Terr., 5400 block, Aug. 6. Stolen vehicle.

VANDALISM

Annapolis Rd., 8800 block, July 27.

Apple Blossom Ct., 1700 block, July 29.

Campus Way S., 10000 block, July 28.

Jester Ct., 11800 block, July 30.

Storch Dr., 10500 block, Aug. 2.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Arnold Rd., 4400 block, July 30.

Fedex Way, 1600 block, Aug. 4.

Walters Lane, 3200 block, Aug. 1.

ROBBERIES

Brooks Dr., 1900 block, July 27.

Donnell Dr., 3100 block, July 30.

Eagle St., 5700 block, July 31.

Forestville Rd., 3000 block, July 26.

Landover Rd., 7700 block, Aug. 1.

Marlboro Pike, 5200 block, July 27.

Parston Dr., 7800 block, July 30.

THEFTS/BREAK-INS

Asheville Rd., 1400 block, Aug. 2.

Brooks Dr., 2000 block, July 28.

Brooks Dr., 2000 block, July 30.

Brooks Dr., 2100 block, July 28.

Burnside Rd., 7700 block, July 31.

Campbell Dr., 1800 block, July 30.

Central Ave., 9100 block, July 31.

Concord Lane, 2000 block, Aug. 2.

Donnell Dr., 3200 block, July 30.

Emo St., 4800 block, Aug. 5.

Emo St., 5000 block, Aug. 2.

Fable St., 5000 block, Aug. 2.

Forestville Rd., 3600 block, Aug. 1.

Larchmont Ave., 800 block, July 30.

Lee Jay Ct., 5000 block, July 28.

Leroy Gorham Dr., 5000 block, July 29.

Lorring Dr., 2700 block, Aug. 9.

Marlboro Pike, 5700 block, July 29.

Marlboro Pike, 7000 block, July 30.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7000 block, July 29.

Pearl Dr., 3400 block, Aug. 1.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Aug. 1.

Silver Hill Rd., 4900 block, July 28.

Silver Hill Rd., 5700 block, Aug. 8.

Silver Hill Rd., 5800 block, Aug. 3.

Stone Gate Dr., 3900 block, Aug. 9.

Suitland Rd., 4400 block, Aug. 9.

Timbercrest Dr., 2500 block, July 31.

BREAK-INS

Dewitt Ave., 1800 block, July 27. Residential.

Jadeleaf Ave., 400 block, Aug. 3. School.

Lakehurst Ave., 2500 block, July 28. Residential.

Lee Jay Ct., 5000 block, July 31. Residential.

Pacific Ave., 1500 block, July 29. Residential.

Silver Hill Rd., 4800 block, Aug. 1. Commercial.

Walker Mill Rd., 7100 block, July 30.

Warfield Dr., 400 block, July 30. Residential.

THEFTS

Belgreen St., 5200 block, Aug. 5. From auto.

Blue Holly Ct., 6900 block, July 30. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, July 28. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, July 29. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 3. From auto.

County Rd., 2100 block, July 31. From auto.

Cryden Way, 7900 block, July 31. From auto.

Donnell Dr., 3300 block, July 23. From auto.

Ewing Ave., 2500 block, Aug. 4. From auto.

Hampton Park Blvd., 100 block, July 25. From auto.

Hampton Park Blvd., 1000 block, July 31. From auto.

Hansford St., 6600 block, Aug. 1. From auto.

Houston St., 2000 block, July 28. From auto.

Jefferson Ave., 7600 block, Aug. 1. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, July 27. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, July 28. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, July 30. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, July 31. From auto.

Marlboro Pike, 5200 block, July 28. From auto.

Migliori Ct., 7000 block, July 29. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, July 31. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, July 31. From auto.

Suitland Rd., 4000 block, Aug. 6. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, July 28. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 9. From auto.

Surrey Square Lane, 6000 block, July 23. From auto.

Warfield Dr., 400 block, Aug. 7. From auto.

Wilburn Dr., 6400 block, Aug. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brightseat Rd., 2200 block, July 30. Stolen vehicle.

Calder Dr., 7400 block, Aug. 2. Stolen vehicle.

County Rd., 2100 block, July 31. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7100 block, Aug. 2. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7300 block, Aug. 5. Stolen vehicle.

Fernham Lane, 8000 block, July 28. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6500 block, July 28. Stolen vehicle.

Houston St., 2200 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Kaplan Ct., 700 block, July 29. Stolen vehicle.

L St., 6200 block, July 29. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 7600 block, July 28. Stolen vehicle.

Oak Glen Way, 2200 block, Aug. 2. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Aug. 3. Stolen vehicle.

Rolling Dale Way, 4700 block, July 30. Stolen vehicle.

Romney Ct., 2300 block, July 29. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5500 block, Aug. 6. Stolen vehicle.

Village Green Dr., 1800 block, July 28. Stolen vehicle.

West Forest Rd., 6700 block, July 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Addison Rd., 4800 block, July 27.

Brooks Dr., 1900 block, July 31.

Brooks Dr., 2300 block, Aug. 3.

Caslon Way, 900 block, July 30.

County Rd., 1900 block, July 31.

Dodge Park Rd., 3400 block, July 21.

Doewood Lane, 1400 block, July 31.

Dutch Village Dr., 1900 block, Aug. 1.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, July 24.

Hampton Park Blvd., Unit block, Aug. 1.

Navy Day Dr., 3400 block, Aug. 6.

Orchard Summitt Ct., 2600 block, July 29.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Aug. 8.

Reading Terr., 500 block, July 27.

Ronald Rd., 6600 block, July 31.

Southern Ave., 3900 block, July 31.

Southern Ave., 4100 block, July 31.

Walker Mill Rd., 6900 block, Aug. 1.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDES

Neptune Ave., 800 block, July 28.

Shockley Ct., 7200 block, July 29.

ASSAULTS

Afton St., 2700 block, Aug. 1.

Dundalk Dr., 5600 block, July 29.

River Wood Dr., 400 block, Aug. 2.

Saint Barnabas Rd., 3600 block, July 28.

Southern Ave., 1400 block, July 30.

ROBBERIES

Silver Park Dr., 3500 block, July 31.

Stamp Rd., 4800 block, July 31.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 3700 block, Aug. 1.

Curtis Dr., 3400 block, July 31.

Dania Dr., 1800 block, July 27.

Indian Head Hwy., 5000 block, July 27.

Indian Head Hwy., 5100 block, Aug. 1.

Indian Head Hwy., 5100 block, Aug. 2.

Livingston Rd., 6300 block, July 29.

Livingston Rd., 7800 block, Aug. 1.

Old Branch Ave., 5400 block, July 30.

Oxon Hill Rd., 6000 block, July 21.

Oxon Hill Rd., 6800 block, July 31.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Aug. 1.

Wheeler Rd., 4400 block, July 30.

Woodland Blvd., 5100 block, July 23.

BREAK-INS

Iverson St., 2300 block, July 26. Commercial.

Radford Lane, 3200 block, July 31. Residential.

Weldon Dr., 4300 block, Aug. 9. Residential.

THEFTS

28th Ave., 4000 block, July 30. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, July 28. From auto.

Colebrooke Dr., 2600 block, Aug. 1. From auto.

Corning Ave., 2400 block, July 27. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, July 29. From auto.

Everhart Pl., 5800 block, July 29. From auto.

Frazier Terr., 5300 block, July 29. From auto.

Glassmanor Dr., 4900 block, July 28. From auto.

Iverson St., 1400 block, July 31. From auto.

Kennebec St., 1100 block, July 25. From auto.

Kingsway Rd., 2900 block, July 30. From auto.

Leyte Dr., 6800 block, Aug. 2. From auto.

Livingston Rd., 9500 block, Aug. 3. From auto.

Maxwell Dr., 6200 block, July 30. From auto.

Maxwell Dr., 6200 block, July 30. From auto.

Oxon Hill Rd., 6300 block, July 30. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, July 30. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4700 block, Aug. 2. From auto.

Shelby Dr., 800 block, July 27. From auto.

Southview Dr., 1300 block, Aug. 5. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, Aug. 5. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, Aug. 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, July 29. Stolen vehicle.

23rd Pkwy., 4300 block, July 29. Stolen vehicle.

Beech Rd., 4400 block, July 31. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3200 block, July 27. Stolen vehicle.

Leyte Dr., 6900 block, Aug. 2. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 6500 block, July 29. Stolen vehicle.

Lyons St., 4000 block, Aug. 1. Stolen vehicle.

Old Branch Ave., 6100 block, Aug. 8. Stolen vehicle.

Owens Rd., 1100 block, July 30. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 6600 block, July 29. Stolen vehicle.

Saint Clair Dr., 2900 block, July 29. Stolen vehicle.

Saint Moritz Dr., 5900 block, July 26. Stolen vehicle.

Telfair Blvd., 4400 block, July 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Branch Ave., 3700 block, July 28.

Colebrooke Dr., 2400 block, Aug. 2.

Dallas Dr., 3200 block, July 29.

Fisher Rd., 5900 block, Aug. 4.

Huntley Square Dr., 3300 block, Aug. 1.

Hurtt Pl., 500 block, Aug. 3.

Indian Head Hwy., 5100 block, July 31.

Iverson St., 2400 block, Aug. 1.

Iverson St., 2700 block, Aug. 1.

Kerby Pkwy., 500 block, July 29.

Livingston Rd., 6200 block, Aug. 1.

Old Branch Ave., 4400 block, Aug. 9.

Oxon Hill Rd., 6200 block, July 30.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Surratts Rd., 7400 block, Aug. 8.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 8100 block, Aug. 8.

Branch Ave., 8700 block, July 27.

Coolridge Dr., 6800 block, July 30.

Fallard Terr., 9600 block, Aug. 3.

Old Branch Ave., 7700 block, Aug. 2.

Richardson Rd., 8300 block, Aug. 8.

BREAK-INS

Cedarville Rd., 11800 block, July 30. Commercial.

Piscataway Rd., 9100 block, July 27. Commercial.

Van Brady Rd., 12400 block, Aug. 1. Residential.

Woodyard Rd., 8900 block, July 29. Commercial.

THEFTS

Branch Ave., 8700 block, July 29. From auto.

Brandywine Rd., 14100 block, Aug. 6. From auto.

Coolridge Dr., 6800 block, July 31. From auto.

Coolridge Dr., 6800 block, Aug. 3. From auto.

Dower House Rd., 6400 block, July 23. From auto.

Slocum Ct., 10400 block, Aug. 3. From auto.

Surratts Rd., 6600 block, July 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cedar Knoll Ct., 10300 block, Aug. 2. Stolen vehicle.

Columbine Ct., 6200 block, July 30. Stolen vehicle.

Gator Pl., 6200 block, July 27. Stolen vehicle.

VANDALISM

Heatherwick Dr., 8500 block, July 30.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Castleleigh Rd., 3300 block, July 29.

Kiama Rd., 8600 block, Aug. 2.

Lanner Pl., 11900 block, July 28.

THEFTS/BREAK-INS

Attleboro Ct., 13500 block, July 27.

East Maple Ave., 11600 block, July 31.

Laurel Bowie Rd., 12600 block, Aug. 2.

Odell Rd., 5300 block, July 31.

BREAK-INS

Cherry Lane, 8700 block, July 30.

Snowden Woods Rd., 12300 block, Aug. 2. Residential.

THEFTS

Brooklyn Bridge Rd., 7200 block, Aug. 5. From auto.

Cardinal Ave., 4700 block, Aug. 5. From auto.

Carland Pl., 12600 block, July 30. From auto.

Distribution Dr., 6800 block, July 30. From auto.

Imperial Dr., 8300 block, Aug. 3. From auto.

Muirkirk Rd., 9700 block, Aug. 1. From auto.

Sellman Rd., 4300 block, July 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 10400 block, July 27. Stolen vehicle.

Evans Trail, 11300 block, July 30. Stolen vehicle.

Finsbury Ct., 13300 block, July 28. Stolen vehicle.

Gorman Ave., 8100 block, July 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Finsbury Ct., 13300 block, Aug. 5.

Larchdale Rd., 13100 block, July 27.

Lincoln Ave., 4900 block, July 25.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

McKendree Rd., 16400 block, July 28.

THEFTS/BREAK-INS

Accokeek Rd., 1700 block, Aug. 6.

Allentown Rd., 10000 block, July 30.

Barney Dr., 18200 block, Aug. 7.

Fort Washington Rd., 11100 block, July 27.

Indian Head Hwy., 10800 block, Aug. 8.

Melisa Dr., 2800 block, July 30.

Old Drummer Boy Lane, 1700 block, Aug. 1.

BREAK-INS

Berry Rd., 7000 block, July 28. Commercial.

Brandywine Rd., 13400 block, July 27. Residential.

Livingston Rd., 17700 block, July 23.

THEFTS

Livingston Rd., 15700 block, July 24. From auto.

Saint Marys View Rd., 2800 block, Aug. 8. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 14.

ROBBERY

Springhill Lane, 9100 block, Aug. 13. Armed robbery.

INDECENT EXPOSURE

Buddy Attick Lake Park, Aug. 14.

THEFTS/BREAK-INS

Edmonston Rd., 9300 block, Aug. 13.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 13.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 12.

Greenbelt Rd., 7400 block, Aug. 14. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, Aug. 9.

Greenbelt Rd., 7600 block, Aug. 9.

Kara Ct., 7900 block, Aug. 13.

Mandan Rd., 7500 block, Aug. 12.

Mandan Rd., 7800 block, Aug. 12.

Miner St., 8100 block, Aug. 14.

Parkway, unit block, Aug. 9.

Somerset Ct., 7800 block, Aug. 9.

Springhill Dr., 6200 block, Aug. 13.

VEHICLE THEFT

Crescent Rd., 500 block, Aug. 11. Recovered stolen vehicle.

VANDALISM

Mandan Rd., 7800 block, Aug. 12. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERY

Queens Chapel Rd., 5800 block, Aug. 7. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 6. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 8. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 9. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 9. Shoplifting.

THEFTS

Ager Rd., 5600 block, Aug. 8. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 6. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 8. From auto.

Gumwood Dr., 3200 block, Aug. 7. From auto.

Hamilton St., 3900 block, Aug. 8. From auto.

Jefferson St., 3700 block, Aug. 7. From auto.

Manorwood Dr., 3500 block, Aug. 8. From auto.

Oglethorpe St., 4400 block, Aug. 6. From auto.

Oliver St., 3600 block, Aug. 10. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 8. From auto.

42nd Ave., 6100 block, Aug. 8. From auto.

VEHICLE THEFT

Gallatin St., 3600 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Belle Ami Dr., 14800 block, Aug. 2. With gun.

Main St., 500 block, Aug. 6. With weapon.

Waterloo Walk., 7300 block, Aug. 5. With gun.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Pl., 14800 block, Aug. 14.

Aylesford Cir., 14600 block, Aug. 6. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14100 block, Aug. 3. Theft from motor vehicle.

Cherry Lane, 7200 block, Aug. 2. Theft from motor vehicle.

Cherry Lane, 8000 block, Aug. 5.

Cherry Lane, 8300 block, Aug. 5. Theft from motor vehicle.

East Arbory Ct., 7600 block, Aug. 11. Burglary with forced entry.

Fairlawn Ave., 1000 block, Aug. 5.

Fifth St., 800 block, Aug. 1.

Fort Meade Rd., 200 block, Aug. 9. Theft from motor vehicle.

Fort Meade Rd., 9600 block, Aug. 10. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Aug. 12. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Aug. 14. Theft from motor vehicle.

Laurel Lakes Ct., 7900 block, Aug. 12.

Main St., 100 block, Aug. 14.

Montgomery St., 800 block, Aug. 5. Theft from motor vehicle.

Nichols Dr., 900 block, Aug. 13. Theft from motor vehicle.

North Arbory Way, 7600 block, Aug. 8. Theft from motor vehicle.

Stratfield Lane, 7600 block, Aug. 6. Theft from motor vehicle.

Turney Ave., 1000 block, Aug. 6. Theft from motor vehicle.

Westmeath Dr., 14200 block, Aug. 2. Burglary with forced entry.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bowie Rd., 14900 block, Aug. 1. Motor vehicle theft reported.

Park Ave., 900 block, Aug. 13. Motor vehicle theft reported.

Sandy Ridge Lane, 14400 block, Aug. 3. Motor vehicle theft reported.

West Side Blvd., 14100 block, Aug. 14. Motor vehicle theft reported.